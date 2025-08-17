10 bezplatných šablon Notion pro sledování vašich fitness cílů

Sníte. Plánujete. Dosáhnete. Budou překážky. Budou pochybovači. Budou chyby. Ale s tvrdou prací, vírou, sebedůvěrou a důvěrou v sebe i ve své okolí neexistují žádné limity.
Pokud vás unavuje přecházení mezi aplikacemi a poloprázdnými zápisníky, abyste si zaznamenali své tréninky, nejste v tom možná sami. Jak to vyřešit? Ať už dodržujete jednoduchý třídenní tréninkový plán nebo kombinujete posilování, kardio a pohyblivost v průběhu týdne, správná šablona vám pomůže zůstat organizovaní a snadno sledovat pokrok.
Využijte šablonu pro trénink Notion, která organizuje vše – cvičení, opakování, dny odpočinku a sledování pokroku – na jednom přehledném místě.
Začátečníkům může pomoci „pravidlo 3-3-3“, zatímco zkušenější cvičenci se mohou zaměřit na rozdělení horní/dolní části těla nebo push-pull-leg. Ať tak či onak, vaše fitness cíle nemusí být pohřbeny pod nepořádkem.
Čtěte dál a dozvíte se více o bezplatných šablonách pro trénink v Notion, které jsou navrženy tak, aby podporovaly celou vaši cestu za kondicí. Navíc můžete prozkoumat skvělé alternativní šablony pro trénink od ClickUp, aplikace pro všechno v práci!
🔎 Věděli jste, že... Jedna z prvních aplikací pro sledování fitness v Apple App Store se jmenovala „Fit Phone“!
Co dělá šablonu pro trénink v Notion dobrou?
Dobrá šablona pro trénink v Notion vám pomůže zaznamenávat cvičení, sledovat pokrok a zůstat konzistentní ve svém tréninku. Měla by pokrývat všechny základní oblasti vašeho fitness programu jasným a snadno aktualizovatelným způsobem.
- Rozvrh na celý týden: Hledejte šablony, které rozvrhují tréninky na celý týden, abyste se mohli držet strukturovaného plánu 💪
- Označování svalových skupin: Vyberte si šablony tréninků Notion, které cvičení kategorizují podle svalových skupin, abyste udrželi vyvážený trénink 🏋️
- Knihovna cvičení: Vyhledejte šablonu, která obsahuje seznam cviků s pokyny a radami ohledně správného provedení 💪
- Sledování tréninku: Vyberte si šablony, které zaznamenávají série, opakování a váhu pro každou tréninkovou jednotku, abyste mohli sledovat své pokroky v čase 🏋️
- Kontrola pokroku: Vyberte si šablony Notion pro trénink, které obsahují sekce pro měření tělesných parametrů, osobní rekordy nebo fotografie, abyste mohli sledovat změny 💪
- Sledování odpočinkových dnů: Vyberte si šablonu tréninku Notion, která vám pomůže naplánovat dny odpočinku, abyste se nepřetrénovali nebo neztratili elán 🏋️
- Sekce plánování jídel: Vyberte si šablony, které vám pomohou zorganizovat stravování tak, aby podporovalo vaše tréninkové cíle 💪
- Kopírovatelné bloky šablon: Používejte šablony, které snadno duplikují rutiny, aniž byste museli každý týden znovu zadávat data 🏋️
- Integrace s nástrojem pro sledování návyků: Upřednostněte šablony Notion pro trénink, které synchronizují tréninky s denními návyky, abyste zůstali konzistentní 💪
🧠 Zajímavost: Trh se „chytrými náramky“ by měl mezi lety 2024 a 2029 vzrůst o impozantních 2,4 miliardy amerických dolarů, což představuje nárůst globálních tržeb o téměř 28%.
10 bezplatných šablon Notion pro vaše fitness cíle
Notion vám usnadní strukturovat váš fitness program – pokud používáte správnou šablonu. Zde je 10 šablon Notion pro trénink, které pokrývají vše od rozdělení silového tréninku po záznamy o výživě.
1. Šablona Notion pro 21denní výzvu zdravého stravování
Šablona Notion 21-Day Healthy Meal Challenge se zaměřuje na strukturované stravování a sledování hydratace, aby pomohla zlepšit energii, jasnost a fyzické výsledky. Tato šablona tréninkového plánovače Notion není jen o tréninku – je o tom, co ho pohání.
