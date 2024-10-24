Jak vytvořit prstencový graf pro působivá vizuální data

Vytváření jasných a poutavých vizuálů je klíčové pro efektivní prezentaci dat a jedním z nejlepších způsobů, jak toho dosáhnout, je použití prstencového grafu.
Jedná se o výkonný nástroj pro vizualizaci informací, který nabízí elegantní a moderní variantu tradičního výsečového grafu.
Podívejme se, jak vytvořit prstencový graf, který zjednoduší vaše data a zároveň zlepší vaše vyprávění.
Co je to prstencový graf?
Donutový graf, také nazývaný prstencový graf, zobrazuje data jako proporcionální segmenty disku s dutým středem, podobně jako donut.
Při pohledu na výsečový graf je snadné nesprávně interpretovat velikost jednotlivých výsečí jako reprezentativní pro celý graf.
Místo prezentace kategorií jako výsečí používají prstencové grafy oblouky, což zvyšuje přehlednost. Ačkoli centrální otvor může na první pohled vypadat jako designový prvek, pomáhá divákům vyhnout se záměně ploch jednotlivých sekcí.
Navíc se snadno vytvářejí a mají moderní vzhled, díky čemuž vynikají mezi ostatními vizualizačními technikami.
Typy prstencových grafů
Kruhové grafy existují v několika typech, z nichž každý slouží k určitému účelu v závislosti na prezentovaných datech. Zde je několik běžných typů kruhových grafů:
Jednoduchý prstencový graf
Tento graf se skládá z kruhu rozděleného na segmenty, z nichž každý představuje část dat. Jeho účelem je ukázat, jak se jednotlivé části liší od celku, a zároveň zachovat čistý a vizuálně přitažlivý design.
Uprostřed kruhu je obvykle prázdné místo, ale někdy mohou být přidány popisky nebo další informace.
Rozložený prstencový graf
Rozložený prstencový graf jde ještě o krok dál. Jedná se o pokročilejší verzi jednoduchého prstencového grafu, který je navržen tak, aby zdůraznil konkrétní segmenty.
Tento graf vytahuje jeden nebo více segmentů ze středu, čímž tyto části vyniknou. Tento typ je výhodný při zvýraznění konkrétních kategorií nebo při zobrazení hierarchických vztahů v datech.
Vizuálně „explodující“ části grafu přirozeně upoutávají pozornost diváka na nejdůležitější části.
Vnořený prstencový graf
Tento graf, známý také jako víceúrovňový nebo soustředný prstencový graf, obsahuje více prstenců. Každý prstenec představuje jinou úroveň dat, což umožňuje hierarchičtější zobrazení informací.
Tento typ je vhodný, pokud chcete zobrazit vztahy nebo rozdělení v rámci kategorií.
Skládaný prstencový graf
V tomto grafu je každý segment prstence dále rozdělen na podsegmenty , které představují různé části stejné kategorie.
Tento typ je užitečný pro znázornění toho, jak různé složky přispívají k celku.
Označený prstencový graf
Některé prstencové grafy obsahují popisky nebo hodnoty uvnitř nebo vně segmentů, aby poskytly další kontext a zlepšily čitelnost a interpretaci.
Kdy použít prstencový graf
Donutové grafy jsou skvělým vizualizačním nástrojem, ale ne vždy jsou vhodné pro každou vizualizaci dat. Pokud víte, kdy je použít, můžete svá data zviditelnit a zatraktivnit.
Zde je několik scénářů, ve kterých je prstencový graf nejlepším způsobem, jak znázornit data:
Porovnání částí s celkem
Prstencové grafy zobrazují, jak různé části přispívají k celému datovému souboru.
📌Příklad
Pokud zobrazujete podíl na trhu několika společností, každý segment prstencového grafu představuje podíl dané společnosti. Graf jasně ukazuje, jak velký podíl na trhu má každý konkurent, aniž by diváka zahlcoval čísly.
