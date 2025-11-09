10 nejlepších alternativ k aplikaci Voicenotes pro převod hlasu na text

Většina lidí, kteří používají Voicenotes, je s ním velmi spokojena. Je jednoduchý, rychlý a spolehlivý.
Není příliš mnoho stížností, ale jeden uživatel Voicenotes G2 to shrnul dobře:
Kdybych měl něco říct, požádal bych o větší úsilí zaměřené na Ask AI. Bylo by příjemné vidět, jak se dále zlepšuje.
S tím, jak se vyvíjejí potřeby uživatelů v oblasti převodu hlasu na text, se vyvíjejí i jejich očekávání. Mnozí nyní hledají nástroje, které jdou nad rámec základního přepisu – nástroje, které dokážou shrnovat, organizovat a integrovat poznámky přímo do jejich pracovních postupů.
Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ k Voicenotes, které vycházejí ze základů nahrávání a přepisu a přidávají vrstvu inteligence, aby byl proces plynulejší. Přidali jsme bonusový nástroj, který zabraňuje zbytečnému rozšiřování nástrojů. Pojďme se na to podívat.
10 nejlepších alternativ Voicenotes v kostce
Zde je stručné srovnání nejlepších alternativ Voicenotes, které vám pomůže vybrat tu správnou na základě několika klíčových funkcí, doplňkových funkcí, cen a uživatelských hodnocení.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|All-in-one produktivita + správa poznámek Velikost týmů: Všechny velikosti (1–1 000+)
|Brain Max, Talk-to-Text, AI Notetaker, Clips, SyncUps
|Bezplatné plány; přizpůsobení pro podniky.
|Poznámky k rozštěpu
|All-in-one produktivita + správa poznámekVelikost týmu: Všechny velikosti (1–1 000+)
|Přepis hlasu do osnovy, přepis na zařízení, synchronizace Zapier + Obsidian, export Markdown
|Zdarma; od 7 $/měsíc na uživatele
|Coconote
|Studium a učení s AIVelikost týmu: Studenti a malé studijní skupiny
|Nahrávejte/nahrajte audio/video/dokumenty, kvízy a kartičky, AI Chat, více než 100 jazyků
|Zdarma
|TalkNotes (Speechy. Tech)
|Proměňte vyslovené myšlenky v úkoly Velikost týmu: Samostatní podnikatelé a tvůrci
|Vytváření úkolů a poznámek, tvorba blogů/příspěvků na sociálních sítích, kartičky, události v kalendáři
|19 $/měsíc na uživatele
|Aplikace Audionotes
|Jednoduché pořizování poznámek pomocí umělé inteligence Velikost týmu: Jednotlivci a freelancer
|Rychlý přepis, shrnutí, úprava a export, synchronizace mezi zařízeními
|Cena od 9,99 $/měsíc na uživatele
|Dubnote
|Organizace hudebních nápadů Velikost týmu: Malé týmy, DJ preneuers
|Automatické rozdělení relací, přepis textů písní, export DAW, zálohování iCloud
|Zdarma
|Dictanote
|Vícejazyčné hlasové psaníVelikost týmu: Vícejazyční profesionálové a malé týmy
|Více než 50 jazyků, hlasové příkazy, čištění AudioScribe, neomezený počet poznámkových bloků
|Zdarma; od 8 $/měsíc na uživatele
|Otter. ai
|Schůzky a týmová spolupráceVelikost týmu: Malé až středně velké týmy
|Přepis v reálném čase, identifikace mluvčího, shrnutí pomocí umělé inteligence, integrace Zoom/Meet
|Zdarma; od 20 $/měsíc na uživatele
|SoundType AI
|Přesný přepis zvuku a videaVelikost týmu: Tvůrci, novináři a týmy
|Shrnutí, AI chat, export do PDF/Word/SRT, více než 30 jazyků, identifikace mluvčího
|Zdarma; od 9,99 $/měsíc na uživatele
|Snadný hlasový záznamník
|Jednoduché, každodenní nahráváníVelikost týmu: Jednotlivci
|Vysoce kvalitní zvuk, žádné časové omezení, widgety, mikrofon Bluetooth, přeskočení ticha
|Zdarma
Co byste měli hledat v alternativách k Voicenotes?
