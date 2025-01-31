10 nejlepších softwarů pro uživatelské příručky v roce 2025 (recenze a ceny)

Uživatelské příručky jsou pro váš tým i vaše zákazníky skutečnou záchranou. Dobré uživatelské příručky nejen zvyšují spokojenost zákazníků, ale také snižují počet žádostí o podporu, které váš tým zákaznické podpory dostává ohledně produktu nebo služby.
Je tu jen jeden malý problém: Vytváření uživatelských příruček není vždy snadné. Technická dokumentace, právní požadavky a složitá formátování ztěžují vytváření podrobných návodů, které budou vaši zákazníci a tým skutečně dodržovat.
Naštěstí nemusíte být technický spisovatel, abyste mohli sestavit skvělý uživatelský manuál. Potřebujete jen dobrý software pro uživatelské manuály. Software pro uživatelské manuály zefektivňuje vaše pracovní postupy, posiluje váš tým podpory a zlepšuje celkovou zákaznickou zkušenost.
Kvalita vašeho nástroje pro uživatelské příručky je však důležitá. Podívejte se na tohoto kompletního průvodce, který vám pomůže vybrat ten správný software pro uživatelské příručky pro vaši organizaci, a také na našich 10 nejoblíbenějších tipů pro rok 2024. ?
Co byste měli hledat v softwaru pro uživatelské příručky?
Nástroje pro uživatelské příručky by vám měly usnadnit život. Každé řešení je trochu jiné, ale tyto jsou nejcennější funkce, které byste měli hledat v nástroji pro dokumentaci:
- Snadné použití: Návody k použití mohou být poněkud objemné, proto si vyberte uživatelsky přívětivou platformu s přehledným uživatelským rozhraním a nízkou vstupní bariérou. Nástroje pro tvorbu pomocí drag-and-drop jsou nutností, zejména pokud budou stejný software používat jak techničtí, tak netechnici členové týmu.
- Šablony a přizpůsobení: Kdo má čas trávit hodiny formátováním? Hledejte platformu s přizpůsobitelnými šablonami uživatelských příruček, které odpovídají stylu vaší značky. Editory typu drag-and-drop a přizpůsobení CSS nebo HTML jsou také skvělé pro vytváření profesionálně vypadajících příruček.
- Interaktivní prvky: Některé uživatelské příručky se stále tisknou na papír, ale stále častěji se přechází na digitální formu. Pokud nabízíte online uživatelské příručky, hledejte software pro uživatelské příručky, který podporuje interaktivní prvky. Měl by vám umožnit přidávat vložené videa, klikatelné obrázky a podrobné pokyny pro interaktivnější výukové programy.
- Správa pracovních postupů: Vytváření uživatelských příruček je týmová práce, proto si vyberte platformu, která nabízí plynulou správu pracovních postupů. Měla by umožňovat úpravy v reálném čase, správu verzí a přizpůsobitelná oprávnění.
10 nejlepších nástrojů pro uživatelské příručky pro rok 2024
Ať už píšete nový uživatelský manuál od nuly nebo aktualizujete stávající manuál, správný nástroj dělá velký rozdíl. Ušetřete čas a vytvořte profesionální dokumentaci s 10 nejlepšími softwarovými nástroji pro tvorbu uživatelských manuálů roku 2024.
1. ClickUp
Přesně tak: Nejvšestrannější platforma pro správu projektů na světě je také spolehlivým nástrojem pro tvorbu uživatelských příruček. Vytvářejte uživatelské příručky v ClickUp Docs v reálném čase se zainteresovanými stranami z oblasti IT, zákaznického servisu, marketingu, lidských zdrojů a dalších. Vytvářejte dokumenty v ClickUp a rychle je propojujte se svými pracovními postupy, úkoly a projekty, abyste mohli vytvářet příručky rychlostí jednoho kliknutí. ?
A zmínili jsme už naše šablony návodů k použití? Není třeba formátovat dokument – stačí si stáhnout šablonu ClickUp a můžete začít. Můžeme vám doporučit šablonu ClickUp Wiki pro vytvoření vlastní znalostní báze? Tato bezplatná šablona obsahuje užitečné podsekce, nadpisy a obsah, které výrazně zefektivní proces psaní.
