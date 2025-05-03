Ideogram vs. Midjourney: Který generátor obrázků s umělou inteligencí zvítězí v roce 2025?

Umění se oficiálně demokratizovalo díky nástrojům umělé inteligence, které umělcům a designérům umožňují vytvářet osobní umělecké obrázky pomocí jednoduchých obrazových podnětů.
S rostoucí popularitou obrázků generovaných umělou inteligencí nyní ceny jako Human AI Art Award oceňují inovace a nabízejí finanční odměnu ve výši 10 000 € (10 834 $) a dvouměsíční výstavu na oslavu kreativních projektů v digitální éře.
Samozřejmě ne všechny generátory obrázků s umělou inteligencí jsou stejné. Midjourney, jeden z prvních úspěšných modelů na trhu s uměním s umělou inteligencí, nastavil vysoký standard. Ideogram však nabízí přesvědčivou alternativu, zejména díky zpracování umístění textu a procesu návrhu.
V tomto článku porovnáme Ideogram a Midjourney a určíme, který nástroj AI nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Co je Ideogram?
Seznamte se s Ideogramem, generátorem obrázků s umělou inteligencí, který tiše otřásá odvětvím ze své základny v Torontu. Tento nástroj s umělou inteligencí, podporovaný financováním série A ve výši 80 milionů dolarů, byl od základu vycvičen, aby zvládl fotorealismus, detailní obrázky, složité výzvy a renderovaný text.
Co tedy dělá Ideogram tak oblíbeným nástrojem? Tento model AI vytváří úžasné vizuály a nabízí užitečné funkce, jako jsou:
✅ Vykresluje text s přesností, čímž zlepšuje použitelnost pro loga, plakáty, memy a další kreativní projekty.
✅ Automaticky vylepšuje obecné výzvy a díky funkci Magic Prompt zlepšuje umístění textu, obrazové výzvy a vizuální estetiku.
✅ Vytváří vysoce kvalitní obrázky v široké škále stylů.
✅ Nabízí uživatelsky přívětivou webovou verzi, podporuje nahrávání obrázků, soukromé generování a hromadné generování.
Funkce Ideogramu
Pojďme se na to podívat podrobněji. Na základě recenzí produktů a vlastních zkušeností uvádíme některé z klíčových funkcí, které můžete od Ideogramu očekávat:
Funkce č. 1: Výstup obrázků ve vysokém rozlišení
Ideogram podporuje výstup v rozlišení 2K, což zaručuje dokonalé obrázky pro produktový design, komerční použití a tvorbu obsahu.
Ať už pracujete na marketingových vizuálech, prvcích značky nebo uměleckých obrázcích, platforma zachovává vizuální estetiku a ostrost.
Funkce č. 2: Dobré generování vzorů
Ideogram umožňuje uživatelům vytvářet plynulé dlaždicové vzory pro textury, pozadí a opakující se vzory.
Tato funkce je obzvláště užitečná pro designéry, kteří pracují na brandingu, nejlepších tapetách pro telefony nebo obalech produktů, protože zajišťuje, že vzory zůstanou plynulé a soudržné bez viditelných přerušení.
Funkce č. 3: Rychlé přetváření
Díky funkci remixování podnětů v Ideogramu mohou uživatelé upravovat podněty a prozkoumávat podobné funkce, různé styly obrázků a kreativní variace.
Místo toho, aby začínal od nuly, tento nástroj vylepšuje obrazové podněty pro dynamičtější výsledky – v podstatě usnadňuje úpravy obrazů generovaných AI na základě osobních preferencí.
Funkce č. 4: Flexibilní plány
Ideogram nabízí bezplatný tarif s 20 generacemi obrázků denně, takže příležitostní uživatelé mohou snadno vyzkoušet jeho možnosti. Pro ty, kteří potřebují prioritní čas GPU, rychlejší generování obrázků a soukromé generování, placené tarify poskytují stahování ve vyšším rozlišení, hromadné generování a další vylepšení procesu návrhu.
