10 nejlepších CRM systémů pro finanční poradce

Zvládání hovorů s klienty, správa portfolií a zajištění souladu s předpisy – vaše pracovní zátěž se zdá být nekonečná. Přidejte k tomu tlak na budování silnějších vztahů s klienty a váš seznam úkolů se rychle stane nepřekonatelným.
Právě v tomto ohledu může výkonný CRM systém znamenat zásadní rozdíl.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na nejlepší CRM pro finanční poradce, které vám pomohou zlepšit vaši praxi a vybudovat silnější a trvalejší vztahy s klienty. 🤝
⏰ 60sekundové shrnutí
Správný CRM systém pomáhá finančním poradcům spravovat klienty, zefektivnit pracovní postupy a rozvíjet jejich podnikání. Zde je 10 nejlepších možností:
- ClickUp (nejlepší pro řízení finančních projektů a vztahy se zákazníky)
- Wealthbox CRM (nejlepší pro intuitivní a snadno použitelné pracovní postupy)
- Redtail CRM (nejlepší pro podporu týmové spolupráce a komunikace)
- Creatio (nejlepší pro vysoce flexibilní a přizpůsobená řešení)
- Salesforce Financial Cloud (nejlepší pro velké finanční podniky)
- Zoho CRM (nejlepší pro pokročilé funkce a poměr cena/výkon)
- Oracle NetSuite (nejlepší pro integrované řízení podniku)
- AdvisorEngine (nejlepší pro plynulé řízení majetku)
- Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro finanční organizace zaměřené na růst)
- UGRU (nejlepší pro malé finanční společnosti)
Co je CRM pro finanční poradce?
CRM pro finanční poradce je specializovaný software navržený tak, aby pomáhal spravovat a zlepšovat interakce s klienty. Tyto platformy centralizují údaje o klientech, včetně osobních údajů, finančních cílů a historie komunikace, a poskytují tak komplexní profil každého klienta.
Pomohou vám snadno sledovat revize portfolia, daňové termíny a výročí investic.
Díky automatizaci CRM jsou následné kroky, plánování a reporting hračkou, takže máte více času na posilování vztahů s klienty.
🧠 Zajímavost: Prvním hmatatelným CRM nástrojem byl Rolodex (navržený v roce 1956), zařízení sloužící k ukládání fyzických kontaktních karet s informacemi o zákaznících na zadní straně.
Co byste měli hledat v CRM pro finanční poradce?
Při výběru CRM pro finanční poradce se zaměřte na tyto klíčové funkce:
- Hladká integrace: Hledejte komplexní CRM řešení, které se hladce integruje s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou systémy finančního plánování a správy portfolia, aby byla zachována přesnost dat.
- Flexibilita přizpůsobení: Ujistěte se, že CRM umožňuje přidávat a přizpůsobovat dashboardy, pole a pracovní postupy tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním potřebám.
- Bezpečnost dat a dodržování předpisů: Upřednostňujte CRM systémy s robustními bezpečnostními funkcemi, včetně šifrování a zálohování dat, a zároveň zajistěte dodržování průmyslových předpisů, jako jsou GDPR a HIPAA.
- Mobilní přístup: Vyberte si CRM, které nabízí mobilní funkce, díky nimž můžete spravovat informace o klientech a úkoly odkudkoli.
- Škálovatelnost a nákladová efektivita: Vyberte si CRM systém, který může růst spolu s vaším podnikáním a nabízí škálovatelné funkce a flexibilní cenové plány.
🧠 Zajímavost: CRM vzniklo v 80. letech 20. století, kdy společnosti začaly využívat databáze k zaznamenávání a správě interakcí se zákazníky.
10 nejlepších CRM systémů pro finanční poradce
Správný CRM systém transformuje správu klientů, zefektivňuje provoz a podporuje růst finančních poradců. Zde je seznam 10 nejlepších CRM systémů pro finanční poradce. 👇
1. ClickUp (nejlepší pro řízení finančních projektů a vztahy se zákazníky)
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací, a je stejně užitečná pro finanční poradce jako pro týmy v jakémkoli odvětví.
ClickUp pro finanční týmy hladce kombinuje správu projektů s funkcemi CRM – organizuje data klientů, sleduje komunikaci a automatizuje následné kroky.
ClickUp CRM
CRM ClickUp vám zajistí, že budete mít vše pod kontrolou, od stanovení finančních cílů po sledování účtů a výpočet zisků.
