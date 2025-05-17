11 nejlepších alternativ Veed.io v roce 2025

Jste unaveni překážkami, které vám Veed.io klade do cesty? Možná jsou ceny příliš vysoké, bezplatný tarif se příliš rychle vyčerpá nebo toužíte po funkcích, které tento nástroj nenabízí. Ať už vás brzdí cokoli, jedna věc je jasná: je čas na chytřejší a plynulejší způsob úpravy videí.
Dobrá zpráva? Alternativ k Veed.io je dostatek – a mnoho z těchto nástrojů pro úpravu videa jde nad rámec toho, na co jste zvyklí. Představte si funkce pro úpravu videa založené na umělé inteligenci, nástroje studiové kvality bez studiové ceny a rozhraní, díky kterým je úprava videa opět zábavou.
Od tvorby videí pro YouTube a marketingového obsahu až po hledání online editoru, který vás nebude omezovat – tyto nejlepší volby jsou navrženy tak, aby vyhovovaly vašemu pracovnímu postupu. Zapomeňte na problémy s editací – tyto nástroje vám vrátí kreativitu do rukou, bez jakýchkoli překážek.
Nejlepší alternativy k Veed.io v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších dostupných možností, pokud přecházíte z Veed.io.
|ClickUp
|Tvorba videí pomocí umělé inteligence a automatizace pracovních postupů pro týmy všech velikostí
|Skripty a souhrny založené na umělé inteligenci; správa produkce videa; vestavěné nahrávání videa (klipy); spolupráce v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|HeyGen
|Škálovatelné generování videa pomocí AI pro startupy a tvůrce obsahu
|Přizpůsobitelné avatary s umělou inteligencí; automatizované dabingy; podpora více jazyků
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Descript
|Úpravy a přepisy založené na umělé inteligenci pro agentury
|Upravujte videa jako text; klonování hlasu pomocí AI; automatický přepis; vícestopá editace; nástroje pro podcasty
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|InVideo
|Rychlé a snadné vytváření online videí pro malé týmy
|Text-to-video; stocková média a šablony; více poměrů stran
|K dispozici je bezplatný tarif
|Synthesia
|Umělou inteligencí generované avatary podobné lidem pro firmy všech velikostí
|Vlastní avatary; více než 120 jazyků; automatické přepisy a titulky
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Camtasia
|Nahrávání videa a výukové programy pro profesionály
|Nahrávání obrazovky a webové kamery; editace pomocí drag-and-drop; anotace a popisky
|K dispozici je bezplatný tarif
|DeepBrain AI
|Realistické AI video prezentátory pro malé a střední podniky
|Avatary reagující na emoce; podpora více jazyků; zachycení výrazů obličeje; integrace voiceoveru
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Colossyan
|Školicí a firemní videa pro podniky využívající umělou inteligenci
|Automatizované vytváření výukových videí; vlastní avatary; značkové prvky a barvy; dabing
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Canva
|Jednoduchá úprava videa pro jednotlivce pomocí drag-and-drop
|Obrovská knihovna šablon a zásob; týmová spolupráce; intuitivní nástroje pro návrh AI
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení.
|Adobe Premiere Pro
|Profesionální editace videa pro podniky a velké agentury
|Nástroje odpovídající průmyslovým standardům; synchronizace více kamer; pokročilé efekty a barevné korekce; integrace do ekosystému Adobe
|Cena od 37,99 $/měsíc (ročně)
|Vimeo
|Vysoce kvalitní hostování a sdílení videí pro tvůrce a marketéry
|Hosting HD videí; analytika; živé vysílání; titulky a SEO založené na umělé inteligenci; soukromé sdílení
|K dispozici je bezplatný tarif
Co byste měli hledat v alternativách k Veed.io?
Nejlepší alternativa k Veed.io závisí na tom, co je pro vás nejdůležitější kromě základních funkcí pro úpravy – automatizace pomocí umělé inteligence, dostupnost, profesionální nástroje pro profesionální videa nebo plynulejší zážitek. Zde je několik klíčových faktorů, které je třeba zvážit:
- Možnosti úprav: Zjistěte, zda potřebujete jednoduchý editor typu drag-and-drop nebo profesionální nástroje pro úpravy více stop, animaci klíčových snímků a pokročilé přechody.
