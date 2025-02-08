10 nejlepších AI hodnotitelů esejí, které vám ušetří čas a zvýší přesnost

Pracujete do noci? Zíráte na další hromadu esejí a vaše energie mizí rychleji než vaše trpělivost. Než se dostanete k poslednímu papíru, zpochybňujete každé hodnocení.
Hodnocení esejí může být vyčerpávající maraton. Je to časově náročné, repetitivní a často nezbývá moc prostoru pro osobní zpětnou vazbu pro vaše studenty. Ale co když existuje chytřejší způsob?
Vyzkoušejte AI nástroje pro hodnocení esejí – vašeho nového pomocníka ve výuce! Tyto nástroje nejen urychlují proces hodnocení, ale také ho revolučně mění.
Studie ukazují, že hodnocení pomocí umělé inteligence zkracuje čas potřebný k hodnocení o 80 %, což vám umožní soustředit se na kreativní strategie výuky a navazování kontaktů se studenty. 💡
V tomto blogu zjistíme, jak tyto nástroje založené na umělé inteligenci změní vaše hodnocení! 🚀
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam nejlepších dostupných nástrojů pro hodnocení esejí pomocí umělé inteligence:
- ✅ ClickUp: Nejlepší pro hodnocení esejí a zpětnou vazbu pomocí umělé inteligence
- ✅ GradeWrite: Nejlepší pro hodnocení a analýzu s podporou umělé inteligence
- ✅ ClassX: Nejlepší pro interaktivní hodnocení esejí pomocí umělé inteligence a učení
- ✅ Perfect Essay Writer: Nejlepší pro vytváření propracovaných esejí bez plagiátů
- ✅ EssayGrader: Nejlepší pro hromadné hodnocení a podrobnou zpětnou vazbu
- ✅ EasyMark. ai: Nejlepší pro personalizovanou a včasnou zpětnou vazbu
- ✅ CoGrader: Nejlepší pro podrobnou kvalitativní zpětnou vazbu a integraci do výuky
- ✅ AutoMark: Nejlepší pro škálovatelné hodnocení a personalizovanou zpětnou vazbu pro studenty
- ✅ Smodin: Nejlepší pro nestrannou zpětnou vazbu k esejím v reálném čase
- ✅ Kangaroos AI Grader: Nejlepší pro přizpůsobitelné hodnocení pomocí umělé inteligence a komplexní výukové nástroje
Co byste měli hledat v nástroji pro hodnocení esejí pomocí umělé inteligence?
Výběr AI hodnotitele esejí není jen otázkou pohodlí; jde o výběr nástroje, který zvyšuje efektivitu hodnocení a zároveň poskytuje studentům cennou zpětnou vazbu. Zde jsou funkce, na které byste se měli zaměřit:
- Přizpůsobitelné rubriky: Ujistěte se, že nástroj umožňuje vytvářet a aplikovat kritéria hodnocení, která odpovídají rubrikám specifickým pro daný kurz nebo jedinečným požadavkům na úkoly.
- Analýza gramatiky a syntaxe: Vyberte si nástroje, které fungují jako pokročilé gramatické kontroly, automaticky identifikují chyby a nabízejí podrobné návrhy na zlepšení gramatiky, pravopisu a struktury vět.
- Detekce plagiátů: Vyberte si AI, která vyhledává kopírovaný obsah a poskytuje přesné zprávy, což vám pomůže zachovat akademickou integritu.
- Kontextová zpětná vazba: Vyberte si nástroj, který hodnotí strukturu argumentů, logický tok a tón, aby studentům poskytl praktické rady ke zlepšení jejich esejí.
- Integrace dat: Vyberte si AI, která se hladce synchronizuje s platformami jako Google Classroom nebo Learning Management Systems, aby se zjednodušil proces hodnocení.
- Jazyková podpora: Ujistěte se, že nástroj podporuje vícejazyčné eseje, aby vyhovoval různým zázemím studentů a jazykovým potřebám.
- Hodnocení v reálném čase: Vyberte si nástroj s integrovanými funkcemi podobnými generátorům textu s umělou inteligencí, které se přizpůsobují potřebám studentů a poskytují okamžitou kontextovou zpětnou vazbu, která umožňuje rychlé opravy.
