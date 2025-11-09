10 най-добри алтернативи на Voicenotes за преобразуване на глас в текст

Повечето хора, които използват Voicenotes, са доста доволни от него. Той е прост, бърз и надежден.

Няма много оплаквания, но един потребител на Voicenotes G2 го обобщи добре:

Ако трябва да кажа нещо, бих помолил да се положат повече усилия в Ask AI. Би било приятно да видя по-голямо подобрение.

С развитието на нуждите на потребителите от преобразуване на глас в текст се променят и техните очаквания. Мнозина вече търсят инструменти, които надхвърлят основната транскрипция – инструменти, които могат да обобщават, организират и интегрират бележки директно в работните им процеси.

Събрахме 10-те най-добри алтернативи на Voicenotes, които вземат основите на записването и транскрибирането и добавят слой интелигентност, за да направят процеса по-гладък. Добавихме и бонус инструмент, който държи на разстояние всички ненужни инструменти. Да се заемаме.

Топ 10 алтернативи на Voicenotes на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Voicenotes, за да ви помогне да изберете най-подходящата за вас въз основа на няколко ключови характеристики, допълнителни функции, цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни характеристики Цени* ClickUp Всичко в едно за продуктивност + управление на бележкиРазмер на екипите: Всички размери (1–1000+) Brain Max, Talk-to-Text, AI Notetaker, Clips, SyncUps Безплатни планове; персонализирани решения за предприятия. Бележки Всичко в едно за продуктивност + управление на бележкиРазмер на екипа: Всички размери (1–1000+) Преобразуване на глас в текст, транскрипция на устройството, синхронизация на Zapier + Obsidian, експортиране в Markdown Безплатно; Започва от 7 $/месец на потребител Coconote Учене и изучаване с AIРазмер на екипа: Студенти и малки групи за учене Записвайте/качвайте аудио/видео/документи, тестове и флаш карти, AI чат, над 100 езика Безплатно TalkNotes (Speechy. Tech) Превръщане на изразените мисли в задачиРазмер на екипа: Самостоятелни предприемачи и творци Създаване на задачи и бележки, създаване на блогове/постове в социалните мрежи, флаш карти, събития в календара 19 $/месец на потребител Audionotes. app Просто записване на бележки с помощта на изкуствен интелект Размер на екипа: Индивидуални лица и свободни професионалисти Бързо транскрибиране, обобщения, редактиране и експортиране, синхронизиране между устройства Цена от 9,99 $/месец на потребител Dubnote Организиране на музикални идеиРазмер на екипа: Малки екипи, DJ предприемачи Автоматично разделяне на сесии, транскрипция на текстове на песни, експортиране от DAW, архивиране в iCloud Безплатно Dictanote Многоезично гласово въвежданеРазмер на екипа: Многоезични професионалисти и малки екипи 50+ езика, гласови команди, почистване с AudioScribe, неограничен брой бележници Безплатно; Започва от 8 $/месец на потребител Otter. ai Срещи и сътрудничество в екипРазмер на екипа: Малки до средни екипи Транскрипция в реално време, идентификация на говорителя, AI обобщения, интеграция с Zoom/Meet Безплатно; Започва от 20 $/месец на потребител SoundType AI Точна аудио + видео транскрипцияРазмер на екипа: Създатели, журналисти и екипи Резюмета, AI чат, експортиране в PDF/Word/SRT, над 30 езика, идентификация на говорещия Безплатно; Започва от 9,99 $/месец на потребител Лесен диктофон Просто, ежедневно записванеРазмер на екипа: Индивидуални лица Висококачествен звук, без ограничения във времето, джаджи, Bluetooth микрофон, прескачане на тишина Безплатно

Какво да търсите в алтернативите на Voicenotes?

Това беше съветът, който някой даде в Reddit, когато беше попитан за управлението на гласовите бележки. Макар този съвет да е практичен, той засяга само повърхността на проблема.

С изкуствения интелект има възможност да се стигне много по-далеч, като се създават инструменти, които не само записват, но и ви помагат да мислите, планирате и поддържате организация.

Ако търсите алтернатива на Voicenotes, ето нещата, които наистина имат значение:

Осигурете по-висока точност при транскрипцията, дори в шумни помещения или при различни акценти.

