10 най-добри алтернативи на Voicenotes за преобразуване на глас в текст

Повечето хора, които използват Voicenotes, са доста доволни от него. Той е прост, бърз и надежден.
Няма много оплаквания, но един потребител на Voicenotes G2 го обобщи добре:
Ако трябва да кажа нещо, бих помолил да се положат повече усилия в Ask AI. Би било приятно да видя по-голямо подобрение.
С развитието на нуждите на потребителите от преобразуване на глас в текст се променят и техните очаквания. Мнозина вече търсят инструменти, които надхвърлят основната транскрипция – инструменти, които могат да обобщават, организират и интегрират бележки директно в работните им процеси.
Събрахме 10-те най-добри алтернативи на Voicenotes, които вземат основите на записването и транскрибирането и добавят слой интелигентност, за да направят процеса по-гладък. Добавихме и бонус инструмент, който държи на разстояние всички ненужни инструменти. Да се заемаме.
Топ 10 алтернативи на Voicenotes на един поглед
Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Voicenotes, за да ви помогне да изберете най-подходящата за вас въз основа на няколко ключови характеристики, допълнителни функции, цени и потребителски оценки.
|Инструмент
|Най-подходящо за
|Основни характеристики
|Цени*
|ClickUp
|Всичко в едно за продуктивност + управление на бележкиРазмер на екипите: Всички размери (1–1000+)
|Brain Max, Talk-to-Text, AI Notetaker, Clips, SyncUps
|Безплатни планове; персонализирани решения за предприятия.
|Бележки
|Всичко в едно за продуктивност + управление на бележкиРазмер на екипа: Всички размери (1–1000+)
|Преобразуване на глас в текст, транскрипция на устройството, синхронизация на Zapier + Obsidian, експортиране в Markdown
|Безплатно; Започва от 7 $/месец на потребител
|Coconote
|Учене и изучаване с AIРазмер на екипа: Студенти и малки групи за учене
|Записвайте/качвайте аудио/видео/документи, тестове и флаш карти, AI чат, над 100 езика
|Безплатно
|TalkNotes (Speechy. Tech)
|Превръщане на изразените мисли в задачиРазмер на екипа: Самостоятелни предприемачи и творци
|Създаване на задачи и бележки, създаване на блогове/постове в социалните мрежи, флаш карти, събития в календара
|19 $/месец на потребител
|Audionotes. app
|Просто записване на бележки с помощта на изкуствен интелект Размер на екипа: Индивидуални лица и свободни професионалисти
|Бързо транскрибиране, обобщения, редактиране и експортиране, синхронизиране между устройства
|Цена от 9,99 $/месец на потребител
|Dubnote
|Организиране на музикални идеиРазмер на екипа: Малки екипи, DJ предприемачи
|Автоматично разделяне на сесии, транскрипция на текстове на песни, експортиране от DAW, архивиране в iCloud
|Безплатно
|Dictanote
|Многоезично гласово въвежданеРазмер на екипа: Многоезични професионалисти и малки екипи
|50+ езика, гласови команди, почистване с AudioScribe, неограничен брой бележници
|Безплатно; Започва от 8 $/месец на потребител
|Otter. ai
|Срещи и сътрудничество в екипРазмер на екипа: Малки до средни екипи
|Транскрипция в реално време, идентификация на говорителя, AI обобщения, интеграция с Zoom/Meet
|Безплатно; Започва от 20 $/месец на потребител
|SoundType AI
|Точна аудио + видео транскрипцияРазмер на екипа: Създатели, журналисти и екипи
|Резюмета, AI чат, експортиране в PDF/Word/SRT, над 30 езика, идентификация на говорещия
|Безплатно; Започва от 9,99 $/месец на потребител
|Лесен диктофон
|Просто, ежедневно записванеРазмер на екипа: Индивидуални лица
|Висококачествен звук, без ограничения във времето, джаджи, Bluetooth микрофон, прескачане на тишина
|Безплатно
Как преглеждаме софтуера в ClickUp
Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, като гарантира, че нашите препоръки се основават на истинската стойност на продукта.
Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.
Какво да търсите в алтернативите на Voicenotes?
Това беше съветът, който някой даде в Reddit, когато беше попитан за управлението на гласовите бележки. Макар този съвет да е практичен, той засяга само повърхността на проблема.
