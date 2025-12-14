Как да станете създател на UGC: Пълен наръчник за начало

Не е нужно да имате милиони последователи, за да печелите пари от създаването на съдържание. Нужен ви е само телефон, добра идея и система, която да не ви затрупва с административни задачи.

Това е истинската красота на това да си създател на UGC. Вие не преследвате сделки с марки – вие ги създавате. Марките ви плащат за съдържание, което изглежда и се усеща като истинско. Вие не го публикувате. Не е нужно да сте известни. Просто трябва да сте добри.

Но макар видеоклиповете да изглеждат лесни за създаване, управлението на бизнес с потребителско съдържание не е. Разпръснати брифинги, пропуснати срокове, изгубени плащания – лесно е нещата да се объркат, когато целият ви работен процес се извършва в десет различни приложения.

В този наръчник ще научите как точно да започнете като създател на UGC, какво търсят марките и как да управлявате всичко – от презентациите до плащанията – без никакъв хаос, използвайки ClickUp.

⭐️ Представен шаблон Шаблонът ClickUp Modern Social Media Calendar Template помага на създателите и маркетинговите екипи да планират, организират и графикът съдържанието без усилие на различни платформи. Той централизира вашите идеи, крайни срокове и резултати, за да можете да бъдете последователни, да сътрудничите безпроблемно и да публикувате висококачествено съдържание без хаос. Получете безплатен шаблон Оптимизирайте планирането на съдържанието си с модерния календар за социални медии на ClickUp.

Какво е създател на потребителско съдържание?

Създателите на UGC произвеждат автентично изглеждащи видеоклипове, снимки и рецензии, които марките закупуват за своите маркетингови цели. UGC е съкращение от „user-generated content“ (съдържание, създадено от потребители) – съдържание, създадено от реални хора, а не от самите марки. Марките използват това съдържание в своите социални канали и в платени реклами, защото изглежда автентично и близко до потребителите, а не като излъскана реклама.

А най-хубавото е, че не се нуждаете от голяма аудитория. Марките ви плащат за самото съдържание, а не за да го публикувате пред собствената си аудитория. Те ценят вашата креативност и уменията ви да създавате съдържание, което изглежда като произведено от истински клиент, а не от професионално студио.

Често срещани видове UGC включват:

Продуктови рецензии , в които споделяте честното си мнение за продукти, които сте използвали.

Видеоклипове с разпаковане , в които заснемате първите си впечатления и реакции, докато отваряте нещо ново.

Уроци и демонстрации , показващи продукта в действие с кратко съдържание с инструкции

Клипове за начина на живот, в които вие използвате даден продукт по естествен начин в ежедневието си.

🐣 Интересен факт: Много създатели на UGC снимат с предната камера, защото зрителският контакт изглежда по-личен и зрителите подсъзнателно се навеждат напред.

Създатели на UGC срещу влиятелни лица

Лесно е да ги объркате, но тези професии са доста различни. Ключовата разлика? За какво плащат марките.

Инфлуенсърите получават заплащане за аудиторията и обхвата си. Те публикуват спонсорирано съдържание в собствените си канали, за да го видят последователите им. Създателите на UGC получават заплащане за творческите си продукти, които предоставят на марката, за да ги използва по свой избор.

Поради това много създатели на UGC имат малко или никакви последователи. Броят на последователите не е от значение, защото марките не купуват влияние, а купуват автентично изглеждащо съдържание. Някои хора правят и двете, но бизнес моделите са фундаментално различни.

Фактор Създател на UGC Влиятелен човек За какво плащат марките Самото съдържание Достигане и ангажираност на аудиторията Необходим брой последователи Не е задължително Обикновено е от съществено значение Къде се появява съдържанието Канали и реклами на марката Собствени канали на създателите Основна стойност Автентично изглеждащи активи Социално доказателство и излагане

📢 Прочетете това: Безличен дигитален маркетинг Искате ли да знаете как марките печелят много, без да показват лицето си? Потопете се в най-новия ни блог, за да разкриете тайните, стратегиите и реалните примери зад безличностния дигитален маркетинг. Идеален за маркетолози, които искат да оставят следа, докато остават зад кулисите!