Организирайте и търсете в бележките, за да намирате ключовите моменти незабавно.

Обобщавайте срещите и подчертавайте важните точки, за да спестите време и усилия.

Предлагайте интелигентни интеграции с календари, задачи и други инструменти, които вече използвате.

Поддържайте интуитивен интерфейс, за да може записването, организирането и преглеждането да се извършват без усилие.

Правилният избор ще ви се струва по-малко като обикновено приложение и повече като партньор, който ви помага да улавяте идеи, да проследявате задачи за действие и да повишавате производителността по начини, за които не сте знаели, че са ви необходими. 🌟

10 най-добри алтернативи на Voicenotes

Ако Voicenotes ви се струва малко ограничаващо, добрата новина е, че има много добре обмислени алтернативи, които могат да направят много повече с вашите записи.

Ето десет от най-добрите алтернативи на Voicenotes, които съчетават точност, разширени функции и интуитивен дизайн, за да ви дадат повече от всеки запис.

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватна продуктивност и управление на бележки)

Съхранявайте всички бележки, транскрипти и идеи на едно място, където можете да ги търсите, с ClickUp

Когато става въпрос за алтернативи на Voicenotes, ClickUp е повече от просто начин да записвате бележки или аудио. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, всички работни приложения, данни и работни потоци, от които се нуждаете, за да постигнете отлични резултати с гласово управление, са на едно място!

Забравете преминаването от инструмент за управление на проекти към конвертор на глас в текст и след това обратно към AI инструмент, за да превърнете транскрипта си в изпипана работа. Несвързаните приложения и разпръснатият контекст са определението за разрастване на работата и това отнема от времето, производителността и разходите за абонамент.

С ClickUp получавате 100% контекст и едно място, където хора, инструменти и агенти могат да работят заедно.

Нека разгледаме как ClickUp поддържа всичко свързано – от вашите гласови записи до бележките от срещите, задачите и проектите ви.

Преобразуване на говор в текст, което надхвърля транскрипцията с ClickUp Brain MAX

Първата стъпка при замяната на основното приложение за водене на бележки е транскрипцията, а функцията Brain MAX на ClickUp го прави с по-голяма точност от повечето други.

Функцията Talk-to-Text на ClickUp Brain превръща думите ви в ясни и изпипани бележки.

Записвайте идеи, споделяйте инструкции и свършете нещата 4 пъти по-бързо с Talk to Text в ClickUp Brain MAX

Ето всичко, което предлага:

Усъвършенствано с изкуствен интелект диктовка, която работи във всякакви приложения и е персонализирана за вас. Позволява ви да изберете идеалното ниво на подобрение, от минимални редакции до професионално полиране.

Достъп до необработени разговори и чисти транскрипции с ClickUp Talk to Text

Можете да диктувате безпроблемно, да споменавате колеги, задачи или документи, а Max автоматично свързва подходящите хора с правилните връзки.

Автоматично попълва най-често използваните думи, изрази, специфичен жаргон, прякори и др.

Уверете се, че вашият екип разполага с подходящия контекст и информация, за да работи ефективно с обратната връзка с помощта на Talk to Text на ClickUp Brain

Говорете на собствения си език и пишете свободно на над 50 други езика

Чат с най-новите AI модели за кодиране, писане, сложно разсъждение и др., включително ChatGPT, Claude и Gemini, без да превключвате между приложенията.

И вместо да ви оставя с блок от текст като VoiceNotes, тя може да обобщава дълги записи, да извлича действия за изпълнение и дори да превръща части от речта ви в списъци със задачи. Тъй като писането често е четири пъти по-бавно от говоренето, само тази функция може да ви помогне да напишете 400% повече, без да мръднете пръст.

Средно потребителите спестяват около час на ден, като позволяват на изкуствения интелект да се занимава с писането и довършването, което им дава свобода да се съсредоточат върху работата, която наистина има значение. Това също означава, че можете да избегнете разрастването на изкуствения интелект и да свършите всичко под един покрив с ClickUp Brain Max и Brain.

🎥 Гледайте този кратък урок за това как да използвате Talk to Text в Brain MAX:

От бързи бележки до пълни срещи с ClickUp AI Notetaker

Записвайте бележки от срещи, за да сте винаги в течение с ClickUp AI Notetaker

Докато ClickUp Brain Max ви помага да записвате индивидуални мисли, ClickUp AI Notetaker прави още една крачка напред, като се занимава с цялостното провеждане на срещи.

