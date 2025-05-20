ClickUp blog
50 nejlepších klávesových zkratek pro Google Sheets

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
20. května 2025

Máte někdy pocit, že trávíte více času klikáním v nabídce Tabulek než skutečnou prací?

Zadejte klávesové zkratky Google Sheets.

Klávesové zkratky v Google Sheets šetří čas a jsou tajemstvím zvýšení vaší produktivity. Pomáhají vám bleskově se orientovat v tabulkách a omezují zbytečné klikání. Jsou snadno použitelné, snadno zapamatovatelné a co je nejlepší, zcela zdarma.

Věděli jste, že pokud vaše práce zahrnuje práci na počítači po celou 8hodinovou pracovní dobu, můžete pomocí klávesových zkratek ušetřit až 8 celých pracovních dnů ročně? To znamená zvýšení celkové produktivity o 3,3 %!

Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda? Zůstaňte s námi a my vás provedeme 50 nejlepších klávesových zkratek pro Google Sheets, které vám pomohou pracovat chytřeji, nikoli tvrději.

Co je klávesová zkratka v Google Sheets?

Klávesové zkratky v Google Sheets jsou série kombinací kláves, které uživatelům pomáhají provádět úkoly rychleji, protože nemusí vše zadávat ručně. Myšlenka klávesových zkratek vznikla v počátcích osobních počítačů, kdy je Apple představil v 80. letech.

Cíl byl jednoduchý: zjednodušit opakující se úkoly a zlepšit celkovou uživatelskou zkušenost. Tyto klávesové zkratky se staly základem produktivity a pomáhají uživatelům provádět úkoly, aniž by byli odkázáni pouze na myš nebo navigaci v nabídkách.

Pokud jde o Google Sheets, klávesové zkratky slouží stejnému účelu – zvyšují efektivitu a usnadňují správu tabulek. Pomocí několika kombinací kláves můžete rychle procházet databázi Google Sheets, přecházet mezi listy nebo provádět výpočty, aniž byste museli zvedat ruce z klávesnice.

Například můžete použít klávesovou zkratku „Ctrl + Shift + V“ nebo „Command + Shift + V“ na Macu, abyste vložili hodnoty bez formátování do vybrané buňky, nebo „Alt + Shift + 5“, abyste text přeškrtli. Tyto klávesové zkratky šetří čas a umožňují vám soustředit se na data místo klikání v nabídkách.

Výhody používání klávesových zkratek v Google Sheets

Používání zkratek v Google Sheets má mnoho výhod, které mohou zvýšit vaši produktivitu a efektivitu. Integrací těchto zkratek do své každodenní rutiny můžete:

  • Ušetřete čas: Klávesové zkratky eliminují nutnost opakovaných kliknutí myší a procházení nabídek, což vám umožní dokončit úkoly rychleji.
  • Snižte počet chyb: Rychlé použití formátování nebo provádění úprav pomocí zkratek minimalizuje pravděpodobnost chyb, které mohou nastat při ručních procesech.
  • Zlepšete multitasking: Klávesové zkratky vám umožňují provádět více úkolů současně, aniž byste museli neustále přepínat mezi klávesnicí a myší.
  • Zlepšete soustředění: Zkratky minimalizují potřebu klikání myší a navigace v nabídkách, takže se můžete lépe soustředit na práci. Tento plynulý pracovní postup omezuje rušivé vlivy a pomáhá vám efektivněji plnit úkoly.
  • Zvyšte efektivitu: Zjednodušte si pracovní postup pomocí klávesových zkratek, které vám pomohou efektivněji spravovat velké datové soubory.

Jak povolit klávesové zkratky v Google Sheets

Než začnete používat klávesové zkratky, je důležité se ujistit, že jsou povoleny v nastavení Google Sheets.

Zde je jednoduchý návod, jak je aktivovat pomocí nabídky Google Sheet:

1. Otevřete Google Sheets

Začněte otevřením dokumentu Google Sheets, ve kterém chcete používat klávesové zkratky.

