Как да използвате Claude Projects (функции, примери за употреба и ограничения)

Повече от 75% от специалистите в областта на знанието споделят, че използват изкуствен интелект за писане, проучване или планиране в работата си. Мнозина разчитат на изкуствения интелект и за сложни, многоетапни мисловни процеси.

Получаването на отговор вече не е проблем. Проблемът е да загубите този отговор, контекста и цялата работа, която е довела до него, в безкрайната история на чата.

Claude Projects решава този проблем за вас.

Те ви помагат да поддържате дълги разговори, да качвате подходящи документи и да се връщате към същата работа, без да се налага да започвате от нулата всеки път.

По-долу ви показваме как да настроите и използвате Claude Project. Също така, къде са недостатъците му и какво да направите в такъв случай?

Какво представляват Claude Projects?

чрез Anthropic

Claude Projects са самостоятелни работни пространства със собствена история на чата и бази от знания. В рамките на всеки проект можете да качвате документи, да добавяте контекст и да провеждате целенасочени чатове.

Те са достъпни за всички потребители на Claude, включително и за тези с безплатен акаунт в Claude. Вместо да започвате нов чат за всяка задача, Claude Projects са проектирани да съдържат:

Дългосрочен контекст

Итеративно разсъждение

Развиващи се документи и идеи

Нека видим какво получавате в Claude Projects с безплатния план в сравнение с платен план 👇

Функция/възможност Безплатен план Платени планове (Pro/Max/Team/ Enterprise) Създайте Claude Projects ✅ (до 5 проекта) ✅ (няма ограничения за броя на проектите) Проекти с история на чата ✅ ✅ Качете документи и контекст ✅ ✅ Инструкции за конкретни проекти ❌ (не е налично) ✅ Подобрени познания за проекта с RAG (по-широк контекст) ❌ ✅ (до ~10× разширена обработка) Споделяне на проекти/сътрудничество ❌ ✅ (Само за Team & Enterprise) Споделени разрешения за достъп ❌ ✅ с контрол на ролите

✏️ Бележки: Платените планове отключват RAG (Retrieval Augmented Generation) за проекти, което динамично разширява ефективния контекст на Claude, когато знанията достигнат границите си.

Безплатните потребители могат да създават до пет проекта, всеки с собствено работно пространство, история на чата и качени файлове.

За какво са подходящи Claude Projects

Claude Projects е създаден за работа, която е разпределена във времето, изисква много проучвания или зависи от контекста. Ето къде точно тези самостоятелни работни пространства предоставят най-голяма полза:

1. Анализ на проучвания

Да предположим, че имате няколко източника, които трябва да прегледате за анализ на проучвания. Да речем, академични статии, новинарски статии, доклади на конкуренти или данни от проучвания. Claude Projects ще ви помогне да намерите общи нишки, да извлечете идеи и да създадете последователна история.

Започнете, като качите всичките си изходни материали, като PDF файлове, електронни таблици и уеб клипове, в един проект. Помолете Claude да сравни аргументите, да обобщи заключенията или да създаде документи, като се позовава на цялото ви качено проучване.

2. Стратегическо планиране

Стратегическото планиране има няколко променливи части: първоначални хипотези, развиващи се предположения, променящи се данни и променящи се приоритети.

В Claude Project съберете всичките си стратегически артефакти – пътни карти, брифинги, критерии за вземане на решения и анализи на сценарии. Това гарантира, че Claude няма да загуби представа за по-ранните решения, докато вие повтаряте процеса.

Тъй като историята на чата и базата от знания на проекта са постоянни, Claude може да подкрепи вашето планиране в рамките на няколко сесии, като ви помогне да усъвършенствате мисленето си. Всичко това, без да се налага да се повтаряте във всеки разговор.

3. Създаване на дългоформатно съдържание

За дълги текстове или документация, която обхваща няколко чернови и входящи данни, Claude Projects се превръща във вашето специално работно пространство.

Да предположим, че изготвяте спецификация на продукт, изследователски доклад или документ за политика. Съхранявайте стиловите ръководства, справочните документи, конспектите и по-ранните версии в проекта.