Той автоматично се включва в разговорите, записва аудиото, транскрибира разговора и след това предоставя кратко резюме с действия, които трябва да се предприемат.

Преходът тук е естествен: след като се справите с личните си бележки, следващото предизвикателство е управлението на груповите дискусии. С този автоматизиран AI бележник ще разберете ясно какво трябва да се случи по-нататък.

📌 Полезен съвет: Карате колата си и изведнъж ви хрумва идея за кампания. Като говорите в ClickUp Brain, гласовото ви съобщение се превръща в организирани точки с крайни срокове и последващи задачи. Докато паркирате, идеята вече е в ход.

Споделяйте обратна връзка на живо чрез ClickUp Clips

Записвайте екрана си с аудио за кристално ясен контекст с ClickUp Clips

Разбира се, не всяка идея може да се изрази с думи. Затова имате ClickUp Clips, които записват екрана ви с аудио коментар. ClickUp Clips са идеални за предоставяне на обратна връзка, обясняване на работния процес или насочване на колега при докладване на грешка.

Тази функционалност е естествено продължение на текста и транскрипцията: когато гласът ви не е достатъчен, можете да добавите визуални елементи и да ги свържете с подходящите задачи и документи.

📌 Пример: Продукт мениджър записва клип, за да демонстрира бъг, прикачва го към задачата на екипа за разработка и проблемът се решава по-бързо, отколкото ако бяха изпращали скрийншотове и имейли напред-назад.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте Brain MAX Talk-to-Text, за да транскрибирате гласови бележки с по-голяма точност и автоматично да ги организирате в структурирани бележки.

Записвайте бележки от срещи с ClickUp AI Notetaker, който записва, транскрибира и доставя задачи за действие директно в задачите.

Превърнете гласовите бележки, мозъчните бури и лекциите в практически работни процеси чрез автоматизация на задачите и обобщения, задвижвани от изкуствен интелект.

Записвайте клипове с екран и аудио, за да предоставяте обратна връзка, богата на контекст, и инструкции, съхранявани директно във вашето работно пространство.

Търсете в документи, задачи и аудио файлове с помощта на естествени езикови заявки за незабавен достъп до ключови точки.

Ограничения на ClickUp

Това може да се окаже прекалено сложно за нови потребители поради широкия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за ClickUp?

Този потребител на G2 сподели:

Вграденият AI бележник е изненадващо полезен, особено за обобщаване на срещи и спестяване на време при последващи действия. Обичаме и възможността да публикуваме ясни, структурирани бележки за версиите директно в платформата, което помогна за съгласуването на вътрешни и външни заинтересовани страни.

Вграденият AI бележник е изненадващо полезен, особено за обобщаване на срещи и спестяване на време при последващи действия. Обичаме и възможността да публикуваме ясни, структурирани бележки за версиите директно в платформата, което помогна за съгласуването на вътрешни и външни заинтересовани страни.

2. Cleft Notes (Най-подходящо за бързо преобразуване на глас в чернова)

чрез Cleft Notes

Cleft Notes е едно от онези приложения, които сякаш разбират как мислят реалните хора. Не винаги говорите с изящни изречения и това е нормално. Вместо да ви оставя с бъркотия от думи, Cleft преобразува гласовите ви бележки в ясни записки, подредени конспекти или дори прости списъци, които можете да използвате веднага.

Това е особено полезно, ако мислите ви се появяват бързо и без филтър, защото приложението ги улавя, организира и ви ги връща по начин, който има смисъл.

Най-добрите функции на Cleft Notes

Превърнете гласовите бележки в структурирани бележки, конспекти или списъци за проверка с висококачествени транскрипции.

Използвайте транскрипция на устройството за сигурни и лични гласови записи.

Синхронизирайте безпроблемно с приложения като Obsidian и автоматизирайте работните процеси чрез Zapier.

Споделяйте публични връзки или експортирайте бележки в Markdown за гъвкаво сътрудничество.

Редактирайте бележките директно с заглавия, форматиране и прикачени файлове или изображения.

