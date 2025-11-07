Transformace pomocí umělé inteligence není projekt, je to úkol pro vedení.

Alespoň jednou týdně vedu následující rozhovor: Vedoucí pracovník na úrovni C mi řekne: „Oh, my už AI máme – máme ChatGPT, Copilot, možná Glean. “
A pak přijde zlom: „Ale upřímně, nikdo to opravdu nepoužívá. “
To není transformace AI, to je neúspěšné zavedení AI.
Skutečná transformace pomocí umělé inteligence nastává, když celá společnost, od vrcholového managementu po jednotlivé zaměstnance, zásadně přehodnotí způsob, jakým se práce vykonává. Je to situace, kdy každý v organizaci viděl, co umělá inteligence dokáže, a aktivně ji využívá k eliminaci manuálních, časově náročných a neefektivních procesů.
A tady je skutečný bod zlomu: nejde o automatizaci starých zvyků, ale o jejich zpochybnění a nalezení rychlejšího, chytřejšího a inteligentnějšího způsobu, jak dosáhnout lepších výsledků.
Příručka pro digitální transformaci zde nebude fungovat
Vedoucí pracovníci rádi přirovnávají digitální transformaci k jiným procesům. Sám tuto analogii používám. Vzpomínáte si, jak konference Gartneru roky opakovaly toto poselství?
CIO museli využít technologie k vývoji svých obchodních modelů. Vítězi se staly společnosti jako Netflix, které technologie využily k modernizaci, zatímco Blockbuster zůstal pozadu.
Ale právě v tomto bodě se transformace AI dramaticky liší od svého předchůdce:
- Digitální transformace znamenala velké, kapitálově náročné projekty řízené prostřednictvím rigidních systémů a PMO.
- Transformace pomocí umělé inteligence je naopak plynulá a rychlá – probíhá ve všech funkcích a je poháněna tím, jak rychle jsou lidé schopni změnit způsob řešení problémů.
Zamyslete se nad tím na chvíli. Digitální transformace měla dopad na konkrétní projekty a iniciativy. Transformace pomocí umělé inteligence má dopad na každého jednotlivého zaměstnance ve vaší společnosti. Jaký je souhrnný efekt toho, že všichni pracují chytřeji, rychleji a efektivněji?
Právě tam se děje kouzlo. Právě to má přímý dopad na vaše výsledky.
Většina společností si myslí, že zavedly AI, protože nasadily chatbot nebo zakoupily licenci na několik bodových nástrojů AI. Skutečným problémem však není přístup k AI, ale absence systému, který propojuje AI s kontextem, realizací a výsledky.
Organizace, které zaznamenávají významné změny, pouze nepoužívají AI – integrovaly ji do samotné práce.
Navzdory rychlému růstu AI čelí mnoho týmů stále významným překážkám při jejím zavádění. Nedávný průzkum ClickUp odhalil, že 23 % lidí si není jistých, kde s AI začít, zatímco 27 % má pocit, že k jejímu efektivnímu využití potřebují další školení. Tyto výzvy mohou brzdit pokrok a bránit organizacím v plném využití výhod AI. (Zdroj: ClickUp Insights)
Je to technické, funkční a kulturní – ale ne ve stejné míře
Když se mě vedoucí pracovníci ptají, zda je transformace AI především technická, funkční nebo kulturní, odpovídám: všechny tři, ale na velmi odlišných úrovních obtížnosti.
Technická změna? To je ta snadná část.
Pokud využíváte platformu jako ClickUp Brain, vytvořili jsme nástroje, které potřebujete, přímo tam, kde se již práce odehrává. Naše AI není jen chatovací nástroj pro kladení otázek a shrnování dat; je to také výkonný nástroj pro analýzu a interpretaci komplexních dat. Provádí práci, je zabudován do pracovních postupů a pomocí ambientních agentů posouvá práci vpřed, aniž by uživatelé věděli, že něco spustili.
Skutečná náročná práce spočívá ve funkčních a kulturních změnách. Přemýšlíte o tom, jak se práce posouvá od přijetí přes provedení až po vykazování – a jak lidé během tohoto procesu interagují se systémy i mezi sebou.
Právě v tomto bodě většina společností naráží: v oblasti řízení změn.
V éře digitální transformace rozhodovali o úspěchu nebo neúspěchu iniciativ projektoví manažeři a PMO. Všichni ostatní pouze plnili přidělené úkoly a aktualizovali projektový plán. Transformace pomocí umělé inteligence demokratizuje tuto kontrolu a zpřístupňuje ji všem v organizaci. Každý nyní může spravovat a optimalizovat své vlastní pracovní postupy, ať už se týkají projektů, nebo běžného chodu oddělení.
