ClickUp 4.0: Konec rozptýlené práce

Po celá léta se týmy potýkaly s bludištěm.
Žonglování s rozptýlenými nástroji, přepínání mezi záložkami, hledání kontextu a sledování, jak ubíhají drahocenné hodiny.
To představuje celosvětovou ztrátu produktivity ve výši 2,5 bilionu dolarů. A odhaluje to mnohem hlubší problém: Největší hrozbou pro produktivitu není nedostatek úsilí, ale způsob řízení práce.
61 % znalostních pracovníků uvádí, že tráví více času organizováním úkolů než jejich plněním. A průměrný zaměstnanec přepíná mezi aplikacemi 1 200krát denně. To je příklad rozptýlení práce, které již roky tiše ničí produktivitu.
V ClickUp jsme vždy věděli, že existuje lepší způsob. Naším posláním od samého počátku bylo zvýšit produktivitu světa.
Proto jsme vymysleli platformu, kde se vaše úkoly, dokumenty, chat, schůzky a znalosti spojují do jediného flexibilního systému – nejen dohromady, ale také hluboce propojeného – konvergence softwaru, lidí a umělé inteligence.
Představujeme první konvergované AI pracovní prostředí na světě: ClickUp 4. 0.
Co je ClickUp 4.0?
ClickUp 4. 0 je místo, kde se odehrává veškerá vaše práce a spolupráce.
Je to ClickUp, jak ho znáte, ale propojenější, efektivnější, výkonnější a flexibilnější než kdy předtím.
Když se veškerá vaše práce spojí do jednoho pracovního prostoru poháněného umělou inteligencí, vše do sebe zapadne. V praxi to vypadá takto:
- Kalendář, který konečně rozumí vašim prioritám a automaticky podle nich rozvrhuje váš časový plán.
- Umělá inteligence, která dokáže okamžitě vyvolat úkoly z minulého týdne z hovoru 1:1.
- Agenti, kteří třídí vaše úkoly, připravují projekty a odpovídají na vaše dotazy
- Jednotný, krásně zpracovaný pracovní prostor, který spojuje úkoly, dokumenty, cíle, chat a automatizaci založenou na umělé inteligenci.
ClickUp 4. 0 se zaměřuje na přesně ten problém, který jsme se původně rozhodli vyřešit: fragmentaci způsobenou nesourodými pracovními nástroji a roztříštěným kontextem.
Zde jsou čísla, která nedávají spát vedoucím pracovníkům:
- Rozptýlení: Téměř 2,5 hodiny denně se ztrácí tím, že členové týmu přeskakují mezi konverzacemi, hledají soubory a snaží se znovu soustředit.
- Rozptýlení AI: Každý den tráví týmy přibližně 60 minut přecházením mezi různými nástroji AI, které spolu nefungují, což způsobuje frustraci a zbytečnou námahu.
- Rozptýlení aplikacemi: Dalších 55 minut uteče, protože lidé neustále přepínají mezi aplikacemi, snaží se najít to, co potřebují, a udržet krok s roztříštěnými pracovními postupy.
Tady se to mění.
Jaké jsou nejvýznamnější aktualizace funkcí v ClickUp 4. 0?
ClickUp 4.0 přináší nejžádanější funkce a vylepšení od naší komunity.
Tato vylepšení eliminují tření, znásobují vaši produktivitu a vrací vám kontrolu nad vaším dnem. Zde jsou novinky:
Personalizovaná navigace 4.0: Vše, co potřebujete, přesně tam, kde to potřebujete
Tím končí přepínání mezi záložkami: máte jednu záložku pro chat, další záložku pro SOP a zcela nové okno pro AI.
V ClickUp 4.0 nabízí nový sjednocený postranní panel konvergovanou hierarchii, která spojuje úkoly, dokumenty, chat, tabule, řídicí panely, kalendář a další funkce pro snadný přístup.
- Personalizovaná navigace: Vytvořte si vlastní postranní panel s přizpůsobenými sekcemi, abyste mohli organizovat svou práci podle svých představ.