С изкуствения интелект има възможност да се стигне много по-далеч, като се създават инструменти, които не само записват, но и ви помагат да мислите, планирате и поддържате организация.
Ако търсите алтернатива на Voicenotes, ето нещата, които наистина имат значение:
- Осигурете по-висока точност при транскрипцията, дори в шумни помещения или при различни акценти.
- Организирайте и търсете в бележките, за да намирате ключовите моменти незабавно.
- Обобщавайте срещите и подчертавайте важните точки, за да спестите време и усилия.
- Предлагайте интелигентни интеграции с календари, задачи и други инструменти, които вече използвате.
- Поддържайте интуитивен интерфейс, за да може записването, организирането и преглеждането да се извършват без усилие.
Правилният избор ще ви се струва по-малко като обикновено приложение и повече като партньор, който ви помага да улавяте идеи, да проследявате задачи за действие и да повишавате производителността по начини, за които не сте знаели, че са ви необходими. 🌟
10 най-добри алтернативи на Voicenotes
Ако Voicenotes ви се струва малко ограничаващо, добрата новина е, че има много добре обмислени алтернативи, които могат да направят много повече с вашите записи.
Ето десет от най-добрите алтернативи на Voicenotes, които съчетават точност, разширени функции и интуитивен дизайн, за да ви дадат повече от всеки запис.
1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност и управление на бележки)
Когато става въпрос за алтернативи на Voicenotes, ClickUp е повече от просто начин да записвате бележки или аудио. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, всички работни приложения, данни и работни потоци, от които се нуждаете, за да постигнете отлични резултати с гласово управление, са на едно място!
Забравете преминаването от инструмент за управление на проекти към конвертор на глас в текст и след това обратно към AI инструмент, за да превърнете транскрипта си в изпипана работа. Несвързаните приложения и разпръснатият контекст са определението за разрастване на работата и това отнема от времето, производителността и разходите за абонамент.
С ClickUp получавате 100% контекст и едно място, където хора, инструменти и агенти могат да работят заедно.
Нека разгледаме как ClickUp поддържа всичко свързано – от вашите гласови записи до бележките от срещите, задачите и проектите ви.
Преобразуване на говор в текст, което надхвърля транскрипцията с ClickUp Brain MAX
Първата стъпка при замяната на основното приложение за водене на бележки е транскрипцията, а функцията Brain MAX на ClickUp го прави с по-голяма точност от повечето други.
Функцията Talk-to-Text на ClickUp Brain превръща думите ви в ясни и изпипани бележки.
Ето всичко, което предлага:
- Усъвършенствано с изкуствен интелект диктовка, която работи във всякакви приложения и е персонализирана за вас. Позволява ви да изберете идеалното ниво на подобрение, от минимални редакции до професионално полиране.
- Можете да диктувате безпроблемно, да споменавате колеги, задачи или документи, а Max автоматично свързва подходящите хора с правилните връзки.
- Автоматично попълва най-често използваните думи, изрази, специфичен жаргон, прякори и др.
- Говорете на собствения си език и пишете свободно на над 50 други езика
- Чат с най-новите AI модели за кодиране, писане, сложно разсъждение и др., включително ChatGPT, Claude и Gemini, без да превключвате между приложенията.
И вместо да ви оставя с блок от текст като VoiceNotes, тя може да обобщава дълги записи, да извлича действия за изпълнение и дори да превръща части от речта ви в списъци със задачи. Тъй като писането често е четири пъти по-бавно от говоренето, само тази функция може да ви помогне да напишете 400% повече, без да мръднете пръст.
Средно потребителите спестяват около час на ден, като позволяват на изкуствения интелект да се занимава с писането и довършването, което им дава свобода да се съсредоточат върху работата, която наистина има значение. Това също означава, че можете да избегнете разрастването на изкуствения интелект и да свършите всичко под един покрив с ClickUp Brain Max и Brain.
🎥 Гледайте този кратък урок за това как да използвате Talk to Text в Brain MAX:
От бързи бележки до пълни срещи с ClickUp AI Notetaker
Докато ClickUp Brain Max ви помага да записвате индивидуални мисли, ClickUp AI Notetaker прави още една крачка напред, като се занимава с цялостното провеждане на срещи.
