12 nejlepších softwarů pro správu infrastruktury datových center

IT operace hrají klíčovou roli v efektivitě a produktivitě podniku. To by nemělo být žádným překvapením. Změna výchozího modelu notebooku a pečlivé sledování účtů za datové servery mohou mít drastický vliv na konečný výsledek.
Správa infrastruktury datových center (DCIM) poskytuje důležité informace o stavu podniku a kontrole nad jeho výstupy. Výběr správného softwaru vyžaduje pečlivé prozkoumání všech funkcí, což činí výběrový proces zdlouhavým.
Správa infrastruktury datových center (DCIM) usnadňuje sledování dat v reálném čase a pohání trh IT infrastruktury v hodnotě 76,85 miliard dolarů.
Na základě svých zkušeností a odborných znalostí týmu ClickUp jsem sestavil seznam 12 nejlepších softwarů DCIM, které byste měli zvážit předtím, než se definitivně rozhodnete.
Co byste měli hledat v softwaru DCIM?
Zde je několik klíčových funkcí, které je třeba zvážit u každého softwaru DCIM, abyste mohli učinit informované rozhodnutí:
- Monitorování a výstrahy v reálném čase: Software DCIM musí proaktivně sledovat kritické metriky infrastruktury (napájení, teplota, vlhkost) a včas přijímat výstrahy v případě anomálií.
- Správa aktiv: Každá firma musí mít řešení, které zajistí přesný přehled o IT a facility aktivech. Funkce správy aktiv zahrnují sledování umístění, konfigurace a stavu životního cyklu.
- Plánování kapacity: Řešení, které hledáte, je více než jen krátkodobá správa IT. Software DCIM by měl být schopen předpovídat budoucí potřeby zdrojů na základě historických dat a trendů.
- Správa změn: Hledejte řešení infrastruktury datových center, která zefektivňují procesy změn. Mezi funkce patří automatizační software a funkce pro vytváření reportů, které snižují množství manuálních úkolů a sledují dodržování předpisů.
- Snadné použití a škálovatelnost: Viděl jsem, jak podniky rychle rostou, a software DCIM se musí těmto změnám přizpůsobit. Vyberte intuitivní, uživatelsky přívětivá řešení, která se přizpůsobí změnám v designu vašeho datového centra.
Kromě těchto klíčových funkcí se ujišťuji, že software DCIM nabízí spolehlivou zákaznickou podporu a lze jej integrovat s externími platformami pro správu IT.
12 nejlepších softwarů DCIM
Po rozsáhlém výzkumu vám představuji 12 nejlepších řešení pro správu infrastruktury datových center:
1. Device42
Device42 je bezagentové řešení DCIM, které je známé svými výkonnými funkcemi automatického vyhledávání. Tento software je na prvním místě mého seznamu díky svým komplexním funkcím mapování a sledování.
Device42 se zaměřuje na správu IT v komplexních prostředích datových center. Jeho silnou stránkou je podrobná správa aktiv a rozsáhlá integrace s různými IT systémy, což se osvědčuje jako užitečné pro provozovatele datových center.
Nejlepší funkce Device42:
- Šetří čas a snižuje počet manuálních chyb díky automatizovanému nástroji pro vyhledávání informací o IT aktivech a získávání dokumentace.
- Nabízí okamžité informace o stavu infrastruktury díky rozsáhlému centralizovanému úložišti.
- Zefektivňuje pracovní postupy díky hladké integraci s mnoha nástroji pro správu IT, jako jsou řešení ITSM a CMDB.
Omezení Device42:
- Složité počáteční nastavení a konfigurační procesy činí z jeho zavedení rozsáhlý proces.
- Rozsáhlá sada funkcí a hloubka funkčnosti mohou vést k prudké křivce učení.
- Omezené funkce pro vytváření reportů ve srovnání s jinými softwary DCIM
Ceny Device42:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Device42:
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (60 recenzí)
2. iTRACS DCIM
iTRACS je softwarové řešení pro správu infrastruktury datových center, které vyniká ve správě infrastruktury prostřednictvím vizualizace. Jeho schopnost poskytovat podrobné grafické znázornění více datových center zefektivňuje proces rozhodování.
Funkce iTRAC jsou ideální pro velké podniky, které chtějí zvýšit efektivitu fyzických aktiv. Je také nejvhodnější pro správu napájení, plánování kapacity a mapování závislostí.
