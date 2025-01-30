10 nejlepších softwarů pro rozpočtování malých podniků v roce 2025

Malé podniky často čelí omezeným rozpočtům a omezeným zdrojům, takže každé finanční rozhodnutí je kritické. Tradiční metody rozpočtování sice pomáhají, ale jsou pomalé, náchylné k chybám a vyžadují větší flexibilitu.
Pokud uvažujete o přechodu z konvenčního účetnictví na specializovaný software pro rozpočtování, jste na správné cestě.
Nástroj pro tvorbu rozpočtu vám poskytne informace, díky kterým můžete omezit zbytečné výdaje a rychleji dosáhnout ziskovosti. Pomůže vám naplánovat rozpočet vašeho malého podniku, určit objem prodeje potřebný k dosažení ziskovosti, rezervy, které je třeba vytvořit, a kdy najmout další zaměstnance.
Seřadili jsme 10 nejlepších softwarů pro rozpočtování malých podniků, jejich funkce, ceny a hodnocení.
Co byste měli hledat v softwaru pro rozpočtování malých podniků?
Podívejme se na klíčové funkce, které by měl mít software pro tvorbu rozpočtů pro malé podniky. Tyto funkce zajistí, že nástroj bude vyhovovat vašim současným i budoucím potřebám v závislosti na růstu vašeho podniku:
- Snadné použití: Hledejte uživatelsky přívětivý software, který se snadno nastavuje a používá. Začněte vizuálně mapovat stávající procesy, abyste mohli snadněji spravovat své finance bez jakýchkoli potíží hned od začátku.
- Škálovatelnost: Vyberte si software, který zvládne více uživatelů, bude sledovat nové výdaje a spravovat složité finance v závislosti na rozvoji vaší firmy.
- Integrační možnosti: Zajistěte, aby se software hladce integroval s vaším stávajícím účetním softwarem a nástroji pro řízení projektů, aby finanční data zůstala konzistentní.
- Finanční reporting a analytika: Vyberte si software, který nabízí podrobné reporty, přizpůsobitelné dashboardy a nástroje pro vizualizaci dat, abyste mohli identifikovat trendy a analyzovat výdaje.
- Bezpečnost a soulad s předpisy: Zkontrolujte, zda software splňuje průmyslové standardy pro zabezpečení dat a je v souladu s předpisy na ochranu citlivých finančních informací.
10 nejlepších softwarů pro rozpočtování malých podniků pro rok 2024
Nyní, když znáte vlastnosti a funkce, které byste měli hledat v softwaru pro tvorbu rozpočtu, zde je seznam 10 nejlepších softwarů pro tvorbu rozpočtu pro malé podniky.
1. ClickUp
ClickUp kombinuje všechny různé funkce vaší společnosti do jedné platformy. Vizualizujte všechny související úkoly na jednom dashboardu: marketing, finance, projektový management nebo HR, a provádějte změny v reálném čase.
Ušetřete čas díky úkolům řízeným umělou inteligencí a automatizaci, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité.
Software pro správu účetnictví a financí ClickUp se vyznačuje jako špičkový software pro tvorbu rozpočtů, který vám umožní efektivně provádět složité finanční výpočty a plánování. Toto softwarové řešení sleduje vaše finanční cíle, dohlíží na vaše účty a vypočítává vaše zisky.
Šablony ClickUp pro finance a účetnictví, sledování výdajů v reálném čase a software pro společnou správu rozpočtu jsou jen některé z jeho robustních funkcí pro tvorbu rozpočtu. Integruje univerzální funkce pro správu projektů s komplexními nástroji pro tvorbu rozpočtu.
Podniky, které spravují více projektů, upřednostňují ClickUp, aby zajistily organizované a efektivní rozpočtové procesy.
Nejlepší funkce ClickUp
- Přizpůsobte si přehledy pro zprávy o rozpočtech, výdajích a ziscích.
- Rychle zpracovávejte čísla pomocí polí vzorců pro výpočty v ClickUp.
- Udržujte pořádek díky připomenutím opakujících se úkolů a účtů.
- Získejte přehled o financích díky přizpůsobitelným polím pro rozpočtované částky, výdaje, informace o dodavatelích a termíny plateb.
- Sledujte měsíční a roční příjmy a výdaje bez námahy pomocí jednoduchých šablon pro rozpočtování od ClickUp.
Omezení ClickUp
- Noví uživatelé hlásí, že při používání pokročilých funkcí je třeba se nejprve naučit, jak s nimi pracovat.