To byla rada, kterou někdo dal na Redditu, když se ho ptali na správu hlasových poznámek. I když je tato rada praktická, je to jen špička ledovce.
Díky umělé inteligenci je možné jít ještě mnohem dál a vytvářet nástroje, které nejen zaznamenávají, ale také vám pomáhají přemýšlet, plánovat a udržovat pořádek.
Pokud hledáte alternativu k Voicenotes, zde jsou věci, na kterých opravdu záleží:
- Zajistěte vyšší přesnost přepisu, a to i v hlučných místnostech nebo při různých přízvucích.
- Organizujte a prohledávejte poznámky, abyste mohli okamžitě najít klíčové body.
- Shrňte schůzky a zdůrazněte body k akci, abyste ušetřili čas a úsilí.
- Nabídněte chytré integrace s kalendáři, úkoly a dalšími nástroji, které již používáte.
- Udržujte intuitivní rozhraní, aby nahrávání, organizování a prohlížení bylo snadné.
Správná volba nebude působit jako základní aplikace, ale spíše jako partner, který vám pomůže zachytit nápady, sledovat úkoly a zvýšit produktivitu způsoby, o kterých jste ani nevěděli, že je potřebujete. 🌟
10 nejlepších alternativ k Voicenotes
Pokud vám Voicenotes připadá příliš omezující, máme pro vás dobrou zprávu: existuje spousta promyšlených alternativ, které s vašimi nahrávkami dokážou mnohem více.
Zde je deset nejlepších alternativ Voicenotes, které kombinují přesnost, pokročilé funkce a intuitivní design, aby vám poskytly více z každého záznamu.
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní produktivitu a správu poznámek)
Pokud jde o alternativy k Voicenotes, ClickUp je více než jen způsob, jak zaznamenávat poznámky nebo nahrávat zvuk. Jako první konvergovaný AI pracovní prostor na světě nabízí všechny pracovní aplikace, data a pracovní postupy, které potřebujete k dosažení excelence v oblasti hlasového ovládání, na jednom místě!
Zapomeňte na přeskakování z nástroje pro správu projektů do převaděče hlasu na text a pak zpět do nástroje AI, abyste svůj přepis proměnili v dokonalou práci. Nesouvislé aplikace a roztříštěný kontext jsou definicí rozptýlené práce a představují ztrátu času, produktivity a nákladů na předplatné.
S ClickUp získáte 100% kontext a jediné místo, kde mohou lidé, nástroje a agenti spolupracovat.
Podívejme se, jak ClickUp propojuje vše – od vašich hlasových nahrávek po poznámky z jednání, úkoly a projekty.
Převod řeči na text, který jde nad rámec pouhé transkripce, s ClickUp Brain MAX
Prvním krokem při nahrazování základní aplikace pro pořizování poznámek je přepis, a funkce Brain MAX od ClickUp to zvládá s vyšší přesností než většina ostatních.
Funkce Talk-to-Text aplikace ClickUp Brain převádí vaše slova do jasných a propracovaných poznámek.
Zde je vše, co nabízí:
- Diktování vylepšené umělou inteligencí, které funguje v jakékoli aplikaci a je přizpůsobené vašim potřebám. Umožňuje vám vybrat si ideální úroveň vylepšení, od minimálních úprav až po profesionální doladění.
- Můžete plynule diktovat, zmiňovat kolegy, úkoly nebo dokumenty a Max automaticky propojí správné osoby se správnými odkazy.
- Automatické vyplňování nejčastěji používaných slov, výrazů, odborných termínů, přezdívek a dalších výrazů.
- Mluvte svým vlastním jazykem a pište plynule ve více než 50 dalších jazycích.
- Chatujte s nejnovějšími modely umělé inteligence pro kódování, psaní, komplexní uvažování a další, včetně ChatGPT, Claude a Gemini, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
A namísto toho, aby vám zanechával blok textu jako VoiceNotes, dokáže shrnout dlouhé nahrávky, extrahovat akční položky a dokonce převést části vašeho projevu do seznamů úkolů. Vzhledem k tomu, že psaní je často čtyřikrát pomalejší než mluvení, tato funkce vám sama o sobě pomůže napsat o 400 % více, aniž byste hnuli prstem.