Защо създателите на UGC са важни за маркетинговите екипи

Аудиторията вярва повече на хората, отколкото на рекламите – и маркетинговите екипи го знаят. 65% от купувачите се доверяват на оценки, рецензии, снимки или видеоклипове от други потребители, преди да направят покупка.

Ето защо създателите на UGC са толкова влиятелни. Тяхната автентичност изгражда доверие и стимулира резултатите. Те също така помагат на екипите да поддържат съдържанието актуално, без да се налага да плащат за снимане в големи студия. Вместо да наемат цели екипи за производство, маркетолозите могат да работят с няколко създатели, за да тестват бързо различни послания и визуални стилове.

Проблемът: хаосът в потребителското съдържание

Но управлението на UGC в голям мащаб бързо се превръща в хаос. Брифингите изчезват в имейл кореспонденцията. Съдържанието се намира в десет различни папки. Отзивите се крият в чат приложенията. Крайните срокове се пропускат, защото никой не знае кога какво трябва да бъде готово.

Това е разпространение на контекста в действие: загуба на време в търсене на информация в несвързани инструменти, вместо да се създава.

Решението: централизирайте го в ClickUp

ClickUp събира всичко на едно място като конвергентна работна среда с изкуствен интелект.

📄 Съхранявайте всички брифинги за създателите в ClickUp Docs, за да може всеки да работи по една и съща стратегия✅ Проследявайте взаимоотношенията с всеки създател като задача с ясни резултати и крайни срокове🏷️ Използвайте персонализирани полета, за да маркирате съдържанието по кампания, платформа или създател

Изведнъж управлението на двадесет създатели в пет кампании изглежда структурирано, а не хаотично.

Ето основните предимства, които създателите на UGC носят на маркетинговите екипи:

По-голямо доверие , защото аудиторията се свързва повече с реални хора, отколкото с изгладени послания на марки.

Икономично производство , което елиминира скъпите студия, актьори и екипи

Мащабируемо съдържание от множество създатели, които предоставят голямо разнообразие от ресурси наведнъж.

По-добра ефективност на рекламите, защото рекламите в стил UGC се вписват по-добре в социалните фийдове и често превъзхождат традиционните рекламни материали.

🎥 Това YouTube видео е фантастичен пример за потребителско съдържание (UGC) за ClickUp. Това не е просто урок – това е истински потребител, който споделя своето уникално пътуване с ClickUp, творчески трикове и честна обратна връзка. Подобно съдържание оживява общността на ClickUp, вдъхновява другите да експериментират и доказва, че най-добрите идеи често идват директно от нашите потребители. Ако искате да видите ClickUp в действие, няма нищо по-добро от автентични истории като тази!

Как да станете създател на UGC в 6 стъпки

Готови ли сте да се впуснете? Не се нуждаете от престижна диплома или скъпо оборудване. Нужни са само стратегически подход, креативност и постоянни усилия. Тези стъпки ще ви насочат, независимо дали започвате от нулата или преминавате от друга творческа сфера.

Стъпка 1: Изберете нишата си за UGC

Изборът на ниша е важен, защото марките искат да работят с създатели, които наистина разбират техните продукти и аудитория. Когато се фокусирате върху конкретна област, вие изграждате експертиза, която проличава в съдържанието ви, което ви прави по-атрактивен партньор за марките в тази сфера. Вашето съдържание изглежда по-автентично, а идеите ви идват по-лесно.

Популярни ниши за UGC включват:

Козметика и грижа за кожата, технологии и джаджи, храни и напитки, фитнес и уелнес, дом и начин на живот, продукти за родители и бебета, мода и аксесоари, продукти за домашни любимци.

За да намерите своята ниша, започнете с това, което вече знаете и обичате. Помислете за продуктите, които използвате всеки ден и за които можете да говорите с часове. Вашият личен опит и страст правят съдържанието ви достоверно и интересно.

Задайте си следните въпроси:

Личен интерес: Наистина ли ми харесва тази продуктова категория?

Пазарно търсене: Марките в тази сфера активно ли използват UGC?

Автентичност: Мога ли да говоря достоверно и уверено за тези продукти?

След като изберете нишата си, създайте прости ClickUp Docs, за да проследявате потенциалните марки в тази област.

