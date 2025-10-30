ClickUp 4.0: Краят на разрастването на работата

От години екипите са затънали в лабиринт.

Жонглиране с разпръснати инструменти, превключване между раздели, търсене на контекст и наблюдаване как ценните часове се изплъзват.

Това е загуба от 2,5 трилиона долара в производителността в световен мащаб. И това разкрива един много по-дълбок проблем: най-голямата заплаха за производителността не е липсата на усилия, а начинът, по който се управлява работата.

61% от специалистите с интелектуална работа казват, че прекарват повече време в организиране на задачите, отколкото в тяхното изпълнение. А средният служител превключва между приложения 1200 пъти на ден. Това е проява на разрастване на работата, което от години тихо унищожава производителността.

В ClickUp винаги сме знаели, че има по-добър начин. От самото начало нашата мисия е да направим света по-продуктивен.

Затова си представихме платформа, в която вашите задачи, документи, чат, срещи и знания се обединяват в една единствена, гъвкава система – не просто обединени, а дълбоко взаимосвързани – конвергенция на софтуер, хора и изкуствен интелект.

Представяме първото в света конвергентно AI работно пространство: ClickUp 4. 0.

Какво е ClickUp 4.0?

ClickUp 4.0 е мястото, където се осъществява цялата ви работа и сътрудничество.

Това е ClickUp, както го познавате, но по-свързан, оптимизиран, ефективен и гъвкав от всякога.

Когато цялата ви работа се обедини в едно работно пространство, задвижвано от изкуствен интелект, всичко просто си пасва. На практика това изглежда така:

Календар, който най-накрая разбира вашите приоритети и автоматично блокира времето в графика ви според тях

Изкуствен интелект, който може незабавно да си спомни задачите от разговора 1:1 от миналата седмица.

Агенти, които сортират задачите ви, създават проекти и отговарят на вашите въпроси

Единно, красиво изработено работно пространство, което обединява задачи, документи, цели, чат и автоматизация, задвижвана от изкуствен интелект.

ClickUp 4.0 се фокусира върху точния проблем, който първоначално се заехме да решим: фрагментацията, причинена от несвързани работни инструменти и разпръснат контекст.

Ето цифрите, които не дават покой на бизнес лидерите:

2,5 часа се губят ежедневно, докато членовете на екипа преминават от един разговор към друг, търсят файлове и се опитват да възвърнат концентрацията си. Разширяване на контекста : Почтисе губят ежедневно, докато членовете на екипа преминават от един разговор към друг, търсят файлове и се опитват да възвърнат концентрацията си.

Разрастване на изкуствения интелект: Всеки ден екипите прекарват около 60 минути в работа с различни инструменти за изкуствен интелект , които не работят заедно, което води до неудовлетвореност и загуба на усилия. Всеки ден екипите прекарват около, които не работят заедно, което води до неудовлетвореност и загуба на усилия.

Разпространение на приложенията: Още 55 минути се губят, докато хората непрекъснато превключват между приложенията, опитвайки се да намерят това, от което се нуждаят, и да се справят с разпръснатите работни процеси. Още, докато хората непрекъснато превключват между приложенията, опитвайки се да намерят това, от което се нуждаят, и да се справят с разпръснатите работни процеси.

Тук е мястото, където това се променя.

ClickUp 4.0 предлага най-желаните функции и подобрения от нашата общност.

Тези подобрения елиминират триенето, увеличават производителността ви и ви връщат контрола над деня ви. Ето какво е новото:

Персонализирана навигация 4.0: Всичко, от което се нуждаете, точно там, където ви е нужно

Страничната лента в ClickUp 4.0 е безпроблемна и персонализирана.

Това бележи края на превключващия данък: когато имате раздел за чат, друг раздел за SOP и изцяло нов прозорец за вашия AI.

В ClickUp 4.0 новата унифицирана странична лента предлага конвергентна йерархия, която обединява задачи, документи, чат, бели дъски, табла, календар и други за лесен достъп.

