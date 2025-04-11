Ceny Glean: Plány a funkce, abyste si mohli vybrat ten správný pro vás

Výběr správného softwaru pro vyhledávání v podniku může připomínat bloudění v bludišti – zejména pokud ceny nejsou uvedeny předem.
Pokud uvažujete o Glean pro svou firmu, pravděpodobně se ptáte: Kolik to vlastně bude stát? Přizpůsobený cenový model Glean slibuje řešení, které vyhovuje vašim jedinečným potřebám, ale nedostatek transparentních čísel může rozhodnutí zkomplikovat.
Pojďme si rozebrat, co potřebujete vědět o cenách Gleanu a jak se rozhodnout, zda se investice vyplatí. A pokud s námi chvíli vydržíte, představíme vám výkonnou alternativu vyhledávání založenou na umělé inteligenci a správce znalostí v podobě ClickUp – aplikace pro vše, co souvisí s prací (ano, opravdu jsme řekli „vše“!).
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je stručný přehled toho, co Glean nabízí a jak vypadá jeho cenová struktura:.
- Glean je platforma pro vyhledávání a správu znalostí v podniku, která týmům pomáhá rychle najít informace v aplikacích na pracovišti, jako jsou Google Drive, Slack a Salesforce.
- Funguje jako osobní asistent, který umožňuje plynulé vyhledávání informací z různých nástrojů prostřednictvím jednoho rozhraní.
- Glean využívá umělou inteligenci k poskytování personalizovaných výsledků vyhledávání na základě rolí, úkolů a aktivit uživatelů.
- Zefektivňuje pracovní postupy, zlepšuje spolupráci a umožňuje týmům činit informovaná rozhodnutí na základě aktuálních údajů.
- Glean používá přizpůsobený cenový model bez veřejně uvedených sazeb, takže firmy musí požádat o demo, aby získaly individuální cenovou nabídku.
- Cenová struktura je založena na velikosti společnosti, potřebných funkcích a složitosti dat a nabízí flexibilní řešení.
- Ceny na míru, škálovatelnost a personalizované poradenství jsou některé z výhod cenového modelu Glean.
- Nedostatečná transparentnost cen Gleanu může vést k časově náročnému procesu tvorby nabídek a potenciálně vyšším nákladům pro malé týmy.
- Před zakoupením Glean zhodnoťte potřeby vaší firmy, připravte si otázky týkající se implementace a podpory a zvažte rozpočtová omezení.
- ClickUp nabízí transparentnější (a cenově dostupnější!) cenový model s komplexními funkcemi pro správu projektů a znalostí, což z něj činí vynikající alternativu pro týmy, které hledají nižší náklady a větší škálovatelnost.
Co je Glean?
Glean je platforma pro vyhledávání a správu znalostí v podnikovém prostředí, která týmům pomáhá rychle najít informace v různých pracovních nástrojích a aplikacích.
Služba se propojuje s platformami, které používáte každý den, jako jsou Google Drive, Slack, Dropbox, Salesforce a mnoho dalších. Pomocí služby Glean můžete snadno vyhledávat a objevovat dokumenty, konverzace, aktualizace projektů a další informace – vše z jediného rozhraní.
Představte si to jako osobního asistenta, který vyhledá ten těžko dohledatelný dokument, komentář s odkazem na nejnovější rozpočet nebo aktualizaci projektu, na kterou jste narazili. Glean vám šetří čas a udržuje vše organizované, takže se vy a váš tým můžete soustředit na to, co umíte nejlépe: dosahovat výsledků a plnit úkoly.
Jak Glean zjednodušuje vyhledávání znalostí?
Bojujete s krátkým termínem a potřebujete konkrétní dokument nebo zprávu, abyste mohli pokračovat v práci. Namísto ztrácení drahocenného času prohledáváním nástrojů vám Glean díky vyhledávání založenému na umělé inteligenci ušetří práci a během několika sekund najde přesně to, co potřebujete.
Je to jako mít vyhledávač na pracovišti – jen chytřejší. Glean se připojí ke všem vašim aplikacím, shromažďuje relevantní informace a ušetří vám frustraci z prohledávání nekonečných složek. Už žádné ztracené soubory, žádné ztráty času, jen plynulá produktivita.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů. Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit.
Vyzkoušejte ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
Jak Glean zvyšuje produktivitu a spolupráci?
Glean zajišťuje, že všichni zůstanou ve spojení, soustředění a informovaní díky zjednodušení přístupu k znalostem na pracovišti. Zde je návod, jak na to:
- Úspora času: Zapomeňte na frustraci z prohledávání více aplikací. Glean vám poskytne to, co potřebujete, během několika sekund, zefektivní váš pracovní postup a ušetří vám drahocenný čas.
