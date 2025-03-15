15 nejlepších blogů o produktovém managementu s informacemi z oboru

Produktový management se rychle mění. Jednoho dne vylepšujete svůj plán, dalšího dne zajišťujete podporu zainteresovaných stran – a to vše při sledování nových trendů, nástrojů a osvědčených postupů.
S tolika úkoly, které je třeba zvládnout, může být obtížné udržet si přehled, ale správné zdroje mohou znamenat velký rozdíl.
Od zdokonalení vaší strategie po zlepšení komunikace – ty nejlepší blogy poskytují odborné postřehy, praktické rady a případové studie z reálného světa, které vám pomohou růst jako produktový manažer.
Ať už jste zkušený profesionál nebo teprve začínáte, sestavili jsme seznam nejlepších blogů o produktovém managementu, které by měl mít každý produktový manažer ve svém seznamu četby.
Toto je vaše šance učit se od nejbystřejších mozků v technologickém průmyslu!
⏰60sekundové shrnutí
Zde je několik nejlepších blogů o produktovém managementu, které vám pomohou zůstat informovaní, zdokonalit své dovednosti a získat praktické poznatky, které zlepší vaši produktovou strategii a rozhodování.
- ClickUp: Nejlepší pro komplexní nástroje produktivity s postřehy o produktovém managementu
- Lenny’s Newsletter: Nejlepší zdroj týdenních rad ohledně vývoje produktů, podpory růstu a urychlení vaší kariéry.
- The Product Manager: Nejlepší pro podrobné návody a osvědčené postupy pro základní dovednosti produktového manažera.
- Roman Pichler: Nejlepší pro postřehy týkající se produktové strategie a agilních metodik.
- SVPG: Nejlepší pro odborné pohledy na vedení a strategii produktů
- The Product Folks: Nejlepší pro poznatky vycházející z komunity a kurátorované znalosti v oblasti produktového managementu.
- Mind the Product: Nejlepší pro komplexní informace o produktech podložené reálnými případovými studiemi.
- First Round Review: Nejlepší pro lekce na úrovni zakladatelů o produktovém managementu, vedení a škálování startupů.
- Department of Product: Nejlepší pro poznatky o technické stránce vývoje produktů.
- Ask Gib: Nejlepší pro upřímné rady ohledně produktového managementu
- Inside Intercom: Nejlepší pro strategie produktového managementu zaměřeného na zákazníka
- Bring the Donuts: Nejlepší pro lekce leadershipu od zkušeného produktového manažera.
- Product Coalition: Nejlepší pro různé pohledy z produktové komunity
- Pendo: Nejlepší pro datově podložené postřehy týkající se rozhodnutí o produktech
- Product Talk: Nejlepší pro strategie týkající se neustálého objevování a výzkumu uživatelů
15 nejlepších blogů o produktovém managementu, které stojí za to sledovat v roce 2025
1. ClickUp
Blog ClickUp o produktovém managementu je nezbytným zdrojem informací pro všechny produktové manažery. Od základů produktového managementu až po pokročilé tipy pro sladění týmu a řízení zainteresovaných stran nabízí ClickUp podrobné články pokrývající širokou škálu témat.
Ať už jste v produktovém managementu nováčkem nebo se chcete zdokonalit ve svých dovednostech, najdete zde postřehy k klíčovým tématům, včetně:
- Najděte moment „AHA“ svého produktu
- Řízení produktové cesty
- Rámce pro stanovení priorit
- Definování jasných kritérií přijatelnosti
- Porozumění a aplikace metodik Agile, Scrum a SAFe
Kromě svého zajímavého blogu nabízí ClickUp také sadu výkonných nástrojů určených ke zefektivnění procesů produktového managementu.
S softwarem ClickUp Product Management Software , který byl speciálně vyvinut pro zvýšení efektivity produktových manažerů, můžete snadno spravovat pracovní postupy svého týmu, stanovovat priority funkcí, zefektivnit správu sprintů a udržovat soulad mezi zúčastněnými stranami – to vše na jedné centralizované platformě.
Zde je návod:
- Zefektivněné řízení sprintů: Sprints od ClickUp usnadňuje efektivní organizaci sprintů, sledování pokroku a řízení přenosu, čímž podporuje efektivní zpětnou vazbu od zainteresovaných stran.
- Organizované produktové roadmapy: Hierarchická struktura nástroje umožňuje jasnou organizaci produktových roadmap, centralizaci projektového řízení a komunikace pro cílené akční položky.
- Flexibilní správa epik a dílčích úkolů: Dílčí úkoly umožňují detailní rozdělení úkolů v rámci epik, což umožňuje flexibilní přiřazování sprintů bez nutnosti přesouvat celou epiku, a tím zlepšuje plánování uživatelských příběhů.
