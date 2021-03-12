Nahlédnutí do budoucnosti práce na dálku s Safety Wing

Svět řízený pracovníky na dálku se rýsuje na obzoru již dlouhou dobu a události roku 2021 jej jen přiblížily realitě. Jak si uvědomujeme výhody práce na dálku a start-upy rostou, aby usnadnily práci těmto pracovníkům nezávislým na místě, můžeme jen předpokládat, že tato nová pracovní síla na dálku je tu, aby zůstala.
Jak ale vypadá budoucnost práce na dálku a kdo stojí za jejím rozvojem? Pojďme se podívat na některé nové trendy v oblasti práce na dálku, které budou utvářet budoucnost práce, a na nové technologie a společnosti, které je umožňují.
Změní se pracoviště?
Zkrátka a dobře, pracoviště se musí změnit. Není o tom pochyb.
Nejen kvůli slonovi v místnosti (kašel COVID-19), ale také proto, že svět práce se měnil již předtím, než se pandemie stala velkou novinkou. Společnosti s technologií, prozíravostí a otevřenými zaměstnanci přešly z kanceláře do tohoto nového světa zaměřeného na COVID bez větších přerušení. Ti, kteří se přizpůsobovali s obtížemi, bohužel narazili na mnoho překážek a někteří dokonce skončili.
Vzhledem k tomu, že stále více společností vychází vstříc zaměstnancům pracujícím na dálku, vznikla obrovská poptávka po pomoci v této oblasti. Tento obrovský příliv dočasných zaměstnanců pracujících na dálku nám poskytl neuvěřitelný náhled na to, jak by mohl vypadat svět s vyšším podílem zaměstnanců pracujících na dálku, a otevřel ještě více společností možnosti zaměstnávat pracovníky na dálku.
Které trendy v oblasti práce na dálku jsou v současné době nejvíce populární?
Každý nový rok přináší své výzvy a není pochyb o tom, že rok 2021 byl pro všechny zúčastněné velmi náročný. Navzdory všem zkouškám a obtížím se v komunitách pracovníků nezávislých na místě výkonu práce objevují některé jasné trendy, z nichž mnohé budou pravděpodobně pokračovat i v blízké budoucnosti.
Exodus z měst
Vzhledem k celostátním omezením pohybu, která se uplatňují po celém světě, se zdá, že přitažlivost velkých měst upadá. Prosperující společenský život, kulturní centra a úchvatné městské scenérie, které všichni známe a milujeme, se zastavily. Místo toho nám zůstávají předražené nájmy, prázdné ulice a nedostatek zelených ploch.
COVID-19 přiměl mnoho z nás přehodnotit své priority. Hledání čerstvého vzduchu, zelených ploch a dostupného bydlení se zdá být na prvním místě seznamu, zatímco mnozí z nás se vydávají pryč z městských ulic a směřují na otevřený venkov.
Inovativní software pro práci na dálku
Není přehnané říci, že svět práce na dálku by bez pomoci technologie nefungoval. Aplikace pro zvýšení produktivity, software pro videokonference, zabezpečené systémy pro zasílání zpráv a vše ostatní, co s tím souvisí, usnadňují hladký chod společnosti pracující na dálku. Potřeba trvalých kancelářských prostor, těch starých dobrých tradičních budov, se stává stále více zastaralou.
Co podporuje růst práce na dálku?
Vzdálený software.
Pokroky v technologii a progresivní společnosti významně přispěly k tomu, že se práce na dálku stala ve světě tak rozšířenou, a umožnila tak pracovníkům na dálku snadno překračovat hranice. Ještě před časem byla myšlenka práce na dálku považována za absurdní. Ale kdo by jim to mohl mít za zlé? V té době neexistovaly žádné virtuální privátní sítě, software pro skupinové konference ani nástroje pro práci na dálku, které by vám pomohly zůstat ve spojení.
V dnešní době je založení společnosti zcela online jednoduchý a přímočarý proces díky programům, jako je estonská e-rezidence. Existuje několik společností, které vám pomohou najímat, zapracovávat a platit zaměstnance, ať už se nacházejí kdekoli na světě. Díky produktivní platformě ClickUp je řízení týmů snazší než kdykoli předtím; týmové schůzky lze organizovat jediným kliknutím pomocí aplikace Zoom a v online kancelářích, jako je TeamFlow, můžete dokonce mít virtuální vodní chladič.
Výhody pro zaměstnance pracující na dálku
Od té doby, co se kolem přelomu tisíciletí zrodila myšlenka digitálních nomádů a práce na dálku, spojili chytří myslitelé své síly a přizpůsobili se trhu. Dnes je snazší než kdy jindy získat vše, co potřebujete, pouze s notebookem v ruce a spolehlivým připojením k internetu. Společnosti si uvědomují výhody globálního talentového fondu, ale totéž platí i pro pracovníky na dálku: možnosti zaměstnání již nemají geografické hranice. Nemusíte si vybírat mezi společnostmi, které najímají ve vaší oblasti, ale můžete si vybrat z firem po celém světě.