- Funkce založené na umělé inteligenci: Některé nástroje nabízejí automatické titulky, avatary generované umělou inteligencí a inteligentní úpravy videa, které urychlují váš pracovní postup. Pokud je pro vás automatizace prioritou, hledejte platformy založené na umělé inteligenci.
- Snadné použití: Pokud chcete rychlou a bezproblémovou editaci, vyberte si platformu s přehledným rozhraním a nástroji vhodnými pro začátečníky. Pro větší kontrolu zvažte software s pokročilými možnostmi přizpůsobení.
- Nástroje pro spolupráci: Pokud pracujete v týmu, funkce jako komentáře v reálném čase, sdílení v cloudu a přístup pro více uživatelů mohou mít velký význam.
- Kvalita a formáty exportu: Potřebujete video v rozlišení 4K? Chcete exportovat bez vodoznaků? Ujistěte se, že platforma nabízí rozlišení a formáty, které potřebujete.
- Ceny a omezení bezplatných tarifů: Některé alternativy nabízejí bezplatné verze, ale mohou mít omezení exportu, vodoznaky nebo omezené funkce. Zkontrolujte, zda placené tarify odpovídají vašemu rozpočtu.
- Integrace s jinými nástroji: Pokud používáte platformy jako Canva, Adobe nebo nástroje pro správu projektů, hledejte software, který se hladce integruje do vašeho pracovního postupu.
👀 Věděli jste, že... Průměrný člověk sleduje více než 7,2 hodiny videí denně!
11 nejlepších alternativ k Veed.io
Zde je přehled nejlepších alternativ k Veed.io – co umí dobře, v čem zaostávají, kolik stojí a co si o nich myslí uživatelé.
1. ClickUp (nejlepší pro tvorbu videí pomocí umělé inteligence a automatizaci pracovních postupů)
Veed.io je sice oblíbenou volbou pro úpravy videa, ale nástroj, který kombinuje podobné funkce s dalšími vlastnostmi, vám může pomoci ještě více zefektivnit vaši práci.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
Platforma nabízí nástroje, které pomáhají tvůrcům, marketérům a firmám spravovat produkci videí, spolupracovat v reálném čase a automatizovat zdlouhavé úkoly.
S ClickUp pro správu projektů můžete kombinovat úkoly, dokumenty a spolupráci na videích na jedné platformě. Koneckonců, aby váš projekt běžel podle plánu, potřebujete jasný přehled o termínech, prioritách a pokroku týmu. A ClickUp vám to umožní.
Jednou z vynikajících funkcí ClickUp pro tvůrce videí je ClickUp Clips, integrovaný nástroj pro práci s videem, který vám umožňuje nahrávat, opatřovat poznámkami a sdílet videoklipy přímo v rámci úkolů.
Místo toho, abyste se spoléhali na nahrávací software třetích stran nebo žonglovali s více aplikacemi, vám Clips umožňuje snadno vytvářet výuková videa, návody nebo aktualizace týmu.
Můžete zvýraznit důležité části, přidat komentáře nebo označit časové značky pro rychlou orientaci. S Clips můžete nahrávat vysvětlující videa, dokumentovat zpětnou vazbu a zaznamenávat postřehy z jednání v rámci ClickUp – díky čemuž bude váš pracovní postup organizovaný a přístupný.
Trpíte tvůrčí krizí? Zbavte se manuální práce při výrobě videí automatizací psaní scénářů, shrnováním dlouhých videí a generováním zvukových souborů a přepisů během několika sekund pomocí ClickUp. Stačí spustit ClickUp Brain, vestavěného asistenta AI, který tuto práci udělá za vás.
Ať už vytváříte návod na YouTube, reklamu nebo vysvětlující video, ClickUp Brain dokáže generovat strukturované, vysoce kvalitní skripty přizpůsobené vašim potřebám.
