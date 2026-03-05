Как инженерните ръководители използват ClickUp SyncUp за преглед на кода

Прегледите на кода се забавят, когато процесите около тях се забавят. Циклите на преглед се удължават, процесите на внедряване се забавят и кодът се доставя, без да се подобрява.

Ако това ви звучи познато, въпреки редовните синхронни срещи, нека ви покажем как инженерните ръководители могат да използват ClickUp SyncUp за синхронизиране на прегледа на кода.

Това е асинхронен (или хибриден) начин на сътрудничество, предназначен за разпределени екипи, които се нуждаят от прегледи, богати на контекст, без хаос в графиците.

Защо традиционната синхронизация на прегледа на кода е загуба на време

Синхронизацията на прегледа на кода не е погрешна в своята основна логика или в същността на архитектурата. Проблеми като продължителни процеси, неясна комуникация, неясни указания и несъгласувани стимули правят процесите на преглед на кода, които са доста полезни, неефективни.

Ето защо традиционните цикли на синхронизация не водят до по-добър код 🧑‍💻

Умора на екипа от повтарящи се синхронизиращи разговори

Повечето синхронизации на прегледа на кода обхващат инкрементални актуализации, които могат да се споделят асинхронно.

Въпреки това от инженерите се очаква да сменят контекста по време на разработката, да се включат в разговор, да повторят това, което вече е в PR, и след това да се опитат да се върнат към интензивната работа.

Тези прекъсвания увеличават когнитивната натовареност, без да подобряват качеството на кода, и се проявяват като загуба на концентрация и забавяне на доставката.

За разпределените екипи ситуацията е още по-лоша. Винаги има някой, който се включва рано или остава до късно, което понижава ангажираността и превръща „синхронизацията“ в пасивно присъствие.

С течение на времето инженерите престават да разглеждат синхронизацията на прегледа като време за решаване на проблеми и започват да я възприемат като задължение в календара.

Подобрете работните процеси на вашите разработчици с най-добрите AI агенти за кодиране. Използвайте ги, за да генерирате код, да откривате бъгове, да предлагате подобрения и др.

👀 Знаете ли? Достъпността на инструментите за срещи безспорно донесе удобство, но трябва ли всяка отделна дискусия да бъде среща? Когато ежедневното време за срещи надвишава два часа, повечето работници, независимо от нивото на работата си, го считат за прекалено. Според доклада на Flowtrace, средният служител прекарва 392 часа годишно в присъствие на срещи.

Смяната на контекста убива продуктивността

Вашият разработчик трябва да превключва между 4 отделни пространства, за да намери цялата информация, от която се нуждае, за да прегледа кода.

Постоянното общуване отнема от производителността на работното място.

Комуникацията – или липсата на такава – в рамките на един и същ инструмент добавя още едно ниво на неудовлетвореност към и без това доста простия процес на преглед на кода. Колкото повече време отнема намирането на информация за изпълнение на дадена задача, толкова по-трудно става да се продължи оттам, откъдето сте спрели.

📮 ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от специалистите в областта на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

Загубена видимост

Обратната връзка на високо ниво може да се обсъжда на среща, разясненията да се споделят в чат, а подробностите за внедряването да се скрият в коментарите в Git.

Това се превръща в реален проблем, когато:

Друг рецензент се включва в средата на цикъла

Бъгът се появява седмици по-късно

Нов инженер се опитва да разбере минали решения

Без централизирана видимост ще се налага да повтаряте дискусиите и да обяснявате отново контекста.

Прегледите на кода се превръщат в еднократни разговори, които изчезват веднага след като синхронизацията приключи.

Бавни цикли на обратна връзка

Традиционните работни процеси за преглед на кода обвързват обратната връзка с планирани синхронизации. Ако след среща за преглед възникне въпрос, той остава в очакване до следващата среща.

Пъл реквест може да е технически готов, но нерешен коментар го задържа. Инженерите или чакат за разяснение, или преминават към други задачи, което ги принуждава да презареждат контекста по-късно. Това, което би трябвало да е кратък цикъл на обратна връзка, се превръща в забавяне от няколко дни.

⭐ Бонус: Всеки инженерни екип има технически дълг. По-долу ви показваме как да го управлявате, преди да се превърне в проблеми с производителността и пропуснати срокове 👇

✅ Проверка на фактите: Обратната връзка е едно от трите ключови измерения на Developer Experience (DevEx), наред с когнитивната натовареност и състоянието на потока. Тази работа обяснява, че бавната или неефективна обратна връзка, като дългото чакане за преглед на кода, увеличава напрежението и прекъсва дълбоката работа.

