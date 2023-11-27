Jak vytvořit výsečový graf v Excelu za pár minut!

Lidé lépe chápou složité údaje, jsou-li prezentovány pomocí grafů nebo diagramů. Výsečové grafy patří mezi nejběžnější formáty prezentace dat v průběhu let.
Setkáte se s nimi pravděpodobně v blozích, novinách, televizi a prezentacích v práci. Microsoft Excel je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších nástrojů pro vizualizaci dat při vytváření výsečových grafů.
Co je to výsečový graf?
Výsečový graf zobrazuje data nebo statistiky ve vizuální podobě. Segmenty nebo výseče grafu představují podíl na celku. Velikost každé výseče grafu odpovídá relativnímu množství nebo procentuálnímu podílu konkrétní kategorie v rámci datového souboru.
Nabízí jasný a stručný způsob, jak vyjádřit rozložení a vztahy mezi různými složkami daného souboru dat.
K vytvoření kruhového grafu potřebujete minimálně dvě odlišné hodnoty, které dohromady tvoří 100 % dat.
Pokud je však datový soubor příliš složitý nebo obsahuje příliš mnoho proměnných, kruhové grafy jako formát vizualizace dat ztrácejí na účinnosti.
Tyto grafy jsou oblíbenými příklady výsečových grafů, protože shrnují rozsáhlá data v jednoduché vizuální formě a nevyžadují mnoho vysvětlování.
Často se používají k znázornění různých kategorií datového souboru, například rozložení populace získané prostřednictvím sčítání lidu nebo počet lidí, kteří odpověděli na průzkum.
Vezměme si první příklad.
Řekněme, že jste shromáždili informace o jazykových znalostech obyvatelstva nebo o rozložení věkových skupin tohoto obyvatelstva v konkrétní geografické oblasti. V tomto případě by kruhové grafy byly nejúčinnějším způsobem, jak každou z těchto informací vizuálně znázornit.
Ve druhém příkladu proveďte průzkum zkušeností svých zákazníků pomocí Likertovy stupnice. Pomocí různých barev a výsečového grafu vypočítejte hodnocení a znázorněte různé kategorie.
Výsečové grafy v projektovém řízení
Výsečové grafy jsou užitečné pro vytváření grafů projektového řízení, které zobrazují důležité informace o projektu. Grafy zobrazují podrobnosti o tom, kdo v týmu vykonává kterou úlohu a kolik času trvá dokončení jednotlivých fází projektového cyklu.
Projektoví manažeři sdílejí a interpretují informace pomocí výsečových grafů a dalších vizuálních diagramů. To jim pomáhá činit informovaná rozhodnutí v průběhu projektu.
Na internetu najdete mnoho softwarových možností pro správu projektů a alternativ k Excelu, z nichž každá je stejně schopná přeměnit data na působivé vizuální prvky. My se však podíváme na proces vytváření základního výsečového grafu v Excelu.
3 snadné kroky k vytvoření výsečového grafu v Excelu
Ve většině aplikací pro práci s tabulkami potřebujete k vytvoření jednoduchého výsečového grafu dva vstupy – dvě nebo více kategorií datového souboru a číslo přidružené ke každé z nich.
Postupujte podle tří kroků k vytvoření výsečového grafu.
Krok 1: Zadejte data
Otevřete prázdný list v aplikaci Excel a zadejte kategorie dat a čísla nebo procenta pro každou z nich. Každá kategorie se nakonec stane výsečí kruhového grafu.
Vezměme si tento jednoduchý scénář projektového řízení: datový soubor představující procento dokončení úkolů v rámci projektu.
Datový soubor může vypadat například takto:
Pamatujte, že procenta ani čísla se nesmí překrývat; pokud musíte uvádět procenta, jejich součet by měl ideálně činit sto. Používejte také pouze jednu tabulku dat najednou.
Krok 2: Vyberte data
Zvýrazněte tabulku, kterou chcete zahrnout do výsečového grafu. Protože Excel používá pouze jednu datovou řadu, všechny hodnoty, které chcete znázornit jako výseče, by měly být v tabulce v jednom sloupci nebo řádku.
Každá hodnota v této řadě bude odpovídat výseči v kruhovém grafu.
