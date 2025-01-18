Jak snadno nahrávat obrazovku na Macu se zvukem

Seznamte se s Markem. Mark se rozhodl vytvořit podrobný videonávod pro svůj tým. Stiskl tlačítko „nahrávat“ na svém Macu a vše vypadalo perfektně, dokud si neuvědomil, že chybí zvuk.
Nahrávka zachytila každé kliknutí a posunutí, ale bez zvuku jeho hlasu byla téměř k ničemu. Zní vám to povědomě? Mnoho uživatelů Macu čelí stejnému problému, když se pokouší nahrávat obrazovku se zvukem – ať už se jedná o zvuk systému, vstup z mikrofonu nebo obojí.
Naštěstí má macOS vestavěné nástroje, jako je QuickTime Player, a navíc aplikace třetích stran, které tento proces zjednodušují. Pokud jste jedním z více než 100 milionů uživatelů Mac po celém světě, zde je návod, jak nahrávat obrazovku na Macu se zvukem!
🧠 Zajímavost: Původní logo Apple, které v roce 1976 navrhl spoluzakladatel Ronald Wayne, zobrazovalo Sira Isaaca Newtona sedícího pod jabloní.
⏰ 60sekundové shrnutí
Pokud máte potíže s chybějícím zvukem v nahrávkách, tento průvodce vám pomůže vytvořit plynulé nahrávky obrazovky na vašem Macu:
Zde je návod, jak nahrávat obrazovku na Macu a používat ClickUp, abyste ze svých nahrávek vytěžili maximum.
- Pro rychlé pořizování snímků obrazovky a nahrávání zvuku použijte panel nástrojů Screenshot (Command + Shift + 5).
- Vyzkoušejte QuickTime Player, uživatelsky přívětivý způsob nahrávání obrazovky a zvuku systému.
- Vyřešte běžné problémy, jako je absence zvuku, zpoždění systému a omezení aplikací, správným nastavením před zahájením nahrávání.
- Prozkoumejte nástroje třetích stran, jako jsou OBS Studio, Camtasia, Vmaker a Snagit, které nabízejí pokročilé funkce.
- Vyzkoušejte ClickUp Clips, který mění pravidla hry díky hladké integraci úkolů, týmové spolupráci a transkripci pomocí umělé inteligence.
- Postupujte podle osvědčených postupů, jako je plánování, optimalizace nastavení a úpravy, abyste vytvořili profesionální nahrávky.
Jak nahrávat obrazovku na Macu se zvukem
Nahrávání obrazovky na Macu je snazší, když znáte správné nástroje a nastavení.
Ve výchozím nastavení systém macOS nahrává snímky obrazovky bez zvuku. K zachycení zvuku ve svých nahrávkách však můžete použít vestavěnou lištu nástrojů Screenshot Toolbar, přehrávač QuickTime Player nebo různé kompatibilní aplikace třetích stran.
Nejprve si projdeme některé možnosti nahrávání obrazovky v samotném systému macOS.
Použití panelu nástrojů Screenshot
Panel nástrojů Screenshot je integrovaná funkce systému macOS, která nabízí snadný způsob nahrávání celé obrazovky nebo vybrané části obrazovky spolu se zvukem.
1. Otevřete panel nástrojů Screenshot.
- Stiskněte klávesy Command + Shift + 5 na klávesnici.
- V dolní části obrazovky se zobrazí panel nástrojů Screenshot Toolbar s možnostmi pro snímání nebo nahrávání obrazovky.
2. Vyberte možnost nahrávání
Vyberte si jednu z následujících možností:
- Nahrávání celé obrazovky: Zachyťte celou obrazovku
- Nahrávání vybrané části: Přetáhněte a vyberte konkrétní oblast, kterou chcete nahrávat.
3. Zapněte nahrávání zvuku
- Klikněte na možnost Možnosti na panelu nástrojů.
- V části Mikrofon vyberte požadovaný zvukový vstup (např. interní mikrofon nebo externí mikrofon).
- Ujistěte se, že je pro nahrávání zvuku povolena možnost zvuku.
4. Spusťte nahrávání
- Klikněte na tlačítko Nahrát na panelu nástrojů a proveďte akce, které chcete nahrát.
