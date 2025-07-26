Bezplatné šablony a příklady žádostí o dovolenou

Čerpání dovolené by nemělo být další položkou na vašem seznamu úkolů, ale psaní žádosti o dovolenou tomu často tak je.
🧐 Věděli jste, že... Týmy ztrácejí až 36,6 % produktivity jen kvůli neplánovaným absencím.
Tyto bezplatné šablony žádostí o dovolenou vám pomohou vyhnout se dohadům. Ať už si berete volno z osobních, zdravotních nebo studijních důvodů, použijte je k vytvoření jasné a profesionální žádosti, která zajistí hladký průběh věcí během vaší nepřítomnosti.
Co jsou šablony žádostí o dovolenou?
Šablony žádostí o volno pomáhají studentům a profesionálům formálně požádat o volno ze školy nebo práce. Tyto šablony poskytují strukturovaný formát, který obsahuje základní podrobnosti, jako jsou termíny volna, důvody a plány předání úkolů, aby byla vaše žádost jasná a v souladu s pravidly.
Takto vypadá standardní šablona žádosti o dovolenou:
- Datum: Datum sepsání dopisu
- Údaje o příjemci: jméno, titul, adresa a kontaktní údaje příjemce
- Předmět: Důvod čerpání dovolené, například zdravotní důvody nebo jiné osobní důvody
- Oslovení: Formální pozdrav, který zachovává profesionalitu a respekt.
- Délka dovolené: Uveďte datum začátku a návratu.
- Plán řízení práce: Vysvětlete, jak budou během vaší nepřítomnosti pokryty vaše povinnosti, včetně toho, kdo bude mít na starosti které úkoly.
- Kontaktní údaje: Jak vás v případě potřeby kontaktovat
- Vděčnost: Vyjádřete vděčnost za zvážení žádosti o dovolenou.
- Závěr: Formální závěr, například „S pozdravem“, spolu s vaším jménem a podpisem.
- Přílohy: Jakékoli podpůrné dokumenty, které chcete sdílet
Co dělá šablonu žádosti o dovolenou dobrou?
Dobře strukturovaná šablona žádosti o dovolenou vám pomůže sdělit všechny relevantní informace a zajistit transparentnost.
Při výběru je proto nutné zkontrolovat následující body:
- Přehledná struktura: Usnadňuje čtení a kontrolu vaší zprávy.
- Přizpůsobitelné sekce: Umožní vám přizpůsobit dopis vaší situaci (např. zdravotní, rodinná nebo dovolená).
- Profesionální tón: Pomáhá udržovat zdvořilou komunikaci, aniž by zněla příliš stroze.
- Přizpůsobivost situaci: Upřednostněte šablonu, kterou lze snadno přizpůsobit různým osobním důvodům dovolené, od zdravotní dovolené po sabatickou dovolenou.
- Prostor pro přidání dokumentů: Vyberte si šablonu, která vám umožní připojit podpůrné dokumenty, jako jsou lékařské potvrzení nebo schválení.
15 šablon žádostí o dovolenou
🎉 Zajímavost: V USA umožňuje federální zákon z roku 1993 nazvaný Family and Medical Leave Act (FMLA) oprávněným zaměstnancům ve firmách s 50 a více zaměstnanci čerpat až 12 týdnů neplacené dovolené s ochranou pracovního místa ročně z určitých rodinných a zdravotních důvodů.
Chcete se zbavit stresu a mít žádosti o dovolenou přehledné? Zde je několik šablon žádostí o dovolenou, které můžete vyzkoušet. Tyto nástroje vám pomohou vytvořit formální dopisy s relevantními informacemi:
1. Šablona žádosti o dovolenou ClickUp
Tuto šablonu použijte bez zbytečných vysvětlení, pokud potřebujete předložit stručné písemné omluvení, například za zmeškanou hodinu, zkrácenou směnu nebo jednorázovou pracovní akci. Je ideální pro rychlé formální potvrzení. Šablona omluvného dopisu ClickUp zjednodušuje tento proces díky strukturovanému formátu. Obsahuje podrobné důvody a podpůrné informace.
Tato šablona omluvného dopisu obsahuje pole pro důvod a datum, díky čemuž bude vaše zpráva jasná, stručná a srozumitelná.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Upravte vzorový dopis tak, aby odpovídal konkrétním okolnostem a zásadám společnosti týkajícím se dovolené.
- Uveďte podrobnosti o delegování práce, abyste prokázali svou odpovědnost a zodpovědnost.
