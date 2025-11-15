10 nejlepších hlasových agentů s umělou inteligencí pro rok 2025 (s příklady použití)

Umělá inteligence ovlivňuje hlasové interakce napříč odvětvími. Ve skutečnosti se předpokládá, že globální trh s hlasovými AI agenty poroste na obrovských 47,5 miliardy USD, s CAGR přibližně 34,8 %.
Díky schopnostem hlubokého učení se hlasoví agenti s umělou inteligencí posunuli od jednoduchého plánování schůzek k složitějším úkolům, jako je řešení technických problémů pomocí řízených pracovních postupů, řešení konfliktů a posuzování záměrů a rozpočtu zákazníků za účelem navržení relevantních produktů a řešení.
V tomto článku se podíváme na nejlepší hlasové agenty s umělou inteligencí a na to, jak pomáhají firmám dělat chytřejší rozhodnutí založená na datech a zároveň zlepšovat zákaznickou zkušenost.
Hlasoví agenti s umělou inteligencí v kostce
Zde je stručná srovnávací tabulka všech nástrojů, které se dostaly na náš seznam 👇
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Nejlepší funkce
|Ceny
|ClickUp
|Týmy zaměřené na produktivitu, které chtějí hlasové řízení úkolů Velikost týmu: libovolná
|AI agenti, převod řeči na text, zápisník z jednání, vyhledávání v pracovním prostoru
|Navždy zdarma, placené tarify od 7 $/měsíc
|ElevenLabs
|Ultrarealistické klonování hlasu a TTS Velikost týmu: Tvůrci, týmy podpory
|Klonování hlasu, RAG, dynamické proměnné, nízká latence
|Bezplatný tarif, placené tarify od 5 $/měsíc
|Lindy
|Automatizace hlasových pracovních postupů bez nutnosti programování Velikost týmu: malé a střední podniky, provozní týmy
|Vizuální editor, toky s více agenty, více než 4000 integrací
|Bezplatný tarif, Pro od 49,99 $/měsíc
|Deepgram
|Vývojáři vytvářející vlastní hlasové nástroje s umělou inteligencí Velikost týmu: Technologicky náročné organizace
|ASR/TTS API, audio inteligence, ovládání během hovoru
|Bezplatná verze, placená verze od 4 000 USD/rok
|Synthflow
|Vizuální návrh toku hlasového agenta Velikost týmu: Agentury, prodejní týmy
|Drag-drop builder, ladění hlasu, spouštěče aplikací
|Bezplatná zkušební verze, tarify od 450 $/měsíc
|Vapi
|Budování škálovatelné hlasové infrastruktury AI Velikost týmu: Vývojářské týmy, call centra
|Hlasová infrastruktura v reálném čase, testování v sandboxu, bezpečnostní opatření
|Zdarma, platba podle skutečného využití, ceny pro podniky
|Retell AI
|Provádění hromadných hovorů a monitorování hovorů Velikost týmu: Enterprise BPO
|Hromadné volání, značkové ID volajícího, analytika
|Zdarma, od 0,07 $+/min, ceny pro podniky
|Cognigy
|Firemní call centra Velikost týmu: Velké call centrum
|Směrování hovorů, platba během hovoru, dlouhá paměť
|Ceny na míru
|Murf. ai
|Hlasové komentáře AI ve studiové kvalitě Velikost týmu: Tvůrci, marketéři
|Hlasový editor, integrace Canva/Slides, synchronizace hlasu
|Zdarma, placené od 29 $/měsíc
|Bland
|Škálovatelné odchozí hlasové kampaně Velikost týmu: Prodej, zdravotnické operace
|Vizuální nástroj pro tvorbu, akce CRM, automatické škálování infrastruktury
|Ceny na míru
Co byste měli hledat u hlasových agentů s umělou inteligencí?
Správná volba závisí zcela na vašem konkrétním použití a obchodních požadavcích. Existují však některé faktory, které je nutné zvážit:
- Latence a výkon v reálném čase: Upřednostněte hlasové AI agenty s nízkou latencí. Pokud váš případ použití vyžaduje přirozené konverzace, snažte se o dobu odezvy pod 800 milisekund.
- Přesnost a spolehlivost: Hledejte hlasového agenta s umělou inteligencí, který dokáže přesně přepsat lidskou řeč, a to i v různých jazycích, s různými přízvuky a v prostředí s rušivými zvuky.