- Analýza výkonnosti studentů: Používejte nástroj, který generuje informace o pokroku studentů a zdůrazňuje oblasti, které je třeba zlepšit, aby bylo možné lépe plánovat budoucí výukové strategie.
💡 Tip pro profesionály: Vždy používejte nástroje AI, které upřednostňují bezpečnost dat a anonymizují práce studentů, aby byla zajištěna shoda s normami ochrany osobních údajů a snížena potenciální zaujatost.
10 nejlepších nástrojů AI pro hodnocení esejí
Debata o obsahu generovaném umělou inteligencí versus obsahu psaném lidmi pokračuje a vyvolává otázky ohledně originality, kvality a autenticity. Pokud však jde o hodnocení obsahu, pohled se mění.
Hodnotitelé esejí využívající umělou inteligenci nabízejí jedinečnou příležitost zajistit konzistentnost, objektivitu a efektivitu procesu hodnocení – což může být i pro nejzkušenější pedagogy náročné při zvládání velkého množství práce.
Níže se podrobněji podíváme na 10 nejlepších nástrojů AI pro hodnocení esejí:
1. ClickUp (nejlepší pro hodnocení esejí a zpětnou vazbu pomocí umělé inteligence)
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje AI-poháněné pracovní postupy pro hodnocení, zpětnou vazbu v reálném čase a plynulé funkce pro správu projektů na jedné platformě.
Pro hodnocení esejí mohou pedagogové použít ClickUp Brain k analýze obsahu z hlediska gramatiky, struktury a soudržnosti, čímž studentům poskytnou okamžitou a praktickou zpětnou vazbu.
Nabízí praktické informace v reálném čase, které pomáhají pedagogům poskytovat konstruktivní komentáře, které zlepšují práci studentů, aniž by to vyžadovalo hodiny ruční práce. Tento nástroj vám umožňuje vytvářet a ukládat přizpůsobené pokyny, aby byla zpětná vazba v souladu s konkrétními rubrikami nebo psacími dovednostmi.
ClickUp Docs poskytuje centralizovaný prostor pro spolupráci pedagogů při hodnocení esejí. Učitelé mohou přímo na platformě pomocí AI přidávat poznámky k esejím, přidávat komentáře a upravovat obsah , čímž zefektivňují proces zpětné vazby.
Díky vestavěné organizaci a hladké integraci s úkoly je každý krok procesu hodnocení efektivní a přístupný. Funkce automatizace ClickUp vám navíc umožňuje nastavit pracovní postupy hodnocení, které vám ušetří hodiny času, zatímco přizpůsobitelné šablony vám umožňují implementovat a sladit kritéria hodnocení s vašimi rubrikami.
Platforma také zahrnuje centralizované panely pro sledování postupu hodnocení esejí, identifikaci trendů a generování zpráv, což je neocenitelné pro správu více tříd nebo institucí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Hodnoťte gramatiku, tón a soudržnost a poskytujte okamžitou a praktickou zpětnou vazbu.
- Anotujte, komentujte a vylepšujte eseje společně v ClickUp Docs.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je přidělování esejí k posouzení nebo označování dokončení, pomocí ClickUp Automation.
- Vytvářejte přizpůsobené rubriky, AI výzvy a šablony, které budou v souladu s kritérii hodnocení, a sledujte pokrok.
- Pomocí panelů ClickUp můžete analyzovat vzorce hodnocení a generovat zprávy o výkonu.
- Synchronizujte úkoly a známky s Google Classroom pro zefektivnění pracovních postupů.
Omezení ClickUp
- Vyžaduje počáteční nastavení pro přizpůsobení pracovních postupů pro hodnocení esejí.
- Učební křivka pro pedagogy, kteří nejsou technicky zdatní
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte funkce umělé inteligence k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Uživatelé oceňují schopnosti ClickUp zefektivnit zpětnou vazbu v reálném čase, která je prakticky použitelná, a zvýšit přehlednost. To je velká výhoda pro pedagogy, protože mohou studentům poskytovat transparentní a včasnou zpětnou vazbu.