Безпроблемно сътрудничество в ClickUp – управлявайте проекти, чатете с екипа си и съхранявайте бележки от срещи на едно място.

Направете списък с компаниите, от които вече купувате, марките, които харесвате, и конкурентите, които сте забелязали. Добавете колони за контактна информация, статус на представянето и бележки. Това ще стане вашият списък с цели, когато започнете да се свързвате с тях.

Прочетете това: Как да създадете стилово ръководство Готови ли сте да внесете последователност и професионализъм в съдържанието на вашата марка? Този блог ви води през основните стъпки за създаване на стилово ръководство, което поддържа вашите послания ясни и в съответствие с марката – независимо от това кой ги пише.

Стъпка 2: Създайте автентично примерно съдържание

Не е необходимо да сключите договор с марка, за да започнете да създавате портфолио. Примерното съдържание е вашата възможност да докажете уменията си, като използвате продукти, които вече притежавате. Концентрирайте се върху създаването на разнообразни видео формати, за да покажете на марките вашия диапазон и креативност.

Автентичност пред изпипаност: Марките искат съдържание, което изглежда истинско, така че не се притеснявайте да бъдете перфектни. Снимайте при естествено осветление със смартфона си – не е необходима скъпа камера.

Бъдете кратки и увлекателни: Повечето UGC видеоклипове са с продължителност под 60 секунди. Фокусирайте се върху силно начало в първите три секунди, за да привлечете вниманието.

Представете различни стилове: Създайте комбинация от ревюта с говорещи глави, демонстрации на продукти, естетични клипове за лайфстайл и клипове за разопаковане.

🐣 Интересен факт: Създателите често импровизират с микро-хукове (въздишка, възклицание, шепот), защото те привличат вниманието по-бързо от изпипаните реплики.

Когато през деня ви хрумват идеи, записвайте ги веднага. Използвайте функцията „Talk to Text“ на ClickUp, за да записвате бързо концепции за видеоклипове, докато сте навън. „Идея за разпаковане: сутрешна рутина с кафе с нова чаша.“ По-късно, когато сте готови да снимате, всичките ви идеи за кадри ще ви чакат на едно място, вместо да са разпръснати в различни приложения за бележки.

AI-базираните анализи предоставят практични анализи и препоръки за вашите маркетингови кампании с ClickUp Brain.

Съхранявайте всичките си творчески планове в ClickUp Docs – списъци с кадри, теми за обсъждане, чернови на сценарии. Свържете всеки документ със съответната задача, така че когато сте готови да заснемете ревюто за козметиката, всичко необходимо да е на разположение. Няма повече да се налага да претърсвате файлове или да се опитвате да си спомните къде сте запазили идеалния заглавен ред.

📢 Прочетете това: Шаблони за план за съдържание Искате да организирате лесно процеса на създаване на съдържание? Този блог предлага готови за употреба шаблони за планиране на съдържание, които ще ви помогнат да оптимизирате планирането, да повишите производителността и да поддържате екипа си в правилната посока.

Стъпка 3: Създайте портфолио с UGC

Портфолиото ви е вашето цифрово CV – това, което ще изпратите на брандовете, за да им покажете какво можете да правите. То трябва да бъде изчистено, професионално представяне на най-добрите ви примери за съдържание, което да улесни бранд мениджъра да каже „да“ на сътрудничеството с вас. Хоствайте го на прост уебсайт, страница в Notion или дори добре организирана папка в Google Drive.

Включете кратка биография, в която представяте себе си и нишата, в която работите. Добавете вашата контактна информация и линкове към съответните профили в социалните медии. Докато създавате съдържание с марки, поддържайте портфолиото си актуално, като замествате по-старите примери с най-силните си най-нови работи.

Ето един професионален ход: Създайте задача в ClickUp, наречена „Актуализиране на портфолио“, която се повтаря ежемесечно.

Създаването на задачи с помощта на изкуствен интелект в ClickUp незабавно превръща обратната връзка от клиентите в изпълними задачи за вашия екип.

Задайте го като напомняне, за да прегледате най-новата си работа и да я замените с нови образци. Портфолиото ви остава актуално, без да се налага да го актуализирате ръчно.

