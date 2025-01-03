50 vtipných vtipů o lidských zdrojích, které rozveselí atmosféru v práci

Pracoviště mohou být stresující. Ambiciózní cíle, blížící se termíny a složitá dynamika týmu v práci mohou časem začít působit trochu ohromujícím dojmem. Ale humor může být dokonalým protijedem!
Ať už jste profesionál v oblasti lidských zdrojů nebo jen zaměstnanec, který se chce zasmát, tyto vtipy o lidských zdrojích (pozor na vtipy o lidských zdrojích, které vás donutí obrátit oči v sloup!) mohou pomoci odlehčit atmosféru, zlepšit morálku, navázat vztahy a dokonce zvýšit produktivitu.
Podívejte se na tyto vtipné vtipy o personalistice a sdílejte je se svými kolegy. 📢
Jste připraveni se zasmát?
50 vtipů o lidských zdrojích, které dodají vašemu pracovišti humor
Pozitivní pracovní prostředí je nezbytné pro spokojenost a produktivitu zaměstnanců.
Ať už přidáváte vtipy na prolomení ledů do virtuálních teambuildingových aktivit nebo prostě jen chcete oživit své každodenní schůzky, těchto 50 vtipů o lidských zdrojích vám v tom pomůže.
Vtipy na prolomení ledů
- Proč si tým personálního oddělení přinesl do práce žebřík? Chtěli dosáhnout nových výšin v zapojení zaměstnanců.
- Moje schránka je tak plná, že si nejsem jistý, jestli tady pracuji, nebo jen třídím spam.
- HR: „Potřebujeme někoho zodpovědného, kdo by tuto práci vykonával.“ Uchazeč: „Vaše hledání končí zde! V mé předchozí práci, kdykoli se něco pokazilo, všichni říkali, že za to můžu já!“
- Proč si nový zaměstnanec přinesl na pohovor do personálního oddělení mapu?Protože se chtěl zorientovat ve všech záludných otázkách personálního oddělení.
- Proč chodí personalisté na uměleckou školu? Protože jsou skvělí v kreslení hranic.
- Personální oddělení mě požádalo o tři reference. Řekl jsem jim, že je odkážu na svého terapeuta, kočku a účet na Netflixu.
- Co řekl personální manažer kalendáři?„Tvé dny jsou sečteny!“
- Zeptal jsem se personálního manažera, jestli mě může povýšit. Odpověděl: „Jistě! Na zákazníka.“
- Nový zaměstnanec v mém posledním zaměstnání se zeptal: „Je tu někdo, kdo umí řešit problémy?“ Tak jsme mu samozřejmě dali lupu a popřáli mu hodně štěstí!
Vtipy vhodné pro šéfa
- Jaký je rozdíl mezi šéfem a lídrem? Šéf řekne: „Jdi!“, zatímco lídr řekne: „Jdeme!“
- Říká se, že se máte oblékat podle práce, kterou chcete, ne podle práce, kterou máte. Bohužel, můj šéf nepovažoval skafandr za „vhodné pracovní oblečení“.
- Šéf: „Tento týden jsi přišel pozdě do práce už potřetí. Víš, co to znamená?“ Zaměstnanec: „Že je středa?“
- Můj šéf mi právě poslal SMS: „Pošli mi jeden ze svých vtipných vtipů!“ Odpověděl jsem mu: „Mám práci. Pošlu ti ho později.“ „To je vtipné,“ řekl. „Pošli mi další!“
- Můj šéf mi řekl, že moji kolegové se mě bojí, tak jsem na něj jen zíral, dokud se neomluvil.
- „A pamatujte si,“ zahřměl šéf. Není tam žádné „Jo,“ zamumlal jeden ze zaměstnanců, „a není tam ani moc známek U.“
- Zeptal jsem se šéfa, jestli můžu dnes přijít do práce později, a on odpověděl: „Sni dál.“ Není úžasný?
- Během mého osobního hodnocení výkonu mi můj nadřízený řekl: „Jako velmi dobrý lékař vám předepisuji méně volných pátečních odpolední. “ Odpověděl jsem: „Potřebuji druhý názor!“
Vtipy o kolezích
- Proč si můj kolega přinesl do kanceláře magnet? Aby přitáhl pozornost!