Toto vizuální srovnání pomáhá divákům rychle pochopit proporce.
Zvýraznění klíčových kategorií
Rozložený prstencový graf je obzvláště účinný při zdůraznění konkrétních datových bodů.
📌Příklad
Řekněme, že prezentujete výdaje společnosti a chcete upozornit na marketingové náklady. Mírným „rozšířením“ marketingového segmentu z prstencového grafu jej můžete vizuálně zvýraznit a zajistit, že si ho diváci okamžitě všimnou.
To je obzvláště užitečné v prezentacích, kde musí konkrétní datové body vyniknout, aniž by se ztratily.
Zaměření na vizuální přitažlivost
Někdy je třeba data prezentovat informativním a esteticky příjemným způsobem. Prstencové grafy nabízejí elegantní a moderní vzhled pro infografiky nebo digitální prezentace.
📌Příklad
Nezisková organizace může použít prstencový graf k zobrazení rozdělení darů – jedna část pro administrativní náklady, další pro programy atd. Prázdný střed může zobrazovat důležité číslo nebo ikonu, což zvyšuje vizuální přitažlivost grafu a zároveň udržuje pozornost na datech.
Vyhněte se zmatkům
Kruhové grafy mohou často vést k nesprávné interpretaci, protože diváci mají tendenci soustředit se spíše na plochu jednotlivých výsečí než na hodnoty, které představují. Prstencové grafy pomáhají tento problém eliminovat tím, že soustředí pozornost na délku jednotlivých oblouků, což usnadňuje porovnání hodnot.
📌Příklad
Design prstencového grafu pomáhá divákům pochopit rozložení času stráveného různými činnostmi v rámci projektu, aniž by je rozptylovala celková plocha jednotlivých segmentů.
Dutý střed minimalizuje zmatek a umožňuje přesnější srovnání dat.
Zjednodušení složitých dat
Prstencové grafy mohou zjednodušit složité datové soubory. Pomáhají snížit nepřehlednost tím, že se zaměřují na podstatné kategorie, aniž by diváky zahlcovaly nadměrným množstvím detailů.
📌Příklad
Pokud prezentujete výsledky průzkumu s více odpověďmi, prstencový graf může shrnout zjištění a usnadnit divákům pochopení informací.
Přečtěte si také: 25 nejlepších bezplatných softwarů pro řízení projektů
Jak vytvořit prstencový graf
Ačkoli je Google Sheets dobrou volbou pro vytváření koláčových a prstencových grafů, má některé omezení.
Vytváření grafů na cestách může být náročné. Rozhraní je lépe optimalizováno pro použití na stolním počítači, což ztěžuje efektivní práci na mobilních zařízeních, zejména s velkými datovými soubory.
Estetika grafů v Google Sheets je navíc omezená. To může být nevýhodou při jejich použití v prezentacích nebo při hovorech s klienty, protože nemusí působit profesionálně.
ClickUp je řešení pro správu projektů, které slouží také jako výkonný nástroj pro vizualizaci dat. Neomezuje se pouze na správu úkolů – vyniká při přizpůsobování a vizualizaci dat, zejména při převodu koláčových grafů na prstencové grafy.
Existuje mnoho nástrojů pro sledování, jako je časový tracker, grafy (koláčové, čárové, sloupcové), které pomáhají při efektivní správě projektů pomocí ClickUp.
Existuje mnoho nástrojů pro sledování, jako je časový tracker, grafy (koláčové, čárové, sloupcové), které pomáhají při efektivní správě projektů pomocí ClickUp.
Takto můžete vytvořit prstencový graf pomocí ClickUp:
Krok 1. Identifikujte data
Rozhodněte se, jaké kategorie chcete v grafu znázornit. Pokud například sledujete úkoly v rámci projektu, kategoriemi mohou být „Dokončeno“, „Probíhá“, „Čeká na vyřízení“ atd.