„Úkoly, které mi byly přiděleny, jsou propojeny s dalšími úkoly, které jsme jako tým přidělili, což mi umožňuje pracovat individuálně a také poskytovat a získávat přehled o úkolech, které máme jako skupina, takže mohu navrhovat nové aktivity a získávat zpětnou vazbu od všech členů mého týmu.“
⚡ Bonusový tip: Kromě hodnocení esejí můžete pomocí přizpůsobitelných dashboardů ClickUp odhalit trendy napříč několika třídami nebo úkoly. Snadno analyzujte vzorce hodnocení, identifikujte často nepochopené pojmy a přizpůsobte své výukové strategie na základě datových poznatků.
2. GradeWrite (nejlepší pro proces hodnocení a analýzu s podporou umělé inteligence)
GradeWrite se specializuje na zefektivnění hodnocení esejí. Jeho hodnotící nástroje založené na umělé inteligenci jsou navrženy tak, aby zvládly velké objemy úkolů. Pokročilé algoritmy společnosti hodnotí gramatiku, strukturu, počet slov a relevanci.
Učitelé mohou zajistit konzistentnost a zároveň zachovat integritu hodnocení díky funkcím, jako je detekce plagiátů a přizpůsobení rubrik.
GradeWrite také nabízí analytické nástroje pro sledování výkonnostních trendů celé třídy, což pedagogům umožňuje identifikovat oblasti, ve kterých studenti potřebují větší podporu.
Nejlepší funkce GradeWrite
- Vyhodnocujte gramatiku, strukturu a relevanci pomocí AI a získejte přesnou a včasnou zpětnou vazbu.
- Provádějte kontroly plagiátů pomocí umělé inteligence pro ověření autenticity obsahu.
- Sledujte trendy ve výkonnosti studentů pomocí základních a pokročilých analytických nástrojů.
Omezení GradeWrite
- Omezené analytické funkce v bezplatné verzi
- Pokročilé funkce, jako je integrace Google Classroom, zatím nejsou k dispozici.
Ceny GradeWrite
- Učitelé (zdarma): Zdarma
- Učitelé (Premium): 24,99 $/měsíc na uživatele
- Školní okrsky nebo vysoké školy: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GradeWrite
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
📚 Bonusové čtení: Využijte AI nejen k hodnocení. Bezplatné AI hodnotitele esejí jsou jen špičkou ledovce toho, co AI dokáže ve vzdělávání. Představte si automatizaci plánů lekcí a rubrik nebo dokonce vytváření zajímavých úkolů. Více se dozvíte v tomto stručném průvodci, jak automatizovat tvorbu obsahu pomocí AI.
3. ClassX (nejlepší pro interaktivní hodnocení esejí a učení pomocí umělé inteligence)
ClassX kombinuje hodnocení esejí pomocí umělé inteligence s interaktivními výukovými nástroji, což z něj činí ideální nástroj pro pedagogy, kteří hledají komplexní řešení pro hodnocení. Umělá inteligence analyzuje eseje z hlediska gramatiky, relevance a soudržnosti a zároveň studentům poskytuje personalizovanou zpětnou vazbu, aby mohli zlepšit své psaní.
ClassX nabízí nástroje pro vytváření vlastních cvičení, chatbotů a interaktivních výukových materiálů, což z něj činí komplexní platformu pro hodnocení a zapojení studentů.
Schopnost zpracovávat hromadné hodnocení esejí a integrovat interaktivní AI lektory překlenuje propast mezi tradičním hodnocením a adaptivním učením.
Nejlepší funkce ClassX
- Vytvářejte vlastní cvičení a chatboty na podporu personalizovaného učení.
- Hodnoťte eseje hromadně, abyste ušetřili čas a zefektivnili pracovní postupy při hodnocení.
- Integrujte AI-řízené lektory pro další vedení studentů.
Omezení ClassX
- Bezplatná verze je podporována reklamami a nabízí omezené možnosti dotazů AI.
- Pokročilé funkce AI vyžadují pro plný přístup členství Pro.
Ceny ClassX
- Zdarma
- Premium: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClassX
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: Mnozí se obávají, že nástroje pro hodnocení pomocí umělé inteligence jsou zaujaté, ale neuvědomují si, že umělá inteligence subjektivitu eliminuje. Osobní preference, nálady nebo nevědomé předsudky mohou ovlivnit lidské hodnotitele. Umělá inteligence však zajišťuje, že každá esej je hodnocena konzistentně a spravedlivě, čímž vyrovnává podmínky pro všechny studenty.