- Přidejte relevantní podrobnosti, jako je pracovní pozice a kontaktní údaje.
- Vytvořte jasný a výstižný dopis a vyhněte se zbytečným detailům.
🔑 Ideální pro: Studenty a pracující profesionály, kteří chtějí sdělit důvody pro čerpání dovolené.
Toto si o používání ClickUp myslí Christian Gonzalez , administrativní koordinátor v Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara:
Komunikace mezi klienty, vedoucími pracovníky a manažery je zefektivněna pomocí formulářů a přiřazování úkolů a seznamů. ClickUp je ideální pro práci s velkými týmy a jejich správu pomocí funkce Teams.
💡 Tip pro profesionály: Než odešlete žádost o dovolenou, věnujte chvilku sledování tohoto videa. Najdete v něm chytré triky pro práci s kalendářem, které vám pomohou stanovit hranice, vyhnout se dvojím rezervacím a sdělit svou dostupnost během nepřítomnosti.
2. Šablona dopisu o dvou týdnech výpovědní lhůty ClickUp
Podání výpovědi může být stresující, zejména pokud si nejste jisti, jak profesionálně formulovat dvoutýdenní výpovědní lhůtu. Šablona dvoutýdenní výpovědi ClickUp je navržena tak, aby vám pomohla podat výpověď s respektem.
Tato šablona vám poskytne ucelený a zdvořilý výchozí bod – nemusíte přemýšlet nad každým slovem. Má přehlednou strukturu, která zahrnuje dvoutýdenní výpovědní lhůtu, důvod odchodu, předání údajů a zdvořilé zakončení.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Uveďte své kontaktní údaje spolu s adresou nadřízeného a názvem společnosti.
- Zahrňte vše od oznámení po poděkování, abyste nezapomněli na žádný detail.
- Poděkujte a vysvětlete, jak bude váš odchod hladký a dobře zorganizovaný.
- Zajistěte, aby vaše výpověď byla řádně zdokumentována, a začněte proces přechodu s respektem.
🔑 Ideální pro: Pracující profesionály a zaměstnance, kteří plánují podat výpověď a hledají strukturovaný a promyšlený způsob, jak o tom informovat svého zaměstnavatele.
3. Šablona žádosti o volno ClickUp
Šablona žádosti o volno ClickUp umožňuje zaměstnancům zadávat údaje, jako jsou data, důvody a kontaktní informace pro případ nouze. Tato centralizovaná šablona zajišťuje transparentnost a sledovatelnost procesu žádostí o volno a nabízí flexibilní kategorie typů dovolené (např. mateřská dovolená, nemocenská, dovolená).
Navíc z toho mají prospěch i manažeři – žádosti jsou centralizované, stav schválení je viditelný a počet nevyřízených žádostí je minimalizován. Je to výhodné pro všechny týmy, které se snaží efektivně spravovat volno.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Hladce spravujte a sledujte žádosti o volno pomocí stavů, jako jsou schváleno, nová žádost a zamítnuto.
- Získejte přehled o datu začátku, datu ukončení a délce dovolené, abyste mohli efektivně plánovat.
- Uspořádejte důvody pro žádost a důvody pro zamítnutí, pokud je žádost zamítnuta.
- Uchovávejte údaje o přímém nadřízeném, abyste zajistili plynulou komunikaci.
🔑 Ideální pro: Vedoucí týmů, personalisty, zaměstnavatele a manažery, kteří chtějí organizovat žádosti o volno.
💡 Tip pro profesionály: Interní komunikační software je nejúčinnějším způsobem, jak udržet propojenost a soulad mezi týmy z různých oddělení. Představte si jej jako digitální centrum vše v jednom: částečně konferenční místnost, sdílený kalendář a firemní nástěnka. Odstraňte bariéry, minimalizujte nedorozumění a zajistěte, aby všichni – ať už v kanceláři, nebo na dálku – byli v souladu a společně posouvali projekty vpřed.
4. Šablona plánu zastupování při nepřítomnosti v kanceláři ClickUp
Správa práce zaměstnance mimo kancelář se stává mnohem jednodušší díky šabloně plánu pokrytí nepřítomnosti v kanceláři ClickUp.
Nabízí strukturovaný prostor pro správu plánů dovolených.
Dovolené můžete třídit podle oddělení a typu, například dovolená, mateřská dovolená, otcovská dovolená, nemocenská, mimořádná dovolená a dovolená z důvodu úmrtí v rodině. Tento nástroj vám také pomůže delegovat úkoly, informovat zúčastněné strany a připravit kolegy bez zbytečného chaosu.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Zajistěte hladký chod provozu díky sekcím pro důležité úkoly, přidělené náhradníky a kontaktní pokyny.