V průměru uživatelé ušetří asi hodinu denně tím, že nechají AI zpracovat psaní a úpravy, takže se mohou soustředit na práci, která je opravdu důležitá. To také znamená, že se můžete vyhnout rozšiřování AI a vše zvládnout pod jednou střechou s ClickUp Brain Max a Brain.
🎥 Podívejte se na tento krátký návod, jak používat funkci Talk to Text v Brain MAX:
Od rychlých poznámek po kompletní schůzky s ClickUp AI Notetaker
Zatímco ClickUp Brain Max vám pomáhá zaznamenávat jednotlivé myšlenky, ClickUp AI Notetaker jde ještě o krok dál a zpracovává celé schůzky.
Automaticky se připojuje k hovorům, nahrává zvuk, přepisuje konverzaci a poté poskytuje stručné shrnutí s akčními položkami.
Přechod je zde přirozený: jakmile máte vyřešené osobní poznámky, dalším úkolem je správa skupinových diskusí. S tímto automatizovaným AI zápisníkem budete mít jasno v tom, co je třeba udělat dál.
📌 Přátelská rada: Řídíte auto a najednou vás napadne nápad na kampaň. Stačí ho namluvit do ClickUp Brain a vaše hlasová poznámka se promění v přehledný seznam s termíny a následnými úkoly. Než zaparkujete, váš nápad už bude v pohybu.
Sdílejte živou zpětnou vazbu prostřednictvím ClickUp Clips
Samozřejmě ne každá myšlenka se dá snadno vyjádřit slovy. Proto máte k dispozici ClickUp Clips, které zaznamenávají vaši obrazovku s audio komentářem. ClickUp Clips jsou ideální pro poskytování zpětné vazby, vysvětlování pracovního postupu nebo vedení kolegy při hlášení chyby.
Tato funkce přirozeně vyplývá z textu a přepisu: když váš hlas nestačí, můžete přidat vizuální prvky a propojit je se správnými úkoly a dokumenty.
📌 Příklad: Produktový manažer nahraje videoklip, aby demonstroval chybu, připojí jej k úkolu vývojového týmu a problém je vyřešen rychleji, než kdyby posílal screenshoty a e-maily tam a zpět.
Nejlepší funkce ClickUp
- Použijte Brain MAX Talk-to-Text k přepisování hlasových poznámek s vyšší přesností a automatickému uspořádání do strukturovaných poznámek.
- Zaznamenávejte poznámky z jednání pomocí ClickUp AI Notetaker, který nahrává, přepisuje a doručuje úkoly přímo do úkolů.
- Převádějte hlasové poznámky, brainstormingy a přednášky na praktické pracovní postupy pomocí automatizace úkolů a shrnutí založených na umělé inteligenci.
- Nahrávejte klipy s obrazovkou a zvukem, abyste mohli poskytovat kontextově bohatou zpětnou vazbu a návody uložené přímo ve vašem pracovním prostoru.
- Prohledávejte dokumenty, úkoly a zvukové soubory pomocí dotazů v přirozeném jazyce a získejte okamžitý přístup k klíčovým bodům.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele to může být kvůli široké škále funkcí trochu matoucí.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají uživatelé o ClickUp?
Tento uživatel G2 sdílel:
Integrovaný AI notetaker je překvapivě užitečný, zejména pro shrnování schůzek a úsporu času při následných činnostech. Oceňujeme také možnost publikovat jasné a strukturované poznámky k vydání přímo v rámci platformy, což pomáhá sladit interní a externí zainteresované strany.
2. Cleft Notes (nejlepší pro rychlé psaní hlasem do konceptu)
Cleft Notes je jedním z těch nástrojů, které jako by rozuměly tomu, jak uvažují skuteční lidé. Ne vždy mluvíte v uhlazených větách, a to je v pořádku. Místo toho, aby vás nechal s neuspořádanou změť slov, Cleft jemně přetvoří vaše hlasové poznámky do jasných poznámek, přehledných osnov nebo dokonce jednoduchých kontrolních seznamů, které můžete okamžitě použít.
Je to obzvláště užitečné, pokud vaše myšlenky přicházejí rychle a bez filtrování, protože aplikace je zachytí, uspořádá a předá zpět způsobem, který dává smysl.