Google Sheets
prostřednictvím Google Sheets

2. Přejděte do nabídky nápovědy

Klikněte na nabídku „Nápověda“ v horní liště aplikace Google Sheets.

Nabídka nápovědy v Google Sheets
prostřednictvím Google Sheets

3. Vyberte klávesové zkratky

V rozevíracím menu vyberte „Klávesové zkratky“ (nebo stiskněte Ctrl + / pro přímý přístup). Zobrazí se dialogové okno se seznamem dostupných klávesových zkratek.

Klávesové zkratky v Google Sheets
prostřednictvím Google Sheets

4. Povolte kompatibilní klávesové zkratky

V okně Klávesové zkratky přejděte dolů a zaškrtněte políčko „Povolit kompatibilní klávesové zkratky pro tabulky“. Tato možnost vám umožní používat ještě více známých klávesových zkratek z jiných tabulkových procesorů, jako je Excel.

Kompatibilní klávesové zkratky pro tabulky Tlačítko v Google Sheets
prostřednictvím Google Sheets

5. Zavřete nabídku a začněte používat klávesové zkratky

Jakmile zkratky povolíte, zavřete dialogové okno a můžete je okamžitě začít používat. Váš pracovní postup je nyní optimalizován pro klávesové zkratky!

50 nejlepších klávesových zkratek pro Google Sheets, které vám ušetří čas

Zvládnutí klávesových zkratek pro Google Sheets může výrazně snížit čas strávený opakujícími se úkoly. Zde je seznam 50 nezbytných zkratek, které vám pomohou vytěžit maximum z Google Sheets.

1. Klávesové zkratky pro navigaci

Pohybovat se ve velkých tabulkách může být obtížné. Tyto klávesové zkratky pro navigaci vám pomohou rychle se pohybovat po datech, přepínat mezi listy a snadno najít požadované místo.

PopisZkratky ve WindowsZkratky na Macu
Přesuňte se na okraj oblastí datCtrl + šipkaKlávesa Command + šipka
Přesunout na začátek listuCtrl + HomeFn + Command + šipka doleva
Přesunout se do poslední buňky s datyCtrl + EndFn + Command + šipka doprava
Přejděte o jednu obrazovku dolůStránka dolůFn + šipka dolů
Přejděte o jednu obrazovku nahoruStránka nahoruFn + šipka nahoru
Rozbalit nebo sbalit seskupené řádky/sloupceAlt + Shift + šipkyCommand + Shift + K
Přejít na další listCtrl + Page DownFn + Command + šipka dolů
Přejít na předchozí listCtrl + Page UpFn + Command + šipka nahoru
Přesouvání po jedné buňceŠipkyŠipky
Otevřete dialogové okno „Přejít na rozsah“Ctrl + GCommand + G

2. Zkratky pro zadávání dat a formátování

Efektivní zadávání a formátování dat může ušetřit značné množství času a úsilí. Tyto klávesové zkratky zjednodušují úkoly, jako je kopírování, vkládání a formátování, a zefektivňují správu tabulek.

PopisZkratky ve WindowsZkratky na Macu
Zkopírujte vybrané buňkyCtrl + CCommand + C
Vyjmout vybrané buňkyCtrl + XCommand + X
Vložit zkopírované nebo vyjmout buňkyCtrl + VCommand + V
Zrušit poslední akciCtrl + ZCommand + Z
Zopakujte poslední zrušenou akciCtrl + YCommand + Shift + Z
Vložit pouze hodnotyCtrl + Shift + VCommand + Shift + V
Zvýrazněte vybraný text tučným písmemCtrl + BCommand + B
Zvýrazněte vybraný text kurzívouCtrl + ICommand + I
Podtrhněte vybraný textCtrl + UCommand + U
Otevřete nabídku FormátAlt + ECommand + T

3. Zkratky pro výběr a úpravy

Plynulý výběr a úpravy buněk mohou výrazně zvýšit vaši produktivitu. Pomocí těchto základních klávesových zkratek můžete rychle vybírat, upravovat a spravovat data v Google Sheets.

