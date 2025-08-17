10 безплатни шаблона за тренировки в Notion, с които да следите фитнес целите си

Мечтаете. Планирате. Постигате. Ще има препятствия. Ще има скептици. Ще има грешки. Но с упорита работа, с вяра, с увереност и доверие в себе си и в хората около вас, няма граници.

Ако сте уморени да превключвате между приложения и наполовина попълнени тетрадки, за да записвате тренировките си, вероятно не сте единствените. Как да решите този проблем? Независимо дали следвате проста 3-дневна програма или комбинирате силова, кардио и мобилна тренировка през седмицата, подходящият шаблон ви помага да поддържате организация и да следите напредъка си без усилие.

Въведете шаблона за тренировка на Notion, който организира всичко – упражнения, повторения, дни за почивка и проследяване на напредъка – в едно ясно пространство.

Начинаещите могат да се възползват от „правилото 3-3-3“, докато по-опитните щангисти могат да изберат тренировки за горната/долната част на тялото или за гърди, гръб и крака. В двата случая вашите фитнес цели не трябва да бъдат затрупани от безредие.

Прочетете, за да научите повече за безплатните шаблони за тренировки на Notion, които са създадени, за да подкрепят цялото ви пътуване към добрата физическа форма. Освен това, разгледайте страхотните алтернативни шаблони за тренировки от ClickUp, приложението за всичко за работа!

🔎 Знаете ли, че... Едно от първите приложения за проследяване на фитнес в Apple App Store се наричаше „Fit Phone“!

Какво прави един шаблон за тренировка в Notion добър?

Един добър шаблон за тренировка в Notion ви помага да записвате упражненията, да следите напредъка си и да поддържате постоянство в тренировките си. Той трябва да обхваща всички основни области на фитнес рутината ви по ясен и лесен за актуализиране начин.

Седмичен график: Потърсете шаблони, които разпределят тренировките през седмицата, за да можете да се придържате към структурирана рутина 💪

Маркиране на мускулни групи: Изберете шаблони за тренировки на Notion, които категоризират упражненията по мускулни групи, за да поддържате балансирана тренировка 🏋️

Библиотека с упражнения : Потърсете шаблон, който съдържа списък с движения с инструкции и указания за формата 💪

Проследяване на тренировките: Изберете шаблони, които записват серии, повторения и тежести за всяка сесия, за да проследявате напредъка си във времето 🏋️

Проверка на напредъка: Изберете шаблони за тренировки на Notion, които добавяват секции за измерване на тялото, лични рекорди или снимки, за да следите промените 💪

Проследяване на почивните дни: Изберете шаблон за тренировка на Notion, който ви помага да планирате почивните дни, за да не се претренирате и да не загубите мотивация 🏋️

Раздел за планиране на хранене: Изберете шаблони, които организират храненето ви, за да подпомогнат целите ви за тренировка 💪

Блокове с шаблони за копиране: Използвайте шаблони, които лесно дублират рутинните упражнения, без да се налага да въвеждате данните отново всяка седмица 🏋️

Интеграция с проследяване на навици: Дайте приоритет на шаблоните за тренировки на Notion, които синхронизират тренировките с ежедневните навици, за да останете последователни 💪

🧠 Интересен факт: Прогнозира се, че пазарът на „умни гривни” ще нарасне с впечатляващите 2,4 милиарда щатски долара между 2024 и 2029 г., което представлява ръст от почти 28% в глобалните приходи.

10 безплатни шаблона за тренировки в Notion за вашите фитнес цели

Notion улеснява структурирането на фитнес рутината ви – ако използвате подходящия шаблон. Ето 10 шаблона за тренировки на Notion, които обхващат всичко – от разпределение на силата до дневници за хранене.

1. Шаблон на Notion за 21-дневно предизвикателство за здравословно хранене

Шаблонът Notion 21-Day Healthy Meal Challenge се фокусира върху структурирано хранене и проследяване на хидратацията, за да ви помогне да подобрите енергията, яснотата и физическите резултати. Този шаблон за планиране на тренировки в Notion не се отнася само до тренировките – той се отнася до това, което ги захранва.