Šablona vás provede třítýdenním procesem zaznamenávání stravy a pro větší podporu zahrnuje také sledování nálady a pokroku. Grafy reagují na vaše chování, takže můžete snadno sledovat pokrok, aniž byste se museli soustředit na čísla.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte denní stravu a příjem tekutin v přehledném panelu.
- Sledujte příjem rafinovaného cukru pomocí dynamických grafů
- Zamyslete se nad svými stravovacími návyky pomocí vestavěných deníkových podnětů.
- Propojte výživu s energií a náladou
Ideální pro: Každého, kdo chce posunout svou fitness rutinu na vyšší úroveň tím, že se začne vážně zabývat výživou a plánováním jídel v aplikaci Notion.
💡 Tip pro profesionály: Pokud však někdy nevíte, „Na co se dnes zaměřit?“, pomůže vám ClickUp Brain. Brain můžete použít k vytvoření denního plánu na základě vašich širších fitness cílů. Můžete jej například požádat, aby vytvořil 4denní tréninkový plán nebo rozdělil vaše cvičení na denní podúkoly.
2. Šablona Notion pro sledování zdraví a kalorií (CICO)
Šablona Notion Health and Calories Tracker (CICO) vám pomůže udržet pořádek díky jednoduchému systému denního a týdenního zaznamenávání, který ukazuje, jak váš příjem odpovídá vašim cílům.
Neobsahuje žádné vestavěné databáze potravin, což ve skutečnosti urychluje práci, pokud již znáte své makroživiny nebo používáte externí kalkulačku. Je přehledný, založený na matematice a navržený pro efektivitu. Dashboard se automaticky aktualizuje pomocí vzorců, takže vždy budete vědět, jak na tom na konci dne jste.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte denně jídla a kalorie bez zbytečného nepořádku
- Stanovte si týdenní cíle příjmu a sledujte, jak se mění vaše trendy.
- Sledujte změny hmotnosti pomocí týdenního deníku
- Použijte systém založený na vzorcích, abyste zkrátili čas potřebný pro sledování.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří hledají minimalistický kalorický tracker zaměřený na hubnutí nebo přibírání na váze, bez zbytečných rozptýlení.
📮 ClickUp Insight: Zdraví a kondice jsou hlavními osobními cíli respondentů našeho průzkumu; 38 % z nich však přiznává, že své pokroky nesleduje důsledně. 🤦
To je velký rozdíl mezi záměrem a činem! ClickUp vám pomůže zlepšit vaše fitness výsledky díky speciálním šablonám pro sledování návyků a opakujících se úkolů. Představte si, jak snadno si vytvoříte tyto rutiny, zaznamenáte každý trénink a udržíte si silnou meditační sérii.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity – protože udržet se na správné cestě začíná tím, že ji skutečně vidíte.
3. Šablona Notion 75 Soft Challenge
Šablona Notion 75 Soft Challenge je určena pro ty, kteří upřednostňují konzistenci před chaosem. Je navržena pro výzvu 75 Soft Challenge a poskytuje strukturované, ale flexibilní rozvržení, které vám pomůže zavést denní disciplínu v tréninku, hydrataci, čtení a výživě.
Ovládací panel je přehledný, přizpůsobitelný a navržený tak, aby vás motivoval k plnění denních úkolů a týdenních reflexí. Nejde jen o cvičení – jde o budování návyků, které podporují vaši cestu za zdravím.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte denní tréninky, jídla, pitný režim a čtenářské návyky.
- Sledujte svou váhu, počet kroků a plnění cílů na jednom panelu.
- Každý týden se zamyslete nad podněty, které vám pomohou zlepšit myšlení a motivaci.
- Zůstaňte důslední díky minimalistickému vizuálnímu trackeru tréninků.
Ideální pro: Každého, kdo se zavázal k strukturovanému plánu budování návyků, který kombinuje fitness, výživu a mentální soustředění – vše v rámci aplikace Notion.
4. Notion Weight Loss Tracker – šablona pro proměnu těla
Šablona Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template, vytvořená speciálně pro hubnutí, poskytuje přehledný panel pro stanovení cílů, zaznamenávání denní hmotnosti, vizuální sledování změn a udržení motivace pomocí fotografií pokroku a týdenních statistik.