Nejlepší funkce Cleft Notes
- Proměňte hlasové poznámky ve strukturované poznámky, osnovy nebo kontrolní seznamy s vysoce kvalitními přepisy.
- Využijte transkripci přímo v zařízení pro bezpečné a soukromé hlasové nahrávky.
- Hladká synchronizace s aplikacemi jako Obsidian a automatizace pracovních postupů prostřednictvím Zapier.
- Sdílejte veřejné odkazy nebo exportujte poznámky v Markdownu pro flexibilní spolupráci.
- Upravujte poznámky přímo pomocí nadpisů, formátování a příloh souborů nebo obrázků.
Omezení Cleft Notes
- Doba nahrávání je v bezplatném tarifu omezena (5 minut).
- Pokročilé funkce, jako jsou delší nahrávky a integrace, vyžadují placený upgrade.
Ceny Cleft Notes
- Zdarma
- Plus: 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Cleft Notes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Cleft?
Toto o nástroji řekl uživatel Redditu:
Obvykle používám Cleft k zaznamenávání myšlenek při chůzi nebo v kanceláři. Poté používám SuperWhisper nebo Apple dictation k diktování e-mailů nebo zpráv. Existuje nějaký recept, jak pomocí Cleft zaznamenávat diktát, při kterém AI odstraní vaše „ehm“ atd., ale zbytek diktátu zůstane beze změny?
Obvykle používám Cleft k zaznamenávání myšlenek při chůzi nebo v kanceláři. Poté používám SuperWhisper nebo Apple dictation k diktování e-mailů nebo zpráv. Existuje nějaký recept, jak pomocí Cleft zaznamenávat diktát, při kterém AI odstraní vaše „ehm“ atd., ale zbytek diktátu zůstane beze změny?
3. Coconote (nejlepší pro studium a učení s AI)
Coconote není jen o zaznamenávání toho, co jste řekli. Je to o tom, že vám poskytne něco užitečného, s čím můžete pracovat, když konverzace skončí. Můžete nahrávat přímo v aplikaci nebo nahrát téměř cokoli: zvukové soubory, videa, PDF soubory a dokonce i odkazy na YouTube.
Coco vám během několika sekund poskytne vysoce kvalitní přepisy a přehledně uspořádané poznámky. Na jejich základě pak může vytvářet kvízy, kartičky s otázkami nebo dokonce proměnit vaše poznámky v malý podcast, který si můžete poslechnout na cestách.
Nejlepší funkce Coconote
- Nahrávejte nebo nahrajte audio, video nebo dokumenty a okamžitě generujte prohledávatelné poznámky a přepisy.
- Vytvářejte kvízy, kartičky a studijní hry přímo ze svých poznámek.
- Pomocí AI chatu můžete klást otázky a objasňovat klíčové body ve svých poznámkách.
- Přístup přes iPhone, iPad, Android, stolní počítač a web s intuitivním rozhraním.
- Podpora více než 100 jazyků pro globální zachycování a překlad hlasových nahrávek
- Proměňte své poznámky v podcasty s integrovaným komentářem, které si můžete poslechnout kdekoli na cestách.
- Připojte obrázky nebo soubory, abyste obohatili své studijní materiály a spolupráci.
Omezení Coconote
- Někteří uživatelé upozorňují, že dlouhé přednášky mohou vést k příliš krátkým shrnutím, což vyžaduje ruční zadávání podrobnějších informací.
- Ve srovnání s jinými alternativami hlasových poznámek, které nabízejí podobné funkce, se může jevit jako drahá.
Ceny Coconote
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coconote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Coconote?
Toto o nástroji řekl uživatel Redditu:
Vytváří kvízy a kartičky, které opravdu pomáhají, a pokud si potřebuji zapamatovat něco z přednášky, stačí si projít přepis a najít, co učitel řekl.
4. TalkNotes [nyní Speechy. Tech] (nejlepší pro přeměnu mluvených myšlenek na úkoly)
Zaujatí zaměstnanci jsou podle statistik o 18 % produktivnější. Když se lidé cítí zapojení do své práce, přinášejí energii, rychle řeší výzvy a dosahují více za méně času.