Той автоматично се включва в разговорите, записва аудиото, транскрибира разговора и след това предоставя кратко резюме с действия, които трябва да се предприемат.
Преходът тук е естествен: след като се справите с личните си бележки, следващото предизвикателство е управлението на груповите дискусии. С този автоматизиран AI бележник ще разберете ясно какво трябва да се случи по-нататък.
📖 Прочетете също: Най-добрите конвертори от аудио към текст за бърза и точна транскрипция
📌 Полезен съвет: Карате колата си и изведнъж ви хрумва идея за кампания. Като говорите в ClickUp Brain, гласовото ви съобщение се превръща в организирани точки с крайни срокове и последващи задачи. Докато паркирате, идеята вече е в ход.
Споделяйте обратна връзка на живо чрез ClickUp Clips
Разбира се, не всяка идея може да се изрази с думи. Затова имате ClickUp Clips, които записват екрана ви с аудио коментар. ClickUp Clips са идеални за предоставяне на обратна връзка, обясняване на работния процес или насочване на колега при докладване на грешка.
Тази функционалност е естествено продължение на текста и транскрипцията: когато гласът ви не е достатъчен, можете да добавите визуални елементи и да ги свържете с подходящите задачи и документи.
📌 Пример: Продукт мениджър записва клип, за да демонстрира бъг, прикачва го към задачата на екипа за разработка и проблемът се решава по-бързо, отколкото ако бяха изпращали скрийншотове и имейли напред-назад.
Най-добрите функции на ClickUp
- Използвайте Brain MAX Talk-to-Text, за да транскрибирате гласови бележки с по-голяма точност и автоматично да ги организирате в структурирани бележки.
- Записвайте бележки от срещи с ClickUp AI Notetaker, който записва, транскрибира и доставя задачи за действие директно в задачите.
- Превърнете гласовите бележки, мозъчните бури и лекциите в практически работни процеси чрез автоматизация на задачите и обобщения, задвижвани от изкуствен интелект.
- Записвайте клипове с екран и аудио, за да предоставяте обратна връзка, богата на контекст, и инструкции, съхранявани директно във вашето работно пространство.
- Търсете в документи, задачи и аудио файлове с помощта на естествени езикови заявки за незабавен достъп до ключови точки.
Ограничения на ClickUp
- Това може да се окаже прекалено сложно за нови потребители поради широкия набор от функции.
Цени на ClickUp
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)
Какво казват потребителите за ClickUp?
Този потребител на G2 сподели:
Вграденият AI бележник е изненадващо полезен, особено за обобщаване на срещи и спестяване на време при последващи действия. Обичаме и възможността да публикуваме ясни, структурирани бележки за версиите директно в платформата, което помогна за съгласуването на вътрешни и външни заинтересовани страни.
Вграденият AI бележник е изненадващо полезен, особено за обобщаване на срещи и спестяване на време при последващи действия. Обичаме и възможността да публикуваме ясни, структурирани бележки за версиите директно в платформата, което помогна за съгласуването на вътрешни и външни заинтересовани страни.
2. Cleft Notes (Най-подходящо за бързо преобразуване на глас в чернова)
Cleft Notes е едно от онези приложения, които сякаш разбират как мислят реалните хора. Не винаги говорите с изящни изречения и това е нормално. Вместо да ви оставя с бъркотия от думи, Cleft преобразува гласовите ви бележки в ясни записки, подредени конспекти или дори прости списъци, които можете да използвате веднага.
Това е особено полезно, ако мислите ви се появяват бързо и без филтър, защото приложението ги улавя, организира и ви ги връща по начин, който има смисъл.
Най-добрите функции на Cleft Notes
- Превърнете гласовите бележки в структурирани бележки, конспекти или списъци за проверка с висококачествени транскрипции.
- Използвайте транскрипция на устройството за сигурни и лични гласови записи.
- Синхронизирайте безпроблемно с приложения като Obsidian и автоматизирайте работните процеси чрез Zapier.
- Споделяйте публични връзки или експортирайте бележки в Markdown за гъвкаво сътрудничество.
- Редактирайте бележките директно с заглавия, форматиране и прикачени файлове или изображения.
Ограничения на Cleft Notes
- Времето за запис е ограничено в безплатния план (5 минути)
- Разширените функции, като по-дълги записи и интеграции, изискват платен ъпгрейд.