Персонализирана навигация: Създайте своя собствена странична лента с персонализирани секции, за да можете да организирате работата си по свой начин.

Конвергентна йерархия: Достъп до задачи, документи, чат, изкуствен интелект и други от едно единно пространство

Закачени елементи: Дръжте най-важната си работа на преден план, като закачите пространства, списъци или документи на страничната лента.

Бързо филтриране: Преминавайте незабавно към пространства, непрочетени съобщения или директни съобщения с новите филтри в страничната лента.

По-чисто и по-опростено изживяване: Насладете се на изчистен и интуитивен интерфейс, който ви помага да се концентрирате и да контролирате по-добре.

Сътрудничество и AI чат: Контекст, уловен точно там, където работите

Повечето платформи се ограничават до пакетиране. ClickUp 4. 0 отива по-далеч, като прави всеки инструмент контекстуално осведомен и взаимосвързан.

Когато чатът, срещите, бележките от срещите, изкуственият интелект и задачите са обединени в една платформа, това изглежда толкова просто, колкото да помолите изкуствения интелект да създаде и възложи задачи от разговора в петък – и това се прави за секунди!

Вашето работно пространство в ClickUp вече функционира като единствен източник на информация и център за сътрудничество за цялостно управление на проекти.

Ето как вашият работен процес остава безпроблемно свързан в ClickUp:

Унифициран AI чат: ClickUp Chat е винаги достъпен от страничната лента, обогатен с AI, за да обобщава чат нишки, да създава задачи за действие и да намира контекста по-бързо.

Незабавни срещи: Стартирайте SyncUp (аудио или видео разговор) директно от чата, за да провеждате дискусии в реално време, без да преминавате към друг инструмент.

AI Notetaker: Записвайте и транскрибирайте срещи с Записвайте и транскрибирайте срещи с AI Notetaker , за да уловите всеки детайл, заедно с обобщения, ключови изводи, задачи за изпълнение и др.

Забележки за действие: Превърнете незабавно бележките от срещи и чат-разговорите в Превърнете незабавно бележките от срещи и чат-разговорите в задачи в ClickUp , за да не пропуснете нито едно действие.

Транскрипти с възможност за търсене: Всяка разговор и транскрипт могат да бъдат търсени чрез Всяка разговор и транскрипт могат да бъдат търсени чрез ClickUp Brain , чрез подсказки на естествен език.

Използвайте ClickUp AI Notetaker, за да транскрибирате срещи, да създавате задачи и действия и да делегирате работа

Личен планиращ дневник: Вашият ден, перфектно организиран, автоматично

Личният планиращ инструмент на ClickUp 4.0 е вашата суперсила за концентрирана работа и не само.

Използвайте персонализиран календар, в който всичките ви срещи и задачи са подредени внимателно за вас всеки ден. Най-накрая можете да забравите за планирането, пренареждането или координирането на нещата ръчно.

Когато нещата се променят, AI коригира календара ви в реално време, така че винаги да имате време да се концентрирате и да свършите работата си.

Планиране с помощта на изкуствен интелект: Позволете на изкуствения интелект да се справи с хаоса при планирането, като автоматично блокира времето за вашите най-важни приоритети и срещи.

Интегриран календар: Вижте графиците на колегите си, резервирайте срещи с тях и разглеждайте календара си по начина, по който желаете.

Времеви блок: Плъзнете задачите в календара си, за да ги планирате без усилие, като се уверите, че сте отделили подходящо време за всяка задача, без да се претоварвате.

Фокусни сесии: Лесно отделете време за задълбочена работа и оставете изкуственият интелект да се погрижи за останалото, когато приоритетите се променят.

Контекст в рамките на срещите: Свържете събитията със задачи и документи, така че всичко да е свързано и да може да се изпълни.

Teams Hub: Яснота от начало до край, без постоянни проследявания

Teams Hub е изцяло нов начин да следите работата на вашия екип.