- Přizpůsobení a ovládání: Určete úroveň ovládání, kterou chcete mít nad svým hlasovým AI, ať už se jedná o úpravu hlasových charakteristik, výběr AI modelů nebo jeho trénování na vaší interní znalostní bázi, aby byla zachována konzistence značky.
- Integrace: Vyberte si nástroj, který lze snadno propojit s vašimi stávajícími systémy, včetně CRM, helpdesků a dalších databází s integrovanými konektory a API.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Hledejte bezpečnostní funkce, jako je šifrování typu end-to-end a redigování osobních údajů (PII), a dodržování standardů, jako jsou SOC 2 a GDPR.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší hlasoví agenti s umělou inteligencí
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které potřebují produktivitu + integraci hlasové AI)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, omezuje rozptýlení práce a kombinuje úkoly, projekty, dokumenty, cíle a chat do jediného společného pracovního prostoru.
ClickUp Brain je AI asistent zabudovaný do ClickUp, který zvyšuje produktivitu a integruje hlasové funkce do řízení projektů.
S ClickUp Brain můžete:
- Brainstormujte nápady, vytvářejte briefy a delegujte úkoly
- Vytvářejte poznámky ze schůzek pro týdenní sprinty
- Vytvářejte vlastní AI agenty pro jakékoli úkoly bez nutnosti programování.
- Prohledávejte úkoly, dokumenty, chaty a nástroje a získejte okamžité odpovědi s úplným kontextem.
- Mluvte a plňte úkoly ve svém pracovním prostoru
Představte si to jako centrální inteligenci propojující všechny aspekty vaší práce. Jádrem Brain jsou AI agenti a funkce Talk-to-Text.
ClickUp AI Agents jsou autonomní inteligentní asistenti, kteří dokážou uvažovat, reagovat a provádět úkoly ve vašem pracovním prostoru. Můžete vytvořit agenta, který bude odpovídat na otázky týmu, automatizovat opakující se úkoly nebo vytvořit vlastní agenty od základu pro vaše jedinečné obchodní potřeby.
Protože naši agenti spoléhají výhradně na interní aplikace, jako jsou ClickUp Docs a ClickUp AI Notetaker, jako živé znalostní báze, je každá akce podložena spolehlivými a aktuálními informacemi.
Využijte funkci Talk-to-Text od ClickUp a integrujte hlasové funkce do svého pracovního prostoru.
Řekněme, že chcete aktualizaci od člena týmu. Stačí stisknout „fn“ a mluvit, jako byste mluvili se svým asistentem: „Můžeš požádat Jamieho, aby upřednostnil dokument plánování sprintu a sdílel ho se mnou do zítra do 17:00?“ ClickUp Brain automaticky propojí správné osoby, dokumenty a úkoly.
Navíc můžete dokonce převádět řeč na text ze svých zařízení Android nebo iPhone. Diktujte si poznámky, úkoly a dokumenty, aniž byste se museli obávat nerovnoměrných pauz nebo přeřeknutí. Díky funkci AI Auto-Edit ClickUp vylepšuje text v reálném čase. Náš nástroj podporuje více než 50 jazyků a rozumí kontextovým @zmínkám a odkazům pro propojení práce.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI Agents: Vytvářejte a nasazujte AI agenty bez nutnosti programování, abyste automatizovali úkoly, poskytovali autonomní odpovědi a spravovali projekty. Používejte hotové agenty, jako je Project Manager a Deadline Guardian, nebo si vytvořte vlastní agenty od základu.
- ClickUp Brain Talk-to-Text : Mluvte a přidávejte poznámky, úkoly a dokumenty do svého pracovního prostoru. Náš nástroj rozumí více než 50 jazykům a převádí řeč na text v reálném čase s kontextově citlivými @zmínkami a automaticky je propojuje.
- ClickUp AI Notetaker : Vytvářejte poznámky a přepisy z jednání pomocí umělé inteligence ze schůzek v aplikacích Zoom, Google Meet a Microsoft Teams. Zachyťte diskuse, vytvářejte shrnutí a extrahujte akční položky.
- Ptejte se kontextových otázek v ClickUp Tasks a Docs: Využijte AI k získání okamžitých, kontextově bohatých odpovědí z celého vašeho ClickUp Workspace a připojených aplikací, jako jsou Google Drive a Salesforce.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace odráží bohatou výbavu webové platformy a někdy může být až příliš komplexní.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 450 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postupy mnohem plynulejšími a chytřejšími.