Claude може да ви помогне с пренаписването, редактирането или преформатирането, като винаги разполага с целия контекст.

Можете дори да зададете персонализирани инструкции за това как Claude трябва да реагира в конкретни проекти.

4. Споделени проекти

Потребителите на Claude Team могат да споделят снимки на най-добрите си разговори в споделения фийд с дейности на проекта на екипа. Това позволява на колегите да видят реални примери за ефективни подсказки, модели на разсъждения и резултати от работата, което улеснява целия екип да се научи как да работи по-добре с Claude.

Споделените проекти помагат на целия екип да подобри уменията си за работа с изкуствен интелект.

Чрез споделяне на продукти, създадени съвместно с Claude, можете да обедините организационните знания от различни функции.

Къде е най-голямото му въздействие? В области като разработване на продукти и изследвания, комбинирането на контекста от множество участници води до по-висококачествени резултати и по-силни решения.

📮 ClickUp Insight: 62% от нашите респонденти разчитат на инструменти за разговорна изкуствена интелигентност като ChatGPT и Claude. Познатият им интерфейс на чатбот и многофункционалните им способности – да генерират съдържание, да анализират данни и др. – може да са причината за тяхната популярност в различни роли и индустрии. Въпреки това, ако потребителят трябва да превключва към друг раздел, за да зададе въпрос на изкуствения интелект, свързаните с това разходи за превключване и промяна на контекста се натрупват с времето. Но не с ClickUp Brain. Той се намира точно в работното ви пространство, знае върху какво работите, разбира обикновени текстови команди и ви дава отговори, които са изключително подходящи за вашите задачи! Повишете производителността си двойно с ClickUp!

👀 Знаете ли, че... Claude AI е кръстен на Клод Шанън, математикът и инженер, известен като бащата на теорията на информацията. Неговата работа положи основите на начина, по който се измерва, предава и съхранява информацията – подходящ за изкуствен интелект, проектиран да разсъждава върху големи обеми контекст. Claude беше пуснат за първи път през март 2023 г.

Как да настроите Claude Projects

Стъпка 1: Влезте в акаунта си в Claude

Стъпка 2: Настройте първия проект в Claude

Кликнете върху иконата в левия панел.

След това създайте нов проект.

Стъпка 3: Започнете да добавяте подробности за проекта

Тук започвате да въвеждате подробности за проекта.

След това добавете инструкции, които Claude да запомни.

Качете файлове за справка. Можете да качвате от устройство, GitHub или да добавяте текстово съдържание.

Въз основа на този проект (Content Fizbo), ето какво мога да включа:

Fizbo глас и персона PDF файлове

Примери за предишни текстове

Кратко описание на съдържанието и противоположни мнения

Шаблон за структура на бюлетин

Какво да не пишете

Идеи в резерв

Файлове с контекст на аудиторията

💡 Професионален съвет: След като качите всичко, изпълнете това веднъж в проекта: „Обобщете гласа, убежденията и правилата за писане на Fizbo въз основа на прикачените файлове. Посочете всичко, което ви се струва неясно. ” Това принуждава Claude да усвои материала и вие можете да го коригирате навреме.

Как да използвате Claude Projects ефективно

Ето как да използвате Claude AI ефективно:

1. Започнете проект само когато работата има устойчивост

Claude Projects работи най-добре, когато работата се развива във времето и се натрупва с всяка итерация.

✅ Пример: Периодичният бюлетин е подходящ кандидат за проект. Всяко издание се основава на предишни теми, проучвания на аудиторията, решения за тона и правила за форматиране. Вероятно ще се връщате към черновите, ще използвате отново предишни раздели и ще усъвършенствате идеите си в няколко сесии.

❌ Когато не е добра идея: Ако отговаряте на еднократен въпрос, пишете бърз имейл или обмисляте нещо, към което няма да се връщате, обикновен чат е достатъчен. Създаването на проект за краткосрочни задачи добавя допълнителни разходи, без да носи голяма полза.

2. Определете ясни инструкции за проекта от самото начало

Инструкциите за проекта действат като постоянен брифинг. Те се отнасят за всеки разговор в рамките на проекта и помагат на Claude да разсъждава в правилната посока, без да се налага постоянна корекция.