Ceny Ideogramu
Ideogram nabízí několik předplatných plánů pro všechny uživatele. Zde je přehled dostupných možností:
- Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Pro: 60 $/měsíc
- Tým: 30 $/uživatel za měsíc
📮 ClickUp Insight: Téměř všichni vaši zaměstnanci používají AI pro osobní potřebu, ale váhají ji používat pro práci.
Podle výzkumu ClickUp 88 % respondentů používá AI pro osobní úkoly, ale více než 50 % váhá s jejím použitím v práci. Tři hlavní překážky jsou omezená integrace, nedostatek znalostí a obavy o bezpečnost.
Ale co kdyby byla AI nativně zabudována do vašeho pracovního prostoru a již byla zabezpečená? Představujeme ClickUp Brain – vašeho asistenta poháněného AI, který rozumí přirozenému jazyku, hladce se integruje do vašeho pracovního postupu a zajišťuje bezpečnost dat. Díky okamžitému přístupu k chatu, úkolům, dokumentům a znalostem společnosti nebylo hledání odpovědí a poznatků nikdy snazší!
Co je Midjourney?
Pokud jde o generátory obrázků s umělou inteligencí, Midjourney je oblíbeným jménem mezi grafickými designéry, umělci a nadšenci umění s umělou inteligencí.
Midjourney, který byl původně k dispozici pouze jako bot pro převod textu na obrázek na Discord, nyní nabízí webovou verzi, díky čemuž je přístupnější širšímu publiku. Konkrétněji řečeno, s Midjourney můžete dosáhnout následujícího:
✅ Generujte detailní a umělecké obrázky s jedinečnou malířskou estetikou, která vyniká mezi ostatními generátory obrázků AI.
✅ Využijte pokročilé možnosti úprav, jako je zoom, posun, remix a vylepšení kvality.
✅ Experimentujte s obrazovými podněty, které uživatelům umožňují nahrávat obrázky a používat je jako reference.
Funkce Midjourney
Podobně jako Ideogram nabízí Midjourney výkonný generátor obrázků s umělou inteligencí. Tento nástroj je známý zejména pro svůj umělecký cit, vysoce kvalitní obrázky a pokročilé možnosti přizpůsobení.
Zde je podrobný přehled jeho funkcí:
Funkce č. 1: Pokročilé přizpůsobení obrázků
Midjourney poskytuje rozsáhlé nástroje pro úpravu obrázků, včetně zoomu, posunu, vylepšení a remixu, které uživatelům umožňují vylepšovat detaily, aniž by museli začínat od začátku.
Tyto funkce usnadňují úpravu poměru stran, změnu perspektivy nebo prozkoumání různých variant obrázku při zachování vizuální estetiky.
Funkce č. 2: Styl a odkazování na obrázky
Uživatelé mohou nahrát existující obrázky jako stylové reference, což pomáhá udržet konzistenci mezi více generovanými obrázky. Tato funkce je obzvláště užitečná pro identitu značky, umělecké projekty a vývoj konceptů.
Funkce č. 3: Flexibilní režimy generování
Midjourney nabízí několik možností vykreslování, včetně režimu Fast Mode pro rychlé výsledky, režimu Relax Mode pro neomezené pomalejší generování a režimu Turbo Mode pro téměř okamžitý výstup.
Navíc režim Stealth Mode, který je k dispozici v dražších tarifech, umožňuje soukromé generování a zajišťuje, že obrázky zůstanou skryté před veřejnými galeriemi.
Funkce č. 4: Rozmanité styly
Midjourney vyniká ve vytváření detailních obrázků s realistickými texturami, komplexním osvětlením a uměleckými kompozicemi. Ať už se jedná o fotorealistické scény, surrealistická umělecká díla nebo fantasy koncepty, Midjourney se seznámil se všemi styly na odborné úrovni.
