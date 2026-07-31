Claude Code за маркетолози: Ръководство без програмиране за създаване на ваши собствени маркетингови инструменти

Всеки маркетингов екип има работни процеси, които са твърде повтарящи се, за да оправдаят следобеда на стратег, но твърде специфични за готовите инструменти. Проверка за качество на целеви страници. Генератор на брифинг за кампания. Форматиращ инструмент за метаданни. Инструмент за почистване на експортирани данни от Google Ads. Неща, които правите на ръка, сглобявате в таблици или молите оперативния екип да създаде, когато има свободен спринт.

Това е точно обещанието на Claude Code към маркетолозите.

Claude Code превръща всичко това в инструменти, които ви принадлежат. Вие описвате работния процес, преглеждате резултата и настройвате подсказките. Claude Code пише скриптовете, API-извикванията и обработката на грешки. Един маркетолог документира три проекта (създаване на съдържание, обогатяване на лийдове, отчитане), като моделът беше един и същ всеки път: човекът дефинира логиката, а агентът пише кода.

„Без кодиране“ обаче не означава „без мислене“. Claude Code се нуждае от ясни инструкции, конкретни примери, ограничения и задълбочена човешка проверка. Трябва да знаете точно какво трябва да прави работният поток, къде може да се провали, как изглежда входната информация и какво означава „добър“ резултат. И трябва да предоставите тази информация на Claude в изчерпателни подробности. Това ръководство обхваща какво представлява Claude Code, как Claude Code помага на маркетолозите, колко струва, как се настройва, как да започнете да го използвате и как да му давате подходящи команди.

Какво представлява Claude Code?

чрез Claude

Claude Code е версията на Claude от Anthropic, предназначена за създаване на агенти. Тя работи локално – в терминал или в приложение за настолен компютър – и има директен достъп до вашите файлове, свързаните приложения и многоетапните работни процеси.

Ако сте използвали Claude в раздел на браузъра, представете си Claude Code като същата интелигентност с по-широк обхват. Вместо просто да отговаря в прозореца на чата, той може да отваря вашите документи, да извлича данни от Google Drive, да извиква други свързани инструменти и дори да създава и редактира файлове на вашия компютър.

Защо маркетолозите използват инструмент за програмиране?

Маркетолозите избират Claude Code, защото той създава многократно използваеми работни потоци, които се интегрират с реални бизнес системи като CRM системи, библиотеки с реклами, експортирани аналитични данни и комуникационни инструменти. Обикновеният чатбот не може да се свърже с нито една от тях.

Настройте го веднъж, за да извлечете данните от кампанията за миналия месец във форматиран отчет, и той няма да забрави как да го направи, когато го помолите следващия път.

Думата „код“ в името обърква хората и, честно казано, в този случай е малко подвеждаща. Claude Code се управлява с обикновен английски език, точно както бихте давали команди на всеки чатбот. Резултатът е функционалност, която сте създали сами, и можете да я стартирате отново, когато имате нужда от нея.

Именно тази разлика – еднократен резултат срещу възможност за многократно използване – е в основата на това ръководство. Това е и причината, поради която си струва да бъдете прецизни относно това коя версия на Claude ще ви помогне да постигнете целта си, тъй като не всяка версия работи по един и същ начин.

Термини от Claude Code, които маркетолозите трябва да знаят

Claude Code използва език за разработчици, но основните концепции са доста прости:

Термин Какво означава това Пример от маркетинга CLAUDE. md Файл с инструкции за проекта, който Claude чете автоматично Съхранявайте данните за аудиторията си, правилата на марката, одобрените твърдения и списъка за проверка Умение Набор от инструкции, примери и поддържащи файлове, които могат да се използват многократно Извършвайте един и същ процес на актуализиране на съдържанието или преглед на целевите страници всеки път Слаш команда Пряк път, който стартира запазено действие от командния ред Въведете /rsa, за да стартирате работен процес за създаване на рекламни текстове в Google Ads Агент или подагент Отделен „Claude worker“, на който е възложена една част от по-голяма задача Накарайте един агент да проучи конкурентите, докато друг проверява твърденията MCP конектор Връзка, която позволява на Claude да използва външни инструменти и данни Изтеглете бриф от Google Drive или създайте задача в ClickUp Заглавие Автоматично действие, задействано в определен момент от работния процес Извършвайте проверка на формата всеки път, когато Claude приключи редактирането на CSV файл

Claude Chat, Cowork и Claude Code: Кой от тях кога да използвате?

Използвайте Claude Chat за бързо мислене и създаване на текстове, Claude Cowork за многоетапна работа в свързаните ви приложения, а Claude Code – за създаване на умения и инструменти за многократна употреба с дълбок достъп до файлове. И трите работят на базата на едни и същи модели на Claude. Разликата между тях е в обхвата.

