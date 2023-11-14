Nejlepší CIO roku 2025: Strategické postřehy od nejlepších v oboru

Zaměření a efektivita jsou klíčovými faktory.
Vzhledem k tomu, že 54 % vedoucích pracovníků předpovídá nejhorší hospodářský pokles za posledních 20 let, je jasné, že nyní je klíčový okamžik, kdy se obrátit na lídry v oboru a poučit se z jejich zkušeností.
Co dělají, že se od ostatních odlišují? Jaká opatření přijímají pro nadcházející roky? A co si můžeme vzít z jejich úspěšných strategií?
Na základě nedávného průzkumu mezi 300 vedoucími pracovníky lze tyto nejúspěšnější strategie rozdělit do čtyř hlavních kategorií:
- Útočná hra s efektivitou
- Investice do technologií za účelem konsolidace, automatizace a úspory zdrojů
- Prioritizace zapojení zaměstnanců
- Plánování dlouhodobé retence zákazníků
Na základě těchto zjištění jsme se podrobněji podívali na CIO, kteří stojí v čele tohoto vývoje. Mají přehled o těchto strategiích, úspěších, ze kterých se můžeme poučit, a kariérách, kterým by podle nás měl každý věnovat pozornost.
Zde je sedm z těchto vlivných CIO a některé jejich relevantní myšlenky týkající se těchto zásadních strategických priorit:
Co znamená titul?
Podobně jako Forbes a jeho seznam nejlepších CIO jsme si dovolili určitou volnost při výběru osob, které označujeme jako CIO. Místo titulů se více zajímáme o role a odpovědnosti. Proto mají některé osoby na níže uvedeném seznamu více titulů nebo titul CIO vůbec nemají.
Rozhodli jsme se také zdůraznit, nikoli hodnotit. Jedná se o lidi, kteří odvádějí vynikající práci, ale to neznamená, že jsou jediní, kdo odvádí vynikající práci.
Útočit s efektivitou
Pro CIO a podobné pozice je efektivita klíčová, protože spravují komplexní technologická prostředí a velké rozpočty. Jak ale vedoucí pracovníci zajišťují efektivitu IT operací a projektů? A jak optimalizují náklady a zdroje?
Podívejme se na několik osobností z našeho seznamu, které odpovídají na tyto obtížné otázky:
John Kish
Společnost: Equity Trust CompanyFunkce: CIO
Společnost Equity Trust, lídr v odvětví samosprávných účtů, jmenovala na jaře tohoto roku Johna Kisha svým ředitelem pro informační technologie. S více než 20 lety zkušeností v různých odvětvích, jako je automobilový průmysl a zdravotnictví, a se strategickým myšlením, které z těchto bohatých zkušeností vyplývá, sledujeme Johnovo odhodlání k inovacím jak v oblasti podnikání, tak v oblasti technologií.
V nedávném rozhovoru se vyjádřil k bodu, který podle nás je klíčový pro ty, kteří se zaměřují na efektivitu. John vysvětlil svůj konkrétní pohled na strategii efektivity slovy:
[Ujistěte se, že] máte jasnou definici problému... Mnoho lidí nevěnuje definici problému dostatek času. Možná je definice příliš úzká, možná začnete hledat řešení, aniž byste problém skutečně pochopili... Zamyslete se nad tím, jak může vaše řešení splnit tři nebo čtyři klíčové strategické cíle, a ne jen jeden nebo dva taktické cíle.
Azunna Anyanwu
Společnost: AprioFunkce: CIO
Azunna Anyanwu má za sebou více než 20 let kariéry v tomto odvětví a zaměřuje se na poskytování řešení a poradenství pro vedoucí pracovníky a představenstva společností v oblasti technologií. V současné době je strategickým vedoucím pro IT operace, kybernetickou bezpečnost a infrastrukturu ve společnosti Aprio, která se zabývá podnikovým poradenstvím a účetnictvím, má 20 poboček, téměř 2 000 zaměstnanců a působí ve více než 50 zemích.
V roce 2022 byl vyhlášen IT manažerem roku organizací AOTMP.
Pokud jde o efektivitu a technologie, Azunna má možná pravdu ve svém hodnocení toho, s čím CIO pracují. Jak uvádí v nedávném článku na LinkedIn:
„Když začínám v nové pozici nebo na novém projektu pro klienta, často zjišťuji, že tým má společnou poštovní schránku nebo jednoduchý systém pro správu incidentů, který slouží k vyřizování žádostí o podporu prostřednictvím e-mailu... Zjistil jsem také, že informace potřebné k posouzení stavu prostředí jsou roztříštěny mezi různé nástroje a systémy (např. síťové sdílené disky, intranet, nástroje pro pořizování poznámek, izolované aplikace atd. ), nebo v horším případě dokonce neexistují. To značně ztěžuje identifikaci opakujících se problémů, rizik a zranitelností nebo vypracování plánu na zvýšení efektivity IT organizace a prostředí.“
Jinými slovy: Jak vyplývá z naší nedávné zprávy, konsolidace, automatizace a úspora zdrojů pomocí správné technologie jsou zásadními výzvami, kterým je třeba čelit při zahájení nového projektu nebo nástupu do nové pozice CIO.