Nejlepší funkce iTRACS:
- Zjednodušuje správu konfigurace a analýzu spotřeby energie díky vizuálnímu rozhraní.
- Nabízí integrace, které podporují živé monitorování a správu úzkých míst.
- Poskytuje podrobný přehled toku dat a stavu infrastruktury prostřednictvím detailních a přizpůsobitelných grafů a tabulek.
Omezení iTRACS:
- Jeho rozsáhlé funkce jsou vhodnější pro velké podniky.
- Analýza a generování poznatků jsou náročné na zdroje.
Ceny iTRACS:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze iTRACS:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Nlyte
Nylte je softwarové řešení, které klade důraz na automatizaci a správu změn. Obsahuje optimalizátory energie a monitorování aktiv, které zajišťují efektivní provoz datového centra a využití zdrojů.
Nlyte zefektivňuje správu úzkých míst díky prediktivní inteligenci a kontrolním mechanismům, díky čemuž je provoz datových center hračkou.
Nejlepší funkce Nlyte:
- Eliminuje komunikační mezery a koordinuje činnosti napříč nezávislými odděleními pomocí automatizovaného workflow a správy změn.
- Poskytuje rozsáhlé možnosti integrace s jinými IT systémy, což umožňuje plynulou výměnu dat a koordinaci procesů.
- Zajišťuje vysokou přesnost při předpovídání životnosti datového centra díky zjednodušenému plánování kapacity.
- Sleduje všechny změny aktiv a výkonnost KPI pomocí podrobných nástrojů pro vytváření reportů a vizuálních dashboardů.
Omezení Nlyte:
- Ve srovnání s jinými softwarovými možnostmi nabízí relativně základní a zastaralé uživatelské rozhraní.
- Přizpůsobení platformy konkrétním pracovním postupům nebo požadavkům může být náročné a může vyžadovat profesionální služby.
- Doba implementace je dlouhá kvůli komplexní povaze a rozsáhlým požadavkům na migraci dat.
Ceny Nlyte:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nlyte:
- G2: 4,3/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
4. Schneider Electric EcoStruxure IT
Dalším vynikajícím řešením DCIM je EcoStruxure IT od giganta v oblasti IT hardwaru, společnosti Schneider Electric. EcoStruxure IT, známý svou cloudovou platformou, poskytuje monitorování v reálném čase a informace založené na IoT, které optimalizují výkon datových center.
Jeho klíčovými výhodami jsou hladká integrace do stávající infrastruktury a výkonné funkce vzdálené správy. Díky podrobným informacím o spotřebě energie a správě incidentů společnost Schneider Electric účinně snižuje prostoje a zajišťuje efektivitu, odolnost a udržitelnost.
Nejlepší funkce Schneider Electric EcoStruxure IT:
- Nabízí hlubokou integraci s napájecími a chladicími systémy a hardwarem IT infrastruktury společnosti Schneider Electric, což umožňuje jednotnou správu a řízení.
- Podporuje vzdálené monitorování a správu datových center a okrajových lokalit, čímž zvyšuje přehlednost a kontrolu nad geograficky rozptýlenými lokalitami.
- Poskytuje škálovatelnost, aby vyhověl růstu datového centra a měnícím se potřebám.
Omezení Schneider Electric EcoStruxure IT:
- Podpora hardwaru třetích stran je omezená, což může omezovat jeho použití v heterogenních prostředích.
- Správa zařízení jiných výrobců než Schneider Electric v rámci EcoStruxure IT může vyžadovat další integrační úsilí.
Ceny Schneider Electric EcoStruxure IT:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Schneider Electric EcoStruxure IT:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. ManageEngine OpManager
Pokud hledáte řešení specializované na monitorování sítě, ManageEngine OpManager je přesně to, co potřebujete. Tento software DCIM komplexně monitoruje síťová zařízení, jako jsou směrovače, přepínače, brány firewall a vyvažovače zatížení.
Společnost ManageEngine je známá svou jednoduchostí a cenovou dostupností, aniž by to mělo negativní vliv na kvalitu funkcí.
Nejlepší funkce ManageEngine OpManager:
- Poskytuje základní funkce DCIM, jako je sledování aktiv, monitorování spotřeby energie a monitorování prostředí, za dostupnou cenu.
