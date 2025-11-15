Топ 10 AI гласови агенти за 2025 г. (с примери за употреба)

Изкуственият интелект оказва влияние върху гласовите взаимодействия в различни индустрии. Всъщност се прогнозира, че глобалният пазар на гласови AI агенти ще нарасне до огромните 47,5 милиарда долара, при CAGR от около 34,8%.

С възможностите си за дълбоко обучение, AI гласовите агенти са преминали от простото планиране на срещи към по-сложни задачи като отстраняване на технически проблеми с помощта на насочени работни процеси, разрешаване на конфликти и оценяване на намеренията и бюджета на клиентите, за да предложат подходящи продукти и решения.

В тази статия ще разгледаме най-добрите AI гласови агенти и как те помагат на бизнеса да взема по-интелигентни, основани на данни решения, като същевременно подобряват клиентското преживяване.

AI гласови агенти на един поглед

Ето една кратка сравнителна таблица на всички инструменти, които са влезли в нашия списък 👇

Инструмент Най-подходящи за Най-добри функции Цени ClickUp Екипи, за които продуктивността е на първо място и които искат управление на задачите чрез гласови команди Размер на екипа: Всеки AI агенти, преобразуване на реч в текст, записване на бележки от срещи, търсене в работната среда Безплатни завинаги, платени планове от 7 $/месец ElevenLabs Ултрареалистично клониране на глас и TTS Размер на екипа: Създатели, екипи за поддръжка Клониране на глас, RAG, динамични променливи, ниска латентност Безплатен план, Платени планове от 5 $/месец Lindy Автоматизиране на гласови работни процеси без кодиране Размер на екипа: малки и средни предприятия, оперативни екипи Визуален конструктор, мулти-агентни потоци, над 4000 интеграции Безплатен план, Pro от 49,99 $/месец Deepgram Разработчици, създаващи персонализирани AI гласови инструменти Размер на екипа: Организации с голям брой технически специалисти ASR/TTS API, аудио интелигентност, контроли по време на разговор Безплатен план, платен от 4000 долара/година Synthflow Визуален дизайн на потока на гласовия агент Размер на екипа: Агенции, екипи по продажбите Драг-енд-дроп конструктор, настройка на гласа, тригери за приложения Безплатен пробен период, планове от 450 $/месец Vapi Изграждане на мащабируема AI гласова инфраструктура Размер на екипа: Разработвателни екипи, инфраструктура за обаждания Инфраструктура за гласови команди в реално време, тестване в Sandbox, предпазни мерки Безплатни, с плащане по потребление, цени за предприятия Retell AI Извършване на групови обаждания и мониторинг на обаждания Размер на екипа: Бизнес процеси на предприятието Групови обаждания, брандиран идентификатор на обаждащия се, анализи Безплатно, от 0,07 $+/мин, цени за предприятия Cognigy Кал центрове за предприятия Размер на екипа: Големи операции за обслужване на клиенти Пренасочване на повиквания, плащане по време на разговор, дълъг памет Персонализирани цени Murf. ai AI гласови коментари със студийно качество Размер на екипа: Създатели, маркетинг специалисти Гласов редактор, интеграция с Canva/Slides, синхронизация на гласа Безплатни, платени от 29 $/месец Bland Мащабируеми изходящи гласови кампании Размер на екипа: Продажби, здравни операции Визуален конструктор, CRM действия, инфраструктура с автоматично мащабиране Персонализирани цени

Какво да търсите в AI гласовите агенти?

Правилният избор зависи изцяло от конкретния случай на употреба и бизнес изискванията. Въпреки това, има някои фактори, които задължително трябва да се вземат под внимание:

Забавяне и производителност в реално време: Дайте приоритет на AI гласовите агенти с ниско забавяне. Ако вашият случай на употреба изисква естествени разговори, стремете се към време за отговор под 800 милисекунди.

Точност и надеждност: Потърсете AI гласов агент, който може точно да транскрибира човешката реч, дори с различни езици, акценти и фонови шумове.

Персонализиране и контрол: Определете нивото на контрол, което искате да имате над AI гласа си, независимо дали става въпрос за настройка на характеристиките на гласа, избор на AI модели или обучение на базата на вашата вътрешна база от знания, за да поддържате последователността на марката.