Pro tvůrce obsahu a společnosti zabývající se produkcí videa to znamená méně manuální práce, rychlejší produkci videa a lepší organizaci, což vám umožní soustředit se na kreativitu namísto nudných úkolů.
📮ClickUp Insight: Téměř 88 % respondentů našeho průzkumu nyní využívá nástroje umělé inteligence ke zjednodušení a zrychlení osobních úkolů. Chcete těchto výhod využít i v práci? ClickUp vám s tím pomůže!
ClickUp Brain, integrovaný AI asistent ClickUp, vám pomůže zvýšit produktivitu o 30 % díky menšímu počtu schůzek, rychlým shrnutím generovaným AI a automatizovaným úkolům.
ClickUp není jen vynikajícím nástrojem pro tvorbu obsahu, ale je také navržen tak, aby spravoval celý proces výroby videa od začátku do konce.
Díky šabloně ClickUp Video Production Template mohou týmy organizovat projekty do strukturovaných pracovních postupů a zajistit tak hladký průběh každé fáze produkce.
Tato šablona vám umožní plánovat nápady na videa, vytvářet scénáře a přidělovat role pomocí ClickUp Docs a scénářů generovaných umělou inteligencí. Můžete také naplánovat data vydání, sledovat výkon platformy a spravovat marketingové materiály pro videa.
👀 Věděli jste, že... Videa s titulky mají o 80 % více zhlédnutí na sociálních médiích.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte v režimu živé úpravy, zanechávejte komentáře a sledujte revize skriptů v ClickUp Docs.
- Vytvářejte dashboardy pro sledování pokroku týmu v reálném čase
- Měřte náklady a optimalizujte pracovní postupy sledováním času stráveného výrobou.
- Pomocí vlastních polí můžete sledovat formáty videa, rozlišení a typy obsahu.
- Stanovte si měřitelné cíle, abyste zvýšili zapojení a zefektivnili produkci
- Integrujte s nástroji pro úpravu videa s umělou inteligencí, jako jsou Premiere Pro a Final Cut Pro.
Omezení ClickUp
- Platforma může být pro začínající uživatele příliš složitá.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenzent G2 říká:
Máme složitý proces výroby videa, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí a každý jedinečný výstup má svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky kterým vše běží podle plánu.
Máme složitý proces výroby videa, který zahrnuje více lidí v různých fázích procesu, několik kol revizí a každý jedinečný výstup má svůj vlastní termín. To vše mohu zefektivnit pomocí automatizací dostupných v ClickUp, díky kterým vše běží podle plánu.
2. HeyGen (nejlepší pro škálování videí generovaných umělou inteligencí)
Tvorba videí nemusí být složitá – HeyGen se ji snaží zjednodušit. Tato platforma usnadňuje tvorbu videí – bez kamery, bez štábu, pouze s pomocí umělé inteligence. Ať už lokalizujete obsah, personalizujete oslovení nebo automatizujete produkci, tato platforma vám k tomu poskytne potřebné nástroje.
Díky avatarům s umělou inteligencí si můžete vytvořit digitální verzi sebe sama, která mluví přirozeně a řídí se vaším scénářem. Použijte webovou kameru k vytvoření avatara nebo si vyberte z předem navržených možností. Pouhými několika kliknutími můžete také upravit hlasy, oblečení a pozadí.
Nejlepší funkce HeyGen
- Využijte přizpůsobitelné šablony kalendáře videí a obsahu pro různé styly.
- Vytvářejte videa ve více než 40 jazycích s různými regionálními přízvuky. Navíc podporuje klonování hlasu, takže můžete přidat svůj hlas.
- Vytvářejte skripty videí na základě podnětů nebo stručných osnov
- Rozdělte své video na scény, snadno upravujte text, média a umístění avatarů
Omezení HeyGen
- Omezené pokročilé funkce pro úpravu videa pro vysoce přizpůsobený obsah
- Možnosti exportu videa mohou u delších obsahů vyžadovat delší dobu zpracování.
Ceny HeyGen
- Zdarma
- Tvůrce: 29 $/měsíc
- Tým: 89 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze HeyGen
- G2: 4,8/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HeyGen?