Какво е ClickUp SyncUp (и защо е подходящо за инженерните екипи)

Сътрудничество с екипа ви безпроблемно с ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp е вградена функция за видео и аудио срещи, задвижвана от изкуствен интелект, в работната среда ClickUp. Тя е проектирана да направи синхронизацията на прегледа на кода сътрудническа и богата на контекст.

SyncUps може да се стартира от всеки канал на ClickUp или директно съобщение. За прегледи на код, стартирайте SyncUp от канала на Sprint List, като се уверите, че всички ваши файлове, задачи и комуникация, свързани със спринта, са на ваше разположение.

Стартирайте SyncUp и започнете да записвате:

Прегледайте конкретния код

Обяснете защо логиката на повторно опитане може да доведе до състезателни условия.

Предложете алтернативен подход или предпазна мярка

Всеки, който е пропуснал срещата, гледа записа или преглежда бележките, генерирани от изкуствен интелект, веднага разбира мотивите и прилага корекциите без допълнителни обсъждания.

Ето как SyncUp предлага цялостен подход за комуникация за инженерните екипи:

Бързи разговори за преглед

Някои допълнителни сценарии, които са идеални за SyncUps:

PR засяга критична инфраструктура и се нуждае от обсъждане в реално време.

Подходът за внедряване е в противоречие

Младши разработчик е затруднен и се нуждае от насоки за сложна рефакторизация.

Крайните случаи са по-лесни за демонстриране, отколкото за описание.

С ClickUp SyncUp можете да стартирате индивидуални или групови гласови и видео разговори директно от канала на Sprint List или чрез директно съобщение.

За да сте сигурни, че няма да пропуснете обратна връзка или задачи за действие, активирайте AI Notetaker в началото на срещата си и останете напълно ангажирани. AI Notetaker ще запише срещата и ще води бележки за вас. Обратната връзка се превръща в действие, вместо да се превърне в поредния забравен разговор.

📚 Прочетете още: Как да изберете подходящия ритъм на срещите за вашия екип

Улеснете асинхронната комуникация

Записвайте аудио или видео клипове, за да предоставяте обратна връзка за прегледа на кода.

Нямате възможност да се свържете по телефона?

Вместо това запишете аудио или видео клип в ClickUp, в който описвате проблема.

Можете да записвате екрана си, да създавате инструкции, да добавяте гласови указания – всичко, което е необходимо, за да обясните защо тази имплементация не може да се мащабира или къде се нарушава логиката.

Вашите разработчици могат да гледат записаните клипове в Clips Hub, когато започнат работа.

Достъп до всички клипове чрез Clip Hub

Разговорът остава плавен, дори и асинхронен. Можете дори да оставяте коментари с времева марка на клипа.

Вече не сте ограничени до модели на комуникация само с текст или синхронни модели, за да обсъждате промени и прегледи на кода.

Съсредоточете се върху предоставянето на подробна обратна връзка, която подобрява текущия код и установява модели за бъдеща работа.

⭐ Бонус: Използвайте ClickUp Talk to Text, за да диктувате подробна обратна връзка, без да губите нишката на мисълта си. То структурира обратната ви връзка, премахва излишните думи и ви позволява да комуникирате по-бързо, отколкото при писане на клавиатура, като същевременно запазва яснотата. Предоставяйте подробна обратна връзка за кода с ClickUp Talk to Text.

Интегрирана изкуствена интелигентност за по-умна комуникация

Най-доброто в SyncUps е, че всички виждат едно и също SyncUp, без да е необходимо да са онлайн по едно и също време.

Те могат да прегледат записа, транскрипта или AI бележките, за да получат контекст.

Прегледайте генерираните от AI обобщения на Zoom срещата за проверка на всички служители, за да разберете действията, които трябва да бъдат предприети.

След като записаната среща приключи, вашите бележки, генерирани от изкуствен интелект, ще включват всичко – от актуализации на високо ниво до напредък и пречки.

👀 Знаете ли, че... Формалният процес на проверка на софтуера е въведен за първи път в IBM от Майкъл Фаган през 70-те години на миналия век, когато разработчиците преглеждаха отпечатан код на официални срещи, понякога с червени химикалки в ръка. Прегледите на кода не са толкова модерни в крайна сметка.