Интеграции: Изберете инструмент, който лесно се свързва с вашите съществуващи системи, включително CRM, центрове за поддръжка и други бази данни с вградени конектори и API.

Сигурност и съответствие: Потърсете функции за сигурност като криптиране от край до край и редактиране на лична информация (PII) и спазване на стандарти като SOC 2 и GDPR.

Най-добрите AI гласови агенти

1. ClickUp (Най-подходящ за екипи, които се нуждаят от производителност + AI гласова интеграция)

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, намалява разпръскването на работата и обединява задачи, проекти, документи, цели и чат в едно единно работно пространство за съвместна работа.

ClickUp Brain е AI асистент, вграден в ClickUp, за да повиши производителността и да интегрира гласови функции в управлението на проекти.

С ClickUp Brain можете да:

Обсъждайте идеи, създавайте брифинги и делегирайте задачи

Създавайте бележки от срещи за седмични спринтове

Създавайте персонализирани AI агенти за всяка задача без код

Търсете в задачи, документи, чатове и инструменти, за да получите незабавни отговори с пълен контекст.

Говорете, за да изпълните задачите си в работното си пространство

Представете си го като централна интелигентна система, която свързва всеки аспект от вашата работа. В основата на Brain са AI агентите и функциите за преобразуване на говор в текст.

ClickUp AI Agents са автономни, интелигентни асистенти, които могат да разсъждават, да отговарят и да изпълняват задачи в цялото ви работно пространство. Можете да създадете агент, който да отговаря на въпросите на екипа, да автоматизира повтарящи се задачи или да създадете персонализирани агенти от нулата за вашите уникални бизнес нужди.

Тъй като нашите агенти разчитат изцяло на вътрешни приложения, като ClickUp Docs и ClickUp AI Notetaker, като живи бази от знания, всяко действие е подкрепено от надеждна и актуална информация.

Създайте и внедрете AI агенти на ClickUp, които могат да разсъждават, да отговарят и да изпълняват задачи в цялото ви работно пространство.

Използвайте функцията Talk-to-Text на ClickUp, за да интегрирате гласови възможности в работното си пространство.

Да предположим, че искате актуална информация от член на екипа. Просто натиснете „fn“ и говорете, сякаш разговаряте с асистента си: „Можеш ли да помолиш Джейми да даде приоритет на документа за планиране на спринта и да ми го изпрати до утре в 17:00“, и ClickUp Brain автоматично свързва подходящите хора, документи и задачи.

Кажете кой, кога и какво искате да предадете, и функцията за преобразуване на реч в текст на ClickUp ще спомене хората, ще свърже документите и ще планира събитията.

Освен това, можете дори да преобразувате речта в текст от вашите Android или iPhone устройства. Диктувайте бележки, задачи и документи, без да се притеснявате от неравномерни паузи или грешки. С AI Auto-Edit, ClickUp полира текста в реално време. Нашият инструмент поддържа над 50 езика и разбира контекстуални @mentions и връзки, за да свърже работата.

Най-добрите функции на ClickUp

ClickUp AI Agents: Създавайте и внедрявайте AI агенти без кодиране, за да автоматизирате задачи, да предоставяте автономни отговори и да управлявате проекти. Използвайте готови за употреба агенти, като Project Manager и Deadline Guardian, или създавайте персонализирани агенти от нулата.

ClickUp Brain Talk-to-Text : Говорете, за да добавите бележки, задачи и документи в работното си пространство. Нашият инструмент разбира над 50 езика и преобразува речта в текст в реално време с контекстно-ориентирани @mentions и ги свързва автоматично. Говорете, за да добавите бележки, задачи и документи в работното си пространство. Нашият инструмент разбира над 50 езика и преобразува речта в текст в реално време с контекстно-ориентирани @mentions и ги свързва автоматично.

ClickUp AI Notetaker : Създавайте AI бележки и транскрипции от срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Записвайте дискусии, създавайте обобщения и извличайте задачи за действие. Създавайте AI бележки и транскрипции от срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. Записвайте дискусии, създавайте обобщения и извличайте задачи за действие.

