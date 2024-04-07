Trello vs. Todoist: Který nástroj pro správu úkolů je lepší?

Co je Trello?
Funkce Trello
1. Tabule, karty a seznamy
2. Automatizace
- Odesílání zpráv v kanálech Slack
- Vytváření ticketů Jira
- Přidávání komentářů k existujícím ticketům
3. Rozmanité zobrazení projektů
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 10 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 17,50 $/měsíc na uživatele
Co je Todoist?
Funkce Todoist
1. Sledování produktivity
2. Šablony
3. Kanbanové tabule
Ceny Todoist
- Začátečník: Zdarma
- Pro: 4 $/měsíc
- Starter Workspace: zdarma
- Business Workspace: 6 $/měsíc na uživatele
Trello vs. Todoist: Porovnání funkcí
1. Funkce pro spolupráci
2. Sledování úkolů
3. Integrace
Trello vs. Todoist na Redditu
👉🏽Přečtěte si také: Todoist vs. Microsoft To Do: Dilema správy úkolů
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou k Trello vs. Todoist
1. Staňte se profesionálem v organizaci s ClickUp Tasks
- Flexibilní nastavení a sledování cílů
- Milníky pro udržení motivace díky dosaženým úspěchům
- Automatizace opakujících se úkolů
- Možnosti barevného kódování a označování
- Šablony pro seznamy úkolů a časové bloky