- Proč si kolega přinesl na schůzku tužku? Protože chtěl nakreslit nějaké vážné závěry!
- Týmová práce je důležitá; pomáhá svalit vinu na někoho jiného.
- Náš kolega Arnie odchází. Všichni budeme opravdu postrádat to, jak jsme za něj dělali jeho práci.
- V každé kanceláři najdete vždy majestátního úředníka, ospalého, ale funkčního, popíjejícího kávu a přežívajícího v prostředí papírování.
Jemný humor
- Proč měl zaměstnanec pod stolem hodiny? Chtěl pracovat přesčas.
- Jediná věc, která tady roste, je naše kancelářská rostlina. A ta je z plastu.
- Proč PowerPointová prezentace přejela silnici? Aby se dostala na další snímek!
- Proč se počítač rozešel s tiskárnou? Našel si někoho kompatibilnějšího.
- Proč mě personální oddělení ignorovalo? Ukázalo se, že se jen připravují na Halloween!
Rychlé zasmání
- Dnes nám v práci vypadly počítače, takže jsme museli všechno dělat ručně. Trvalo mi 20 minut, než jsem zamíchal karty pro Solitaire.
- Co se stalo, když minulost, přítomnost a budoucnost vešly do baru? Situace se trochu vyostřila.
- Proč šlo personální oddělení k lékaři? Cítili se trochu „poddimenzovaní“!
- Kolik náborářů je potřeba k výměně žárovky? Žádný; prostě najdou nového zaměstnance, který to udělá.
- Proč si personální manažer vzal do kanceláře stojan na kola? Aby pomohl zaměstnancům „nastartovat“ den!
- Můj personální manažer říká, že bych měl zapracovat na svých komunikačních dovednostech, tak jsem mu poslal mem na toto téma.
- Můj šéf mi popřál hezký den. Tak jsem šel domů.
- Proč zaměstnanci nehrají schovávanou? Protože je těžké schovat se před e-maily.
- Můj pracovní den začíná kávou a končí vyhýbáním se e-mailům.
- Pod tlakem nepracuji dobře... ani bez něj.
- Proč si v kanceláři neříkáme tajemství? Příliš mnoho tabulek.
Vtipy na schůzkách
- Proč šla schůzka do posilovny? Aby vypracovala detaily!
- Jak se nazývá schůzka, která mohla být e-mailem? Ztráta času!
- Na dnešní schůzce budeme všichni předstírat, že víme, co se děje. Připravit, pozor, start!
- Jaký je rozdíl mezi schůzkou a rukojmím? V případě rukojmí můžete vyjednávat.
- Diskuse o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem na schůzce v 17 hodin. Ach, ta ironie!
- Můj mozek během schůzky: 10 % přemýšlí o programu, 90 % se snaží vypadat, že dávám pozor.
- Na strategické schůzce se někdo zeptal: „Co si myslíte o současném trhu práce?“ Odpověděl jsem: „Je to jako každá jiná schůzka – spousta řečí, ale stále čekám na akci!“
- Nejproduktivnější částí schůzky je obvykle její konec!
- Schůzky: Místo, kde se vedou zápisy a ztrácí se hodiny.
Virové memové vtipy
- Když zaměstnavatelé chtějí, abyste měli deset let praxe před dovršením 22 let...
- Proč si personální manažer vzal dovolenou?
- Musím umlčet ty rušivé myšlenky...😬
- Když potřebujete dovolenou od dovolené!
- V nemoci i ve zdraví!
- Mám vedlejší obor grafický design. Nejlepší rozhodnutí v životě!
Vtipy o technologickém průmyslu
- Proč programátorka opustila svou práci? Nedostala pole (zvýšení platu)!
- Kolik programátorů je potřeba k výměně žárovky? Žádný, je to problém hardwaru!
- Proč se programátorovi nelíbil výlet do přírody? Bylo tam příliš mnoho brouků.
- Viděl někdo tým pro kybernetickou bezpečnost? Vím jen to, že spustili ransomware.
- Expert na Excel vejde do baru... a spojí dva stoly.
Vtipy specifické pro jednotlivé role
- Lidé z mzdové účtárny jsou jako kouzelníci – v jednu chvíli máte výplatu, v další je už celá utracená!