Nový Brain MAX výrazně zvýšil moji produktivitu. Možnost používat více modelů AI, včetně pokročilých modelů uvažování, za dostupnou cenu usnadňuje centralizaci všeho na jedné platformě. Funkce jako převod hlasu na text, automatizace úkolů a integrace s jinými aplikacemi činí pracovní postupy mnohem plynulejšími a chytřejšími.
2. Eleven Labs (nejlepší pro ultrarealistický převod textu na řeč a klonování)
Platforma ElevenLabs Agents vám umožní nasadit hlasové agenty s umělou inteligencí na webu, v mobilních zařízeních nebo v telefonii během několika minut. Vytváří jedny z nejrealističtějších hlasů s umělou inteligencí, které se liší od robotických interakcí, na které jsme všichni již unavení.
Můžete si vybrat z více než tisíce hlasů AI v 32 jazycích nebo se rozhodnout naklonovat svůj vlastní hlas pomocí krátkého (1–2minutového) vzorku, abyste měli plnou kontrolu nad hlasem své značky.
Jakmile nastavíte základní hlas, můžete kdykoli upravit tón, přízvuk a tempo hlasů AI tak, aby vyhovovaly různým jazykům, regionům nebo typům zákazníků.
Hlasoví agenti ElevenLabs používají optimalizovaný model střídání se s extrémně nízkou latencí (~75 ms+). To znamená, že rozumí pauzám, překrývání a přerušením a mohou tak v reálném čase přeformulovat odpovědi. Když tedy zákazníci agenta přeruší nebo mu skáčou do řeči, reaguje stejně jako v reálné konverzaci.
Nejlepší funkce ElevenLabs
- Využijte integrovanou funkci Retrieval-Augmented Generation (RAG) k napájení agentů interními firemními dokumenty, často kladenými dotazy a URL adresami, aby mohli vyhledávat a poskytovat odpovědi v souladu se značkou.
- Přidejte dynamické proměnné a přepsání, abyste personalizovali interakce, aniž byste předávali citlivá data zákazníků do základní konfigurace agenta.
- Propojte svého agenta s interními nástroji a API, abyste mohli spouštět reálné akce, jako je rezervace schůzek nebo aktualizace objednávek.
Omezení ElevenLabs
- Zatímco kvalita hlasu je vysoká, někteří uživatelé považují funkci dabování za průměrnou a poukazují na nedostatek pokročilých možností přizpůsobení.
Ceny ElevenLabs
- Zdarma
- Starter: 5 $ měsíčně
- Tvůrce: 11 $ za měsíc
- Pro: 99 $ měsíčně
- Scale: 330 $ měsíčně
- Podnikání: 1 320 $ měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze ElevenLabs
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Elevenlabs?
Zde je recenze G2:
Na ElevenLabs se mi nejvíce líbí neuvěřitelná kvalita a realističnost hlasů. Znějí přirozeně, poutavě a jsou velmi univerzální, což je předurčuje k použití v profesionálních projektech.
Na ElevenLabs se mi nejvíce líbí neuvěřitelná kvalita a realističnost hlasů. Znějí přirozeně, poutavě a jsou velmi univerzální, což je předurčuje k použití v profesionálních projektech.
3. Lindy (nejlepší pro automatizaci složitých pracovních postupů)
Lindy je platforma pro asistenty s umělou inteligencí bez nutnosti programování, která vám pomůže automatizovat obchodní procesy pomocí výkonných agentů. Tento nástroj nabízí nejjednodušší přístup k vytváření hlasových agentů s umělou inteligencí.
Toky hovorů můžete konfigurovat pomocí vizuálního nástroje, ve kterém můžete jednoduše přetahovat jednotlivé kroky, propojovat je pomocí logických větví a rozhodovat, co spustí danou akci.
V zásadě získáte úplnou autonomii nad tím, jak agenti komunikují, koho informují a co dělají dál. Autonomie je účinná u předvídatelných hovorů, jako jsou IVR pracovní postupy, plánování schůzek a další.
Kromě hlasových interakcí vám Lindy pomáhá automatizovat úkoly po skončení hovoru. Můžete přidat kroky pracovního postupu pro zaznamenávání hovorů, aktualizaci záznamů CRM, odesílání souhrnů konverzací a spouštění akcí v tisících aplikací a služeb.
Nejlepší funkce Lindy
- Vyberte si z připravených šablon hlasových agentů s umělou inteligencí nebo popište svůj hlasový tok Lindy AI a nechte ji, aby jej za pár minut vytvořila za vás.