- Automatizujte výpočet dnů dovolené přidáním vzorce, abyste se vyhnuli nepřesnostem.
- Uspořádejte si důvody pro dovolenou, termíny dovolené a dny dovolené na jednom místě.
- Přizpůsobte si formulář žádosti o dovolenou tak, aby odrážel zásady a pracovní postupy vaší společnosti.
🔑 Ideální pro: Vedoucí týmů a manažery, kteří chtějí spravovat dovolené mimo kancelář a delegovat odpovědnosti.
💡 ClickUp Brain: Váš AI asistent pro snadné vytváření žádostí o dovolenou
Nenechte se zpomalit tvůrčí krizí nebo manuálními procesy! S ClickUp Brain můžete okamžitě vytvářet profesionální žádosti o dovolenou, automatizovat opakující se úkoly v oblasti lidských zdrojů a získávat rychlé odpovědi ze svého pracovního prostoru – bez nutnosti vyhledávání.
🎯 Vyzkoušejte tento podnět: Napište formální žádost o dovolenou z důvodu nemoci od 5. do 12. srpna 2025. Adresujte ji svému nadřízenému, stručně vysvětlete důvod dovolené, uveďte, že během vaší nepřítomnosti bude vaše povinnosti zastávat [jméno kolegy], a uveďte své kontaktní údaje pro případ naléhavých záležitostí. Vyjádřete vděčnost za zvážení vaší žádosti a použijte profesionální tón.
5. Šablona kalendáře dovolených ClickUp
Šablona kalendáře dovolených ClickUp nabízí přehlednou strukturu pro správu všech podrobností o dovolených na jednom centrálním místě. Poskytuje sdílený přehled plánů dovolených, což vám pomáhá vyhnout se konfliktům a efektivněji plánovat náhrady.
Díky roztřídění dovolených podle typu můžete plánovat úkoly předem. Tato šablona navíc pomáhá manažerům efektivně plánovat jejich kapacitu tím, že vizualizuje schválené dovolené v kalendářovém zobrazení. Zaměstnancům také poskytuje přehled o nadcházejících absencích.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Přidejte komentáře a důvody pro čerpání dovolené, abyste upřesnili podrobnosti a identifikovali trend.
- Vytvořte formulář pro dovolenou a přizpůsobte nastavení tak, aby odpovídalo vašemu pracovnímu postupu.
- Zlepšete plánování díky aktualizacím dostupnosti v reálném čase a integrujte sledování dovolené s přidělováním úkolů.
- Uchovávejte záznamy o přidělené osobě a schvalovateli, abyste zajistili odpovědnost.
🔑 Ideální pro: Vedoucí týmů, personalisty a vedoucí pracovníky, kteří potřebují přehled o překrývajících se žádostech o dovolenou, aby mohli lépe rozdělovat pracovní zátěž.
✅ Zjistěte, jak používat zobrazení kalendáře v ClickUp:
6. Šablona dostupnosti osobního rozvrhu ClickUp
Snažíte se skloubit osobní plány a pracovní schůzky? Tato šablona vám pomůže stanovit jasné hranice. Šablona ClickUp Personal Schedule Availability Template usnadňuje sdělování vaší dostupnosti pro schůzky, směny nebo společnou práci. Je ideální pro freelancery, brigádníky nebo hybridní pracovníky, kteří potřebují sdílet své týdenní nebo měsíční pracovní hodiny, zejména pokud se jejich dostupnost denně mění.
Můžete si zobrazit časovou osu úkolů filtrovanou podle dne, týdne a měsíce. Pomocí vestavěných výzev můžete rychle vytvořit formulář a udržet svůj rozvrh strukturovaný a sdílený.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Sdílejte opakující se vzorce dostupnosti nebo jednorázové výjimky, abyste udrželi soulad v týmu.
- Označte stav dostupnosti jako zaneprázdněný nebo volný, nebo přidejte vlastní stavy dostupnosti.
- Nastavte datum zahájení a termín dokončení pro každý úkol, abyste zajistili efektivní plánování.
- Označte prioritu každého úkolu jako nízkou, normální, vysokou nebo urgentní.
🔑 Ideální pro: studenty, profesionály, hybridní týmy, freelancery a jednotlivce, kteří mají variabilní nebo částečný pracovní rozvrh.
