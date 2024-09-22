Jak získat práci v oblasti umělé inteligence: Získejte práci svých snů

Ještě nedávno se všichni obávali, že jim AI vezme práci. Nyní ale všichni chceme vědět, jak získat práci v oblasti AI. AI je novým hitem a každý se chce přidat k tomuto trendu.
A to není vše. Mnoho pracovních míst v oblasti AI nabízí větší flexibilitu než tradiční zaměstnání a jsou také lukrativní. Průměrný plat odborníka v oblasti umělé inteligence v USA se pohybuje kolem 154 397 dolarů ročně. Společnosti jako Meta, Netflix a Amazon v posledních letech neustále najímají pracovníky pro vývoj systémů AI a modelů strojového učení, přičemž některé platy dosahují až 900 000 dolarů.
Práce v oblasti umělé inteligence navíc nabízí jednu z nejvyhledávanějších výhod 21. století – práci na dálku. To vše dohromady vedlo k prudkému rozmachu ekonomiky umělé inteligence.
V tomto článku se dozvíte více o odvětví práce v oblasti AI, o krocích, které je třeba podniknout pro vstup na trh AI, a především o tom, jak používat nástroje AI, které vám usnadní hledání práce.
Porozumění situaci na trhu práce v oblasti AI
Programování, technická podpora, síťové technologie, projektový management, bezpečnost a business intelligence. Víte, co mají všechny tyto oblasti společného?
⭐ Doporučená šablona
Díky bezplatné šabloně pro hledání práce od ClickUp je získání dalšího zaměstnání v oblasti umělé inteligence nyní ještě snazší. Pomůže vám udržet pořádek tím, že budete moci sledovat žádosti, termíny a následné kroky na jednom snadno spravovatelném místě.
Toto byly „nejžádanější“ technické dovednosti, které se daly naučit v roce 2010 – před patnácti lety. I když jsou tyto dovednosti velmi žádané i dnes, nyní se považují za nezbytné. Jinými slovy, měli byste je již znát.
A co dalšího byste měli vědět? Strojové učení (ML). ML je v podstatě základem pro získání práce v oblasti AI.
Proč? Zde je několik příkladů toho, jak moc společnosti oceňují strojové učení:
Netflix snížil náklady o více než 1 miliardu dolarů ročně díky investicím do strojového učení prostřednictvím svého doporučovacího systému Netflix Recommendation Engine.
Společnost Amazon mezitím zaznamenala výrazné zlepšení a díky pokrokům v oblasti strojového učení zkrátila dobu od kliknutí po odeslání o téměř 225 % na pouhých 15 minut.
Pro zdůraznění tohoto faktu uvádí zpráva společnosti McKinsey, že téměř 20 % vedoucích pracovníků z 10 různých zemí považuje strojové učení za zásadní prvek svých obchodních operací.
Zaručuje vám tedy zvládnutí strojového učení práci v oblasti AI?
Díky tomu se této pozici přiblížíte, ale není to jediné kritérium – podívejme se na všechny další věci, které budete potřebovat, abyste získali vysněnou práci v oblasti AI!
Přečtěte si také: Jak se vrátit na kariérní dráhu (10 praktických kroků)
6 kroků k získání vysněné práce v oblasti AI
Krok 1: Získejte správné dovednosti v oblasti AI
Zpráva PwC Global AI Jobs Barometer uvádí zajímavé statistiky týkající se hodnoty dovedností v oblasti umělé inteligence:
- Pracovní místa, která vyžadují dovednosti v oblasti AI, přinášejí na některých trzích až 25% mzdový bonus.
- Požadované dovednosti zaměstnavatelů se mění o 25 % rychleji v profesích, které jsou nejvíce vystaveny vlivu AI.
To poukazuje na to, že stále více společností upřednostňuje zaměstnance se znalostmi v oblasti umělé inteligence tím, že jim dává přednost při obsazování pracovních pozic a nabízí jim vyšší platy.
Přečtěte si také: Příklady plánů rozvoje zaměstnanců pro podporu růstu
Podívejme se na některé z nejdůležitějších dovedností v oblasti umělé inteligence, které budete muset ovládat, abyste se dostali do vysněné organizace.
1. Prompt engineering
Prompt engineering je nový trend, který je momentálně velmi populární a nikdo se ho nemůže nabažit.
Díky vysoce kvalitním podnětům mohou vaše modely AI podávat nejlepší výkony. Ale co podněty nízké kvality? Získáte typické odpovědi AI, které lidé sdílejí jako memy na sociálních médiích.