Задавайте контекстуални въпроси в ClickUp Tasks и Docs: Използвайте AI, за да получите незабавни, богати на контекст отговори от цялото си ClickUp Workspace и свързани приложения като Google Drive и Salesforce.

Ограничения на ClickUp

Мобилното приложение отразява богатия на функции дизайн на уеб платформата и понякога може да бъде прекалено сложно.

Цени на ClickUp

Оценки и отзиви за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Ето едно ревю от G2:

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам множество AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

Новият Brain MAX значително подобри производителността ми. Възможността да използвам няколко AI модели, включително усъвършенствани модели за разсъждение, на достъпна цена улеснява централизирането на всичко в една платформа. Функции като преобразуване на глас в текст, автоматизация на задачи и интеграция с други приложения правят работния процес много по-гладък и по-интелигентен.

2. Eleven Labs (Най-добър за ултрареалистично преобразуване на текст в реч и клониране)

чрез ElevenLabs

Платформата ElevenLabs Agents ви позволява да внедрите AI гласови агенти в уеб, мобилни устройства или телефония за минути. Тя създава едни от най-реалистичните AI гласове, които не приличат на роботизираните взаимодействия, от които всички сме се уморили.

Можете да избирате от над хиляда AI гласа на 32 езика или да клонирате собствения си глас, използвайки кратък (1-2 минути) запис, за да имате пълен контрол над гласа на марката.

След като зададете основния си глас, винаги можете да настроите тона, акцента и темпото на AI гласовете, за да се адаптират към различни езици, региони или типове клиенти.

Забележително е, че гласовите агенти на ElevenLabs използват оптимизиран модел за поредност с ултра ниска латентност (~75 ms+). Това означава, че те могат да разбират паузи, припокривания и прекъсвания, за да преформулират отговорите в реално време. Така че, когато клиентите прекъсват или говорят едновременно с агента, той отговаря точно както бихте направили в реални разговори.

Най-добрите функции на ElevenLabs

Използвайте вградената функция Retrieval-Augmented Generation (RAG), за да снабдите агентите с вътрешни документи на компанията, често задавани въпроси и URL адреси, така че те да извличат и предоставят отговори, съответстващи на бранда.

Добавете динамични променливи и преопределения, за да персонализирате взаимодействията, без да предоставяте чувствителни данни за клиентите на базовата конфигурация на агента.

Свържете своя агент с вътрешни инструменти и API, за да задействате реални действия като запазване на срещи или актуализиране на поръчки.

Ограничения на ElevenLabs

Въпреки че качеството на гласа е високо, някои потребители считат, че функцията за дублиране на гласа е средна и отбелязват липса на разширени опции за персонализиране.

Цени на ElevenLabs

Безплатно

Стартово ниво: 5 долара на месец

Създател: 11 долара на месец

Pro: 99 долара на месец

Мащаб : 330 долара на месец

Бизнес : 1320 долара на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за ElevenLabs

G2: 4,5/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Elevenlabs?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много ми харесва в ElevenLabs, е невероятното качество и реализъм на гласовете. Те звучат естествено, привлекателно и са изключително гъвкави, което ги прави идеални за професионални проекти.

Това, което най-много ми харесва в ElevenLabs, е невероятното качество и реализъм на гласовете. Те звучат естествено, увлекателно и са изключително гъвкави, което ги прави идеални за професионални проекти.

3. Lindy (Най-добър за автоматизиране на сложни бизнес работни процеси)

чрез Lindy

Lindy е платформа за AI асистенти без код, която ви помага да автоматизирате бизнес процесите с помощта на мощни агенти. Инструментът предлага най-простия подход за създаване на гласови AI агенти.

Можете да конфигурирате потоците на обажданията с помощта на визуален конструктор, в който просто плъзгате и пускате стъпки, свързвате ги с логически разклонения и решавате какво да задейства дадено действие.

По принцип получавате пълна автономност по отношение на това как агентите взаимодействат, кого уведомяват и какво правят след това. Автономността е ефективна за предвидими обаждания, като IVR работни процеси, планиране на срещи и др.