- Hladká spolupráce: Už žádné nekonečné vyhledávání ve Slacku nebo výměna e-mailů. Díky centralizaci všeho je spolupráce týmu snadná a efektivnější.
- Chytřejší rozhodnutí: Aktuální a snadno dostupné údaje umožňují vašemu týmu rychle a s jistotou přijímat informovaná rozhodnutí.
- Personalizované vyhledávání: Umělá inteligence Glean přizpůsobuje výsledky vyhledávání na základě vaší role, úkolů a aktivit, takže vždy získáte ty nejrelevantnější informace.
S Gleanem se váš tým může méně soustředit na hledání informací a více na dosahování výsledků.
👀 Věděli jste? Špatná kvalita dat, redundantní data a ztracená data mohou společnosti stát 15 % až 25 % jejich provozního rozpočtu.
Cenové plány Glean
Orientace v cenových strukturách a výhodách softwarových řešení může být často obtížná, zejména pokud nejsou informace snadno dostupné.
Pokud zvažujete Glean pro potřeby vaší organizace, zde je přehled toho, co víme o jejich cenách a tarifech.
Přístup společnosti Glean k cenám
Glean nezveřejňuje podrobnosti o svých cenách. To znamená, že si budete muset domluvit schůzku s jejich prodejním týmem, abyste získali konkrétní informace přizpůsobené požadavkům vaší organizace.
Díky tomuto personalizovanému přístupu může Glean posoudit faktory, jako je velikost společnosti, požadované funkce a konkrétní případy použití zákazníků, a poskytnout tak cenový balíček na míru.
Proč chybí transparentní ceny?
Absence standardizovaného cenového modelu lze připsat cíli společnosti Glean nabízet řešení přizpůsobená specifickým potřebám každé organizace.
Díky tomu, že se Glean neřídí jednotnou cenovou strukturou, může zohlednit různé faktory, včetně složitosti datových prostředí a specifických funkcí požadovaných různými podniky.
Co je třeba zvážit před naplánováním ukázky
Než se obrátíte na prodejní tým Glean, je dobré:
- Zhodnoťte své potřeby: Určete konkrétní funkce a integrace, které vaše organizace vyžaduje.
- Připravte si otázky: Připravte si seznam otázek týkajících se implementace, podpory a případných dodatečných nákladů.
- Naplánujte si rozpočet: Seznamte se se svými rozpočtovými omezeními, abyste mohli během ukázky prodiskutovat proveditelné možnosti.
Ačkoli nedostatek veřejně dostupných cen Gleanu může představovat výzvu v počáteční fázi hodnocení, jeho přizpůsobený přístup zajišťuje, že řešení bude přesně odpovídat potřebám vaší organizace.
Přímá komunikace s jejich prodejním týmem vám poskytne jasné informace, které potřebujete k informovanému rozhodnutí.
📮ClickUp Insight: Typický znalostní pracovník musí být v kontaktu v průměru se 6 lidmi, aby mohl vykonávat svou práci. To znamená, že každý den musí kontaktovat 6 klíčových osob, aby shromáždil nezbytné informace, sladil priority a posunul projekty vpřed.
Je to skutečný problém – neustálé sledování, zmatek ve verzích a černé díry ve viditelnosti snižují produktivitu týmu. Centralizovaná platforma jako ClickUp s funkcí Connected Search a AI Knowledge Manager tento problém řeší tím, že vám okamžitě poskytuje kontext na dosah ruky.
Výhody a nevýhody cenových plánů Glean
Stejně jako každý podnikový software má i cenový model Gleanu své výhody a nevýhody.
Zde je stručný přehled, který vám pomůže zvážit vaše možnosti:
Výhody
- Ceny na míru: Glean přizpůsobuje ceny podle velikosti, potřeb a použití vaší organizace, takže neplatíte za zbytečné funkce.
- Škálovatelnost: Cenový model na míru se hodí pro firmy různých velikostí, od malých týmů po velké podniky.
- Individuální konzultace: Demo verze umožňuje podrobnou diskusi o vašich obchodních potřebách a o tom, jak je může Glean uspokojit.
Nevýhody
- Nedostatečná transparentnost: Bez podrobných informací o cenách může být obtížné odhadnout náklady nebo porovnat Glean s konkurencí v rané fázi.
- Časově náročný proces: Plánování ukázek a čekání na individuální nabídky může zpomalit rozhodování a zpoždění mohou být nákladná.
- Potenciálně vyšší náklady: Individuální ceny mohou vést k vyšším nákladům pro menší týmy nebo start-upy ve srovnání s pevnými cenovými modely založenými na úrovních.