V aplikaci Excel existuje šikovné řešení pro generování názvů grafů. Pokud do výběru zahrnete popisky sloupců, popisky se automaticky zobrazí jako názvy grafů. Nezapomeňte, že název grafu nelze po jeho vytvoření upravit.
Krok 3: Vložení výsečového grafu
Po výběru tabulky klikněte na kartu „Vložit“ na pásu karet a poté klikněte na ikonu výsečového grafu.
Vyberte si vhodný styl 2D nebo 3D výsečového grafu. Donuty fungují podobným způsobem.
Zde je tip od profesionála: Poměry interpretujeme přesněji, pokud jsou ploché, než ve třech rozměrech. Pokud však chcete zdůraznit konkrétní výseč, která je možná mnohem významnější než ostatní, použijte 3D výsečový graf.
Pro účely tohoto příkladu vybereme možnost 3D výsečového grafu.
Váš výsečový graf by nyní měl vypadat takto:
Jak upravit nebo změnit výsečový graf v aplikaci Excel
Poté, co se naučíte vytvářet základní výsečové grafy v aplikaci Excel, naučíme se, jak přizpůsobit prvky grafu.
Grafy a diagramy v Excelu lze snadno přizpůsobit. Vyberte si různé barvy a přechody pro jednotlivé části, změňte rozměry, vytvořte legendu a mnoho dalšího.
Změna stylu a barvy kruhového grafu
Kliknutím na ikonu štětce vedle kruhového grafu můžete přizpůsobit jeho vzhled. Vyberte si z řady stylů a barevných možností a vytvořte kruhový graf podle svých představ.
Změna názvu grafu
Chcete-li přizpůsobit název grafu, při vkládání výsečového grafu nevybírejte popisky sloupců. Jak je vidět na níže uvedeném snímku obrazovky, vyberte řádky obsahující hodnoty dat bez popisků.
V tomto případě se graf zobrazí s výchozím editovatelným názvem grafu.
Nyní klikněte na „Název grafu“ v horní části kruhového grafu a upravte jej.
Přidání popisků dat do kruhového grafu
Po úpravě názvu grafu se naučíme přidávat a formátovat popisky dat pro každý výseč koláčového grafu. Umístěte kurzor na koláčový graf a klikněte pravým tlačítkem myši. Z nabídky, která se zobrazí, vyberte možnost „Přidat popisky dat“.
Nyní vyberte z rozevíracího seznamu možnost „Přidat popisky dat“.
Po výběru se zobrazí popisky dat odpovídající jednotlivým segmentům kruhového grafu. V tomto příkladu by to byla procenta dokončení.
Přidání popisků dat do kruhového grafu
Přidejte do kruhového grafu popisky dat. Postup je relativně podobný jako při přidávání popisků dat.
Klikněte pravým tlačítkem myši na koláčový graf a vyberte možnost „Přidat popisky dat“. Z rozevíracího seznamu vyberte možnost „Přidat popisky dat“.
Popisky se pak zobrazí takto:
Změna velikosti výsečového grafu
Změna velikosti výsečových grafů je jednoduchá. Chcete-li upravit rozměry grafu, klikněte na jeden z rohů a přetažením změňte jeho velikost; zvětšete nebo zmenšete jej podle svých požadavků.
Otočení kruhového grafu
Chcete-li otočit výsečový graf v aplikaci Excel, klikněte pravým tlačítkem myši na výsečový graf a vyberte možnost „Formátovat datovou řadu“.
Po výběru přejděte do „Možnosti řady“ a upravte úhel prvního výseče. Experimentujte s tím, dokud nenajdete nejlepší úhel.
Formátování legendy kruhového grafu
Legenda pomáhá čtenářům identifikovat význam každého výseče kruhového grafu a zobrazuje se automaticky při vytvoření kruhového grafu v aplikaci Excel.
Chcete-li odstranit legendu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Odstranit“. Chcete-li změnit vzhled legendy, klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost „Formátovat legendu“. To vám umožní změnit umístění legendy a formátovat písmo podle svých preferencí.