- Navrhujte pracovní postupy s více agenty, které umožňují jednomu agentovi zahájit konverzaci a přesměrovat hovory na jiného agenta.
- Integrujte a propojte své AI pracovní postupy s více než 4000 aplikacemi třetích stran, včetně CRM, databází, telefonních systémů a dalších.
Omezení Lindy
- Jelikož se nejedná o typického hlasového AI agenta, postrádá nuance a sadu funkcí potřebných pro hlasové interakce v reálném čase.
Ceny Lindy
- Zdarma
- Pro: 49,99 $ měsíčně
- Podnikání: 199,99 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Lindy
- G2: 4,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Lindy?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak je Lindy intuitivní a uživatelsky přívětivá. Automatizační toky se snadno vytvářejí a díky AI asistenci je generování potenciálních zákazníků a následná komunikace mnohem rychlejší.
Líbí se mi, jak je Lindy intuitivní a uživatelsky přívětivá. Automatizační toky se snadno vytvářejí a díky AI asistenci je generování potenciálních zákazníků a následná komunikace mnohem rychlejší.
4. Deepgram (nejlepší pro hlasové agenty s umělou inteligencí typu API-first)
Deepgram je hlasová platforma AI vytvořená pro vývojáře, kteří chtějí mít úplnou kontrolu nad svým nastavením.
Poskytuje jediné hlasové API typu plug-and-play, které můžete zabudovat do svého telefonního systému, webových stránek nebo aplikace. API sdružuje oblíbené modely rozpoznávání řeči a syntézy hlasu společnosti Deepgram.
Můžete přestavět svůj hlasový API stack a přinést si vlastní LLM a text-to-speech modely pro lepší kontrolu a přizpůsobení.
Na rozdíl od nástrojů pro tvorbu agentů bez kódování však potřebujete solidní znalosti v oblasti vývoje backendu, abyste mohli spravovat obchodní logiku, pracovní postupy uživatelů a funkce specifické pro danou aplikaci.
Nejlepší funkce Deepgram
- Přepisujte telefonní hovory s hlučným pozadím, jako jsou rušné kanceláře nebo call centra, pomocí modelu rozpoznávání lidské řeči.
- Koordinujte hlasového agenta pomocí detekce přerušení, predikce střídání řečníků, volání funkcí a ovládání uprostřed relace pro plynulé telefonní hovory.
- Využijte integrovanou funkci Audio Intelligence k detekci sentimentu, rozpoznání záměru mluvčího, shrnutí konverzací a identifikaci klíčových témat.
Omezení Deepgram
- Rychlá nebo překrývající se řeč může narušit interpunkci a strukturu výstupu, což znamená, že uživatelé jej někdy musí ručně opravit.
Ceny Deepgram
- Zdarma
- Růst: 4 000 $+ ročně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Deepgram
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Deepgramu?
Zde je recenze G2:
Kvalita přepisu je spolehlivá, i když zvuk není zcela čistý. Velmi dobře zpracovává zvuk v reálném čase a streamovací API má velmi nízkou latenci, což je obrovská výhoda pro živé aplikace.
Kvalita přepisu je spolehlivá, i když zvuk není zcela čistý. Velmi dobře zpracovává zvuk v reálném čase a streamovací API má velmi nízkou latenci, což je obrovská výhoda pro živé aplikace.
5. Synthflow (nejlepší pro vizuální návrh konverzačního toku)
S Synthflow můžete vytvářet AI agenty pomocí příkazů v přirozeném jazyce nebo přepnout na návrhář toku drag-and-drop, který vám umožní plnou kontrolu nad tokem hovorů a logikou.
Jakmile je logika nastavena, nástroj vám umožní přizpůsobit agenty podle modelu AI, který používají, a podle toho, jak komunikují se zákazníky.
Díky podpoře více než 30 jazyků a integrované úpravě hlasu můžete konfigurovat hlasy AI pro odvětvový žargon, vlastní slovní zásobu, rychlost řeči, zpracování přerušení a další.
Pro velké agentury nebo firmy spravující více klientů umožňuje Synthflow nasazení agentů s bílou značkou pod různými podúčty.
Nejlepší funkce Synthflow
- Vyberte si z připravených šablon hlasových agentů s umělou inteligencí pro živé hovory, včetně příchozích hovorů podpory a prodejních hovorů, nebo si vytvořte vlastní hlasové agenty pomocí návrháře toků.