Цени на Cleft Notes
- Безплатно
- Плюс: 7 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Cleft Notes
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват потребителите за Cleft?
Ето какво каза един потребител на Reddit за инструмента:
Обикновено използвам Cleft, за да записвам мислите си, докато ходя или съм в офиса. След това използвам SuperWhisper или Apple dictation, за да диктувам имейли или съобщения. Има ли начин да се използва Cleft за записване на диктовка, при който AI почиства „ъм" и т.н., но запазва останалата част от диктовката непроменена?
Обикновено използвам Cleft, за да записвам мислите си, докато ходя или съм в офиса. След това използвам SuperWhisper или Apple dictation, за да диктувам имейли или съобщения. Има ли начин да се използва Cleft за записване на диктовка, при който AI почиства „ъм“ и т.н., но запазва останалата част от диктовката?
📮 ClickUp Insight: Почти 9 от 10 души в нашето проучване вече използват изкуствен интелект, за да улеснят и ускорят ежедневните си задачи. Представете си, че можете да постигнете същото и на работното си място. С ClickUp Brain, вашия вграден изкуствен интелект, можете да работите до 30% по-ефективно благодарение на по-малко срещи, незабавни обобщения и автоматизирани задачи.
3. Coconote (Най-доброто за учене и изучаване с AI)
Coconote не се занимава само с въвеждането на това, което сте казали. Той ви предоставя нещо полезно, с което да работите, когато разговорът приключи. Можете да записвате директно в приложението или да качвате почти всичко: аудио файлове, видеоклипове, PDF файлове и дори линкове към YouTube.
За секунди Coco ви предоставя висококачествени транскрипти и добре организирани бележки. Оттам можете да създавате тестове, флаш карти или дори да превърнете бележките си в малък подкаст, който можете да слушате, докато сте в движение.
Най-добрите функции на Coconote
- Записвайте или качвайте аудио, видео или документи и незабавно генерирайте бележки и транскрипти, които могат да се търсят.
- Създавайте тестове, флаш карти и учебни игри директно от вашите бележки.
- Използвайте AI Chat, за да задавате въпроси и да изяснявате ключови моменти в бележките си.
- Достъп чрез iPhone, iPad, Android, настолен компютър и уеб за интуитивен интерфейс.
- Поддръжка на над 100 езика за записване и превод на гласови записи в световен мащаб.
- Превърнете бележките си в подкасти с вграден разказ, за да ги преглеждате, докато сте в движение.
- Прикачете изображения или файлове, за да обогатите учебния материал и сътрудничеството.
Ограничения на Coconote
- Някои потребители отбелязват, че дългите лекции могат да доведат до прекалено кратки обобщения, което налага ръчно въвеждане на допълнителни подробности.
- Може да ви се стори скъпо в сравнение с други алтернативи за гласови бележки, които предлагат сходни функции.
Цени на Coconote
- Безплатно
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Coconote
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват потребителите за Coconote?
Ето какво каза един потребител на Reddit за инструмента:
Той създава тестове и флаш карти, които наистина помагат, и ако имам нужда да си припомня нещо от лекция, просто преглеждам транскрипта и намирам това, което е казал преподавателят.
Той създава тестове и флаш карти, които наистина помагат, и ако имам нужда да си припомня нещо от лекция, просто преглеждам транскрипта и намирам това, което е казал преподавателят.
👀 Знаете ли, че: Според проучване на Forrester, компаниите, които използват ClickUp, са постигнали 384% възвръщаемост на инвестициите си за три години, спестявайки милиони чрез повишаване на производителността, увеличавайки приходите си с почти 3,9 милиона долара и достигайки прага на рентабилност само за шест месеца. Освен това много организации намаляват разходите си още повече, като обединяват множество работни инструменти в една единна платформа.
4. TalkNotes [Сега Speechy. Tech] (Най-доброто приложение за превръщане на изречени мисли в задачи)
Ангажираните служители са с 18% по-продуктивни. Когато хората се чувстват ангажирани с работата си, те внасят енергия, бързо се справят с предизвикателствата и постигат повече за по-кратко време.