Jedním z klíčových faktorů produktivity je rychlost. Jak ale pracovat rychleji, aniž byste obětovali kvalitu? Jedním z jednoduchých způsobů jsou hlasové poznámky. S TalkNotes můžete okamžitě zaznamenat své myšlenky a proměnit je v organizované úkoly a poznámky, které vám pomohou prožít den s menším napětím. 🎙️
Nejlepší funkce TalkNotes
- Nahrávejte zvuk nebo nahrajte soubory a okamžitě vytvářejte strukturované poznámky, seznamy úkolů a zápisy z jednání.
- Proměňte volně plynoucí myšlenky v blogy, zpravodaje, příspěvky na sociálních médiích nebo záznamy v deníku.
- Zvýrazněte klíčové body a vytvořte kartičky, které vám pomohou zapamatovat si informace z přednášek nebo poznámky z jednání.
- Podpora více než 100 jazyků pro hlasové nahrávky a přepisy
- Jednoduchý systém správy složek pro uspořádání poznámek a úkolů podle kontextu
- Přidávejte události do kalendáře přímo z přepisů a sledujte úkoly s úrovněmi priority.
Omezení TalkNotes
- Někteří uživatelé hlásí problémy se synchronizací mezi desktopovými a mobilními aplikacemi.
- Chybí hlubší integrace s oblíbenými nástroji pro zvýšení produktivity, jako jsou Outlook nebo OneNote.
Ceny TalkNotes
- Měsíčně: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze TalkNotes
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o TalkNotes?
Tento komentář na Redditu zdůraznil:
Před několika měsíci jsem začal používat TalkNotes a po několika pokusech a omylech jsem konečně našel perfektní pracovní postup. Nyní se už nikdy nestresuji kvůli poznámkám, nezapomínám na důležité detaily a skutečně se soustředím na schůzky.
5. Audionotes. app (nejlepší pro jednoduché pořizování poznámek pomocí umělé inteligence)
Někdy jsou to právě ty nejjednodušší nástroje, které mají největší vliv. Aplikace Audionotes. je jedním z těch tichých pomocníků, kteří zachycují vaše slova a vrací je zpět způsobem, který je lehčí a snáze zpracovatelný.
Můžete mluvit volně, bez obav o strukturu, a za chvilku se váš hlas promění v přehledné poznámky, které můžete číst, sdílet nebo se k nim později vrátit. Je to jako malý společník, který naslouchá bez předsudků a pomáhá vám zapamatovat si to, na čem záleží.
Nejlepší funkce aplikace Audionotes.
- Nahrajte svůj hlas a okamžitě uvidíte, jak se promění v jasné poznámky.
- Shrňte dlouhé nahrávky do krátkých poznámek.
- Upravujte, organizujte a exportujte své poznámky pouhými několika klepnutími.
- Používejte na webu, v systémech iOS a Android se synchronizací mezi zařízeními.
- Ukládejte své nahrávky bezpečně s možností nastavení soukromí.
Omezení aplikace Audionotes.
- Bezplatný tarif umožňuje pouze krátké nahrávky.
- Někdy přehlédne drobné detaily ve složitých konverzacích.
Ceny aplikace Audionotes.
- Osobní: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
Audionotes. Hodnocení a recenze aplikace
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o aplikaci Audionotes?
Tato recenze G2 uvádí:
I pro spisovatele, jako jsem já, který často dostává spoustu nápadů za pochodu, jsou AudioNotes velmi užitečné. Pomocí umělé inteligence jsem mohl přepsat své hlasové nahrávky a nestrukturované textové poznámky a převést je do souhrnů.
6. Dubnote (nejlepší pro organizování hudebních nápadů)
Hudebníci znají problém, kdy se topí v nekonečném množství hlasových poznámek. Zachytíte riff, melodii nebo bicí vzorec, ale později se ztratí v moři nahrávek bez názvu. Dubnote byl vytvořen právě pro řešení tohoto problému.
Místo toho, aby vám zanechával hromadu neuspořádaných zvukových záznamů, organizuje vaše hlasové poznámky do přehledných složek, automaticky rozděluje dlouhé relace a dokonce označuje nejlepší momenty, abyste je mohli snadno znovu najít.