Анализи, приоритети и капацитет са на едно място, което дава на мениджърите незабавен поглед върху натовареността на екипа. Няма повече да се чудите върху какво работят хората или дали крайните срокове са реалистични.

Вашият Teams Hub включва:

Визуализация на организационната структура: Вижте кой е член на всеки екип и разгледайте индивидуалните и екипните профили за повече контекст.

Фийдове с дейности в реално време: Всеки екип има фийд, така че можете да видите най-новите дейности и актуализации за всеки екип в ClickUp.

Приоритети, подредени по важност: Вижте списък с подредени по важност задачи, върху които се фокусират всички в Teams Hub, и разберете точно колко важна е дадена задача в списъка на даден човек.

Капацитет и анализи: Вижте незабавно върху какво работи всеки, визуализирайте капацитета на екипа и определете къде може да имате недостиг на ресурси.

AI-задвижвани презентации: Нека AI обобщи ключовите актуализации, за да сте винаги в течение.

Вградени времеви таблици: Знайте точно колко работа е фактурируема и колко време отнемат проектите с вградените времеви таблици.

ClickUp Brain и Ambient AI Agents: Вашата продуктивност, умножена

Достъп до множество LLM, извършване на уеб търсения в реално време, получаване на контекстуални отговори на вашите работни въпроси и много други чрез ClickUp Brain.

Функциите на ClickUp 4.0 напълно преосмислят значението на това да имаш дигитални колеги.

ClickUp Brain действа като ваш постоянно активен асистент за продуктивност, готов да създава задачи, да изготвя документи, да обобщава разговори и да отговаря на въпроси в момента, в който имате нужда от това.

След това има и Ambient AI Agents: интелигентни асистенти, които знаят кога да помогнат, без да бъдат помолени. Тези персонализирани, автономни помощници работят на заден план, проактивно изпращат актуализации по проекти, отговарят на въпроси в чата и се занимават с повтарящи се задачи в момента, в който е необходимо, а не когато си спомните да ги делегирате.

Резултатът е работно пространство, в което излишната работа изчезва, информацията се разпространява незабавно и вашият екип е свободен да се съсредоточи върху стратегическата работа с голямо въздействие.

Асистент за продуктивност: ClickUp Brain работи заедно с вас и е оборудван да изпълнява над 500 различни работни процеса.

AI командна лента: Просто натиснете пространство, за да отворите новата AI командна лента от всеки коментар и да получите контекстно-зависими действия, като създаване на задача с всички подробности от нишката, изготвяне на подходящ отговор или обобщаване на дълга нишка от разговори.

Множество AI модели: Взаимодействайте директно с ChatGPT, Claude, Gemini и други, както и достъп до премиум модели и търсене в реално време в интернет, всичко това от един интерфейс.

Агент за отговори на живо: Когато някой зададе въпрос в ClickUp Chat, вашият агент за отговори на живо автоматично се включва и дава отговор, така че човек не е необходимо да

Персонализирани AI агенти за работа: Създайте свои собствени агенти, като ги свържете с персонализирани тригери и източници на знания от вашата работна среда ClickUp или свързани приложения.

Автоматични актуализации на проекти: Настройте агенти, които да се грижат за актуализациите на статуса вместо вас, и получавайте подробни ежедневни или седмични отчети, изпращани до вас или вашия екип, за всеки списък, задача или чат.

💫 Внеси най-доброто от ClickUp на своя десктоп/компютър с Brain MAX, самостоятелно супер приложение с изкуствен интелект! Вашият команден център ClickUp : Намирайте незабавно скритата в задачите информация, извличайте документи и получавайте актуализации в реално време за проектите отвсякъде.

Питайте най-добрите AI модели за всичко : Работете с GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet и други, без да се налага да се занимавате с абонаменти.

Търсене в свързани приложения : Намирайте скрити файлове и отговори бързо, без да губите време в претърсване на Google Drive или теми

Дълбоко търсене в интернет : Превърнете часовете на проучване в минути с помощта на анализ, базиран на изкуствен интелект, и ясни цитати, на които можете да се доверите.