- Občas je doba odezvy podpory delší.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3900 recenzí)
2. Budgyt
Budgyt zjednodušuje finanční plánování a zároveň zachovává podrobné údaje o vašich datech.
Tato cloudová aplikace pro tvorbu rozpočtů vám umožní zefektivnit procesy tvorby rozpočtů prostřednictvím intuitivního rozhraní, automatizovat kategorizaci výdajů a získat přehledné finanční zprávy.
Zajišťuje snadnou manipulaci s daty pomocí funkce drag-and-drop. API Budgyt umožňuje integraci s oblíbeným softwarem pro finanční účetnictví. V současné době podporuje Quickbooks, Xero a ConnectWise.
Nejlepší funkce Budgyt
- Získejte přístup k historickým údajům prostřednictvím údajů z hlavní účetní knihy na transakční úrovni.
- Vypočítávejte zisky a ztráty podle nákladových středisek a období, porovnávejte rozpočty a vytvářejte další vlastní zprávy.
- Zjednodušte rozpočtování více zisků a ztrát pomocí různých filtrů.
- Sledujte změny a filtrujte protokol aktivit
- Vstupte na globální trh díky podpoře více měn
Omezení Budgyt
- Náročné osvojení vzorců
- Neziskové organizace potřebují přizpůsobit podrobnější nastavení.
Ceny Budgyt
- Snadné: Individuální ceny
- Plus: Individuální ceny
- Pro: Individuální ceny
- Plán Enterprise: Individuální ceny
- Neziskové organizace: Individuální ceny pro všechny čtyři plány
Ceny doplňků
- Hodnocení rozpočtování: 699–2 999 USD
- Vytvoření prezentace: 1 500–3 500 USD
Hodnocení a recenze Budgyt
- G2: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
3. BudgetPulse
BudgetPulse nabízí bezplatný cloudový účetní software vhodný pro osobní použití.
BudgetPulse poskytuje základní funkce pro správu osobních financí. Uživatelé ručně importují své transakce do tisknutelných tabulek, zpráv a grafů, aby lépe porozuměli svým výdajům. Pomáhá také uživatelům stanovit si cíle a sledovat pokrok při efektivní správě svých peněz.
Nejlepší funkce BudgetPulse
- Spravujte svůj rozpočet pomocí jednoduchého nástroje
- Importujte bankovní výpisy a exportujte svá data do nástroje pro finanční plánování v několika krocích.
- Nastavte online fundraising s cíli a přijímejte finanční prostředky přes PayPal a Amazon.
Omezení BudgetPulse
- Žádné funkce automatizace nebo analýzy dat
- Všechna data je nutné importovat nebo zadat ručně.
- Žádná integrace s jinými softwarovými nástroji pro tvorbu rozpočtů pro firmy nebo bankami
Ceny BudgetPulse
- Zdarma
Hodnocení a recenze BudgetPulse
- G2: Není uvedeno
- Capterra: Není uvedeno
4. FreshBooks
FreshBooks nabízí neomezené, automatizované a přizpůsobitelné faktury a záznamy o výdajích. Přijímá online platby kreditními kartami a bankovní převody ACH. Jeho šablony pro rozpočtování projektů šetří čas a náklady freelancerům a malým podnikům.
Díky integraci více než 100 aplikací zjednodušuje FreshBooks fakturaci a správu výdajů.
Významnou výhodou plánu Plus je snížení počtu účetních chyb díky funkci dvojitého účetnictví.
Nejlepší funkce FreshBooks
- Zjednodušte sledování nákladů a tvorbu finančních výkazů.
- Využijte pokročilé funkce pro vytváření projektových reportů a sledování času.
Omezení FreshBooks
- Vyžaduje více podpory při počátečním používání.
- Neschopnost efektivního škálování
Ceny FreshBooks
- Lite: 204 $/rok
- Plus: 360 $/rok
- Premium: 660 $/rok
- Vyberte: Individuální ceny
Hodnocení a recenze FreshBooks
- G2: 4,5/5 (více než 670 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4300 recenzí)
5. QuickBooks
QuickBooks nabízí bezplatné průvodce nastavením u každého plánu QuickBooks Online. Umožňuje vám zefektivnit vaše procesy, včetně výdajů, faktur, plateb, zaznamenávání účtenek a reportingu.
Uživatelé využívají jeho cloudové funkce založené na umělé inteligenci ke sledování a správě všeho od času a nákladů až po mzdy a zaměstnanecké benefity.