4. Perfect Essay Writer (nejlepší pro vytváření propracovaných esejí bez plagiátů)
Perfect Essay Writer neslouží pouze k vytváření esejí, ale také poskytuje hodnocení založené na umělé inteligenci a zpětnou vazbu v reálném čase. Tento nástroj hodnotí různé typy esejí, od argumentačních po popisné, a analyzuje jejich strukturu, soudržnost a přesnost citací.
Poskytuje také zpětnou vazbu ohledně gramatiky, tónu a srozumitelnosti, čímž zajišťuje, že studenti získají praktické poznatky, které jim pomohou vylepšit jejich práci.
Jeho funkce živé editace je výkonnou kombinací nástrojů pro korekturu a přepisování. To umožňuje uživatelům vylepšovat eseje v reálném čase a zajistit, že konečný výstup splňuje konkrétní požadavky.
Integrované nástroje pro kontrolu plagiátů a citací slouží dvěma účelům: pomáhají autorům zachovat originalitu při psaní a zároveň poskytují hodnotitelům nástroje pro ověření akademické integrity. To je cenné pro celý akademický ekosystém – studenti jej mohou používat k psaní a sebehodnocení, zatímco pedagogové jej mohou používat k jednotnému hodnocení.
Nejlepší funkce programu Perfect Essay Writer
- Upravujte a vylepšujte eseje přímo v živém editoru a provádějte změny v reálném čase.
- Získejte přístup k kontrolám plagiátů a generujte citace v různých formátech.
- Zpracovávejte různé typy esejí, od analytických po přesvědčivé.
Omezení programu Perfect Essay Writer
- Omezené možnosti formátování písem a designových prvků
Ceny Perfect Essay Writer
- Starter: zdarma
- Základní: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 99,99 $/rok
Hodnocení a recenze Perfect Essay Writer
- G2: 4,8/5,0 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatelé oceňují, jak funkce PerfectEssayWriter.ai založené na umělé inteligenci zefektivňují proces psaní esejí, díky čemuž je tento nástroj oblíbený mezi studenty i profesionály.
„Jako student magisterského studia musím říct, že osnova vytvořená PerfectEssayWriter.ai mi zachránila život! Díky ní byl celý proces psaní eseje mnohem hladší. Navíc byl generovaný obsah opravdu působivý – fundovaný a dobře napsaný.“
💡 Tip pro profesionály: Využijte AI k řešení opakujících se úkolů, jako je kontrola gramatiky a počáteční zpětná vazba, a ušetřete tak energii pro jemnější hodnocení a mentoring studentů.
5. EssayGrader (nejlepší pro hromadné hodnocení a podrobnou zpětnou vazbu)
EssayGrader zjednodušuje hodnocení esejí pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci, které jsou navrženy tak, aby zvládly velké objemy hodnocení během několika minut.
Umožňuje pedagogům hromadně nahrávat eseje a poskytuje podrobnou a konstruktivní zpětnou vazbu k obsahu, gramatice a stylu.
Přizpůsobitelné a výchozí rubriky jsou v souladu se specifickými standardy hodnocení a fungují jako generátory obsahu AI, které efektivně analyzují eseje. Integrace s Google Classroom a dalšími platformami dále zefektivňuje pracovní postupy.
Nejlepší funkce EssayGrader
- Používejte vlastní a výchozí rubriky pro flexibilní a přesné hodnocení.
- Detekujte obsah generovaný umělou inteligencí a zajistěte originalitu esejí.
- Integrujte je do Google Classroom a zajistěte si plynulý pracovní postup při hodnocení.
Omezení programu EssayGrader
- Bezplatný tarif má omezenou kapacitu pro hodnocení esejí a vytváření shrnutí.
- Pokročilé rubriky a detekce AI vyžadují vyšší úroveň tarifů.