- Centralizované vytváření produktových briefů: ClickUp Docs podporuje vytváření komplexních produktových briefů a konsoliduje požadavky pro lepší komunikaci s technickými týmy a zainteresovanými stranami.
- Vylepšená viditelnost dat: Vlastní pole v ClickUp a ClickUp Dashboards nabízejí podrobnou správu dat pro testování, vývoj a scrum body a poskytují praktické informace pro pokrok sprintu a denní stand-upy.
- Plynulá komunikace: Od přiřazených komentářů v úkolech až po integrované zasílání zpráv prostřednictvím ClickUp Chat – tato platforma vám umožňuje centralizovat veškerou vaši práci a pracovní konverzace na jednom místě.
Když nastane čas zefektivnit vaši produktovou roadmapu, šablona produktové roadmapy ClickUp vám umožní vizualizovat epické úkoly, sprinty a priority ve sdíleném prostoru.
Tento nástroj je obzvláště užitečný pro informování zainteresovaných stran o milnících nebo úpravách priorit v případě změn časového harmonogramu.
Naši inženýři a produktoví manažeři byli zahlceni ručními aktualizacemi stavu mezi Jira a dalšími nástroji. Díky ClickUp jsme získali zpět hodiny času, které jsme ztráceli duplicitními úkoly. Ještě lepší je, že jsme zrychlili vydávání produktů díky zlepšení předávání práce mezi odděleními QA, technického psaní a marketingu.
Nejlepší blogy o produktovém managementu od ClickUp:
2. Lennyho newsletter
Tento blog Substack je dílem Lennyho Rachitského, aktivního andělského investora a produktového konzultanta, který dříve spolupracoval se společnostmi Airbnb a Neustar. Lennyho newsletter pokrývá celou řadu témat, například:
- Tipy pro získávání zákazníků
- Příklady produktových roadmap
- Strategie přizpůsobení produktu trhu
- Spolupráce v oblasti produktového inženýrství
Sdílené postřehy jsou založeny na datech a proměňují i ty nejsložitější výzvy v oblasti produktového managementu v praktické rady.
Rachitsky také moderuje podcast Lenny’s Podcast, kde rozhovory se zakladateli startupů a produktovými manažery, z nichž čerpá jejich zkušenosti a poučení a přetváří je v praktické rady pro své posluchače.
Kromě psaní a podcastingu spravuje také komunitu „The Friends of Lenny’s Newsletter“ na Slacku, exkluzivní prostor pro platící předplatitele. Tato komunita nabízí:
- Živé AMA
- Knižní kluby
- Mentorské programy
- Interaktivní workshopy
🌟 USP: Lenny’s Newsletter je zlatým dolem pro networking a neustálé vzdělávání. Jde nad rámec teorie a nabízí konkrétní, datově podložené strategie a rámce, které lze přímo aplikovat na reálné výzvy v oblasti produktového managementu.
3. Produktový manažer
Pokud se potýkáte s výzvami spojenými s rozšiřováním ověřeného produktu SaaS, The Product Manager je zdrojem, který potřebujete. Tato platforma, založená Hannah Clarkovou, jde nad rámec obsahu pro začínající produktové manažery a je určena vedoucím pracovníkům v oblasti digitálních produktů, kteří chtějí urychlit růst po dosažení souladu produktu s trhem.
Blog Product Manager nabízí produktovým manažerům všech úrovní zajímavý a praktický obsah, který pokrývá témata jako:
- Nové trendy v oblasti UX a AI
- Metodiky Scrum a Agile
- Strategie růstu a cenové strategie SaaS
🌟 USP: Tento blog se silným zaměřením na škálování ověřených produktů poskytuje nástroje, rámce a postřehy, které pomáhají produktovým manažerům doladit jejich MVP, optimalizovat produktovou strategii a sebevědomě se orientovat v financování série B a dalších fázích.
4. Roman Pichler
Blog Romana Pichlera je klíčovým zdrojem informací v oblasti produktového managementu a nabízí hluboké znalosti v oblasti produktové strategie, uživatelské zkušenosti a správy backlogu. Jako autor knihy Strategize: Product Strategy and Product Roadmap Practices for the Digital Age je Pichler známý svými praktickými a použitelnými postřehy, které pomáhají produktovým manažerům zdokonalit jejich přístup a podpořit efektivní vývoj produktů.