- Nabízí více než 2000 výkonnostních metrik, intuitivní ovládací panely a inteligentní reportování.
- Koreluje surové síťové události, filtruje nežádoucí události a poskytuje operátorovi smysluplná upozornění s robustní správou chyb.
Omezení programu ManageEngine OpManager:
- Nenabízí tak komplexní funkce jako ostatní.
- Není vhodný pro komplexní prostředí a nabízí relativně omezenou škálovatelnost.
- Jeho primární zaměření na monitorování sítě ho činí méně ideálním pro prostředí s různorodými požadavky na infrastrukturu.
Ceny ManageEngine OpManager:
- Zdarma: 30denní zkušební verze
- Standardní edice: Od 95 USD/rok (pro dva uživatele bez doplňků)
- Profesionální edice: Od 145 USD/rok (pro dva uživatele bez doplňků)
- Trvalá licence: od 11 545 USD (bez údržby)
- Enterprise edition: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ManageEngine OpManager:
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
6. Hyperview DCIM
Hyperview je cloudový software DCIM, jehož cílem je poskytovat škálovatelnost, flexibilitu a přístupnost. Na rozdíl od tradičních lokálních řešení se tento software rychle nasazuje a hodí se pro firmy všech velikostí.
Hyperview také nabízí intuitivní rozhraní a jednoduchou navigaci, takže s ním můžete začít pracovat téměř okamžitě. Jelikož je založen na cloudu, podporuje spolupráci, přístup a aktualizace výkonu v reálném čase.
Nejlepší funkce Hyperview DCIM:
- Udržuje centralizovaný inventář a sleduje životní cyklus zařízení.
- Pomáhá optimalizovat využití prostoru, energie a chlazení pro budoucí růst pomocí specializovaného modulu pro plánování kapacity.
- Obsahuje přizpůsobitelný dashboard, který poskytuje přehled o stavu a výkonu datového centra.
Omezení Hyperview DCIM:
- Je založen na stabilním internetovém připojení, protože se jedná o cloudové řešení.
- Citlivá data jsou uložena mimo pracoviště, což může být v rozporu s konkrétními bezpečnostními zásadami některých podniků.
- Hyperview je ve srovnání s jinými softwarovými řešeními DCIM méně přizpůsobitelný.
Ceny Hyperview DCIM:
- 2 $/rok za aktivum (minimálně 300 aktiv)
Hodnocení a recenze Hyperview DCIM:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. IBM Turbonomic
Po přezkoumání nástrojů pro správu infrastruktury datových center (se zaměřením na správu zdrojů) jsem zjistil, že IBM Turbonomic je vhodnou volbou. Jeho automatizace založená na umělé inteligenci umožňuje podnikům optimalizovat IT systémy a zajistit efektivní alokaci zdrojů pro maximální výkon.
Je také ideální pro správu aktiv datových center a řízení spotřeby energie. Zaměření společnosti Turbonomic na správu životního cyklu a monitorování sítě z něj činí komplexní řešení pro maximalizaci efektivity a úspory nákladů.
Nejlepší funkce IBM Turbonomic:
- Automatická a nepřetržitá optimalizace cloudu pomáhá firmám zvýšit efektivitu.
- Určuje správná opatření v oblasti zdrojů ve správný čas díky svým poznatkům založeným na umělé inteligenci.
- Přizpůsobuje konfigurace a efektivně zajišťuje fyzickou infrastrukturu v reálném čase.
Omezení IBM Turbonomic:
- Nabízí pouze roční ceny, což podnikům ztěžuje rozhodování, zda je pro ně tento produkt vhodný.
- Před použitím je nutné mít rozsáhlé znalosti DCIM nebo absolvovat specializované školení.
Ceny IBM Turbonomic:
- On-prem/hybridní: Ceny začínají na 3 271 USD/rok
- Pouze cloud: Individuální ceny
Hodnocení a recenze IBM Turbonomic:
- G2: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. FNT Command
FNT Command je software pro správu infrastruktury datových center, který nabízí komplexní funkce pro modelování dat a správu síťové infrastruktury. Je zvláště vhodný pro velké podniky a telekomunikační společnosti s komplexním IT a síťovým prostředím.
FNT Command se zaměřuje na pomoc podnikům získat kontrolu nad celým jejich IT prostředím.