Dubnote se odlišuje tím, že se zaměřuje na způsob, jakým hudebníci skutečně pracují. Nahrávání můžete spustit přímo z domovské obrazovky, roztřídit ho do poznámkového bloku a později ho vylepšit pomocí komentářů, emoji značek nebo úprav.
Nejlepší funkce Dubnote
- Zaznamenávejte hudební nápady přímo do organizovaných složek v zápisníku s vlastními obálkami.
- Dlouhé nahrávky automaticky rozdělte na části, abyste mohli rychle přejít k nejlepším částem.
- Použijte software pro převod řeči na text k přesnému přepisu textů písní nebo poznámek.
- Zvýrazněte, sloučte nebo upravte části, abyste vylepšili své zvukové soubory.
- Přidávejte komentáře, emodži nebo obrázky, abyste označili klíčové body ve svých relacích.
- Záznamy uchovávejte v bezpečí díky zpracování v zařízení a zálohování v iCloudu.
- Exportujte přímo do svého DAW nebo sdílejte klipy okamžitě se spolupracovníky.
Omezení Dubnote
- K dispozici pouze pro iOS, verze pro Android je stále na čekací listině.
- Chybí některé pokročilé funkce pro spolupráci týmů.
- Nejvhodnější pro hudebníky, méně flexibilní pro obecné pořizování poznámek
Ceny Dubnote
- Zdarma
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dubnote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o aplikaci Dubnote?
Škoda, že je to jen pro Mac. Právě jsem se podíval do obchodu Google Play a není tam.
7. Dictanote (nejlepší pro vícejazyčné hlasové psaní)
Dictanote je určen pro lidi, kteří myslí rychleji, než píšou. Namísto toho, abyste své myšlenky vkládali do klávesnice, stačí mluvit a Dictanote vaše slova převede na text s působivou přesností.
Dictanote je obzvláště užitečný díky široké jazykové podpoře. S více než 50 jazyky a 80 dialekty je to promyšlená volba, pokud potřebujete alternativu k Voicenotes, která funguje napříč hranicemi a akcenty.
Spisovatelé, novináři a profesionálové po celém světě jej denně používají k zaznamenávání chaotických myšlenek, psaní článků nebo sledování poznámek z jednání, aniž by jim něco uniklo.
Nejlepší funkce Dictanote
- Zadávání hlasu v reálném čase s přesností přes 90 procent
- Diktujte v více než 50 jazycích a 80 dialektech, což je užitečné pro globální uživatele.
- Pomocí hlasových příkazů můžete přidávat interpunkci, symboly nebo odborné termíny.
- Automaticky ukládejte své poznámky do neomezeného počtu poznámkových bloků a mějte klid v duši.
- Vyčistěte přepisy pomocí AudioScribe, odstraňte výplňová slova a zvýrazněte klíčové body.
- Podpora zvukových souborů, díky které můžete snadno zaznamenávat nápady a převádět je do textové podoby.
Omezení Dictanote
- Funguje nejlépe online; offline režim je omezený.
- Některé pokročilé funkce, jako například AudioScribe, vyžadují placený tarif.
- Neintegruje se tak hladce s produktivními nástroji třetích stran jako jiné aplikace.
Ceny Dictanote
- Zdarma
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Dictanote
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Dictanote?
Tento komentář na Redditu ocenil:
Je rozhodně skvělé vidět aktualizace pro ChatGPT, Claude a Gemini v souhrnech na YouTube.
8. Otter. ai (nejlepší pro schůzky a týmovou spolupráci)
75 % zaměstnanců nyní uvádí, že ve své každodenní práci používá nástroje umělé inteligence. To, co začalo jako trend, se rychle stalo nedílnou součástí každodenní práce. A pokud jsou schůzky součástí vaší každodenní rutiny, víte, jak snadné je při psaní poznámek přehlédnout některé detaily. Otter. ai vám tento stres ulehčí. Týmy používají Otter, protože zapadá do jejich pracovního postupu. Můžete jej propojit se Zoomem, Google Meet nebo Microsoft Teams a on se automaticky připojí, zaznamená hlasové nahrávky a dodá jasné poznámky ze schůzky s působivou přesností.