Освен гласовите взаимодействия, Lindy ви помага да автоматизирате задачите след разговора. Можете да добавите стъпки в работния процес, за да регистрирате разговори, актуализирате CRM записи, изпращате обобщения на разговори и задействате действия в хиляди приложения и услуги.

Най-добрите функции на Lindy

Изберете от готови за употреба шаблони за AI гласови агенти или опишете своя гласов поток на Lindy AI и го оставете да го създаде за вас само за няколко минути.

Проектирайте работни процеси с няколко агенти, които позволяват на един агент да започне разговори и да пренасочва обажданията към друг.

Интегрирайте и свържете вашите AI работни процеси с над 4000 приложения на трети страни, включително CRM, бази данни, телефонни системи и други.

Ограничения на Lindy

Тъй като не е типичен гласов AI агент, той не разполага с нюансите и набора от функции, необходими за гласови взаимодействия в реално време.

Цени на Lindy

Безплатно

Pro: 49,99 $ на месец

Бизнес: 199,99 $ на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Lindy

G2: 4,9/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lindy?

Ето едно ревю от G2:

Харесва ми колко интуитивен и лесен за ползване е Lindy. Автоматизираните процеси са лесни за създаване, а AI помощта ускорява значително генерирането на потенциални клиенти и последващите действия.

Харесва ми колко интуитивен и лесен за употреба е Lindy. Автоматизираните процеси са лесни за създаване, а AI помощта ускорява значително генерирането на потенциални клиенти и последващите действия.

4. Deepgram (Най-добър за AI гласови агенти с API-first)

чрез Deepgram

Deepgram е платформа за гласова изкуствена интелигентност, създадена за разработчици, които искат пълен контрол над настройките си.

Той предоставя единен, готов за употреба гласов API, който можете да вградите в телефонната си система, уебсайт или приложение. API обединява популярните модели за разпознаване на реч и синтез на глас на Deepgram.

Можете да преизградите своя гласов API стек и да внедрите свои LLM и текстово-речеви модели за по-добър контрол и персонализация.

Въпреки това, за разлика от създателите на агенти без код, вие се нуждаете от солидни умения за разработка на бекенд, за да управлявате бизнес логиката, работните процеси на потребителите и специфичните за приложението функции.

Най-добрите функции на Deepgram

Транскрибирайте телефонни разговори с шумно фоново звучене, като натоварени офиси или кол центрове, с модела за разпознаване на човешка реч.

Координирайте гласовия агент, използвайки откриване на прекъсване, прогнозиране на реда за говорене, извикване на функции и контрол по време на сесията за гладки телефонни разговори.

Използвайте вградената Audio Intelligence, за да откривате настроения, разпознавате намеренията на говорещия, обобщавате разговори и идентифицирате ключови теми.

Ограничения на Deepgram

Бързата или припокриваща се реч може да обърка пунктуацията и структурата на изхода, което означава, че потребителите понякога трябва да го почистват ръчно.

Цени на Deepgram

Безплатно

Растеж: 4000+ долара годишно

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Deepgram

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Deepgram?

Ето едно ревю от G2:

Качеството на транскрипцията е добро, дори когато аудиото не е кристално чисто. То се справя много добре с аудио в реално време, а API-то за стрийминг има изключително ниска латентност, което е голямо предимство за приложенията на живо.

Качеството на транскрипцията е добро, дори когато аудиото не е кристално чисто. Работи много добре с аудио в реално време, а API-то за стрийминг има изключително ниска латентност, което е голямо предимство за приложенията на живо.

5. Synthflow (Най-добър за визуален дизайнер на разговорни потоци)

чрез Synthflow

С Synthflow можете да създавате AI агенти, използвайки команди на естествен език, или да преминете към дизайнера на работни потоци с функция „плъзгане и пускане”, за да имате пълен контрол над потока и логиката на разговорите.

След като логиката е зададена, инструментът ви позволява да персонализирате агентите според AI модела, който използват, и начина, по който взаимодействат с клиентите.

С поддръжка на над 30 езика и вградена функция за редактиране на гласа, можете да конфигурирате AI гласовете за специфичен за индустрията жаргон, персонализиран речник, скорост на говорене, справяне с прекъсвания и др.

За големи агенции или фирми, които управляват множество клиенти, Synthflow позволява разгръщането на агенти с бяла етикета под различни подсметки.