5. Zastavení nahrávání
- Po dokončení nahrávání stiskněte znovu klávesy Command+Control+Escape nebo Shift+Command+5 a poté ikonu Zastavit nahrávání v liště nabídek.
6. Uložte záznam
- Vaše nahrávka se automaticky uloží do výchozího umístění (obvykle na plochu) nebo do složky, kterou jste vybrali v nastavení.
Použití aplikace QuickTime Player
QuickTime Player je výchozí aplikace pro přehrávání médií dodávaná s macOS. Je známá svou jednoduchostí a flexibilitou a je také fantastická pro nahrávání obrazovky se zvukem.
1. Otevřete QuickTime Player.
- Najděte a spusťte QuickTime Player ve složce Aplikace nebo použijte vyhledávání Spotlight.
2. Vyberte možnost Nový záznam obrazovky
- V nabídce klikněte na Soubor a vyberte Nový záznam obrazovky.
- Funkce nahrávání obrazovky se otevře s malou ovládací lištou.
3. Zapněte nahrávání zvuku
- Klikněte na malou šipku vedle tlačítka Nahrát.
- Z rozbalovacího menu vyberte zdroj zvuku (např. interní mikrofon nebo jiné dostupné zvukové výstupní zařízení).
4. Přizpůsobte oblast nahrávání
- Rozhodněte se, zda chcete nahrávat celou obrazovku nebo konkrétní oblast. Klikněte kdekoli na ploše, chcete-li nahrávat celou obrazovku.
- Chcete-li nahrát konkrétní část, přetáhněte kurzor a zvýrazněte požadovanou oblast.
5. Zahájení nahrávání
- Klikněte na červené tlačítko „Nahrávat“ a začněte nahrávat. Poté proveďte úkoly, které chcete zaznamenat na obrazovce.
6. Zastavení nahrávání
- Klikněte na ikonu Zastavit nahrávání v liště nabídek (malý čtverec uvnitř kruhu) v horní části obrazovky nebo stiskněte klávesy Command + Control + Esc.
7. Uložte nahrávku
- Jakmile dokončíte nahrávání, QuickTime Player automaticky otevře nahraný soubor pro náhled.
- Poté klikněte na Soubor > Uložit, pojmenujte záznam a uložte jej na požadované místo.
👀 Věděli jste? QuickTime Player byl původně k dispozici pro platformy macOS i Windows. Apple však v roce 2016 ukončil podporu verze pro Windows z důvodu klesající poptávky po multiplatformní verzi.
Časté problémy se záznamem obrazovky na Macu
Nahrávání obrazovky na Macu je obecně jednoduché, ale uživatelé se potýkají s několika běžnými problémy:
- Některé aplikace, zejména ty s chráněným obsahem (například streamovací platformy), mohou blokovat nahrávání obrazovky, aby zabránily neoprávněnému sdílení. Pokud zjistíte, že s nastavením nahrávání něco není v pořádku, je to pravděpodobně způsobeno těmito ochrannými opatřeními.
- QuickTime Player nepodporuje nahrávání z webové kamery, což může být velkým zklamáním, pokud chcete pro své projekty vytvářet poutavější a interaktivnější videa.
- Nahrávání obrazovky v systému macOS působí zastarale, protože kvalita nahrávání je omezena na 1080p. Ačkoli 1080p může být pro většinu scénářů stále dostačující, absence možností s vyšším rozlišením, jako je 4K, je znatelná.
- Pokud jde o export nahrávek, QuickTime Player podporuje pouze formát .mov, který je exkluzivní pro Apple. S výchozími nástroji nelze nahrávat obrazovku v běžněji používaných formátech, jako jsou .mp4, .wmv nebo .mkv; nejprve budete muset soubor převést.
- Dalším omezením je, že všechny nahrávky jsou uloženy lokálně na vašem zařízení. Na rozdíl od cloudových nástrojů jsou vaše nahraná videa vázána na jeden systém a jejich sdílení může být obtížné.
Další nástroje pro nahrávání obrazovky na Macu
Ačkoli vestavěné nástroje jako QuickTime Player a panel nástrojů Screenshot Toolbar jsou skvělé pro základní nahrávání obrazovky na zařízeních Mac, někdy můžete potřebovat větší flexibilitu nebo funkčnost pro své potřeby nahrávání.