ClickUp Dashboards
Dashboardy ClickUp umožňují plynulý přechod od celkového finančního plánování k detailním informacím. Pomocí více než 50 přizpůsobitelných karet můžete v reálném čase sledovat rozdělení rozpočtu, výdaje a zisky.
ClickUp Docs
ClickUp Docs navíc zjednodušuje organizaci údajů o klientech díky škálovatelné struktuře pro portfolia a klíčové dokumenty. Je také pohodlné sdílet úkoly se zainteresovanými stranami, nastavovat uživatelská oprávnění pro lepší kontrolu a používat komentáře s editací v reálném čase, aby se zefektivnila komunikace a schvalování.
Kdykoli máme uvedení nového produktu na trh nebo probíhá propagační akce, náš tým grafických designérů předloží návrh prostřednictvím ClickUp a místo toho, abychom si vyměňovali e-maily a pořádali schůzky, mohu jednoduše přidat komentář přímo do dokumentu, což celkově zefektivňuje a zrychluje celý proces. Řekl bych, že funkce komentářů a ClickUp mi snadno ušetří asi 50 % času.
Kdykoli máme uvedení nového produktu na trh nebo probíhá propagační akce, náš grafický tým předloží návrh prostřednictvím ClickUp a místo toho, abychom si vyměňovali e-maily a pořádali schůzky, mohu jednoduše přidat komentář přímo do dokumentu, což celkově zefektivňuje a zrychluje celý proces. Řekl bych, že funkce komentářů a ClickUp mi snadno ušetří asi 50 % času.
ClickUp navíc nabízí různé šablony, které vám pomohou rychle začít.
Například šablona ClickUp CRM pomáhá spravovat vztahy s klienty a sledovat interakce, zatímco šablona ClickUp Finance Management zjednodušuje rozpočtování, sledování cílů a monitorování zisků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte integrace ClickUp: Propojte aplikace jako Outlook a Google Drive s ClickUp a dalšími nástroji, které již používáte.
- Centralizujte komunikaci s klienty: Integrujte své e-maily přímo do ClickUp, abyste mohli zefektivnit komunikaci s klienty, zasílat aktualizace, sledovat odpovědi a získávat nové klienty.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlé funkce platformy mohou být pro nové uživatele až příliš složité.
- Mobilní aplikace ClickUp nemusí nabízet stejné funkce jako aplikace pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
🤝 Přátelské připomenutí: Udržujte přesnost svých CRM dat pravidelným kontrolováním a odstraňováním zastaralých údajů.
2. Wealthbox CRM (nejlepší pro intuitivní a snadno použitelné pracovní postupy)
Wealthbox je kolaborativní CRM určený pro finanční poradce, kteří chtějí snadno použitelnou platformu se sociálním feedem pro komunikaci týmu v reálném čase.
Tento software vám umožní vnést osobní nádech do vašeho pracovního postupu CRM přidáním emodži do komentářů a toků aktivit, čímž docílíte poutavější a živější dynamiky týmu.
Nejlepší funkce Wealthbox CRM
- Přidejte poznámky k záznamům kontaktů přímo z ovládacího panelu zadáním jejich jména.
- Komunikujte s klienty a členy týmu prostřednictvím živého zpravodajského kanálu.
- Okamžitě volejte klientům kliknutím na jejich telefonní číslo, čímž ušetříte čas a zjednodušíte komunikaci.
- Odesílejte, přeposílejte nebo zasílejte e-maily jako skryté kopie na svou soukromou e-mailovou adresu Wealthbox, aby se automaticky propojily s příslušným kontaktem.
- Přizpůsobte datová pole textem, daty nebo zaškrtávacími políčky a snadno je uspořádejte pomocí rozhraní drag-and-drop.
Omezení Wealthbox CRM
- Složitost systému způsobuje, že jeho nastavení je časově náročné.
- Přecházení mezi klienty vyžaduje příliš mnoho kliknutí, což zpomaluje pracovní postup.
Ceny Wealthbox CRM
- Základní: 59 $/měsíc na uživatele
- Pro: 75 $/měsíc na uživatele
- Premier: 99 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wealthbox CRM
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 140 recenzí)
🔍 Věděli jste? Trh s CRM softwarem by měl podle prognóz mezi lety 2024 a 2029 růst o 10,34 % ročně a do roku 2029 dosáhnout hodnoty 145,60 miliard dolarů. Tento stabilní růst odráží rostoucí globální poptávku po těchto řešeních.