Cenová politika Gleanu je vhodná pro organizace, které hledají řešení na míru a na vysoké úrovni, ale nemusí vyhovovat těm, kteří preferují jednoduchý a transparentní model.
Proč zvážit alternativy k Glean?
Glean je výkonný nástroj, ale jeho cena může být překážkou, zejména pro středně velké týmy. Často je prezentován jako nástroj pro velké podniky, a s tím souvisí i cena odpovídající velkým podnikům.
Pokud nepotřebujete všechny možné funkce, existují nákladově efektivnější řešení (jako ClickUp!), která stále nabízejí robustní, univerzálně propojené vyhledávací a AI funkce.
Přestože je AI jádrem Gleanu, jiné nástroje se mohou lépe integrovat s velkými jazykovými modely, jako jsou GPT-4, Claude nebo open-source modely, což vám dává větší kontrolu nad tím, co AI dokáže, jak odpovídá nebo jak je vyladěna.
🧠 Zajímavost: Proč se omezovat na jeden LLM, když můžete mít přístup ke všem v jednom AI asistentovi? Správně, nativní AI ClickUp, ClickUp Brain, obsahuje GPT-4o, o1, o3-mini a Claude 3. 7 Sonnet, které vám pomohou vybrat nejlepší model pro danou úlohu – otázky a odpovědi, shrnutí, psaní a další – pouhým kliknutím na tlačítko!
Když tedy hledáte alternativy k Gleanu, zamyslete se nad tím, co váš tým skutečně potřebuje, ať už se jedná o pokročilé funkce, cenově dostupné možnosti nebo snadnou integraci, a ujistěte se, že váš nový nástroj tyto požadavky splňuje!
ClickUp: Nejlepší alternativa k Glean
Pokud hledáte alternativu k Glean, která vám pomůže rychle najít informace a udržet celý tým v souladu, nehledejte nic jiného než ClickUp, aplikaci pro vše, co souvisí s prací.
ClickUp je dokonalé centrum produktivity, které spojuje vaše znalosti, úkoly a spolupráci do jedné plynulé platformy poháněné vysoce kontextově orientovanou umělou inteligencí. Ať už spravujete projekty, sdílíte aktualizace nebo organizujete pracovní postupy, zůstaňte ve spojení a pracujte chytřeji, vše na jednom místě.
Proč je ClickUp skvělou volbou
ClickUp není jen další vyhledávací nástroj, je to odrazový můstek pro akci. Jedná se o kompletní platformu pro správu práce, kde vyhledávání informací je pouze prvním krokem – okamžitá akce je přirozeným dalším krokem.
Díky tomu, že máme dokumentaci procesů a správu úkolů našeho týmu na jednom místě, šetříme čas při hledání informací. Získáme tak také jediný spolehlivý zdroj informací.
Díky tomu, že máme dokumentaci procesů a správu úkolů našeho týmu na jednom místě, šetříme čas při hledání informací. Získáme tak také jediný spolehlivý zdroj informací.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Klíčové funkce
Centralizované vyhledávání v úkolech, dokumentech a cílech
Stalo se vám někdy, že jste si říkali: „Vím, že jsem to někde viděl...“, zatímco jste přeskakovali mezi Google Drive, Slackem a Jirou? Funkce Connected Search od ClickUp ukončí přeskakování mezi záložkami.
Spojuje vaše znalosti z ClickUp a všech připojených aplikací do jednoho sjednoceného vyhledávacího pole. Ať už hledáte ztracený dokument, konkrétní ticket Jira nebo vlákno Slack, které někdo zmínil minulý týden, najdete to během několika sekund.
Podívejte se na toto video a dozvíte se, jak na to!
Správa znalostí pomocí umělé inteligence
S ClickUp Brain získáte okamžitý přístup ke společným znalostem vaší organizace ve vašem pracovním prostoru ClickUp (a připojených aplikacích).
Díky jeho schopnostem umělé inteligence můžete klást otázky v přirozeném jazyce a získávat přesné odpovědi vyhledáváním ve všech dokumentech, wiki, úkolech a komentářích ve vašem pracovním prostoru, čímž ušetříte drahocenný čas.
A to nejlepší? Brain uvádí své zdroje, takže si informace můžete přímo ověřit.
Chcete pro svou organizaci vytvořit lepší znalostní bázi AI? Podívejte se na toto video a začněte👇🏽
Integrace s oblíbenými nástroji
ClickUp spolupracuje s nástroji, na které se váš tým již spoléhá, a zajišťuje tak plynulý pracovní postup. Od Google Workspace a Slacku po Zoom a více než 1 000 dalších aplikací, ClickUp Integrations udržuje veškerou vaši práci propojenou, abyste se mohli soustředit na plnění úkolů.