Nejlepší funkce FNT Command:
- Vytváří podrobné a přesné reprezentace IT a síťových infrastruktur pro lepší plánování a rozhodování.
- Poskytuje komplexní nástroje pro správu síťových aktiv, připojení a závislostí, což usnadňuje efektivní plánování a optimalizaci sítě.
- Nabízí komplexní pohled na správu provozu, který umožňuje proaktivně identifikovat a řešit potenciální problémy.
Omezení FNT Command:
- Méně dostupné pro menší organizace s omezeným rozpočtem.
- Přizpůsobení FNT Command konkrétním pracovním postupům nebo požadavkům vyžaduje značné konfigurační úsilí a odborné znalosti.
- Vyžaduje náročné zaučení
Ceny FNT Command:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze FNT Command:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Atlassian Data Center
Pro ty, kteří chtějí spravovat velké množství kritických IT operací, je Atlassian Data Center ideálním řešením. Specialitou tohoto softwaru DCIM je škálovatelnost a bezpečnost. Umožňuje spolupráci a plynulou správu složitých pracovních postupů bez významných problémů s výpadky.
Díky všem těmto funkcím je Atlassian Data Center nejvhodnější pro rozsáhlé operace a organizace.
Nejlepší funkce Atlassian Data Center:
- Zajišťuje nepřetržitý přístup k důležitým aplikacím, jako jsou Jira Software a Confluence, i během výpadků infrastruktury nebo údržby.
- Bez problémů zvládá zvýšenou zátěž uživatelů a objemy dat.
- Nabízí bezpečnostní kontroly na podnikové úrovni a ochranu citlivých informací.
Omezení Atlassian Data Center:
- Jsou velmi komplexní a jejich implementace vyžaduje správce datových center.
- Rozsáhlé funkce jsou však spojeny s vysokými cenami.
- Nabízí omezené zaměření na specializované aplikace DCIM, jako je spotřeba energie.
Ceny Atlassian Data Center:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Atlassian Data Center:
- G2: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Sunbird DCIM
Sunbird DCIM je softwarové řešení, které se nejlépe hodí pro správu napájení. Jeho komplexní funkce zahrnují sledování spotřeby v reálném čase a automatizaci řešení potenciálních výpadků.
Software nabízí všechny své funkce v jednoduchém, ale intuitivním rozhraní. Sunbird DCIM zahrnuje také monitorování prostředí a analýzu a správu provozuschopnosti.
Nejlepší funkce Sunbird DCIM:
- Poskytuje okamžitý přehled o stavu a výkonu datového centra.
- Efektivně optimalizuje využití zdrojů, jako je prostor, energie a chlazení, pomocí prediktivního modelování a analýzy scénářů.
- Sleduje životní cyklus veškerého vybavení, včetně IT aktiv, napájení a chladicí infrastruktury.
Omezení Sunbird DCIM:
- Důraz je kladen především na spotřebu energie.
- Integrace často vyžaduje vývoj na míru.
- Ceny jsou vyšší pro ty, kteří se příliš nezaměřují na spotřebu energie.
Ceny Sunbird DCIM:
- Monitorování Power IQ DCIM: 5,50 $/měsíc za uzel
- dcTrack DCIM operations: 17,50 $/měsíc za skříň
- Balíček DCIM: 25,65 $/měsíc za skříň
Hodnocení a recenze Sunbird DCIM:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,7/5 (více než 160 recenzí)
11. Cormant-CS DCIM
Cormant-CS je softwarové řešení zaměřené na mobilitu při správě infrastruktury datových center. Vyniká vytvářením 3D modelů datových center a tato specializace se rozšiřuje i na informace v reálném čase o využití prostoru, spotřebě energie a teplotních podmínkách.
Cormant-CS je oblíbeným řešením pro firmy, které se snaží maximalizovat efektivitu datových center a plánovat budoucí růst.
Nejlepší funkce Cormant-CS DCIM:
- Usnadňuje intuitivní plánování a správu díky podrobným a přesným 3D zobrazením prostředí datových center.
- Zefektivňuje procesy změn a zajišťuje dodržování předpisů díky automatizovaným pracovním postupům a schvalovacím procesům.
- Poskytuje výkonné nástroje pro analýzu a přizpůsobení strategií IT infrastruktury v reálném čase.