Jeho blogy pokrývají široké spektrum témat týkajících se produktového managementu, včetně:
- Efektivní řízení různých typů produktových manažerů
- Budování a pěstování empatie v produktových týmech
- Vytváření výkonných vizuálních tabulek životního cyklu produktu
- Zajištění podpory a souladu zainteresovaných stran
Pichler také sdílí osvědčené postupy pro zvládání výzev digitálního věku a zdůrazňuje potřebu agility, jasné komunikace a silné produktové strategie.
🌟 USP: Pro ty, kteří preferují audiovizuální obsah, nabízí Pichler nahraná videa a podcasty, díky nimž jsou jeho odborné znalosti snadno dostupné v různých formátech. A to nejlepší? Veškerý jeho cenný obsah je k dispozici zdarma.
5. Silicon Valley Product Group (SVGP)
Články SVPG jsou povinnou četbou pro každého profesionála v oblasti produktového managementu. SVPG, založená Martym Caganem, skutečnou legendou produktového managementu, který zastával významné funkce ve společnostech jako HP, Netscape a eBay, stojí v čele myšlenkového vedení v oblasti produktového managementu.
SVPG je známý tím, že nabízí vysoce praktický a strategický obsah, který rezonuje s produktovými manažery, kteří se pohybují ve složitém světě digitálních produktů, zejména při rozšiřování týmů a projektů. Blog pokrývá širokou škálu důležitých témat, včetně:
- Transformace projektů: Porozumění procesu škálování a vývoje produktových týmů
- Testování produktových modelů: Jak vytvářet a iterovat produktové modely za účelem ověření obchodních předpokladů
- Produktové operace: Osvědčené postupy pro budování operačních rámců, které podporují vysoce výkonné týmy
Díky více než 50 letům společných zkušeností svých zakladatelů a přispěvatelů poskytuje SVPG nezbytné pokyny pro ty, kteří zastávají různé role v oblasti produktů, ať už jste generální ředitel, vedoucí produktového týmu nebo někdo, kdo pracuje v první linii na produktové frontě.
🌟 USP: Pro hlubší vhledy můžete prozkoumat „PRODUCT IS HARD: SVPG Box Set,“ sérii čtyř poučných knih, jejichž autorem je Marty Cagan a tým SVPG. Tyto knihy nabízejí vhledy do následujících oblastí:
- Řízení produktových týmů
- Marketingové technologické produkty
- Přechod k provoznímu modelu zaměřenému na produkty
📮ClickUp Insight: Zatímco 60 % zaměstnanců odpovídá na okamžité zprávy do 10 minut, 15 % potřebuje na odpověď více než 2 hodiny.
Tato kombinace bleskových odpovědí a zpožděných reakcí může vést ke komunikačním mezerám a zpomalení spolupráce. S ClickUp jsou všechny vaše zprávy, úkoly a aktualizace na jednom místě, takže žádná konverzace nezůstane nedokončená a všichni zůstávají v synchronizaci, bez ohledu na to, jak rychle – nebo pomalu – odpovídají.
6. The Product Folks
The Product Folks je komunitou produktových manažerů založenou na dobrovolnické činnosti. Byla založena v Bengalúru, má přes 100 000 členů a svým obsahem oslovuje přibližně 1 milion lidí.
Tento blog, který je cenným zdrojem informací pro začínající a začínající produktové profesionály, přináší do světa produktového managementu jedinečný pohled, který klade na první místo lidi. Vyhýbá se přetížení teorií a poskytuje praktický obsah, který vám pomůže rozvíjet vaše dovednosti.
Organizace zprostředkovala více než 500 kariérních změn a uspořádala více než 200 akcí, které podpořil tým více než 50 dobrovolníků.
Mezi hlavní témata patří:
- Případové studie PM a průvodci pro práci
- Strategie produktového managementu
- Plány kariérního růstu
🌟 USP: Očekávejte osvědčené postřehy, strukturované vzdělávací programy a praktický přístup k zvládnutí produktového managementu.
7. Mind the Product
Mind the Product je jednou z největších komunit produktového managementu na světě a její blog je nezbytnou četbou pro každého, kdo se vážně zajímá o PM. Díky seznamu odborných přispěvatelů a hlubokým analýzám produktového leadershipu nabízí tento blog kombinaci taktických a strategických postřehů.
Nejde však pouze o obsah. Akce Mind the Product jsou základním kamenem jejich přínosu pro komunitu produktového managementu, přičemž jejich vlajková loď, #mtpcon, vyniká jako přední setkání. Koná se v globálních centrech, jako je Londýn a San Francisco, a přitahuje rozmanité publikum, od začínajících produktových manažerů po zkušené veterány, a poskytuje platformu pro učení a networking.