Ceny Midjourney
Midjourney nabízí čtyři předplatné, z nichž každé je určeno pro jinou úroveň využití. Zde je jejich přehled:
- Základní tarif: 10 $/měsíc
- Standardní tarif: 30 $/měsíc
- Pro Plan: 60 $/měsíc
- Mega Plan: 120 $/měsíc
Ideogram vs. Midjourney: Porovnání funkcí
Jak jsme právě diskutovali, Ideogram a Midjourney jsou výkonné nástroje pro generování obrázků pomocí AI. Jeden z nich je však v některých oblastech lepší než druhý. Abychom pochopili silné a slabé stránky těchto platforem, porovnejme jejich funkce a podívejme se, jak si vedou:
Funkce č. 1: Kvalita obrázků a kreativita
Schopnost Midjourney vytvářet ohromující, detailní a umělecky bohaté obrázky je bezkonkurenční. Jeho model AI prošel několika aktualizacemi se zaměřením na realismus, osvětlení a kompozici, díky čemuž je preferovanou volbou umělců, designérů a tvůrců obsahu.
Ideogram produkuje vysoce kvalitní obrázky, ale za Midjourney zaostává v fotorealismu a komplexním uměleckém vykreslení.
🏆 Vítěz: Midjourney, díky fotorealismu a komplexnímu uměleckému zpracování.
Funkce č. 2: Přesnost vykreslování textu
Jednou z největších výhod Ideogramu je jeho schopnost generovat jasný a přesný text v obrázcích. To je velmi užitečné pro uživatele, kteří potřebují plakáty, loga, bannery nebo grafiku se čitelným textem.
Midjourney naopak bojuje s přesností textu. Text v obrázcích generovaných umělou inteligencí je často zkreslený nebo nečitelný, což ho činí méně ideálním pro designéry, kteří potřebují do svých děl integrovat typografii.
🏆 Vítěz: Ideogram, díky své schopnosti generovat jasný a přesný text.
Funkce č. 3: Snadné použití
Závislost Midjourney na příkazech Discord je pro mnoho uživatelů již dlouho problémem. I když zavedli webové rozhraní, stále se silně spoléhá na textové příkazy a je méně intuitivní než jiné nástroje AI.
Naopak Ideogram nabízí přehledné a jednoduché webové rozhraní. Uživatelé mohou několika kliknutími vybrat styly, poměry stran a funkce, což je pro začátečníky mnohem přístupnější. Pokud je pro vás prioritou snadné použití, Ideogram je lepší volbou.
🏆 Vítěz: Ideogram, díky jeho přehlednému rozhraní.
Funkce č. 4: Ochrana soukromí a náklady na předplatné
Pokud chcete soukromé generování, Midjourney vyžaduje minimálně 60 $/měsíc (Pro Plan) za Stealth Mode. Ideogram naproti tomu nabízí soukromé generování za výrazně výhodnější cenu, pouze 20 $/měsíc (Plus Plan).
Plány Ideogramu nabízejí více generování obrázků za danou cenu, zatímco rychlý GPU čas Midjourney je dražší a rychle se vyčerpá. Díky tomu je Ideogram cenově výhodnější volbou pro uživatele, kteří potřebují vytvářet velké množství obrázků.
🏆 Vítěz: Ideogram, dostupnější soukromý režim a více obrázků za danou cenu.
Ideogram vs. Midjourney na Redditu
Jako vždy se uživatelé Redditu podělili o různé názory na Midjourney a Ideogram. Abychom vám přiblížili skutečné výhody a nevýhody, uvádíme několik citátů skutečných uživatelů Redditu:
Midjourney je široce chválen za své vysoce kvalitní, vizuálně působivé obrázky. Jako například tento uživatel, který poznamenal:
Moje oblíbená funkce je momentálně Personalize… „osobní styl“, který jsem díky tomuto procesu získal, je polozabstraktní, kreslený/malovaný, velmi detailní, barevný, velmi evokativní a často vtipný. Tak přesně odpovídá tomu, co se mi líbí, že ho nyní používám jako výchozí nastavení pro téměř všechny své generace.