Направете 4 пъти повече с Talk to Text: Вие говорите, а изкуственият интелект пише и редактира! Използвайте усъвършенстваното от изкуствен интелект диктовка във всякакви приложения, персонализирано за вас. Вие говорите, а изкуственият интелект пише и редактира! Използвайте усъвършенстваното от изкуствен интелект диктовка във всякакви приложения, персонализирано за вас.

Лични списъци: Вашият личен списък със задачи, точно такъв, какъвто ви е нужен

Личните списъци в ClickUp 4.0 ви позволяват да организирате и проследявате личните си задачи чрез частен списък в работната си среда. Те действат като универсално платно, където можете да централизирате приоритетите си.

Визуализирайте личния си списък по свой начин: Изберете от предпочитания си изглед в ClickUp, като например изглед „Списък“ или изглед „Табло“.

Организирайте проектите, идеите и задачите си: Планирайте деня си, проследявайте целите си и управлявайте работната си натовареност – всичко това в собственото си специално пространство в ClickUp.

Въвеждане на задачи от други списъци: Бързо добавяне на задачи към личния ви списък за лесен достъп и управление

Нова ера за ClickUp: изработка, качество и производителност

ClickUp 4.0 е фокусиран върху това, да направи всяко взаимодействие безпроблемно и всеки работен процес светкавично бърз. Ще забележите разликата в момента, в който започнете да кликате. Всяка подробност е била внимателно изработена, за да ви позволи да се движите по-бързо, да останете фокусирани и никога да не бъдете забавяни от вашите инструменти.

Незабавен преглед на задачите: Усъвършенстваното кеширане зарежда задачите ви незабавно – започнете работата си без да чакате.

Бързо като светкавица: Всяко кликване в 4.0 се усеща значително по-бързо. Направихме значителни подобрения в изгледа на списъка, изгледа на таблото, йерархията и персонализираните полета за по-голяма бързина.

Диаграми на Гант до 300% по-бързи: Вашите любими функции са по-бързи и по-отзивчиви от всякога.

Значително подобрение на времето за зареждане: Големите изгледи с над 500 задачи и автоматизации сега обработват действията до 30 пъти по-бързо, като времето се намалява от 30 секунди до само една секунда.

С над 40% по-бързо като цяло: Цялостното преживяване с версия 4.0 е с над 40% по-бързо в сравнение с версия 3.0.

Безпроблемна навигация: Въпреки по-голямата мощност и повечето функции, интерфейсът е изчистен и подреден.

Какво предстои в ClickUp 4.0?

Ето върху какво работим и какво подготвяме за доставка през следващите седмици.

Подпапки (БЕТА): Организация на ниво грануларност

Радваме се да отговорим на едно от най-желаните искания на общността: възможността да се създават подпапки в папки! Сега можете да организирате работното си пространство с папки в папки, като разполагате с всички мощни функции, които очаквате от нашите папки. Помислете за отчети отгоре надолу, персонализирани изгледи, наследени разрешения и други.

Потребителски полета по тип задача (БЕТА): Максимална гъвкавост, нулева загуба на информация

Проследявайте точно това, което е важно за всеки вид работа. Потребителските полета по тип задача ви позволяват да адаптирате полетата с данни към конкретни работни процеси, така че всеки екип да получава необходимата му информация, без да претоварва останалите с подробни детайли.

Бъдещето на работата, реализирано днес

ClickUp 4.0 е мястото, където работата най-накрая се усеща без усилие. Всяка задача, всеки работен процес, всеки разговор сега се намира в едно единствено, изключително интуитивно работно пространство.

Ще усетите разликата още при първото отваряне на страничната лента, при първия въпрос, който зададете на Brain, при първото преминаване на екипа ви от идея към изпълнение, без да пропуснете нито един момент.

Това се случва, когато производителността се срещне с възможностите и цялата ви компания се движи като едно цяло.

Лабиринтът вече го няма. Добре дошли в ерата на конвергенцията. Добре дошли в ClickUp 4.0!