Později můžete vyhledávat klíčové body, sdílet přepisy nebo dokonce klást otázky Otterově AI chatu ohledně toho, co bylo řečeno.
Nejlepší funkce Otter. ai
- Přepisujte schůzky v reálném čase s přesností až 95 procent.
- Vytvářejte souhrny, které zdůrazňují klíčové body a další kroky.
- Automaticky zaznamenávejte a přiřazujte akční položky z diskusí.
- Synchronizujte s Google Kalendářem, aby se Otter automaticky připojoval k naplánovaným schůzkám.
- Integrujte nástroje jako Zoom, Slack, Asana, Salesforce a Notion pro plynulou spolupráci.
- Pomocí AI chatu můžete klást otázky a získávat informace z minulých poznámek a přepisů.
Omezení Otter.ai
- Omezeno pouze na tři podporované jazyky.
- Možnosti úprav a formátování jsou základní a často vyžadují export do Google Docs.
Ceny Otter. ai
- Základní: zdarma
- Pro: 16,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 30 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Otter. ai
- G2: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají uživatelé o Otter. ai?
Tato recenze na G2 sdílela:
Líbí se mi, jak Otter AI prochází celý přepis schůzky a shrnuje všechny klíčové body diskuse. Pokud tam něco chybí, můžete to přidat do souhrnné části.
Líbí se mi, jak Otter AI prochází celý přepis schůzky a shrnuje všechny klíčové body diskuse. Pokud tam něco chybí, můžete to přidat do souhrnné části.
9. SoundType AI (nejlepší pro přesný přepis zvuku a videa)
Někdy přicházejí nápady, když je nejméně čekáte – třeba během nočního studia, brainstormingu s týmem nebo při poslechu přednášky. SoundType AI je navržen tak, aby tyto momenty zachytil a usnadnil jejich opětovné vyvolání.
Co ho odlišuje od ostatních, je to, že vám nabízí způsoby, jak organizovat, shrnout a sdílet to, co jste zachytili, takže nemusíte procházet dlouhé nahrávky a snažit se najít jeden jediný detail.
Pro studenty to může znamenat lepší soustředění ve třídě. Pro profesionály je to způsob, jak udržet schůzky a projekty v chodu, aniž by došlo ke ztrátě kontextu.
Nejlepší funkce SoundType AI
- Přepisujte zvukové soubory, videa a obsah YouTube s identifikací mluvčího.
- Shrňte nahrávky do srozumitelných poznámek, které zachycují nejdůležitější body.
- Pomocí AI Chat komunikujte se svými přepisy a získávejte poznatky nebo akční položky.
- Exportujte přepisy v různých formátech, včetně PDF, Word a SRT.
- Podpora více než 30 jazyků a překlady pro globální uživatele
- Přizpůsobte souhrny svým konkrétním potřebám pomocí přizpůsobitelných možností.
- Snadno připojujte a sdílejte přepisy, aby spolupráce proběhla hladce.
Omezení SoundType AI
- Bezplatný tarif omezuje délku přepisu na 8 minut.
- Přesnost se může lišit v závislosti na silném šumu v pozadí.
- Nejvhodnější pro přepis a shrnutí, méně vhodný pro širší funkce produktivity.
Ceny SoundType AI
- Základní: zdarma
- Pro: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 29,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze SoundType AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o SoundType AI?
Tento komentář na Redditu obsahoval:
Jedinou aplikací, která je podle mého názoru lepší než Braindump, je SoundType AI — která je určena pro složitější použití než jen pro pořizování poznámek pro vlastní potřebu.
10. Easy Voice Recorder (nejlepší pro jednoduché každodenní nahrávání)
Někdy potřebujete jen záznamník, který prostě funguje. Easy Voice Recorder dostojí svému jménu.
Studenti oceňují, že zvládá dlouhé hodiny bez omezení. Profesionálové oceňují možnost rychle sdílet nahrávky s kolegy. Hudebníci ho považují za užitečný nástroj pro zachycení hrubých nápadů na písně, než zmizí.
Není přetížen zbytečnými funkcemi, ale přesto nabízí promyšlené možnosti, jako je ořezávání, zálohování do cloudu a přepis, pokud je potřebujete.