Ceny EssayGrader
- Základní: Zdarma
- Lite: 8,99 $/měsíc na uživatele
- Pro: 19,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 49,99 $/měsíc na uživatele
- Tým: 12,99 $/měsíc na uživatele
- Okres: Individuální ceny
Hodnocení a recenze EssayGrader
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Jeden uživatel Redditu zmínil nástroje EssayGrader pro jejich efektivitu a rychlou zpětnou vazbu, i když uznává důležitost lidského vnímání nuancí při hodnocení.
Mohou být užitečné pro odhalování gramatických chyb a strukturálních problémů, ale pokud jde o hodnocení hlubších aspektů práce, nic nepřekoná osobní přístup učitele.
Mohou být užitečné pro odhalování gramatických chyb a strukturálních problémů, ale pokud jde o hodnocení hlubších aspektů práce, nic nepřekoná osobní přístup učitele.
🔮 Bonusový tip: Rozšiřte roli AI ve své strategii výuky. AI neslouží pouze k hodnocení – může také revolučním způsobem změnit vaše metody výuky a dosah.
6. EasyMark. ai (nejlepší pro personalizovanou a včasnou zpětnou vazbu)
EasyMark. ai přináší revoluci do hodnocení esejí díky kombinaci rychlosti a přesnosti, podobně jako nástroje pro psaní textů založené na umělé inteligenci, které pomáhají autorům. Zajišťuje, že učitelé mohou bez prodlení poskytovat praktickou a personalizovanou zpětnou vazbu.
EasyMark. ai dokáže hromadně hodnotit eseje pomocí vlastních rubrik a stupnic, které odpovídají vašim standardům výuky. Díky kompatibilitě s formátem PDF a podpoře esejí o délce až 4500 slov je tento nástroj univerzální pro různé potřeby hodnocení.
Ať už zpracováváte několik esejí nebo stovky, EasyMark. ai zajišťuje spravedlnost a péči o detaily, aniž by vás to stálo drahocenný čas.
Nejlepší funkce EasyMark.ai
- Hodnoťte eseje hromadně s podrobnými seznamy chyb a návrhy na zlepšení.
- Používejte rubriky a hodnotící stupnice přizpůsobené potřebám vaší třídy.
- Poskytněte studentům personalizovanou a okamžitou zpětnou vazbu k jejich písemným pracím.
Omezení EasyMark. ai
- Bezplatný tarif omezuje uživatele na hodnocení pouze 15 esejí za měsíc.
- Pokročilé funkce, jako jsou vyšší limity pro eseje, vyžadují prémiové tarify.
Ceny EasyMark. ai
- Zdarma: 15 esejí/měsíc
- Standard: 9,99 $/měsíc na uživatele
- Premium: 22,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze EasyMark. ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Využijte hodnocení pomocí umělé inteligence jako doplněk lidského úsudku, nikoli jako jeho náhradu – tato rovnováha zajistí efektivitu bez narušení vztahu mezi studentem a učitelem.
7. CoGrader (nejlepší pro podrobnou kvalitativní zpětnou vazbu a integraci do výuky)
CoGrader nabízí výkonnou platformu založenou na umělé inteligenci, která byla navržena tak, aby zjednodušila hodnocení esejí pro pedagogy. Poskytuje podrobnou kvalitativní zpětnou vazbu ohledně gramatiky, obsahu a struktury, čímž šetří čas a zároveň zvyšuje hloubku hodnocení studentů.
Díky integraci s Google Classroom mohou pedagogové hladce spravovat úkoly a možnost zpracovávat ručně psané práce přidává flexibilitu. CoGrader také nabízí přehled výkonnosti třídy, který učitelům umožňuje identifikovat trendy a oblasti, které je třeba zlepšit.
Nejlepší funkce CoGrader
- Hodnoťte až 350 studentských prací měsíčně s podrobnou kvalitativní zpětnou vazbou.
- Integrujte je do Google Classroom pro zefektivnění správy úkolů.
- Analyzujte trendy ve výkonnosti třídy pomocí komplexního dashboardu.
Omezení CoGrader
- Bezplatný tarif omezuje uživatele na 100 odeslaných prací za měsíc.
- Pokročilé funkce, jako je detekce plagiátů, vyžadují institucionální plány.