Využívá vestavěné grafy Notion k převodu vašich údajů na vizuální motivaci, která vám pomůže zůstat na správné cestě, aniž byste museli řešit každý detail.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Rozdělte si svůj cíl hubnutí na denní a týdenní cíle.
- Zaznamenávejte míry těla, váhu a fotky pokroku na jednom místě.
- Sledujte trendy okamžitě díky automaticky generovaným grafům Notion.
- Snižte zátěž pomocí zaznamenávání jedním kliknutím pomocí tlačítek Notion.
Ideální pro: Uživatele, kteří berou sledování pokroku vážně a preferují vizuální formát, zejména ty, kteří se zaměřují na hubnutí a změny tělesného složení.
5. Notion Workout → Šablona plánovače + trackeru
Šablona Notion Workout → Planner + Tracker je šablona pro trénink v aplikaci Notion, která nahrazuje tři různé aplikace. Kombinuje sledování svalových skupin, zaznamenávání pokroku a plánování rozdělení do jednoho panelu.
Ať už děláte push/pull/legs nebo vlastní hybridní cvičení, tento layout vám poskytne plnou kontrolu, aniž by věci zbytečně komplikoval. Obsahuje také sekce pro zaznamenávání tělesných měření, analýzu statistik a vylepšování struktury tréninku v průběhu času.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Organizujte si tréninky podle rozdělení, dne a cílových svalových skupin.
- Zaznamenávejte série, opakování a váhu v podrobném trackeru tréninku.
- Zaznamenávejte míry těla a porovnávejte statistiky před a po.
- Analyzujte frekvenci a objem tréninku v průběhu času
Ideální pro: Vzpěrače, kteří chtějí tréninkový plán založený na datech, který pokrývá všechny základní oblasti – od rozdělení tréninku po sledování svalových skupin a fyzických statistik.
🧠 Zajímavost: Trh s fitness náramky bude mít v roce 2024 hodnotu 22,8 miliard dolarů a mnoho uživatelů těchto zařízení spoléhá na synchronizované šablony nebo aplikace, aby ručně zaznamenávali tréninky, jídla a pokroky.
6. Šablona Notion pro sledování hmotnosti
Šablona Notion Weight Tracker Template je jednoduchá: sledujte svou váhu, zaznamenávejte své míry a sledujte, jak se vaše tělo v průběhu času mění. Dosáhněte svého plného potenciálu díky fotografiím zaznamenávajícím pokrok a zadáváním měření, díky čemuž je šablona užitečná nejen pro sledování čísla na váze.
Pokud nepotřebujete komplexní plánovač tréninků a chcete vidět jasné výsledky, tento nástroj je pro vás ideální.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zadávejte svou hmotnost denně nebo týdně v kilogramech nebo librách.
- Nahrajte fotografie pokroku svého těla do jednoho panelu
- Zaznamenávejte míry jako obvod pasu, hrudníku a boků.
- Porovnávejte změny v čase pomocí jednoduchých vizuálních prvků.
Ideální pro: Každého, kdo se zaměřuje na sledování hmotnosti – ať už hubnete nebo přibíráte – a chce mít v Notionu jednoduchý systém.
💡 Tip pro profesionály: Používejte emodži nebo barevné kódování pro intenzitu tréninku. Označte lehké, střední a těžké tréninkové dny odlišnými symboly nebo barevnými značkami. Získáte tak rychlý vizuální přehled a šablona nebude působit jako tabulka.
7. Šablona Notion pro sledování vaší cesty za hubnutím
Šablona Notion Track Your Weight Loss Journey Template se zaměřuje pouze na to podstatné – váhu, kalorie, tréninky a sledování pokroku – a je uspořádána tak, aby byla přehledná a motivující.
Je určen pro ty, kteří chtějí dodržovat svůj tréninkový plán, aniž by se ztráceli v metrikách. Rozložení je přehledné a minimalistické, díky čemuž se aktualizace vašich záznamů stane zvykem, nikoli povinností.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte si svou denní hmotnost a příjem kalorií
- Stanovte si jednoduché cíle a sledujte návyky, které vám k jejich dosažení pomohou.
- Získejte přehled o pravidelnosti tréninku na první pohled
- Sledujte celkový pokrok pomocí vizuálních značek
Ideální pro: Každého, kdo chce jednoduchý a efektivní fitness tracker, který podpoří dlouhodobé hubnutí bez zbytečných komplikací.