Един от основните фактори за производителността е скоростта. Но как можете да работите по-бързо, без да жертвате качеството? Един лесен начин е чрез гласови бележки. С TalkNotes можете да записвате мислите си незабавно и да ги превръщате в организирани задачи и бележки, което ви помага да преминавате през деня си с по-малко сътресения. 🎙️
Най-добрите функции на TalkNotes
- Записвайте аудио или качвайте файлове, за да генерирате незабавно структурирани бележки, списъци със задачи и протоколи от срещи.
- Превърнете свободно протичащите мисли в блогове, бюлетини, публикации в социалните медии или записи в дневници.
- Подчертайте ключовите моменти и създайте флаш карти, за да запаметите информацията от лекциите или бележките от срещите.
- Поддръжка на над 100 езика за гласови записи и транскрипции
- Опростена система за управление на папки, за да подреждате бележките и задачите си по контекст.
- Добавяйте събития в календара директно от транскриптите и проследявайте задачите с нива на приоритет.
Ограничения на TalkNotes
- Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизацията между настолни и мобилни приложения.
- Липсва по-задълбочена интеграция с популярни инструменти за продуктивност като Outlook или OneNote.
Цени на TalkNotes
- Месечно: 19 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за TalkNotes
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват потребителите за TalkNotes?
Този коментар в Reddit подчертава:
Преди няколко месеца започнах да използвам TalkNotes и след няколко опита и грешки най-накрая намерих идеалния работен процес. Сега вече не се стресирам за бележките, не забравям важни детайли и наистина съм присъстващ по време на срещите.
Преди няколко месеца започнах да използвам TalkNotes и след няколко опита и грешки най-накрая намерих идеалния работен процес. Сега вече не се стресирам за бележките, не забравям важни детайли и наистина присъствам на срещите.
5. Audionotes. app (Най-доброто приложение за лесно водене на бележки с помощта на изкуствен интелект)
Понякога най-простите инструменти правят най-голямата разлика. Audionotes. app е един от тези тихи помощници, които вземат думите ви и ви ги връщат по начин, който се усеща по-лек и по-лесен за работа.
Можете да говорите свободно, без да се притеснявате за структурата, и за миг гласът ви се превръща в ясни бележки, които можете да четете, споделяте или прегледате по-късно. Усеща се като малък спътник, който ви слуша без да ви съди и ви помага да запомните това, което е важно.
Най-добрите функции на приложението Audionotes.
- Запишете гласа си и веднага ще видите как се преобразува в ясни бележки.
- Обобщете дългите записи в кратки изводи
- Редактирайте, организирайте и експортирайте бележките си с няколко докосвания.
- Използвайте го в уеб, iOS и Android с синхронизация между устройствата.
- Съхранявайте записите си безопасно с опции за поверителност
Ограничения на приложението Audionotes.
- Безплатният план позволява само кратки записи.
- Понякога пропуска малки детайли в сложни разговори.
Audionotes. цени на приложението
- Лично: 9,99 $/месец на потребител
- Pro: 19,99 $/месец на потребител
Audionotes. Оценки и рецензии на приложението
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за приложението Audionotes?
В този преглед на G2 се отбелязва:
Дори за писател като мен, който често получава много идеи на момента, AudioNotes се оказаха много полезни. С помощта на изкуствен интелект успях да транскрибирам гласовите си записи и неструктурираните текстови бележки и да ги превърна в резюмета.
Дори за писател като мен, който често получава много идеи на момента, AudioNotes се оказаха много полезни. С помощта на изкуствен интелект успях да транскрибирам гласовите си записи и неструктурираните текстови бележки и да ги превърна в резюмета.
👀 Интересен факт: Човешкият глас е толкова отличителен, че може да бъде картографиран като гласов отпечатък, подобно на пръстовия отпечатък. Малките разлики в височината, тона и ритъма правят гласа на всеки човек уникален. Ето защо съвременните системи за сигурност и криминалистичните екипи понякога разчитат на разпознаването на гласа като допълнително ниво на идентификация.
6. Dubnote (Най-доброто приложение за организиране на музикални идеи)
Музикантите знаят колко е трудно да се ориентират в безкрайните гласови бележки. Записвате импровизация, мелодия или ритъм на барабани, но по-късно те се губят в морето от записи без име. Dubnote е създаден, за да реши точно този проблем.
Вместо да ви оставя с купчина хаотични аудио файлове, приложението организира вашите гласови бележки в подредени папки, автоматично разделя дългите сесии и дори маркира най-добрите моменти, за да можете да ги намерите отново без усилие.