Ето какви са разликите:

Dimension Claude Chat Claude Cowork Claude Code Какво представлява Чат прозорецът, който вече познавате Приложение за агенти, предназначено за работа с информация Инструмент за създаване на агенти, който работи на вашия компютър – в терминал, като десктоп приложение или в уеб (ново) Най-подходящ за Бързи чернови, мозъчна атака, еднократни отговори Многоетапни задачи в свързани приложения Създаване на умения, агенти и инструменти за многократна употреба, свързани с вашите файлове Достъп до файлове Не поддържа качване на файлове, но поддържа някои конектори като Google Drive Да, чрез конектори Директен достъп до локални файлове и папки Планиране Не Да, вградено Да, чрез задачи, планирани в облака; облачните Routines са изрично обозначени от Anthropic като „преглед на изследвания“. Подходящ за хора без технически познания Най-висока Високо В началото е малко по-трудно, но след като го настроите, работи бързо

Истината е, че границите между тях са размити. Технически и трите могат да работят с файлове, да изпълняват многоетапни задачи, а сега и да планират работата. Истинската разлика се състои в това колко настройки сте готови да направите в началото в замяна на това колко можете да автоматизирате по-късно.

Ако се занимавате единствено с писане на рекламни текстове, Chat е по-бърз вариант и можете да спрете да четете тук. Останалата част от това ръководство е за момента, в който се хванете, че за пети път извършвате една и съща задача по преглед или проучване и си помислите: „За това трябва да има инструмент.“

Какво създават маркетолозите без технически познания с Claude Code

Най-полезните проекти с Claude Code не са обикновени генератори на съдържание. Маркетолозите превръщат съществуващите рамки, проверките за качество и повтарящите се задачи в малки инструменти, създадени според начина, по който вече работят. Ето няколко примера за това как Claude Code улеснява живота на маркетолозите.

Плъгин за Figma, който вмъква текстове в рекламни рамки, и работен процес за създаване на реклами в Google Ads

Остин Лау, маркетолог по растеж в Anthropic, никога не беше писал код преди Claude Code. Той създаде и двете за една седмица:

Плъгин за Figma, който извлича текстове за заглавия от Google Sheet и ги прилага към рекламните рамки, създаден за по-малко от час, сега спестява близо 30 минути при всяка актуализация на партида

Работен процес в /rsa, който изготвя текстове за Google Ads в съответствие с насоките за стила на марката и ги експортира като CSV файл, готов за качване, като съкращава времето за изготвяне на една реклама от 30 минути до 30 секунди

Инструмент за проверка на позиционирането на началната страница, който оценява съгласно персонализирана рамка

Този инструмент оценява B2B уебсайтове според конкретна рамка за позициониране: отговаря ли „hero“ секцията на въпросите за кого е предназначен сайтът и защо се отличава от останалите? Той оценява отделно „hero“ секцията и цялата страница, след което предлага преработени заглавия. Емили Крамер, основателка на MKT1, го създаде като Claude Skill, свързан с нейните собствени шаблони, тества го на реални фирмени сайтове и проведе четири кръга на преработка, за да повиши точността от около 60% до 90%.

Система за създаване на съдържание с единадесет умения, която проучва, изготвя и подобрява публикациите въз основа на резултатите от миналото

Системата не е създадена на един дъх. Тя се разрастваше умение по умение, като всяко ново се добавяше, когато в работния процес се появеше реална празнина. Тя проучва теми, изготвя чернови на публикации и ги преработва въз основа на това, което действително е било направено преди това, като всичко това е свързано чрез споделена памет. Кийрън Фланаган, старши вицепрезидент по маркетинг в HubSpot, прекара месеци в сглобяването ѝ, което е по-близо до начина, по който всъщност се случват повечето от тези разработки.

Процес на създаване на блог, който от брифинга до готовност за CMS отнема три часа

Този работен поток обхваща целия процес на създаване на блог публикации: изготвя чернова на публикацията въз основа на редакционен бриф, генерира и поставя изображения, пише SEO метаданни и създава препратки към свързано съдържание – всичко това чрез инструменти, свързани чрез MCP. Рахул Лалия, основател на двучленната агенция RSL/A, го създаде, за да замести процес, отнемащ цял ден.

Това, което преди отнемаше цял ден (написване на текстове, търсене на изображения, попълване на метаданни, въвеждане в CMS), сега отнема около три часа, включително и собствената му проверка

Той е публикувал 12 публикации за два дни, всяка с персонализирани изображения и пълни метаданни – темпо, което, според него, преди не е било реалистично.

Той е откровен относно ограниченията. Инструментът изпълнява това, което той описва, но стратегията, взаимоотношенията с клиентите и отхвърлянето на лоша идея все още са изцяло негова отговорност.

