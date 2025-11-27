Nejlepší šablony magických systémů pro autory fantasy a herní designéry

Pokud jste někdy psali fantasy scénu a najednou jste si položili otázku: „Může tato postava skutečně udělat to?“ – vstoupili jste přímo do oblasti magických systémů.
Magický systém je jednoduše soubor pravidel, který vysvětluje, jak magie ve vašem světě funguje: co je možné, co není a jaké jsou náklady, když někdo překročí hranice.
Hák? Musíte ten systém vybudovat od základů. A právě v tom vám mohou pomoci šablony magických systémů.
Můžete je použít k utváření logiky vaší magie, ať už chcete něco měkkého a tajemného, nebo strukturovaného a založeného na pravidlech – spolu s kontrolními seznamy, které zajistí konzistenci mezi kapitolami nebo kampaněmi. Uvidíte také příklady, které ilustrují, jak je každá magická schopnost spojena se skutečnými zápletkami příběhu.
Na konci budete mít jasný, použitelný referenční materiál, který vám umožní psát scény s jistotou – a vaše čtenáře (nebo hráče) přiměje k myšlence: „Jo, to dává smysl.“
Ať už tedy chcete vytvořit nový magický systém nebo vyřešit konflikt v příběhu, jedna z těchto šablon vám poskytne přesně to, co potřebujete!
13 nejlepších šablon magických systémů v kostce
Zde je souhrnná tabulka všech šablon ClickUp a komunitních šablon pro plánování magických systémů:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona pro plánování knihy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři fantasy/návrháři RPG organizují kapitoly, nastavení, tradice a šablonu magického systému.
|Stavy Předběžné psaní→Vydání; vlastní pole (Postavy, Děj, Místo); zobrazení (Kapitoly, Proces psaní, Detaily románu)
|Seznam, tabule, dokument
|Šablona ClickUp pro osnovu příběhu
|Získejte šablonu zdarma
|Spisovatelé sladí dějové zvraty, charaktery postav a magickou logiku.
|Struktura scény/aktu; stavy Idea→Dokončeno; pole pro kapitoly/fáze
|Seznam, tabule (složka)
|Šablona ClickUp Storyboard
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři/filmaři/týmy RPG vizualizující klíčové scény a efekty kouzel
|Připravená tabule; rámečky; spolupráce v reálném čase
|Tabule
|Šablona pro plánování příběhu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Spisovatelé plánují postavy, prostředí, scény a magická pravidla na jednom místě.
|30 stavů; zobrazení seznamu + dokumentu; rychlé nastavení
|Seznam, dokument
|Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy TTRPG a videoher definující mechaniky a magické systémy
|Návrh založený na dokumentech; seznamy funkcí/aktiv; seznam/Ganttův diagram/pracovní vytížení/kalendář
|Dokument, seznam, Ganttův diagram, kalendář
|Šablona vizuální tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři/designéři vizualizující magické hierarchie, symboly, inspirace
|Vision Board, Priority, Start Here, Form views; jednoduché sledování stavu
|Seznam, tabule, formulář
|Šablona náladové tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři fantasy/RPG týmy sbírající vizuální reference a kulturní motivy
|Přetahujte obrázky/poznámky; seskupujte podle školy/prvku/hodnosti; okamžité sdílení
|Tabule
|Šablona ClickUp pro brainstorming
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy společně brainstormují pravidla magie, síly a nápady na zápletky.
|Vlastní pole (problém, vítězné řešení, zdroje); zobrazení časové osy/fází/oddělení/priorit
|Seznam, časová osa, tabule
|Šablona pro psaní obsahu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Autoři/redaktoři spravující návrhy, články o tradicích a časové osy vydání
|Pracovní postupy stavu; společný dokument; seznam/kalendář/Ganttův diagram
|Dokument, seznam, kalendář, Ganttův diagram
|Šablona Kanbanové tabule ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy kategorizují kouzla/schopnosti podle fáze (Koncept→Vylepšeno→Hotovo)
|Sloupce Otevřeno/Probíhá/Kontrola/Blokováno/Uzavřeno; pole karet pro prvek/náklady
|Tabule
|ClickUp ChatGPT Prompts pro šablonu fantasy psaní
|Získejte šablonu zdarma
|Spisovatelé/tvůrci RPG, kteří chtějí rychlé podněty pro světy, postavy a magii.