Pokud vás nenapadají ta správná slova, vyzkoušejte ClickUp AI. Stačí říct AI asistentovi pro psaní, jaká je vaše role a co chcete vytvořit. Shrnuje poznámky z jednání, vytváří programy a dokonce pro vás sestavuje a upravuje uživatelské příručky.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp nabízí stovky šablon pro vše od wiki stránek po zprávy.
- ClickUp Docs obsahuje interaktivní funkce, jako jsou tabulky, bloky kódu, záložky, vnořené stránky a další možnosti stylizace.
- ClickUp AI zpracovává specifikace, shrnutí schůzek, požadavky uživatelů a další informace s minimálním vkladem.
- Propojte ClickUp Docs s ClickUp Workspace a uvidíte všechny úkoly, metriky a chaty pro daný projekt na jednom místě.
Omezení ClickUp
- Platforma má mnoho funkcí, takže se zpočátku může zdát, že je jich příliš mnoho.
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Paligo
Paligo je jiný typ softwaru pro tvorbu uživatelských příruček. Tento systém pro správu obsahu komponent (CCMS) je navržen pro komplexní uživatelské příručky v digitální podobě. Nastavení Paligo vám umožňuje rychle přepínat informace, fakta, kroky nebo technické specifikace pouhými několika kliknutími. Týmy jej používají k vytvoření jediného zdroje pravdivých informací pro vše od softwarových příruček až po správu znalostí.
Nejlepší funkce Paligo
- Potřebujete změnit číslo, frázi nebo datum? Rychle to upravte ve všech příručkách v CCMS od Paligo.
- Paligo nabízí integraci s GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk a dalšími.
- Spravujte obrázky v různých formátech, včetně HTML a tisku.
- Snadná správa přeložených souborů bez problémů s duplikací
Omezení Paligo
- Paligo musíte integrovat s nástrojem třetí strany pro správu projektů.
- Několik uživatelů uvádí, že by si přáli, aby Paligo mělo více přizpůsobitelných nastavení oprávnění.
Paligo ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paligo
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 3/5 (1 recenze)
3. HelpDocs
HelpDocs je samoobslužný software pro uživatelské příručky, který vám umožňuje vytvářet přizpůsobitelné znalostní báze. Obsahuje šablony HTML, ale umožňuje také vlastní CSS nebo JavaScript, pokud chcete vytvořit něco osobnějšího. Uživatelé milují robustní analytiku HelpDocs, která rozebírá nejvýkonnější obsah, odeslané tikety, nejoblíbenější kategorie a další.
Nejlepší funkce HelpDocs
- Rozšiřte HelpDocs o integrace pro BotPenguin, Pendo, Heap a další
- Přizpůsobte, kteří uživatelé mohou vidět určité dokumenty nápovědy, nebo zablokujte zákazníkům přístup k internímu obsahu.
- Zobrazte lístky zákaznické podpory v rozšíření prohlížeče HelpDocs pro Chrome.
- Vytvořte si na svém webu samoobslužný widget pomocí HelpDocs Lighthouse.
Omezení HelpDocs
- Několik uživatelů uvádí, že formátování a tabulky jsou výzvou.
- Nemá funkce CCMS, takže globální proměnné musíte upravovat ručně.
HelpDocs ceny
- Začátek: 55 $/měsíc za pět účtů, fakturováno ročně
- Build: 109 $/měsíc za 15 účtů, fakturováno ročně
- Grow: 210 $/měsíc za 50 účtů, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze HelpDocs
- G2: 4,2/5 (15+ recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (8 recenzí)
4. Scribe
Scribe se prezentuje jako komplexní platforma pro psaní všeho od školicích dokumentů po interní SOP. Skvělá věc na Scribe je, že automaticky dokumentuje postupy krok za krokem tím, že nahrává vaši obrazovku v reálném čase. Pokud jste dokumentaci odkládali, protože se vám zdála příliš náročná, automatické vytváření obsahu v Scribe by mohlo být zásadním zlomem. ✨
Nejlepší funkce Scribe
- Nainstalujte si rozšíření prohlížeče Scribe a automaticky vytvářejte podrobné návody.
- Upravte automaticky generované příručky Scribe pomocí textu a dalších screenshotů.
- Snadno vložte SOP Scribe do své znalostní báze nebo je exportujte do formátu PDF.