Moje oblíbená funkce je momentálně Personalize… „osobní styl“, který jsem díky tomuto procesu získal, je polozabstraktní, kreslený/malovaný, velmi detailní, barevný, velmi evokativní a často vtipný. Tak přesně odpovídá tomu, co se mi líbí, že ho nyní používám jako výchozí nastavení pro téměř všechny své generace.
Někteří však vyjádřili frustraci nad nedostatečnou přesností promptů a obtížností ovládání konkrétních detailů při generování obrázků:
Midjourney je dobrý v tom, že dokáže vytvořit něco úžasného z malého množství zadaného textu, ale je neuvěřitelně špatný v reagování na přesné popisy. Čím více definujete samotný obrázek, tím více si všimnete problémů.
Midjourney je dobrý v tom, že dokáže vytvořit něco úžasného z malého množství zadaného textu, ale je neuvěřitelně špatný v reagování na přesné popisy. Čím více definujete samotný obrázek, tím více si všimnete problémů.
Na druhou stranu si Ideogram získal popularitu díky své schopnosti vykreslovat přesný text v obrázcích, což je něco, s čím Midjourney bojuje. Jak zdůrazňuje tato recenze:
Je mnohem lepší než Midjourney, pokud jde o text, a docela dobrý, pokud jde o podněty rodičů.
Je mnohem lepší než Midjourney, pokud jde o text, a docela dobrý, pokud jde o podněty rodičů.
Buďte však opatrní ohledně nedávných stížností, které naznačují, že kvalita obrázků poklesla:
Najednou jsou fotografie velmi nízké kvality, ne jako dřív. To je tak zklamání!
Najednou jsou fotografie velmi nízké kvality, ne jako dřív. To je tak zklamání!
Seznamte se s ClickUp – nejlepší alternativou k Midjourney vs. Ideogram
Midjourney a Ideogram jsou bezpochyby působivé nástroje pro generování obrázků pomocí umělé inteligence. Chybí jim však jedna zásadní složka: řízení projektů a spolupráce.
Pro kreativní týmy je spolupráce a organizace stejně důležitá jako generování obrázků. Spoléhání se na více nástrojů a systémů však může být z dlouhodobého hlediska nebezpečné, protože vede k fragmentaci dat a izolovaným procesům.
Jednoduché řešení? Přejděte na platformu, která s vámi spolupracuje od nápadu až po realizaci.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která integruje generování obrázků, plánování projektů, správu úkolů a týmovou spolupráci do jediného pracovního prostoru.
Podívejme se na ClickUp v akci:
ClickUp's One Up #1: Generátor obrázků AI v ClickUp Whiteboards
Na rozdíl od Midjourney, který se spoléhá na Discord, a Ideogram, který se zaměřuje hlavně na přesnost textu, ClickUp nabízí plně integrovaný generátor obrázků AI v rámci funkce Whiteboards ClickUp.
To znamená, že uživatelé mohou vizualizovat nápady v reálném čase, spolupracovat na brainstormingu a okamžitě proměnit podněty v obrázky generované AI:
✅ Není třeba používat nástroje třetích stran – generujte obrázky přímo v ClickUp.
✅ Vizuální spolupráce s členy týmu v reálném čase
✅ Propojte bílé tabule s úkoly a dokumenty pro hladký průběh
Dotykové rozhraní ClickUp Whiteboard vám dá pocit, jako byste kreslili na skutečné tabuli, ale s přidanou inteligencí AI ClickUp. Jakmile nakreslíte nebo vložíte nápady, systém vám může navrhnout další kroky, vyplnit šablony nebo dokonce spustit projekty. Místo exportování souborů a odesílání aktualizací sdílíte odkaz na Whiteboard – včetně projektových propojení a widgetů stavu.