Podporuje více než 700 aplikací třetích stran dostupných v obchodě QuickBooks App Store.
Nejlepší funkce QuickBooks
- Využijte výhody jediného nástroje pro účetnictví a řízení pracovní síly.
- Ušetřete čas, náklady a úsilí využitím možností spolupráce.
- Vytvářejte vlastní návrhy rozpočtu z šablon návrhů rozpočtu.
- Spravujte své účty pomocí automatické kategorizace bankovních transakcí.
Omezení QuickBooks
- Náročné pro uživatele bez finančního vzdělání
- Verze pro Mac OS je k dispozici pouze ve Spojených státech.
Ceny QuickBooks
- Bezplatná zkušební verze na 30 dní
- Simple Start: 30 $/měsíc
- Essentials: 60 $/měsíc
- Plus: 90 $/měsíc
- Pokročilý: 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze QuickBooks
- G2: 4,0/5 (3170+ recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (6390+ recenzí)
6. Xero
Xero je účetní řešení s funkcemi pro správu mezd, pracovní síly a výdajů, které bylo od základu vyvinuto pro potřeby podniků závislých na cloudu v reálném čase.
Podporuje spolupráci, interní i externí, s neomezeným počtem přihlášení pro každou úroveň předplatného.
Více než 800 propojených aplikací Xero (včetně Square, Constant Contact a ADP) pomáhá malým podnikům plynule provádět obchodní operace a finanční řízení.
Nejlepší funkce Xero
- Využijte automatické sesouhlasení účtů díky datům z více než 21 000 bank po celém světě.
- Přijímejte platby za své faktury pomocí důvěryhodných poskytovatelů platebních služeb.
- Získejte přístup k více než 160 měnám a zjistěte, jak směnné kurzy a devizové trhy ovlivňují váš cash flow nebo zisk.
Omezení programu Xero
- Omezený počet šablon a vzorů pro generování zpráv nebo faktur
- Potřebujete samostatný software pro přípravu daňových přiznání k dani z prodeje
Ceny Xero
- Starter: 29 $/měsíc
- Standard: 46 $/měsíc
- Premium: 62 $/měsíc
Hodnocení a recenze Xero
- G2: 4,3/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2800 recenzí)
7. Zoho Books
Díky intuitivní automatizaci prodeje a podpoře iOS, Android a Windows vám Zoho Books umožňuje zefektivnit transakce, sledovat peněžní toky a automatizovat obchodní procesy.
Budete také moci propojit své stávající systémy CRM, skladových zásob a předplatného a vytvářet nabídky a faktury na cestách.
Zoho Books se připojí k vaší bance a umožní vám načítat denní transakce v reálném čase, implementovat upomínky plateb a plánovat reporty a spouštět pracovní postupy. Pomůže vám vytvořit případové studie úspěchů zákazníků.
Nejlepší funkce Zoho Books
- Nechte zákazníky schvalovat nabídky, platit účty a poskytovat cennou zpětnou vazbu.
- Automaticky vypočítávejte daňové přiznání z prodeje a formuláře 1099 a užijte si bezstarostnou daňovou sezónu.
- Získejte předpovědi cash flow bezpečným načtením transakcí z vašich účtů a jejich automatickým tříděním.
Omezení Zoho Books
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Základní možnosti reportingu
- Omezená integrace se softwarem třetích stran
Ceny Zoho Books
- Zdarma: Pro podniky s příjmy <50 000 USD ročně
- Standard: 10 $/organizace za měsíc
- Profesionální: 20 $/organizace za měsíc
- Premium: 30 $/organizace za měsíc
- Elite: 100 $/organizace za měsíc
- Ultimate: 200 $/organizace za měsíc
Hodnocení a recenze Zoho Books
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 600 recenzí)
8. Scoro
Podrobné rozpisy rozpočtu, sledování nákladů na projekty a funkce analýzy ziskovosti softwaru Scoro pomáhají zvýšit produktivitu a dodávat projekty včas. Datové přehledy a analýzy softwaru Scoro vám pomohou dále podporovat růst tím, že identifikují oblasti, které je možné zlepšit.
Scoro se specializuje na služby pro podniky poskytující služby, které pracují s mnoha nesourodými systémy a měnícími se pracovními zatíženími, které snižují ziskové marže.
Eliminuje nutnost přepínání mezi nástroji a pomáhá vám spravovat projekty, fakturaci a reporting z jediného řešení.