|Balíčky podnětů; uspořádání podle kapitol/POV; převod na úkoly
|Dokument, tabulka/seznam
|Šablona magického systému od Scribd
|Stáhněte si tuto šablonu
|Spisovatelé/herní designéři vytvářející logickou, vrstevnatou magii pomocí kontrolních seznamů
|Sekce pro zdroj, uživatele, mechaniku, omezení, sociální dopad
|Dokument/kontrolní seznam
|Šablona magického systému Google Docs
|Stáhněte si tuto šablonu
|Spisovatelé/GM používající bezplatné dokumenty k navrhování konzistentních magických pravidel
|„Šablona magického systému 1. 1“ sekce (zdroj energie, nevýhody, doplňování, historie)
|Google Doc
Co jsou šablony magických systémů?
Šablona magického systému je strukturovaný rámec, který pomáhá spisovatelům, návrhářům RPG a tvůrcům fantasy definovat a organizovat fungování magie v jejich světě. Nastiňuje zdroj síly systému, pravidla, omezení, náklady a způsoby, jakým k němu různí lidé přistupují nebo jej ovládají.
V fantasy literatuře slouží tato šablona jako vzor pro logickou konzistenci.
Zajišťuje, že uživatelé magie, od čarodějů a čarodějek po elementární kouzelníky, působí v jasně vymezených hranicích, aby čtenář pochopil, co je možné a co není.
Co dělá šablonu magického systému dobrou?
Dobře navržená šablona magického systému obvykle obsahuje sekce popisující kouzla, schopnosti, zdroje energie a důsledky porušení stanovených pravidel.
Je také v souladu se Sandersonovými zákony magie, které vám pomohou propojit váš příběh, postavy a zápletku prostřednictvím předvídatelných příčin a následků.
Ideální šablona magického systému by měla obsahovat:
- Přehledné sekce pro zdroje, pravidla, omezení a náklady na používání magie.
- Podněty k definování kouzel, schopností a zdrojů energie s logickými výsledky
- Rámec pro vyvážení měkkých a tvrdých magických systémů pro lepší kontrolu nad vyprávěním příběhu.
- Prostor pro zaznamenání důsledků a výjimek, aby síly zůstaly konzistentní.
- Odkazy na vaši šablonu pro budování světa, propojující uživatele magie, společnost a děj.
13 nejlepších bezplatných šablon magických systémů
Tvorba světů se rychle stává chaotickou.
Vypadá to jako první návrhy v Docs, karty scén na tabuli, pravidla kouzel v tabulce a zpětná vazba od kolegů v e-mailu. To je Work Sprawl v akci, který tiše zabíjí dynamiku.
ClickUp vše sdružuje do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, takže vaše kapitoly, tradice, pravidla magického systému a úkoly jsou pohromadě.
Navíc získáte AI, která shrne poznámky, odhalí souvislosti a promění nápady v činy.
S ClickUp se můžete soustředit na navrhování sil, omezení a důsledků – nemusíte je hledat v různých záložkách. Nyní si vybereme správné šablony, aby byl váš magický systém jasný, konzistentní a zábavný při psaní. ✨
1. Šablona pro plánování knihy ClickUp
Návrhy, poznámky k příběhu, karty postav a rostoucí dokumentace magického systému nepatří do roztříštěných tabulek. Šablona ClickUp Book Planning Template udržuje kapitoly, nastavení, postavy a příběh světa organizované na jednom místě.
Šablonu magického systému můžete dokonce uložit do ClickUp Docs, abyste mohli zmapovat pravidla, omezení a náklady a ukázat, jak různí lidé přistupují k magii, ať už tvrdé nebo měkké, přímo vedle svých návrhů příběhů.
Šablona obsahuje jasné stavy (předběžné psaní, editace, revize a publikování), vlastní pole pro postavy a zápletky a více zobrazení, jako jsou kapitoly, priority a proces psaní. Pomůže vám rozdělit velké cíle na menší úkoly, sledovat pokrok a snadno sdílet aktualizace.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte kapitoly, scény, postavy, prostředí a tradice v jednom pracovním prostoru, který se přizpůsobí vašemu návrhu.