Prompt engineering je podobný jako vedení generativních systémů AI – jako je váš spolehlivý ChatGPT – k vytvoření přesně toho, co potřebujete, pomocí vytváření efektivních promptů. Pokud dokážete AI říct, co má dělat (aniž byste se chovali nečestně), jste na správné cestě.
Amazon Web Services to dokonce potvrzuje: prompt engineering je nezbytný pro každého, kdo efektivně využívá generativní technologii AI v práci.
A tady je zajímavá statistika: přidání generativních dovedností v oblasti AI do vašeho životopisu může zvýšit váš plat až o 47 %, což z nich dělá nejlépe placenou technologickou dovednost. Už to není jen užitečné – je to také lukrativní.
2. Programátorské dovednosti
V oblasti umělé inteligence nemůžete pracovat, aniž byste se seznámili s programovacími jazyky. Pokud vás baví softwarové inženýrství, budete muset znát Python, Java, Apache Spark a další jazyky jako své boty.
Zejména Python je nejoblíbenějším jazykem pro vývoj v oblasti umělé inteligence.
Rychlý tip pro výuku jazyka Python (nebo jakéhokoli jiného jazyka): najděte si něco, co vás baví, a vytvořte kolem toho projekt.
Pokud vás například baví hraní her, můžete vytvořit jednoduchého AI bota, který bude hrát šachy nebo řešit hádanky. Pokud jste posedlí fitness, naprogramujte virtuálního trenéra, který bude počítat vaše opakování v posilovně.
Výběr něčeho, co vás baví, vás bude motivovat k neustálému vylepšování vašeho AI bota, což bude skvělá zpráva, až vás konečně pozvou na pohovor.
3. Naučte se Git
Představte si, že sledujete a provádíte změny ve zdrojovém kódu souboru. To je právě síla Git.
Git se na první pohled může zdát trochu složitý, ale věřte nám, že se ho musíte naučit ovládat, protože veteráni v oblasti vývoje softwaru na jeho užitečnost nedají dopustit.
Měli byste být obeznámeni s příkazy jako clone, branch a rebase (také známé jako squash).
A když už budete u toho, naučte se pro jistotu také CI/CD pipeline. (Poděkovat nám můžete později.)
4. Dovednosti v oblasti dat
Další nejdůležitější dovedností je správa dat.
AI funguje na základě dat, a pokud vás baví spravovat velké objemy neuspořádaných dat a dávat jim smysl, budete mít výhodu. Modelování dat, skladování dat a zpracování dat jsou nezbytné dovednosti pro úspěch v odvětví AI založeném na datové vědě.
Budete také muset pracovat s databázemi, a to jak s tradičními SQL, tak s novějšími systémy, jako je NoSQL. Znalost správy dat je zásadní pro transformaci surových dat do podoby, kterou mohou využít modely strojového učení.
5. Znalosti v oblasti cloudu a API
Je velmi důležité, abyste byli zvyklí pracovat s cloudovými platformami, jako jsou Azure, AWS a Google Cloud AI.
Znalost toho, jak vytvářet a nasazovat aplikace založené na API v cloudu vám během přijímacího řízení přinese další plusové body.
Naučit se vše potřebné může vypadat jako náročný úkol, ale nebojte se – na cestě vám pomůže spousta online kurzů. Zde je několik tipů, jak začít:
- Pro Azure si můžete prohlédnout tento výukový model od společnosti Microsoft.
- Amazon také nabízí školicí materiály pro AWS.
- Podobně i Google nabízí vzdělávací řešení pro Google Cloud AI.
6. Strojové učení
Pokud jste v oblasti strojového učení nováčkem, začněte tím, že se seznámíte s základními pojmy, jako je učení s učitelem, učení bez učitele a učení s posilováním. Tyto pojmy jsou pro aspirujícího inženýra umělé inteligence nezbytné.
Také se budete chtít ponořit do neuronových sítí, architektury, která pohání modely hlubokého učení. Tyto systémy napodobují lidský mozek a zpracovávají komplexní data.
Pro vaši cestu do světa AI jsou nezbytné frameworky pro strojové učení, jako jsou TensorFlow a PyTorch . Pokud jste je ještě nikdy nepoužívali, nemusíte se bát; k dispozici je nespočet tutoriálů a online kurzů, které vám pomohou začít.
Nebo pokud chcete zábavný projekt a učit se praxí, zkuste použít algoritmy strojového učení k vytvoření doporučovacího systému pro váš oblíbený filmový žánr nebo bota, který předpovídá trendy na akciovém trhu.
