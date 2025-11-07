Трансформацията с изкуствен интелект не е проект, а задача на ръководството

Поне веднъж седмично имам разговор, който протича по следния начин: Ръководител на ниво C ми казва: „О, ние вече имаме AI – имаме ChatGPT, Copilot, може би и Glean. ”

И тук идва изненадата: „Но честно казано, никой не го използва.“

Това не е AI трансформация, а неуспешно внедряване на AI.

Истинската AI трансформация е, когато цялата компания, от висшето ръководство до отделните служители, е преосмислила фундаментално начина, по който се извършва работата. Това е, когато всеки човек в организацията е видял какво може да направи AI и активно го използва, за да елиминира ръчните, отнемащи време и неефективни процеси.

И ето истинският поврат: не става въпрос за автоматизиране на старите навици, а за поставянето им под въпрос и намирането на по-бърз, по-умен и по-интелигентен начин за постигане на по-добри резултати.

Наръчникът за цифрова трансформация няма да проработи тук

Лидерите обичат да правят паралели с цифровата трансформация. Аз самият използвам тази аналогия. Помните ли, когато конференциите на Gartner години наред повтаряха това послание?

CIO трябваше да използват технологиите, за да развият своите бизнес модели. Победителите бяха компании като Netflix, които използваха технологиите, за да се модернизират, докато Blockbuster остана назад.

Но тук AI трансформацията се различава драстично от предшественика си:

Цифровата трансформация означаваше големи, капиталоемки проекти , управлявани чрез строги системи и PMO.

AI трансформацията, от друга страна, е динамична и бърза – тя се случва във всички функции и се движи от това колко бързо хората могат да преосмислят начина, по който решават проблемите.

Помислете за това за момент. Цифровата трансформация оказа влияние върху конкретни проекти и инициативи. AI трансформацията засяга всеки един служител във вашата компания. Какъв е комбинираният ефект от това, че всички работят по-умно, по-бързо и по-ефективно?

Това е мястото, където се случва магията. Това е това, което оказва пряко влияние върху вашите крайни резултати.

Повечето компании мислят, че са внедрили AI, защото са пуснали чатбот или са лицензирали няколко AI инструмента. Но истинската празнина не е достъпът до AI, а липсата на система, която свързва AI с контекста, изпълнението и резултатите.

Организациите, които отбелязват значими промени, не само използват AI – те са я вградили в самата работа.

Въпреки бързото развитие на AI, много екипи все още се сблъскват със значителни пречки при внедряването му. Неотдавнашно проучване на ClickUp разкри, че 23% от хората не са сигурни откъде да започнат с AI, а 27% смятат, че се нуждаят от допълнително обучение, за да го използват ефективно. Тези предизвикателства могат да забавят напредъка и да попречат на организациите да реализират пълните предимства на AI. (Източник: ClickUp Insights) Въвеждането на AI не трябва да е трудно – ClickUp е решението за всеки екип. Ерата на внедряването на AI приключи. Водете AI трансформацията си с ClickUp Brain.

Това е техническо, функционално и културно, но не в еднаква степен.

Тази матрица показва как обединените работни пространства и интегрираната AI водят до реално повишаване на производителността.

Когато лидерите ме питат дали трансформацията чрез изкуствен интелект е предимно техническа, функционална или културна, отговорът ми е: и трите, но на много различни нива на трудност.

Техническата промяна? Това е лесната част.

Ако използвате платформа като ClickUp Brain, ние сме създали инструментите, от които се нуждаете, точно там, където вече се извършва работата. Нашият AI не е просто чат инструмент за задаване на въпроси и обобщаване на данни; той е и мощен инструмент за анализ и интерпретация на сложни данни. Той изпълнява работа, вградена в работните процеси, с агенти, които движат работата напред, без потребителите дори да знаят, че са задействали нещо.

Истинската тежка работа се крие във функционалните и културните промени. Вие преосмисляте как работата преминава от приемане към изпълнение и отчитане – и как хората взаимодействат както със системите, така и помежду си по време на този процес.

Това е мястото, където повечето компании се провалят: управлението на промените.