Investice do technologie
Aby si udrželi konkurenční výhodu, musí lídři v oblasti technologií neustále investovat do technologií, které zvyšují hodnotu podniku. Ať už jde o podporu růstu, zajištění budoucnosti, snižování rizik nebo zvyšování efektivity, pro tyto lídry je prioritou technologie.
Nancy Avila
Společnost: McKesson CorporationPozice: Výkonný viceprezident, CIO a CTO
Nancy Avila je další silnou osobností s více než dvacetiletými zkušenostmi, která vede tým odpovědný za technologii zajišťující hladký chod životně důležitých zdravotnických služeb společnosti McKesson. Na vrcholu krize COVID si americké regulační orgány vybraly právě e-commerce platformu společnosti McKesson pro distribuci vakcín do lékáren po celých Spojených státech.
A právě tým Nancy dokázal za pouhých 90 dní zvýšit distribuci o 1500%.
Líbí se nám, co říká o tom, jak investice do technologií ovlivňují velmi reálné výsledky pro velmi reálné lidi, kteří jsou příjemci našich služeb a produktů. Z nedávného rozhovoru:
„Další součástí [role CIO] je optimalizace našich interních operací a platforem z hlediska... automatizace a funkcí. [A] myslím si, že nejstrategičtější součástí... je to, jak pracujeme v rámci celé společnosti a budujeme správnou technologii, která umožňuje realizaci našich klíčových... strategií. Naše infrastruktura se dotýká našich pacientů... [to je] takový moment „aha“. Když je naše síť mimo provoz, pacienti s rakovinou nemohou dostat infuzi. Musíme být vždy v provozu... Mezi pátou a devátou hodinou zpracujeme více objednávek léků než Amazon. Když se zamyslíte nad tímto dopadem... když je infrastruktura mimo provoz, má to dopad na naši zdravotní péči.
Prioritizace zapojení zaměstnanců
Zapojení zaměstnanců nemusí být vždy první věcí, která vás napadne v souvislosti s podnikovými technologiemi, ale může to být jeden z nejdůležitějších aspektů prosperující organizace. Mnoho technologických lídrů se zaměřuje na nástroje pro spolupráci, zařízení a školicí software, aby zvýšili produktivitu pracovníků a poskytli zaměstnancům správné technologie pro zlepšení jejich práce.
Zde je několik lídrů, kteří investují do zapojení zaměstnanců prostřednictvím technologie:
Erika Carrara
Společnost: Wabtec Corporation (Fortune 300)
Funkce: Viceprezident a ředitel pro informační bezpečnost (CISO)
CISO roku podle Pittsburgh Tech Council Erika Carrara je odbornicí na kybernetickou bezpečnost, dodržování předpisů, ochranu soukromí a digitální systémová rizika s více než 20 lety zkušeností. V současné době je CISO a viceprezidentkou společnosti Wabtec, která je zařazena do žebříčku Fortune 500 a působí v 53 zemích.
Erika je také původní Američanka, veteránka, výkonná sponzorka organizace Women of Wabtec a silná zastánkyně genderové diverzity a dalších snah v oblasti DEI.
Je také skvělým příkladem toho, jak chápe roli, kterou hraje zapojení zaměstnanců a vzdělávání v zajišťování bezpečnosti společností a systémů. Jak nedávno uvedla v rozhovoru pro Digital Directors Network:
Kultura pohltí strategii k snídani. Tak zní přísloví a já jsem nikdy neviděl nic, co by bylo pravdivější a relevantnější... Lidé se podílejí na přibližně 85 % technologických transakcí, které se denně odehrávají po celém světě. Zabezpečení lidského faktoru je naprosto nezbytné... Můžete do technologie investovat spoustu peněz a dobře ji nasadit, ale víte, máme tam Jane a Boba... kteří kliknou na odkaz a pustí dovnitř zloduchy. V porovnání s předchozím rokem, než jsem nastoupil do této funkce, bylo u společnosti Wabtec dokončeno školení v oblasti bezpečnostního povědomí méně než 20 %... nyní je to více než 89 %.
Lori Beer
Společnost: JPMorgan Chase
Název: Globální CIO
Tato vlivná CIO je šéfkou JPMorgan Chase & Co. — přední globální finanční společnosti s aktivy v hodnotě 2,6 bilionu dolarů. Lori Beer se objevuje na mnoha seznamech v oboru, včetně nejvlivnějších žen ve financích USA a nejmocnějších žen v bankovnictví.
Lori se na těchto seznamech objevuje z mnoha různých důvodů – konkrétně díky své významné pozici v oboru, správě rozpočtu ve výši 15 miliard dolarů a odhodlání podporovat jiné ženy v oboru STEM. Se 57 000 zaměstnanci ve svém technologickém týmu a vynikajícími výsledky je také velkou inspirací pro ty, kteří chtějí zlepšit zapojení zaměstnanců.