Централизира обратната връзка

Рецензентите не могат да преглеждат ефективно кода, когато не разполагат с достатъчно контекст, като например 👇

Прегледайте указанията и стандартите за кодиране

Оригинални изисквания и критерии за приемане

Решения за дизайна и архитектурни ограничения

Предишни дискусии за подобни приложения

Свързани задачи и PR, които засягат същите модули

С ClickUp цялата тази информация е централизирана на едно място. Всичко – задачи, разговори, файлове, записи на прегледи – се намира в едно и също работно пространство, където действително се извършва работата.

🧩 Предимство на ClickUp: Използвайте интеграцията на ClickUp с GitHub, за да създавате и управлявате проблеми, клонове, заявки за изтегляне и потвърждения в GitHub директно от ClickUp. Това елиминира необходимостта от непрекъснато преминаване между инструмента за управление на проекти и хранилището за код.

Как да използвате ClickUp SyncUp за синхронизиране на прегледа на кода

Ето как можете да интегрирате ClickUp SyncUp за синхронизирането на прегледа на кода 👇

Стъпка 1: Прегледайте кода

Ако сте разработчик, който подава код за преглед, насрочете SyncUp, за да запознаете прегледащите с промените в реално време, преди заявката за изтегляне да бъде финализирана или обединена.

📌 Пример: Преработили сте процеса на удостоверяване, за да поддържате OAuth. По време на SyncUp обяснявате защо сте избрали този подход пред JWT и кои крайни случаи сте тествали.

Този предварително предоставен контекст помага на рецензентите да се ориентират веднага и да знаят дали трябва да разгледат архитектурата или просто да проверят синтаксиса.

👀 Знаете ли, че... Прегледите на кода не винаги са обективни. Проучване на Google установи, че разработчиците, които се идентифицират като жени, понякога получават повече критики (21%) по време на прегледите на кода в сравнение с колегите си мъже, дори и при сходно качество на кода. Структурираните процеси на преглед с ясни указания спомагат за намаляване на несъзнателните предубеждения и обединяват всички на една и съща страница.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за документация на код, които опростяват вашите софтуерни проекти

Вместо да оставят дълги писмени коментари, рецензентите могат да стартират SyncUp, за да обяснят обратната връзка с едно действие.

Дискусията на живо също така намалява ненужните цикли на ревизия. Вместо разработчикът да гадае намерението от коментарите и да отговаря многократно за изясняване, двете страни могат да се съгласуват незабавно.

📌 Пример: По време на SyncUp, рецензентът на бекенда спира на логиката за обновяване на токена и пита как се обработват неуспешните обновявания при едновременни заявки. Разработчикът обяснява стратегията за повторен опит и механизма за резервно копие на място, което позволява на екипа да прецени дали са необходими допълнителни предпазни мерки.

Различните начини за съобщаване на промените са ⭐

Тип преглед Кога да го използвате Какво прави Вградени коментари в GitHub PR Незначителни поправки в синтаксиса, имената на променливите и форматирането Оставете бърза текстова обратна връзка директно в кода чрез интеграцията на ClickUp с GitHub. Видео ръководства с времеви отметки Архитектурни промени, проблеми с производителността, сложни рефактори Запишете клип в ClickUp , който показва точно какви промени в кода са необходими. Разработчиците могат да спират и превъртат назад, за да затвърдят разбирането си, преди да приложат промените. Аудио клипове Обясняване на нюансирани решения или когато тонът е от значение Разработчиците разбират структурните промени, без да интерпретират погрешно плоския текст. Текстови коментари в задачите Общи наблюдения или свързване на свързана работа Поддържайте дискусията в рамките на спринт задачата за бъдеща справка.

Имате и BrainGPT, първото в света конвергентно AI работно пространство, което ви помага с:

Търсете в цялото си работно пространство с ClickUp Enterprise Search

Използвайте ClickUp Enterprise Search , за да задавате въпроси като „Какъв модел използвахме за удостоверяване в модула за плащания?“ и получавайте незабавни отговори от ClickUp Tasks, GitHub PRs и Google Drive docs.

Използвайте Deep Search , за да се потопите в минали прегледи на код, дизайнерски решения и повтарящи се модели на бъгове в цялата история на вашия проект.

Търсете в интернет (в рамките на работното си пространство в ClickUp), за да се запознаете с най-новите съвети за сигурност или да сравните своя подход с актуалните стандарти в бранша.

Изберете между различни AI модели — GPT за задачи с естествен език и документация, Claude за сложно разсъждение и анализ на код, и Gemini за анализ на данни.