PopisZkratky ve WindowsZkratky na Macu
Vyberte celý listCtrl + ACommand + A
Vyberte celý řádekShift + mezerníkShift + mezerník
Vyberte celý sloupecCtrl + mezerníkCommand + mezerník
Vložit nový řádekCtrl + Shift + =Command + Shift + =
Vložit nový sloupecCtrl + Shift + +Command + Shift + +
Odstranit vybraný řádekCtrl + –Command + –
Odstranit vybraný sloupecCtrl + Shift + –Command + Shift + –
Přejít na další buňkuZáložkaZáložka
Úprava aktivní buňkyVstoupitNávrat
Vyplňte vybrané buňky předchozím záznamemCtrl + DCommand + D

4. Zkratky pro správu dat

Efektivní správa a analýza dat je v každém listu Google Sheets zásadní. Tyto jednoduché klávesové zkratky vám pomohou seřazovat, filtrovat a provádět výpočty, aby vaše data byla přehledná a použitelná.

PopisZkratky ve WindowsZkratky na Macu
Otevřít dialogové okno pro řazení rozsahuAlt + D + SCommand + Shift + R
Použití nebo odebrání filtruCtrl + Shift + LCommand + Shift + F
Vložit nový listShift + F11Fn + Shift + F11
Otevřít historii verzíCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H
Vypočítat součet vybraných buněkCtrl + Shift + TCommand + Shift + T
Vypočítat průměr vybraných buněkCtrl + Shift + ACommand + Shift + A
Vyhledávání a nahrazování datCtrl + HCommand + H
Formátovat jako měnuCtrl + Shift + 4Command + Shift + 4
Formátovat jako procentoCtrl + Shift + 5Command + Shift + 5
Formátovat jako datumCtrl + Shift + #Command + Shift + #

5. Různé klávesové zkratky

Tyto další klávesové zkratky pokrývají řadu funkcí, které se nehodí do jiných kategorií, ale jsou přesto neuvěřitelně užitečné pro různé úkoly v Google Sheets.

PopisZkratky ve WindowsZkratky na Macu
Otevřete nabídku „Nápověda“.Ctrl + /Command + /
Zobrazit nebo skrýt řádek vzorcůCtrl + Shift + UCommand + Shift + U
Přepnout do režimu celé obrazovkyF11Command + Control + F
Vložit aktuální datumCtrl + ;Command + ;
Vložit aktuální časCtrl + Shift + ;Command + Shift + ;
Otevřete nabídku podmíněného formátováníAlt + O, DCommand + Option + O, D
Zamrazit vybrané řádky nebo sloupceAlt + W, FCommand + Option + W, F
Odstranění ohraničení z vybraných buněkCtrl + Shift + 7Command + Option + 0
Přidávání nebo odebírání komentářůCtrl + Alt + MCommand + Option + M
Otevřete nabídku Doplňky.Ctrl + Alt + ACommand + Option + A
Rozbalit nebo sbalit všechny řádkyCtrl + Alt + 0Command + Option + 0
Přesunout se na poslední buňku v řádkuKonecCommand + šipka doprava
Zobrazit nebo skrýt postranní panelCtrl + Alt + Shift + HCommand + Option + Shift + H

Tyto klávesové zkratky vám umožní pracovat efektivněji a soustředit se na to, co je důležité. Snižují také pravděpodobnost chyb způsobených opakovanými manuálními úkony, takže získáte větší kontrolu nad svými úkoly.

Omezení používání Google Sheets

Navzdory své praktičnosti má Google Sheets určitá omezení, která mohou ovlivnit způsob jeho použití pro zpracování velkých objemů dat nebo pokročilé funkce.

Pochopení těchto omezení vám pomůže určit, kdy je Google Sheets dostačující a kdy je třeba zvážit použití jiných nástrojů. Zde je několik omezení, s nimiž se uživatelé Google Sheets setkávají:

1. Omezená kapacita dat

Google Sheets zvládne až 10 milionů buněk na jeden list, což se může zdát jako hodně, ale u velkých datových sad to může být rychle omezující. Pokud pracujete s velkým množstvím dat, může dojít ke zpomalení výkonu nebo dokonce k dosažení limitu buněk.