Трябва да зададете инструкции за проекта, за да кажете на Claude точно:

За какво става въпрос в новия проект

Вашата роля и ниво на експертиза

Типът резултат, който искате Claude да приоритизира

Можете също да зададете срокове, формати на изхода или езикови изисквания.

3. Разберете двата слоя на паметта

Claude Projects разчита на два различни типа памет. Те включват:

Винаги достъпни: Това е това, което качвате в Project Knowledge и персонализирани инструкции на ниво проект.

Недостъпно: Това е съдържание от други чат разговори в рамките на същия проект.

Ако зададете нов чат с въпроса „Какво решихме вчера?“, може да получите халюцинирани отговори. Можете обаче да се справите с това. Просто превърнете важните резултати в Project Knowledge или ръчно включете съществения контекст в подсказката си.

4. Използвайте стратегически знанията за проекта

Контекстният прозорец на Claude е около 200 000 символа, което е приблизително 500 страници текст. Трябва да качвате само материали, които са наистина важни за вашата работа. Почистете файловете, преди да ги добавите, премахнете нерелевантните части и избягвайте да споделяте цели папки „за всеки случай“.

Също така е добра идея да научите разликата между файловете, използвани в един чат, и файловете, добавени към базата от знания. Документите, качени директно в разговор, не са достъпни в целия проект. За да направите даден файл повторно използваем, трябва да го добавите към Project Knowledge.

След като бъде качена, информацията за проекта става достъпна за търсене. Вместо да ровите из папки, можете да задавате директни въпроси и да получавате отговори от съответните файлове.

💡 Професионален съвет: Когато Claude създаде нещо, от което ще имате нужда отново (например окончателен брифинг, теза за кампания или фрагмент от код), запазете го в Project Knowledge. То ще се превърне и в отправна точка за бъдещи разговори.

5. Ограничете се до един проект за всяка инициатива

Третирайте всеки проект в Claude като единствен източник на информация за дадена инициатива.

Смесването на несвързани задачи в един и същи проект води до размиване на контекста и непредвидими резултати. Claude не знае кои предположения се отнасят за коя задача, освен ако не поддържате ясни граници.

🔔 Не забравяйте: Един проект = една цел, един обхват, един резултат.

Примери:

Един проект за изследователски доклад

Един проект за спецификация на продукт

Един проект за периодичен бюлетин

6. Периодично обобщавайте решенията ръчно

С нарастването на конверсиите, по-ранните заключения могат да бъдат затрупани от нови теми. Claude може да се позовава на тях непоследователно, освен ако изрично не изведете на преден план това, което е важно.

На всеки няколко сесии обобщавайте ключовите дискусии и окончателните предположения. Добавете и това, което вече не е валидно.

За да научите повече за това как да използвате AI като ваш личен асистент, гледайте това видео 👇

Къде Claude Projects започва да се проваля

Claude Projects е отличен за организиране на входните данни на задълбочената работа, като файлове, инструкции и контекст. Но след като проектите преминат от планиране към действие, ще започнете да забелязвате тези ограничения 👇

⚠️ Чатовете все още са изолирани

Въпреки че един проект може да съдържа няколко чата, Claude не може да препраща към съдържанието на един чат от друг.

📌 Пример: Ако напишете чернова на блог пост в чат А и искате да го редактирате в чат Б, Claude няма да знае какво сте написали, освен ако не копирате текста ръчно или не го добавите към знанията на проекта.

⚠️ Claude е по-скоро библиотека, отколкото работно пространство.

Claude Projects е чудесно средство за съхранение на справочни материали (до около 500 страници текст). Но няма задачи, крайни срокове, отговорни лица, колони за статус и начин да проследявате напредъка към дадена цел.

⚠️ Сътрудничеството е само за преглед

Можете да споделяте проект с няколко членове на екипа и да виждате чатовете си. Но не можете да допринасяте активно за документ в реално време, да коментирате конкретен ред от AI изход или да обсъждате идеи на споделена бяла дъска.

