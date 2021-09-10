Victory Omotayo: Jak mi ClickUp pomáhá spravovat mé klienty, obsah a tým na jednom místě

Svoboda, vliv, stabilita, flexibilita.
Pokud jste podnikatel a majitel firmy, pak by to mohlo být něco z toho, o co usilujete při rozvoji a rozšiřování své rostoucí firmy.
Den v životě podnikatele může zahrnovat nábor potenciálních zákazníků, správu seznamu klientů, realizaci projektů pro klienty a mnoho dalšího. Tento každodenní cyklus, kdy musíte zvládat více úkolů najednou a plnit mnoho rolí, je jedním z důvodů, proč mnoho lidí vyhoří, spokojí se s nižším platem a neuspěje při zahájení podnikání.
Jak tedy dosáhnout svobody, rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a úspěchu?
Victory Omotayo vám to prozradí! A co víc, ukáže vám, jak na to. 😉
Jako obchodní koučka a sama podnikatelka Victory zvládla všechny kroky k zahájení úspěšného podnikání, od nabídky vstupenek, přes solidní positioningové strategie, zjednodušený prodejní systém až po silnou přítomnost na sociálních médiích.
V současné době pomáhá profesionálům z různých odvětví dosahovat výsledků, které jim přinesou finanční svobodu.
K tomu využívá komplexní nástroj pro správu projektů, jako je ClickUp, který splňuje její potřeby v oblasti CRM a správy obsahu.
Měli jsme příležitost setkat se s Victory a popovídat si o tom, jak používá ClickUp ke správě všech svých pracovních úkolů na jednom místě. Sledujte nás a dozvíte se, jak pomocí ClickUp dosahuje svých cílů.
Je čas předat slovo! Do toho, Victory! 🎤😊
Povězte nám o svém podnikání!
Ahoj, jsem Victory! 👋
Profesionálové a odborníci se na mě obracejí, když chtějí být vnímáni a placeni jako profesionálové a odborníci.
Provozuji koučovací a konzultační společnost, která pomáhá odborníkům využít jejich geniální schopnosti k vývoji a spuštění skupinových programů s vysokou cenou, které se dobře prodávají.
Dělám to prostřednictvím svého charakteristického programu pro skupiny s vysokými cenami, Knowledge to Profit™, v rámci kterého pomáhám svým klientům:
💎 Objasněte a ověřte jejich nejziskovější odborné znalosti (nazývám to jejich „zdrojem příjmů“).
💎 Posilte jejich autoritu na sociálních sítích pomocí mého charakteristického rámce Expedited Expertise Framework™.
💎 Ovládněte jejich komunikaci, aby mohli sebevědomě vyjádřit svou hodnotu vysněným klientům.
Jaká je vaše oblíbená funkce ClickUp?
Dashboardy. Ráda je používám k vytváření dashboardů pro své klienty!
Dashboardy ClickUp vám umožňují vytvářet podrobné zprávy o důležitých údajích o vašich zákaznících.
Využívejte přizpůsobitelné widgety, jako jsou výsečové grafy, dodací lhůty, časové rozvrhy a další, a vytvořte si vlastní řídicí centrum.
Dashboardy vám poskytnou centralizované centrum pro prohlížení cenných informací o úkolech, sprintech, projektech, lidech a mnohem více.
Přizpůsobitelné widgety v panelech ClickUp
Jak používáte ClickUp k posunu své společnosti a projektů vpřed?
ClickUp mi umožňuje spravovat seznam klientů, plánovat obsah sociálních médií a řídit tým.
Díky uživatelsky přívětivým funkcím ClickUp je správa celého podniku na jedné platformě pro řízení projektů hračkou.
Můžete nastavit CRM přímo ve svém pracovním prostoru a vytvořit si přehledné zobrazení úkolů svých klientů. Přepínejte mezi různými zobrazeními, jako je tabule, tabulka, kalendář, seznam a další, a získejte tak alternativní pohled na své úkoly.
Používání ClickUp jako CRM a prohlížení seznamu klientů v zobrazení Seznam
Chcete-li používat ClickUp pro správu obsahu, stačí v ClickUp vytvořit nový seznam, nastavit fáze pomocí vlastních stavů a vytvořit potřebné úkoly.
Jakmile budete mít seznam úkolů připravený, můžete začít plánovat svůj obsahový kalendář!
Příklad kalendáře obsahu v ClickUp
Zobrazení kalendáře obsahu v zobrazení seznamu ClickUp
Kolik hodin týdně vám ClickUp ušetří a co děláte s tímto ušetřeným časem?
Díky používání ClickUp k organizaci a správě svého podnikání ušetřím asi 5 hodin týdně!
Díky času, který každý týden ušetřím, se mohu soustředit na činnosti, které generují vyšší příjmy a přinášejí do firmy více peněz.
Jak ClickUp zlepšil vaši práci a život?
Před ClickUp jsem používala několik aplikací ke správě všech svých pracovních úkolů a klientů.
Zavedení ClickUp mi opravdu pomohlo ušetřit čas a peníze za všechny nástroje, které jsem dříve používala.
ClickUp je pro mě velmi přínosný, zejména proto, že obsahuje vše, co potřebuji pro svou online koučovací a konzultační činnost.
Jakou radu byste dala ostatním, kteří chtějí zefektivnit svou produktivitu?
Pokud vám mohu dát jednu radu, doporučuji vám soustředit se na jednu platformu, abyste mohli skutečně vidět její dopad.
Spojte se s Victory na LinkedIn, Instagramu a navštivte její webové stránky, abyste se dozvěděli více o tom, jak vám může pomoci posunout vaše podnikání na vyšší úroveň. 🚀