🎥 Ще научите пет практически стъпки – от поставянето на измерими цели и дефинирането на вашия ICP до проследяването на KPI в реално време – плюс проста рамка, която поддържа вашия наръчник актуален, докато екипът ви расте.

Стъпка 4: Настройте вашия набор от инструменти за UGC

Подходящите инструменти улесняват значително живота ви като създател, като ви помагат да оптимизирате както създаването на съдържание, така и бизнес аспектите.

За да създавате съдържание, не се нуждаете от много:

Смартфон с добра камера, просто осветление като пръстенна лампа или естествена светлина от прозореца, статив или държач за телефон, за да поддържате стабилност на кадрите, и основно приложение за редактиране като CapCut или InShot.

Когато става въпрос за управлението на бизнес аспектите, това е областта, в която създателите обикновено срещат най-големи затруднения. Имате имейли от марки в Gmail, договори в Google Drive, фактури в електронна таблица, крайни срокове в календара на телефона си и творчески брифинги, разпръснати из всичко това. По този начин се пропускат възможности и се пропускат крайни срокове.

Вместо това, управлявайте целия си UGC бизнес от ClickUp.

Преобразувайте работния си процес, преминавайки от разпръснати инструменти и ръчно отчитане към унифицирана автоматизирана продуктивност с ClickUp.

Ето как го използват успешните създатели:

Проследявайте всяка сделка с марка като задача. Създайте задача в момента, в който получите ангажимент. Добавете всички подробности – резултати, краен срок, сума на плащането, включени ревизии. Прикачете договора и краткото описание на марката директно към задачата. Всичко, от което се нуждаете за този проект, се намира на едно място.

Съхранявайте сценарии и указания в Docs. Напишете сценариите за вашите видеоклипове, съхранявайте указанията за гласа на марката и пазете шаблоните за договори в ClickUp Docs, свързани с вашите задачи. Когато дадена марка ви изпрати кратко описание по имейл, копирайте го в Doc и го свържете със задачата. Сега то може да се търси и е свързано с вашия работен процес, вместо да е заровено в пощенската ви кутия.

Вижте всичките си срокове наведнъж. Използвайте изгледа „Календар“, за да визуализирате всичко, с което сте се ангажирали. Вижте, че имате три видеоклипа, които трябва да бъдат готови следващия вторник, и не можете да поемете друга спешна работа. Това предотвратява прекомерното ангажиране – един от най-бързите начини да се изчерпите като създател.

Преодолейте творческата блокада с AI. Не знаете как да започнете рецензия на продукт? Помолете ClickUp Brain да ви предложи идеи за видео за фитнес добавки. Трябва да напишете писмо до марка за козметика? Помолете Brain да напише първи вариант, който можете да персонализирате. Това е като да имате творчески партньор на разположение 24/7.

📮 ClickUp Insight: 37% от нашите респонденти използват AI за създаване на съдържание, включително писане, редактиране и имейли. Този процес обаче обикновено включва превключване между различни инструменти, като инструмент за генериране на съдържание и вашето работно пространство. С ClickUp получавате подкрепа при писането, базирана на изкуствен интелект, в цялото работно пространство, включително имейли, коментари, чатове, документи и др. – и всичко това, като запазвате контекста от цялото си работно пространство.

📢 Прочетете това: Как да използвате ClickUp за куриране на съдържание, създадено от потребители Искате да оптимизирате процеса на създаване на потребителско съдържание? Този блог ви показва как да използвате ClickUp, за да организирате, подбирате и максимизирате въздействието на съдържанието, създадено от вашата аудитория. Идеален за маркетинг специалисти и екипи за съдържание, които искат да повишат ангажираността и ефективността!

ClickUp Модерен шаблон за календар за социални медии

Ако управлявате своя бизнес като създател на UGC за няколко марки, платформи и срокове, вече знаете колко хаотично може да бъде планирането на съдържанието. Шаблонът за модерен календар за социални медии на ClickUp опростява всичко. Той ви предоставя ясен, визуален начин да планирате публикации, да проследявате резултатите, да управлявате кампании и да съхранявате всичките си творчески ресурси на едно място, без да преминавате между пет различни приложения.