Шаблонът ви води през 3-седмичен процес на записване на храненето, като включва проследяване на настроението и напредъка за допълнителна подкрепа. Диаграмите реагират на вашето поведение, което улеснява проследяването на напредъка, без да се налага да се фокусирате върху цифрите.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте ежедневните си хранения и хидратация в ясен табло

Следете приема на рафинирана захар чрез динамични графики

Размислете върху хранителните си навици с помощта на вградените подсказки в дневника

Свържете храненето с енергията и настроението

Идеално за: Всеки, който иска да подобри фитнес рутината си, като се заеме сериозно с храненето и планирането на храненето в Notion.

💡 Професионален съвет: Но ако някога се затрудните с мисълта „На какво да се фокусирам днес?“, ClickUp Brain ще ви помогне. Можете да използвате Brain, за да генерирате дневен план въз основа на по-широките си фитнес цели. Например, можете да го накарате да създаде 4-дневен тренировъчен план или да раздели вашите упражнения за подвижност на ежедневни подзадачи.

2. Шаблон на Notion за проследяване на здравето и калориите (CICO)

Шаблонът Notion Health and Calories Tracker (CICO) поддържа нещата организирани с проста система за ежедневно и седмично записване, която показва как вашият прием се съотнася с вашите цели.

Няма вградени бази данни за храни, което всъщност го прави по-бърз, ако вече знаете макросите си или използвате външен калкулатор. Той е изчистен, подкрепен с математика и създаден за ефективност. Таблото се актуализира автоматично с помощта на формули, така че винаги ще знаете къде се намирате в края на деня.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте ежедневно храненията и калориите си без да се затрупвате с информация

Задайте седмични цели за прием и наблюдавайте промените в тенденциите си.

Следете промените в теглото си с помощта на седмичен дневник

Използвайте система, базирана на формули, за да намалите времето за проследяване

Идеален за: Хора, които търсят минималистичен калориен тракер, фокусиран върху загуба или наддаване на тегло, без ненужни отвличания на вниманието.

📮 ClickUp Insight: Здравето и фитнесът са основните лични цели на участниците в нашето проучване; обаче 38% признават, че не следят последователно своя напредък. 🤦 Това е голяма разлика между намерението и действието! ClickUp може да ви помогне да подобрите фитнес рутината си с помощта на специалните си шаблони за проследяване на навици и повтарящи се задачи. Представете си, че без усилие изграждате тези рутини, записвате всяка тренировка и поддържате силна медитационна серия. 💫 Реални резултати: Потребителите на ClickUp отчитат двукратно увеличение на производителността, защото да останеш на правилния път започва с това да видиш пътя.

3. Шаблон „Notion 75 Soft Challenge“

Шаблонът Notion 75 Soft Challenge е създаден за тези, които търсят последователност, а не хаос. Проектиран за 75 Soft Challenge, той предлага структуриран, но гъвкав дизайн, който ви помага да установите ежедневна дисциплина в тренировките, хидратацията, четенето и храненето.

Таблото е изчистено, персонализирано и проектирано да ви държи отговорни с ежедневни списъци за проверка и седмични размисли. Не става въпрос само за тренировки – става въпрос за изграждане на навици, които подкрепят вашето пътуване към добра физическа форма.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте ежедневните си тренировки, хранене, хидратация и навици за четене.

Проследявайте теглото, стъпките и постигането на целите в един табло

Размишлявайте всяка седмица с подсказки за подобряване на нагласата и мотивацията

Бъдете последователни с минималистичен, визуален тракер за тренировки

Идеален за: Всеки, който се ангажира с структуриран план за изграждане на навици, който комбинира фитнес, хранене и ментална концентрация – всичко това в Notion.

4. Notion Weight Loss Tracker – шаблон за трансформация на тялото

Създаден специално за отслабване, Notion Weight Loss Tracker – Body Transformation Template (Шаблон за проследяване на отслабването – трансформация на тялото) предоставя изчистен табло за задаване на цели, записване на дневното тегло, визуално проследяване на промените и поддържане на мотивацията чрез снимки на напредъка и седмични статистики.

Той използва вградените графики на Notion, за да превърне въведените от вас данни във визуална мотивация, помагайки ви да останете на правилния път, без да се налага да контролирате всяка подробност.

Защо ще харесате този шаблон:

Разделете целта си за отслабване на дневни и седмични цели

Записвайте телесните си измервания, теглото и снимки на напредъка си на едно място.

Вижте тенденциите незабавно с автоматично генерираните графики на Notion.