Krok 2: Získejte relevantní zkušenosti
Přiznejme si to – personalisté milují praktické zkušenosti.
Vytvoření několika vlastních projektů v oblasti umělé inteligence může mít velký vliv na to, zda získáte vysněnou práci v této oblasti. Seznamte se s technologií Retrieval Augmented Generation a vytvořte si vlastního chatbota.
Klíčem k osvojení umělé inteligence je rychle začít jednat, místo abyste trávili nekonečné hodiny čtením knih a blogových příspěvků.
Je to jednoduché – začněte s něčím praktickým, například s klasifikačním problémem, což je dobře zavedená výzva v oblasti strojového učení.
Například:
- Vezměte si nějaký text a rozdělte ho do relevantních skupin – ideální by bylo něco z vaší každodenní zkušenosti.
- Můžete začít vytvořením malého datového souboru s přibližně deseti příklady v každé kategorii ve formátu, jako je text.
Po shromáždění data uložte jako soubor CSV a vyhledejte online systém AutoML, který je většinou k dispozici u hlavních poskytovatelů cloudových služeb.
Nahrání datového souboru a trénování modelu pomocí těchto nástrojů vás za pouhé dvě hodiny naučí více než přečtení pěti knih o strojovém učení.
Přidejte tyto projekty (bez ohledu na to, jak základní jsou) do svého portfolia a životopisu a stanete se vynikajícím kandidátem na konkurenčním trhu práce v oblasti AI.
Krok 3: Získejte formální vzdělání a certifikáty
Pojďme si promluvit o získání skvělého titulu.
Nedávno se Pensylvánská univerzita stala první školou Ivy League, která nabízí bakalářský titul v oboru inženýrství v oblasti umělé inteligence.
O necelých šest měsíců později zavedli také magisterský program v oblasti umělé inteligence, protože jeden titul nestačil k tomu, aby se vypořádal s tímto rychle rostoucím odvětvím.
Carnegie Mellon University (CMU) to vlastně udělala dlouho předtím, než se AI stala pojmem. CMU spustila první bakalářský program v oblasti umělé inteligence v USA již v roce 2018! Pokud tedy chcete jít formální cestou, máte spoustu možností.
Každý si přijde na své, od specializovaných programů v oblasti umělé inteligence na CMU až po specializované obory, jako je strojové učení nebo robotika, v rámci širšího studia informatiky.
Ale co když neplánujete studovat na Ivy League nebo jiné prestižní škole?
To je v pořádku – nemusíte mít titul z prestižní univerzity, abyste se prosadili v oboru AI. Online je k dispozici široká škála kurzů AI, od Coursera po tutoriály na YouTube, které nabízejí vše od programovacích dovedností po rámce strojového učení.
Se správným zaměřením můžete snadno získat certifikaci a prokázat své schopnosti, aniž byste museli chodit do školy.
Krok 4: Budování sítě kontaktů a profesionální prezentace
Nechceme vás děsit, ale přibližně 60 % pracovních míst se najde spíše prostřednictvím sítí kontaktů (opravdu!) než online pracovních portálů.
Je tedy nezbytné vybudovat si online přítomnost a síť kontaktů s ostatními profesionály v oblasti AI.
Zde je několik tipů, jak začít:
- Nejprve si optimalizujte svůj profil na LinkedIn, který je rájem všech uchazečů o zaměstnání.
- Považujte jej za svou digitální vizitku a udržujte jej aktuální s relevantními dovednostmi, jako je strojové učení a umělá inteligence. Používejte klíčová slova, abyste zlepšili svou viditelnost, a zapojte se do obsahu zaměřeného na AI, abyste předvedli své odborné znalosti v této oblasti.
- Dále se zúčastněte akcí zaměřených na AI, jako jsou konference a webináře. Jsou to zlaté doly pro setkání s profesionály v oblasti AI, personalisty a myšlenkovými lídry, kteří vám mohou představit pracovní příležitosti, které se nikdy neobjeví online.
- Dalším důležitým krokem je nalezení mentorů. Kontaktování zkušených inženýrů v oblasti umělé inteligence nebo datových vědců může potenciálně vést k osobním doporučením.
- A nakonec nezapomeňte kontaktovat své současné známé.
Pravidelné zveřejňování příspěvků a interakce se skupinami zabývajícími se umělou inteligencí mohou také zvýšit vaši viditelnost v komunitě vývojářů a náborářů.