Табло за отчети, което интерпретира цифрите, а не само ги показва

Повечето табла за управление ви показват графики. Това табло ви казва какво се е променило, дали това има значение и какво да направите след това. Основната му функция е разделът „На един поглед“, който предоставя:

Какво се подобри и защо това е важно

Какво е отбелязало спад и дали си струва да се притесняваме за това

Две или три препоръки, подкрепени с реални цифри

Виктория Бойд, независим маркетингов стратег без опит в програмирането, го създаде за няколко следобеда.

Какво е общото между тези разработки Всеки от тези маркетинг специалисти е започнал с една конкретна задача: да приложи текстове към креативни макети, да прегледа началната страница спрямо известна рамка или да създаде система за публикуване на блогове. Най-убедителните примери винаги оставяха човекът на мястото, където преценката имаше значение. Лау преглежда всяка реклама, преди тя да бъде публикувана. Крамер сравнява своя Skill с оценките, които вече сама е направила. Лалия преглежда всеки пост, преди той да бъде публикуван. По-сложните разработки разкриват истинската граница: маркетологът може и да не се налага да пише код, но стратегията зад инструмента, усетът, който го прави полезен, и преценките, които той не може да направи, все още са изцяло човешки. Именно в това се състои най-голямата полза от Claude Code за маркетолозите без технически познания. По същество става дума за превръщането на процес, който те вече разбират в дълбочина, в инструмент, за чието създаване инженерният им екип вероятно не би имал време.

Как да започнете да използвате Claude Code като маркетолог (без програмиране)

Няма нужда да се научавате да програмирате или да прекарвате цял следобед в конфигуриране на инструменти за разработчици. Най-лесният начин е чрез настолното приложение на Claude, където Claude Code работи директно с папка на вашия компютър. Терминалът все още е на разположение, ако го искате, но маркетолозите могат да го пропуснат в началото.

Ето най-простият път от празна папка до маркетингов работен поток, който може да се използва многократно:

Стъпка 1: Получете достъп до Claude Code

Claude Code е включен в плановете „Claude Pro“ и „Max“, а също така е достъпен чрез акаунти от типовете „Team“, „Enterprise“ и „Claude Console“. Безплатният план „Claude“ не включва Claude Code.

Ако сте маркетолог, който работи самостоятелно, версията Pro обикновено е достатъчна за тестване на основни работни процеси. По-интензивното използване, като преглед на големи папки с проучвания или изпълняване на няколко задачи едновременно, може да изисква по-висок лимит на използване.

Стъпка 2: Инсталирайте настолното приложение на Claude

Изтеглете Claude за macOS или Windows, влезте в профила си и отворете Claude Code в приложението. Anthropic вече управлява Chat, Cowork и Claude Code чрез едно и също настолно приложение, така че не е необходима отделна инсталация за всяко от тях.

Това е подходът „без кодиране“. Това означава, че не се изискват Node.js, терминал или команди за инсталиране. Можете да добавите версията за командния ред по-късно, ако желаете. Anthropic препоръчва своя собствен инсталатор с отделни команди за настройка за macOS, Linux, Windows PowerShell и командния ред на Windows.

Стъпка 3: Създайте една папка за задачата

Claude Code работи най-добре, когато всички файлове, свързани с даден проект, се съхраняват в една ясно обозначена папка.

Да речем, че пускате нов продукт на пазара. Създайте папка с име „Кампания за пускане на продукта“ и поставете в нея:

Кратко описание на кампанията

Насоки за марката и редакционни насоки

Проучване на клиентите

Бележки за продукта

Минали кампании

Страници на конкурентите

Експортиране на данни за ефективността

Чернова на текста

След това отворете тази папка в Claude Code. Това е важно, защото определя работната зона на Claude. Claude може да чете, създава и редактира файлове в тази папка, но не може свободно да достъпва файлове на други места във вашия компютър без допълнително разрешение.

Не започвайте, като предадете на Claude цялата си папка „Документи“. По-малкото работно пространство е по-лесно за проследяване и намалява вероятността да бъде редактиран грешен файл.

Стъпка 4: Помолете Claude да провери папката, преди да създадете нещо

Първата ви задача трябва да бъде да се запознаете с материала, преди да започнете да създавате каквото и да било.

Опитайте следното:

Прочетете файловете в тази папка. Обяснете какво съдържа всеки файл, посочете евентуални противоречия в информацията и ми кажете какъв контекст липсва. Засега не създавайте и не редактирайте нищо.

Claude Code чете самите файлове в папката, вместо да разчита само на това, което е поставено в чата. Можете също да използвате режим „Plan“, който позволява на Claude да анализира проекта и да предложи подход, без да се налага да се докосват изходните файлове.

чрез Марвин Суифт

Прегледайте внимателно обобщението му. Поправете имената на продуктите, целевите аудитории, твърденията, датите и правилата за марката, преди да продължите.