Намалете претоварването, като използвате регистриране с едно кликване с бутоните на Notion.

Идеално за: Потребители, които се интересуват сериозно от проследяването на напредъка си с визуален формат, особено тези, които се фокусират върху загуба на тегло и промени в състава на тялото.

5. Notion Workout → Шаблон за планиране + проследяване

Notion Workout → Planner + Tracker Template е шаблон за тренировки в Notion, който замества три различни приложения. Той комбинира проследяване на мускулните групи, записване на напредъка и планиране на тренировките в един табло.

Независимо дали правите упражнения за гърди/гръб/крака или персонализирана комбинация, този шаблон ви дава пълен контрол, без да усложнява нещата. Той включва и секции за записване на телесни измервания, анализ на статистики и усъвършенстване на структурата на тренировките ви с течение на времето.

Защо ще харесате този шаблон:

Организирайте тренировките си по разделение, ден и целеви мускулни групи.

Записвайте серии, повторения и тежести в подробен тренажор

Записвайте измерванията на тялото си, за да сравнявате статистиките преди и след тренировките.

Анализирайте честотата и обема на тренировките във времето

Идеален за: Спортисти, които искат тренировъчен план, базиран на данни, който обхваща всичко – от тренировъчни програми до проследяване на мускулни групи и физически статистики.

🧠 Интересен факт: Пазарът на устройства за проследяване на фитнес постиженията ще достигне стойност от 22,8 милиарда долара през 2024 г., а много от потребителите разчитат на синхронизирани шаблони или приложения, за да записват ръчно тренировките, храненето и напредъка си.

6. Шаблон за проследяване на теглото в Notion

Шаблонът Notion Weight Tracker Template е прост: следете теглото си, записвайте измерванията си и наблюдавайте промените в тялото си с течение на времето. Постигнете пълния си потенциал чрез снимки на напредъка и въвеждане на измервания, което го прави полезен не само за цифрите на кантара.

Ако не се нуждаете от изчерпателен план за тренировки и искате да видите ясни резултати, този шаблон е точно за вас.

Защо ще харесате този шаблон:

Въвеждайте теглото си ежедневно или ежеседмично в килограми или паунди.

Качете снимки на напредъка на тялото си в един контролен панел

Записвайте измервания като талия, гърди и бедра

Сравнявайте промените във времето с прости визуализации

Идеален за: Всеки, който се фокусира върху проследяването на теглото си – независимо дали искате да отслабнете или да качите мускулна маса – и искате лесна за използване система в Notion.

💡 Професионален съвет: Използвайте емотикони или цветно кодиране за интензивността на тренировките. Маркирайте леките, умерените и тежките тренировъчни дни с различни символи или цветни етикети. Това ви дава бърз визуален сигнал и прави шаблона по-малко приличащ на електронна таблица.

7. Шаблон на Notion за проследяване на пътя ви към отслабване

Шаблонът Notion Track Your Weight Loss Journey Template се фокусира само върху най-важното – тегло, калории, тренировки и проследяване на напредъка – подредени по начин, който се усеща като управляем и мотивиращ.

Той е създаден за тези, които искат да се придържат към рутината си, без да се губят в показателите. Дизайнът е изчистен и минималистичен, което прави актуализирането на дневниците ви навик, а не задължение.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте ежедневното си тегло и калориен прием

Поставете си прости цели и проследявайте навиците, които ги подкрепят.

Вижте последователността на тренировките си с един поглед

Проследявайте цялостния си напредък с визуални маркери

Идеален за: Всеки, който иска прост и ефективен фитнес тракер, който да подпомага дългосрочното отслабване без излишни усложнения.

📚 Прочетете също: Как да си поставите ежедневни цели за лична продуктивност

8. Notion Диета и планиране на хранене | Шаблон за проследяване на макроелементи

Шаблонът Notion Diet & Meal Planner | Macro Tracker ви позволява да зададете конкретни калорийни и макро целеви стойности, след което да съставите менюта от съставки, които автоматично изчисляват общите стойности.

Това е изчистен макро калкулатор, съчетан с инструмент за планиране на хранене. Добавете хранене, вижте как статистиките се актуализират незабавно и коригирайте порциите си в реално време. Има и специален изглед на списъка за пазаруване, за да съгласувате покупките си с плана си.