Независимо дали се занимавате с TikTok, Instagram Reels или месечните съдържателни доставки на дадена марка, този шаблон ви помага да бъдете последователни, организирани и да знаете кога какво трябва да направите. Мислете за него като за вашия команден център за всяко съдържание, което създавате.

Получете безплатен шаблон Създайте и управлявайте ефективен календар за социални медии за вашето UGC

Основни функции

Календар с функция „плъзгане и пускане” за планиране и визуализиране на всички ваши предстоящи публикации на различни платформи.

Потребителски полета за платформа, тип активи, статус, крайни срокове, етапи на одобрение и платени срещу органични резултати

Вградени статуси на задачите , за да знаете винаги какво е в процес на изпълнение, какво очаква обратна връзка или какво е готово за публикуване.

Раздел „Библиотека със съдържание“ за съхранение на сценарии, концепции за видеоклипове, вдъхновение и указания за марките

Публикувайте шаблони и контролни списъци , за да стандартизирате работния си процес (заглавия, призиви за действие, формати, надписи и др.).

Автоматизирани функции , които ви уведомяват, когато нещо се прехвърля за преглед, одобрение или се нуждае от ревизия.

Множество изгледи (списък, табло, календар) , така че можете да превключвате между редакционно планиране, производствени работни процеси и проследяване на кампании мигновено.

Безпроблемно управление на ресурсите с клипове и качване на файлове, така че всички чернови и окончателни видеоклипове да се съхраняват на едно място.

Стъпка 5: Намерете работа в областта на потребителското съдържание и се свържете с марки

Има два основни начина да намерите платени възможности за UGC: кандидатстване за работа на специализирани платформи или директно предлагане на услугите си на марки.

Платформи като Billo, Trend. io и Insense свързват създателите с марки, които активно търсят съдържание. Можете да намерите работа и на пазари за фрийлансъри като Upwork и Fiverr.

Директното представяне на идеите ви пред брандовете може да бъде много ефективно. Намерете подходящия контакт – обикновено мениджър по социални медии или маркетинг – в LinkedIn или на уебсайта на компанията. Изпратете им кратко, персонализирано имейл, в което обяснявате защо сте подходящ за техния бранд, и включете линк към портфолиото си.

Направете вашата комуникация по-ефективна с:

Персонализирано представяне: Покажете, че сте проучили и разбирате тяхната марка.

Връзка към портфолио: Улеснете им достъпа до вашите работи

Предложение за добавена стойност: Обяснете накратко какво можете да допринесете за техните маркетингови усилия.

Ясно призив за действие: Помолете за конкретна следваща стъпка, като например кратък разговор за техните нужди от съдържание.

🐣 Интересен факт: Потребителите се доверяват на препоръките от хора, които познават, и „хора като тях“ много повече, отколкото на рекламите на марките.

Ето тук организацията става от решаващо значение. Не можете просто да изпратите петдесет имейла на непознати хора и да се надявате на най-доброто, без да ги проследявате. Ще забравите с кого сте се свързали, кога да ги потърсите отново или дори какво сте им казали.

Създайте списък в ClickUp, наречен „Brand Outreach“ (Обхват на марката). Всяка марка, с която се свържете, се превръща в задача. Добавете персонализирани полета за „Име на контакт“, „Дата на изпращане на имейл“, „Дата на проследяване“ и „Статус“ (В очакване на отговор, Заинтересован, Незаинтересован, Резервиран). Настройте автоматизация, която премества задачата в статус „Необходимо проследяване“ седем дни след като я маркирате като „В очакване на отговор“.

Табло за успеха на клиентите проследява ангажираността на клиентите и нивата на поддръжка за проактивно управление на взаимоотношенията

Тази система ви предпазва от това да изглеждате непрофесионално, като случайно предложите една и съща марка два пъти или забравите да се свържете с някой, който е проявил интерес. Тя превръща разпръснатите контакти в проследим процес.

Стъпка 6: Определете цените си за UGC

Да определите каква цена да поискате може да е трудно, но не подценявайте работата си. Цените ви зависят от опита ви, типа съдържание, което създавате, и как марката планира да го използва. Като начинаещ, можете да започнете с около 100–250 долара за едно видео. Като изградите портфолио и натрупате опит, можете да увеличите цените значително.