Това, което отличава Dubnote, е фокусът върху начина, по който музикантите работят в действителност. Можете да започнете запис директно от началния екран, да го сортирате в бележник и по-късно да го усъвършенствате с коментари, емоджи тагове или редакции.
Най-добрите функции на Dubnote
- Записвайте музикалните си идеи директно в организирани папки в бележника с персонализирани корици.
- Автоматично разделяйте дълги записи на секции, за да можете бързо да преминавате към най-интересните части.
- Използвайте софтуер за преобразуване на реч в текст, за да транскрибирате текстове на песни или бележки с по-голяма точност.
- Маркирайте, обединявайте или редактирайте секции, за да усъвършенствате аудио файловете си.
- Добавяйте коментари, емотикони или изображения, за да отбележите ключови моменти в сесиите си.
- Съхранявайте записите си на сигурно място с обработка на устройството и архивиране в iCloud.
- Експортирайте директно в DAW или споделяйте клипове незабавно с колегите си.
Ограничения на Dubnote
- Налично само за iOS, версията за Android все още е в списъка с чакащи.
- Липсват някои разширени функции за сътрудничество за екипи
- Най-подходящ за музиканти, по-малко гъвкав за общо водене на бележки
Цени на Dubnote
- Безплатно
- Индивидуални цени
Оценки и рецензии за Dubnote
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно рецензии
Какво казват потребителите за приложението Dubnote?
Жалко, че е само за Mac. Проверих в Google Play Store и там го няма.
Жалко, че е само за Mac. Проверих в Google Play Store и там го няма.
7. Dictanote (Най-доброто за многоезично гласово въвеждане)
Dictanote е създаден за хора, които мислят по-бързо, отколкото пишат. Вместо да насилвате мислите си да се появят на клавиатурата, просто говорете, а Dictanote превръща думите ви в текст с впечатляваща точност.
Това, което прави Dictanote особено полезен, е широката му езикова поддръжка. С над 50 езика и 80 диалекта, той е добър избор, ако се нуждаете от алтернатива на Voicenotes, която работи без граници и акценти.
Писатели, журналисти и професионалисти по целия свят го използват ежедневно, за да записват хаотични мисли, да създават чернови на статии или да следят бележките от срещи, без да пропускат нищо.
Най-добрите функции на Dictanote
- Тип глас в реално време с над 90% точност
- Диктувайте на над 50 езика и над 80 диалекта, което е полезно за глобалните потребители.
- Използвайте гласови команди, за да добавяте препинателни знаци, символи или технически термини.
- Автоматично запазвайте бележките си в неограничен брой бележници, за да сте спокойни.
- Почистете транскриптите с AudioScribe, премахвайки излишните думи и подчертавайки ключовите моменти.
- Поддръжка на аудио файлове, което улеснява записването на идеи и превръщането им в текст.
Ограничения на Dictanote
- Работи най-добре онлайн; офлайн режимът е ограничен.
- Някои разширени функции, като AudioScribe, изискват платен план.
- Не се интегрира толкова гладко с инструменти за продуктивност на трети страни, колкото други приложения.
Цени на Dictanote
- Безплатно
- Pro: 8 $/месец на потребител
Оценки и рецензии за Dictanote
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за Dictanote?
Този коментар в Reddit беше оценен:
Определено е страхотно да виждам актуализации за ChatGPT, Claude и Gemini в обобщенията на YouTube.
Определено е страхотно да виждам актуализации за ChatGPT, Claude и Gemini в обобщенията в YouTube.
🧠 Знаете ли, че: Екипите, които използват изкуствен интелект, са три пъти по-продуктивни от традиционните екипи. Като работи по-бързо и автоматизира повтарящите се задачи, изкуственият интелект помага на хората да се съсредоточат върху работата, която наистина има значение.
8. Otter. ai (Най-доброто за срещи и екипно сътрудничество)
75% от служителите вече споделят, че използват AI инструменти в ежедневната си работа. Това, което започна като тенденция, бързо се превърна в неразделна част от ежедневната работа. И ако срещите са част от ежедневната ви рутина, знаете колко лесно е да пропуснете подробности, докато се опитвате да си водите бележки. Otter. ai ви освобождава от този стрес. Екипите използват Otter, защото той се вписва в работния им процес. Можете да го свържете с Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и той автоматично ще се присъедини, ще записва гласови записи и ще предоставя ясни бележки от срещите с впечатляваща точност.