Shromážděte číselné hodnoty pro každou kategorii. Může se jednat o počet úkolů, strávené hodiny nebo jakékoli jiné relevantní metriky.
V ClickUp můžete vybírat data z různých míst, jako jsou prostory, složky nebo seznamy. Tato flexibilita vám umožňuje přizpůsobit graf vašim konkrétním potřebám.
Krok 2. Vložte výsečový graf
Začněte vytvořením výsečového grafu, který bude později převeden na prstencový graf.
Začněte otevřením panelu ClickUp, klikněte na + Přidat kartu a z možností vlastních karet vyberte „Výsečový graf“.
Dashboardy ClickUp se skládají z vysoce přizpůsobitelných karet, které můžete uspořádat tak, aby prezentovaly vaše data podle vašich představ. Vytvoření prstencového grafu v ClickUp je stejně jednoduché jako použití těchto přizpůsobitelných karet k zadání a zobrazení vašich informací.
Řekněme například, že spravujete pracovní zátěž týmu a chcete ji rozdělit podle stavu – zda jsou úkoly dokončeny, v procesu nebo čekají na vyřízení.
Po zadání datového souboru vám ClickUp zobrazí výsečový graf, který nejen prezentuje stav úkolů, ale také poskytuje další podrobnosti, jako jsou značky úkolů, počet podúkolů a případné indikátory blokovaných nebo čekajících úkolů.
Krok 3. Převést na prstencový graf
Tento výsečový graf můžete rychle převést na prstencový graf pomocí několika kliknutí. V nastaveních výsečového grafu vyhledejte možnost převodu na prstencový graf.
Aktivujte možnost prstencového grafu. Tím se do středu kruhového grafu přidá otvor, ve kterém se zobrazí celkový počet.
Toto číslo představuje celkový součet vašich kategorií a poskytuje vám rychlý přehled o vašich datech.
Prstencový graf můžete vytvořit tak podrobný nebo jednoduchý, jak potřebujete. Díky této míře přizpůsobení graf nejenže zprostředkuje data, ale také se dokonale hodí k celkovému vzhledu vašeho dashboardu nebo reportu.
Krok 4. Použijte podrobný náhled
Další funkcí, díky které jsou prstencové grafy tak užitečné, je podrobný náhled ClickUp. Můžete kliknout na libovolný výseč nebo na celkovou hodnotu uprostřed a podrobněji prozkoumat konkrétní data za tímto segmentem.
Pokud například sledujete úkoly týmu, můžete se podrobně podívat na to, kdo je zodpovědný za který úkol, termíny jejich splnění a jaký pokrok byl dosud učiněn.
Platforma vám také umožňuje organizovat data podle data pomocí datových polí ClickUp v kartách Dashboard. To je obzvláště užitečné pro vizualizaci trendů v čase, protože můžete vytvářet prstencové grafy, které zdůrazňují, jak se určité aktivity nebo úkoly vyvíjejí v konkrétním časovém rozmezí.
Krok 5. Uložení a sdílení
Jakmile je graf hotový, uložte jej a sdílejte se svým týmem nebo zainteresovanými stranami, aby měli všichni přístup k nejnovějším vizualizacím dat.
Příklady použití prstencových grafů
Potřebujete nápady, jak využít prstencové grafy? Podívejme se na několik inspirativních příkladů.
Technické prstencové grafy
Prstencové grafy jsou novým pojetím klasického výsečového grafu, díky čemuž jsou ideální pro vizualizaci dat souvisejících s technologií.
Níže je například infografika o populárních platformách sociálních médií, kde kruhové grafy rozdělují demografické údaje o publiku podle věkových skupin.
Podobně při ilustraci srovnání značek notebooků může série prstencových grafů vizuálně znázornit celkovou velikost odvětví a trendy.
Prstencové grafy prodejů
Prodejní týmy pracují s obrovským množstvím dat. Prstencový graf dokáže na malém prostoru pojmout spoustu cenných informací, což je ideální pro prodejní dashboard.