Ограничения на Cleft Notes

Времето за запис е ограничено в безплатния план (5 минути)

Разширените функции, като по-дълги записи и интеграции, изискват платен ъпгрейд.

Цени на Cleft Notes

Безплатно

Плюс: 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Cleft Notes

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Cleft?

Ето какво каза един потребител на Reddit за инструмента:

Обикновено използвам Cleft, за да записвам мислите си, докато ходя или съм в офиса. След това използвам SuperWhisper или Apple dictation, за да диктувам имейли или съобщения. Има ли начин да се използва Cleft за записване на диктовка, при който AI почиства „ъм“ и т.н., но запазва останалата част от диктовката непроменена?

Обикновено използвам Cleft, за да записвам мислите си, докато ходя или съм в офиса. След това използвам SuperWhisper или Apple dictation, за да диктувам имейли или съобщения. Има ли начин да се използва Cleft за записване на диктовка, при който AI почиства „ъм“ и т.н., но запазва останалата част от диктовката?

📮 ClickUp Insight: Почти 9 от 10 души в нашето проучване вече използват изкуствен интелект, за да улеснят и ускорят ежедневните си задачи. Представете си, че можете да постигнете същото и на работното си място. С ClickUp Brain, вашия вграден изкуствен интелект, можете да работите до 30% по-ефективно благодарение на по-малко срещи, незабавни обобщения и автоматизирани задачи.

3. Coconote (Най-доброто за учене и изучаване с AI)

чрез Coconote

Coconote не се занимава само с въвеждането на това, което сте казали. Той ви предоставя нещо полезно, с което да работите, когато разговорът приключи. Можете да записвате директно в приложението или да качвате почти всичко: аудио файлове, видеоклипове, PDF файлове и дори линкове към YouTube.

За секунди Coco ви предоставя висококачествени транскрипти и добре организирани бележки. Оттам можете да създавате тестове, флаш карти или дори да превърнете бележките си в малък подкаст, който можете да слушате, докато сте в движение.

Най-добрите функции на Coconote

Записвайте или качвайте аудио, видео или документи и незабавно генерирайте бележки и транскрипти, които могат да се търсят.

Създавайте тестове, флаш карти и учебни игри директно от вашите бележки.

Използвайте AI Chat, за да задавате въпроси и да изяснявате ключови моменти в бележките си.

Достъп чрез iPhone, iPad, Android, настолен компютър и уеб за интуитивен интерфейс.

Поддръжка на над 100 езика за записване и превод на гласови записи в световен мащаб.

Превърнете бележките си в подкасти с вграден разказ, за да ги преглеждате, докато сте в движение.

Прикачете изображения или файлове, за да обогатите учебния материал и сътрудничеството.

Ограничения на Coconote

Някои потребители отбелязват, че дългите лекции могат да доведат до прекалено кратки обобщения, което налага ръчно въвеждане на допълнителни подробности.

Може да ви се стори скъпо в сравнение с други алтернативи за гласови бележки, които предлагат сходни функции.

Цени на Coconote

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Coconote

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за Coconote?

Ето какво каза един потребител на Reddit за инструмента:

Той създава тестове и флаш карти, които наистина помагат, и ако имам нужда да си припомня нещо от лекция, просто преглеждам транскрипта и намирам това, което е казал преподавателят.

Той създава тестове и флаш карти, които наистина помагат, и ако имам нужда да си припомня нещо от лекция, просто преглеждам транскрипта и намирам това, което е казал преподавателят.

👀 Знаете ли, че: Според проучване на Forrester, компаниите, които използват ClickUp, са постигнали 384% възвръщаемост на инвестициите си за три години, спестявайки милиони чрез повишаване на производителността, увеличавайки приходите си с почти 3,9 милиона долара и достигайки прага на рентабилност само за шест месеца. Освен това много организации намаляват разходите си още повече, като обединяват множество работни инструменти в една единна платформа.

4. TalkNotes [Сега Speechy. Tech] (Най-доброто приложение за превръщане на изречени мисли в задачи)

чрез TalkNotes

Ангажираните служители са с 18% по-продуктивни. Когато хората се чувстват ангажирани с работата си, те внасят енергия, бързо се справят с предизвикателствата и постигат повече за по-кратко време.