- HR partneři rádi říkají: „Jsme v tom společně“, ale vy jste stále uvězněni na schůzce!
- Jaký je oblíbený sport personalisty?Vybíjená. Protože se vždy vyhýbá nepříjemným otázkám!
- Personální manažer poslal e-mail o zvládání stresu, ale teď jsem ve stresu, protože ho musím přečíst před termínem.
- Jak se stal marketér rybářem? Měl skvělé háčky.
- Jak se říká zaměstnanci, který pracuje v zahradnictví? Vedoucí pobočky!
- Manažer společnosti letí horkovzdušným balónem přes poušť, když si uvědomí, že zabloudil. Zavolá na muže jedoucího na velbloudu pod ním a zeptá se ho, kde se nachází. Muž odpoví: „Jste 42 stupňů a 12 minut, 21,2 sekundy severně, 122 stupňů, 10 minut západně, 212 metrů nad mořem, směřujete přímo na východ severovýchodně. “ „Díky,“ odpovídá balónista. „Mimochodem, jste datový analytik?“ „Ano,“ odpovídá muž, „jak jste to věděl?“ Balónista říká: „Všechno, co jste mi řekl, bylo naprosto přesné, dal jste mi mnohem více informací, než jsem potřeboval, a já stále nemám tušení, co mám dělat. „ „To je mi líto,“ říká analytik na velbloudu. „Mimochodem, jste manažer společnosti?“ „Ano,“ říká balónista, „jak jste to poznal?“ „No,“ odpovídá analytik*, „nemáte ponětí, kde jste, ani kam směřujete. Dostal jste se do této situace tím, že jste vypustil spoustu horkého vzduchu, a teď očekáváte, že vás z toho dostanu.“
Vtipné momenty z oblasti lidských zdrojů s videi ClickUp na TikToku
1. Dilema nekonečných schůzek
@ClickUp Zaměstnanci personálního oddělení se stali virálními a jejich životy už nikdy nebyly stejné... ccorporatehumorworkhumor
Máte dost nekonečných schůzek, které se zdají být bez konce? Toto video je ideální pro všechny, kteří někdy měli pocit, že jejich kalendář řídí (ničí?) jejich život!
2. Přetížení firemním žargonem
Schůzka personálního oddělení, kterou nikdy nezapomenu Část 1: @ClickUp Část 2: @ClickUp #corporatehumor #officehumor
Máte někdy pocit, že se ve vaší kanceláři mluví úplně jiným jazykem? Ponořte se do světa „synergie“ a „optimalizace“.
3. Panika z termínu na poslední chvíli
Můžete nahlásit personální oddělení personálnímu oddělení? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp
Můžete nahlásit personální oddělení personálnímu oddělení? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp
Tento klip zachycuje šílený zmatek, který nastane, když se náhle posune termín. Je to scénář, který mnozí z nás znají až příliš dobře, a toto video slouží jako připomínka, že jsme všichni společně na této chaotické cestě.
Ať už pracujete v personálním oddělení nebo jste jen členem týmu, který potřebuje pobavit, tato videa z TikToku vhodná pro personální oddělení jsou perfektním způsobem, jak zlepšit náladu a vykouzlit úsměv na tváři!
Jak sdílet vtipy na pracovišti
Sdílení vtipů v kanceláři může prolomit ledy a udržet přátelskou a vřelou atmosféru. Nejjednodušší způsob, jak sdílet vtipy na pracovišti, je prostřednictvím týmového chatu nebo instant messagingu. Tím se udržuje zábavné a přátelské prostředí a zároveň se všichni cítí zodpovědní za své konverzace s kolegy. Sdílení vtipů s vkusem může pomoci prolomit ledy a usnadnit zaměstnancům navazování přátelství v práci. 👥
Pochopte, které vtipy o lidských zdrojích jsou vhodné pro práci – buďte inkluzivní a respektujte ostatní
Humor sice pomáhá uvolnit napjatou pracovní atmosféru, ale váš smysl pro humor by měl upřednostňovat především respekt a psychickou bezpečnost. Ať už se jedná o vtipy o personalistice nebo jakékoli jiné vtipy v práci, nic, co sdílíte v práci, by nemělo nikoho urazit ani vytvářet prostředí, ve kterém by se lidé cítili odstrčení, nerespektovaní nebo v nebezpečí.