Когато качвате ресурс в Claude, той е моментална снимка. Ако бъде актуализиран, вашият проект няма да има връзка в реално време. Трябва ръчно да изтриете и да качите отново новата версия след всяка актуализация.

⚠️ Натъква се на препятствие в момента на действие

Claude Projects може да ви даде блестящ план, но след това трябва да напуснете интерфейса, за да управлявате следващите стъпки. Резултатът от проекта се превръща в още една част от данните, които трябва да управлявате другаде.

👀 Знаете ли, че... Можете да изпълнявате моделите на Anthropic Claude директно чрез Amazon Bedrock, напълно управлявана услуга на AWS, която позволява на разработчиците да създават генеративни AI приложения в корпоративен мащаб с единен API.

Защо екипите в крайна сметка се нуждаят от нещо повече от Claude Projects

Claude Projects работи добре на мислителното ниво на работата. Помага ви да разсъждавате по-добре, да запазите контекста и да развивате идеите си, без да започвате от нулата.

Когато обаче работата премине от мислене към изпълнение, възниква нов набор от въпроси.

Например, кой е собственик на този проект? Какво ще се случи след това? Кога е крайният срок за изпълнение? Как ще разберем, че е завършен?

Claude Projects не е проектиран да отговаря на тези въпроси.

Това, от което се нуждаете в този момент, е споделена система за действие, която трябва да осигурява:

Единен източник на информация

Нужна ви е една платформа, където планът (стратегическият документ от Claude) съществува заедно с изпълнението на проекта (задачите, произтичащи от него), и двете се актуализират в реално време.

Ясна собственост и отговорност

Платформа, която превръща AI прозренията и резултатите в зададени действия с ясни отговорници, срокове и статуси. Без това дори и най-добрите планове в крайна сметка се свеждат до въпроса „кой трябваше да направи това?“.

Сътрудничество в реално време

Преглеждането на чатовете на другите е пасивно. Трябва да сътрудничите активно, да коментирате задачите, да редактирате съвместно документи, да маркирате колеги за мнение и да развивате идеи в контекста на работата си, за да напредвате с проекта си.

ClickUp като алтернатива на Claude Projects

Дори когато използвате Claude за продуктивност, все пак ще ви е необходима отделна система, за да изпълните това, което Claude създава.

Въведете: ClickUp.

Converged AI Workspace предлага единна платформа, в която проекти, документи, разговори и изкуствен интелект работят заедно.

В ClickUp контекстно-ориентираната изкуствена интелигентност познава и разбира вашата работа. Така прекарвате по-малко време в копиране и поставяне и повече време в напредък в работата.

По-долу са изброени основните функции на ClickUp, които го правят най-добрата алтернатива на Claude за заети екипи:

Работете с изкуствен интелект, който разбира вас и вашата работа

ClickUp Brain е контекстуален AI слой, който работи директно във вашето работно пространство, като отчита структурата на вашата работа. Той може да се позовава на:

Задачи, подзадачи и йерархии на задачите

Статуси, приоритети, крайни срокове и зависимости

Документи, свързани с проекти и задачи

Коментари, решения и текущи разговори

Собственост и отговорност в различните екипи

Тъй като Brain работи в рамките на модела за разрешения на ClickUp, той показва само информацията, която потребителят има право да вижда. Няма нужда да поставяте контекст, да обяснявате отново структурата на проекта или да обобщавате работата ръчно, преди да зададете въпрос.

Вместо да генерира резултати в изолация, Brain анализира данните в реално време в работната среда и дава отговори, които отразяват реалното състояние на изпълнението.

📌 Пример: Какво забавя напредъка в работната среда на кампанията за третото тримесечие? Този AI инструмент сканира коментарите към задачите, подзадачите, статусите и зависимостите, след което отговаря ясно: Работата е блокирана зад заявки за активи

Неразпределени задачи

Липсващи одобрения

Забавяния в цикъла на преглед на съдържанието Докладът за препятствията показва отговорните лица и въздействието върху времето, така че екипът да може да поправи нещата, вместо да се занимава с безкрайното разрастване на работата.

Намерете файлове и информация от цялото си работно пространство и свързаните приложения мигновено с тази AI-базирана търсачка.

