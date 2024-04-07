ClickUp blog
Trello vs. Todoist: Který nástroj pro správu úkolů je lepší?

Engineering Team
7. dubna 2024

Co je Trello?

Ovládací panel Trello
Zdroj: Trello

Funkce Trello

1. Tabule, karty a seznamy

Trello
Zdroj: Trello

2. Automatizace

  • Odesílání zpráv v kanálech Slack
  • Vytváření ticketů Jira
  • Přidávání komentářů k existujícím ticketům
automatizace trello
Zdroj: Trello

3. Rozmanité zobrazení projektů

Ceny Trello

  • Zdarma
  • Standard: 5 $/měsíc na uživatele
  • Premium: 10 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele

Co je Todoist?

Příklad produktivity Todoist
Zdroj: Todoist

Funkce Todoist

1. Sledování produktivity

Todoist Karma
Zdroj: Todoist

2. Šablony

3. Kanbanové tabule

Kanbanová tabule Todoist
Zdroj: Todoist

Ceny Todoist

  • Začátečník: Zdarma
  • Pro: 4 $/měsíc
  • Starter Workspace: zdarma
  • Business Workspace: 6 $/měsíc na uživatele

Trello vs. Todoist: Porovnání funkcí

1. Funkce pro spolupráci

2. Sledování úkolů

3. Integrace

Trello vs. Todoist na Redditu

Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Trello vs. Todoist

ClickUp pro správu úkolů
Spravujte úkoly a projekty a efektivně spolupracujte se svým týmem pomocí ClickUp.

1. Staňte se profesionálem v organizaci s ClickUp Tasks

Opakující se úkoly v ClickUp
Nastavte opakování úkolů podle času nebo události v ClickUp

2. Užijte si správu ve stylu tabulky s funkcí ClickUp Table view

Přetahujte úkoly na tabulku ClickUp
Přetahujte úkoly v tabulkovém zobrazení ClickUp a usnadněte si tak organizaci.

3. Zůstaňte soustředění díky tabulkám Kanban od ClickUp

Kanbanové tabule ClickUp
Vytvářejte úkoly a spravujte je v zobrazení ClickUp Board.

ClickUp: Váš osobní průvodce správou úkolů

ClickUp Logo