2. Problémy s výkonem u rozsáhlých vzorců

Při práci se složitými vzorci nebo více výpočty může dojít ke snížení výkonu Google Sheets. Může docházet k prodlevám, pomalejšímu načítání nebo zpožděním při aktualizacích, což může bránit vaší produktivitě.

3. Nedostatek pokročilých funkcí

Google Sheets je skvělý pro základní a středně pokročilou analýzu dat. Stále však postrádá pokročilé funkce jiných tabulkových procesorů, jako je Microsoft Excel, například Power Query, pokročilé kontingenční tabulky a robustnější možnosti vytváření grafů. Google Sheets také neumožňuje uživatelům vytvářet vlastní klávesové zkratky.

4. Omezená automatizace a skriptování

Ačkoli Google Sheets nabízí Google Apps Script pro automatizaci, není tak výkonný ani snadno použitelný jako pokročilejší nástroje, jako jsou Python nebo Excel VBA. Skriptovací prostředí nemusí efektivně podporovat složité pracovní postupy nebo rozsáhlé automatizační projekty.

5. Problémy s kompatibilitou

I když Google Sheets podporuje různé formáty souborů (např. CSV, XLSX), při převodu mezi platformami, zejména při přechodu mezi Sheets a Excelem, může dojít ke ztrátě některých formátování a vzorců. To může způsobit nesrovnalosti ve vašich datech nebo zprávách. V některých případech můžete při práci s notebookem potřebovat externí klávesnici.

6. Omezené doplňky

Ačkoli Google Sheets nabízí řadu doplňků, ekosystém je ve srovnání s jinými softwarovými řešeními stále relativně omezený.

7. Ztráta dat při slučování listů

Sloučení dvou tabulek Google Sheets, které na sebe odkazují, může vést ke ztrátě dat. Pokud nejsou odkazy během procesu slučování správně udržovány, může dojít k poškození odkazů a ztrátě dat. To komplikuje analýzu dat a snižuje důvěryhodnost finálních zpráv.

Nyní víte, jaká jsou omezení aplikace Google Sheets. Je to stále nejlepší nástroj pro vaše potřeby, nebo potřebujete alternativu k Google Sheets, která by lépe vyhovovala vašemu pracovnímu postupu? Pojďme se na to podívat!

Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Google Sheets

Rozlučte se s omezeními Google Sheets a přejděte na ClickUp, platformu pro správu projektů, která jde nad rámec organizace dat. Nabízí plně integrovaný systém pro správu úkolů, spolupráci s týmy a plynulou automatizaci pracovních postupů.

ClickUp nabízí mimo jiné sledování času, připravené šablony tabulek, funkce pro spolupráci v reálném čase, jako jsou komentáře a živé úpravy, automatizaci řízení projektů a integrace.

Jak řekl Morey Graham , ředitel projektu Alumni & Donor Services Project ve Wake Forest:

Nyní můžeme spolupracovat v rámci jednoho systému a mít přehled o důležitých datech. To umožňuje našim různým týmům podávat zprávy o pokroku, identifikovat problémy s pracovní zátěží a kapacitou a plánovat přesněji.

Nyní můžeme spolupracovat v rámci jednoho systému a mít přehled o důležitých datech. To umožňuje našim různým týmům podávat zprávy o pokroku, identifikovat problémy s pracovní zátěží a kapacitou a plánovat přesněji.

Klávesové zkratky ClickUp
Optimalizujte své pracovní postupy pomocí klávesových zkratek ClickUp a klávesových zkratek.

Ačkoli ClickUp nemá vestavěnou funkci pro práci s tabulkami, dokáže spravovat data ve formátu ClickUp Table View. To vám umožňuje sledovat data a propojit je přímo s úkoly, podúkoly a závislostmi.

Kromě toho nabízí tabulkový pohled pokročilé možnosti filtrování, třídění a seskupování, které vám umožní analyzovat a vizualizovat data v širším kontextu projektu.

Zobrazení tabulky ClickUp
Upravujte data hromadně pomocí responzivních, intuitivních tabulek pomocí zobrazení tabulek ClickUp.