Nejlepší funkce Scoro
- Přijímejte platby odkudkoli díky nativní integraci Stripe.
- Automaticky převádějte nabídky na faktury nebo částečné faktury založené na postupu prací pro své klienty.
- Spravujte a sledujte rozpočet projektu, náklady, objednávky a přidělování rozpočtu z jedné platformy.
- Integrujte nástroje jako Paypal, Salesforce, Trello a QuickBooks.
Omezení Scoro
- Funkce vyhledávání a třídění vyžadují optimalizaci.
- Vlastní šablony PDF omezují množství informací, které se uvádějí do nabídky, objednávky nebo faktury.
Ceny Scoro
- Essential: 26 $/uživatel za měsíc
- Standard: 37 $/uživatel za měsíc
- Pro: 63 $/uživatel za měsíc
- Ultimate: Individuální ceny
Ceny za zavedení
- Samostatné zapojení: zdarma
- Light: 1 699 $
- Premium: 3 999 $
- Vlastní: Vlastní ceny
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
9. Spendesk
Spendesk je platforma pro správu výdajů, která nabízí kompletní přehled o výdajích vaší společnosti.
Zlepšuje přehled o výdajích v reálném čase, zavádí kontrolu rozpočtu a automatizuje schvalování výdajů, čímž šetří čas a peníze v celém cyklu výdajů. Spendesk kombinuje a kontroluje všechny peněžní toky a procesy z více nástrojů z jednoho zdroje. Poskytuje vám kontrolu nad všemi výdaji mimo mzdy.
Nejlepší funkce Spendesk
- Automatizujte detekci podvodů a používejte chytré virtuální karty, které přidávají další vrstvu zabezpečení.
- Přiřazujte platby k výdajovým účtům, kdykoli je ověřujte a automaticky generujte výkaz výdajů ze šablon.
- Kontrolujte nákladová střediska, schvalovatele a definujte pravidla pro výdaje.
Omezení Spendesku
- Uživatelé hlásí technické problémy s ověřováním plateb.
- Nelze nahrát dokumenty ve formátu Word.
Ceny Spendesk
- Zdarma: Pro čtyři uživatele, včetně jednoho schvalovatele
- Základní informace: Individuální ceny
- Rozsah: Individuální ceny
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Spendesk
- G2: 4,7/5 (390+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
10. Float
Float je software pro prognózy cash flow speciálně navržený pro projektové podniky. Pomáhá vám být o krok napřed před potenciálním nedostatkem nebo přebytkem hotovosti, snadno plánovat scénáře a šetřit drahocenný čas sledováním cash flow napříč projekty.
Integrace Float v reálném čase s Xero, Quickbooks Online a FreeAgent poskytuje denní, týdenní a měsíční prognózy cash flow.
Nejlepší funkce Float
- Získejte přehled o cash flow v reálném čase.
- Vytvářejte strategie pomocí okamžitých vizuálních prognóz cash flow.
- Sledujte projekty a identifikujte ty, které vyčerpávají finanční rezervy.
- Vytvářejte scénáře, které vám pomohou odpovědět na otázky a činit informovaná rozhodnutí.
Omezení plovoucího kurzu
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení pro různé scénáře
- Nepodporuje účty v různých měnách.
Plovoucí ceny
- Essential: 59 $/měsíc
- Premium: 99 $/měsíc
- Enterprise: 199 $/měsíc
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
Zvyšte své zisky pomocí správného nástroje pro tvorbu rozpočtu
Při výběru nejlepšího softwaru pro tvorbu rozpočtu je zásadní, aby byly splněny jedinečné potřeby a preference majitelů malých podniků. I když je důležité zvolit funkce, které pomáhají s tvorbou rozpočtu, vyplatí se investovat do nástroje, který nabízí mnohem více.
ClickUp se postará o všechny vaše potřeby v oblasti rozpočtování a je komplexním řešením, které řeší řadu výzev, s nimiž se setkáváte při růstu vašeho podnikání.
ClickUp pomáhá týmům pracovat efektivněji a spolupracovat díky propojeným pracovním postupům, intuitivním dokumentům, dashboardům v reálném čase a dalším funkcím. Tato jednotná platforma pomáhá týmům pracovat rychleji, chytřeji a šetřit drahocenný čas.
Uživatelé s plánem ClickUp Free Forever mají přístup k mnoha šablonám, zobrazením a možnostem přizpůsobení. Jste připraveni to vyzkoušet? Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!