- Scribe usnadňuje redigování citlivých údajů o zaměstnancích nebo zákaznících.
Omezení programu Scribe
- Někteří uživatelé tvrdí, že funkce automatického generování není skutečně automatická.
- Scribe nezahrnuje do své platformy správu projektů, takže budete i nadále muset přepínat mezi softwarem pro uživatelské příručky a seznamem úkolů.
Scribe ceny
- Základní: Zdarma
- Pro Team: 12 $/měsíc za jedno místo s minimem pěti míst, fakturováno ročně
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Scribe
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (10 recenzí)
5. Speach
Speach je software pro uživatelské příručky, který se specializuje na interní SOP a školicí videa. Pokud váš tým během zaškolování nereaguje dobře na velké množství textu, jsou multimediální průvodci Speach nutností. Není vhodný pro uživatelské příručky určené zákazníkům, ale pokud provádíte mnoho interních školení a potřebujete něco, co doplní váš systém pro správu výuky (LMS), je Speach skvělou volbou.
Nejlepší funkce Speach
- Vytvářejte nahrávky obrazovky, prezentace, kvízy a další
- Natáčejte a upravujte svá videa, aniž byste opustili platformu
- Speach nabízí titulky a překlady na jedno kliknutí.
- Přidejte k každému videu poznámky, odkazy, text a úkoly.
Omezení řeči
- Nemá mnoho recenzí.
- Speach není skutečná platforma pro správu znalostí. Jedná se spíše o nástroj pro tvorbu obsahu pro interní účely.
Speach ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Document360
Document360 se prezentuje jako software pro uživatelské příručky založený na umělé inteligenci pro interní i externí použití. Použijte jej ke správě SOP, wiki, dokumentace k uvedení produktu na trh a dalších. Obsahuje dokonce i znalostní databázi optimalizovanou pro SEO. ?
Nejlepší funkce Document360
- Document360 se integruje s Drift, Slack, Freshdesk, Intercom a dalšími.
- Pomocí widgetu Knowledge Base Widget můžete nabízet automatickou podporu pro produkty SaaS 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Použijte Document360 Workflow k vytvoření automatizace pracovních postupů založených na spouštěčích.
- Vývojáři používají Document360 jak pro interní a externí dokumentaci API, tak pro dokumentaci softwaru.
Omezení Document360
- Někteří uživatelé tvrdí, že může být drahý.
- Jiní říkají, že formátování článků je trochu složité.
Document360 ceny
- Zdarma
- Standard: 124 $/měsíc za projekt, fakturováno ročně
- Profesionální: 248 $/měsíc za projekt, fakturováno ročně
- Podnikání: 331 $/měsíc za projekt, fakturováno ročně
- Enterprise: 497 $/měsíc za projekt, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Document360
- G2: 4,7/5 (370+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
7. Nuclino
Nuclino je „kolektivní mozek“, který kombinuje projektové řízení, dokumentaci a znalosti na jedné platformě. Tento software pro uživatelské příručky organizuje všechny dokumenty a znalosti pomocí pokročilých filtrů. Obsahuje dokonce šablony uživatelských příruček pro sledování projektů, zápisy z jednání, wiki specifické pro jednotlivá oddělení a další.
Nejlepší funkce Nuclino
- Zrychlete práci pomocí klávesových zkratek a příkazů s lomítkem od Nuclino.
- Důvěřujte Nuclino Sidekick pro brainstorming, shrnutí a další funkce založené na umělé inteligenci.
- Vyberte si šablonu Nuclino pro konkrétní případ použití a vytvořte dokumentaci v rekordním čase.
- Nuclino využívá špičkové zabezpečení, včetně šifrování při přenosu i v klidu, jednotného přihlášení a dvoufaktorové autentizace.
Omezení Nuclina
- Nemá mnoho recenzí.
- Někteří uživatelé tvrdí, že Nuclino má potíže se zpracováním velkých datových sad.
Nuclino ceny
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (70+ recenzí)
8. GitBook
GitBook je specializovaný nástroj pro uživatelské příručky určený pro technické týmy. Namísto ukládání důležitých technických dokumentů na různých platformách GitBook shromažďuje vše na jednom místě pro technické týmy. Sestavte příručky pro řešení problémů, instalační pokyny a provozní příručky na jednom místě pro lepší uživatelský zážitek. Díky nastavení AI-first je snadné extrahovat sdílené znalosti ze zpráv Slack, existující dokumentace a dalších zdrojů. ?