Най-добрите функции на Synthflow

Изберете от готови за употреба шаблони за AI гласови агенти за живи разговори, включително входящи разговори за поддръжка и продажби, или създайте персонализирани гласови агенти с помощта на дизайнера на работни потоци.

Задействайте действия в над 200 приложения, включително телефонни системи, CRM и календари, като ги добавите като стъпки към работния процес на агента.

Внедрете AI гласови агенти с предпазни мерки, които гарантират, че AI извлича данни от одобрени източници на знания за точни и безопасни за марката отговори.

Ограничения на Synthflow

Някои потребители съобщават за висока латентност и невъзможност да продължат разговора, ако бъдат прекъснати по средата на изречението.

Цени на Synthflow

Налична е безплатна пробна версия.

Pro: 450 долара на месец

Растеж: 900 долара на месец

Агенция: 1400 долара на месец

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Synthflow

G2: 4,5/5 (над 800 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Synthflow?

Ето едно ревю от G2:

Много ми харесва колко бързо можете да създадете AI поток на разговори, който звучи естествено и разговорно. Възможността да проектирате логика на разклоняване за различни отговори на потенциални клиенти създава усещането, че разговорът се води от истински човек. Освен това мога да автоматизирам действия като квалифициране на потенциални клиенти, записване на срещи и други.

Много ми харесва колко бързо можете да създадете AI поток на разговори, който звучи естествено и разговорно. Възможността да проектирате разклоняваща се логика за различни отговори на потенциални клиенти създава усещането, че разговорът се води от истински човек. Освен това мога да автоматизирам действия като квалифициране на потенциални клиенти, записване на срещи и други.

6. Vapi (Най-добър за API за гласови продукти, предназначен предимно за разработчици)

чрез Vapi

Vapi е платформа, предназначена предимно за разработчици, за създаване на програмируеми, високо конфигурируеми продукти с изкуствен интелект на голям мащаб. Подходът й, ориентиран към API, позволява на екипите да определят как се обработват обажданията, използвайки персонализиран код, с дълбок контрол върху логиката и подсказките.

Аудио инфраструктурата на инструмента в реално време осигурява латентност под 500 ms, дори при обработка на хиляди едновременни обаждания всеки ден. Освен това, вградените предпазни мерки за разговори предотвратяват халюцинациите на модела, така че разговорите остават естествени и регулирани едновременно.

Vapi работи добре с външни TTS/ASR двигатели, което ви позволява да комбинирате доставчици като ElevenLabs за глас и Deepgram за ASR. За екипи, които искат да контролират маршрутизирането на повикванията и точното фактуриране, Vapi е подходящ избор.

Най-добрите функции на Vapi

Изберете от хиляди готови за употреба шаблони за гласови агенти или конфигурирайте гласовия API, за да контролирате гласа, логиката и поведението на агента.

Използвайте вградената пясъчна кутия, за да симулирате или тествате AI агенти с различни варианти на подсказки, гласове и потоци, преди да преминете към производство.

Справяйте се безпроблемно с прекъсвания по време на разговор с инструменти като прекъсване по време на разговор, предпазни мерки и предаване на контекст.

Ограничения на Vapi

Изисква участието на разработчици за сложни работни процеси и системни интеграции.

Цени на Vapi

Безплатно

Плащане по изразходване: Въз основа на употребата

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Vapi

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

⚡Архив с шаблони: Безплатни шаблони за списъци със задачи в Excel и ClickUp

7. Retell AI (Най-добър за разгръщане и мониторинг на групови обаждания)

чрез Retell AI

Търсите платформа, насочена към предприятия, за създаване, тестване и мониторинг на мащабируеми AI гласови агенти? Retell AI може да обработва голям брой обаждания с вградени функции като групови обаждания, брандиран идентификатор на обаждащия се и едновременни обаждания.

Можете да създавате агенти, като използвате както визуален конструктор на разговорни потоци, така и задълбочени възможности за разработчици чрез API.

Агентите се синхронизират автоматично с вашата съществуваща база от знания, като уебсайтове или документи, и разполагат с вграден модел за редуване на думата, за да се справят с прекъсванията по време на реални разговори. Можете обаче да очаквате забавяне от около 800 ms, което е по-високо от стандарта в бранша.