Един от основните фактори за производителността е скоростта. Но как можете да работите по-бързо, без да жертвате качеството? Един лесен начин е чрез гласови бележки. С TalkNotes можете да записвате мислите си незабавно и да ги превръщате в организирани задачи и бележки, което ви помага да преминавате през деня си с по-малко сътресения. 🎙️

Най-добрите функции на TalkNotes

Записвайте аудио или качвайте файлове, за да генерирате незабавно структурирани бележки, списъци със задачи и протоколи от срещи.

Превърнете свободно протичащите мисли в блогове, бюлетини, публикации в социалните медии или записи в дневници.

Подчертайте ключовите моменти и създайте флаш карти, за да запаметите информацията от лекциите или бележките от срещите.

Поддръжка на над 100 езика за гласови записи и транскрипции

Опростена система за управление на папки , за да подреждате бележките и задачите си по контекст.

Добавяйте събития в календара директно от транскриптите и проследявайте задачите с нива на приоритет.

Ограничения на TalkNotes

Някои потребители съобщават за проблеми със синхронизацията между настолни и мобилни приложения.

Липсва по-задълбочена интеграция с популярни инструменти за продуктивност като Outlook или OneNote.

Цени на TalkNotes

Месечно: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за TalkNotes

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за TalkNotes?

Този коментар в Reddit подчертава:

Преди няколко месеца започнах да използвам TalkNotes и след няколко опита и грешки най-накрая намерих идеалния работен процес. Сега вече не се стресирам за бележките, не забравям важни детайли и наистина съм присъстващ по време на срещите.

Преди няколко месеца започнах да използвам TalkNotes и след няколко опита и грешки най-накрая намерих идеалния работен процес. Сега вече не се стресирам за бележките, не забравям важни детайли и наистина присъствам на срещите.

5. Audionotes. app (Най-доброто приложение за лесно водене на бележки с помощта на изкуствен интелект)

чрез Audionotes

Понякога най-простите инструменти правят най-голямата разлика. Audionotes. app е един от тези тихи помощници, които вземат думите ви и ви ги връщат по начин, който се усеща по-лек и по-лесен за работа.

Можете да говорите свободно, без да се притеснявате за структурата, и за миг гласът ви се превръща в ясни бележки, които можете да четете, споделяте или прегледате по-късно. Усеща се като малък спътник, който ви слуша без да ви съди и ви помага да запомните това, което е важно.

Най-добрите функции на приложението Audionotes.

Запишете гласа си и веднага ще видите как се преобразува в ясни бележки.

Обобщете дългите записи в кратки изводи

Редактирайте, организирайте и експортирайте бележките си с няколко докосвания.

Използвайте го в уеб, iOS и Android с синхронизация между устройствата.

Съхранявайте записите си безопасно с опции за поверителност

Ограничения на приложението Audionotes.

Безплатният план позволява само кратки записи.

Понякога пропуска малки детайли в сложни разговори.

Audionotes. цени на приложението

Лично : 9,99 $/месец на потребител

Pro: 19,99 $/месец на потребител

Audionotes. Оценки и рецензии на приложението

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за приложението Audionotes?

В този преглед на G2 се отбелязва:

Дори за писател като мен, който често получава много идеи на момента, AudioNotes се оказаха много полезни. С помощта на изкуствен интелект успях да транскрибирам гласовите си записи и неструктурираните текстови бележки и да ги превърна в резюмета.

Дори за писател като мен, който често получава много идеи на момента, AudioNotes се оказаха много полезни. С помощта на изкуствен интелект успях да транскрибирам гласовите си записи и неструктурираните текстови бележки и да ги превърна в резюмета.

👀 Интересен факт: Човешкият глас е толкова отличителен, че може да бъде картографиран като гласов отпечатък, подобно на пръстовия отпечатък. Малките разлики в височината, тона и ритъма правят гласа на всеки човек уникален. Ето защо съвременните системи за сигурност и криминалистичните екипи понякога разчитат на разпознаването на гласа като допълнително ниво на идентификация.

6. Dubnote (Най-доброто приложение за организиране на музикални идеи)

чрез Dubnote

Музикантите знаят колко е трудно да се ориентират в безкрайните гласови бележки. Записвате импровизация, мелодия или ритъм на барабани, но по-късно те се губят в морето от записи без име. Dubnote е създаден, за да реши точно този проблем.