Nejlepší funkce GitBook
- Důvěřujte GitBook AI, který identifikuje užitečné znalosti a přidá je do vaší znalostní báze.
- Požádejte GitBook AI, aby převedl nestrukturovaná data, jako jsou chaty ve Slacku, do použitelné dokumentace.
- GitBook se hladce integruje s GitLabem a umožňuje sledovat poznámky k vydání, protokoly a další informace.
- Gitbook AI automaticky vyhledává protichůdné nebo duplicitní informace.
Omezení GitBooku
- Netechnicky zdatní uživatelé nebudou schopni GitBook používat.
- Někteří uživatelé hlásí problémy se slučováním různých verzí dokumentu.
Ceny GitBook
- Osobní: Zdarma
- Plus: 6,70 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Pro: 12,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně, plus 82,50 $ měsíční poplatek za platformu
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze GitBook
- G2: 4,7/5 (více než 130 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (15+ recenzí)
9. Dozuki
Pracujete ve výrobním týmu? Zefektivněte vše pomocí softwaru pro uživatelské příručky Dozuki. Stačí zdokumentovat procesy pomocí fotografií a videí a platforma tyto informace digitalizuje, organizuje a sdílí s vaším týmem pouhými několika kliknutími. Spolehněte se na platformu, která ukládá a organizuje SOP, školicí příručky, dokumenty s požadavky na produkty a další informace na jednom místě.
Nejlepší funkce Dozuki
- Dozuki podporuje více než 100 jazyků.
- Rychle převádějte schválenou dokumentaci do programů školení zaměstnanců
- Propojte Dozuki se svými systémy LMS, ERP a dalšími a získejte komplexní přehled.
- Dozuki podporuje standardizované procesy a dokumentaci pro audity.
Omezení Dozuki
- Dozuki je vhodný pouze pro výrobní podniky.
- Někteří uživatelé tvrdí, že Dozuki omezuje počet obrázků a videí, které lze do dokumentace přidat.
Ceny Dozuki
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Dozuki
- G2: 4,4/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (10+ recenzí)
10. ClickHelp
Dodáváte svým klientům software s hodnocením A+? ClickHelp je nástroj pro tvorbu uživatelských příruček určený pro technické redaktory a vývojáře SaaS. Vytvářejte videa, průzkumy, kvízy, formuláře a další materiály, abyste shromažďovali informace, spolupracovali se svým týmem a hostovali své kolektivní znalosti v tomto bleskově rychlém cloudovém nástroji.
Nejlepší funkce ClickHelp
- ClickHelp se integruje s více než 20 aplikacemi třetích stran.
- Podporuje neomezenou historii verzí a auditování.
- Opakované použití úryvků obsahu na více platformách
- Sledujte více než 30 metrik obsahu a zjistěte, jak efektivní jsou vaše uživatelské příručky ve skutečnosti.
Omezení ClickHelp
- Nezahrnuje projektové řízení.
- ClickHelp je drahý
ClickHelp ceny
- Starter: 175 $/měsíc pro dva uživatele
- Růst: 285 $/měsíc pro pět uživatelů
- Profesionální: 580 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze ClickHelp
- G2: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (10+ recenzí)
Pište lepší uživatelskou dokumentaci s ClickUp
Vysoce kvalitní nástroje pro uživatelské příručky zlepšují zákaznickou zkušenost a šetří vaší firmě spoustu času. Místo toho, abyste se pokoušeli vytvořit vlastní systém pro psaní příruček, použijte renomovaný software pro uživatelské příručky, který celý proces zefektivní.
Ačkoli v tomto žebříčku top 10 najdete několik solidních možností, ClickUp je pro zaneprázdněné týmy nejčasově úspornější volbou. Namísto procházení několika platformami můžete mít své manuály, komunikaci, metriky, projektové řízení, šablony školicích manuálů, nástroje AI a další na jednom místě. ?
Použijte ClickUp k napsání svého dalšího uživatelského manuálu. Vytvořte si svůj pracovní prostor ClickUp hned teď – není potřeba kreditní karta.