- Uložte strukturovanou šablonu magického systému (zdroje, pravidla, omezení, důsledky a přístup k magii) přímo vedle rukopisu.
- Přepínejte mezi zobrazeními a spravujte výzkum, časové osy a priority, aniž byste ztratili kreativní nit.
- Spolupracujte s editory nebo spoluautory a udržujte zpětnou vazbu vázanou na konkrétní stránku, scénu nebo pravidlo.
✨ Ideální pro: Autory fantasy a designéry RPG, kteří mapují magická pravidla, sledují uživatele magie a udržují synchronizaci mezi světem a dějem.
💡 Tip pro profesionály: Vytvoření konzistentního magického systému vyžaduje detaily, opakování a strukturu – a právě zde přichází na řadu ClickUp Brain. Použijte jej k vytvoření nových sekcí pro svůj systém (například pravidla, náklady nebo zdroje síly), shrnutí tradic nebo navržení úprav vyváženosti napříč šablonami.
Můžete dokonce automatizovat opakující se sekce pomocí AI polí a synchronizovat nápady napříč dokumenty, seznamy a tabulemi. Díky tomu, že ClickUp Brain se učí kontext vašeho pracovního prostoru, každé vylepšení je rychlejší a chytřejší – takže se můžete soustředit na vyprávění příběhu, nikoli na nastavení.
2. Šablona ClickUp pro nástin příběhu
Skvělé příběhy mají jasnou strukturu. Šablona ClickUp Story Outline Template vám pomůže jasně naplánovat děj, vytvarovat postavy a sledovat klíčové momenty příběhu. Můžete si nastínit dějství, scény a zvraty a zároveň si poznamenat, jak magická pravidla, omezení nebo kouzla ovlivňují jednotlivé události.
Šablona obsahuje jednoduché stavy jako „Nápad“, „Návrh“, „Úprava“ a „Dokončeno“ spolu s poli pro kapitoly a fáze. Vše zůstává přehledné a viditelné, od charakteristik postav až po detaily budování světa.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazte děje a scény v jednom přehledném zobrazení.
- Propojte postavy, dějové linie a uživatele magie hladce.
- Udržujte magickou logiku konzistentní napříč kapitolami.
- Sledujte jasně pokrok od nápadu až po dokončení.
✨ Ideální pro: Spisovatele a tvůrce RPG, kteří organizují strukturu příběhu, charaktery postav a magické systémy v jednom přehledném pracovním postupu.
📮 ClickUp Insight: 62 % našich respondentů se spoléhá na konverzační AI nástroje, jako jsou ChatGPT a Claude.
Jejich známé rozhraní chatbotu a všestranné schopnosti – generování obsahu, analýza dat a další – mohou být důvodem, proč jsou tak populární v různých rolích a odvětvích.
Pokud však uživatel musí pokaždé přepnout na jinou kartu, aby položil otázku AI, související náklady na přepínání a změnu kontextu se časem sčítají.
S ClickUp Brain to však neplatí. Je přímo ve vašem pracovním prostoru, ví, na čem pracujete, rozumí prostým textovým pokynům a poskytuje vám odpovědi, které jsou pro vaše úkoly velmi relevantní! Zkušejte dvojnásobné zvýšení produktivity s ClickUp!
3. Šablona ClickUp Storyboard
Každá fantazie začíná vizí – jedinou scénou, která zapálí jiskru. Šablona ClickUp Storyboard vám pomůže tuto vizi zachytit. Poté ji můžete snadno proměnit v jasnou sekvenci momentů, které utvářejí váš svět.
Představte si, jak si poprvé představujete, jak vaši uživatelé magie využívají sílu. Každý snímek může zobrazovat prvky, emoce a energii procházející tělem kouzelníka. Můžete vložit náčrtky, screenshoty nebo poznámky, abyste naplánovali, jak kouzla vypadají a jak se vyvíjejí.
Díky připravené tabuli je snadné začít a ještě snazší sdílet. Můžete plánovat přechody, upravovat tempo a spolupracovat s dalšími autory nebo umělci v reálném čase.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte magii, postavy a scény v jednom zobrazení.