Recenze na G2:
Používám HeyGen k vytváření obsahu pro svůj kanál na YouTube a díky avatarům mají moje videa novou úroveň. Použil jsem už tři různé avatary jen v rámci bezplatného tarifu a bylo to úžasné. Celému mému týmu se nový formát líbil a počet zhlédnutí mého YouTube kanálu stále roste.
Používám HeyGen k vytváření obsahu pro svůj kanál na YouTube a díky avatarům mají moje videa novou úroveň. Použil jsem už tři různé avatary jen v rámci bezplatného tarifu a bylo to úžasné. Celému mému týmu se nový formát líbil a počet zhlédnutí mého YouTube kanálu stále roste.
3. Descript (nejlepší pro úpravy a přepis pomocí umělé inteligence)
Jedním z nejstarších nástrojů na seznamu alternativ Veed je Descript. Pokud potřebujete efektivní nástroje využívající umělou inteligenci, Descript vám je poskytne způsobem, který tradiční editory jednoduše nedokážou. Místo procházení časových os můžete videa upravovat jako textové dokumenty a během několika sekund vyřazovat slova a chyby. Navíc můžete zobrazit předchozí verze a obnovit jakýkoli návrh.
Funkce Overdub vám umožňuje vytvořit klon vašeho hlasu generovaný umělou inteligencí, abyste mohli opravit chyby bez nutnosti nového nahrávání. Můžete dokonce nahrávat obrazovku, webovou kameru nebo obojí najednou. Je to velmi užitečné pro výukové programy, školení nebo videa s návody – a okamžitě se integruje do časové osy úprav.
Nejlepší funkce Descript
- Využijte automatický přepis pomocí umělé inteligence s vysokou přesností
- Využijte nástroje pro nahrávání obrazovky a úpravu podcastů s umělou inteligencí
- Využijte vícestopou editaci pro plynulou produkci
Omezení Descript
- Omezené pokročilé funkce pro úpravu videa ve srovnání s profesionálními nástroji
- Hlasy generované umělou inteligencí mohou v některých případech znít roboticky.
Ceny Descript
- Zdarma
- Hobby: 24 $/měsíc na osobu
- Tvůrce: 35 $/měsíc na osobu
- Podnikání: 50 $/měsíc na osobu
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Descript
- G2: 4,6/5 (770+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 170 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Descript?
Recenzent na Redditu říká:
Moje práce s editací se úplně změnila. O Descriptu jsem už dříve slyšel, ale myslel jsem si, že slouží pouze k přepisování zvuku (což mě moc nezajímá). Nyní však nabízí i další služby, tak jsem se rozhodl ho vyzkoušet! Jsem opravdu rád, že jsem to udělal. Lze do něj nahrát vlastní hlas, jednoduše smazat slova a upravit podcast (nemluvě o jednoduchém kliknutí pro odstranění výplňových slov).
Moje práce s editací se úplně změnila. O Descriptu jsem už dříve slyšel, ale myslel jsem si, že slouží pouze k přepisování zvuku (což mě moc nezajímá). Nyní však nabízí i další služby, tak jsem se rozhodl ho vyzkoušet! Jsem opravdu rád, že jsem to udělal. Lze do něj nahrát vlastní hlas, jednoduše smazat slova a upravit podcast (nemluvě o jednoduchém kliknutí pro odstranění výplňových slov).
👀 Věděli jste, že YouTube je druhým největším vyhledávačem na světě?
4. InVideo (nejlepší pro rychlé a snadné vytváření online videí)
Pro marketéry, správce sociálních médií a malé podniky InVideo odstraňuje složitost tradičního editačního softwaru. Díky jeho šablonovému workflow je vytváření videí stejně snadné jako vyplňování prázdných políček.
Díky tisícům přizpůsobitelných šablon a přístupu k více než 16 milionům médií z databáze InVideo je vytváření profesionálně vypadajících videí snadné – nemusíte trávit hodiny učením se složitému softwaru.
Nejlepší funkce InVideo
- Proměňte text v poutavé vizuály pro reklamy, propagační materiály nebo obsah YouTube.
- Vytvářejte videa zadáním svého nápadu a přizpůsobením délky a komentáře.