Graf může například zobrazovat uzavřené obchody, přičemž každý typ obchodu je zobrazen proporcionálně k celkovému počtu. To pomáhá týmům rychle zjistit jejich výkonnost, odhalit mezery a přijímat rozhodnutí založená na datech, která zvýší konverze.
Vytváření prstencových grafů
Ve výrobě mohou být prstencové grafy mocným nástrojem pro pochopení neefektivnosti výroby. Pomocí těchto grafů může manažer vizualizovat příčiny ztráty výrobního času, jako jsou poruchy zařízení, potřeba údržby nebo nedostatek materiálu.
Rozdělení těchto problémů do segmentů prstencového grafu usnadňuje zjištění, kde se problémy koncentrují, a efektivnější přidělování zdrojů, což může zlepšit produktivitu.
Finanční prstencové grafy
Finanční data mohou být nepřehledná, ale prstencové grafy je zjednodušují zobrazením kategorií, jako jsou zaplacené, nevyřízené, po splatnosti a neuhrazené účty. To finančním týmům poskytuje rychlý přehled o finančním zdraví společnosti.
Analytici mohou okamžitě vidět, kde vznikají potenciální problémy, a jednat proaktivně, čímž zlepšují správu cash flow a snižují finanční rizika. Jedná se o jednoduchý, ale účinný způsob sledování důležitých čísel.
Donutové grafy vlády
Donutové grafy mohou být užitečné také pro vládní dashboardy, zejména pokud jde o sledování procesů, jako jsou žádosti o dotace.
Donutový graf můžete použít k zobrazení procenta přijatých, schválených nebo dosud nevyřízených žádostí. Tento typ vizualizace poskytuje správcům přehledný přehled, který jim pomáhá odhalit neefektivnosti a úzká místa v systému.
Díky rychlé identifikaci míst, kde dochází ke zpomalení procesu, mohou přerozdělit zdroje a zlepšit celkový výkon.
Přečtěte si také: 10 příkladů diagramů pro jakýkoli typ projektu
Výhody používání prstencových grafů
Od možností přizpůsobení po jednoduchost – zde je přehled důvodů, proč jsou prstencové grafy skvělou volbou pro vaše grafy projektového řízení.
1. Možnost přizpůsobení
Jednou z největších výhod prstencových grafů je možnost přizpůsobení. Ať už jste podnikatel, učitel nebo student, můžete tyto grafy přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašemu publiku a cílům.
Díky flexibilitě při úpravách barev, popisků a designu je snazší prezentovat komplexní data srozumitelným způsobem. Můžete například sladit barevné schéma grafu s vaší značkou nebo využít psychologii barev k ovlivnění toho, jak diváci data interpretují.
Další užitečnou funkcí je možnost rozložit části grafu, čímž upoutáte pozornost na klíčové body dat a nasměrujete pozornost diváka. Díky této úrovni přizpůsobení můžete z nudného souboru dat vytvořit vizuálně přitažlivý příběh.
2. Uživatelská přívětivost
K vytvoření nebo pochopení prstencového grafu nemusíte být odborníkem na data. Kruhový design se přirozeně hodí k zobrazení poměrů, díky čemuž jsou i složitá data snáze pochopitelná. Prstencové grafy překračují kulturní a jazykové bariéry, což z nich činí vynikající nástroj pro globální spolupráci.
Navíc jsou tak intuitivní, že mohou usnadnit diskusi i mezi lidmi, kteří nejsou obeznámeni s analýzou dat.
3. Jednoduchost
Nejvýznamnější výhodou prstencových grafů je jejich snadná srozumitelnost. Díky jejich minimalistickému designu mohou diváci okamžitě pochopit význam dat, i když mají málo nebo žádné zkušenosti s čtením grafů.
Skutečnost, že prstencové grafy mají velmi málo kritických komponent – jako vnější a vnitřní prstence, segmenty, dlaždice a legendy – také znamená, že jsou pro diváka méně kognitivně náročné, což usnadňuje vstřebávání informací na první pohled.