3. Redtail CRM (nejlepší pro podporu týmové spolupráce a komunikace)
Redtail CRM je řešení pro správu komunikace se zákazníky určené pro velké finanční společnosti. Nabízí nástroje pro správu úkolů, sledování prodejů a zlepšení zapojení klientů, a to vše při hladké integraci s nástroji, které jsou standardem v oboru.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a spolehlivé podpoře mohou finanční odborníci tento software snadno přijmout a používat.
Nejlepší funkce Redtail CRM
- Využijte Seminar k vyhledávání potenciálních zákazníků, správě kampaní a sledování zapojení klientů.
- Integrované auditní stopy pro dodržování předpisů SEC a FINRA
- Spravujte rozvrhy svého týmu pomocí přizpůsobitelného kalendáře, který se synchronizuje s Office 365 a Google Calendar.
- Zaznamenávejte a sledujte interakce s klienty pomocí poznámek a zajistěte tak přístup ke všem relevantním informacím o historii klienta.
- Podpořte správu prodejního procesu pomocí nástroje Opportunity Tracker, který zajistí, že žádný potenciální zákazník nebude přehlédnut.
Omezení systému Redtail CRM
- Uživatelé hlásí dlouhé doby odezvy zákaznické podpory.
- Přidávání a organizování úkolů je složité
Ceny Redtail CRM
- Spuštění: 45 $/měsíc na uživatele
- Růst: 65 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Redtail CRM
- G2: 4,3/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 80 recenzí)
🧠 Zajímavost: Termín „AI CRM“ zaznamenal od roku 2022 čtyřnásobný nárůst objemu vyhledávání na Googlu! Tento růst lze připsat generativní AI, robotickým poradcům, analýze sentimentu a dalším faktorům.
4. Creatio (nejlepší pro vysoce flexibilní a přizpůsobená řešení)
Creatio CRM je plně přizpůsobitelná platforma pro komplexní správu prodeje určená pro finanční poradce. Creatio se odlišuje svým zaměřením na kombinovatelné prodejní aplikace, které finančním týmům umožňují přizpůsobit CRM jejich jedinečným potřebám, aniž by potřebovaly specializované vývojářské dovednosti.
Creatio, postavený na podnikové platformě bez nutnosti programování, umožňuje poradcům organizovat finance, spravovat potenciální zákazníky, předpovídat tržby a sledovat interakce s klienty, a to vše při hladké integraci s dalšími nástroji.
Nejlepší funkce Creatio
- Koordinujte úkoly týmu, synchronizujte kalendáře a e-maily a využívejte integrované komunikační nástroje pro inteligentní oznámení.
- Zpracovávejte návrhy rozpočtu, smlouvy a objednávky prostřednictvím omnichannelových kanálů podpory.
- Automatizujte a monitorujte prodejní procesy od získání potenciálního zákazníka až po uzavření obchodu, čímž snížíte množství manuálních úkolů a zajistíte konzistentnost.
- Využijte inteligentní doporučení NBA (Next Best Action) a NBO (Next Best Offer), prodejní příručky a rozhodovací cesty, které pomohou vašemu prodejnímu týmu.
Omezení Creatio
- Ceny Creatio mohou být pro malé a střední podniky s omezeným rozpočtem vysoké.
- Uživatelé hlásili problémy s funkčností mobilní aplikace.
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nastavte si upozornění na důležité události týkající se klientů, jako jsou výročí investic nebo milníky. Díky tomu bude vaše komunikace vždy včasná a klientům ukážete, že máte vždy na mysli jejich nejlepší zájmy.
5. Salesforce Financial Cloud (nejlepší pro velké finanční podniky)
Díky umělé inteligenci a funkcím specifickým pro dané odvětví nabízí Salesforce Financial Services Cloud jednotný přehled o vztazích s klienty, který umožňuje chytřejší rozhodování.
Tento CRM software dokáže propojit různé zdroje dat, včetně základních bankovních systémů, platforem pro správu majetku a pojišťovacích platforem.
Nejlepší funkce Salesforce Financial Cloud
- Využijte Einstein Relationship Insights k odhalení příležitostí, předvídání potřeb klientů a personalizaci finančních doporučení.
- Prohlédněte si více úrovní vztahů s klienty a podnikněte kontextové kroky k posílení vašich zákaznických vazeb.
- Začleňte Salesforce Scheduler do svého pracovního postupu a zajistěte si hladké rezervace schůzek, vyšší efektivitu při komunikaci s klienty a následné činnosti.
Omezení Salesforce Financial Cloud
- Licence Salesforce jsou ve srovnání s nabízenými funkcemi nákladné.
- K rozšíření funkčnosti je zapotřebí více integrací, zejména pro správu majetku.