- Optimalizujte pro různé platformy s více poměry stran
Omezení InVideo
- Omezené možnosti přizpůsobení ve srovnání s pokročilými editory
- Export delších videí může být pomalý.
Ceny InVideo
- Zdarma
- Plus: 35 $/měsíc
- Max: 60 $/měsíc
- Generativní: 120 $/měsíc
Hodnocení a recenze InVideo
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (390+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o InVideo?
Recenze Capterra říká:
Ve srovnání s komplikovanějšími aplikacemi pro úpravu videa můžete díky funkcím a možnostem tohoto webu vytvářet videa poměrně rychle. Jelikož se jedná o webovou platformu, můžete ji používat kdekoli, kde máte připojení k internetu, a prohlížet a upravovat filmy.
Ve srovnání s komplikovanějšími aplikacemi pro úpravu videa můžete díky jeho funkcím a možnostem vytvářet videa na webu poměrně rychle. Jelikož se jedná o webovou platformu, můžete ji používat kdekoli, kde máte připojení k internetu, k prohlížení a úpravám filmů.
5. Synthesia (nejlepší pro avatary podobné lidem generované umělou inteligencí)
Místo najímání herců nebo zřizování studia vám Synthesia umožňuje vybrat si z široké škály avatarů AI, zadat scénář a nechat platformu vygenerovat propracované, profesionálně vypadající video.
Avatary v této alternativě k Veed synchronizují pohyby rtů realisticky s vaším textem. Díky podpoře více než 120 jazyků je to výkonný nástroj pro globální podniky, které potřebují vysoce kvalitní videa bez nákladů na produkční týmy.
Nejlepší funkce Synthesia
- Využijte vlastní avatary pro budování značky
- Vytvářejte inkluzivní obsah s různými možnostmi avatarů
- Automaticky generujte přepisy, titulky a dabing
- Využijte předem připravené šablony videí pro snadné použití
Omezení Synthesia
- Omezená flexibilita animace a úprav ve srovnání s jinými alternativami Synthesia AI
- Vysoce kvalitní avatary mohou stále působit mírně uměle.
Ceny Synthesia
- Zdarma
- Starter: 29 $/měsíc
- Creator: 89 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Synthesia
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 270 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Synthesia?
Recenze G2 říká:
Jednoduché rozhraní pro vytváření videí s avatary AI; snadno srozumitelné, rychle reagující, s možností náhledu; skvělé je také propojení s databázemi volně dostupných obrázků a videí, které lze použít ve generovaných videích.
Jednoduché rozhraní pro vytváření videí s avatary AI; snadno srozumitelné, rychle reagující, s možností náhledu; skvělé je také propojení s databázemi volně dostupných obrázků a videí, které lze použít ve generovaných videích.
🧠 Zajímavost: První video nahrané na YouTube byl krátký klip s názvem „ Me at the Zoo. “
6. Camtasia (nejlepší pro nahrávání videa a výukové programy)
Camtasia je oblíbená mezi pedagogy, školiteli a firmami, které potřebují profesionální nahrávky obrazovky bez zbytečných komplikací. Umožňuje vám zaznamenat obrazovku, webovou kameru a zvuk najednou – ideální pro výukové programy a prezentace.
Nejde ale jen o nahrávání; můžete věci okořenit efekty, poznámkami, popisky a dokonce i kvízy, abyste udrželi pozornost diváků. Díky vestavěným šablonám, přechodům a animacím je editace hračkou.
Navíc funguje na Windows i Mac, takže nikdo nepřijde zkrátka.
Nejlepší funkce Camtasia
- Pořizujte vysoce kvalitní nahrávky obrazovky pomocí integrovaných nástrojů pro úpravy
- Snadno vytvářejte videa pomocí rozhraní drag-and-drop
- Přidejte poznámky a popisky, abyste zvýšili zájem uživatelů.
Omezení Camtasia
- Renderování může být u složitých projektů pomalé.