Ceny CoGrader
- Starter: zdarma
- Standard: 19 $/měsíc na uživatele
- Školy a školské obvody: Ceny na míru
- Vysoké školy a podniky: Ceny na míru
Hodnocení a recenze CoGrader
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste? Na podzim 2023 používalo 50 % vysokoškolských studentů a 22 % vyučujících AI nástroje jako ChatGPT pro akademické úkoly – což je výrazný nárůst oproti pouhým 9 % na začátku téhož roku! AI rychle mění přístup studentů a pedagogů k učení a výuce.
8. AutoMark (nejlepší pro škálovatelné hodnocení a personalizovanou zpětnou vazbu pro studenty)
AutoMark je univerzální nástroj pro hodnocení pomocí umělé inteligence, kterému důvěřují pedagogové, protože poskytuje rychlou, přesnou a personalizovanou zpětnou vazbu. Je navržen tak, aby zvládal různé úkoly, podporuje vlastní rubriky pro konzistentní hodnocení a nabízí informace o učení, které umožňují sledovat pokrok studentů.
AutoMark umožňuje učitelům identifikovat vzorce ve výkonech studentů a pomáhá jim přizpůsobit výuku tak, aby řešila běžné problémy.
Díky hladké integraci LMS a podrobným analýzám je ideální pro jednotlivé pedagogy a instituce, které chtějí udržet akademické standardy a zároveň ušetřit čas.
Nejlepší funkce AutoMark
- Nahrajte vlastní rubriky pro konzistentní a smysluplnou zpětnou vazbu při hodnocení.
- Sledujte pokrok studentů a identifikujte vzorce v učení pomocí analytických nástrojů.
- Integrujte je do systémů pro správu výuky a zajistěte si plynulou správu úkolů.
Omezení AutoMark
- Pokročilé funkce pro vytváření zpráv mohou vyžadovat institucionální licence.
- Žádná bezplatná verze pro jednotlivé pedagogy
Ceny AutoMark
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze AutoMark
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Smodin (nejlepší pro nestrannou zpětnou vazbu k esejím v reálném čase)
Smodin je pokročilý AI hodnotitel esejí, který zajišťuje konzistentní a nestrannou zpětnou vazbu pro studenty a učitele. Analýza esejí z hlediska gramatiky, struktury, originality a zaměření pomáhá studentům zlepšit jejich psaní a dosáhnout lepších známek.
Učitelům nabízí možnost hromadného hodnocení s přizpůsobitelnými rubrikami, které zefektivňují proces hodnocení. Platforma také poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase a podrobné návrhy na vylepšení esejí, což šetří čas a zároveň zlepšuje kvalitu zpětné vazby.
Nejlepší funkce Smodin
- Analyzujte eseje z hlediska gramatiky, struktury a soudržnosti pomocí pokročilých algoritmů umělé inteligence.
- Hodnoťte eseje hromadně pomocí přizpůsobitelných a předem připravených hodnotících rubrik.
- Poskytujte studentům zpětnou vazbu v reálném čase a návrhy na zlepšení.
Omezení Smodin
- Hromadné hodnocení a pokročilé funkce vyžadují vyšší úroveň tarifu.
- Bezplatný tarif výrazně omezuje využití AI hodnotitele.
Ceny Smodin
- Starter: Zdarma
- Základní funkce: 14,99 $/měsíc na uživatele
- Produktivní: 29,99 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 79,99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Smodin
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Uživatelé oceňují schopnost Smodinu vytvářet přirozený, lidský text a efektivně přizpůsobovat titulky.
„Použil jsem jej k parafrázi některých textů, které vytvářím na jiných platformách AI, a funguje to perfektně. Text je plynulejší a nevypadá tak staticky. Výsledek je téměř nerozeznatelný od toho, co bylo vytvořeno pomocí AI. Použil jsem jej také ke změně kontextu některých titulků a funguje to perfektně.“
🔮 Bonusový tip: Využijte nástroje AI pro hodnocení na maximum tím, že nahrajete vlastní rubriky, které odpovídají cílům vašeho kurzu, a zajistíte tak konzistentnost a relevanci výsledků hodnocení.