Винаги имайте на разположение ценова листа, която да изпратите на потенциални клиенти, но бъдете отворени за преговори, особено в началото. Най-важното е винаги да използвате ясен договор, в който са описани резултатите, сроковете, правата за използване и условията за плащане.

Съхранявайте шаблона си за ценова листа в ClickUp Docs. Когато дадена марка попита за цените, можете бързо да го дублирате, да го персонализирате за техния проект и да го споделите. Съхранявайте там и шаблона си за договор. Като имате всичко това под ръка, изглеждате професионално и ускорявате процеса на резервация.

Използвайте персонализирани полета, задвижвани от изкуствен интелект, в ClickUp, за да записвате и регистрирате важни подробности.

Проследявайте статуса на плащанията, като използвате персонализиран работен процес: „Изпратена фактура“ → „Очакващо плащане“ → „Платено“. Добавете персонализирано поле за „Сума по фактура“, за да можете бързо да видите колко приходи реализирате всеки месец. Когато решавате дали да повишите цените си, ще разполагате с реални данни, вместо да се налага да гадаете.

Ключови фактори, които влияят върху ценообразуването:

Фактор Въздействие върху цената Видео срещу снимка Видеото почти винаги се заплаща по-скъпо от фотосесиите. Права на ползване Съдържанието за платени реклами струва повече от органичните публикации в социалните мрежи. Ексклузивност Ако дадена марка иска да работите изключително с нея, поискайте по-висока цена. Ревизии Базовата цена трябва да включва един или два кръга; повечето струват допълнително. Време за изпълнение Спешните задачи, които изискват да се изостави всичко друго, се таксуват с такса за спешност.

Съвети за успех като създател на UGC

Създаването на страхотно съдържание е първата стъпка, но изграждането на устойчива кариера като създател на UGC е нещо повече от заснемането на видеоклипове. Дългосрочният успех идва от изграждането на силни взаимоотношения, следенето на тенденциите и управлението на творческата ви работа като истински бизнес.

Свържете се с други създатели на потребителско съдържание

Общността на UGC е изключително сътрудническа. Мислете за другите създатели като колеги, а не като конкуренти. Изграждането на взаимоотношения с колеги може да доведе до препоръки за работа, ценни съвети и емоционална подкрепа, когато имате по-слаб месец.

Присъединете се към общностите на създателите на платформи като Discord, Facebook или X (по-рано Twitter). Ангажирайте се искрено, като споделяте съвети, празнувате успехите на другите и задавате обмислени въпроси. Ще бъдете изненадани колко често друг създател ще ви предложи сделка с марка, защото е прекалено зает или не е подходящ за нея.

Когато срещнете други създатели, които работят в допълващи се ниши, добавете ги в документ, озаглавен „Мрежа от създатели“. Отбележете тяхната специалност, контактна информация и всички марки, с които работят редовно.

Когато дадена марка се свърже с вас с молба за съдържание в ниша, която не е вашата силна страна, можете да я насочите към някого от вашата мрежа – а той ще направи същото за вас.

📢 Прочетете това: Кариерно развитие в маркетинга Чудите се как да развиете кариерата си в маркетинга? Този блог разглежда различните роли, умения и стъпки, от които се нуждаете, за да успеете в света на маркетинга – независимо дали сте в началото на кариерата си или искате да се издигнете.

Бъдете в крак с актуалните формати

Социалните медии се развиват бързо и марките искат да работят с създатели, които разбират актуалните тенденции. Отделяйте малко време всеки ден, за да разгледате TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts и да видите какво е на мода. Обръщайте внимание на популярните звуци, стилове на редактиране и видео формати.

Не е необходимо да копирате тенденциите точно. Най-добрите създатели ги адаптират, за да отговарят на тяхната ниша и стил. Да бъдете в крак с актуалните тенденции прави вашето съдържание по-ценно и показва на марките, че знаете как да създавате видеоклипове, които ще се представят добре на техните целеви платформи.

Когато забележите тенденция, която би могла да работи за вашата ниша, веднага я уловете.