Existují určitá pravidla, která musíte mít vždy na paměti, abyste byli inkluzivní a respektovali své spolupracovníky:
1. Vyhněte se diskriminačnímu humoru
Pro vytvoření zábavného, ale zdravého pracovního prostředí je nezbytné vyhýbat se humoru, který by mohl být vnímán jako diskriminační. Vyhýbejte se vtipům na témata jako rasa, pohlaví, sexuální orientace nebo jakékoli jiné charakteristiky, které by mohly vašim spolupracovníkům připadat urážlivé, neuctivé nebo nepříjemné.
Zaměřte se spíše na univerzální, zábavný a neškodný humor, aby se všichni v organizaci cítili zapojení, respektovaní a bavili se.
2. Respektujte věkovou rozmanitost
Být vtipný by nemělo znamenat hanobit nebo stereotypizovat někoho kvůli jeho věku. Ať už je váš kolega mladší nebo starší, humor by nikdy neměl být nástrojem k ponižování, odmítání nebo urážení někoho.
Při vyprávění vtipů, které mají odlehčit pracovní atmosféru, berte v úvahu a respektujte věk členů vašeho týmu. Vědomí těchto situací je důležité pro vytvoření pozitivní pracovní atmosféry.
3. Vytvořte kulturu respektu
Snažte se vytvořit kulturu, ve které zdravý a nevinný humor pracovní prostředí obohacuje, místo aby ho zhoršoval. Za tímto účelem zvažte stanovení jasných pravidel pro vhodný humor na pracovišti.
Povzbuďte zaměstnance, aby před sdílením vtipů důkladně zvážili jejich potenciální dopad. Otevřená diskuse o humoru je nezbytná pro pochopení hranic a zabránění urazu někoho nebo ohrožení jeho psychické bezpečnosti v práci.
Zde mohou být užitečné workshopy nebo schůzky, které ukazují, jak můžete používat humor, který povzbuzuje, místo aby snižoval.
4. Vytvořte standardní postup pro řešení negativních reakcí
I s nejlepšími úmysly se někdy může stát, že vtip nevyzní dobře. Pokud vtip na pracovišti neúmyslně někoho urazil nebo zranil, musíte vědět, jak dál postupovat. Pro vytvoření zdravého pracovního prostředí je důležité mít plán, jak takové situace řešit.
Povzbuzujte kolegy/zaměstnance, aby se ozvali, pokud jim nějaký vtip přijde urážlivý. A když se tak stane, berte to jako příležitost k poučení. Neodmítejte pocity člena týmu frázemi jako „Byl to jen vtip“ nebo „Prostě se přes to přenes“.
Místo toho, abyste něčí reakci znevažovali, je důležité naslouchat a snažit se pochopit, proč reagoval negativně. Řešení takových problematických situací může pomoci předejít budoucím incidentům, které by mohly zhoršit pracovní prostředí.
Jako zástupce personálního oddělení musíte dělat to, co je v nejlepším zájmu společnosti. Pokud je vtip nevhodný nebo ho někdo považuje za necitlivý, personální oddělení musí situaci rychle vyřešit. Chcete-li využít svou roli jako profesionál v oblasti lidských zdrojů, začněte tím, že problém uznáte, a poté promluvte s dotčenými zaměstnanci, abyste ho vyřešili. Jako preventivní opatření vytvořte ochranná opatření, aby se takové případy neopakovaly.
5. Umírněný humor na úrovni organizace
Organizace hrají klíčovou roli při určování tónu humoru na pracovišti, a to jde nad rámec pouhého zavedení příslušných zásad.
Personální oddělení by měla poskytovat pokyny ohledně vhodného humoru a zahrnout toto téma do školení o diverzitě a inkluzi. Organizace mohou vytvořit vyhrazené prostory nebo časy pro sdílení humoru, například vtipný páteční e-mailový řetězec nebo speciální chatový kanál.
Tímto způsobem poskytnete strukturovaný prostor pro humor a zároveň udržíte kontrolu nad jeho vhodností a ochráníte svou značku.
Personální oddělení by navíc mělo být připraveno řešit případy, kdy humor překročí hranici, a brát je jako příležitost k poučení a nápravě.