- Sjednocená hierarchie: Přístup k úkolům, dokumentům, chatu, AI a dalším funkcím z jediného sjednoceného prostoru
- Připnuté položky: Udržujte své nejdůležitější práce v popředí tím, že připnete prostory, seznamy nebo dokumenty na postranní panel.
- Rychlé filtrování: Okamžitě přejděte na prostory, nepřečtené zprávy nebo DM pomocí nových filtrů v postranním panelu.
- Čistší a jednodušší prostředí: Užijte si přehledné a intuitivní rozhraní, které vám pomůže lépe se soustředit a mít větší kontrolu.
Spolupráce a AI chat: Kontext zachycený přímo tam, kde pracujete
Většina platforem se zastaví u balíčkování. ClickUp 4. 0 jde dále tím, že každý nástroj je kontextově citlivý a propojený.
Když jsou chat, schůzky, poznámky ze schůzek, umělá inteligence a úkoly sjednoceny na jedné platformě, stačí jednoduše požádat umělou inteligenci, aby vytvořila a přidělila úkoly z páteční schůzky – a je to hotovo během několika vteřin!
Váš pracovní prostor ClickUp nyní funguje jako jediný zdroj pravdivých informací a centrum spolupráce pro komplexní řízení projektů.
Takto zůstává váš pracovní postup v ClickUp snadno propojený:
- Unifikovaný AI chat: Chat ClickUp je vždy přístupný z postranní lišty a je doplněn o AI, která shrnuje chatové vlákna, vytváří akční položky a rychleji vyhledává kontext.
- Okamžité schůzky: Spusťte SyncUp (audio nebo video hovor) přímo z chatu a diskutujte v reálném čase, aniž byste museli přepínat na jiný nástroj.
- AI Notetaker: Nahrávejte a přepisujte schůzky pomocí AI Notetaker, aby byly zachyceny všechny podrobnosti, včetně shrnutí, klíčových bodů, akčních položek a dalších informací.
- Praktické poznámky: Okamžitě přeměňte poznámky ze schůzek a chatové konverzace na úkoly v ClickUp, aby vám neunikla žádná akce.
- Prohledávatelné přepisy: Každý rozhovor a přepis je prohledávatelný prostřednictvím ClickUp Brain, a to pomocí přirozených jazykových příkazů.
Osobní plánovač: Váš den, dokonale zorganizovaný, automaticky
Osobní plánovač ClickUp 4.0 je vaší super silou pro soustředěnou práci i další činnosti.
Vyzkoušejte si přizpůsobený kalendář, ve kterém jsou všechny vaše schůzky a pracovní úkoly pečlivě sestaveny pro každý den. Konečně můžete zapomenout na ruční plánování, přeplánování nebo koordinaci.
Když se něco změní, AI automaticky upraví váš kalendář, abyste měli vždy čas se soustředit a dokončit své úkoly.
- Plánování pomocí umělé inteligence: Nechte umělou inteligenci vyřešit chaos v plánování tím, že automaticky zablokuje čas pro vaše nejdůležitější úkoly a schůzky.
- Integrovaný kalendář: Prohlížejte si rozvrhy svých kolegů, domlouvejte s nimi schůzky a prohlížejte si svůj kalendář tak, jak vám to vyhovuje.
- Časový blok: Přetáhněte úkoly do kalendáře a snadno je naplánujte, abyste každému úkolu věnovali správné množství času, aniž byste se přetěžovali.
- Focus sessions: Snadno si vyhraďte čas na soustředěnou práci a nechte AI doladit zbytek podle měnících se priorit.
- Kontext v rámci schůzek: Propojte události s úkoly a dokumenty, aby vše bylo propojené a realizovatelné.
Teams Hub: Kompletní přehlednost bez nutnosti neustálého sledování
Teams Hub je zcela nový způsob, jak být v obraze o tom, na čem váš tým pracuje.
Analytika, priority a kapacita jsou soustředěny na jednom místě, což manažerům poskytuje okamžitý přehled o pracovním vytížení týmu. Už nemusíte hádat, na čem lidé pracují nebo zda jsou termíny reálné.
Váš Teams Hub obsahuje:
- Vizualizace organizační struktury: Podívejte se, kdo je členem jednotlivých týmů, a prohlédněte si profily jednotlivců i týmů, abyste získali více informací.