- Omezené pokročilé video efekty
Ceny Camtasia
- Camtasia Starter: zdarma
- Camtasia Essentials: 179,88 $, fakturováno ročně
- Camtasia Create: 249 $, fakturováno ročně
- Camtasia Pro: 599 $, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Camtasia
- G2: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 430 recenzí)
7. DeepBrain AI (nejlepší pro realistické AI video prezentátory)
Další na našem seznamu alternativ Veed je DeepBrain. Předpokládejme, že se zabýváte tvorbou poutavých firemních prezentací nebo školicích videí pro zákazníky. V takovém případě vám DeepBrain AI umožní dát vašemu obsahu „tvář“, aniž byste museli najímat lidského moderátora.
Na tomto nástroji je působivá jeho schopnost přizpůsobit emocionální reakci avatara na základě kontextu scénáře – ať už se jedná o seriózní firemní sdělení nebo neformální propagační video.
Nejlepší funkce DeepBrain AI
- Zajistěte podporu více jazyků, abyste oslovili širší publikum.
- Zachyťte výrazy obličeje a emocionální tón pro přirozenější AI moderátory
- Hladce integrujte komentáře pro dynamické a poutavé prezentace
Omezení DeepBrain AI
- Omezené nástroje pro úpravu videa nad rámec interakcí s avatary
- Vysoké systémové požadavky pro plynulé vykreslování avatarů
- Prémiové funkce jsou dostupné pouze v dražších tarifech.
Ceny DeepBrain AI
- Zdarma
- Osobní: 29 $/měsíc
- Tým: 69 $/měsíc za jedno místo
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze DeepBrain AI
- G2: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
🧠 Zajímavost: Určitě jste už slyšeli, že obrázek vydá za tisíc slov. Dr. James McQuivey z Forrester Research však tvrdí, že jedna minuta videa vydá za 1,8 milionu slov! Firmy mohou prostřednictvím videa vyjádřit své poselství mnohem působivěji než statickým obrázkem.
8. Colossyan Creator (nejlepší pro školení a firemní videa využívající umělou inteligenci)
Vytváření školicích videí od nuly může být časově náročné, ale umělá inteligence to usnadňuje. Colossyan automatizuje tento proces a pomáhá týmům HR, školitelům a pracovníkům zajišťujícím dodržování předpisů vytvářet profesionální vzdělávací obsah ve velkém měřítku. Eliminuje potřebu nákladných produkčních zdrojů, čímž snižuje náklady i námahu.
Co odlišuje Colossyan od jiných alternativ Veed, je jeho schopnost automatizovat vytváření školicích videí pro zaměstnance pomocí umělé inteligence. Nabízí způsob, jak snížit náklady na tvorbu videí při zachování profesionálních standardů.
Nejlepší funkce Colossyan Creator
- Vytvářejte školicí moduly, videa o dodržování předpisů a návody, abyste informovali své týmy.
- Přidejte firemní materiály, komentáře, vlastní barvy a vizuální prvky značky pro dokonalý vzhled.
- Použijte avatary z databáze AI nebo si vytvořte okamžitý avatar na základě vlastního videozáznamu.
Omezení Colossyan Creator
- Omezená flexibilita pro pokročilou úpravu videa
- Příležitostné problémy se synchronizací hlasového komentáře v delších videích
Ceny Colossyan Creator
- Starter: 27 $/měsíc
- Podnikání: 88 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Colossyan Creator
- G2: 4,6/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Canva (nejlepší pro jednoduchou úpravu videa metodou drag-and-drop)
Hlavní předností Canva je její jednoduchost – je to nástroj navržený pro rychlost a snadné použití pro designéry a kohokoli, kdo potřebuje vytvářet rychlý a propracovaný obsah. Patří mezi nejoblíbenější alternativy Veed, které jsou dnes k dispozici.
Díky rozhraní typu drag-and-drop je možné vytvářet úžasná videa během několika minut, což je užitečné pro ty, kteří mají omezený čas, ale vysoké nároky na obsah.
Canva je však nejoblíbenější pro svou přístupnost pro uživatele. S tímto nástrojem nemusíte být video editor, abyste mohli vytvořit poutavou sociální reklamu nebo týmovou prezentaci. A s Canva AI můžete také generovat návrhy pomocí jednoduchých textových pokynů.