Ceny Salesforce Financial Cloud
- Enterprise: 300 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Neomezený: 475 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
- Einstein 1 Sales: 700 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Salesforce Financial Cloud
- G2: 4,2/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
🔍 Věděli jste, že... Michael McCafferty je známý jako „otec CRM“, protože v roce 1985 vynalezl TeleMagic, první CRM software.
6. Zoho CRM (nejlepší pro pokročilé funkce a poměr cena/výkon)
Zoho CRM nabízí finančním institucím vysoce přizpůsobivý nástroj pro budování silné CRM strategie a poskytování špičkových služeb. Centralizuje všechna důležitá data o klientech, pomáhá vám udržovat pořádek, nabízet personalizovanou podporu a zvyšovat růst podnikání.
Díky jedinečné kombinaci funkcí umělé inteligence a integrace třetích stran zvyšuje Zoho CRM efektivitu, transparentnost a orientaci vašeho týmu na klienta. Jako software pro sledování zákazníků vám navíc umožňuje monitorovat a spravovat všechny vaše finanční účty v jednom přehledu.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Využijte Zia, AI asistenta Zoho, pro inteligentní předpovědi, připomenutí a doporučení ohledně nejvhodnějších kroků, které je třeba podniknout.
- Vytvářejte vlastní AI předpovědi pro jakýkoli modul, včetně standardních i vlastních, pomocí nástroje Prediction Builder.
- Propojte Zoho CRM s více než 100 oblíbenými obchodními aplikacemi, včetně Zoho Finance Plus, Zoho Survey a Zoho Sign.
- Upřednostněte potenciální zákazníky připravené k prodeji tím, že vyhodnotíte jejich demografické a behaviorální údaje pomocí funkce Lead Scoring.
Omezení Zoho CRM
- Náročné nastavení přizpůsobení bez řádného školení
- Reakční doba zákaznického servisu by mohla být lepší.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 30 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... 94 % finančních poradců využívá sociální sítě k vyhledávání a provádění obchodů.
7. Oracle NetSuite (nejlepší pro integrované řízení podniku)
Pro finanční poradce, kteří se zabývají klientskými metrikami, transakcemi a složitými finančními KPI, nabízí Oracle NetSuite přizpůsobivou platformu pro zdokonalení CRM procesů.
Vyznačuje se schopností překračovat rámec tradičních funkcí CRM. Od správy rozpočtů klientů po sledování provizí a zajištění souladu s předpisy – NetSuite kombinuje efektivitu s přesností. Jeho integrace s ERP (plánování podnikových zdrojů) zajišťuje úplnou synchronizaci mezi interakcemi s klienty na front-office a finančními údaji na back-office.
Nejlepší funkce Oracle NetSuite
- Usnadněte správu partnerských vztahů pomocí nástrojů pro spolupráci v reálném čase, které vám pomohou řídit společné marketingové kampaně, prognózy prodeje a provize.
- Pomocí mobilní verze můžete prohlížet kalendáře, aktualizovat informace o klientech nebo zaznamenávat interakce, ať jste kdekoli.
- Zefektivněte automatizaci marketingu správou kampaní, sledováním výkonu a sladěním potenciálních zákazníků s prodejním trychtýřem.
- Vylepšete správu zákaznických služeb pomocí automatizovaného zpracování případů, online portálů pro klienty a nástrojů znalostní báze pro samoobsluhu.
Omezení Oracle NetSuite
- Proces implementace je složitý a často vyžaduje podporu IT.
- Vysoké náklady na licence a údržbu činí tento systém nevhodným pro menší firmy.
Ceny Oracle NetSuite
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Oracle NetSuite
- G2: 4,0/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší software pro správu účetních projektů
8. AdvisorEngine (nejlepší pro plynulé řízení majetku)
AdvisorEngine CRM poskytuje nástroje pro personalizaci interakcí s klienty, organizaci pracovních postupů a efektivnější správu každodenních operací. Jeho funkce zjednodušují složité úkoly, zlepšují vztahy s klienty a posilují komunikaci. Toto řešení vám pomůže udržet pořádek a zároveň poskytovat spolehlivé služby vašim klientům.
Nejlepší funkce AdvisorEngine
- Komunikujte s potenciálními a stávajícími klienty pomocí integrace bez nutnosti programování a zvyšte tak svou efektivitu.
- Využijte správu kontaktů založenou na datech k vylepšení interakcí s klienty a umožněte tak personalizované služby v každém bodě kontaktu.
- Zlepšete správu portfolia automatizací rebalancování a přizpůsobením daňových nastavení, abyste zajistili soulad s předpisy.