ClickUp's One Up #2: ClickUp Brain
Midjourney a Ideogram sice generují obrázky, ale nepomáhají organizovat, zdokonalovat ani vylepšovat tvůrčí procesy nad rámec toho.
ClickUp Brain je naopak asistentem poháněným umělou inteligencí, který generuje vizuály, navrhuje designové nápady, organizuje aktiva a poskytuje okamžité odpovědi na kreativní a obchodní dotazy.
To výrazně snižuje potřebu ručního sledování a zajišťuje, že všichni jsou bez námahy informováni.
To je však jen začátek. ClickUp Brain propojuje úkoly, dokumenty, lidi a znalosti z celého vašeho pracovního prostoru a externích nástrojů, jako jsou Google Drive, Figma a Salesforce. Přináší kreativní pracovní postupy do jednoho centralizovaného mozku, který rozumí vaší práci a pomáhá vám ji posunout vpřed.
Ať už navrhujete materiály pro kampaň nebo připravujete brief pro klienta, můžete klást otázky, získávat kontextové odpovědi a automatizovat nastavení projektu během několika sekund.
To znamená méně schůzek, méně dohadování a více času stráveného skutečnou tvorbou.
ClickUp's One Up #3: ClickUp pro designérské týmy
Midjourney a Ideogram se zaměřují výhradně na generování obrázků, ale postrádají strukturované nástroje pro správu kreativních projektů, sledování termínů a spolupráci na návrzích.
ClickUp nabízí komplexní řešení pro kreativní týmy díky integraci správy úkolů, zpětné vazby a designových pracovních postupů založených na AI.
Takto to dělá ClickUp:
- ClickUp Docs slouží jako centralizované centrum pro designové briefy, pokyny pro značku a úložiště podnětů generovaných AI – udržuje všechny kreativní zdroje organizované a přístupné.
- ClickUp Chat umožňuje diskuse v reálném čase, díky čemuž mohou designérské týmy poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, sdílet návrhy a řešit kreativní překážky bez nutnosti přepínat mezi platformami.
- ClickUp Tasks zjednodušuje kreativní pracovní postupy tím, že rozděluje složité designové projekty na zvládnutelné kroky – přiřazuje termíny a sleduje pokrok.
💡 Tip pro profesionály: Marketingové týmy mohou pomocí ClickUp Brain dokonale sladit témata svých kampaní s vizuálními prvky vytvořenými pomocí AI zadáním jasných a popisných pokynů do ClickUp Whiteboards. Poté tyto obrázky okamžitě propojte se svými marketingovými úkoly a dokumenty. A je to, pracovní postup je zjednodušený!
Nenechte si ujít nápady Mid Journey, přejděte na ClickUp
Uživatelé ClickUp jsou největším důkazem jeho síly. Jako EDfo r Tech's
ClickUp pomohl našemu týmu komunikovat na dálku v různých časových pásmech a vědět, co se děje v projektu, aniž bychom museli pořádat zbytečné schůzky nebo žádat lidi o informace e-mailem nebo přes Slack. Funkce whiteboardu nám pomáhá brainstormovat procesy a pracovní postupy a přidělovat úkoly v reálném čase.
ClickUp pomohl našemu týmu komunikovat na dálku v různých časových pásmech a vědět, co se děje v projektu, aniž bychom museli pořádat zbytečné schůzky nebo žádat lidi o informace e-mailem nebo přes Slack. Funkce whiteboardu nám pomáhá brainstormovat procesy a pracovní postupy a přidělovat úkoly v reálném čase.
Ať už potřebujete generování obrázků pomocí AI, automatizaci pracovních postupů nebo spolupráci v reálném čase, ClickUp je komplexní nástroj, který pomáhá kreativním týmům přejít od konceptu k realizaci – rychleji a chytřeji.
Jste připraveni posunout svůj tvůrčí proces na vyšší úroveň? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!