8. Notion Diet & Meal Planner | Šablona pro sledování makroživin
Šablona Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker Template vám umožňuje nastavit konkrétní kalorické a makro cíle a poté sestavit jídla na základě zadání ingrediencí, které automaticky vypočítají celkové hodnoty.
Jedná se o přehledný makro kalkulátor spojený s nástrojem pro plánování jídel. Přidejte jídlo, sledujte okamžitou aktualizaci statistik a upravujte své porce v reálném čase. K dispozici je také speciální zobrazení nákupního seznamu, aby vaše nákupy potravin odpovídaly vašemu plánu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Vytvářejte jídla pomocí vlastní databáze ingrediencí s makry.
- Sledujte denní příjem bílkovin, sacharidů, tuků a celkových kalorií.
- Vytvořte dynamický nákupní seznam propojený s vaším plánem
- Sledujte své výživové cíle a upravujte jídla na cestách
Ideální pro: Každého, kdo chce zjednodušit plánování jídel a zároveň se soustředit na makro a kalorické cíle.
🧠 Zajímavost: Fitness trackery jako Fitbit se v roce 2023 prodaly v počtu 6,6 milionu kusů, ale stále vyžadují doprovodnou aplikaci nebo šablonu, aby mohly surová data přeměnit na praktické fitness plány.
9. Šablona Notion pro sledování zdraví a návyků
Šablona Notion Health & Habit Tracker Template je navržena tak, aby vám pomohla zaznamenávat denní rutiny, léky a příznaky a zároveň sledovat, co v průběhu času funguje. Dává vaše zdravotní návyky do popředí, aniž by vás zahlcovala zbytečnými detaily.
Šablona je zaměřena na jednoduchost, takže ji lze snadno a pravidelně aktualizovat. Je obzvláště užitečná, pokud se snažíte skloubit duševní i fyzické zdraví a chcete jasně pochopit, jak vaše návyky přispívají k celkovému blahobytu.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledujte své denní zdravotní návyky pomocí vizuálního přehledu stavu.
- Sledujte léky a příznaky v průběhu týdnů
- Sledujte konzistentnost svých návyků pomocí integrovaných statistik.
- Sladěte každodenní rutiny s širšími zdravotními cíli
Ideální pro: Lidi, kteří mají fitness rutinu spolu s wellness nebo zdravotními cíli a chtějí systém pro sledování návyků v Notion, který nevyžaduje moc úsilí.
10. Šablona Notion pro sledování hmotnosti
Šablona Notion pro sledování hmotnosti omezuje sledování na to nejnutnější – týdenní záznamy, měsíční přehledy a přehledné vizuální prvky. Stačí zadat svou týdenní hmotnost a rozvržení vám pomůže odhalit trendy a zůstat zodpovědný.
Šablona je ideální pro dlouhodobé používání, ať už se zaměřujete na hubnutí, nabírání svalové hmoty nebo udržení kondice. Navíc má přehlednou strukturu, je opakovatelná a navržena tak, aby podporovala vytváření návyků.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zaznamenávejte si každý týden svou váhu, abyste dosáhli dlouhodobé konzistence.
- Sledujte svůj pokrok měsíc po měsíci díky přehledným záznamům.
- Zaznamenávejte výkyvy v přehledném vizuálním formátu
- Zůstaňte soustředěni na své cíle díky zjednodušenému designu.
Ideální pro: Uživatele, kteří chtějí strukturovaný, nenáročný nástroj pro sledování hmotnosti, který podporuje konzistentní zaznamenávání a skutečný pokrok v rámci aplikace Notion.
Omezení šablon pro trénink Notion
Šablony pro trénink v Notion jsou sice univerzální, ale některé omezení ovlivňují jejich funkčnost jako specializovaného nástroje pro sledování tréninku nebo plánování fitness aktivit:
- Žádný automatický časovač cvičení: Můžete zaznamenávat série a odpočinkové pauzy, ale není zde zabudovaný časovač, který by vás upozornil, kdy je čas přejít k další sérii, takže k tomu budete potřebovat samostatnou aplikaci.
- Mobilní zařízení mohou během tréninku vykazovat zpoždění: Na telefonech se větší databáze a přepínače mohou načítat pomalu nebo zamrznout uprostřed relace.
- Žádná nativní integrace fitness: Notion se nesynchronizuje s Apple Health, Google Fit ani nositelnými zařízeními, takže počet kroků, spálené kalorie nebo údaje o srdeční frekvenci nelze importovat automaticky.