Най-добрите функции на Retell AI

Използвайте инструменти за групови обаждания, за да провеждате изходящи кампании с брандиран идентификатор на обаждащия се, проследяване на конверсиите и проверени телефонни номера, така че вашите обаждания да не бъдат маркирани като спам.

Избягвайте IVR системите с гласови агенти, които разбират контекста и натискат правилните цифри в правилната посока.

Наблюдавайте кампаниите за обаждания, проследявайте процента на успеваемост, анализирайте настроенията на потребителите и общата латентност на обажданията с централизирана табло.

Ограничения на Retell AI

Клонирането на глас не се поддържа по подразбиране, а опциите за персонализиране на високоговорителя са ограничени.

Цени на Retell AI

Безплатно

Плащане по потребление: 0,07+ долара на минута

План за предприятия: Индивидуални цени

Преразкажете AI оценки и отзиви

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Retell AI?

Ето едно ревю от G2:

Това, което най-много ни харесва в Retell AI, е способността му да предлага невероятно естествени гласови взаимодействия благодарение на моделите си за синтез и транскрипция в реално време. В нашите проекти с AI агенти, особено с клиенти, той се оказа ключово решение за постигане на гладки, точни и мащабируеми разговорни преживявания.

Това, което най-много ни харесва в Retell AI, е способността му да предлага невероятно естествени гласови взаимодействия благодарение на моделите си за синтез и транскрипция в реално време. В нашите проекти с AI агенти, особено с клиенти, той се оказа ключово решение за постигане на гладки, точни и мащабируеми разговорни преживявания.

чрез Cognigy

Cognigy е платформа за разговорна изкуствена интелигентност от корпоративно ниво, предназначена за контактни центрове и големи предприятия, които обработват хиляди обаждания всеки ден.

Инструментът надхвърля обикновения IVR поток и предлага визуален конструктор с функция „плъзгане и пускане” за създаване на гласови агенти с разширени правила за маршрутизиране, резервни варианти и ескалация, всички проектирани за използване при голям обем.

Можете да го използвате и за създаване на агенти за различни цели, като самообслужващи гласови агенти, цифрови чат агенти и дори „Agent Copilot“, който подпомага вашите човешки представители в реално време.

Вградена е функция за гласов анализ. Така можете да следите производителността и да оптимизирате успеха на всеки агент в реално време. Това го прави идеален за сектори като банковото дело или телекомуникациите, където е необходимо сложно обработване на повиквания.

Най-добрите функции на Cognigy

Позволете на клиентите да правят снимки, да споделят местоположения, да извършват плащания, да подават подписи и др. по време на разговори.

Интегрирайте гласовия AI с основните телекомуникационни системи (Genesys, Avaya и др.), източници на данни, CRM и ERP инструменти.

Обработвайте продължителни разговори, без да губите контекста, с анализ на настроенията в реално време и дългосрочно запаметяване.

Ограничения на Cognigy

Липсва истински интерфейс без код и може да са необходими технически умения като API, JavaScript, HTTP и др. за създаване на персонализирани разширения.

Цени на Cognigy

Персонализирани цени

Оценки и отзиви за Cognigy

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

9. Murf. ai (Най-добър за озвучаване на социално съдържание)

Murf. ai се фокусира върху AI гласови коментари със студийно качество и е предназначен за създатели на съдържание, които се нуждаят от реалистично озвучаване за видеоклипове, курсове, подкасти или маркетингови реклами.

Разполага с над 200 реалистични AI гласа на повече от 20 езика и акцента, които могат да се персонализират по височина, скорост и акцент. Освен това разполага с инструменти за клониране на глас, AI дублиране и промяна на гласа.

Murf обаче не създава пълноценни гласови агенти. Той предоставя само компонента за преобразуване на текст в реч, която можете да интегрирате в други работни процеси или да използвате като самостоятелна IVR система.

Най-добрите функции на Murf. ai

Използвайте вградения гласов редактор, за да коригирате произношението, да подчертаете думи, да регулирате скоростта или да добавите паузи, без да се налага да използвате допълнителни аудио инструменти.