- Udržujte konzistentní tón a pohyb v každém snímku.
- Plánujte klíčové momenty snadno pomocí drag-and-drop.
- Spolupracujte s ostatními na vylepšení vzhledu a atmosféry svého příběhu.
✨ Ideální pro: Autory fantasy, tvůrce her a filmaře, kteří navrhují vizuální magické systémy a sekvence příběhů.
4. Šablona pro plánování příběhu ClickUp
Plánování příběhu znamená žonglovat s postavami, prostředím, scénami a magickými pravidly. Šablona ClickUp Story Planning Template vše uspořádá na jednom místě. Popište postavy a místa, rozdělte scény na jednotlivé kroky a udržujte dějové linie v souladu s vaším magickým systémem.
Tato šablona je vhodná pro začátečníky a rychle se nastavuje. Získáte připravenou složku se dvěma základními zobrazeními, Seznam a Dokument, takže můžete načrtnout hlavní body a vedle nich si pořizovat podrobnější poznámky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Ukládejte popisy postav a prostředí vedle rozpisů scén.
- Propojte uživatele magie, kouzla a schopnosti přímo s dějovými zvraty.
- Přepínejte mezi rychlými seznamy a bohatými dokumenty, aniž byste museli měnit nástroje.
- Pomocí podrobných stavů můžete na první pohled sledovat pokrok.
✨ Ideální pro: Spisovatele a designéry RPG, kteří chtějí jedno centrum pro tvorbu světů, plánování scén a poznámky k šablonám magických systémů.
💡 Tip pro profesionály: Když se vaše nápady a poznámky rozprostírají napříč několika nástroji – Docs, Drive, Figma nebo Notion, je těžké udržet příběh v pohybu.
Co kdybyste místo toho mohli vše vyjádřit v jednom nástroji? Můžete navrhovat dějové linie, prohledávat aplikace, diktovat nové koncepty kouzel pomocí funkce Talk to Text v ClickUp Brain Max a vyvolávat rychlé odkazy na tradice, mechaniky nebo elementární systémy, aniž byste museli přerušit tok myšlenek.
Je to jako dát svému tvůrčímu procesu asistenta poháněného umělou inteligencí, který udržuje celý váš magický vesmír na dosah jednoho příkazu.
5. Šablona dokumentu pro návrh hry ClickUp
Vytvoření hry vyžaduje jediný zdroj pravdy. Šablona ClickUp Game Design Document Template vám poskytuje jedno místo, kde můžete definovat mechaniku, pravidla, úrovně, postavy a magický systém, který je pohání.
Můžete stanovit cíle, nastínit základní smyčky a sepsat aktiva, aby týmy postupovaly jednotně od návrhu až po spuštění. Pomocí seznamů úkolů rozdělte funkce na jednotlivé položky. Přidejte poznámky o schopnostech, kouzlech, energetických nákladech a omezeních, aby přístup hráčů k magii zůstal vyvážený a systém nenarušil váš příběh.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenejte vizi hry, základní mechaniky, uživatelské rozhraní, zvuk a příběhy na jednom místě.
- Propojte magická pravidla s úkoly, setkáními a poznámkami o rovnováze.
- Včas odhalte mezery v návrhu díky jasným milníkům a odpovědnosti.
- Sdílejte aktualizace rychle, aby týmy viděly, co je hotové a co je na řadě.
- Sledujte pokrok pomocí zobrazení jako Seznam, Gantt, Pracovní vytížení a Kalendář.
✨ Ideální pro: Týmy stolních a videoher, které vytvářejí magické systémy, definují mechaniky a udržují produkci organizovanou od konceptu až po vydání.
👀 Zajímavost: Magie „Vancian“ (model, na kterém je založena raná verze D&D) vyžaduje, aby si kouzelníci zapamatovali kouzlo, seslali ho a poté na něj zapomněli – zabudované omezení bez nutnosti dalšího zapisování.
6. Šablona vizuální tabule ClickUp
Šablona ClickUp Vision Board vám umožní shromáždit a vizualizovat vaše nápady na jednom inspirativním místě. Ať už definujete strukturu magických řádů, povahu zdrojů síly nebo vizuální motivy, jako jsou pečetě a prvky, tato šablona vám pomůže uvidět, jak váš svět ožívá.