Pokud například pracujete na výukových programech, herních videích nebo profesionálních prezentacích, budete potřebovat pokročilé funkce, jako je mixování zvuku, možnosti úprav a funkce živého vysílání.
K těmto pokročilým funkcím potřebujete software nebo rozšíření od jiného výrobce. Podívejme se na některé z nejlepších produktů na trhu!
1. OBS Studio
OBS Studio (Open Broadcaster Software) je bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem, který si oblíbili tvůrci obsahu i profesionálové. Je široce oceňován pro svou flexibilitu a robustní funkce.
Tento lehký program má několik funkcí, které uživatelé obzvláště oceňují:
- Podporuje nahrávání obrazovky a živé vysílání
- Umožňuje nahrávat interní zvuk, systémový zvuk a vstup z mikrofonu.
- Umožňuje přizpůsobit nahrávání pomocí více scén, překryvů a přechodů.
- Nabízí možnosti nahrávání s vysokou snímkovou frekvencí a rozlišením.
OBS Studio je ideální pro hráče, pedagogy a všechny, kteří chtějí profesionální nahrávky, aniž by utratili jediný cent. Jeho rozhraní však může být pro začátečníky příliš složité.
2. Camtasia
Camtasia, jeden z nástrojů nabízených specialistou na snímání a nahrávání obrazovky TechSmith, je prémiová aplikace třetí strany, která je ideální pro profesionály, kteří hledají komplexní řešení pro nahrávání obrazovky a úpravu videa. Tento nástroj můžete použít k plynulému snímání nahrávek díky následujícím funkcím:
- Snadno použitelné rozhraní pro nahrávání celé obrazovky nebo vybraných částí
- Integrovaný editor pro přidávání poznámek, animací a efektů
- Podpora nahrávání zvuku z více zdrojů, jako jsou mikrofony a systémový zvuk
- Hudba a materiály bez licenčních poplatků, které vylepší vaše nahrávky
Camtasia je skvělá pro vytváření tutoriálů, webinářů a výukových videí. Je vhodná pro začátečníky, ale drahá.
3. Vmaker
Hledáte lehký a moderní nástroj? Vmaker je vynikající volbou pro rychlé nahrávání obrazovky. Jedná se o cloudový nástroj navržený pro moderní spolupráci a tvorbu obsahu. Intuitivní uživatelské rozhraní nástroje můžete využít k:
- Nahrávejte současně video, zvuk a dokonce i obraz z webové kamery.
- Naplánujte nahrávání a nastavte připomenutí
- Své nahrávky můžete snadno ukládat a sdílet pomocí cloudového úložiště.
- Provádějte základní úpravy a vkládání poznámek pomocí jednoduchého editoru.
Vmaker je ideální pro týmy spolupracující na dálku nebo jednotlivce, kteří vytvářejí krátká videa pro sociální média nebo prezentace.
4. Loopback
Pokud jste někdy měli potíže se záznamem interního zvuku na Macu, Loopback od Rogue Amoeba je skvělý software od třetí strany. Nejedná se sice o tradiční nástroj pro nahrávání obrazovky pro macOS, ale je to výkonný nástroj pro hladké řízení zvukových zdrojů.
Tento nástroj oceníte zejména v následujících případech:
- Kombinace systémového zvuku a vstupu z mikrofonu do jednoho virtuálního zařízení pro nahrávání
- Zachycení vysoce kvalitního interního zvuku pro podcasty a videonávody
- Integrace a sdílení vašich nahrávek s jinými nástroji, jako jsou OBS Studio a QuickTime Player
Pokud máte potíže se záznamem zvuku systému na Macu, Loopback vám může pomoci. Je ideální pro záznam interního zvuku při živém vysílání nebo nahrávání tutoriálu.
Jedná se však o specializovaný nástroj, který je vhodný spíše pro pokročilé uživatele.
5. Loom
Loom je jedním z nejčastěji používaných nástrojů pro rychlé osobní nahrávání a je oblíbenou volbou pro uživatele, kteří potřebují rychlý a bezproblémový způsob sdílení videí a nahrávání na Macu.