Стъпка 5: Дайте на папката собствени инструкции за работа

След като Claude разбере материала, помолете го да създаде файл CLAUDE.md.

Това е файл с инструкции в обикновен текст, който Claude чете в началото на всяка бъдеща сесия. Той съдържа контекста, който иначе бихте повтаряли всеки път. Anthropic препоръчва да го използвате за постоянни правила на проекта и често срещани работни процеси.

За маркетингов проект това може да включва:

Коя е целевата аудитория

Какво прави продуктът

Кои твърдения изискват източник

Кои думи или изрази да избягвате

Предпочитаният тон и ниво на четене

Как трябва да бъдат структурирани черновите

Къде трябва да се запазват готовите файлове

Какво трябва да провери Claude, преди да маркира работата като завършена

Няма нужда да го пишете сами. Просто кажете на Claude:

Създайте кратък файл CLAUDE.md за този проект. Основете го единствено на файловете, които сте прегледали, и на корекциите, които съм ви дал. Включете нашата целева аудитория, стил на изразяване, одобрени твърдения, правила за форматиране и списък за проверка на всеки чернови вариант.

Прочетете готовия файл и премахнете всичко, което Claude е извел без доказателства. Тези инструкции насочват Claude, но не гарантират пълно спазване, затова ги формулирайте конкретно и без противоречия.

Стъпка 6: Започнете с една конкретна задача, която може да бъде проверена

Не молете Claude да „проведе маркетинговата кампания“. Дайте му задача с ясно определени входни данни, резултат и точка на спиране.

Например:

„Използвайте брифинга за кампанията, проучването на клиентите и наръчника за марката, за да създадете три чернови на целеви страници. Запазете всяка чернова като отделен Markdown файл. Добавете бележка за източника до всяко твърдение за продукта. Все още не пишете цялата страница.“ Или: „Сравнете петте страници на конкурентите в тази папка. Създайте таблица, в която да покажете позиционирането, аудиторията, аргументите, призивите за действие и пропуските, които бихме могли да попълним. Отделете директните наблюдения от вашата интерпретация.“

Стъпка 7: Превърнете успешния процес в умение

След като повторите един и същ работен процес няколко пъти, го пакетирайте като умение в Claude Code.

чрез Claude.ai

Един „скил“ съхранява инструкции, справочен материал и стъпки за задача, която може да се повтаря, така че да можете да изпълните този процес отново, без да се налага да създавате подсказката от нулата. „Скиловете“ могат да останат лични за вас, да бъдат споделени в рамките на даден проект или да бъдат разпространени сред целия екип.

Например, умението за обновяване на съдържанието може да накара Claude да:

Прочетете настоящата статия Проверете източниците по линковете и сигнализирайте неподкрепени твърдения Сравнете статията с текущите резултати от търсенето Идентифицирайте остарелите раздели Предложете промени, преди да се заемете с черновия вариант Запазете одобрената версия като нов файл Създайте дневник на промените

Можете да го създадете на обикновен английски:

Превърнете процеса, който току-що следвахме, в умение за многократна употреба, наречено „обновяване на съдържанието“. Включете правилата за проверка на източниците и етапите на одобрение, които използвахме. Покажете ми умението, преди да го запазите.

Първо създайте работния поток ръчно. Ако пропуснете тази стъпка, рискувате да автоматизирате процес, в който все още има пропуски.

Първо създайте работния поток ръчно. Ако пропуснете тази стъпка, рискувате да автоматизирате процес, в който все още има пропуски.

Стъпка 8: Добавяйте конектори само когато копирането на данни стане досадно

Claude Code може да се свързва с външни инструменти чрез Model Context Protocol (MCP). Тези връзки му позволяват да чете от поддържани услуги или да извършва действия в тях, вместо да чака вие да поставите информацията в папката.

За маркетолозите това може да означава свързване с Google Drive, Slack, Notion, система за проследяване на проекти или система за анализи.

За първия ви работен поток обаче не са необходими конектори. Добавете такъв, когато забележите, че често експортирате или копирате една и съща информация. Всяка връзка разширява обхвата на Claude, затова прегледайте разрешенията му и го ограничете до акаунтите, папките или работните пространства, които действително са необходими за задачата.

Стъпка 9: Оптимизирайте работния процес, а не само най-новия резултат

Вероятно първият ви резултат ще се нуждае от корекции. Когато това се случи, не се ограничавайте само с поправянето на документа. Актуализирайте инструкциите за проекта или умението, което го е създало.

Например:

Описали сте потребителите на пробната версия като клиенти. Актуализирайте файла CLAUDE.md, така че тези групи да останат разделени във всяка бъдеща задача. Или: Докладът съчетава факти от различни източници с препоръки. Актуализирайте умението, така че наблюденията, доказателствата и препоръките винаги да се появяват в отделни раздели.