🎉 Zajímavost: Slovo „vacation“ (dovolená) pochází z latinského slova vacare, což znamená „být volný“. Když tedy žádáte o volno, doslova žádáte o svobodu. Není to lenost, ale lingvistika! 😉
💡 Tip pro profesionály: Pokud se vaše dovolená překrývá s důležitými termíny, přiložte stručný rozpis úkolů nebo uveďte, kdo co zastoupí, pomocí podúkolů. Projevíte tak prozíravost a zajistíte hladký průběh. Pomocí ClickUp můžete dokonce připojit svůj seznam úkolů přímo do formuláře žádosti o dovolenou.
7. Šablona žádosti o dovolenou od PandaDoc
Šablona žádosti o dovolenou od PandaDoc vám pomůže formálně požádat o volno. Uveďte délku a důvod vaší dovolené. Tato šablona vám umožní vysvětlit, jak zajistíte hladký chod práce během vaší nepřítomnosti. Navíc můžete sdělit informace o tom, kdy se vrátíte do práce.
Ať už se jedná o zdravotní důvody, rodinné mimořádné události nebo studijní volno, zajistí to, že žádost bude formální a úplná.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Zahrňte pole pro délku trvání, datum návratu, důvod a kontaktní osobu.
- Ověřte, zda nebude potřeba další volno, a v případě změny délky dovolené zajistěte včasnou komunikaci.
- Uveďte své adresní údaje a kontaktní informace i údaje svého nadřízeného.
- Šablonu přizpůsobte podle důvodu a termínu dovolené.
🔑 Ideální pro: Profesionální zaměstnance, kteří hledají strukturovaný formát pro sdělení důvodů a termínů dovolené.
💡 Tip pro profesionály: Pokud máte málo času nebo slov, použijte k sestavení dopisu nástroj pro psaní s umělou inteligencí, jako je ClickUp Brain. Zajistí, že vám neuniknou důležité informace, jako jsou data, plány delegování nebo poděkování (ano, umělá inteligence umí být také zdvořilá 🤖).
Jak vám to pomůže:
- Získejte odpovědi z dokumentů, úkolů a projektů, aniž byste je museli ručně vyhledávat.
- Udržujte jednotnou strukturu žádosti o dovolenou, abyste zajistili profesionalitu.
- Automatizujte opakující se úkoly, abyste zachovali přesnost a efektivitu.
8. Šablona žádosti o dovolenou od Template. Net
Nevíte, jak napsat jasný a profesionální dopis o dovolené? Šablona dopisu o dovolené od Template.Net poskytuje jasnou strukturu, ve které můžete jasně uvést důvody dovolené, ať už se jedná o vážný zdravotní stav ovlivňující práci, povinnost výkonu funkce porotce nebo rodinné důvody. Dále uveďte, jak zajistíte plynulý pracovní proces.
Šablona vám pomůže zahrnout všechny podrobnosti o dovolené, abyste informovali svého nadřízeného. Nabízí přizpůsobené verze pro různé situace, což šetří čas a zvyšuje přehlednost. Ušetříte tak čas a zlepšíte komunikaci.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Stáhněte si šablonu ve formátu Word nebo PDF.
- Uveďte, kdo převezme vaše současné úkoly během vaší dovolené.
- Přidejte kontaktní údaje pro případ nouze.
- Přizpůsobte si pole při zachování formálního jazyka a využijte předem připravené fráze, abyste ušetřili čas.
🔑 Ideální pro: Profesionály, kteří chtějí sdělit svým nadřízeným důvody a termíny dovolené.
9. Šablona dopisu o dovolené od Template. Net
Šablona dopisu o dovolené od Template.Net je ideální pro plánované osobní dovolené, kdy chcete dát včas vědět a sladit očekávání před odhlášením. Obsahuje základní informace – termíny, účel a kontaktní údaje – a zároveň zachovává zdvořilý tón.
Tato šablona je obzvláště užitečná pro plánování, protože umožňuje zaměstnancům i manažerům sjednotit očekávání před začátkem dovolené.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Uveďte náhradní kontakty a předpokládané datum návratu.
- Zachovejte profesionální tón a formulace.
- Snadno je upravujte pro různé pracovní pozice nebo role v týmu.
- Dejte svému týmu vědět, jak vás v případě naléhavé potřeby kontaktovat, aniž byste se zavazovali k nadměrné dostupnosti.
🔑 Ideální pro: Pracující profesionály, kteří hledají strukturovaný formát pro sdělování informací o dovolené.