Вместо да ви оставя с купчина хаотични аудио файлове, приложението организира вашите гласови бележки в подредени папки, автоматично разделя дългите сесии и дори маркира най-добрите моменти, за да можете да ги намерите отново без усилие.

Това, което отличава Dubnote, е фокусът върху начина, по който музикантите работят в действителност. Можете да започнете запис директно от началния екран, да го сортирате в бележник и по-късно да го усъвършенствате с коментари, емоджи тагове или редакции.

Най-добрите функции на Dubnote

Записвайте музикалните си идеи директно в организирани папки в бележника с персонализирани корици.

Автоматично разделяйте дълги записи на секции, за да можете бързо да преминавате към най-интересните части.

Използвайте софтуер за преобразуване на реч в текст , за да транскрибирате текстове на песни или бележки с по-голяма точност.

Маркирайте, обединявайте или редактирайте секции, за да усъвършенствате аудио файловете си.

Добавяйте коментари, емотикони или изображения, за да отбележите ключови моменти в сесиите си.

Съхранявайте записите си на сигурно място с обработка на устройството и архивиране в iCloud.

Експортирайте директно в DAW или споделяйте клипове незабавно с колегите си.

Ограничения на Dubnote

Налично само за iOS, версията за Android все още е в списъка с чакащи.

Липсват някои разширени функции за сътрудничество за екипи

Най-подходящ за музиканти, по-малко гъвкав за общо водене на бележки

Цени на Dubnote

Безплатно

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Dubnote

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват потребителите за приложението Dubnote?

Жалко, че е само за Mac. Проверих в Google Play Store и там го няма.

Жалко, че е само за Mac. Проверих в Google Play Store и там го няма.

7. Dictanote (Най-доброто за многоезично гласово въвеждане)

чрез Dictanote

Dictanote е създаден за хора, които мислят по-бързо, отколкото пишат. Вместо да насилвате мислите си да се появят на клавиатурата, просто говорете, а Dictanote превръща думите ви в текст с впечатляваща точност.

Това, което прави Dictanote особено полезен, е широката му езикова поддръжка. С над 50 езика и 80 диалекта, той е добър избор, ако се нуждаете от алтернатива на Voicenotes, която работи без граници и акценти.

Писатели, журналисти и професионалисти по целия свят го използват ежедневно, за да записват хаотични мисли, да създават чернови на статии или да следят бележките от срещи, без да пропускат нищо.

Най-добрите функции на Dictanote

Тип глас в реално време с над 90% точност

Диктувайте на над 50 езика и над 80 диалекта, което е полезно за глобалните потребители.

Използвайте гласови команди, за да добавяте препинателни знаци, символи или технически термини.

Автоматично запазвайте бележките си в неограничен брой бележници, за да сте спокойни.

Почистете транскриптите с AudioScribe, премахвайки излишните думи и подчертавайки ключовите моменти.

Поддръжка на аудио файлове, което улеснява записването на идеи и превръщането им в текст.

Ограничения на Dictanote

Работи най-добре онлайн; офлайн режимът е ограничен.

Някои разширени функции, като AudioScribe, изискват платен план.

Не се интегрира толкова гладко с инструменти за продуктивност на трети страни, колкото други приложения.

Цени на Dictanote

Безплатно

Pro: 8 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Dictanote

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Dictanote?

Този коментар в Reddit беше оценен:

Определено е страхотно да виждам актуализации за ChatGPT, Claude и Gemini в обобщенията на YouTube.

Определено е страхотно да виждам актуализации за ChatGPT, Claude и Gemini в обобщенията в YouTube.

🧠 Знаете ли, че: Екипите, които използват изкуствен интелект, са три пъти по-продуктивни от традиционните екипи. Като работи по-бързо и автоматизира повтарящите се задачи, изкуственият интелект помага на хората да се съсредоточат върху работата, която наистина има значение.