- Spouštějte akce ve více než 200 aplikacích, včetně telefonních systémů, CRM a kalendářů, tím, že je přidáte jako kroky do pracovního postupu agenta.
- Nasazujte hlasové agenty s umělou inteligencí s ochrannými opatřeními, která zajistí, že umělá inteligence bude čerpat data ze schválených zdrojů znalostí, aby poskytovala přesné odpovědi, které jsou bezpečné pro značku.
Omezení Synthflow
- Někteří uživatelé hlásí vysokou latenci a nemožnost pokračovat v konverzaci, pokud je přerušena uprostřed věty.
Ceny Synthflow
- K dispozici je bezplatná zkušební verze.
- Pro: 450 $ měsíčně
- Růst: 900 $ měsíčně
- Agentura: 1400 $ měsíčně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Synthflow
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Synthflow?
Zde je recenze G2:
Velmi se mi líbí, jak rychle lze vytvořit AI call flow, které zní přirozeně a konverzačně. Díky možnosti navrhnout větvící logiku pro různé reakce potenciálních zákazníků máte pocit, jako by hovor vyřizoval skutečný lidský agent. Navíc mohu automatizovat akce, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, rezervace schůzek a další.
Velmi se mi líbí, jak rychle lze vytvořit AI call flow, které zní přirozeně a konverzačně. Díky možnosti navrhnout větvící logiku pro různé reakce potenciálních zákazníků máte pocit, jako by hovor vyřizoval skutečný lidský agent. Navíc mohu automatizovat akce, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, rezervace schůzek a další.
6. Vapi (nejlepší API pro hlasové produkty zaměřené na vývojáře)
Vapi je platforma určená především pro vývojáře, která slouží k vytváření programovatelných, vysoce konfigurovatelných hlasových produktů s umělou inteligencí ve velkém měřítku. Její přístup založený na API umožňuje týmům definovat způsob zpracování hovorů pomocí vlastního kódu a poskytuje jim hlubokou kontrolu nad logikou a výzvami.
Audio infrastruktura nástroje v reálném čase poskytuje latenci pod 500 ms, i když každý den zpracovává tisíce souběžných hovorů. Navíc vestavěné ochranné mechanismy konverzace zabraňují halucinacím modelu, takže konverzace zůstávají přirozené a zároveň regulované.
Vapi dobře funguje s externími moduly TTS/ASR, což vám umožňuje kombinovat různé poskytovatele, jako je ElevenLabs pro hlasové služby a Deepgram pro ASR. Pro týmy, které chtějí mít kontrolu nad směrováním hovorů a přesným účtováním, je Vapi vhodnou volbou.
Nejlepší funkce Vapi
- Vyberte si z tisíců šablon hlasových agentů připravených k použití nebo nakonfigurujte hlasové API tak, aby ovládalo hlas, logiku a chování agenta.
- Pomocí vestavěného sandboxu můžete simulovat nebo testovat AI agenty s různými variantami výzev, hlasů a toků, než přejdete do produkčního prostředí.
- Hladce zvládněte přerušení hovoru pomocí nástrojů, jako je přerušení hovoru, ochranná opatření a předávání kontextu.
Omezení Vapi
- Vyžaduje zapojení vývojářů pro komplexní pracovní postupy a integraci systémů.
Ceny Vapi
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: Na základě využití
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vapi
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Retell AI (nejlepší pro hromadné nasazení a monitorování hovorů)
Hledáte platformu zaměřenou na podniky pro vytváření, testování a monitorování škálovatelných hlasových agentů s umělou inteligencí? Retell AI zvládá vysoký objem hovorů díky vestavěným funkcím, jako jsou hromadné volání, značkové ID volajícího a souběžné volání.
Agenty můžete vytvářet pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu konverzačních toků i pokročilých vývojářských funkcí prostřednictvím API.
Agenti se automaticky synchronizují s vaší stávající znalostní bází, jako jsou webové stránky nebo dokumenty, a mají nativní model střídání se v konverzaci, který zvládá přerušení během skutečných rozhovorů. Můžete však očekávat latenci ~ 800 ms, což je více než průměr v oboru.
Nejlepší funkce Retell AI
- Používejte nástroje pro hromadné volání k provádění odchozích kampaní s identifikací volajícího, sledováním konverzí a ověřenými telefonními čísly, aby vaše hovory nebyly označeny jako spam.