След няколко такива цикъла ще създадете работещ процес, който вече знае къде се намира изходният материал, какви стандарти да спазва и къде трябва да спре и да ви изчака.

Прочетете още: Уменията на Claude за маркетинга

Кратко обобщение: Изкуственият интелект може да повиши възвръщаемостта на инвестициите ви по няколко начина. Искате ли да видите как? Вижте по-долу:

Колко струва Claude Code и от какво всъщност се нуждаете

Claude Code няма отделен абонамент за индивидуални потребители. Той е включен в платените планове на Claude, докато безплатният план изобщо не включва достъп до него.

За повечето маркетинг специалисти „Claude Pro“ за 20 долара на месец е подходящото място за начало. С него получавате „Claude Code“, редовни чатове с Claude и достатъчен капацитет, за да тествате реални работни процеси като преглед на проучвания, актуализиране на съдържание, планиране на кампании и умения за многократна употреба.

Не ви е необходимо:

Ключ за API на Anthropic

Отделен лиценз за Claude Code

Node.js или други инструменти за разработчици

Платени конектори или плъгини

План „Max“ още от първия ден

Когато версията Pro е достатъчна

Версията Pro трябва да обхваща целенасочена работа: преглед на проучвания, сравняване на текстове с ръководството за бранда, сравняване на страници на конкуренти или актуализиране на статия въз основа на изходни файлове.

Използването зависи от размера на файла и сложността на задачата. Една голяма папка с проучвания ще отнеме повече капацитет, отколкото редактирането на една целева страница, но Pro все пак е разумната отправна точка във всеки случай.

Кога Max си заслужава

Claude Max струва 100 или 200 долара на месец, в зависимост от нивото на ползване.

Обмислете това, след като Claude Code стане част от ежедневната ви работа и ограниченията на версията Pro започнат редовно да пречат на текущите ви проекти. Една необичайно голяма задача сама по себе си не е достатъчна причина за преминаване към по-висока версия.

Добре е да знаете: Anthropic вече ви позволява да активирате „допълнително ползване“, след като достигнете лимита на плана си. То се таксува по стандартните тарифи за API с таван на разходите, който вие сами определяте, вместо просто да ви прекъснат достъпа. Това може да покрие случаите на интензивна седмица, без да се налага пълно надграждане на плана.

Имате ли нужда от API кредити?

Не от самото начало.

Когато влезете с акаунт Pro или Max, Claude Code използва квотата на съответния план. Фактурирането за API се извършва отделно и е по-подходящо за автоматизирани или мащабни работни процеси, отколкото за ежедневна маркетингова употреба.

За повечето маркетолози идеалната начална конфигурация изглежда така:

Claude Pro за 20 долара на месец

Безплатното приложение за настолен компютър

Без API ключ

В началото няма конектори

Вградените контроли за одобрение са активирани

Изпробвайте два или три реални работни процеса, преди да платите за нещо повече.

Как да използвате Claude Code: Чеклист за маркетолози

Един ефективен промпт за Claude Code съдържа шест елемента:

Задачата Файловете или инструментите, които да използвате Правилата, които трябва да се спазват Очакваният резултат Проверките, които трябва да се извършат Моментът, в който Claude трябва да спре за одобрение

Claude Code разбира обикновен английски, но неясните команди все пак водят до неясни резултати.

Слаба подсказка Силно подсказване Прегледайте целевата страница и я подобрете. Прочетете launch-brief.md, customer-research.md, brand-guide.md и landing-page-v1.md. Прегледайте целевата страница за яснота на посланията, неподкрепени твърдения и противоречия с ръководството за марката. Запишете констатациите си в файла landing-page-review.md. За всеки проблем включете оригиналния текст, причината, поради която той може да представлява проблем, източника, на който се основава, и предложение за промяна. Разграничавайте фактическите грешки от редакционните предложения. Все още не редактирайте целевата страница.

Втората версия работи, защото Claude знае какво да чете, да оценява, да създава и къде да спре. За да възпроизведете процеса, ето какво трябва да направите:

1. Определете какво означава „добър“

Неконкретни инструкции като „направи го по-силно“ или „пази го в духа на марката“ не дават на Claude нищо, спрямо което да го сравни. Дайте му стандарти, които може да провери.

Пример: Дължината на имейла трябва да е между 120 и 160 думи. Започнете с проблема на клиента, използвайте кратки абзаци, избягвайте неподкрепени твърдения и завършете с едно ясно призив за действие. Съобразете се с одобрените примери в папката с примери.

Примерите често са по-убедителни от дългите обяснения. Дайте на Claude два или три одобрени примера, когато разполагате с такива.