Nabízí intuitivní rozhraní a je ideální pro komunikaci v týmech na dálku, protože umožňuje okamžité nahrávání a sdílení.
Loom si získal popularitu díky komplexnímu produktu, který vám umožňuje:
- Nahrávejte obrazovku a webovou kameru společně a dodáte tak videu osobní nádech.
- Sdílejte nahrávky okamžitě pomocí odkazu
- Spolupracujte s týmy pomocí funkcí pro přidávání komentářů a zpětné vazby.
- Během nahrávání zvýrazněte důležité oblasti pomocí nástrojů pro kreslení.
Díky své jednoduchosti a funkcím pro spolupráci je Loom oblíbeným nástrojem pro vzdálené týmy, pedagogy a profesionály.
6. Snagit
Další nástroj pro snímání a nahrávání obrazovky od společnosti TechSmith, Snagit, se zaměřuje na snadné použití a vysokou kvalitu snímků obrazovky. Je ideální pro uživatele, kteří chtějí kombinovat nahrávání obrazovky s anotovanými obrázky.
Snagit se zaměřuje na zjednodušené nahrávání a nabízí vám následující možnosti:
- Zachyťte celou obrazovku, vybranou část nebo rolovací oblasti.
- Označujte nahrávky textem, šipkami a efekty
- Ořezávejte a kombinujte klipy pomocí základního editoru videa
- Snadno vytvářejte návody, ukázky a prezentace.
Snagit je skvělý pro profesionály, kteří vytvářejí výukové programy nebo vizuální dokumentaci. Díky zaměření na jednoduchost a dokonalé výsledky je spolehlivým nástrojem pro začátečníky i odborníky.
7. ClickUp
Většina nástrojů třetích stran vám umožňuje snadno nahrávat obrazovku a zvuk, ale to je vše, co umí – jsou to pouze nahrávací programy.
Pokud hledáte řešení pro nahrávání obrazovky, které jde nad rámec pouhého zachycení videa a umožňuje vám snadno integrovat vaše nahrávky do vašeho pracovního postupu, ClickUp je pro vás tou správnou volbou.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje správu projektů, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomáhá pracovat rychleji a chytřeji.
ClickUp, známý svými funkcemi pro správu projektů, jde nad rámec základní funkce nahrávání obrazovky díky ClickUp Clips, velmi užitečné funkci, která zjednodušuje spolupráci v týmu a zvyšuje produktivitu.
Co je ClickUp Clips?
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat a sdílet obrazovku přímo ve vašem pracovním prostoru. Jedná se o nástroj pro zvýšení produktivity, který překlenuje komunikační bariéry a usnadňuje všem zúčastněným udržet si stejný přehled.
Ať už provádíte kolegu úkolem, předvádíte funkci nebo poskytujete zpětnou vazbu, ClickUp Clips vám celý proces usnadní.
Zde je video ClickUp Clips, které vám pomůže lépe porozumět:
Zde je několik úžasných funkcí, které vám pomohou pořizovat nahrávky na Macu a mnoho dalšího:
1. Nahrávejte obrazovku a okamžitě sdílejte
ClickUp Clips vám umožňuje nahrávat obrazovku a webovou kameru současně. Chcete-li přidat osobní nádech, můžete své video překrýt, zatímco vysvětlujete svůj postup.
Po nahrání se klipy automaticky ukládají do vašeho pracovního prostoru ClickUp, takže jsou okamžitě přístupné vašemu týmu.
2. Připojte nahrávky obrazovky k úkolům
V tomto ohledu ClickUp skutečně vyniká. Na rozdíl od samostatných programů pro nahrávání obrazovky můžete své klipy přímo připojit ke konkrétním úkolům nebo projektům. Například:
- Nahrajte hlášení o chybě a propojte jej s vývojovým úkolem.
- Předveďte postup a připojte záznam k modulu školení týmu.
- Poskytněte vizuální zpětnou vazbu k návrhu nebo dokumentu a propojte ji s příslušným úkolem.