- Aktivity v reálném čase: Každý tým má svůj feed, takže můžete vidět nejnovější aktivity a aktualizace pro jakýkoli tým v ClickUp.
- Priority seřazené podle důležitosti: Prohlédněte si seznam seřazený podle důležitosti, na který se všichni ve vašem Teams Hubu zaměřují, a zjistěte, jak vysoko je daný úkol na seznamu jednotlivých uživatelů.
- Kapacita a analytika: Okamžitě vidíte, na čem všichni pracují, vizualizujete kapacity týmu a zjistíte, kde vám možná docházejí zdroje.
- Prezentace založené na umělé inteligenci: Nechte umělou inteligenci shrnout klíčové novinky, abyste byli vždy v obraze.
- Integrované časové rozvrhy: Díky integrovaným časovým rozvrhům budete přesně vědět, kolik práce je fakturovatelné a jak dlouho projekty skutečně trvají.
ClickUp Brain a Ambient AI Agents: Vaše produktivita znásobená
Funkce ClickUp 4.0 zcela mění představu o tom, co znamená mít digitální kolegy.
ClickUp Brain funguje jako váš neustále dostupný asistent produktivity, který je připraven vytvářet úkoly, navrhovat dokumenty, shrnout konverzace a odpovídat na otázky v okamžiku, kdy to potřebujete.
Pak jsou tu agenti Ambient AI: inteligentní asistenti, kteří vědí, kdy pomoci, aniž by byli požádáni. Tito přizpůsobitelní, autonomní pomocníci pracují na pozadí, proaktivně zasílají aktualizace projektů, odpovídají na otázky v chatu a zpracovávají opakující se úkoly v okamžiku, kdy je to potřeba, a ne až si vzpomenete je delegovat.
Výsledkem je pracovní prostor, kde zmizí zbytečná práce, informace proudí okamžitě a váš tým se může soustředit na strategickou práci s velkým dopadem.
- Asistent produktivity: ClickUp Brain pracuje společně s vámi a je vybaven pro provádění více než 500 různých pracovních postupů.
- Příkazový řádek AI: Stačí zadat mezeru, aby se z jakéhokoli komentáře otevřel nový příkazový řádek AI, a získat kontextové akce, jako je generování úkolu se všemi podrobnostmi ze vlákna, návrh relevantní odpovědi nebo shrnutí dlouhého vlákna konverzace.
- Více modelů umělé inteligence: Komunikujte přímo s ChatGPT, Claude, Gemini a dalšími, navíc získáte přístup k prémiovým modelům a vyhledávání na webu v reálném čase, to vše z jediného rozhraní.
- Agent živých odpovědí: Když někdo položí otázku v chatu ClickUp, váš agent živých odpovědí automaticky zasáhne a poskytne odpověď, takže člověk nemusí
- Vlastní AI agenti pro práci: Vytvořte si vlastní agenty tak, že je namapujete na vlastní spouštěče a zdroje znalostí z vašeho pracovního prostoru ClickUp nebo připojených aplikací.
- Automatické aktualizace projektů: Nastavte agenty, aby za vás prováděli aktualizace stavu, a nechte si zasílat podrobné denní nebo týdenní zprávy pro vás nebo váš tým ohledně jakéhokoli seznamu, úkolu nebo chatu.
💫 Přeneste to nejlepší z ClickUp na svůj desktop/PC s Brain MAX, samostatnou super aplikací s umělou inteligencí!
- Vaše řídicí centrum ClickUp: Okamžitě najděte kontext skrytý v úkolech, vyhledejte dokumenty a získejte aktualizace projektů v reálném čase, a to odkudkoli.
- Zeptejte se špičkových modelů AI na cokoli: Pracujte s GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet a dalšími, aniž byste museli řešit předplatné.
- Prohledávejte propojené aplikace: Najděte skryté soubory a rychle najděte odpovědi, už nemusíte ztrácet čas prohledáváním Google Drive nebo vláken.
- Hloubkové prohledávání webu: Zkraťte hodiny výzkumu na několik minut díky analýze založené na umělé inteligenci a jasným citacím, kterým můžete důvěřovat.