По-късно можете да търсите ключови моменти, да споделяте транскрипти или дори да задавате въпроси на AI чата на Otter за казаното.
Най-добрите функции на Otter.ai
- Транскрибирайте срещи в реално време с точност до 95 процента.
- Създавайте обобщения, които подчертават ключовите моменти и следващите стъпки.
- Автоматично записвайте и разпределяйте задачи за действие от дискусиите.
- Синхронизирайте с Google Calendar, за да включите Otter автоматично в насрочените срещи.
- Интегрирайте с инструменти като Zoom, Slack, Asana, Salesforce и Notion за безпроблемно сътрудничество.
- Използвайте AI Chat, за да задавате въпроси и да извличате информация от предишни бележки и транскрипти.
Ограничения на Otter.ai
- Ограничено до само три поддържани езика
- Опциите за редактиране и форматиране са основни и често изискват експортиране в Google Docs.
Цени на Otter.ai
- Основно: Безплатно
- Pro: 16,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 30 $/месец на потребител
- Предприятие: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Otter.ai
- G2: 4,3/5 (над 300 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)
Какво казват потребителите за Otter. ai?
Това е споделено в рецензия на G2:
Харесва ми как Otter AI преглежда целия препис на срещата и обобщава всички ключови точки от разговора, а ако има нещо, което не е включено, можете да редактирате обобщението, за да го добавите.
Харесва ми как Otter AI преглежда целия препис на срещата и обобщава всички ключови точки от разговора, а ако има нещо, което не е включено, можете да редактирате обобщението, за да го добавите.
9. SoundType AI (Най-доброто за точно транскрибиране на аудио и видео)
Понякога идеите идват, когато най-малко ги очаквате – може би по време на нощно учене, мозъчна атака в екип или докато слушате лекция. SoundType AI е създаден, за да улавя тези моменти и да улеснява връщането към тях.
Това, което го прави различен, е, че ви дава възможност да организирате, обобщавате и споделяте това, което сте заснели, така че да не се налага да превъртате дълги записи, опитвайки се да намерите една единствена подробност.
За студентите това може да означава по-добра концентрация в клас. За професионалистите това е начин да продължат срещите и проектите, без да пропускат контекста.
Най-добрите функции на SoundType AI
- Транскрибирайте аудио файлове, видеоклипове и съдържание от YouTube с идентификация на говорителя.
- Обобщете записите в лесни за възприемане бележки, които отразяват най-важните точки.
- Използвайте AI Chat, за да взаимодействате с вашите транскрипти и да извличате информация или действия.
- Експортирайте транскрипти в различни формати, включително PDF, Word и SRT.
- Поддръжка на над 30 езика и преводи за глобални потребители
- Адаптирайте обобщенията към вашите специфични нужди с помощта на персонализирани опции.
- Прикачвайте и споделяйте транскрипти лесно, за да поддържате гладкото сътрудничество.
Ограничения на SoundType AI
- Безплатният план ограничава транскрипциите до 8 минути всяка.
- Точността може да варира при силен фонов шум.
- Най-подходящ за транскрипция и резюмета, по-малко подходящ за по-широки функции за производителност.
Цени на SoundType AI
- Основно: Безплатно
- Pro: 9,99 $/месец на потребител
- Бизнес: 29,99 $/месец на потребител
Оценки и рецензии на SoundType AI
- G2: Недостатъчно рецензии
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за SoundType AI?
Този коментар в Reddit беше публикуван:
Единственото приложение, което намерих, което е по-добро от Braindump в транскрипцията, е SoundType AI — което е предназначено за по-сложни приложения, отколкото просто да си водите бележки.
Единственото приложение, което намерих, което е по-добро от Braindump в транскрипцията, е SoundType AI — което е предназначено за по-сложни приложения, отколкото просто да си водите бележки.
10. Easy Voice Recorder (Най-доброто за прости, ежедневни записи)
Понякога всичко, от което се нуждаете, е записващо устройство, което просто работи. Easy Voice Recorder е напълно в съответствие с името си.
Студентите оценяват възможността да се справят с дълги часове без ограничения. Професионалистите оценяват възможността да споделят записите с колегите си бързо. Музикантите го намират за полезен, за да записват груби идеи за песни, преди да изчезнат.