Klávesové zkratky a zkratky ClickUp vám navíc umožňují rychle procházet a spravovat úkoly, čímž ušetříte více času než se standardními zkratkami Google Sheets.

Zde je návod, jak můžete pomocí tabulkového zobrazení, klávesových zkratek a klávesových zkratek ClickUp zlepšit svůj pracovní postup:

  • Vlastní zobrazení tabulek: Uspořádejte si data ve formátu podobném tabulkovému procesoru, ale s výkonnými funkcemi, jako jsou vlastní pole, pokročilé filtrování, třídění atd. Ať už spravujete projekty, týmy nebo data klientů, zobrazení tabulek se přizpůsobí vašim potřebám.
  • Správa úkolů: ClickUp integruje správu úkolů přímo do vašich tabulek. Aktualizujte stav úkolů, přiřazujte úkoly členům týmu a spravujte termíny, vše z jednoho místa.
  • Integrované klávesové zkratky pro vyšší efektivitu: Klávesové zkratky ClickUp zrychlují a zjednodušují váš pracovní postup. Můžete například nastavit připomenutí pouhým stisknutím klávesy „r“ na klávesnici.
  • Prostory pro spolupráci: Spolupracujte v dedikovaném projektovém prostoru a přidávejte komentáře a soubory přímo k úkolům. Můžete také provádět úpravy v reálném čase v tabulkovém zobrazení, takže váš tým bude vždy na stejné vlně.
  • Závislosti úkolů a automatizace: Na rozdíl od statických tabulek vám ClickUp umožňuje automatizovat úkoly a nastavit závislosti úkolů, čímž zajistíte plynulý průběh vašich projektů.
Klávesové zkratky a klávesové zkratky ClickUp
Aktivujte klávesové zkratky a zkratky pro optimalizaci pracovního postupu pomocí klávesových zkratek ClickUp a klávesových zkratek.

Zde je několik obecných klávesových zkratek ClickUp, které mohou být užitečné při práci s daty:

AkceKlávesové zkratky pro WindowsKlávesové zkratky pro Mac
Otevřít centrum ovládáníCtrl+KCommand + K
Další úkolCtrl+Shift+šipka dopravaCtrl+Shift+šipka doprava
Předchozí úkolCtrl+Shift+šipka dolevaCtrl+Shift+šipka doleva
Zobrazit/skrýt postranní panelQQ
Vytvořit nový úkolCtrl+ECommand + E
Vytvořte komentář z vybraného textuCtrl + Shift + MCmd + Shift + M
Vytvořte úkol z vybraného textuCtrl + Alt + TCmd + Option + T
Zvýraznění vybraného textového blokuCtrl + Shift + HCmd + Shift + H
Duplikovat textový blokCtrl + DCmd + D
Zarovnání textu vpravo nebo vlevoCtrl + Shift + RCmd + Shift + R
Zarovnat text na středCtrl + Shift + ECmd + Shift + E
Použijte vložený kódCtrl + Shift + CCmd + Shift + C
Zafixovat odkazCtrl+KCommand + K

Poznámka: Jedná se o obecné klávesové zkratky. Konkrétní klávesové zkratky se mohou lišit v závislosti na konfiguraci ClickUp a typu zobrazení, které používáte.

Vylepšete své klávesové zkratky s ClickUp!

Klávesové zkratky v Google Sheets mohou být vaším nejlepším pomocníkem při zrychlování úkolů a kontrole dat. Pokud jste však připraveni vyměnit tyto zkratky za zcela novou úroveň efektivity, ClickUp je tu pro vás.

Díky funkcím, jako jsou přizpůsobitelné zobrazení tabulek a šablony připravené k použití, se budete divit, jak jste bez nich mohli vůbec fungovat. Navíc díky hladké integraci a automatizačním nástrojům ClickUp bude váš pracovní postup plynulejší než kdykoli předtím.

Jste připraveni se zbavit chaotických tabulek? Vyzkoušejte ClickUp a sledujte, jak vaše produktivita stoupá (vaše budoucí já vám poděkuje).