4. Vizuální přitažlivost
Na rozdíl od tradičních grafů vám prstencové grafy poskytují více prostoru pro práci, což umožňuje kreativitu v rozložení a použití barev. Prázdný střed může efektivně zobrazovat klíčová čísla nebo součty, čímž vylepšuje design a funkčnost.
Pokud je správně vytvořený, může být dobře zpracovaný prstencový graf výrazným prvkem prezentace, který zanechá trvalý dojem na vaše publikum.
Omezení prstencových grafů
Ačkoli jsou prstencové grafy vizuálně atraktivní a praktické pro zobrazení určitých typů dat, mají několik omezení, kvůli kterým nemusí být vhodné pro každou situaci.
1. Není ideální pro často se měnící data
Vzhledem k tomu, že design je statický, je jeho aktualizace v reálném čase bez vytvoření vizuálního nepořádku obtížná. Při pokusu o aktualizaci dat se mohou pevné části rozházet, což znesnadní čtení grafu. Kruhový formát také není vhodný pro zobrazení dat, která se často mění.
Jiné formáty, jako například čárové grafy, jsou často účinnější, když je třeba informace rychle aktualizovat.
2. Omezená schopnost znázornit mnoho kategorií
Jakmile se pokusíte vměstnat do grafu více datových bodů, rychle se stane přeplněným a těžko interpretovatelným. Čím více sekcí přidáte, tím obtížnější je zachovat přehlednost a diváci mohou mít potíže s porozuměním překrývajícím se čarám a popiskám.
U složitých datových sad s mnoha proměnnými mohou být účinnější jednodušší a přehlednější alternativy.
3. Méně přesné pro podrobné porovnání dat
Prstencové grafy jsou vizuálně působivé, ale nejsou nejlepší volbou pro přesné srovnání dat.
Jelikož se zaměřují spíše na obecné proporce než na konkrétní hodnoty, může být obtížné přesně odhadnout rozdíly ve velikosti jednotlivých částí. Zaoblený design také ztěžuje měření přesných procent, zejména u menších datových segmentů.
Tato nepřesnost může vést k nesprávné interpretaci, zejména pokud je cílem porovnat jemné rozdíly mezi kategoriemi.
4. Prostorové omezení
Dalším omezením je, že prstencové grafy mohou mít potíže, když je málo místa. Jejich kruhové uspořádání vyžaduje dostatek prostoru pro jasné zobrazení dat, zejména pokud je třeba zahrnout popisky nebo další informace.
Při zobrazení na malých plochách, jako jsou obrazovky mobilních zařízení nebo husté zprávy, může dojít ke stlačení textu a segmentů, což znesnadňuje čtení grafu. To činí prstencový graf méně flexibilním než sloupcový nebo spojnicový graf, které se mohou rychle přizpůsobit omezeným plochám, aniž by ztratily na přehlednosti.
🎊Bonus: Podívejte se na tohoto rychlého průvodce Jak vytvořit výsečový graf v Excelu za pár minut a zjednodušte si proces vytváření reportů.
Vytvářejte úžasné prstencové grafy s ClickUp
Prstencové grafy jsou moderní a stylovou verzí klasických výsečových grafů a je jasné, proč jsou tak populární. Jejich elegantní, minimalistický design se dokonale hodí k jakémukoli vizuálnímu stylu. Díky své přizpůsobivosti jsou ještě lepší a můžete je použít k prezentaci dat z různých odvětví.
Pokud uvažujete o vytvoření prstencových grafů, ClickUp vám s tím pomůže.
Nejenže můžete navrhovat úchvatné prstencové grafy, ale také spravovat data, zefektivňovat projekty a automatizovat pracovní postupy – vše na jednom místě.
A to nejlepší? Je to zdarma!
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte optimalizovat celý svůj proces!