Nejlepší funkce Canva
- Využijte rozsáhlou knihovnu video šablon, hudby a archívních záběrů.
- Využijte funkce pro spolupráci pro týmy pracující na sdílených projektech
- Hladká integrace s dalšími nástroji pro tvorbu designu, jako jsou fotografie a prezentace
Omezení Canva
- Chybí pokročilé nástroje pro úpravy složitějších video projektů
- Pomalé renderování velkých nebo složitých video souborů
Ceny Canva
- Zdarma
- Pro: 15 $/uživatel za měsíc
- Týmy: 10 $/uživatel za měsíc (minimálně tři uživatelé)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Canva
- G2: 4,7/5 (více než 4 450 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 600 recenzí)
10. Adobe Premiere Pro (nejlepší pro profesionální úpravy videa)
Pro ty, kteří usilují o profesionální úpravy, nabízí Adobe Premiere Pro rozsáhlé možnosti přizpůsobení s pokročilými funkcemi. Pluginy a nástroje třetích stran dále rozšiřují jeho funkčnost.
Jeho integrace do širšího ekosystému Adobe je pro tento nástroj velkou výhodou. Uživatelé tak mohou snadno přepínat mezi nástroji jako After Effects a Audition. Premiere Pro je určen pro ty, kteří při úpravách kladou důraz na flexibilitu, kontrolu a přesnost.
Nejlepší funkce Adobe Premiere Pro
- Upravujte pomocí standardních nástrojů pro práci se zvukem, barevné korekce a vizuální efekty.
- Synchronizujte více úhlů kamery a hladce integrujte s dalšími aplikacemi Adobe
- Vytvářejte vysoce kvalitní videa s pokročilými možnostmi exportu
- Rozšiřte své klipy a přidejte automaticky překládané titulky pomocí generativní AI.
Omezení Adobe Premiere Pro
- Náročné učení pro začátečníky
- Vysoké systémové požadavky a může být náročné na zdroje
Ceny Adobe Premiere Pro
- Premiere Pro: 37,99 $/měsíc, platba ročně
Hodnocení a recenze Adobe Premiere Pro
- G2: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (540+ recenzí)
11. Vimeo (nejlepší pro hostování a sdílení videí ve vysoké kvalitě)
Vimeo je oblíbenou volbou filmařů, umělců a profesionálů, kteří chtějí, aby jejich videa vypadala co nejlépe.
Na rozdíl od YouTube upřednostňuje vysoké rozlišení a poskytuje ostré přehrávání vhodné pro velké obrazovky a profesionální prezentace. Vimeo je více než jen hostingová stránka, umožňuje tvůrcům prezentovat svou práci, sdílet soukromý obsah s klienty nebo živě streamovat události.
Nejlepší funkce Vimeo
- Překládejte zvuk a titulky a přidávejte SEO optimalizované názvy a popisy pomocí Vimeo AI.
- Sledujte zapojení diváků pomocí podrobných analytických údajů
- Streamujte živé události a webináře s integrovanou podporou
Omezení Vimeo
- Omezená úložná kapacita a šířka pásma u nižších tarifů
- Některé pokročilé možnosti přizpůsobení jsou k dispozici pouze u vyšších tarifů.
Ceny Vimeo
- Zdarma
- Starter: 20 $/měsíc
- Standard: 41 $/měsíc
- Pokročilé: 125 $/měsíc
Hodnocení a recenze Vimeo
- G2: 4,3/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 040 recenzí)
Vytvářejte profesionální videa efektivně s ClickUp
Každá z těchto alternativ Veed nabízí něco jedinečného, od snadného vytváření videí pro sociální sítě až po pokročilé nástroje pro úpravy.
Pro týmy, které potřebují více než jen online úpravy videa, vyniká ClickUp kombinací procesu tvorby videa s řízením projektů, spoluprací a sledováním úkolů. Díky tomu, že vše je na jednom místě, pomáhá týmům zůstat organizované od začátku do konce.
ClickUp není jen o úpravách – jde o zefektivnění celého procesu tvorby obsahu.