Той не ви претоварва с излишни екстри, но все пак предлага добре обмислени опции като подрязване, архивиране в облак и транскрипция, ако имате нужда от тях.
Най-добрите функции на Easy Voice Recorder
- Записвайте във висококачествени формати като PCM, MP4 и AAC.
- Без ограничения за продължителността на записите, идеално за дълги лекции или срещи
- Бързи стартиращи джаджи и поддръжка на смарт часовници, за да не пропуснете нито един момент
- Лесно споделяне чрез имейл, приложения за съобщения или облачно хранилище
- Професионалният план отключва екстри като MP3/FLAC, Bluetooth микрофони, прескачане на тишина и инструменти за редактиране.
Ограничения на Easy Voice Recorder
- Безплатната версия съдържа реклами.
- Функциите на организацията, като например папките, изискват ъпгрейд.
- Транскрипцията е налична, но е по-ограничена в сравнение с приложенията, фокусирани върху изкуствения интелект.
Цени на Easy Voice Recorder
- Безплатно
Рейтинги и отзиви за Easy Voice Recorder
- G2: Недостатъчно отзиви
- Capterra: Недостатъчно отзиви
Какво казват потребителите за Easy Voice Recorder?
Този коментар в Reddit беше публикуван:
Easy Voice Recorder е страхотен, позволява ви да възобновите записването и също така архивира всичко в Google Drive, интегрира се и с Tasker.
Easy Voice Recorder е страхотен, позволява ви да възобновите записването и също така архивира всичко в Google Drive, интегрира се и с Tasker.
Допълнителни полезни инструменти
Ако все още проучвате, ето още три инструмента за гласови бележки, които си заслужава да проверите, като всеки от тях предлага свои собствени функции за запис, транскрибиране и организиране на аудио файлове:
- Notta: Преписва на живо срещи, аудио и видео с висока точност и ви позволява да експортирате бележки в различни формати.
- Sonix: Помага за бързо транскрибиране и превод, особено за интервюта и подкасти.
- Rev Voice Recorder: Съчетава записи с професионални услуги за транскрипция за чист, готов за употреба текст.
Често срещани предизвикателства при гласовите бележки и как да ги преодолеете
Гласовите бележки могат да бъдат най-лесният начин да предадете мислите си, докато не се появят малки пречки. Съобщението се прекъсва, звукът е неясен или не можете да намерите това, което сте записали миналата седмица.
Тези малки моменти могат да бъдат изненадващо разочароващи, но повечето от тях имат прости решения.
- Понякога гласовата ви бележка се прекъсва по средата и губите мисълта си✅ Решение: Изчистете паметта или рестартирайте приложението, за да се уверите, че цялото записи е запазено.
- Преминаването между приложенията може да доведе до изчезването на части от бележката ви✅ Решение: Запазете или споделете бележката веднага след записването, за да остане запазена.
- Фоновият шум затруднява възпроизвеждането или транскрибирането на бележките ви по-късно✅ Решение: Записвайте на по-тихо място или използвайте слушалки с микрофон за по-ясен звук.
- Бележките не винаги се запазват правилно или отказват да се възпроизведат, когато имате нужда от тях✅ Решение: Актуализирайте приложението или проверете настройките за синхронизация, за да ги възстановите.
- Дългите записи изглеждат прекалено обемни, когато преразглеждате идеите си✅ Решение: Добавете кратко резюме или акценти с времеви отметки, за да ги направите по-лесни за преглед.
Дайте на всяка бележка заслуженото внимание с ClickUp
В крайна сметка, гласовите бележки не са само за записване на думи. Вие записвате идеи, преди да изчезнат. Подходящите инструменти могат да гарантират, че мимолетните мисли се превръщат в нещо полезно, независимо дали става дума за задача, план или напомняне за по-късно.
Това е мястото, където ClickUp блести. Той събира вашите бележки, задачи и проекти на едно място, така че вашият глас не само се запазва, но и се превръща в действие.
От превръщането на бързи бележки в списъци за проверка до свързването на идеи в работното ви пространство, ClickUp улеснява реализирането на вашите мисли.
Ако сте готови да видите колко лесно може да бъде това, регистрирайте се в ClickUp още днес!