- Obcházejte systémy IVR pomocí hlasových agentů, kteří rozumějí kontextu a stisknou správné číslice ve správném pořadí.
- Sledujte telefonní kampaně, měřte úspěšnost, analyzujte názory uživatelů a celkovou latenci hovorů pomocí centralizovaného dashboardu.
Omezení Retell AI
- Klonování hlasu není nativně podporováno a možnosti přizpůsobení reproduktoru jsou omezené.
Ceny Retell AI
- Zdarma
- Platba podle skutečného využití: 0,07 $+ za minutu
- Plán pro podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Retell AI
- G2: 4,8/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Retell AI?
Zde je recenze G2:
Na Retell AI se nám nejvíce líbí jeho schopnost nabídnout neuvěřitelně přirozené hlasové interakce díky modelům syntézy a transkripce v reálném čase. V našich projektech s AI agenty, zejména s klienty, se jedná o klíčové řešení pro dosažení plynulých, přesných a škálovatelných konverzačních zážitků.
Na Retell AI se nám nejvíce líbí jeho schopnost nabídnout neuvěřitelně přirozené hlasové interakce díky modelům syntézy a transkripce v reálném čase. V našich projektech s AI agenty, zejména s klienty, se jedná o klíčové řešení pro dosažení plynulých, přesných a škálovatelných konverzačních zážitků.
8. Cognigy (nejlepší pro operace kontaktního centra)
Cognigy je konverzační platforma umělé inteligence pro podniky, která je určena pro kontaktní centra a velké podniky zpracovávající tisíce hovorů denně.
Tento nástroj přesahuje rámec jednoduchého IVR toku a poskytuje vizuální nástroj pro tvorbu hlasových agentů pomocí drag-and-drop, s pokročilými pravidly pro směrování, záložní řešení a eskalaci, vše navržené pro použití ve velkém objemu.
Můžete jej také použít k vytvoření agentů pro různé účely, jako jsou samoobslužní hlasoví agenti, digitální chatovací agenti a dokonce i „Agent Copilot“, který pomáhá vašim lidským zástupcům v reálném čase.
Hlasová analýza je integrována, takže můžete sledovat výkon a optimalizovat úspěšnost každého agenta v reálném čase. Díky tomu je ideální pro odvětví jako bankovnictví nebo telekomunikace, kde je zapotřebí komplexní zpracování hovorů.
Nejlepší funkce Cognigy
- Umožněte zákazníkům pořizovat fotografie, sdílet polohu, provádět platby, odesílat podpisy a další během hovorů.
- Integrujte hlasovou AI s hlavními telekomunikačními systémy (Genesys, Avaya atd.), zdroji dat, CRM a ERP nástroji.
- Zvládněte dlouhé hovory bez ztráty kontextu díky analýze sentimentu v reálném čase a dlouhodobé paměti.
Omezení Cognigy
- Postrádá skutečně bezkódové rozhraní a pro vytváření vlastních rozšíření může vyžadovat technické dovednosti, jako jsou API, JavaScript, HTTP atd.
Ceny Cognigy
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognigy
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Murf. ai (nejlepší pro namlouvání sociálních obsahů)
Murf. ai se zaměřuje na AI hlasové komentáře ve studiové kvalitě a je určen pro tvůrce obsahu, kteří potřebují realistický komentář pro videa, kurzy, podcasty nebo marketingové reklamy.
Nabízí více než 200 realistických hlasů AI ve více než 20 jazycích a s různými přízvuky, které lze přizpůsobit co do výšky, rychlosti a důrazu. Navíc obsahuje nástroje pro klonování hlasu, dabování pomocí AI a měniče hlasu.
Murf však nevytváří kompletní hlasové agenty. Poskytuje pouze komponentu pro převod textu na řeč, kterou můžete integrovat do jiných pracovních postupů nebo použít jako samostatný systém IVR.
Nejlepší funkce Murf. ai
- Pomocí vestavěného hlasového editoru můžete upravit výslovnost, zdůraznit slova, nastavit rychlost nebo přidat pauzy, a to bez nutnosti používat další audio nástroje.
- Přidejte do svých projektů hlasové komentáře přímo v platformách jako Canva, PowerPoint a Google Slides.
- Pomocí editoru časové osy můžete dokonale synchronizovat hlasový doprovod se snímky nebo videi.
Omezení Murf. ai
- Některé hlasové tóny znějí v určitých jazycích nebo složitých skriptech mírně roboticky.