Hlavní témata:
- Techniky růstu a experimentování
- Trendy v oblasti produktového managementu
- Stanovení cílů v oblasti produktů
🌟 USP: Obsahuje také sérii virtuálních rozhovorů Product Unplugged, které se zabývají strategiemi, poučeními a kreativními procesy, které formují úspěšné produktové týmy.
8. Recenze prvního kola
First Round Review, obsahová divize společnosti First Round Capital (venture kapitálová společnost zaměřená na počáteční fáze), se etablovala jako důvěryhodný zdroj informací pro zakladatele startupů a produktové manažery.
Společnost byla založena s cílem stát se „Harvardskou obchodní školou pro start-upy“ a sdružuje produktové manažery, zakladatele a investory, kteří zde sdílejí své osobní příběhy a cenné zkušenosti na témata jako:
- Fundraising
- Plánování PR pro startupy
- SWOT analýza produktu
- Budování empatie v týmech
Mezi nejznámější blogy z First Round Review patří „ Give Away Your Legos “ od Molly Graham, který zdůrazňuje důležitost delegování při rozšiřování týmů; „ How Superhuman Built an Engine to Find Product-Market Fit “ od Rahula Vohry, který představuje datově orientovaný přístup k PMF; nebo strategie rozšiřování společnosti Figma.
🌟 USP: First Round Review vyniká tím, že se zaměřuje na lidskou stránku produktového managementu a pomáhá jednotlivcům růst a dosahovat úspěchu v rámci jejich společností.
9. Oddělení produktů
Blog Department of Product je zdrojem novinek, vysvětlení a postřehů z oblasti produktového inženýrství.
Důvěřuje jim více než 45 000 produktových manažerů, designérů, inženýrů a venture kapitálových investorů ze společností jako Spotify, Netflix, Apple a Amazon. Najdete zde obsah týkající se:
- Tipy pro positioning produktů a marketing
- Správa úkolů založená na energii
- Asynchronní plánování
Jedná se o perfektní kombinaci myšlenkového vedení a praktických rad.
🌟 USP: Blog se zabývá webhooky, mikroslužbami, dokumentací API a oprávněními pro návrh SaaS, což je cenné pro produktové manažery, kteří potřebují více technických znalostí.
10. Zeptejte se Giba
Ask Gib je jedinečný blog Gibsona Biddla, bývalého viceprezidenta pro produktový management ve společnosti Netflix.
Co je však činí jedinečnými?
Nejde ani tak o strukturované rady, jako spíše o upřímné úvahy, poutavé otázky a odpovědi a Biddleovy osobní postřehy a anekdoty o měnící se situaci v oblasti produktového managementu. Používá také konverzační, stručné nadpisy, díky nimž jsou jeho blogy příjemné ke čtení.
Biddle se nebojí řešit obtížné otázky týkající se:
- Vývoj produktů a strategie
- Jak poskytovat a přijímat konstruktivní zpětnou vazbu
- Spolupráce mezi produktovými a designérskými týmy
🌟 USP: Čtení Ask Gib je jako přátelský, poučný rozhovor s mentorem – plný humoru a moudrosti. Blog je přístupný zdarma pro všechny.
11. Inside Intercom
Jako lídr ve světě SaaS produktů se blog Intercomu, Inside Intercom, stal klíčovým zdrojem informací pro produktové manažery, týmy zákaznické podpory a všechny, kdo pracují s technologickými produkty.
V souladu s vývojem v oboru rozšířil blog své zaměření o dopady ML, AI agentů a automatizace na produkty, aby si udržel přední pozici v oblasti inovací.
Chcete si přečíst o produktovém managementu založeném na umělé inteligenci? Intercom vám to umožní. Hledáte principy produktového managementu? I o tom existuje blog.
Další klíčová témata zahrnují:
- Růst a škálování SaaS
- Rámce procesů vývoje produktů
- Budoucnost zákaznické podpory a úspěchu
🌟 USP: Inside Intercom se věnuje pomoci při vývoji produktů, které skutečně řeší problémy uživatelů, a to prostřednictvím podnětných a zasvěcených článků.
12. Přineste koblihy
Bring the Donuts, blog o produktovém managementu od Kena Nortona, který vedl produktové iniciativy pro Google Docs, Google Calendar a Google Mobile Maps, nabízí nový pohled na:
- Proč se skvělí produktoví manažeři soustředí spíše na komunikaci než na procesy
- Jak vést bez autority a získat podporu týmů
- Proč je sebeuvědomění vaší největší kariérní výhodou
A pokud vás zajímá název? Odkazuje na slavnou radu Nortona: „Vždy přineste koblihy“ – protože malé gesto může mít velký vliv na budování důvěry.