8. Otter. ai (Най-доброто за срещи и екипно сътрудничество)

75% от служителите вече споделят, че използват AI инструменти в ежедневната си работа. Това, което започна като тенденция, бързо се превърна в неразделна част от ежедневната работа. И ако срещите са част от ежедневната ви рутина, знаете колко лесно е да пропуснете подробности, докато се опитвате да си водите бележки. Otter. ai ви освобождава от този стрес. Екипите използват Otter, защото той се вписва в работния им процес. Можете да го свържете с Zoom, Google Meet или Microsoft Teams и той автоматично ще се присъедини, ще записва гласови записи и ще предоставя ясни бележки от срещите с впечатляваща точност.

По-късно можете да търсите ключови моменти, да споделяте транскрипти или дори да задавате въпроси на AI чата на Otter за казаното.

Най-добрите функции на Otter.ai

Транскрибирайте срещи в реално време с точност до 95 процента.

Създавайте обобщения, които подчертават ключовите моменти и следващите стъпки.

Автоматично записвайте и разпределяйте задачи за действие от дискусиите.

Синхронизирайте с Google Calendar, за да включите Otter автоматично в насрочените срещи.

Интегрирайте с инструменти като Zoom, Slack, Asana, Salesforce и Notion за безпроблемно сътрудничество.

Използвайте AI Chat, за да задавате въпроси и да извличате информация от предишни бележки и транскрипти.

Ограничения на Otter.ai

Ограничено до само три поддържани езика

Опциите за редактиране и форматиране са основни и често изискват експортиране в Google Docs.

Цени на Otter.ai

Основно : Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Otter.ai

G2 : 4,3/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват потребителите за Otter. ai?

Това е споделено в рецензия на G2:

Харесва ми как Otter AI преглежда целия препис на срещата и обобщава всички ключови точки от разговора, а ако има нещо, което не е включено, можете да редактирате обобщението, за да го добавите.

Харесва ми как Otter AI преглежда целия препис на срещата и обобщава всички ключови точки от разговора, а ако има нещо, което не е включено, можете да редактирате обобщението, за да го добавите.

9. SoundType AI (Най-доброто за точно транскрибиране на аудио и видео)

чрез SoundType AI

Понякога идеите идват, когато най-малко ги очаквате – може би по време на нощно учене, мозъчна атака в екип или докато слушате лекция. SoundType AI е създаден, за да улавя тези моменти и да улеснява връщането към тях.

Това, което го прави различен, е, че ви дава възможност да организирате, обобщавате и споделяте това, което сте заснели, така че да не се налага да превъртате дълги записи, опитвайки се да намерите една единствена подробност.

За студентите това може да означава по-добра концентрация в клас. За професионалистите това е начин да продължат срещите и проектите, без да пропускат контекста.

Най-добрите функции на SoundType AI

Транскрибирайте аудио файлове, видеоклипове и съдържание от YouTube с идентификация на говорителя.

Обобщете записите в лесни за възприемане бележки, които отразяват най-важните точки.

Използвайте AI Chat, за да взаимодействате с вашите транскрипти и да извличате информация или действия.

Експортирайте транскрипти в различни формати, включително PDF, Word и SRT.

Поддръжка на над 30 езика и преводи за глобални потребители

Адаптирайте обобщенията към вашите специфични нужди с помощта на персонализирани опции.

Прикачвайте и споделяйте транскрипти лесно, за да поддържате гладкото сътрудничество.

Ограничения на SoundType AI

Безплатният план ограничава транскрипциите до 8 минути всяка.

Точността може да варира при силен фонов шум.

Най-подходящ за транскрипция и резюмета, по-малко подходящ за по-широки функции за производителност.

Цени на SoundType AI

Основно : Безплатно

Pro : 9,99 $/месец на потребител

Бизнес: 29,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии на SoundType AI

G2 : Недостатъчно рецензии

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за SoundType AI?

Този коментар в Reddit беше публикуван:

Единственото приложение, което намерих, което е по-добро от Braindump в транскрипцията, е SoundType AI — което е предназначено за по-сложни приложения, отколкото просто да си водите бележки.

Единственото приложение, което намерих, което е по-добро от Braindump в транскрипцията, е SoundType AI — което е предназначено за по-сложни приложения, отколкото просто да си водите бележки.

10. Easy Voice Recorder (Най-доброто за прости, ежедневни записи)

чрез Easy Voice Recorder

Понякога всичко, от което се нуждаете, е записващо устройство, което просто работи. Easy Voice Recorder е напълно в съответствие с името си.