Někdy stačí jen přátelská zpráva nebo kontakt, aby se vám otevřely nové kariérní možnosti.
Krok 5: Přizpůsobte svou žádost o zaměstnání a vytvořte si portfolio
Jednou ze strategií, jak najít práci svých snů, je podívat se na seznam požadovaných dovedností a naučit se je. Je to jako reverzní inženýrství, které vám pomůže najít ideální pozici.
Přidejte tyto dovednosti do svého profilu na LinkedIn nebo do žádosti o zaměstnání a brzy se o vás začnou zajímat personalisté.
💡 Přátelská rada: Zvládnutí generativní AI, Langchain a nástrojů jako ChatGPT a OpenAI může váš profil učinit neodolatelným.
Krok 6: Připravte se na pohovory
Pokud se konkrétně zajímáte o to, jak se připravit na pohovor v oblasti umělé inteligence, nejprve vám gratulujeme! Vaše úsilí se vyplácí.
Nyní si vytvořme plán: Pohovory v oblasti umělé inteligence mohou být kombinací technických dovedností, řešení problémů a všeobecných znalostí, takže zde je návod, jak se udržet před konkurencí.
Očekávejte základní informace:
- „Jaké jsou etické výzvy systémů umělé inteligence?“
- „Jak definujete umělou inteligenci?“
- „Jaké jsou některé reálné aplikace AI?“
Je důležité, aby vaše odpovědi byly jasné, stručné a bez zbytečných odboček. Projevte své nadšení a před dnem D si přečtěte několik tipů pro vzdálený pohovor.
Technické otázky mohou být často složité, například „Jaké jsou hlavní algoritmy strojového učení?“ nebo „Jak zpracování přirozeného jazyka mění systémy umělé inteligence?“
Osvěžte si znalosti o modelech strojového učení, neuronových sítích, hlubokém učení a počítačovém vidění. Pokud budete připraveni diskutovat o technických detailech, ukážete, že umělou inteligenci nejen znáte, ale také jí dobře rozumíte.
Zůstaňte v obraze čtením článků, účastí na workshopech a prací na open-source projektech v oblasti AI. Sledování profesionálů v oblasti AI a lídrů v tomto odvětví na sociálních médiích vám také pomůže zůstat v obraze ohledně nejnovějších trendů.
Nakonec si vyzkoušejte nástroje umělé inteligence, jako jsou ChatGPT nebo InterviewBuddy. Simulujte otázky a scénáře, abyste získali zpětnou vazbu v reálném čase, která vám pomůže vypilovat všechny nedostatky před vaším velkým dnem.
A na závěr si zapamatujte: Zvládnete to!
Přečtěte si také: Vše, co potřebujete vědět před nástupem do nové práce a jak vyniknout na novém pracovišti!
Využijte nástroje AI pro hledání práce
Buďme upřímní – cesta od osvojení si dovedností v oblasti AI k získání vysněné práce v AI je náročná.
Získání dobré práce v oblasti AI není jen o programování nebo vytváření modelů strojového učení – musíte sledovat své žádosti o práci, být organizovaní a zajistit, aby váš životopis nezůstal reliktem minulosti.
Proč tedy nevyužít AI, aby vám pomohla získat vysněnou práci v oblasti AI?
Právě zde mohou funkce a šablony ClickUp založené na umělé inteligenci výrazně ovlivnit vaše hledání zaměstnání. Nejste si jisti, jak na to? Nejprve se podívejme na šablony, které vám pomohou připravit se a uspět při hledání zaměstnání v oblasti umělé inteligence!
1. Šablona SMART Goals od ClickUp
Nejprve si stanovíme cíle SMART, které vám pomohou vybudovat kariéru v oblasti AI. SMART je zkratka pro: Specific (konkrétní), Measurable (měřitelný), Achievable (dosažitelný), Relevant (relevantní) a Time-bound (časově ohraničený).
Právě zde vyniká šablona ClickUp SMART Goals Template – umožňuje vám vytvořit jasný plán tím, že vám pomáhá vyhodnotit všechny vaše cíle pomocí rámce SMART.
Chcete za šest měsíců získat práci jako inženýr strojového učení? S touto šablonou můžete tento cíl rozdělit na konkrétní kroky a postupně se přibližovat ke své vysněné práci.
Přečtěte si také: Příklady jednoletých, pětiletých a desetiletých cílů pro dlouhodobé plánování cílů
2. Šablona pro hledání práce ClickUp
Nyní je čas pustit se do hledání práce. Pokud se ucházíte o mnoho pracovních míst a ztratíte přehled o všech žádostech, může vám to bránit v pochopení toho, co ve vašem přístupu funguje dobře (a co ne).