3 Omezení vytváření výsečových grafů v Excelu
Většina aplikací pro práci s tabulkami umožňuje vytvářet kruhové a prstencové grafy z tabulek. Ačkoli je vytváření a úpravy kruhových grafů v aplikaci Excel vynikající dovedností, mějte na paměti několik výzev, které jsou pro tento nástroj specifické.
Při práci s výsečovými grafy v Excelu existují tři omezení.
Omezení jedné datové řady
Výsečové grafy v aplikaci Excel obsahují ve většině případů jednu datovou řadu. To omezuje jejich vhodnost pro znázornění složitých datových sad, které zahrnují více datových řad.
V případech, kdy potřebujete vizuální znázornění různých datových sad, nabídnou větší univerzálnost alternativní typy grafů, jako jsou sloupcové grafy.
Pomocí aplikace Excel můžete vytvářet sloupcové grafy, ale tento proces je složitější.
Výzvy při přizpůsobování
Možnosti přizpůsobení výsečových grafů v Excelu jsou ve srovnání s jinými typy grafů poněkud omezené. Jemné doladění prvků, jako jsou barvy jednotlivých výsečí nebo přesné umístění popisků, se často ukazuje jako složité, ba dokonce nemožné.
Excel nenabízí přílišnou flexibilitu pro přizpůsobení. Dobrou zprávou však je, že nástroje pro vytváření výsečových grafů najdete v několika dalších aplikacích a softwarových programech.
Obtíže při správě popisků dat
Správa popisků dat v koláčových grafech v aplikaci Excel je náročná, zejména v případě přeplněných vizualizací.
Automatické umisťování popisků v Excelu může vést k překrývání nebo problémům se čitelností, což někdy vyžaduje dodatečné ruční úpravy, aby byly popisky jasně viditelné.
Vytvářejte snadno koláčové grafy pomocí ClickUp
Excel je bezesporu vynikající aplikace pro práci s tabulkami, má však některé specifické omezení.
ClickUp je výkonný nástroj pro vytváření výsečových grafů (a dalších formátů vizualizace dat). Díky své přizpůsobivosti a možnostem přizpůsobení je ClickUp univerzální alternativou.
Jak vytvořit výsečové grafy v ClickUp
Dashboardy ClickUp poskytují přehled všech aktivit ve vašem pracovním prostoru na nejvyšší úrovni.
Tyto panely se skládají z vysoce přizpůsobitelných karet, které slouží jako stavební kameny vašeho panelu. Pomocí těchto přizpůsobených karet můžete rychle vytvořit výsečový graf svých dat.
Funkce drill-down vám umožňuje přizpůsobit karty na vašem dashboardu tak, abyste viděli více detailů. Pomocí funkce drill-down v koláčových grafech můžete provádět změny v jakémkoli sloupci, výseku, segmentu nebo datovém bodu ve vašem grafu v dashboardu ClickUp.
Vezměme si jako příklad datový soubor, který rozděluje pracovní zátěž podle stavu.
Vedle každého úkolu najdete značky, počet podúkolů, kontrolní seznamy a indikátory blokování nebo čekání.
V pravém sloupci si můžete prohlédnout přidělené úkoly, termíny a stav. ClickUp vám umožňuje prohlédnout si každý prvek a najít konkrétní informace.
Další skvělou funkcí ClickUp je možnost snadno organizovat data zachycená v polích Date Custom Fields do konkrétního časového rozsahu a vizualizovat trendy v kruhovém grafu.
Jděte nad rámec Excelu s výkonnějším nástrojem
Na rozdíl od Excelu můžete s ClickUpem jít nad rámec vytváření grafů a diagramů pro prezentace v rámci svého projektového managementu.
Projektové řízení přesahuje rámec reportingu a vizualizace dat. Ačkoli ovládání programu Excel a dalších tabulek je vynikající dovednost, řízení životního cyklu projektu se nakonec scvrkne na výběr správných nástrojů, které jej doplní.
Díky dashboardům, automatizaci, nástrojům pro spolupráci a mnoha dalším funkcím je ClickUp výkonným nástrojem pro řízení projektů, který byste měli mít ve svém arzenálu.
Chcete-li se dozvědět více o možnostech aplikace ClickUp, domluvte si ještě dnes ukázku.