Omezení DCIM Cormant-CS:
- Dodává se s rozsáhlou implementací a dobou nasazení.
- Zvládnutí všech funkcí a vlastností Cormant CS vyžaduje dlouhé učení.
- Cenové možnosti nejsou vhodné pro menší organizace.
Ceny Cormant-CS DCIM:
- Předplatné startovacího balíčku: od 7 200 USD/rok
- Starter pack perpetual: Cena začíná na 13 999 USD
- Řešení pro více než 1500 aktiv: Individuální cenová nabídka
Hodnocení a recenze Cormant-CS DCIM:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
12. Vertiv Trellis
Vertiv Trellis nabízí softwarová řešení DCIM zaměřená na maximalizaci efektivity a provozuschopnosti. Tento software se specializuje na přizpůsobené systémy, jako jsou Environet™ a Environet™ Alert.
Vertiv Trellis poskytuje komplexní monitorování v reálném čase a plánování kapacity, což je ideální pro podniky, které chtějí optimalizovat správu napájení.
Nejlepší funkce Vertiv Trellis:
- Nabízí proaktivní detekci problémů a rychlou reakci na potenciální problémy díky živému monitorování.
- Identifikuje oblasti plýtvání energií a pomáhá implementovat strategie optimalizace životního prostředí a nákladů prostřednictvím vizuálních dashboardů.
Omezení Vertiv Trellis:
- Integrace komplexních systémů a nástrojů třetích stran
- Úroveň a rychlost reakce podpory se mohou lišit v závislosti na konkrétním zvoleném řešení.
Ceny Vertiv Trellis:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vertiv Trellis:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro správu datových center
Specializovaný software DCIM je nezbytný pro posílení infrastruktury a provozní efektivity. Projektový nástroj, jako je ClickUp, však může být přelomový, zejména pokud jde o sladění IT systémů s širším podnikáním.
Díky svým rozsáhlým funkcím se ClickUp zaměřuje na zefektivnění pracovních postupů a zlepšení spolupráce.
Tyto funkce jsou zásadní pro efektivní správu infrastruktury. Pomáhají také podnikům spravovat IT a další operace, jako jsou CRM a HR.
Zde je vysvětleno, jak ClickUp funguje jako nástroj pro správu IT projektů s cílem optimalizovat provoz, kapacitu a zdraví infrastruktury:
Zvyšte efektivitu pomocí správy úkolů
Díky informacím z DCIM v reálném čase je důležité uzavřít úkoly, které z nich vyplývají, jako jsou plánované výpadky a aktualizace. ClickUp nabízí komplexní sadu funkcí pro správu úkolů, které to usnadňují.
ClickUp Tasks je funkce pro správu úkolů, která je ideální pro řešení jakýchkoli změn souvisejících s IT infrastrukturou. Pomáhá zefektivnit provádění a sledování úkolů díky funkcím okamžitého vytváření a delegování úkolů.
ClickUp Tasks také usnadňuje správu změn díky vizualizaci průběhu úkolů v reálném čase. To pomáhá budovat odpovědné a progresivní IT prostředí.
Zefektivněte provoz pomocí standardizovaných rámců
Správa rutinní údržby a plánování projektů může být zdlouhavá a repetitivní. Proto je tak důležité mít rámec, který zefektivní všechny provozní úkoly.
ClickUp nabízí řadu uživatelsky přívětivých IT šablon, které vám pomohou standardizovat vaše obchodní procesy.
Šablona plánu projektu datového centra ClickUp je mým oblíbeným řešením pro zefektivnění všech projektů souvisejících s IT roadmapou. Pomáhá také zlepšit IT infrastrukturu a plánovací kapacitu a sladit akce s IT cíli.
Funkce sprintu a milníků šablony pomáhají rozdělit projekty do zvládnutelných fází. Obsahuje také zobrazení, jako je plán migrace a Ganttův diagram projektu, které umožňují jasné přidělování zdrojů. Kromě toho má tato platforma ClickUp funkce pro živou spolupráci, které podporují týmovou práci a odpovědnost.
Posilte spolupráci pomocí komunikačních nástrojů
Když vaše nástroje DCIM upozorní na změny ve spotřebě energie a toku dat, je důležité informovat všechny zúčastněné strany. V tomto okamžiku by komunikační nástroje neměly být vzdálené více než jedno kliknutí.