Zejména nás zaujalo její zaměření na jasnou strategickou komunikaci se zaměstnanci, která se soustředí na strategii společnosti. Jak řekla v nedávném rozhovoru:
Ujistěte se, že máte jasně definovanou vizi a misi. V první řadě dbáme na to, aby lidé rozuměli naší obchodní strategii a čtyřem oblastem, ve kterých působíme, a také tomu, jak technologie tyto oblasti podporuje, chrání a umožňuje jejich fungování...
Tento důraz na angažované a informované zaměstnance také přispívá k úspěchu v oblasti udržení zákazníků a technologických prvků naší strategické skládačky.
„To se promítá do toho, jak poskytujeme zákazníkům poutavé zážitky a jak zajišťujeme modernizaci našich aplikací, infrastruktury a dat,“ dodal Beer.
Plánování dlouhodobé retence zákazníků
Investice do technologií zaměřených na zákazníky, jako je mobilita, personalizace a omnichannel, zvyšují spokojenost a loajalitu. Proto CIO hovoří o síle technologií, které jim pomáhají udržet si zákazníky déle.
Dr. Chandragupta Gudena
Společnost: PBMares LLP
Název: CIO
Dr. Chandragupta Gudena, který má bohaté zkušenosti v oblasti poradenství, konzultací a provozních funkcí, nastoupil do své současné funkce v roce 2021 a od té doby se zabývá vývojem a implementací strategie FinTech a technologické transformace.
V nedávném rozhovoru s ClickUpem Dr. Gudena vysvětlil, jak se digitální transformace stala hlavním tématem pro mnoho CIO. Dodal, že roste potřeba snižovat technologický dluh, spravovat velké množství vytvořených dat a zabránit narušení standardních obchodních postupů v celé organizaci.
V průběhu transformace dochází k bodu zlomu v oblasti digitální gramotnosti, který vyvolává náhlou potřebu zdrojů, což vyžaduje důkladnou analýzu projektu a zdrojů, do kterých investujeme. Právě zde hrají klíčovou roli nástroje a platformy pro kritické plánování, které podporují a urychlují digitální transformaci vašich produktů a služeb. Má to doslovný dopad na to, jak klienti tyto produkty a služby využívají a vnímají.
Arthur Hu
Společnost: Lenovo
Titul: SVP, globální CIO a CTO skupiny Services and Solutions Group
Arthur Hu pracuje ve společnosti Lenovo již více než 14 let a vybudoval si silnou kariéru jako vedoucí globálních IT týmů v rámci celého hodnotového řetězce, přičemž společnosti přinesl velké úspěchy. Před nástupem do společnosti Lenovo strávil tento významný představitel odvětví osm let ve společnosti McKinsey poté, co absolvoval Stanford University s titulem B. S. a poté M. S. v oboru informatiky.
Nebyly to však jen úžasné společnosti a univerzity v jeho životopisu, které nás vedly k jeho zařazení do letošního seznamu. Byly to jeho postřehy, které pomáhají formovat způsob, jakým by CIO měli uvažovat o koncovém zákazníkovi.
Arthur tuto myšlenku doplnil v nedávném rozhovoru pro časopis CIO Magazine.
[IT lídři musí] přijmout metodiku, která povýší zákaznickou zkušenost na metriku nejvyšší úrovně, na stejnou úroveň jako technické a funkční požadavky, za které tradičně odpovídají technologické týmy… To uvede do pohybu řadu změn, které přesměrují inženýrskou práci směrem k zkušenostem, spokojenosti a přijetí…
Ve stejném rozhovoru Arthur dodává, že podnikové organizace se odklánějí od procesu „dodávky“ a přibližují se k „sladění s výsledky“, což je důvod, proč je zákaznická zkušenost v technologickém světě tak důležitým faktorem.
„Už nestačí jen vyrábět a dodávat hardware,“ dodal Hu. „Musíte poskytovat hodnotu tím, že se přizpůsobíte konečným obchodním cílům zákazníků. Na přístup zaměřený na výsledky zákazníků se však můžete zaměřit pouze tehdy, pokud důkladně rozumíte potřebám zákazníků a kontextu, ve kterém se vaše technologie používá, a právě v tomto ohledu mohou CIO hrát klíčovou roli. “
Jděte vpřed a učte se od těch nejlepších
Pokud se snažíte upřednostnit výše uvedené metriky (a vzhledem k tomu, že 300 lídrů tvrdí, že jsou klíčem k úspěchu v nadcházejícím roce, předpokládáme, že tomu tak je), je na čase sledovat a prozkoumat postřehy výše uvedených CIO.
Je také vhodná příležitost přehodnotit, jak (nebo zda) vaše strategie zahrnuje hodnoty jako efektivní ofenzivní přístup, investice do technologií za účelem konsolidace, automatizace a úspory zdrojů, upřednostňování zapojení zaměstnanců a plánování dlouhodobé retence zákazníků.
A pokud jste se ještě neponořili do našeho průzkumu mezi 300 osobami, zde najdete podrobnější informace.