2. Предоставете на Claude примери за грешки

Кажете на Claude как изглежда грешното, а не само как изглежда правилното. Определянето на конкретните начини, по които дадена задача може да се обърка, дава по-добри резултати от всякакви положителни инструкции.

Пример: Маркирайте всяко изречение, в което се посочва показател без линк към източника. Маркирайте всяко твърдение относно цените на конкурентите. Ако заданието и проучването на клиентите си противоречат, спрете и ме попитайте, вместо да избирате едно от двете.

Всеки път, когато дадена задача ви изненадва, добавете изненадата към списъка.

3. Определете резултата

Посочете името на файла, формата, структурата и мястото за запазване.

Пример: Запазете резултатите като файл „competitor-analysis.csv“ в папката „outputs“. Използвайте следните колони: компания, аудитория, основно твърдение, аргументи, призив за действие (CTA), слабости и URL на източника. Освен това, не записвайте върху съществуващ файл.

4. Направете окончателна проверка

Кажете на Claude какво да провери, преди да приключи:

Пример: Уверете се, че всяко твърдение има източник, че цифрите не са променени, че всички задължителни раздели са налице и че файлът отговаря на правилата, описани в CLAUDE.md.

След това добавете точки за одобрение за действия, които не искате да се извършват самостоятелно: „Предлагайте промените, но не ги прилагайте. Спрете, преди да изпратите, публикувате, изтриете или актуализирате какъвто и да е активен запис.“

Опростен шаблон за подсказки

Цел: Какво трябва да постигне Claude?

Употреба: Кои файлове, папки или инструменти трябва да проверява?

Следете: Кои правила, дефиниции и ограничения са важни?

Създаване: Какво трябва да създаде и къде трябва да го запише?

Проверка: Какво трябва да се провери, преди да се приключи?

Спрете преди: Кои действия изискват одобрение?

Кога Claude Code не е подходящият инструмент за маркетолога

Избягвайте Claude Code, когато задачата е еднократна, когато трябва да създадете готов за употреба продукт за клиент или когато печалбата не идва от повтаряне на задачата. Claude Code оправдава разходите си за настройка чрез многократното използване. Ако няма многократно използване, няма и възвръщаемост.

Ето няколко ситуации, в които това се случва:

Еднократна задача: Имате нужда от преглед на една единствена целева страница, без да планирате да повтаряте този преглед. Времето за настройка на даден скийл се изплаща само при повтаряне, така че за еднократно запитване Claude Chat ви дава същия отговор за много по-кратко време

Резултат, предназначен за клиенти или ръководство: Имате нужда от нещо достатъчно изпипано, за да го предадете още днес. Резултатите от Claude Code се съхраняват във файлове и терминали, а някой все пак трябва да ги прехвърли във формат, готов за презентация. Създайте изпипаната версия на друго място или оставете Chat да изготви черновата и да я прехвърли във вашия инструмент за дизайн.

Нямате време за предварителна подготовка: Тази седмица сте затрупани с работа и просто се нуждаете от бързи резултати. Първата сесия с Claude Code изисква реална настройка, разрешения, конектори, организиране на файлове, а това време не изчезва само защото сте заети. Изчакайте седмица, в която ще имате малко свободно време, или междувременно възложете задачата на Chat.

Предаване на задачи в екипа без споделен работен поток: Искате колега да продължи точно оттам, където сте спрели. Уменията не се синхронизират автоматично между Chat, Cowork и Code, така че създаденият от вас работен поток не се появява автоматично в настройките на друг потребител. Ще трябва да експортирате и споделите файла директно, както и да го разясните на колегата си

Напълно автоматизирано изпълнение от първия ден: Искате да настроите нещо веднъж и повече да не се занимавате с него. Claude Code вече може да работи по график, но новите работни потоци все пак се нуждаят от няколко тестови изпълнения под надзор, преди да им се доверите да работят без надзор. Специализиран инструмент за автоматизация без кодиране ще ви помогне да стигнете до „zero-touch“ по-бързо, поне за първата версия

Claude Code възнаграждава задълбочеността и повторението. Именно това го прави неподходящ избор за всичко, от което се нуждаете само веднъж. Ако имате нужда от „напиши ми пет заглавия“, отворете Claude Chat или изберете специално създадена за целта опция от ръководството на ClickUp за инструменти за създаване на съдържание с изкуствен интелект. Ако имате нужда от „създай ми система, която мога да пускам всяка седмица, без да се налага да я пипам отново“, Claude Code си заслужава времето за настройка. Повечето маркетолози се намират някъде по средата, и именно за тази група е предназначен този наръчник.