Добавете гласови коментари към вашите проекти директно в платформи като Canva, PowerPoint и Google Slides.

Използвайте редактора на времевата линия, за да синхронизирате перфектно аудио заглавието със слайдове или видеоклипове.

Ограничения на Murf. ai

Някои гласови тонове звучат леко роботизирани в определени езици или сложни скриптове.

Цени на Murf. ai

Безплатно

Създател: 29 долара на месец

Бизнес: 99 долара на месец

Предприятия: Индивидуални цени

Оценки и отзиви за Murf. ai

G2: 4,7/5 (над 1400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Murf. ai?

Ето едно ревю от G2:

Той създава естествено звучащи AI гласове с лесна персонализация, предлагайки много езици и стилове, идеални за бързо и лесно създаване на професионални гласови кавъри.

Той създава естествено звучащи AI гласове с лесна персонализация, предлагайки много езици и стилове, идеални за бързо и лесно създаване на професионални гласови кавъри.

10. Bland (Най-добър за мащабируеми изходящи телефонни кампании)

чрез Bland

Ако търсите AI платформа, която ви позволява да автоматизирате изходящите обаждания с гласови агенти, наподобяващи човешки глас, Bland е добър избор. Можете да проектирате потоци от живи обаждания, използвайки визуален конструктор с персонализирани пътеки, тригери и действия, които се свързват с вашия съществуващ технологичен стек – като актуализиране на CRM или резервиране на срещи в календара.

С вградени контроли за разговори, инструментът не позволява на агентите да се отклоняват от сценария или да се занимават с теми извън обхвата си. Можете също да персонализирате начина, по който агентите взаимодействат, като предоставите примерни диалози и контекст на клиента.

Макар че Bland може да обработва отворени разговори, процесът не е прозрачен, което повишава риска от несъответствие с изискванията. Въпреки това, той е идеален за входящи разговори за поддръжка, като записване на срещи, събиране на информация, разговори за проверка и др.

Най-добрите функции на Bland

Използвайте визуален инструмент за създаване на потоци, за да изграждате и контролирате потоците на разговорите на агентите, като по този начин гарантирате, че те остават верни на бранда.

Свържете AI агента с вашата CRM система или други инструменти, за да извършвате действия като запазване на срещи или актуализиране на записите на клиенти в реално време.

Управлявайте мащабни изходящи телефонни кампании с автоматично мащабираща се инфраструктура, която може да се справи с големи обеми.

Ограничения на Bland

Етични и прозрачни проблеми след независими тестове показаха, че агентите могат да бъдат програмирани да скриват своята AI същност.

Скучни цени

Персонализирани цени

Скучни оценки и отзиви

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Как работят AI гласовите агенти?

AI гласовите агенти работят чрез усъвършенстван процес в реално време, който превръща изречените думи в интелигентни действия и след това преобразува отговорите обратно в естествено звучаща реч.

Процесът се състои от четири основни етапа:

Автоматично разпознаване на реч (ASR): Това са „ушите“ на агента. Когато потребителят говори, моделът ASR улавя аудио сигнала и го преобразува в текст.

Обработка на естествен език (NLP) и разбиране (NLU): След като речта бъде превърната в текст, NLP алгоритмите я анализират за значение. Те разпознават намерението, идентифицират целите и извличат ключови детайли като дати или имена, за да разберат контекста.

Генериране на отговори с големи езикови модели (LLM): След като разбере искането на потребителя, агентът използва LLM, като GPT-4, за да формулира подходящ и контекстуален отговор.

Синтез на текст в реч (TTS): Текстовият отговор на LLM се преобразува обратно в чуваема реч с помощта на TTS двигател. Съвременните TTS системи са високоразвити и управляват ритъма, ударението и интонацията на речта, за да произвеждат естествена и човекоподобна реч като резултат.

Предимства на използването на AI гласови агенти

Интегрирането на гласови AI агенти в бизнес операциите има много стратегически предимства:

Икономия на разходи и повишена ефективност: Чрез обработката на повтарящи се обаждания AI телефонният агент намалява разходите за обаждане и освобождава човешките агенти, за да се фокусират върху сложни клиентски проблеми с висока стойност.