По време на ерата на цифровата трансформация проектните мениджъри и PMO определяха успеха или провала на инициативите. Всички останали просто изпълняваха възложените им задачи и актуализираха плана на проекта. AI трансформацията демократизира този контрол за всички в организацията. Вече всеки може да управлява и оптимизира собствените си работни процеси – независимо дали са свързани с проекти или просто с обичайните дейности на отдела.

Това означава, че трансформацията засяга всяка функция на бизнеса. И този вид радикална промяна трябва да дойде отгоре надолу.

📮 ClickUp Insight: 47% от участниците в нашето проучване никога не са пробвали да използват AI за ръчни задачи, но 23% от тези, които са го направили, казват, че това значително е намалило натоварването им. Тази разлика може да е нещо повече от технологична пропаст. Докато ранните потребители постигат измерими ползи, мнозинството може би подценява трансформационния потенциал на AI за намаляване на когнитивното натоварване и спестяване на време. 🔥 ClickUp Brain преодолява тази празнина, като безпроблемно интегрира AI във вашия работен процес. От обобщаване на теми и изготвяне на съдържание до разбиване на сложни проекти и генериране на подзадачи, нашата AI може да направи всичко. Няма нужда да превключвате между инструменти или да започвате от нулата. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, прекарано в изготвянето на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

🔍 Извод: Успехът на AI зависи по-малко от експериментирането и повече от интеграцията. Компаниите, които печелят с AI, са тези, които обединяват инструменти, екипи и контекст.

Истинската сила се крие в трансформацията между екипите

Имах момент, който фундаментално промени начина, по който мисля за потенциала на AI.

Нашият главен изпълнителен директор, Зеб, каза нещо, което ми остана в съзнанието:

Бъдещите IC ще бъдат мениджъри на AI агенти.

Бъдещите IC ще бъдат мениджъри на AI агенти.

Това промени всичко. Непрекъснато говорим за „човека в цикъла“, но това отива още по-далеч.

AI не само помага – тя дава суперсили на всеки в работната сила. Всяко ниво на работниците става по-умно с AI асистентите, способни да вземат по-информирани решения и да изпълняват работата по-бързо. Тъй като хората все още мислят за AI като за търсене и отговор, не става въпрос само за вземане на решения – става въпрос за действително ИЗПЪЛНЕНИЕ на работа за потребителите, справяне с рутинните и ръчни стъпки като промяна на статуса, копиране и поставяне и преместване на работа от едно място на друго.

Това ми напомня колко по-умно е поколението на децата ми в сравнение с нас на тяхната възраст, с незабавен достъп до качествени образователни материали чрез интернет и YouTube. AI пренася това на следващото ниво, вграждайки тази интелигентност във всеки аспект от начина, по който работим, и повишава нивото на всеки работник, който влиза в работната сила, както и на тези, които вече са на място, които сега имат на разположение отговори как да работят по-бързо и инструменти, с които да го правят.

Но ето ключът: истинската сила на компанията, която използва изкуствен интелект, се проявява, когато сътрудничеството протича между екипите, а не само в рамките на екипа. Тогава конвергенцията става критична, защото изолираните инструменти за изкуствен интелект не могат да осигурят истинска трансформация. Те увеличават разрастването на работата, вместо да го намаляват.

Решението е конвергентна AI работна среда, в която инструментите, екипите и данните работят синхронизирано – благодарение на ClickUp Brain – така че работата протича безпроблемно във всички функции.

Това е мястото, където се запалвам, защото виждам този модел всяка седмица.

Компаниите ми казват, че са „опитали AI“ с самостоятелни инструменти като ChatGPT, Gemini или дори Copilot. Тези инструменти добавят леки функции за управление на проекти, защото са осъзнали, че няма смисъл да задавате въпроси на AI, ако не можете да използвате това съдържание за нещо в реалната си работа – задачи, проекти или документи.

Тези инструменти обаче затрудняват значително разбирането от страна на потребителите как да използват ефективно AI и имат ограничен капацитет да трансформират наистина тяхната работа.