- Grafy vyžadují ruční nastavení nebo úpravy: Ačkoli je vizuální sledování možné, často vyžaduje vlastní vzorce a propojené databáze, které nejsou vhodné pro začátečníky a mohou způsobit drobné chyby.
- Omezená offline funkčnost: Pokud jste v posilovně se špatným signálem, úpravy se nemusí správně synchronizovat nebo zobrazovat v reálném čase, což naruší vaši rutinu zaznamenávání.
7 alternativních šablon Notion, které vám pomohou na vaší cestě za zdravím
Pokud vás odrazuje nedostatek automatizace, integrace nebo mobilní výkonnosti aplikace Notion, tyto alternativní šablony pro trénink od ClickUp nabízejí více přizpůsobených funkcí, které podpoří vaše fitness cíle bez nutnosti dalšího manuálního úsilí.
1. Šablona ClickUp pro záznam cvičení
Sledování tréninků v Notion často vyžaduje ruční vytváření a formátování nových databází. Šablona ClickUp Exercise Log je efektivnější a interaktivnější řešení, kde se každý záznam cvičení automaticky převede na úkol s vlastními poli, jako jsou opakování, série, váha a trvání. To umožňuje pokročilé filtrování, sledování pokroku a týdenní souhrny – vše v jednom centralizovaném dashboardu.
Uživatelé mohou organizovat záznamy podle typu cvičení (např. síla, kardio, flexibilita), označovat tréninky podle cíle (např. vytrvalost, hubnutí) a sledovat konzistenci pomocí vestavěných kalendářových zobrazení. Na rozdíl od statických šablon je tato šablona cvičebního deníku plně dynamická a podporuje opakující se tréninky, nahrávání formulářů a zaznamenávání poznámek o výkonu.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Nastavte si připomenutí a opakující se úkoly pro konzistentní tréninkové návyky.
- Zaznamenávejte jednotlivé cviky s metrikami, jako jsou série, váha a trvání.
- Organizujte tréninky pomocí stavových značek, jako jsou Dokončeno, Zmeškané a K provedení.
- Přepínejte mezi zobrazeními, jako je kalendář, tabule nebo seznam, v závislosti na vašem pracovním postupu.
Ideální pro: Fitness nadšence a trenéry, kteří sledují denní tréninky a trendy pokroku v čase.
Toto říká Siobhan Wheelan, ředitelka a prověřená konzultantka ClickUp ve společnosti SDW Consulting, o používání šablon ClickUp:
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jediný zdroj informací, který sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu v oblasti efektivity a komunikace.
ClickUp změnil způsob práce našeho týmu, poskytuje jediný zdroj informací, který sjednocuje náš tým a zajišťuje, že se soustředíme na naše cíle. Používání šablon, automatizace a správné nastavení našich pracovních postupů znamenalo zásadní změnu v oblasti efektivity a komunikace.
2. Šablona ClickUp 75 Hard Wellness Challenge
Dokončení výzvy 75 Hard vyžaduje velkou důslednost a ClickUp vám to usnadní. Šablona ClickUp 75 Hard Wellness obsahuje denní kontrolní seznamy pro všechna kritéria výzvy: dvě cvičení, čtení, příjem vody, dodržování stravy a fotografie pokroku. Na rozdíl od rigidních tabulek Notion umožňuje tato konfigurace automatizaci, oznámení a sledování na mobilních zařízeních.
Každý den je strukturován jako úkol s integrovanými podúkoly, sledováním návyků a vizuálními počítadly sérií. Vlastní pole vám umožňují zaznamenávat reflexe, výživu a osobní úspěchy, zatímco stavy usnadňují vizualizaci sérií a mezer. Vše je organizováno tak, abyste se mohli posouvat vpřed, aniž byste se dostali mimo plán.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Sledujte míru dokončení, časové záznamy a reflexivní poznámky, které vám pomohou udržet disciplínu po dobu 75 dnů.
- Sledujte statistiky výzev a pokrok v jejich plnění na živém dashboardu.
- Nastavte si denní úkoly v oblasti cvičení, stravování a mentální přípravy a sledujte své pokroky pomocí vizuálních tabulek a Ganttových diagramů.
- Pomocí oznámení v mobilní aplikaci můžete sledovat své cíle kdekoli.