🧐 Věděli jste, že... Dovolená zvyšuje výkonnost o 80 %. Proto výzkumy ukazují, že lidé mají nejkreativnější nápady právě po přestávce. Tak do toho – vaše další velká inovace možná čeká na druhé straně houpací sítě.
10. Šablona žádosti o otcovskou dovolenou od Template. Net
Šablona žádosti o otcovskou dovolenou od Template.Net je určena pro nastávající otce, kteří chtějí formálně požádat o volno. Podporuje formáty krátkodobé i dlouhodobé dovolené. Navíc obsahuje prostor pro poznámky o termínech porodu a plánech péče o dítě.
Šablona vám pomůže zahrnout všechny důležité informace – termíny dovolené, kdo vás bude zastupovat a jak zůstat na dosah. Vyjasnění časového harmonogramu a očekávání ohledně návratu zajistí hladký průběh pro zaměstnance i zaměstnavatele.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Sdělte své potřeby ohledně otcovské dovolené citlivě a jasně.
- Sjednoťte očekávání ohledně délky dovolené a termínů návratu, aby členové týmu mohli snadno plánovat pracovní postupy.
- Zdůrazněte opatření týkající se péče o děti a domácnosti.
- Používejte tón, který vyvažuje profesionalitu a empatii.
🔑 Ideální pro: nastávající otce, kteří potřebují formálně informovat svého zaměstnavatele o nadcházející rodičovské dovolené.
🧐 Věděli jste, že... 48 % profesionálů používá k řízení svého času seznamy úkolů, ale většina z nich během své dovolené nezaznamenává předání úkolů.
Když si berete volno, je stejně důležité uvést, co se nebude dělat a kdo co převezme. Přiložení krátkého seznamu úkolů k žádosti o dovolenou nebo odkaz na úkolovou tabuli ClickUp může zabránit zmeškání termínů a chaosu na poslední chvíli.
11. Šablona žádosti o polodenní volno od Template. Net
Ideální pro osobní schůzky, naléhavé pochůzky nebo návštěvy školy – tato krátká šablona žádosti o polodenní volno od Template.Net vám pomůže informovat vašeho nadřízeného o částečném volnu a zachovat přitom profesionalitu.
Tato šablona vysvětluje, proč je daná situace nevyhnutelná. Uveďte, jak zajistíte plynulý chod práce během tohoto půl dne. Tento krátký dopis navíc informuje vedoucí pracovníky a zároveň slouží jako záznam o krátkodobých žádostech o volno.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Podávejte žádosti o krátkodobou dovolenou bez zbytečných vysvětlení a zachovejte formální tón.
- Uveďte termín, do kterého dokončíte aktuální projekty.
- Uveďte, kdo převezme vaše povinnosti během vaší nepřítomnosti.
- Na závěr vyjádřete vděčnost, abyste skončili s úctou a pozitivním dojmem.
🔑 Ideální pro: Zaměstnance, kteří žádají o několik hodin volna z důvodu osobních záležitostí nebo schůzek.
12. Šablona profesionálního dopisu o dovolené pro školu od Template. Net
Šablona profesionálního dopisu o dovolené pro školy od Template.Net poskytuje přehledný formát pro vysvětlení důvodu dovolené. Ať už se jedná o zdravotní problémy nebo jiné osobní důvody, uveďte kroky, které jste podnikli, abyste nezmeškali žádné důležité hodiny nebo úkoly.
Jedná se o promyšlený nástroj pro udržení profesionálních standardů v akademickém prostředí. Informuje studenty i zaměstnance.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Uveďte důvod dovolené a data, kdy dovolená začíná a končí.
- Zvýrazněte učitele, se kterým jste se domluvili na dohnání učiva.
- Vysvětlete, jak doženete zameškané hodiny a úkoly.
- Přiložte potřebné dokumenty pro referenci.
🔑 Ideální pro: Studenty a rodiče, kteří potřebují informovat učitele a školské úřady o své dovolené.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků upřednostňuje snadné úkoly před úkoly s vysokou hodnotou, aniž by efektivně stanovili priority.
Priority úkolů v ClickUp mění způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazňují kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným příznakům priority budete vždy vědět, co řešit jako první.