- S funkcí Talk to Text zvládnete čtyřikrát více práce: Vy mluvíte, umělá inteligence píše a upravuje! Využijte umělou inteligencí vylepšené diktování v jakékoli aplikaci, přizpůsobené přímo vám.
Osobní seznamy: Váš soukromý seznam úkolů, přesně podle vašich potřeb
Osobní seznamy v ClickUp 4.0 vám umožňují organizovat a sledovat vaše osobní úkoly prostřednictvím soukromého seznamu ve vašem pracovním prostoru. Fungují jako univerzální plátno, na kterém můžete centralizovat své priority.
- Vizualizujte svůj osobní seznam podle svých představ: Vyberte si z preferovaného zobrazení ClickUp, například zobrazení seznamu nebo tabule.
- Organizujte své projekty, nápady a úkoly: Plánujte svůj den, sledujte své cíle a spravujte své pracovní zatížení, to vše ve svém vlastním vyhrazeném prostoru v ClickUp.
- Přetahování úkolů z jiných seznamů: Rychle přetahujte úkoly do svého osobního seznamu, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno spravovat.
Nová éra ClickUp: Řemeslná zručnost, kvalita a výkon
ClickUp 4.0 se zaměřuje na to, aby každá interakce byla snadná a každý pracovní postup bleskově rychlý. Rozdíl poznáte hned, jakmile začnete klikat. Každý detail byl pečlivě propracován, abyste se mohli pohybovat rychleji, zůstat soustředění a nikdy nebyli zpomalováni svými nástroji.
- Okamžité zobrazení úkolů: Pokročilé ukládání do mezipaměti načte vaše úkoly okamžitě – pusťte se do práce bez čekání.
- Bleskurychlý zážitek: Všechno, na co kliknete ve verzi 4.0, je výrazně rychlejší. Výrazně jsme vylepšili zobrazení seznamu, zobrazení tabule, hierarchii a vlastní pole, aby byly rychlejší.
- Ganttovy diagramy až o 300 % rychlejší: Vaše oblíbené funkce jsou svižnější a responzivnější než kdykoli předtím.
- Výrazné zlepšení doby načítání: Velké zobrazení s více než 500 úkoly a automatizacemi nyní zpracovávají akce až 30krát rychleji, a to z 30 sekund na pouhou jednu sekundu.
- Celkově o více než 40 % rychlejší: Celý systém 4.0 je o více než 40 % rychlejší ve srovnání se systémem 3.0.
- Plynulá navigace: I přes vyšší výkon a více funkcí je rozhraní přehledné a přehledné.
Co nás čeká v ClickUp 4. 0?
Zde je přehled toho, na čem pracujeme a co se chystáme v následujících týdnech uvést na trh.
Podsložky (BETA): Organizace na podrobné úrovni
S radostí přinášíme jednu z nejžádanějších funkcí naší komunity: možnost vnořovat složky do sebe! Nyní můžete svůj pracovní prostor organizovat pomocí složek uvnitř složek, a to se všemi výkonnými funkcemi, které od našich složek očekáváte. Myslete na hierarchické reportování, přizpůsobitelná zobrazení, zděděná oprávnění a další.
Vlastní pole podle typu úkolu (BETA): Maximální flexibilita, nulová ztráta informací
Sledujte přesně to, co je důležité pro každý druh práce. Vlastní pole podle typu úkolu vám umožňují přizpůsobit datová pole konkrétním pracovním postupům, takže každý tým získá potřebný kontext, aniž by ostatní byli zahlceni podrobnými detaily.
Budoucnost práce, dodaná již dnes
ClickUp 4.0 je místo, kde se práce konečně stává snadnou. Každý úkol, každý pracovní postup, každá konverzace se nyní nachází v jediném, velmi intuitivním pracovním prostoru.
Rozdíl pocítíte hned při prvním otevření postranní lišty, při první otázce položená Brainovi, při prvním přechodu vašeho týmu od nápadu k realizaci bez jediného zaváhání.
To se stane, když se výkon setká s možností a celá vaše společnost se pohybuje jako jeden celek.
Bludiště je pryč. Vítejte v éře konvergence. Vítejte v ClickUp 4. 0!