Създайте задача, наречена „Идеи за актуални формати“, и използвайте AI инструменти като ClickUp Brain, за да ви помогнат да я адаптирате. „Как мога да приложа тенденцията „подгответе се с мен“ към ревюта на технологични продукти?“.

AI генерирана Instagram стратегия ClickUp Brain изработва персонализирани планове за социални медии и основни елементи на съдържанието за вашата марка.

ClickUp Brain може да ви предложи гледни точки, за които може би не сте се сетили, превръщайки една обща тенденция в нещо уникално ваше.

Създайте системи за управление на работния процес на UGC

Когато започнете да сключвате повече сделки с марки, е изключително важно да бъдете организирани. Жонглирането с множество проекти, срокове и искания за ревизия може бързо да доведе до изчерпване и пропуснати резултати. Наличието на солидна система прави голяма разлика.

Ето как изглежда пълният работен процес на създател на UGC в ClickUp:

Марката се свързва с вас или вие получавате ангажимент → Създайте задача с всички подробности за проекта, приложете брифинга и договора, определете крайния срок.

Време за създаване → Отворете задачата, прегледайте инструкциите в прикачения документ, проверете списъка с кадри и заснемете съдържанието.

Подайте за одобрение → Качете видеото си към задачата, като използвате Clips, уведомете марката чрез коментар и променете статуса на „В очакване на одобрение“.

Искани ревизии → Марките коментират директно задачата с обратна връзка, вие правите редакции и я изпращате отново, без да губите нишката.

Одобрено → Преминаване към статус „Изпратена фактура“, проследяване на плащането, маркиране като завършено при плащане.

Всичко за този проект – от първоначалното представяне до окончателното плащане – се намира в една задача с пълна история. Без търсене. Без забравяне. Без стрес.

🎥💭 Искате да видите как точно автоматизацията на работния процес може да ви спести часове всяка седмица? Гледайте този кратък урок за създаване на автоматизации без кодиране, които оптимизират целия ви работен процес като създател на UGC – от проследяване на проекти до управление на крайни срокове.

Управлявайте всичко от презентациите до плащанията на едно място с ClickUp и превърнете страничната си дейност като създател в устойчив бизнес.

Превърнете страничната си дейност с UGC в истински бизнес

Ето истината за това как да станете успешен създател на UGC: Създаването на съдържание става по-лесно с практиката. Снимането се подобрява. Редактирането става втора природа. Намирането на своя глас става естествено.

Какво отличава създателите, които се изчерпват след три месеца, от тези, които изграждат устойчиви бизнеси? Системите.

Успешните създатели следят своите предложения, знаят своите цифри и никога не пропускат крайни срокове, защото всичко се намира на едно място, а не е разпръснато в различни приложения, които забравят да проверят. Не е нужно да сте организирани по природа. Просто се нуждаете от работно пространство, което ви помага да бъдете организирани автоматично.

Започнете да третирате работата си като създател като бизнес, какъвто всъщност е. Изградете системите си сега, докато нещата са управляеми. Когато се занимавате с десет сделки с марки с припокриващи се срокове, вече е твърде късно – вече се давите.

Започнете да използвате ClickUp безплатно и създайте бизнес за създатели, който се разраства без хаос.

Често задавани въпроси за това как да станете създател на UGC

Разбира се. Много успешни създатели се специализират в „безлично“ съдържание, като демонстрации на продукти само с ръце, естетични кадри от втори план или видеоклипове с гласово озвучаване. Марките ценят качеството и автентичността на съдържанието, а не дали виждат лицето ви.

Повечето създатели получават заплащане за всеки продукт чрез банков превод, PayPal или директно чрез платформата за потребителско съдържание, която ги свързва с марката. Плащането обикновено се извършва след одобряване и доставка на съдържанието.

Създателите на UGC се заплащат за самото съдържание, което марките използват в своите канали. Инфлуенсърите се заплащат за достъпа до тяхната аудитория. Не е необходимо да имате много последователи, за да бъдете създател на UGC – броят на вашите последователи няма значение.

Да, това е чудесна допълнителна дейност, защото е гъвкава. Вие контролирате графика си, работите отвсякъде и поемате толкова проекти, колкото искате. Много създатели започват на непълно работно време и разширяват дейността си, като сключват повече сделки с марки.