💡 Професионален съвет: Имате прекалено много да наваксвате след няколко дни отсъствие? Помолете ClickUp Brain да обобщи нишката с прегледи и бележките на AI, за да се ориентирате за секунди. Помолете Clickup Brain да ви информира в чат канала ви.

👀 Знаете ли, че... „Дебъгване с гумена патица“ е реална техника, при която програмистите обясняват кода си ред по ред на неодушевена гумена патица. Вербализирането на проблема често разкрива решението, което доказва, че понякога най-добрият преглед на кода започва просто с обсъждане на логиката на глас. GitHub вече предлага Duck-E, гласов асистент, базиран на изкуствен интелект, който революционизира отстраняването на грешки чрез активно участие в процеса на отстраняване на грешки, вместо просто да слуша мълчаливо.

Стъпка 3: Проследявайте напредъка на прегледа с табла

Използвайте таблата на ClickUp, за да получите цялостен поглед върху това как прегледите на кода се движат в екипа ви.

Те предлагат видимост в реално време на статуса на задачите. Вашите старши инженерни ръководители получават визуален преглед на напредъка на различните спринтове и цикли на преглед. Те не се налага да проверяват ръчно GitHub или да преследват членовете на екипа за актуализации.

Получавайте информация в реално време за напредъка на прегледа на кода с таблата на ClickUp.

Можете да персонализирате таблото си с различни карти, като списъци със задачи, кръгови диаграми, лентови диаграми или карти за изчисления. Те могат да се използват за проследяване на грешки и преглед на времето за изпълнение, процента на одобрение и др.

💡 Съвет от професионалист: Добавете ClickUp AI Cards към таблото си за бързи прозрения. Например, AI Project Update Card за да получите актуална информация за текущия си спринт, като видите завършените прегледи, PR, които чакат обратна връзка, и просрочени одобрения.

AI Executive Summary Card за синтезирана моментална снимка на състоянието на инженерния ви екип, която подчертава пречките при прегледа или PR, блокирани от липсващ контекст.

AI Brain Card, за да напишете персонализирано съобщение (например „Покажи ми PR, които са отворени повече от 3 дни без коментари от рецензенти“) и да получите обобщение заедно с предложени следващи стъпки за отблокирането им.

🧠 Интересен факт: Чудите се дали автоматизираните прегледи на кода са ефективни? Неотдавнашно проучване потвърждава, че 73,8% от автоматизираните коментари, генерирани от AI инструменти, са били действително разрешени от разработчиците. Но автоматизацията също така увеличи времето за приключване от 5 часа и 52 минути на 8 часа и 20 минути. Въпреки това, AI инструментите могат да подобрят откриването на грешки и осведомеността за качеството на кода, но те също така водят до грешни прегледи и нерелевантни коментари, които забавят процеса.

Без ефективна система за проследяване на задачите е практически невъзможно да се следи цялата проверка на кода, безкрайните цикли на ревизия и PR. Ръчното проследяване отнема време, което би трябвало да се използва за писане на код, а не за проследяване на актуализации на статуса.

С ClickUp Automations можете да автоматизирате инженерните работни процеси, които забавят процеса на преглед.

Автоматизирайте инженерните работни процеси с ClickUp Automations + Super Agents

Задайте тригери като:

Когато статуса на PR задачата се промени на „Изискани промени“ → Уведомете разработчика и създайте последваща задача с 24-часов краен срок.

Когато прегледът остане без действие в продължение на 48 часа, → Ескалирайте до ръководителя на инженерния екип.

Тези автоматизации намаляват хаоса при ръчното проследяване и позволяват на екипа ви да се съсредоточи върху реалната работа по разработването на софтуер.

🚀 Предимство на ClickUp: Супер агентите са AI-задвижвани съотборници в ClickUp, които работят непрекъснато в работната ви среда. Те разбират задачите, документите, чатовете и свързаните инструменти и могат да изпълняват многоетапни работни процеси без ръчни подсказки или последващи действия. Супер агентите се отличават в работни процеси като: PR Review Agent : Автоматично сортира постъпващите PR-и въз основа на сложността и собствеността на кода, като ги присвоява на подходящите рецензенти с подходящи нива на приоритет.

Агент за синтезиране на обратна връзка : Преобразува разпръснатите коментари от SyncUps, Clips и вградената обратна връзка в структуриран списък с действия с ясни следващи стъпки.

Review Blocker Agent : Открива PR, които са в застой повече от 3 дни, и ги препраща към инженерните ръководители с информация за причината за забавянето.