To znamená, že transformace ovlivní všechny funkce podniku. A takováto radikální změna musí přijít shora dolů.
📮 ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu nikdy nevyzkoušelo použití AI k řešení manuálních úkolů, ale 23 % těch, kteří AI zavedli, tvrdí, že jim výrazně snížila pracovní zátěž. Tento kontrast může být více než jen technologická propast. Zatímco první uživatelé dosahují měřitelných zisků, většina možná podceňuje transformační potenciál AI při snižování kognitivní zátěže a získávání času.
Skutečná síla spočívá v transformaci napříč týmy
Zažil jsem moment, který zásadně změnil můj pohled na potenciál AI.
Náš generální ředitel Zeb řekl něco, co mi utkvělo v paměti:
Budoucí IC budou všichni manažeři agentů AI.
Budoucí IC budou všichni manažeři agentů AI.
To všechno změnilo. Neustále mluvíme o „lidském faktoru“, ale toto jde ještě dál.
AI nejen pomáhá, ale také posiluje schopnosti všech zaměstnanců. Díky AI asistentům se všichni zaměstnanci stávají chytřejšími, jsou schopni činit informovanější rozhodnutí a pracovat rychleji. Jelikož lidé stále vnímají AI jako vyhledávání a odpovídání, nejde jen o rozhodování, ale o skutečné VYKONÁVÁNÍ práce za uživatele, zvládání rutinních a manuálních úkonů, jako je změna statusu, kopírování a vkládání nebo přesun práce z jednoho místa na druhé.
Připomíná mi to, jak je generace mých dětí mnohem chytřejší než jsme byli my v jejich věku, díky okamžitému přístupu k kvalitním vzdělávacím materiálům přes internet a YouTube. AI to posouvá na další úroveň, když tuto inteligenci začleňuje do všech aspektů naší práce a zvyšuje úroveň každého nového zaměstnance, stejně jako těch, kteří již pracují, kteří nyní mají na dosah ruky odpovědi na to, jak pracovat rychleji, a nástroje k tomu.
Ale zde je klíč: skutečná síla společnosti využívající AI se projeví, když spolupráce probíhá mezi týmy, nikoli pouze v rámci nich. Právě zde se stává konvergence kritickou – protože izolované nástroje AI nemohou přinést skutečnou transformaci. Namísto snížení rozptýlení práce jej ještě znásobují.
Řešením je konvergované AI pracovní prostředí, kde nástroje, týmy a data fungují synchronizovaně – díky ClickUp Brain – takže práce probíhá plynule napříč všemi funkcemi.
Proč samostatné nástroje AI zaručují neúspěch
To je to, co mě nadchne, protože tento vzorec vidím každý týden.
Společnosti mi říkají, že „vyzkoušely AI“ pomocí samostatných nástrojů, jako jsou ChatGPT, Gemini nebo dokonce Copilot. Tyto nástroje přidávají jednoduché funkce pro správu projektů, protože si uvědomily, že nemá smysl klást AI otázky, pokud pak nemůžete tento obsah využít pro něco ve své skutečné práci – úkoly, projekty nebo dokumenty.
Tyto nástroje však uživatelům zásadně ztěžují pochopení toho, jak efektivně využívat AI, a mají omezenou schopnost skutečně transformovat jejich práci.
Způsob, jakým je ClickUp Brain postaven, zcela mění pravidla hry. Naše AI je součástí platformy pro správu práce, kde již plánujete, provádíte a diskutujete o práci. Můžete ji začlenit do pracovních postupů. Ambientní agenti mohou odpovídat na otázky, identifikovat duplicitní úkoly, navrhovat související práci, vytvářet nové úkoly a posouvat pracovní postupy vpřed – a to vše bez toho, aby si uživatelé vůbec uvědomili, že agenta spustili.
Díky hluboké integraci ClickUp napříč systémy se tento dopad znásobuje – vytváří se jediný zdroj pravdivých informací a automatizace napříč vaším technologickým stackem. Zjednodušujeme pracovní postupy mezi platformami, takže uživatelé nemusí přepínat mezi různými místy, čímž se eliminuje možnost chyb a přepracování, které vyplývají z ručního propojování nesouvislých systémů.
Skutečná transformace AI neznamená „přidali jsme chatbota“. Znamená to, že samotná práce se stává inteligentní – rozhodnutí, aktualizace, odpovědi a další kroky se odehrávají v rámci pracovního postupu, nikoli v samostatných nástrojích.
To je to, co nabízí AI stack ClickUp:
- ClickUp Brain → analyzuje práci, generuje další kroky a okamžitě vytváří souhrny
- ClickUp Brain MAX (Talk to Text) → převádí hlas na úkoly, dokumenty a akční položky
- ClickUp Enterprise Search → načítá odpovědi z ClickUp a propojených nástrojů, jako jsou Notion, GitHub a Google Drive.