Една от най-силните възможности на Brain е Enterprise Search.

ClickUp Brain включва AI-базирано търсене в цялото работно пространство и свързаните системи.

Потребителите могат да търсят, използвайки естествен език, в:

ClickUp Задачи, документи, коментари и прикачени файлове

Файлове, съхранени в свързани инструменти като Google Drive, GitHub, SharePoint и др.

История на работното пространство и решения, които иначе биха били заровени в низове

За разлика от традиционното търсене по ключови думи, Brain връща отговори и свързани файлове въз основа на начина, по който е организирана работата. Това е особено ценно в големи работни пространства, където информацията е фрагментирана между проекти, екипи и инструменти.

Вместо да претърсват папки или табла, екипите могат да задават въпроси като:

„Какви решения бяха взети относно ценообразуването през последното тримесечие?“

„Кои задачи споменават това изискване на клиента?“

„Къде документирахме окончателното одобрение?“

Достъп до множество AI модели

Достъп до водещи LLM на едно място с ClickUp Brain, AI платформата на ClickUp.

ClickUp Brain предоставя достъп до множество външни AI модели в рамките на един и същ интерфейс. Потребителите не се налага да сменят инструменти или да управляват отделни абонаменти, за да експериментират с различни предимства на моделите.

Често срещани случаи на употреба тук включват:

Claude за дългосрочно разсъждение, анализ и синтез

ChatGPT за бързо изготвяне на чернови, изпълнение и работа на ниво задачи

Gemini за изследвания с голям обем информация или с препратки

Достъпът до всички модели се абстрахира чрез ClickUp Brain, което означава, че използването на AI остава централизирано, разрешено и подлежащо на одит в рамките на работното пространство. Това избягва фрагментацията, която възниква, когато екипите разчитат на множество самостоятелни AI инструменти.

📌 Примери за употреба: Gemini за задачи с голям обем информация или с препратки

ChatGPT за ежедневно изпълнение и бързи чернови

Claude за дългосрочен анализ и синтез

Използвайте Talk to Text, за да записвате идеите си, без да прекъсвате работния процес.

Никога повече не пропускайте детайли, диктувайте всичко на BrainGPT и получавайте перфектни резултати незабавно.

Функцията Talk to Text на ClickUp разширява BrainGPT отвъд въведените команди.

Екипите могат да диктуват своите идеи, бележки от срещи или актуализации и незабавно да ги преобразуват в структуриран текст в ClickUp. Оттам Brain може:

Обобщаване на говоримия вход

Извлечете действия

Превърнете бележките в задачи или документи

Изяснете следващите стъпки и отговорностите

Тъй като това се случва вътре в работната среда, гласовото въвеждане не се преобразува само в текст. То се превръща в изпълнима работа с контекст, структура и последващи действия.

Това е особено полезно за записване на мисли в реално време, без да се губи фокусът или инерцията.

Супер агенти, които да вършат тежките задачи вместо вас

Докато BrainGPT помага на екипите да задават по-добри въпроси и да извличат полезни заключения, Super Agents на ClickUp са създадени, за да действат въз основа на тези заключения.

Те са вашите AI асистенти, които непрекъснато наблюдават какво се случва в работното ви пространство. Те реагират на промени в задачите, графиците, зависимостите и моделите на данни, без да чакат ръчно въведена команда.

📌 Пример: Супер агентът може: Синтезирайте ретроспективи на спринтовете и разкрийте рисковете при доставката

Откривайте просрочени задачи и проактивно уведомявайте или преразпределяйте собствениците

Следете напредъка на проекта и генерирайте периодични актуализации на статуса

Задействайте автоматично последващи задачи, когато зависимостите са изпълнени.

Гледайте това видео, за да научите повече за Super Agents за управление на проекти, базирано на изкуствен интелект.

🚀 Какво може да направи ClickUp AI, което Claude Projects не може

Използвайте този списък, ако се чудите дали Claude Projects е достатъчен или се нуждаете от допълнително ниво на изпълнение.