Můžete připínat obrázky, náčrtky a poznámky a vytvářet tak vizuální souvislosti mezi kouzly, schopnostmi a jejich emocionálním nebo sociálním dopadem. Zobrazení „Vision Board“ a „Priority“ vám pomohou soustředit se na vaše nápady, zatímco zobrazení „Start Here“ vám ukáže jasnou cestu vpřed.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vizualizujte magické hierarchie, symboly a toky energie.
- Propojte kreativní cíle s konkrétními prvky příběhu.
- Nechte se inspirovat vizuálními prvky, které se vyvíjejí spolu s vaším návrhem.
- Upřednostňujte a sledujte nápady, jak se váš magický systém vyvíjí.
✨ Ideální pro: Autoři fantasy a designéři vizualizují magické systémy, symboly a kreativní inspiraci v jednom vizuálním centru.
7. Šablona náladové tabule ClickUp
Šablona ClickUp Mood Board poskytuje prostor, kde můžete shromáždit vzhled a atmosféru svého světa, než začnete finalizovat scény, kouzla nebo návrhy postav.
Použijte jej k mapování magických hierarchií, kultur a prostředí: jedna sekce pro artefakty, další pro účinky kouzel a další pro lokace nebo frakce. Protože je postaven na ClickUp Whiteboards, můžete prvky přetahovat a měnit jejich velikost, seskupovat je do skupin a přidávat rychlé poznámky nebo komentáře, aby každý vizuální prvek měl kontext.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte obrázky, screenshoty a náčrtky kouzel, artefaktů, postav a lokací v jednom společném prostoru.
- Uspořádejte vizuální prvky do flexibilních sekcí (např. prvky, frakce, kultury nebo zdroje síly), aby každá skupina vyprávěla jasný příběh.
- Přidejte poznámky, štítky a komentáře vedle každého prvku, abyste zachytili pravidla, náladu nebo tradice, dokud jsou nápady čerstvé.
- Sdílejte tabuli se spoluautory, umělci nebo testery, aby všichni mohli asynchronně reagovat, navrhovat změny a sjednotit se na společném tónu.
- Propojte klíčové vizuály s úkoly ClickUp pro koncepční umění, kapitoly, setkání nebo marketingové materiály a udržujte tak provádění v souladu s estetickým pojetím.
✨ Ideální pro: Autory fantasy, týmy RPG a vedoucí uměleckých týmů, kteří sbírají inspiraci a kulturní reference pro soudržný magický systém.
💡 Tip pro profesionály: Zamkněte svou náladu na Mood Boardu a poté otevřete ClickUp Whiteboard, abyste na nekonečném plátně zmapovali školy, zdroje, náklady a omezení.
Takto jej můžete použít pro vytváření magických světů:
- Umístěte lepící poznámky, tvary a spojovací prvky, abyste znázornili příčinu→účinek. Jedním kliknutím můžete jakoukoli lepící poznámku převést na úkol (přiřazený pracovník, termín splnění), takže vyvážené úpravy se provedou.
- Vložte dokumenty pro šablonu svého magického systému a propojte úkoly pro scény, které se opírají o jednotlivá pravidla.
- Chatujte v řádku s připnutými komentáři, abyste neztratili kontext.
- Požádejte ClickUp Brain, aby shrnul klastry, odhalil mezery a provedl kontroly typu „co se stane, když X?“.
- Opakovaně používejte razítka/bloky (Název · Náklady · Riziko · Protizbraň) pro zachování konzistence a poté představte režim svého systému spoluautorům nebo testovacím hráčům.
8. Šablona ClickUp pro brainstorming
Šablona ClickUp Brainstorming Template vám pomůže zachytit, uspořádat a zdokonalit nápady do ucelených příběhů pro váš magický systém nebo návrh hry. Zapište si pravidla, kouzla, zdroje energie nebo kreativní zvraty – vše na jednom sdíleném místě.
Pomocí seznamů seskupujte nápady, označujte ty nejlepší a přesouvejte je mezi fázemi jako Úkoly, Probíhá a Dokončeno. Ať už píšete fantasy román, plánujete kampaň nebo navrhujete magické mechanismy, tato šablona zajistí, že všechny nápady zůstanou viditelné a snadno rozšiřitelné.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Shromažďujte a vylepšujte kreativní nápady v jednom přehledu.