Nejlepší funkce aplikace Easy Voice Recorder
- Nahrávejte ve vysoké kvalitě ve formátech jako PCM, MP4 a AAC.
- Žádné časové omezení nahrávek, ideální pro dlouhé přednášky nebo schůzky
- Widgety pro rychlý start a podpora chytrých hodinek, abyste nikdy nezmeškali žádný okamžik.
- Snadné sdílení prostřednictvím e-mailu, aplikací pro zasílání zpráv nebo cloudového úložiště
- Plán Pro odemyká další funkce, jako jsou MP3/FLAC, mikrofony Bluetooth, přeskočení ticha a nástroje pro úpravy.
Omezení aplikace Easy Voice Recorder
- Bezplatná verze obsahuje reklamy.
- Funkce organizace, jako jsou složky, vyžadují aktualizaci.
- Přepis je k dispozici, ale ve srovnání s aplikacemi zaměřenými na AI je jeho rozsah omezenější.
Ceny Easy Voice Recorder
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Easy Voice Recorder
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají uživatelé o Easy Voice Recorder?
Tento komentář na Redditu obsahoval:
Easy Voice Recorder je skvělý, umožňuje obnovit nahrávání a také vše zálohuje na Google Drive, integruje se také s aplikací Tasker.
Další užitečné nástroje
Pokud stále hledáte, zde jsou další tři nástroje pro hlasové poznámky, které stojí za vyzkoušení. Každý z nich přináší vlastní vylepšení v oblasti nahrávání, přepisování a organizování zvukových záznamů:
- Notta: Přepisuje živé schůzky, audio a video s vysokou přesností a umožňuje exportovat poznámky do různých formátů.
- Sonix: Pomáhá s rychlým přepisem a překladem, zejména u rozhovorů a podcastů.
- Rev Voice Recorder: Spojuje nahrávky s profesionálními transkripčními službami a poskytuje čistý text připravený k použití.
Časté problémy s hlasovými poznámkami a jak je překonat
Hlasové poznámky mohou být nejjednodušším způsobem, jak sdělit své myšlenky, dokud se neobjeví malé potíže. Zpráva se přeruší, zvuk je nejasný nebo nemůžete najít to, co jste nahráli minulý týden.
Tyto malé momenty mohou být překvapivě frustrující, ale většina z nich má jednoduché řešení.
- Někdy se vaše hlasová poznámka přeruší uprostřed a vy ztratíte myšlenku✅ Řešení: Vymažte úložiště nebo restartujte aplikaci, abyste se ujistili, že je uložena celá nahrávka.
- Při přepínání mezi aplikacemi mohou některé části vaší poznámky zmizet✅ Řešení: Poznámku uložte nebo sdílejte ihned po nahrání, aby zůstala v bezpečí.
- Hluk v pozadí ztěžuje pozdější přehrávání nebo přepisování poznámek✅ Řešení: Nahrávejte na klidnějším místě nebo použijte sluchátka s mikrofonem pro čistější zvuk.
- Poznámky se ne vždy uloží správně nebo se odmítají přehrát, když je potřebujete✅ Řešení: Obnovte aplikaci nebo zkontrolujte nastavení synchronizace, abyste je obnovili.
- Dlouhé nahrávky mohou být při opětovném procházení nápadů nepřehledné✅ Řešení: Přidejte stručné shrnutí nebo časově označené nejdůležitější body, aby se nahrávky snáze procházely.
Dejte každé poznámce pozornost, kterou si zaslouží, s ClickUp
Nakonec hlasové poznámky neslouží jen k zaznamenávání slov. Zachycujete tím nápady, než vám uniknou. Správné nástroje mohou zajistit, že prchavé myšlenky se promění v něco užitečného, ať už jde o úkol, plán nebo připomenutí na později.
Právě v tom vyniká ClickUp. Shromažďuje vaše poznámky, úkoly a projekty na jednom místě, takže vaše hlasy nejsou jen uloženy, ale také realizovány.
Od přeměny rychlých poznámek na kontrolní seznamy až po propojení nápadů v rámci vašeho pracovního prostoru – ClickUp usnadňuje vašim myšlenkám najít správný impuls.
Pokud jste připraveni zjistit, jak snadné to může být, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!