Omezení AdvisorEngine
- Správa dokumentů není tak efektivní jako v předchozím systému založeném na serveru.
- Aktualizace softwaru jsou omezeny starší základní platformou, což vede k neohrabanému a zastaralému výkonu.
Ceny AdvisorEngine
- AdvisorEngine CRM: 65 $/měsíc na uživatele (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze AdvisorEngine
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
🧠 Zajímavost: Finanční poradci mohou někdy působit jako neformální manželskí poradci, kteří řeší finanční neshody mezi manželi a navrhují řešení.
9. Microsoft Dynamics 365 (nejlepší pro finanční organizace zaměřené na růst)
Microsoft Dynamics 365 je univerzální řešení přizpůsobené pro CRM a řízení projektů. Jeho klíčovým rozdílem je integrace finančního řízení s pokročilou umělou inteligencí, která usnadňuje předpovídání cash flow v reálném čase, správu daní a analýzu obchodních výsledků.
Díky vestavěné škálovatelnosti a hladké integraci do ekosystému Microsoftu vám Dynamics 365 umožňuje zůstat agilní a prosperovat v neustále se vyvíjejícím odvětví.
Nejlepší funkce Microsoft Dynamics 365
- Zvládněte složité daňové jurisdikce, sazby a odčitatelnost pomocí jednotného modelu daňových údajů.
- Snadno se připojte k aplikacím Microsoft 365 a dalším obchodním nástrojům a zajistěte si jednotný pracovní postup.
- Urychlete proces uzávěrky pomocí automatizace a samoobslužné analytiky, čímž ušetříte čas a snížíte počet chyb.
Omezení Microsoft Dynamics 365
- Rozhraní může být v porovnání s jinými CRM řešeními vnímáno jako méně intuitivní.
- Uživatelé hlásili občasné zpomalení systému, zejména při zpracování velkých datových sad.
Ceny Microsoft Dynamics 365
- Dynamics 365 Finance: 210 $/měsíc na uživatele
- Dynamics 365 Finance Premium: 300 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Microsoft Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 780 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Segmentujte své klienty na základě jejich finančních cílů a potřeb. Přizpůsobte svou komunikaci různým skupinám, abyste mohli nabízet cílenější a relevantnější služby a zvýšit tak účinnost svých interakcí.
10. UGRU (nejlepší pro malé finanční společnosti)
UGRU integruje CRM, software pro finanční plánování, automatizaci marketingu a projektové účetnictví. Pomáhá spravovat interakce s klienty a finanční portfolia současně, což usnadňuje sledování obou aspektů práce.
Kromě CRM a plánovacích nástrojů zahrnuje UGRU také účetní funkce, jako je fakturace a finanční přehledy. Tyto funkce zjednodušují každodenní provoz a poskytují jasný přehled o finančním zdraví vaší firmy.
Nejlepší funkce UGRU
- Ukládejte dokumenty klientů, scénáře hovorů, šablony e-mailů a další zdroje do jedné knihovny.
- Vizualizujte a sledujte prodejní příležitosti a předpovídejte cash flow pomocí reportů o pipeline, které vám poskytnou jasný obraz o potenciálu vašeho podnikání.
- Zůstaňte v kontaktu s klienty a potenciálními zákazníky pomocí nástrojů pro hromadné zasílání e-mailů, automatizace e-mailů a analýzy kampaní.
Omezení UGRU
- Někteří uživatelé mají pocit, že cena neodpovídá poskytované hodnotě.
- Rozhraní je méně intuitivní ve srovnání s jinými platformami CRM.
Ceny UGRU
- CRM Plus: 59 $/měsíc pro tři uživatele
- Výkon: 139 $/měsíc pro tři uživatele
- Profesionální: 179 $/měsíc pro tři uživatele
- Advisor Pro: 324 $/měsíc pro tři uživatele
Hodnocení a recenze UGRU
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
ClickUp pro lepší vztahy s klienty
Nalezení správného CRM je klíčem k udržení silných vztahů s klienty a hladkému chodu vašeho podnikání.
ClickUp vyniká tím, že kombinuje nástroje CRM a projektového řízení, takže máte přehled o údajích o klientech, komunikaci a finančních portfoliích – vše na jednom místě. Díky přizpůsobitelným dashboardům, dokumentům a šablonám je organizace, sledování a spolupráce snazší než kdykoli předtím. Jedná se o spolehlivé řešení pro finanční týmy, které chtějí mít přehled o celkových cílech i každodenních úkolech.