Z tohoto důvodu si společnosti uvědomily, že pouhá nabídka práce na dálku nestačí: zaměstnanci očekávají určité výhody, jako je flexibilnější pracovní doba, zdravotní péče, placená dovolená a další. Existují společnosti, které budují nejlepší možnou budoucnost práce na dálku s produkty, jako je SafetyWing's Remote Health: globální zdravotní pojištění pro celý tým, bez ohledu na to, kde žijí. Na rozdíl od tradičních společností, které najímají zaměstnance lokálně, mají společnosti pracující na dálku širší výběr talentů, což činí zdravotní pojištění velkou výzvou. S jedinečným produktem SafetyWing nezáleží na tom, kde vaši zaměstnanci sídlí, jednoduše pokrývají všechny po celém světě stejným, snadno přizpůsobitelným plánem.
Díky nástrojům, které jim k tomu slouží, se společnosti, které byly původně zaseknuté ve svých zvyklostech, stávají mnohem otevřenějšími vůči možnosti práce na dálku. To zase vede k nárůstu počtu pracovníků na dálku, což povzbuzuje další firmy, aby se přizpůsobily tomuto vznikajícímu odvětví. Vzniká tak krásný cyklus neustálého růstu. Alespoň v to doufáme!
Jaké jsou trendy v oblasti práce na dálku v budoucnosti?
Vzhledem k tomu, že dvě třetiny společností po celém světě plánují zachovat politiky práce na dálku, které přijaly během pandemie, vypadá to, že tyto trendy v oblasti práce na dálku jsou tu, aby zůstaly.
Vznik „hybridního pracoviště“
I když neočekáváme, že každá společnost přejde výhradně na práci na dálku, je možné, že mnoho z nich se rozhodne pro hybridní systém. V tomto případě část klíčového týmu pracuje v prostorách společnosti a ostatní pracují z domova. Výhodou tohoto hybridního systému je, že společnosti nabízí to nejlepší z obou světů: přístup k nejtalentovanějším zaměstnancům z celého světa a větší flexibilitu při zachování silné firemní kultury.
Start-upy se budou i nadále soustředit na služby v oblasti práce na dálku
Samostatně výdělečně činní pracovníci na dálku a společnosti, které chtějí přejít na práci na dálku, neustále hledají způsoby, jak zefektivnit své každodenní činnosti. Podle zprávy Future Workforce Report 2020 společnosti Upwork dokonce 77 % freelancerů uvádí, že technologie zlepšila jejich šance na nalezení práce. Přechod od tradičního pracoviště k virtuálnímu pracovišti vyžaduje zcela odlišný přístup a zcela novou sadu nástrojů. Jakmile zaměstnanci z generace mileniálů a generace Z začnou ovládat trh, určitě uvidíme v této oblasti mnohem více inovací.
Zaměřte se na duševní pohodu a komunikaci v „reálném životě“
Velkým problémem, s nímž se potýká mnoho lidí pracujících na dálku, je osamělost, hlavně kvůli nedostatečnému kontaktu s kolegy. Lidé jsou od přírody společenští a práce na dálku může být neuvěřitelně izolující.
Stejně jako je povinností zaměstnanců udržovat dobré vztahy, je povinností jejich manažerů zajistit v reálném čase propojení mezi týmy. Zaměstnanci musí vědět, že jsou cennou součástí společnosti, ať už jsou v kanceláři, nebo na pláži na Barbadosu. Pravidelné videohovory jsou jen jednou částí řešení. Ale jak se týmy stále více rozšiřují po celém světě, manažeři musí být při organizování aktivit na posílení vztahů mezi zaměstnanci vynalézavější.
Kratší pracovní týdny
Podle nedávného průzkumu CoSo Cloud 77 % zaměstnanců pracujících na dálku uvádí, že jsou mnohem produktivnější, když pracují z domova. Teoreticky tento nárůst produktivity umožňuje zaměstnancům zkrátit si pracovní týden a přitom si vydělat stejný příjem. Kromě světa práce na dálku se mnoho společností rozhodlo jít proti normě a zavést čtyřdenní pracovní týden. Chtějí dokázat, že čtyři dny v týdnu s maximální produktivitou budou znamenat stejné množství práce jako pět dní v týdnu s nižší produktivitou.
Závěr
Není pochyb o tom, že práce na dálku má stále své problémy.
Může to být osamělé, je příliš snadné se nechat rozptýlit v těch dnech, kdy prostě nemáte náladu, a kolem vás nejsou žádní kolegové, kteří by vám dodali potřebnou energii. Nemluvě o překážkách, které musíme překonat v rámci efektivní komunikace v reálném čase.
Naštěstí díky rychlému technologickému pokroku a investicím do práce na dálku ze strany firem i jednotlivců se zdá, že brzy na tom nebude záležet.
Někteří z nejbystřejších mozků světa se spojili, aby vytvořili nové nástroje, chytrý software a dokonce i virtuální vesnice, které by mohly vyřešit všechny naše problémy s prací na dálku.
Díky silnému týmu inovativních myslitelů, kteří podporují svět práce na dálku, jsou možnosti jeho budoucnosti neomezené. Je na nás, abychom svět práce na dálku vylepšili a zpřístupnili všem: prostřednictvím spolupráce a sdílení znalostí, vyžadováním vyšších standardů od společností a žádáním globální zdravotní péče a benefitů, a také tím, že se nebudeme bát vytvořit něco, co dosud neexistuje.
Pokud tedy pracujete na dálku nebo řídíte tým pracující na dálku, ozvěte se nám a dejte nám vědět: Co potřebujete, aby se vaše společnost stala skvělým místem pro práci?