Code Standards Agent: Извлича подходящи указания за кодиране и архитектурни модели от вашите документи и ги показва директно в задачите за преглед, за да поддържа последователност.

Предимства на използването на ClickUp SyncUp за управление на прегледа на кода

С ClickUp SyncUp можете да централизирате процеса на преглед на кода заедно с реалната си работа. Ето защо това е важно 👇

Незабавно междуфункционално сътрудничество: Започнете срещи директно от работното си пространство, където вече имате видимост на всички работни разговори и файлове.

Централизирана обратна връзка: Всички прегледи, клипове, обобщения на SyncUp, записи и дискусии остават близо до вашата работа, което позволява на всеки да се запознае с тях самостоятелно.

По-високо качество на кода: Рецензентите разполагат с пълен контекст и множество начини за комуникация, за да предоставят подробна обратна връзка чрез видео, аудио и споделяне на екрана, без да разчитат изцяло на планирани синхронизации.

Интелигентна автоматизация: Автоматизирайте последващите действия и маршрутизирането на задачите, така че рецензентите да се съсредоточат върху подобряването на кода, вместо да се занимават с административни задачи.

Контекстуална интелигентност: транскрипти, AI обобщения, агенти и Brain превръщат миналите прегледи в институционално знание, което се появява, когато е необходимо.

Съхранение на знания: Записаните SyncUps и клипове се превръщат в материали за обучение на нови разработчици или в справочен материал, когато се появят подобни модели.

🧠 Интересен факт: Чудите се дали прегледите на кода наистина работят? Организация от 200 души в AT&T отбеляза 14% увеличение на производителността и 90% намаление на дефектите, след като въведе прегледи на кода в своя процес.

Как инженерните екипи използват ClickUp SyncUp днес

Нека ви покажем как разработчиците и софтуерните инженери работят с ClickUp SyncUp:

1. Преглед на сложна архитектура

Когато предлагат значителни промени в дизайна на системата, старшите инженери се нуждаят от одобрение без безкрайни срещи за съгласуване.

✅ Опитайте това: Организирайте планирана SyncUp среща, на която да разгледате предложената архитектура, компромисите и плана за миграция. Бележките, генерирани от изкуствен интелект, ще бъдат достъпни в SyncUp нишката, така че всички членове на вашия отдалечен екип за разработка да могат да се информират.

Членовете на екипа могат да задават въпроси чрез чат или коментари с времева марка директно върху конкретни дизайнерски решения във видеозаписа.

Създайте ясна документация в ClickUp Doc, в която очертавате предизвикателствата при разработката и предложените промени в системата, и прикачете линка за запис на SyncUp за визуална справка.

ClickUp Brain може да създаде триаж с въпроси и отговори за всички повдигнати въпроси, което позволява на членовете на екипа да търсят сред често задаваните въпроси и да намират отговори, без да чакат за отговор.

2. Приемане на нови разработчици

Новите служители получават последователно и изчерпателно обучение, без да се налага да изваждате старшите разработчици от интензивната им работа за повтарящи се инструктажи.

Опитайте това: Запишете веднъж изчерпателни прегледи на кода – обхванете ключови модули, дизайнерски модели, насоки за преглед, архитектурни решения и често използвани подходи за отстраняване на грешки.

Помолете ClickUp Brain да ги структурира в ClickUp Docs като път за обучение, така че новите служители да могат да гледат записите поред, в зависимост от ролята и напредъка си.

Използвайте ClickUp Brain, за да намерите отговори, като задавате въпроси като „Как да се справим с удостоверяването?“ Brain може да покаже подходящи SyncUps, документи и минали дискусии, без да безпокои никого.

3. Одити за сигурност и производителност

Уязвимостите в сигурността и пречките пред производителността изискват ясна документация и незабавни действия.

✅ Опитайте това: Записвайте резултатите от одита по време на запис на екрана, за да покажете точните уязвимости и изтичания на памет.

Прикачете записи към задачите за одит с етикети за сериозност и препратки към засегнатия код.

Проследявайте напредъка чрез табла и AI карти.

Разделете корекциите на подзадачи, възложени на съответните отговорни лица с ясни крайни срокове.

4. Прегледи след инциденти

След инциденти в производството софтуерните екипи трябва да разберат защо системите са се провалили и как да предотвратят повторение без обвинения или загуба на информация.

✅ Опитайте това: Дежурният инженер записва SyncUp на живо, като преминава през процеса на отстраняване на грешки и поправката, която го е разрешила.