🌟 USP: Norton se nezabývá pouze rámcovými podmínkami a strategií, ale také tím, co je skutečně zapotřebí k vedení, jak se orientovat v realitě produktového managementu a jak budovat důvěru ve svém týmu při řešení obtížných rozhovorů a řízení sebe sama stejně jako svého produktu.
13. Produktová koalice
Product Coalition je publikace na platformách Substack a Medium od Jaye Stansella, jednoho z předních světových odborníků na produktový management. Posláním blogu je zpřístupnit znalosti o produktovém managementu po celém světě.
Nabízí obrovskou knihovnu zajímavých článků napsaných zkušenými produktovými manažery a lídry v oboru na témata:
- Zaškolení pro produktové manažery
- Techniky testování uživatelů
- Diagramy provozních procesů
🌟 USP: Pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti, nabízí Product Coalition krátké kurzy, které vedou k získání certifikátu o absolvování pro platící předplatitele. Stansell také pravidelně pořádá podcasty a živé akce.
14. Pendo
Pendo, platforma pro produktové zkušenosti, vylepšuje digitální zážitky pomocí výkonných analytických nástrojů, přehrávání relací a pokynů v aplikaci. Jak lze očekávat, blogy Pendo poskytují cenné informace pro produktové manažery, kteří chtějí využít data a zpětnou vazbu od uživatelů.
Blogy se zabývají klíčovými tématy, jako jsou:
- Personalizace a správa produktů
- Plány AI pro CPO
- Benchmarky produktů
Kromě toho články o benchmarkingu produktů poskytují užitečná srovnání, která pomáhají produktovým manažerům posoudit, jak si jejich produkty stojí na trhu.
🌟 USP: Pendo kombinuje robustní strategie založené na datech s praktickými postřehy. Blogy jdou nad rámec pouhých funkcí produktů a publikují podrobné whitepapery a případové studie o předních značkách, jako jsou Thomson Reuters a LexisNexis, což umožňuje produktovým manažerům učit se z reálných aplikací a ověřených výsledků. Tato kombinace analytické hloubky a učení založeného na případových studiích činí z blogu Pendo ideální platformu pro produktové manažery, kteří se zajímají o produktovou analytiku a zlepšování uživatelské zkušenosti.
15. Product Talk
Product Talk, založený Teresou Torres, je neocenitelným zdrojem informací pro produktové manažery, designéry uživatelských zkušeností a zakladatele, kteří se snaží zlepšit své procesy vývoje produktů. Torres zkoumá složitost vývoje skvělých technologických produktů a nabízí jasné pokyny pro využívání dat a experimentování.
Najdete zde užitečné informace o:
- Techniky testování předpokladů
- Aplikace neustálého objevování na UX
- Provádění efektivních rozhovorů se zákazníky
🌟 USP: Torres také provozuje Product Talk Academy, která nabízí kurzy a firemní workshopy zaměřené na zdokonalování produktových týmů.
Čestná uznání
Den v životě produktového manažera je plný různých zážitků. Víte, že nikdy není lineární – vyvíjí se v průběhu dne. I když máte seznam blogů o produktovém managementu, které pokrývají různé perspektivy, jako kreativní profesionál víte, že potřebujete víc.
Chcete podnítit nové nápady, rozvíjet svou kreativitu a přistupovat k věcem jinak. Proč se tedy nerozšířit? Zde jsou dva další blogy, které mohou věci rozhýbat.
1. Farnam Street
První z nich je Farnam Street.
Tento blog je skrytým pokladem pro vedoucí pracovníky, kteří chtějí důsledně přijímat lepší rozhodnutí. Je zdarma a zabývá se nadčasovými tématy, jako je rozhodování, neustálé učení, zlepšování čtenářských návyků a hledání smyslu.
Příspěvky jsou srozumitelné a plné cenných postřehů, které můžete okamžitě uplatnit v praxi.
2. Stratechery
Další je Stratechery.
Jako průsečík obchodní strategie, technologií a produktového managementu je považován za respektovaný zdroj informací pro pochopení technologických obchodních modelů, konkurenční strategie a dynamiky trhu s produkty.
Tento blog, založený analytikem Benem Thompsonem, pomáhá produktovým manažerům myslet jako vedoucí pracovníci a investoři a nesoustředit se pouze na rámcové podmínky a realizaci. Pro začátek pochopíte, jak společnosti jako Apple, Google, Microsoft a startupy soutěží, odlišují se a udržují své podnikání.
Stratechery také rozebírá hlavní změny v oblasti AI, SaaS, tržišť a médií z pohledu produktového managementu.