ClickUp AI може:

✅ Разберете състоянието на работата в реално време, а не само текста Разберете какво е просрочено, блокирано, неразпределено или зависимо – въз основа на реални данни за задачите, а не на историята на разговорите.

✅ Превърнете резултатите от изкуствения интелект в структурирана работа Превърнете планове, решения и бележки в задачи с отговорници, крайни срокове и статуси – без да напускате работното пространство.

✅ Актуализирайте системата, а не само отговаряйте Променяйте статуса на задачите, определяйте отговорници, откривайте рискове и отбелязвайте проблеми, вместо да давате статични отговори.

✅ Останете активни след края на разговора Използвайте Super Agents, за да наблюдавате работата непрекъснато и да действате, когато условията са изпълнени, без ръчни подсказки.

✅ Свържете стратегията директно с изпълнението Съхранявайте документи, задачи, графици и AI прозрения на едно място, за да не се губят плановете при предаването им.

✅ Автоматично откриване на пречки Откривайте липсващи одобрения, забавени зависимости и неразпределена работа, преди те да забавят екипа.

✅ Работете с различни екипи и проекти Обобщавайте напредъка, рисковете и натоварването в различни инициативи, а не само в рамките на един проект. ✅

✅ Подкрепете истинското сътрудничество, а не пасивното наблюдениеАктивирайте съвместно редактиране, коментари в текста, маркиране и споделени работни процеси вместо изолирани чатове.

Claude Projects срещу ClickUp: основни разлики

Ето директно сравнение между двете:

Aspect Claude Projects ClickUp Цел Дълбоко разсъждение и продължителни разговори Изпълнение на проекти от начало до край с помощта на изкуствен интелект Основна сила Контекстуално мислене и синтез Превръщане на решенията в действия Модел на паметта История на чата по проекта + качени знания Жива системна памет за задачи, документи, чатове Задачи и собственост ❌ ✅ Родни задачи с отговорници, крайни срокове, статус Проследяване на напредъка ❌ ✅ Статус в реално време, зависимости, натоварване Дълбочина на сътрудничеството Преглед на споделените чатове Съвместно редактиране, коментари, маркиране, споделени работни процеси Ролята на изкуствения интелект Асистент, който отговаря на въпроси Оператор, който актуализира и управлява работата Автоматизация ❌ ✅ Супер агентите действат автономно След като планът е написан Напускате инструмента Работата продължава в същата система Най-подходящо за Изследвания, писане, стратегическо мислене Управление на проекти, екипи и операции

📚 Прочетете също: Подробен преглед на Claude AI

Кога да използвате Claude Projects и кога ClickUp

Използвайте Claude Projects, когато:

Вие извършвате изследователска или проучвателна работа , при която резултатът е прозрение, а не действие.

Работата е индивидуална или в малки групи , с минимални предавания или координация.

Имате нужда от дългосрочен контекст за мислене, писане или анализ в рамките на няколко сесии.

Няма незабавна нужда от собственост, срокове или проследяване на напредъка.

Използвайте ClickUp, когато:

Работата трябва да премине от идеи към изпълнение с ясни следващи стъпки.

Включени са много хора и собствеността, крайните срокове и зависимостите са от значение .

Искате AI да следи напредъка, да открива пречките и да действа автоматично .

Проектът се нуждае от единен източник на информация от планирането до доставката.

🎯 Заключение: Ако целта е по-добро мислене, Claude Projects работи добре. Ако целта е да свършите работата, ClickUp става незаменим.

Реализирайте идеите си с ClickUp

Повечето AI инструменти се намират до вашата работа. Converged AI Workspace на ClickUp се намира вътре в нея.

ClickUp комбинира AI с текущи проекти, задачи, документи, разговори и графици в една система. Това означава, че AI разбира не само какво искате, но и какво вече се случва, какво е блокирано и какво трябва да се направи след това.

Предимството идва от конвергенцията:

Контекстът е там, където се извършва работата, а не в копирани подсказки.

Собствеността и сроковете добавят отговорност

Вашите AI съотборници, Super Agents, вършат тежка работа за вас.

Готови ли сте да откриете силата на конвергентното AI работно пространство? Регистрирайте се безплатно в ClickUp.