ClickUp má speciální nástroj, který propojuje zainteresované strany a týmy zabývající se úzkými místy, aby bylo možné rychle jednat.
ClickUp Chat je komunikační funkce, která je vynikající pro proaktivní sdílení informací. Když nastane čas sdílet zprávy a zahájit úkoly, tento nástroj zajistí, že všichni budou na stejné vlně.
ClickUp Chat nabízí funkce okamžitého označování a bohatých slev. Pomáhá vám okamžitě zdůraznit prioritu vašich IT aktualizací a předává každou z aktualizací příslušným zainteresovaným stranám. Umožňuje vám také vytvářet úkoly v rámci chatu a delegovat je.
Integrujte poznatky pomocí dashboardů
Software DCIM poskytuje informace o stavu IT a datového centra. Analytický dashboard je však nejvhodnější pro vizualizaci toho, jak tyto IT ukazatele souvisí s vašimi obchodními projekty.
Vizualizační nástroje ClickUp pomáhají zajistit rychlé a snadné sdílení poznatků.
Pro ty, kteří chtějí přizpůsobit IT metriky pomocí vizualizací, je ideální volbou ClickUp Dashboards.
Díky integrovanému nástroji pro správu datových center poskytuje ClickUp Dashboards informace v reálném čase. Můžete snadno vizualizovat grafy a tabulky týkající se spotřeby energie a využití serverů, což vám pomůže získat přehled o celé IT infrastruktuře na první pohled.
ClickUp Dashboards vám také umožňuje převést jakékoli poznatky na úkol. Tento přístup umožňuje IT týmům okamžitě začít řešit jakékoli mezery v infrastruktuře.
Automatizujte reporting pomocí AI
Software DCIM generuje obrovské množství dat. ClickUp nabízí firmám přizpůsobené řešení AI, které zajistí, že data softwaru DCIM budou využita na maximum.
ClickUp Brain je ideálním nástrojem pro firmy, které hledají více než jen základní automatizaci. Tento software se perfektně hodí pro zlepšení IT infrastruktury, od okamžitých souhrnů až po optimalizační strategie.
ClickUp Brain vám také umožňuje předvídat budoucí potřeby zdrojů na základě trendů využití. Umožňuje podnikům okamžitě generovat souhrny projektů na základě nejnovějších poznatků DCIM a pomáhá vám sledovat stav IT pomocí automatizovaných zpráv a poznatků.
ClickUp jde v těchto funkcích ještě o krok dál a nabízí také specializované řešení pro správu IT, které zefektivní vaše provozní činnosti.
ClickUp IT PMO je řešení pro správu IT projektů, které je ideální pro převádění poznatků DCIM do živých úkolů a potenciálních vylepšení.
IT PMO okamžitě snižuje manuální úkoly díky automatizovaným pracovním postupům a reportingu. Nabízí alokaci zdrojů a správu úkolů v reálném čase, aby zajistilo včasné dokončení projektů. ClickUp IT PMO také organizuje vaše data pomocí centralizovaného cloudového úložiště a poskytuje okamžitý přístup ke všem funkcím platformy.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Zjednodušte složité IT projekty na zvládnutelné fáze pomocí komplexní správy úkolů.
- Automatizujte rutinní IT úkoly, generujte okamžité přehledy a maximalizujte provozní efektivitu s ClickUp Brain.
- Zobrazte průběh údržby a přidělování zdrojů pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Usnadněte plynulou komunikaci a spolupráci mezi IT týmy a zainteresovanými stranami pomocí ClickUp Chat.
- Integrujte je s oblíbenými IT nástroji a softwarem DCIM a vytvořte jednotný ekosystém pro správu projektů.
Omezení ClickUp:
- Seznámení se s jeho rozsáhlými funkcemi může chvíli trvat.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Obraťte se na prodejní tým a získejte řešení na míru.
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
Zefektivněte správu infrastruktury pomocí ClickUp
Software DCIM pomáhá firmám optimalizovat jejich IT aktiva a lépe využívat zdroje infrastruktury. 12 možností, které jsme představili, spolu s nástrojem pro správu projektů, umožňují hladké přizpůsobení a realizaci IT strategií.
Díky živým dashboardům a plánování kapacity pomocí umělé inteligence je ClickUp skvělou volbou pro integraci DCIM do vašeho podnikání.