13. Šablona žádosti o dovolenou z důvodu nouze od Template. Net
Některé mimořádné situace vyžadují, abyste požádali o dovolenou v krátké lhůtě, což může narušit pracovní postupy. Použijte šablonu žádosti o mimořádnou dovolenou od Template.Net, když potřebujete urgentně odejít – například v případě rodinné mimořádné situace nebo náhlého zdravotního problému – a chcete informovat svůj tým bez zpoždění nebo zmatků. Šablona klade důraz na stručnost a upřímnost. Zajišťuje, že jsou zahrnuty všechny podstatné prvky, jako jsou kontaktní údaje a délka dovolené.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Sdělte důležité záležitosti s respektem a profesionalitou.
- Uveďte důvod, proč potřebujete dovolenou na tak krátkou dobu, a termíny dovolené.
- Uveďte, že jste zanechali poznámky k předání úkolů, aby bylo možné během vaší nepřítomnosti řídit pracovní postupy.
- Před odchodem požádejte svého nadřízeného, aby vám poskytl případné návrhy a domluvil s vámi potřebná opatření.
🔑 Ideální pro: Pracující profesionály, kteří čerpají nouzovou dovolenou a chtějí jasný a snadno upravitelný formát pro aktualizaci svých údajů.
14. Šablona profesionálního dopisu o dovolené od Template. Net
Šablona profesionálního dopisu o dovolené od Template.Net je ideální pro žádosti o volno kolem státních svátků nebo svátečních prázdnin, zejména pokud vaše společnost zůstává částečně v provozu. Obsahuje předpokládané termíny, záložní plány a volitelné poděkování.
Díky této struktuře můžete snadno sdělit plán dovolených. Uveďte základní podrobnosti, například jak jste optimalizovali pracovní postupy, abyste zajistili úspěch svého týmu. Působí to promyšleným dojmem – profesionálně, ale přátelsky – a je to ideální pro plánování dovolených.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Zajistěte, aby vaše projekty byly aktuální a aby bylo jasné, kdo je během vaší nepřítomnosti převezme.
- Uveďte svou dostupnost pro případ, že by nastala situace s vysokou prioritou.
- Snadno se přizpůsobí různým firemním politikám nebo regionům.
- Na konec přidejte svůj podpis, označení a e-mail.
🔑 Ideální pro: Pracující profesionály, kteří hledají přehlednou strukturu pro informování svých nadřízených o dovolené.
🎯 Máte to v kapse: Psaní žádosti o dovolenou nemusí být strohé ani děsivé. Jednoduše sdělíte, co potřebujete, a to ohleduplným a zdvořilým způsobem. Správná slova už máte v sobě – my vám jen pomůžeme je formulovat.
15. Šablona žádosti o studijní volno od Template. Net
Při plánování delší dovolené můžete pomocí šablony žádosti o studijní volno od Template.Net sdělit svůj účel, délku a záměry. Šablona vyvažuje transparentnost s orientací na budoucnost, což je ideální pro dlouhodobé plánování.
Využijte pole pro cíle, nouzové plánování a strategie návratu, abyste sdělili všechny podrobnosti o sabatické dovolené, aby se váš tým mohl odpovídajícím způsobem připravit.
📌 Proč si tuto šablonu uložit:
- Uveďte všechna opatření, která jste přijali, abyste mohli plnit své povinnosti.
- Uveďte firemní e-mail a telefonní číslo, aby vás bylo možné v případě nouze kontaktovat.
- Jasně uveďte své cíle během volna a jak vám tato přestávka pomůže v osobním nebo profesním rozvoji.
- Budujte důvěru prostřednictvím podrobného plánování a komunikace.
🔑 Ideální pro: Zaměstnance, kteří žádají o formální schválení dlouhodobé dovolené související s profesním nebo osobním rozvojem.
Usnadněte si podávání žádostí o volno (a zachovejte profesionalitu) pomocí ClickUp
Psaní propracovaného a komplexního dopisu o dovolené může vyvolat tvůrčí blok. S správnou šablonou dopisu o dovolené však bude vše hladké. Správné nástroje a šablony pomáhají personálnímu oddělení snadno sledovat a spravovat žádosti o dovolenou.
Právě v tomto vám pomůže ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno, s psaním žádostí o dovolenou, které podrobně zachycují všechny klíčové podrobnosti. Ať už jste pracující profesionál, student hledající strukturovanou šablonu nebo personální manažer hledající nástroj pro správu dovolených, ClickUp vám pomůže. Nenechte své plány zbrzdit nejasnou komunikací.
Zaregistrujte se do ClickUp a vytvářejte profesionální žádosti o dovolenou, spravujte žádosti o volno a udržujte svůj tým v synchronizaci – bez námahy. 🚀