Четирите вида грешки в Claude Code, които се появяват често в маркетинга

Той измисля цифри, които звучат разумно. Поискайте обобщение на резултатите и Claude може да запълни празнината с правдоподобна цифра, вместо да сигнализира, че данните липсват. Повишение от 12% се превръща в 14%. Решението е да добавите изрично правило във вашия CLAUDE.md: „всяка метрика трябва да цитира файла и реда, от които произхожда, а всяка цифра без източник се маркира като НЕПРОВЕРЕНА, вместо да се предполага.“ След това проверете на случаен принцип три цифри спрямо необработения експорт, преди да изпратите каквото и да е.

Той редактира грешния файл. Посочете на Claude папка с пет чернови и го помолете да „актуализира текста на целевата страница“ – той може уверено да избере грешната чернова. Използвайте режим „Plan“, за да ви информира кои файлове възнамерява да промени, преди да ги промени; поддържайте работната си папка малка и създавайте версии на изходните си файлове, за да може презаписването да бъде възстановено.

Работи с остаряла информация. Claude чете съдържанието на папката. Ако вашият бранд гайд е на осем месеца или брифингът е бил заменен в Slack, Claude ще следва остарялата версия с пълна увереност и без предупреждение. Преди всяка задача с висок залог, помолете го да изброи всички файлове, които използва, и датата на последното им редактиране. След това потвърдете, че това са актуалните версии.

Той изразходва ресурси при прекалено обширен контекст. Папка, препълнена с петдесет файла, означава, че Claude препрочита много нерелевантен материал при всяка задача, което изчерпва капацитета на плана ви и разводнява резултата. Ако за дадена задача са необходими само брифингът, наръчникът за бранда и един чернови вариант, сложете тези три файла в подпапка и насочете Claude към нея.

Общата тенденция при всичките четири е следната: Claude Code е надежден при изпълнението, но не е надежден, когато става въпрос да разбере какво не знае. Вградете проверката в умението, а не разчитайте на паметта си, и никога не позволявайте нищо да мине без човешка проверка.

Къде отива Claude Code, след като го създадете?

След създаването Claude Code работи най-добре в рамките на платформа за управление на работата, като например ClickUp. Казано просто, готовият скийл генерира файлове. Но той не разпределя работа, не определя краен срок и не уведомява никого, че черновата е готова. Това е проблем, когато работният ви поток засяга повече от един човек, защото CSV файлът, който се намира в папка, не е задача, за която някой носи отговорност.

Вземете за пример работния поток на Lau /rsa от по-рано. Той генерира CSV файл с варианти на реклами. Все пак някой трябва да го отвори, да раздели всеки ред на отделни елементи и да ги присвои ръчно. Въведете същия резултат в задача в ClickUp и всеки вариант на реклама се превръща в елемент с отговорник, краен срок и статус, който се намира редом с останалата част от кампанията.

Разпределяйте, преглеждайте и управлявайте работата с ClickUp Tasks

Ето в какво се състои промяната: Claude Code се занимава с производството. ClickUp се занимава с отчетността.

Правила, които улавят това, което дадено умение не може да довърши

Не всяко прехвърляне на задача изисква някой да го наблюдава. Автоматизациите в ClickUp работят на базата на тригери и действия: когато се промени статуса, когато изтече крайният срок, когато се създаде задача, автоматизацията може да публикува коментар, да уведоми някого или да премести задачата напред – и всичко това, без никой да я отваря.

Автоматизирайте сложни работни процеси с ClickUp Automations

Комбинирайте това с умение на Claude Code и прехвърлянето затваря цикъла от само себе си. Умението поставя готовия чернови вариант в задача. Автоматизацията задава статуса на „Нуждае се от преглед“ и уведомява редактора в момента, в който задачата пристигне. Умението все още се занимава с писането, но маршрутизирането, което преди зависеше от това някой да си спомни да провери папката, се случва от само себе си.

Мостът, който прави всичко това автоматично

Нищо от изброеното не се случва от само себе си, освен ако Claude Code и ClickUp могат да комуникират помежду си. MCP сървърът на ClickUp е официалната хоствана връзка, която прави това възможно, създадена да работи с AI асистенти, включително Claude.

След като бъде свързан, Claude Code може директно да чете и записва във вашето работно пространство в ClickUp: да създава задачи, да актуализира документи, да извлича статус от списък – и всичко това, без да се налага да копирате нищо ръчно. Уменията, които създавате в Claude Code, и работното пространство, в което работи екипът ви, вече не са две системи, които трябва да синхронизирате ръчно.

Най-подходящ за: Маркетинг специалисти, чиито умения с Claude Code водят до резултати, по които други хора предприемат действия – като чернови, които се нуждаят от одобрение, доклади, които предизвикват вземане на решения, или пакети от задачи с междуфункционални прехвърляния и крайни срокове. Пропуснете тази статия, ако: Вие сте единственият човек, който вижда резултата, и нищо от това, което създавате, не се нуждае от рецензент, график или проследяване на статуса.