Ideální pro: Jednotlivce, kteří se účastní výzvy 75 Hard nebo podobných holistických fitness výzev, které vyžadují každodenní důslednost v návycích.
📮 ClickUp Insight: 63 % respondentů našeho průzkumu řadí své osobní cíle podle naléhavosti a důležitosti, ale pouze 25 % je organizuje podle časového rámce. Co to znamená? Víte, co je důležité, ale ne nutně kdy je to důležité. ⏳ ClickUp Goals, vylepšený pomocí AI asistence ClickUp Brain, vnáší do tohoto procesu jasnost. Pomáhá vám rozdělit velké cíle na časově ohraničené, proveditelné kroky. ClickUp Brain poskytuje inteligentní návrhy časových os a udržuje vás na správné cestě díky aktualizacím pokroku v reálném čase a automatickým změnám stavu při dokončování úkolů.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé hlásí dvojnásobné zvýšení produktivity po přechodu na ClickUp.
3. Šablona denního akčního plánu ClickUp
Šablona ClickUp Daily Action Plan není určena pouze pro správu úkolů – je to praktický nástroj pro každého, kdo chce strukturovat svůj denní fitness program. I když není specifická pro cvičení, kombinuje sledování návyků s časově blokovaným plánováním a vytváří opakovatelný rámec pro trénink, stravování, regeneraci a mentální cvičení.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Naplánujte si den po částech: tréninky, jídla, bloky soustředění a regenerace.
- Sledujte denní úspěchy a opakující se zdravotní rutiny na jednom panelu.
- Nechte si zasílat upozornění na úkoly, jako je strečink, vedení deníku nebo příjem bílkovin.
- Vybudujte si dlouhodobou disciplínu pomocí strukturovaných kontrol a bodování návyků.
Ideální pro: Jedince, kteří se věnují strukturovaným denním wellness rutinám nebo osobnímu rozvoji kondice.
4. Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp
Šablona osobního rozvojového plánu ClickUp je ideální pro sledování dlouhodobých zdravotních návyků, výkonnostních cílů a milníků v oblasti duševní odolnosti. Zatímco uživatelé Notion mohou pracovat s několika nesouvislými databázemi, uživatelé ClickUp mohou sledovat fitness, myšlení, učení a pokrok v plnění cílů na jednom místě.
Díky polím jako „Úspěchy a dosažení“ a „Cíle učení“ získáte komplexní přehled o pokroku, který přesahuje fyzickou stránku. Tato šablona obsahuje sekce pro dlouhodobou vizi, 30, 60 a 90denní cíle a také pro vytváření návyků.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Uspořádejte si své myšlenky a úvahy o wellness spolu s tréninkovými deníky.
- Využijte cykly hodnocení k opakovanému přezkoumávání a zdokonalování svých rutin v průběhu času.
- Stanovte si osobní cíle v oblasti fitness, výživy nebo duševního rozvoje a sledujte svůj pokrok pomocí milníků a čtvrtletních přehledů.
- K úpravě plánů použijte aktualizace stavu, jako jsou „Na dobré cestě“ nebo „Mimo plán“.
🔑 Ideální pro: Uživatele zaměřené na fitness, kteří chtějí spojit fyzický trénink s budováním návyků, reflexí a plánováním cílů.
💡 Tip pro profesionály: Sledujte kromě tréninků také regeneraci a spánek. Regenerace je stejně důležitá jako počet opakování. Přidejte jednoduchou sekci, kde budete zaznamenávat počet hodin spánku nebo úroveň bolesti, abyste mohli rozpoznat, kdy je třeba ubrat, a kdy naopak přidat.
5. Šablona ClickUp pro sledování osobních návyků
Šablona ClickUp Personal Habit Tracker je ideální pro budování udržitelných zdravotních návyků – ať už se jedná o každodenní protahování, sledování počtu kroků, udržování hydratace nebo praktikování mindfulness. Promění váš tréninkový plán v gamifikovaný dashboard, kde jsou návyky barevně označeny, naplánovány a každý týden zohledněny.
Šablona využívá přehledné vizuální prvky, vlastní pole (například „10 000 kroků“ a „vypít 1,9 litru“) a jednoduché stavy „otevřeno“ a „dokončeno“, které vám pomohou sledovat pravidelnost návyků, aniž by proces zbytečně komplikovaly. Na rozdíl od šablon Notion vám ClickUp umožňuje přiřadit každý návyk jako opakující se úkol, vytvořit automatizaci (například odměny za úkoly nebo spouštěče milníků) a vyhodnotit dodržování pomocí grafů pokroku.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Vytvořte si plně personalizovaný nástroj pro sledování disciplíny s tagy a skóre.