K tomu vám poslouží šablona ClickUp Job Search Template. Tato praktická šablona je navržena tak, aby vám pomohla udržet pořádek a přehled při hledání práce v oblasti AI.
Nabízí následující:
- Vlastní stavy: Sledujte, v jaké fázi se každá žádost nachází – zda je „otevřená“ nebo „dokončená“.
- Vlastní pole: Spravujte své hledání práce pomocí kategorizace pracovních míst, přidávání podrobností a sledování svého pokroku v jednom přehledném zobrazení.
- Vlastní zobrazení: Ať už potřebujete upřednostnit své žádosti o zaměstnání nebo sledovat konverzace s náboráři, tato zobrazení vám pomohou udržet si přehled.
- Funkce pro správu projektů: Používejte štítky, komentáře a automatizaci ke zlepšení procesu sledování úkolů.
Ať už se ucházíte o pozici inženýra v oblasti umělé inteligence nebo hledáte pozici pro začátečníky, tato šablona vám umožní spravovat vaše hledání práce na jednom místě a snadno sledovat svůj pokrok.
ClickUp pro hledání práce a přípravu na pohovor
Nyní, když máme správné šablony pro stanovení cílů a hledání vhodných pracovních míst, přejděme k dalšímu důležitému kroku – vytvoření dobrého životopisu.
Silný životopis by však měl obsahovat také následující prvky (s příklady):
- Jasnost a kvantitativní jednotky: Zlepšení konverzního poměru klientů o 27 %
- Silná slova: Řídil tým, který zvýšil tržby o 25 %.
- Klíčová slova: Příklad detailně orientovaného webového vývojáře s tříletou praxí
- Relevantní dovednosti: Správa seznamu 10 000 e-mailových adres, zvýšení zapojení o 10 %
- Sebevědomí: Nárůst prodeje produktů o 40 % v prvním roce
Zde je návod, jak vám ClickUp Brain a ClickUp Docs mohou pomoci dosáhnout všech výše uvedených bodů:
Díky funkcím umělé inteligence ClickUp Brain můžete generovat obsah svého životopisu na základě svých požadavků. Brain vám také může poskytnout několik variant na základě vašich pokynů.
Kromě toho můžete využít inteligentní nápovědy a návrhy, které vám pomohou zdůraznit vaše úspěchy.
ClickUp Docs vám pomůže uspořádat jednotlivé části vašeho životopisu jako profesionál. Díky vnořené hierarchii můžete svůj životopis jasně strukturovat, od dovedností po zkušenosti.
Umělá inteligence ClickUp současně analyzuje váš životopis a poskytuje personalizovaná doporučení na základě pozice, o kterou se ucházíte.
Poté, co upoutáte pozornost personalisty, je čas na další krok – pohovory.
Příprava na pohovor
Všichni známe úzkost, která provází přípravu na důležité pracovní pohovory v oblasti AI. Od sledování žádostí až po zapamatování si, která společnost má ráda své systémy AI právě tak, jak jsou, může být tento proces velmi náročný.
Ale nebojte se! Právě v tomto okamžiku přichází na pomoc ClickUp Brain, který vám pomůže připravit se na pohovor co nejlépe a bez stresu.
Představte si, že máte asistenta poháněného umělou inteligencí, který vám pomáhá mít vše pod kontrolou. Ať už jde o výzkum strategie společnosti v oblasti umělé inteligence, přípravu otázek pro pohovory nebo správu následných úkolů – ClickUp Brain vám kryje záda.
A to není vše. Můžete také použít ClickUp Docs k ukládání svých poznámek z výzkumu pro každou společnost. To vám pomůže lépe se připravit na pracovní pohovory pomocí simulovaných pohovorů s přáteli nebo mentory.
Přečtěte si také: Jak rozpoznat varovné signály při pracovních pohovorech
Zjednodušte si práci s ClickUp Brain
Potřebujete si najít informace o nějaké společnosti? Stačí vložit URL s popisem pracovní pozice do ClickUp Brain a sledovat, jak umělá inteligence dělá zázraky.
Získáte souhrnnou verzi klíčových informací, která vám pomůže ušetřit čas a úsilí.
To ale není vše – ClickUp Brain také dokáže generovat otázky pro pohovor související s umělou inteligencí na základě témat, jako jsou výzvy v oblasti vedení nebo technické dovednosti.