Студентите оценяват възможността да се справят с дълги часове без ограничения. Професионалистите оценяват възможността да споделят записите с колегите си бързо. Музикантите го намират за полезен, за да записват груби идеи за песни, преди да изчезнат.

Той не ви претоварва с излишни екстри, но все пак предлага добре обмислени опции като подрязване, архивиране в облак и транскрипция, ако имате нужда от тях.

Най-добрите функции на Easy Voice Recorder

Записвайте във висококачествени формати като PCM, MP4 и AAC.

Без ограничения за продължителността на записите, идеално за дълги лекции или срещи

Бързи стартиращи джаджи и поддръжка на смарт часовници, за да не пропуснете нито един момент

Лесно споделяне чрез имейл, приложения за съобщения или облачно хранилище

Професионалният план отключва екстри като MP3/FLAC, Bluetooth микрофони, прескачане на тишина и инструменти за редактиране.

Ограничения на Easy Voice Recorder

Безплатната версия съдържа реклами.

Функциите на организацията, като например папките, изискват ъпгрейд.

Транскрипцията е налична, но е по-ограничена в сравнение с приложенията, фокусирани върху изкуствения интелект.

Цени на Easy Voice Recorder

Безплатно

Рейтинги и отзиви за Easy Voice Recorder

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват потребителите за Easy Voice Recorder?

Този коментар в Reddit беше публикуван:

Easy Voice Recorder е страхотен, позволява ви да възобновите записването и също така архивира всичко в Google Drive, интегрира се и с Tasker.

Easy Voice Recorder е страхотен, позволява ви да възобновите записването и също така архивира всичко в Google Drive, интегрира се и с Tasker.

Ако все още проучвате, ето още три инструмента за гласови бележки, които си заслужава да проверите, като всеки от тях предлага свои собствени функции за запис, транскрибиране и организиране на аудио файлове:

Notta : Преписва на живо срещи, аудио и видео с висока точност и ви позволява да експортирате бележки в различни формати.

Sonix : Помага за бързо транскрибиране и превод, особено за интервюта и подкасти.

Rev Voice Recorder : Съчетава записи с професионални услуги за транскрипция за чист, готов за употреба текст.

Често срещани предизвикателства при гласовите бележки и как да ги преодолеете

Гласовите бележки могат да бъдат най-лесният начин да предадете мислите си, докато не се появят малки пречки. Съобщението се прекъсва, звукът е неясен или не можете да намерите това, което сте записали миналата седмица.

Тези малки моменти могат да бъдат изненадващо разочароващи, но повечето от тях имат прости решения.

Понякога гласовата ви бележка се прекъсва по средата и губите мисълта си✅ Решение: Изчистете паметта или рестартирайте приложението, за да се уверите, че цялото записи е запазено. Преминаването между приложенията може да доведе до изчезването на части от бележката ви✅ Решение: Запазете или споделете бележката веднага след записването, за да остане запазена. Фоновият шум затруднява възпроизвеждането или транскрибирането на бележките ви по-късно✅ Решение: Записвайте на по-тихо място или използвайте слушалки с микрофон за по-ясен звук. Бележките не винаги се запазват правилно или отказват да се възпроизведат, когато имате нужда от тях✅ Решение: Актуализирайте приложението или проверете настройките за синхронизация, за да ги възстановите. Дългите записи изглеждат прекалено обемни, когато преразглеждате идеите си✅ Решение: Добавете кратко резюме или акценти с времеви отметки, за да ги направите по-лесни за преглед.

Дайте на всяка бележка заслуженото внимание с ClickUp

В крайна сметка, гласовите бележки не са само за записване на думи. Вие записвате идеи, преди да изчезнат. Подходящите инструменти могат да гарантират, че мимолетните мисли се превръщат в нещо полезно, независимо дали става дума за задача, план или напомняне за по-късно.

Това е мястото, където ClickUp блести. Той събира вашите бележки, задачи и проекти на едно място, така че вашият глас не само се запазва, но и се превръща в действие.

От превръщането на бързи бележки в списъци за проверка до свързването на идеи в работното ви пространство, ClickUp улеснява реализирането на вашите мисли.

Ако сте готови да видите колко лесно може да бъде това, регистрирайте се в ClickUp още днес!