Начинът, по който е изграден ClickUp Brain, променя изцяло играта. Нашият AI живее в платформа за управление на работата – там, където вече планирате, изпълнявате и обсъждате работата. Можете да го вградите в работните процеси. Агентите на Ambient могат да отговарят на въпроси, да идентифицират дублиращи се задачи, да предлагат свързана работа, да създават нови задачи и да придвижват работните процеси напред – и всичко това, без потребителите дори да осъзнават, че са активирали агент.

С дълбоката интеграция на ClickUp между системите, това въздействие се усилва, създавайки единен източник на информация и автоматизация в цялата ви технологична инфраструктура. Ние оптимизираме работните процеси между платформите, така че потребителите да не се налага да превключват между различни места, елиминирайки потенциалните грешки и преработки, които възникват при ръчното свързване на несвързани системи.

Истинската AI трансформация не е „добавихме чатбот“. Тя е, когато самата работа става интелигентна – решенията, актуализациите, отговорите и следващите стъпки се случват в рамките на работния процес, а не в отделни инструменти. Ето какво предлага AI стека на ClickUp: ClickUp Brain → анализира работата, генерира следващите стъпки и обобщава незабавно → анализира работата, генерира следващите стъпки и обобщава незабавно

ClickUp Brain MAX (Talk to Text) → превръща гласа в задачи, документи и действия → превръща гласа в задачи, документи и действия

ClickUp Enterprise Search → извлича отговори от ClickUp и свързани инструменти като Notion, GitHub и Google Drive. От глас към действие: Brain Max превръща вашите гласови команди в незабавни отговори и автоматизирани задачи Заедно те премахват разликата между мислене, записване и изпълнение. Без превключване на контекста, без ръчно съединяване. Това е преходът от AI като инструмент към AI като операционна система за работа.

Смелата стъпка е да предприемете действие

Точно тази сутрин се срещнах с един CIO, който говори за необходимостта от „цифрова трансформация“ на компанията му. Те дори не мислеха за AI все още. Веднага го предизвиках: „Трябва да мислите за това сега.“

Той разполага с десетилетие натрупана смесица от приложения, разпръснати из цялата компания, и членове на екипа, които знаят как да управляват проекти само по един начин.

Казах му директно: „Ще ги впечатлим с това как трябва да трансформират начина си на работа. Вашата задача, три месеца след като сте поели тази длъжност, е да стимулирате тази промяна. Не само да мислите за консолидиране на инструментите, но и за трансформация на бизнеса.“

В края на 30-минутния ни разговор, един от лидерите на нашия екип, който преди това не беше успял да присъства на среща, изрази желание да види повече.

Защо? Защото той осъзнаваше какво е заложено на карта.

🧩 Ето какво казвам на всеки лидер Не се страхувайте да преминете към конвергентна платформа като ClickUp. Страхувайте се, ако НЕ направите тази крачка. Вашите конкуренти се трансформират с AI в момента. Ако вие не го правите, вече сте изостанали.

Какво означава наистина „AI-Native“

Компанията, която използва изкуствен интелект, не е тази, в която ръководството е направило голямо обявление за „приемане на изкуствен интелект“. Това е компанията, в която цялата организация – от ръководството до IC – е променила фундаментално подхода си към работата.

Умните лидери и компании са тези, които приемат и насърчават култура на поставяне под въпрос на това защо нещата са се правили по определен начин в миналото. Те предлагат нови начини за правене на нещата. Те дават възможност на хората да бъдат свои собствени агенти на промяната.

Играта е преминала на по-високо ниво за всички. По същия начин, по който всяко поколение деца става по-умно, всяко поколение работници ще очаква да използва AI като свой партньор от самото начало. Компаниите трябва да очакват, че всички ще са запознати с AI и винаги ще мислят как да правят нещата по-добре.

Гарантирам, че всеки екип, независимо от работните си процеси, ще види ползата от ClickUp AI в някаква форма. Дори ако сте екип от един човек, който управлява лични задачи, индивидуални срещи, протоколи от срещи или работа, разпръсната в таблици, документи и имейли – ние можем да подобрим вашата продуктивност. Дайте ми екип и неговите работни процеси, и ползата ще бъде експоненциална. Ето там обсъждаме как компаниите могат да станат супермощни с ClickUp Brain.