Chcete-li pracovat efektivněji, vytvářejte úkoly ClickUp přímo ze zpráv Slack, synchronizujte dokumenty z Google Drive nebo automatizujte pracovní postupy mezi různými aplikacemi.
Tato úroveň integrace snižuje potřebu neustálého přepínání mezi aplikacemi, což usnadňuje spolupráci bez ztráty dynamiky. Pokud váš tým využívá software pro spolupráci na dokumentech, integrace ClickUp jej činí ještě efektivnějším, protože udržuje vše synchronizované.
Přizpůsobitelné pracovní postupy pro zefektivnění provozu
Každý tým pracuje jinak a ClickUp je navržen tak, aby se přizpůsobil vašim jedinečným procesům. Díky plně přizpůsobitelným pracovním postupům můžete automatizovat opakující se úkoly, přidělovat odpovědnosti a snadno sledovat pokrok.
Ať už potřebujete nastavit termíny, odesílat oznámení nebo přesouvat úkoly mezi různými fázemi, automatizace ClickUp zajistí, že nic nepřehlédnete – a to i přesto, že strávíte méně času opakujícími se rutinními úkoly.
Díky tomu, že se diskuse promění v konkrétní kroky pouhým jedním kliknutím, mohou týmy rychleji posouvat projekty vpřed a zároveň zůstat v souladu.
Pokud potřebujete strukturovaný způsob organizace firemních informací, SOP a projektové dokumentace, je šablona znalostní báze od ClickUp ideálním řešením.
Tato šablona umožňuje týmům ukládat, spravovat a přistupovat k důležitým dokumentům na jednom místě, místo aby byly důležité informace roztříštěny na různých platformách.
Díky plné integraci s úkoly a pracovními postupy můžete snadno propojit relevantní informace s probíhajícími projekty, čímž zajistíte plynulé sdílení znalostí.
📮ClickUp Insight: Přepínání mezi kontexty tiše snižuje produktivitu tvého týmu. Náš výzkum ukazuje, že 42 % přerušení práce pochází z přecházení mezi platformami, správy e-mailů a přeskakování mezi schůzkami. Co kdybys mohl tyto nákladné přerušení eliminovat?
ClickUp sjednocuje vaše pracovní postupy (a chat) pod jednou efektivní platformou. Spouštějte a spravujte své úkoly z chatu, dokumentů, tabulek a dalších míst, zatímco funkce založené na umělé inteligenci udržují kontext propojený, prohledávatelný a spravovatelný!
Přehled cen
ClickUp nabízí flexibilní cenové plány pro jednotlivce, malé týmy i velké organizace.
Tarif Free Forever, který je ideální pro osobní použití, nabízí 100 MB úložného prostoru, neomezený počet úkolů, tabule a nepřetržitou podporu bez jakýchkoli nákladů. Pro malé týmy je k dispozici tarif Unlimited za 7 USD/měsíc na uživatele, který nabízí neomezený úložný prostor, integrace, dashboardy a další funkce, jako jsou oprávnění pro hosty a sledování času.
Business tarif za 12 $/měsíc na uživatele zahrnuje vše, co obsahuje Unlimited tarif, plus pokročilou automatizaci, vlastní export, správu pracovní zátěže a neomezenou historii zpráv. Pro velké organizace nabízí Enterprise tarif vlastní ceny a zahrnuje všechny funkce Business tarifu, pokročilé zabezpečení, white labeling a vlastní kapacitu pracovní zátěže.
ClickUp Brain můžete přidat k jakémukoli placenému tarifu za pouhých 7 $ měsíčně na uživatele! Lepší nabídku už nenajdete, že?
💡Tip pro profesionály: Máte obavy z vázání se? Začněte s tarifem ClickUp Free Forever a podle svých potřeb postupně přecházejte na vyšší tarify. ClickUp umožňuje snadné a plynulé škálování!
Získejte více s ClickUp
Přechod z Glean na ClickUp není jen změnou nástroje. Je to vylepšení vašeho pracovního postupu. Rozlučte se s používáním více aplikací najednou; ClickUp kombinuje komunikaci, správu úkolů a plánování projektů v jedné plynulé platformě.
Už žádné nepřehledné aplikace nebo roztříštěné konverzace. ClickUp je perfektní alternativou k Glean, která nabízí řešení nad rámec tradičních nástrojů, včetně AI na pracovišti, pro chytřejší a intuitivnější správu znalostí a úkolů.
Týmy, které přešly na ClickUp, uvádějí:
- Úspora více než 3 hodin týdně (60,2 % zákazníků)
- Nahrazení 3 nebo více nástrojů (40,9 % zákazníků)
- Lepší přehlednost (87,5 % zákazníků)
Chcete tyto výhody také pro svou organizaci? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!