Свържете записа с конкретни комити и логове за внедряване, така че целият технически контекст да се намира на едно място.

AI Notetaker ще структурира и обобщи наученото и ще го публикува в SyncUp нишката, за да бъде видимо за екипа.

Записите се добавят към обучителните материали, за да могат бъдещите инженери да разберат минали инциденти и да избегнат повтарянето на грешки.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за план за разработка на софтуер, които можете да използвате

Чести грешки, които трябва да избягвате при използването на SyncUp за преглед на кода

SyncUp ви предоставя инструменти за оптимизиране на прегледите, но само инструментът не може да поправи счупените процеси. Ако екипите се сблъскат със същите пречки, с които са се сблъсквали и преди, ето грешките, за които трябва да внимавате:

Грешка ❌ Решение ✅ Записване на едночасова проверка SyncUps Поддържайте фокуса на прегледите – разделите сложните промени на няколко кратки клипа, които обхващат конкретни проблеми. Оставянето на обратна връзка, разпръсната в SyncUps, GitHub и Slack Централизирайте всички разговори за преглед в съответната задача или спринт нишка в ClickUp. Не прикачвайте контекстни документи преди записването Свържете спецификациите за дизайн, стандартите за кодиране и свързаните PR с задачата, преди да започнете прегледа. Третиране на SyncUp като още един инструмент за срещи Използвайте го за асинхронна комуникация – записвайте обратната връзка, за да могат рецензентите да отговорят според графика си. Няма конкретен график, който да ръководи асинхронната комуникация Задайте ясни очаквания – например „Прегледайте и отговорете в рамките на 24 часа“, за да не се превърне асинхронността в неопределени забавяния. Не се възползвайте от AI Нека AI Notetaker създава автоматично бележки от срещите, а след това използвайте ClickUp Brain, за да създавате задачи от действията, които са били предложени.

📚 Прочетете повече: Общности за разработчици и програмисти, към които да се присъедините

Създайте ефективен процес за преглед на кода с ClickUp

Ефективните прегледи на кода намаляват разликата между индивидуалните стилове на разработка и стандартите на екипа. Те обединяват дискусиите на високо ниво за архитектурата и софтуерния дизайн с проверки на качеството на микро ниво, автоматизирани чрез непрекъсната интеграция.

В повечето случаи обаче прегледите на кода се превръщат в тежест поради изолирания подход – фрагментирана комуникация, разпръснат контекст и цикли на преглед, които се простират в продължение на дни.

ClickUp елиминира тези пречки, като централизира работата и комуникацията ви в едно интелигентно работно пространство. Задвижвано от вграден изкуствен интелект, то елиминира всички форми на разпръскване на работата, като предоставя едно място, където хората и агентите могат да работят заедно.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp сега и оптимизирайте процесите си за преглед на код.

Често задавани въпроси

ClickUp SyncUp е вградена функция за видео и аудио срещи в работната среда на ClickUp, предназначена да направи синхронизацията на прегледа на кода сътрудническа и богата на контекст. С нея можете да записвате инструкции, да оставяте обратна връзка с времеви отметки, да генерирате богати бележки с помощта на AI Notetaker и да съхранявате всички разговори за преглед централизирано заедно със задачите, файловете и документацията за спринтовете, без да сменяте инструментите.

Да, разработчиците могат да записват и споделят прегледи на кода в ClickUp чрез SyncUps за сесии на живо или Clips за асинхронни прегледи. Тези записи се прикачват директно към задачи или чатове, което позволява на преглеждащите да ги гледат в свое собствено темпо, да оставят коментари с времеви отметки и да се връщат към тях по-късно, без да планират последващи разговори.

Когато се записва SyncUp, AI Notetaker генерира бележки от срещата, които включват решения и действия от разговора. Използвайте ClickUp Brain, за да превърнете тези данни в задачи за изпълнение за секунди.

Да, ClickUp се интегрира с GitHub и Bitbucket, което ви позволява да управлявате множество хранилища и да създавате проблеми, разклонения, заявки за изтегляне и потвърждения директно от ClickUp. Прегледайте обратната връзка в SyncUps, синхронизирайте с хранилището си и поддържайте кода и разговорите свързани, без да се налага ръчно копиране между платформите.

Разбира се. Големи и малки екипи могат да записват SyncUps, така че разработчиците в други часови зони да могат да ги гледат и да отговарят според собствения си график. Коментарите с времеви отметки и аудио отговорите поддържат разговорите 24/7, без да се налага постоянна синхронизация.