Společně odstraní propast mezi myšlením, zachycením a provedením. Žádné přepínání kontextu, žádné ruční spojování.
Jedná se o přechod od AI jako nástroje k AI jako operačnímu systému pro práci.
Odvážný krok znamená udělat ten krok
Právě dnes ráno jsem se setkal s CIO, který hovořil o potřebě „digitální transformace“ své společnosti. O AI zatím ani neuvažovali. Okamžitě jsem ho vyzval: „Musíte o tom začít přemýšlet hned teď.“
Má deset let starou směsici aplikací roztroušených po celé firmě a členy týmu, kteří umí řídit projekty pouze jedním způsobem.
Řekl jsem mu přímo: „Ohromíme je tím, jak by měli transformovat svůj způsob práce. Vaším úkolem po třech měsících v této funkci je řídit tuto změnu. Nemyslete jen na konsolidaci nástrojů, ale na transformaci podnikání.“
Na konci našeho 30minutového rozhovoru jsem měl vedoucího z našeho účetního týmu, který se dříve nemohl zúčastnit schůzky, ale nyní chtěl vidět více.
Proč? Protože si uvědomil, co je v sázce.
🧩 Toto říkám každému vedoucímu pracovníkovi
Nebojte se přejít na konvergovanou platformu, jako je ClickUp. Bojte se, pokud tento krok neuděláte. Vaši konkurenti právě teď procházejí transformací pomocí AI. Pokud vy ne, už jste pozadu.
Co skutečně znamená „AI-Native“
Společnost využívající AI není taková, kde vedení učinilo velké prohlášení o „přijetí AI“. Je to taková, kde celá organizace – od vedení po IC – zásadně změnila svůj přístup k práci.
Chytří lídři a společnosti jsou ti, kteří přijímají a podporují kulturu kladení otázek, proč se věci v minulosti dělaly určitým způsobem. Navrhují nové způsoby, jak věci dělat. Posilují lidi, aby se stali vlastními aktéry změn.
Hra se pro všechny posunula na vyšší úroveň. Stejně jako každá generace dětí je chytřejší, každá generace pracovníků bude očekávat, že bude AI používat jako svého partnera od samého začátku. Společnosti by měly očekávat, že všichni budou mít znalosti o AI a budou neustále přemýšlet o tom, jak věci dělat lépe.
Zaručuji, že každý tým, bez ohledu na své pracovní postupy, ocení hodnotu ClickUp AI v nějaké formě. I když jste tým složený z jedné osoby, která spravuje osobní úkoly, individuální schůzky, zápisy z jednání nebo práci rozptýlenou v tabulkách, dokumentech a e-mailech, můžeme zlepšit vaši produktivitu. Dejte mi tým a jeho pracovní postupy a získaná hodnota bude exponenciální. Tam diskutujeme o tom, jak mohou společnosti získat super sílu díky ClickUp Brain.
Vaše transformace začíná odhodláním vedení
Úspěch nebo neúspěch transformace pomocí umělé inteligence závisí na tom, zda vedení společnosti této transformaci přikládá prioritu a prosazuje nezbytné kulturní změny. Transformace tohoto rozsahu se nedá realizovat prostřednictvím experimentů na nejnižší úrovni nebo izolovaných pilotních projektů jednotlivých oddělení.
Úkol vedení je jasný:
- Stanovte vizi a strategické imperativy
- Vyberte si technologii, která umožňuje konvergenci, kontext a inteligentní automatizaci.
- Doveďte řízení změn až do cíle.
- Modelujte chování, které očekáváte od svých týmů.
- Oslavte týmy, které transformují staré způsoby práce pomocí nových přístupů založených na AI.
Organizace, které budou v éře AI prosperovat, budou ty, ve kterých vedoucí pracovníci prosazují přechod k jednotnému, AI řízenému pracovnímu prostoru a dávají najevo, že nejde pouze o IT projekt. Je to klíčový faktor konkurenční výhody a dlouhodobého růstu.
Čas běží. Transformace probíhá. Jedinou otázkou je, zda ji budete řídit, nebo zda vám uteče.
Jste připraveni vést transformaci AI?
Angela Bunner je technická ředitelka společnosti ClickUp, kde spolupracuje s vedoucími pracovníky podniků na navrhování transformací práce založených na umělé inteligenci. Má desítky let zkušeností s pomáháním organizacím při zavádění technologických změn a radí vedoucím pracovníkům, jak přejít od roztříštěných nástrojů k integrovaným inteligentním pracovním prostorům, které umožňují exponenciální nárůst produktivity.