- Strukturovejte brainstorming kolem pravidel, sil nebo konceptů světů.
- Snadná spolupráce pomocí poznámek, značek a komentářů
- Proměňte nejlepší nápady v praktické další kroky.
✨ Ideální pro: spisovatele, designéry RPG a kreativní týmy, které společně brainstormují magické systémy, nápady na zápletky nebo fantasy mechaniky.
9. Šablona pro psaní obsahu ClickUp
Psaní poutavých příběhů vyžaduje čas a soustředění. Šablona ClickUp Content Writing Template pomáhá autorům fantasy a týmům RPG udržet si přehled při psaní kouzelných kodexů, pravidel systému, bestiářů a článků souvisejících s vaší magií. Plánujte vydání, přiřazujte termíny a spravujte revize na jednom místě.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Uspořádejte témata, osnovy a revize do jednoho dokumentu.
- Sledujte pokrok pomocí stavů a termínů v celé své obsahové pipeline.
- Spolupracujte v reálném čase na úpravách a schvalování.
- Opakovaně používejte strukturu pro záznamy o budování světů nebo dokumentaci tradic.
- Zobrazení Seznam, Kalendář a Gantt zajišťují, že každý záznam postupuje od návrhu k publikování.
✨ Ideální pro: spisovatele, editory a vypravěče, kteří spravují více návrhů, záznamů o tradicích nebo článků souvisejících s magickými systémy nebo budováním světů.
👀 Zajímavost: Slovo „ spell ” původně znamenalo ve staré angličtině „příběh” nebo „řeč” – teprve později nabylo magického významu. Zkuste pojmenovat kouzla jako mluvené fráze, aby odrážely tyto kořeny.
10. Šablona Kanban tabule ClickUp
Sledujte svůj magický systém ve formě kreativní produkce. Šablona ClickUp Kanban Board vám umožňuje třídit kouzla, schopnosti a úkoly související s tradicemi do jasných fází – Koncept, Definováno, Vylepšeno, Probíhá, Kontrola a Hotovo.
Přesouvejte karty podle toho, jak se pravidla, omezení a důsledky upevňují. Tímto způsobem můžete rozdělit velké nápady a úlohy na malé kroky.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazte si přehledně pokrok u kouzel, sil a systémových dokumentů.
- Používejte stavy (Otevřeno, Probíhá, Kontrola, Blokováno, Uzavřeno) k udržení plynulosti práce.
- Přidejte pole pro prvek, školu, cenu nebo poznámky o přístupu k magii.
- Včas odhalte překážky a udržujte úzkou komunikaci mezi autory a designéry.
✨ Ideální pro: Autory fantasy a týmy RPG, kteří kategorizují magické úkony podle fází, udržují pravidla rovnováhy a synchronizují aktualizace napříč kapitolami, úkoly a mechanikami.
Podívejte se: Chcete navrhnout svůj magický systém, zmapovat tradice nebo vizuálně vytvořit herní mechaniky? V tomto videu rozebíráme nejlepší mapovací nástroje – porovnáváme jejich funkce a silné stránky, abyste si mohli vybrat ten, který se nejlépe hodí pro vaši hru nebo magický rámec.
11. ClickUp ChatGPT Prompts pro šablonu fantasy psaní
Šablona ClickUp ChatGPT Prompts for Fantasy Writing Template od vám poskytuje hotové podněty pro úvody, zvraty, postavy a detaily světa. Vytvořte zápletky, úkoly a scény během několika minut.
Zachyťte ty nejlepší věty a poté je vylepšete tak, aby vyhovovaly vašemu magickému systému, od měkkých magických záhad až po jasně definovaná pravidla a omezení.
Vše můžete navrhovat, upravovat a ukládat na jednom místě, takže inspirace se přímo promítne do vašeho pracovního postupu.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Balíčky podnětů pro úvody, postavy, zvraty a budování světů.
- Rychlé zachycení kouzel, schopností a nápadů na zápletku bez ztráty kontextu.