Ceny Murf. ai
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $ měsíčně
- Podnikání: 99 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Murf. ai
- G2: 4,7/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Murf. ai?
Zde je recenze G2:
Vytváří přirozeně znějící hlasy AI s jednoduchým přizpůsobením a nabízí mnoho jazyků a stylů, které jsou ideální pro rychlé a snadné vytváření profesionálních hlasových coverů.
Vytváří přirozeně znějící hlasy AI s jednoduchým přizpůsobením a nabízí mnoho jazyků a stylů, které jsou ideální pro rychlé a snadné vytváření profesionálních hlasových coverů.
10. Bland (nejlepší pro škálovatelné odchozí telefonní kampaně)
Pokud hledáte platformu AI, která vám umožní automatizovat odchozí hovory pomocí hlasových agentů s lidským hlasem, Bland je dobrá volba. Můžete navrhovat živé toky hovorů pomocí vizuálního nástroje s přizpůsobitelnými cestami, spouštěči a akcemi, které se připojují k vašemu stávajícímu technologickému stacku, jako je aktualizace CRM nebo rezervace termínů v kalendáři.
Díky integrovaným ovládacím prvkům pro konverzaci tento nástroj zabraňuje agentům odchýlit se od scénáře nebo řešit témata mimo jejich působnost. Můžete také přizpůsobit způsob interakce agentů poskytnutím vzorových dialogů a kontextu zákazníků.
Ačkoli Bland dokáže zpracovat otevřené hovory, proces není transparentní, což zvyšuje riziko nesouladu s předpisy. To znamená, že je ideální pro příchozí hovory podpory, jako je rezervace schůzek, příjem informací, ověřovací hovory atd.
Nejlepší funkce Bland
- Pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu toků můžete vytvářet a řídit toky konverzací agentů a zajistit, aby agenti zůstali v souladu se značkou.
- Propojte AI agenta s vaším CRM nebo jinými nástroji a provádějte akce, jako je rezervace schůzek nebo aktualizace záznamů o zákaznících v reálném čase.
- Zvládněte rozsáhlé odchozí telefonní kampaně díky automaticky škálovatelné infrastruktuře, která dokáže zpracovat velké objemy hovorů.
Omezení
- Etické a transparentní obavy poté, co nezávislé testy ukázaly, že agenti mohou být naprogramováni tak, aby skrývali svou AI povahu.
Nudné ceny
- Ceny na míru
Nijaké hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jak fungují hlasoví agenti s umělou inteligencí?
Hlasoví agenti s umělou inteligencí fungují na základě pokročilého procesu v reálném čase, který přeměňuje mluvená slova na inteligentní akce a poté převádí odpovědi zpět na přirozeně znějící řeč.
Proces se skládá ze čtyř klíčových fází:
- Automatické rozpoznávání řeči (ASR): Jedná se o „uši“ agenta. Když uživatel mluví, model ASR zachytí zvuk a převede jej do textu.
- Zpracování přirozeného jazyka (NLP) a porozumění (NLU): Jakmile je řeč převedena na text, algoritmy NLP analyzují její význam. Rozpoznávají záměr, identifikují cíle a extrahují klíčové detaily, jako jsou data nebo jména, aby pochopily kontext.
- Generování odpovědí pomocí velkých jazykových modelů (LLM): Po pochopení požadavku uživatele agent použije LLM, jako je GPT-4, k formulování relevantní a kontextové odpovědi.
- Syntéza textu na řeč (TTS): Textová odpověď LLM je pomocí modulu TTS převedena zpět na slyšitelnou řeč. Moderní systémy TTS jsou velmi pokročilé a dokážou řídit rytmus, přízvuk a intonaci řeči, aby výsledkem byla přirozená a lidská řeč.
Výhody používání hlasových agentů s umělou inteligencí
Integrace hlasových agentů s umělou inteligencí do podnikových operací má mnoho strategických výhod:
- Úspora nákladů a zvýšená efektivita: Díky zpracování opakujících se hovorů snižuje hlasový agent s umělou inteligencí náklady na jeden hovor a uvolňuje lidské agenty, aby se mohli soustředit na komplexní zákaznické problémy s vysokou hodnotou.
- Dostupnost 24/7 a globální pokrytí: Na rozdíl od lidských agentů mohou AI telefonní agenti zpracovávat více hovorů v různých jazycích, aniž by se unavili nebo ztratili kvůli časovým rozdílům.