- Nastavte si a sledujte své denní návyky v oblasti zdraví nebo produktivity pomocí jednoduchých přepínačů.
- Vizualizujte svůj pokrok pomocí strukturovaných polí, jako je počet kroků nebo příjem tekutin.
- Vytvářejte a organizujte mikro návyky podle priority nebo kategorie pomocí vlastních štítků.
Ideální pro: Uživatele, kteří hledají minimalistický a flexibilní nástroj pro sledování návyků, aby měli přehled o svých zdravotních a wellness rutinách a mohli se za ně zodpovídat.
6. Šablona ročních cílů ClickUp
Šablona ClickUp Yearly Goals Template je určena pro plánování v širším měřítku. Ačkoli je vytvořena pro sledování obecných cílů, hodí se také pro dlouhodobé fitness cíle, jako je dokončení maratonu, dosažení cílové hmotnosti nebo zvládnutí komplexního tréninkového programu.
Tato šablona vám pomůže dosáhnout vašich ročních cílů tím, že je rozdělí na zvládnutelné úkoly, stanoví milníky a sleduje pokrok v několika zobrazeních, včetně Ganttova diagramu a kalendáře. Nejenže zaznamenáváte tréninky, ale také plánujete rok s jasným cílem.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte si roční fitness nebo wellness cíle s měřitelnými výsledky
- Rozdělte si cíle na proveditelné týdenní nebo měsíční úkoly.
- Sledujte milníky a termíny pomocí kalendáře a Ganttova diagramu.
- Sledujte pokrok a provádějte úpravy pomocí integrovaných dashboardů.
Ideální pro: Lidi, co si rádi stanovují cíle a preferují strukturované čtvrtletní plánování, aby se mohli po celý rok věnovat svému fitness programu.
7. Šablona denních cílů ClickUp
Šablona ClickUp Daily Goal Template je ideální pro strukturování vašeho dne kolem mikro fitness cílů a poskytuje vám nástroje, abyste zůstali soustředění a sledovali to, na čem opravdu záleží – ať už je to 20minutové cvičení, sledování hydratace nebo dosažení cíle v počtu kroků.
Můžete rozdělit větší zdravotní cíle na denní činnosti, sledovat, co jste již splnili, a na konci dne zkontrolovat úkoly pomocí vestavěných stavů, jako jsou „K provedení“, „Zkontrolováno“ a „Dokončeno“. Jde o to, aby byly viditelné malé úspěchy, přičemž každý záznam se zaměřuje na tréninkové cíle, úspěchy v oblasti myšlení, výživové cíle a záznamy o pohybu za jeden den.
Proč si tuto šablonu zamilujete:
- Stanovte si měřitelné denní cíle týkající se fitness, cvičení nebo wellness.
- Sledujte pokrok v reálném čase pomocí vlastních polí a stavů.
- Organizujte úkoly a nápady v zobrazeních, jako je Seznam poznámek a Denní poznámky.
- Rychle kontrolujte a upravujte priority pomocí zobrazení tabule nebo seznamu.
Ideální pro: Lidi, kteří pracují na každodenní motivaci, disciplíně a pozitivním posilování ve svém tréninkovém programu.
Vneste strukturu do svého fitness programu s ClickUp
Šablony Notion jsou dobrým výchozím bodem, zejména pokud chcete mít vše na jednom místě – ale pokud hledáte větší automatizaci, lepší výkon na mobilních zařízeních a kontrolu na úrovni úkolů, ClickUp je vylepšením, které vaše rutina potřebuje.
Ať už zaznamenáváte série, sestavujete výživový plán nebo sledujete svůj denní pokrok, ClickUp nabízí šablony připravené k použití, které vám ušetří dohady při plánování. Od sledování návyků po stanovení dlouhodobých cílů – vše je navrženo tak, aby vám pomohlo postupovat záměrně, nikoli jen podle momentální nálady.
Pokud je vaším cílem zůstat důslední, soustředění a plně se držet svého fitness plánu, ClickUp má nástroje, které vám k tomu pomohou.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte svůj fitness program a tréninky!