Zde je návod, jak můžete využít ClickUp Brain k organizaci své přípravy:
- Prozkoumejte společnost: Vytvořte dokument ClickUp Doc a pomocí nástroje Brain vygenerujte souhrnné informace o společnosti, včetně její historie, poslání a nejnovějších projektů.
- Buďte v obraze ohledně trendů v oboru: Zeptejte se ClickUp Brain na informace specifické pro daný obor. Budete tak mít přehled o trendech v oboru umělé inteligence.
- Rozčleňte popisy pracovních pozic: Shrňte konkrétní požadavky na danou pozici – pomůže vám to ujasnit si očekávání, technické dovednosti a povinnosti spojené s danou prací.
- Vytvořte otázky specifické pro danou společnost: Vymyslete otázky pro pohovor přizpůsobené dané společnosti, zaměřte se na její výzvy, priority a kulturu.
- Připravte se na behaviorální pohovory: Získejte nápady na běžné behaviorální otázky („Povězte mi o situaci, kdy…“) a vylepšete své odpovědi.
Přečtěte si také: Kompletní průvodce psaním úspěšné pracovní nabídky
Sledujte své hledání práce pomocí seznamů ClickUp.
Vytvořte si seznam ClickUp, abyste měli přehled o všech žádostech, včetně poznámek z vašeho výzkumu ClickUp Brain pro každou společnost. Díky seznamům už nikdy nezmeškáte pohovor ani následný úkol.
Zůstaňte na správné cestě s připomínkami ClickUp.
Máte domluvené přípravné pohovory s přáteli nebo profesionálním koučem? Použijte připomenutí ClickUp k naplánování simulovaných pohovorů a vyhraďte si čas na intenzivní učení.
Přečtěte si také: Úzkost z AI: Krade vám AI práci (a duševní zdraví)?
Předveďte své dovednosti s ClickUp Tasks
Vytvořte seznam ClickUp s názvem „Dovednosti projektového managementu pro pohovor“ s políčky pro zaškrtnutí dovedností, jako je řízení rizik, alokace zdrojů a komunikace se zainteresovanými stranami.
Při přípravě si odškrtávejte jednotlivé dovednosti, abyste mohli sledovat svůj pokrok a ujistit se, že ve svých odpovědích trefujete všechny správné body.
A to je vše. Jste připraveni učit se, experimentovat a získat práci v oblasti umělé inteligence ve společnosti svých snů.
Úspěšný příběh uživatele ClickUp
Chcete-li se prakticky podívat na to, jak ClickUp může změnit vaše hledání práce, stačí se podívat na to, co nedávno sdílel jeden uživatel Redditu.
Tento zkušený uchazeč o zaměstnání proměnil své hledání práce ve strategickou vizuální cestu tím, že si v ClickUp vytvořil vlastní dashboard.
Toto sleduje jejich dashboard:
- Rozložení žádostí o zaměstnání na platformách jako LinkedIn a Indeed
- Podrobný časový přehled ukazující, kdy došlo k nárůstu aktivity v oblasti podávání žádostí a která období byla poněkud klidnější.
- Aktualizace stavu aktuálních žádostí v reálném čase
Tento přizpůsobený dashboard ClickUp proměnil hledání práce uživatele ze stresujícího procesu v organizovaný proces založený na datech.
Nejprve dashboard poskytl uživateli přehled o tom, kam se přihlásil, podrobný časový plán jeho aktivit a umožnil mu sledovat jeho pokrok prostřednictvím aktualizací v reálném čase.
Tyto informace od ClickUp vám mohou podobně pomoci rozpoznat trendy, zlepšit vaši strategii při hledání zaměstnání a přiblížit vás k práci v oblasti umělé inteligence.
Využijte AI k získání vysněné práce v oblasti umělé inteligence
Slavný americký herec Milton Berle kdysi řekl: „Pokud příležitost nezaklepe, postavte dveře.“ Na tomto konkurenčním trhu práce se tato citace může stát vaším mantrou.
Právě v tomto ohledu může ClickUp změnit vaše hledání práce.
S nástroji jako ClickUp Brain a Docs můžete snadno sledovat žádosti o zaměstnání, organizovat termíny pohovorů a vyhledávat informace o společnostech, a to vše na jednom místě. Nebo vyzkoušejte šablonu pro hledání zaměstnání, která vám umožní sledovat celý průběh vaší žádosti o zaměstnání.
Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet ClickUp a získejte práci svých snů!