- Zlepšete spokojenost zákazníků (CSAT): Odstraňte frustrující čekací doby jednou provždy. Poskytováním okamžitých odpovědí a řešení běžných dotazů zvýšíte spokojenost zákazníků a budujete jejich loajalitu.
- Vylepšete sběr dat: AI telefonní agenti usnadňují sběr, zpracování a ukládání dat. Některé nástroje také umožňují volajícím odesílat podpisy, provádět transakce a pořizovat fotografie během hovoru.
- Přepisy hovorů a statistiky v reálném čase: Hlasový agent automaticky zpracovává úkoly po skončení hovoru. Přepisuje, zaznamenává a analyzuje hovory z hlediska názorů zákazníků a běžných problémů a poskytuje podrobnou zprávu o každém hovoru.
- Personalizace v měřítku: Hlasoví agenti AI mají přístup k vašemu CRM a dalším obchodním systémům, aby mohli personalizovat interakce. Mohou zákazníky oslovovat jménem, odkazovat na minulé interakce a nabízet doporučení, čímž vytvářejí personalizovanější zážitek.
Nejlepší příklady použití hlasových agentů s umělou inteligencí
Zde je několik oblastí, ve kterých mají hlasoví agenti s umělou inteligencí vysokou míru přijetí.
1. Zákaznický servis
Hlasoví agenti s umělou inteligencí mohou okamžitě reagovat na dotazy zákazníků, poskytovat aktualizace objednávek, odpovídat na dotazy týkající se sledování objednávek a zpracovávat žádosti o vrácení zboží 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
2. Řízení projektů
S běžnými nástroji pro správu projektů je třeba provést asi 5–7 zdlouhavých kliknutí, abyste získali aktuální informace o úkolu. Co kdybyste mohli úkoly diktovat hlasem a nechat AI pracovat ve vašem pracovním prostoru?
Funkce Talk-to-text od ClickUp eliminuje potřebu přepisovacího softwaru, pomáhá s přepisy interních schůzek a funguje jako váš osobní AI asistent.
3. Pohostinství
Hotely a cestovní kanceláře hojně využívají AI v zákaznickém servisu, aby cestujícím poskytovaly telefonickou asistenci 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vícejazyční asistenti mohou pomáhat zákazníkům z celého světa při rezervaci cest nebo potvrzování itinerářů.
4. Plánování schůzek
Hlasoví agenti zjednodušují pracovní postupy při rezervaci schůzek tím, že potvrzují nebo přesouvají termíny na základě dostupnosti. Mohou se také integrovat s nástroji CRM a kalendářem, aby se zabránilo dvojím rezervacím.
Často kladené otázky
Hlasoví agenti zvládají skutečné konverzace a odpovídají na otázky během hovorů. Chatboti zvládají konverzace prostřednictvím textu. Zvolte hlasové ovládání, pokud záleží na latenci, audio prozódii a integraci telefonie. Mnoho produkčních systémů kombinuje obojí pro pokrytí všech kanálů.
ClickUp podporuje překlad a lokalizaci do více jazyků, jako je angličtina, francouzština, němčina, italština, švédština, holandština, korejština a další. ElevenLabs a Murf poskytují vícejazyčné TTS. Deepgram podporuje mnoho jazyků ASR.
Ano. Agenty lze doladit pro jakýkoli mluvený jazyk a nasadit s výslovnostními seznamy nebo znalostními bázemi, aby zvládaly odbornou terminologii a názvy produktů.
Počítejte s minutovými poplatky za hlasové služby a samostatnými náklady na ASR a TTS. Orchestration layers mohou přidat poplatky za platformu. Před závazkem spusťte pilotní projekt, simulujte očekávané minuty a souběžnost a vytvořte model nákladů.
ClickUp je skvělou volbou, pokud chcete převádět hlasové příkazy na pracovní postupy a automaticky sumarizovat, přepisovat a zaznamenávat úkoly z jednání.
Bezpečnost závisí na kontrolách dodavatele: SOC 2, HIPAA, šifrování a možnosti VPC/on-prem. Vyberte si dodavatele, kteří zveřejňují certifikace a nabízejí vhodné modely nasazení pro citlivé informace.
Někteří dodavatelé poskytují lokální nebo okrajová nasazení pro ASR nebo TTS. Kompletní offline stacky jsou složité a drahé. Pokud potřebujete offline provoz, upřednostněte dodavatele s lokálními nebo soukromými cloudovými možnostmi.