Добре е да знаете: Claude Code и ClickUp покриват различни аспекти на работата и работят най-добре заедно. Claude Code е „работилницата“, в която създавате функционалността и усъвършенствате файла с умения локално. ClickUp е мястото, където получената работа се разпределя, проследява и измерва в рамките на мултифункционален екип. Екипите се разочароват, когато искат от един човек да върши работата на друг.

Започнете да изграждате своя маркетингов мозък

Маркетолозите, които извличат максимална полза от Claude Code, са тези, които започнаха да кодират собствената си преценка в умения, които се натрупват. Техническите умения нямат почти нищо общо с това.

Започнете с един процес за преглед, който вече използвате, превърнете го в умение и го усъвършенствайте в реална работна среда, докато си спечели мястото. След това свържете това, което сте създали, с мястото, където екипът ви действително работи, така че резултатът да движи работата напред, вместо да стои в папка. Започнете безплатно с ClickUp и дайте на маркетинговия си ум място, където да се развива.

Често задавани въпроси за Claude Code за маркетолози

Трябва ли да знаете как да програмирате, за да използвате Claude Code?

Не. Работите с Claude Code на обикновен английски, а подходът „без кодиране“ се осъществява изцяло чрез настолното приложение на Claude, без терминал, Node.js или команди за инсталиране. Например, Остин Лау, маркетолог по растеж в Anthropic, никога не беше писал код, преди да създаде плъгин за Figma и работен поток за Google Ads за една седмица. Думата „code“ в името сочи към инженерните корени на инструмента. Умението, което всъщност се изисква, е да познавате собствения си работен поток достатъчно добре, за да го опишете точно.

Claude Code срещу ChatGPT за маркетинг: Кое е по-добро?

Това зависи от това дали искате краен резултат или инструмент, който може да се използва многократно. Предимството на Claude Code е създаването на умения, свързани с файлове, които се изпълняват на вашия компютър и запазват контекста на проекта между сесиите чрез файл CLAUDE.md. ChatGPT е по-бърз за изготвяне на чернови на разговори и разполага със собствени функции за агенти и конектори. Повечето маркетолози, които използват и двете, избират според задачата, вместо да се придържат към едно стандартно решение, така че полезният въпрос е кое от двете се вписва по-добре в конкретния работен процес.

С какво Claude Code се различава от Zapier или Make?

Zapier и Make свързват съществуващи приложения чрез предварително създадени тригери и действия и след като бъдат конфигурирани, работят в облака без надзор. Claude Code създава персонализирани инструменти въз основа на вашите собствени файлове и преценка, което обхваща задачи, за които не съществуват готови конектори: оценяване на началната страница спрямо вашата рамка за позициониране или преглед на текстове спрямо вашия наръчник за бранда. За прости прехвърляния между приложения, специализирана платформа за автоматизация ви позволява да постигнете „zero-touch“ по-бързо. Много маркетолози използват и двете.

Безопасно ли е да се предостави на Claude Code достъп до фирмени файлове и данни за марката?

Да, ако го ограничите целенасочено. Claude Code чете и редактира само файловете в папката, която отворите, и не може да получи достъп до файлове на други места на вашия компютър без допълнителни разрешения. Използвайте режим „План“, за да може Claude да предложи подход, преди да се докосне до изходните файлове, и оставете вградените контроли за одобрение активирани. Всеки MCP конектор разширява този обхват, затова ограничете всеки от тях до акаунтите, папките или работните пространства, необходими за задачата.

Може ли Claude Code да изпълнява маркетингови работни потоци по график?

Да. Claude Code поддържа задачи, планирани в облака, а Claude Cowork изпълнява повтарящи се задачи по подразбиране в платените планове Pro, Max, Team и Enterprise. Практическият улов е, че уменията не се синхронизират автоматично между Chat, Cowork и Code, така че работен поток, създаден в едното приложение, трябва да бъде експортиран, за да работи в друго. Извършете няколко тестови изпълнения под надзор на всеки нов работен поток, преди да го оставите да работи автономно.

Ще замести ли Claude Code маркетинговите агенции или оперативните длъжности?

Не. Claude Code съкращава времето за изпълнение на повтарящи се производствени задачи, но критичният етап на преценката трябва винаги да остава в ръцете на човека. Например, инструментът за оценяване на начални страници може да даде оценка на дадена страница спрямо рамка за позициониране, но някой е трябвало да дефинира тази рамка и да реши, че тя е подходящата.

Това, което се променя, когато използвате Claude Code като маркетолог, е съотношението между резултатите и броя на служителите. Агенциите и оперативните екипи, които разглеждат Claude Code като начин да свършат повече от работата, в която вече са добри, ще излязат напред, стига винаги да има човек с добър вкус, който да проверява входящата информация в системата и крайния продукт.