📘 Прочетете още: Как да използвате AI за управление на знанията

Вашата трансформация започва с ангажираността на ръководството

Успехът или провалът на AI трансформацията зависи от това дали ръководството й дава приоритет и стимулира необходимата културна промяна. Трансформация от такъв мащаб не може да се осъществи чрез експерименти на ниско ниво или изолирани пилотни проекти в отделните отдели.

Задачата на ръководството е ясна:

Определете визията и стратегическите императиви

Изберете технология, която позволява конвергенция, контекст и интелигентна автоматизация.

Насърчавайте управлението на промените до финалната линия

Моделирайте поведението, което очаквате от вашите екипи.

Поздравете екипите, които трансформират старите начини на работа с нови, базирани на AI подходи.

Организациите, които ще просперират в ерата на AI, ще бъдат тези, в които лидерите подкрепят прехода към унифицирана, AI-управлявана работна среда и дават да се разбере, че това не е просто IT проект. Това е основен двигател на конкурентното предимство и дългосрочния растеж.

Часът тиктака. Трансформацията е в ход. Единственият въпрос е дали ще я ръководите или ще останете назад.

Готови ли сте да поведете AI трансформацията си?

Разгледайте ClickUp Brain – Открийте как AI се интегрира във вашите работни процеси, за да трансформира начина, по който функционира цялата ви организация. Прочетете за скритите разходи на разрастването на работата – Открийте защо конвергенцията е основата за успешната трансформация на AI. Запишете се за демонстрация за предприятия – Нека обсъдим как ClickUp може да подпомогне трансформацията на вашата организация в областта на изкуствения интелект.

Ангела Бънър е технически директор в ClickUp, където работи с лидери на предприятия за разработване на трансформации на работата, задвижвани от изкуствен интелект. С десетилетия опит в подпомагането на организации да се справят с промените, задвижвани от технологиите, тя съветва мениджърите как да преминат от фрагментирани инструменти към конвергентни, интелигентни работни пространства, които отключват експоненциално увеличение на производителността.

Често задавани въпроси за AI трансформацията

AI трансформацията е процесът на преосмисляне на начина, по който се извършва работата, чрез вграждане на изкуствен интелект директно в работните процеси. Не става въпрос за добавяне на нови инструменти, а за интегриране на AI във всички нива на бизнеса, така че хората, данните и системите да работят по-умно и по-бързо заедно.

Цифровата трансформация се фокусира върху внедряването на нови технологии за модернизиране на операциите. AI трансформацията отива по-далеч – тя автоматизира вземането на решения, свързва данни между системи и непрекъснато оптимизира работните процеси на екипа. Тя засяга всеки служител, а не само проектите, ръководени от IT отдела.

Конвергентното AI работно пространство обединява инструменти, екипи и данни в една платформа, позволявайки на AI да действа безпроблемно в тях. В ClickUp това означава, че AI се занимава с планирането, изпълнението и отчитането на едно място, което намалява разпръскването на работата и превръща автоматизацията в реално въздействие върху бизнеса.

Трансформацията с изкуствен интелект е успешна, когато ръководството я превърне в стратегически приоритет. Ръководителите трябва да определят ясна визия, да моделират поведение, основано на изкуствен интелект, да инвестират в конвергентни технологии като ClickUp Brain и да водят културната промяна, така че всеки екип да използва изкуствен интелект, за да елиминира неефективността и да ускори резултатите.

Общите показатели включват: – Намаляване на ръчните или повтарящи се задачи – По-малко превключвания между инструменти – По-къси проектни цикли и по-бързо вземане на решения – По-висока удовлетвореност на служителите от скоростта и яснотата на работния процес

ClickUp Brain вгражда интелигентност там, където се извършва работата. Функции като ClickUp Brain MAX, Enterprise Search и AI Agents свързват контекста, автоматизират актуализациите и изпълняват действия в същото работно пространство, помагайки на организациите да преминат от разпръснато използване на AI към унифицирана, задвижвана от AI операционна система за работа.