- Seznamy a zobrazení pro třídění nápadů podle kapitol, úhlů pohledu nebo uživatelů magie.
- Hladký přechod od brainstormingu k návrhu a revizi
- Pomocí vnořeného dokumentu můžete uložit 10 žánrových podnětů a větší databázi podnětů.
✨ Ideální pro: Autory fantasy a tvůrce RPG, kteří chtějí rychlé a strukturované podněty k efektivnímu budování světů, formování postav a vytváření magických systémů.
12. Šablona magického systému od Scribd
Vneste do své magie logiku pomocí šablony magického systému od Scribd. Tento rámec s průvodcem vám pomůže definovat magické zákony vašeho světa – jak fungují, kdo je ovládá a jaká je jejich cena. Je ideální pro autory a herní designéry, protože transformuje vágní nápady do strukturovaných systémů, které působí reálně a smysluplně.
Prozkoumáte původ, pravidla, zdroje, uživatele, mechaniku a sociální důsledky. Tím zajistíte, že magie vašeho příběhu bude postupně sílit. Ať už vytváříte elementární čarodějnictví, božskou sílu nebo magii založenou na artefaktech, tento kontrolní seznam zajistí, že vše bude konzistentní a soudržné.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Objasňuje, jak magie funguje a co ji řídí.
- Vyvažuje sílu, omezení a důsledky.
- Podporuje hlubší budování světa a realismus.
- Ideální pro vytváření jedinečných kouzelných systémů nebo RPG tradic.
✨ Ideální pro: Spisovatele a herní designéry, kteří vytvářejí logické, vrstevnaté a uvěřitelné magické systémy.
13. Šablona magického systému Google Docs
Šablona magického systému Google Docs je nepostradatelným nástrojem pro spisovatele a herní mistry, kteří chtějí strukturovaným způsobem zmapovat magii svého světa. Provede vás všemi klíčovými prvky, od definování toho, kdo může magii používat, až po objasnění jejích původů, pravidel a důsledků.
Na základě šablon sdílených komunitou, jako je „Magic System Template 1. 1“, je ideální pro každého, kdo touží po flexibilitě. Každá sekce, jako Energy Source, Casting Aids, Drawbacks a Societal Perception, udržuje vaši magii konzistentní a uvěřitelnou v celém příběhu nebo kampani.
🌻 Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zdarma, editovatelné a vhodné pro začátečníky.
- Pokrývá vše od mechaniky sil po dopad na svět.
- Pomáhá udržovat konzistenci a rovnováhu v celém příběhu.
- Snadné kopírování, vyplňování a odkazování v rámci Google Drive.
✨ Ideální pro: Spisovatele a tvůrce RPG, kteří chtějí lehký, strukturovaný průvodce pro navrhování vlastních magických systémů, ať už samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními.
👀 Zajímavost: Mana pochází z polynéských/melanéských kultur a odkazuje na duchovní sílu nebo autoritu, ne jen na modrý pruh zdrojů. Zamyslete se nad tím, jak přístup k magii může formovat společnost.
Vytvářejte světy, které fungují jako magie, s ClickUp
Skvělé příběhy se budují, zdokonalují a organizují stejně jako ty nejlepší magické systémy.
Prošli jsme nejlepší šablony, které vám pomohou utvářet logiku, tradice a zákony moci vašeho světa. Ale pokud chcete mít jedno místo, kde budou společně existovat všechny vaše nápady, návrhy a návrhy, ClickUp je tou pravou knihou kouzel.
S ClickUp můžete plánovat kapitoly, organizovat své světy, vizualizovat storyboardy a dokonce spolupracovat s AI.
Ať už se přikláníte k měkkému magickému systému, který ponechává prostor pro zázraky, nebo navrhujete jedinečný magický systém s jasně stanovenými magickými schopnostmi, snažte se o rovnocenné výměny – sílu za cenu, aby váš svět působil spravedlivě, když se elementární magie setkává s každodenním životem.
Při psaní fantasy nechte důsledky zasáhnout duši i tělo – léčení, které doslova vyčerpá kouzelníka, a pravidla, která se pohybují v šedé zóně – takže každý výběr kouzla má svou váhu.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte vytvářet světy, které fungují stejně hladce jako vaše představivost. ✨