3. Spolupracujte s týmy pomocí nahrávek
Spolupráce je snadná, když jsou vaše nahrávky obrazovky centralizovány v ClickUp. Váš tým může:
- Sledujte klipy přímo v rámci úkolu nebo vlákna komentářů
- Zanechte zpětnou vazbu, položte otázky nebo poskytněte aktualizace v reálném čase.
- Zajistěte, aby všichni zůstali v synchronizaci, aniž byste museli posílat nekonečné množství e-mailů tam a zpět.
4. Využijte AI při nahrávání
Funkce umělé inteligence ClickUp vám díky jednoduchým pokynům umožní maximálně využít vaše nahrávky. ClickUp Brain dokáže automaticky přepsat všechny vaše klipy a převést videoobsah na prohledávatelný text, který mohou snadno využívat všichni členové týmu.
Díky tomu bude váš obsah přístupný i pro členy týmu, kteří dávají přednost čtení před sledováním, a zároveň vám umožní vyhledávat konkrétní klíčová slova nebo fráze ve vašich nahrávkách pro rychlejší navigaci.
Podívejte se, jak Brain snadno přepisuje:
5. Bezpečné a centralizované úložiště
Uchovávejte všechny své nahrávky v bezpečí a přehledně uspořádané v zabezpečeném pracovním prostoru ClickUp.
- Přístup k klipům přímo z přidružených úkolů nebo projektů
- Odstraňte potřebu externího úložiště nebo platforem třetích stran.
- Zajistěte, aby nahrávky byly dostupné pouze oprávněným členům týmu.
ClickUp je ideální pro týmy, pedagogy a profesionály, kteří chtějí kombinovat nahrávání obrazovky s plynulým řízením projektů.
💡 Tip pro profesionály: Před spuštěním nahrávání přidejte do ClickUp krátký textový kontrolní seznam nebo přehled úkolů. Po dokončení připojte klip přímo k úkolu a pomocí funkce přepisu ClickUp Brain vytvořte písemné shrnutí pro snadnou orientaci.
Osvědčené postupy pro nahrávání obrazovky na Macu
Vytváření vysoce kvalitních nahrávek obrazovky na Macu není jen otázkou stisknutí tlačítka nahrávání. Abyste zajistili, že vaše nahrávky budou jasné, profesionální a efektivní, zvažte následující osvědčené postupy:
- Naplánujte si obsah před zahájením nahrávání
- Vyberte si program pro nahrávání obrazovky, který odpovídá vašim potřebám. QuickTime Player a panel nástrojů Screenshot Toolbar jsou vhodnější pro základní funkce, pro pokročilé funkce zvažte aplikace třetích stran, jako jsou Camtasia a ClickUp.
- Rozhodněte se, zda budete nahrávat zvuk systému, vstup z mikrofonu nebo obojí, a ujistěte se, že jsou správně nakonfigurována nastavení zvuku a zdroje zvuku.
- Sledujte délku nahrávání. Dlouhé nahrávky mohou mít za následek velké velikosti souborů a vyžadují rozsáhlejší úpravy videa.
- Vyberte správný formát souboru a rozlišení pro své publikum. Ujistěte se, že výsledné video je přístupné a zachovává si kvalitu na různých zařízeních a platformách.
A co je nejdůležitější, nezapomeňte si po dokončení nahrávky zkontrolovat, zda bylo video a zvuk zaznamenáno správně!
Proč jen nahrávat, když můžete vylepšit svůj pracovní postup pomocí ClickUp?
Doufejme, že díky těmto tipům a nástrojům neuděláte stejnou chybu jako Mark: nahrát obrazovku a pak zjistit, že zvuk se nenahrál.
Ať už používáte vestavěný panel nástrojů Screenshot, zkoušíte aplikace třetích stran, jako je OBS Studio, nebo využíváte efektivní pracovní postupy ClickUp Clips, správný nástroj může znamenat velký rozdíl.
Využijte robustní sadu nástrojů ClickUp a zvyšte užitečnost svých nahrávek. Připojte je k úkolům, spolupracujte se svým týmem a dokonce přepisujte videa pro vyhledávání informací – vše na jednom místě.
Až příště stisknete tlačítko „nahrávat“, využijte nástroj, který pracuje stejně tvrdě jako vy. Zaregistrujte se a získejte bezplatný účet ClickUp a přesvědčte se sami!