Достъпност 24/7 и глобално покритие: За разлика от човешките агенти, AI телефонните агенти могат да обработват множество обаждания на различни езици, без да се уморяват или да губят време поради разлики в часовите зони.

Повишете удовлетвореността на клиентите (CSAT): Премахнете завинаги досадното чакане. Като предоставяте незабавни отговори и решения на често задавани въпроси, вие повишавате удовлетвореността на клиентите и изграждате лоялност.

Подобрете събирането на данни: AI телефонните агенти улесняват събирането, обработката и съхранението на данни. Някои инструменти позволяват на обаждащите се да подават подписи, да извършват транзакции и да правят снимки по време на разговора.

Транскрипции и анализи на разговори в реално време: Гласовият агент автоматично се занимава със задачите след разговора. Той транскрибира, записва и анализира разговорите, за да установи настроенията на клиентите и често срещаните проблеми, и предоставя подробен отчет за всеки разговор.

Персонализация в голям мащаб: Гласовите AI агенти имат достъп до вашата CRM и други бизнес системи, за да персонализират взаимодействията. Те могат да поздравяват клиентите по име, да се позовават на минали взаимодействия и да предлагат препоръки, създавайки по-персонализирано преживяване.

Най-добри примери за използване на AI гласови агенти

Ето някои области, в които AI гласовите агенти се използват широко.

1. Обслужване на клиенти

AI гласовите агенти могат да отговарят незабавно на въпросите на клиентите, да предоставят актуална информация за поръчките, да отговарят на запитвания за проследяване на поръчки и да обработват заявки за връщане 24/7.

2. Управление на проекти

С общите инструменти за управление на проекти са необходими около 5-7 досадни кликвания, за да получите актуална информация за дадена задача. Ами ако можете да използвате гласа си, за да диктувате задачи и да оставите изкуствения интелект да работи във вашето работно пространство?

Функцията Talk-to-text на ClickUp елиминира нуждата от софтуер за транскрипция, помага при транскрипцията на вътрешни срещи и действа като ваш личен AI асистент.

3. Хотелиерство

Хотелите и туристическите агенции широко използват AI в обслужването на клиенти, за да предоставят 24/7 телефонна помощ на пътуващите. Многоезичните асистенти могат да помагат на клиенти от цял свят при резервиране на пътувания или потвърждаване на маршрути.

4. Планиране на срещи

Гласовите агенти опростяват работните процеси по запазване на срещи, като потвърждават или преместват неща въз основа на наличността. Те могат също да се интегрират с CRM и календарни инструменти, за да се избегнат двойни резервации.

Често задавани въпроси

Гласовите агенти обработват реални разговори и отговарят на въпроси по време на разговори. Чатботовете обработват разговори чрез текст. Изберете глас, когато латентността, аудио прозодията и интеграцията с телефонията са от значение. Много производствени системи комбинират и двете за омниканално покритие.

ClickUp поддържа превод и локализация на много езици, като английски, френски, немски, италиански, шведски, холандски, корейски и други. ElevenLabs и Murf предлагат многоезичен TTS. Deepgram поддържа много езици за ASR.

Да. Агентите могат да бъдат настроени за всеки говорим език и да бъдат внедрени с списъци с произношение или бази от знания, за да се справят с жаргона и имената на продуктите.

Очаквайте такси на минута за гласови команди, както и отделни разходи за ASR и TTS. Слоевете за оркестриране могат да добавят такси за платформата. Извършете пилотен проект, симулирайте очакваните минути и едновременност и създайте модел на разходите, преди да се ангажирате.

ClickUp е отличен избор, ако искате да преобразувате гласови команди в работни процеси и автоматично да обобщавате, транскрибирате и записвате задачи от срещи.

Сигурността зависи от контролите на доставчиците: SOC 2, HIPAA, криптиране и VPC/on-prem опции. Изберете доставчици, които публикуват сертификати и предлагат подходящи модели за внедряване за чувствителна информация.

Някои доставчици предлагат локални или периферни разгръщания за ASR или TTS. Пълните офлайн стекове са сложни и скъпи. Ако се нуждаете от офлайн работа, дайте предимство на доставчиците с локални или частни облачни опции.