10. Kangaroos AI Grader (nejlepší pro přizpůsobitelné hodnocení pomocí umělé inteligence a komplexní výukové nástroje)
Kangaroos AI Grader zjednodušuje hodnocení esejí učitelům a zároveň nabízí pokročilé nástroje umělé inteligence pro plánování výuky a zefektivnění výuky. Díky přizpůsobitelným hodnotícím rubrikám, možnosti hromadného nahrávání a generování podrobné zpětné vazby je navržen tak, aby šetřil čas a zvyšoval přesnost.
Kangaroos AI také klade důraz na bezpečnost dat a zajišťuje soukromí studentů pomocí šifrování. Kromě hodnocení nabízí platforma také nástroje, jako je AI asistent učitele a generátor rubrik, které zefektivňují vzdělávací procesy.
Nejlepší funkce programu Kangaroos AI Grader
- Vytvářejte a používejte vlastní hodnotící kritéria pro přesné a smysluplné hodnocení esejí.
- Vytvářejte podrobné zprávy s připomínkami, které studentům pomohou zlepšit se.
- Získejte přístup k dalším nástrojům pro plánování výuky a výukovou asistenci pomocí umělé inteligence.
Omezení programu Kangaroos AI Grader
- Pokročilé funkce, jako je přizpůsobení rubrik, mohou vyžadovat vyšší úroveň tarifu.
- Podpora na úrovni instituce je účtována samostatně.
Ceny Kangaroos AI Grader
- Starter: zdarma
- Profesionální: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kangaroos AI Grader
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
💡 Tip pro profesionály: Hodnotitelé AI neslouží pouze k bodování esejí – detekují také plagiáty a hodnotí originalitu. Pro učitele to znamená méně času stráveného kontrolou kopírovaného obsahu a více času na inspiraci studentů k vytváření autentických prací. Je to výhodné pro všechny, pokud jde o akademickou integritu!
Zvláštní zmínka: Další pozoruhodné nástroje pro hodnocení esejí pomocí umělé inteligence
Ačkoli 10 nejlepších AI hodnotitelů esejí uvedených v tomto blogu nabízí výjimečné funkce, několik dalších nástrojů si zaslouží pozornost díky svým jedinečným výhodám, které zlepšují zážitek z hodnocení pro pedagogy:
- Gradescope: Nabízí pokročilé hodnocení na základě rubrik s nástroji pro hodnocení a spolupráci založenými na umělé inteligenci, což z něj činí ideální volbu pro konzistentní a spravedlivé hodnocení.
- Turnitin Feedback Studio: Kombinuje robustní detekci plagiátů s přizpůsobitelnými možnostmi zpětné vazby, čímž zajišťuje akademickou integritu a podrobné odpovědi přizpůsobené individuálním potřebám studentů.
- GradeCam: Vyniká rychlým skenováním a hodnocením papírových testů a poskytuje okamžitou zpětnou vazbu a analýzy na podporu datově podložených výukových strategií.
- SnapGrader: Poskytuje okamžitou analýzu hodnocení a podporuje různé formáty otázek, jako jsou otázky s výběrem odpovědí a krátké odpovědi, čímž zefektivňuje hodnocení písemných testů.
Změňte svůj způsob hodnocení s ClickUp: komplexním řešením pro pedagogy
Při hledání nejlepších AI hodnotitelů esejí zvažte, jak tyto nástroje zapadají do vašeho širšího ekosystému výuky a hodnocení.
Kromě přizpůsobení rubrik a přesnosti zpětné vazby zvažte také kompatibilitu se stávajícími pracovními postupy a dalšími vzdělávacími nástroji a to, jak platforma podporuje spolupráci mezi pedagogy.
Zatímco mnoho řešení se zaměřuje výhradně na hodnocení, ClickUp nabízí komplexní platformu kombinující zpětnou vazbu k esejím založenou na umělé inteligenci s automatizací úkolů, centralizovanými dashboardy a prostory pro společné hodnocení.
S ClickUp mohou pedagogové spravovat úkoly, zefektivnit pracovní postupy při hodnocení a sledovat pokrok studentů, a to vše na jednom místě. Je to více než jen nástroj pro hodnocení – je to komplexní sada nástrojů pro zvýšení produktivity pedagogů.
Jste připraveni změnit svůj proces hodnocení? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!