Защо ще харесате този шаблон:

Създавайте ястия, използвайки персонализирана база данни с макрои съставки

Проследявайте дневното си потребление на протеини, въглехидрати, мазнини и общи калории

Създайте динамичен списък за пазаруване, свързан с вашия план

Следете целите си за хранене и коригирайте храненията си, докато сте в движение.

Идеален за: Всеки, който иска да опрости планирането на храненето, като същевременно остане фокусиран върху макро и калорийните си цели.

🧠 Интересен факт: Фитнес тракерите като Fitbit са продали 6,6 милиона бройки през 2023 г., но все още се нуждаят от придружаващо приложение или шаблон, за да превърнат суровите данни в практически фитнес планове.

9. Шаблон за проследяване на здравето и навиците в Notion

Шаблонът Notion Health & Habit Tracker е създаден, за да ви помогне да записвате ежедневните си рутинни дейности, лекарства и симптоми, като същевременно проследява какво работи с течение на времето. Той поставя вашите здравословни навици на преден план, без да ви затрупва с излишни подробности.

Шаблонът е насочен към простота, което улеснява редовното му актуализиране. Той е особено полезен, ако се занимавате едновременно с психическо и физическо здраве и искате да разберете ясно как навиците допринасят за цялостното ви благосъстояние.

Защо ще харесате този шаблон:

Следете ежедневните си навици за здраве с визуален преглед на състоянието

Проследявайте лекарствата и симптомите в продължение на седмици

Наблюдавайте последователността на навиците си чрез вградените статистики

Съгласувайте ежедневните си навици с по-широките си здравни цели

Идеално за: Хора, които поддържат фитнес рутина успоредно с цели, свързани с благосъстоянието или здравето, и които искат система с минимални усилия за проследяване на навиците в Notion.

📚 Прочетете също: Как да създадете тракер за навици за личен успех

10. Шаблон за проследяване на теглото Notion

Шаблонът за проследяване на теглото на Notion свежда проследяването до най-необходимото – седмични записи, месечни прегледи и ясни визуализации. Просто въведете седмичното си тегло и оформлението ще ви помогне да забележите тенденциите и да останете отговорни.

Шаблонът е идеален за дългосрочна употреба, независимо дали сте в процес на отслабване, натрупване на мускулна маса или поддържане на теглото. Освен това структурата му е ясна, повтаряема и създадена така, че да насърчава формирането на навици.

Защо ще харесате този шаблон:

Записвайте теглото си всяка седмица за дългосрочна последователност.

Проследявайте напредъка си месец по месец с организирани записи

Открийте колебанията с ясен визуален формат

Останете фокусирани върху целите си благодарение на опростения дизайн

Идеален за: Потребители, които искат структуриран, лесен за поддръжка инструмент за проследяване на теглото, който поддържа последователно записване и реален напредък в Notion.

Ограничения на шаблоните за тренировки на Notion

Макар шаблоните за тренировки на Notion да са многофункционални, някои ограничения оказват влияние върху ефективността им като специализиран инструмент за проследяване на тренировките или планиране на фитнес програмата:

Няма автоматичен таймер за тренировка: Можете да записвате сериите и периодите на почивка, но няма вграден таймер, който да ви предупреждава, когато е време да преминете към следващата серия, така че ще ви е необходимо отделно приложение за това.

Мобилното изживяване може да забави по време на тренировки: На телефони по-големите бази данни и превключватели може да се зареждат бавно или да замръзнат по време на сесията.

Няма вградени фитнес интеграции: Notion не се синхронизира с Apple Health, Google Fit или носими устройства, така че броят на стъпките, изгорените калории или данните за сърдечната честота не могат да се импортират автоматично.

Диаграмите изискват ръчна настройка или коригиране: Въпреки че визуалното проследяване е възможно, често се налага използването на персонализирани формули и свързани бази данни, които не са подходящи за начинаещи и се развалят от малки грешки.

Ограничена офлайн функционалност: Ако сте във фитнес зала с лош сигнал, редакциите може да не се синхронизират правилно или да не се показват на живо, което нарушава рутинните ви записи.

7 алтернативни шаблона на Notion, които ще ви помогнат във вашето пътуване към добрата физическа форма

Ако липсата на автоматизация, интеграции или мобилна производителност в Notion ви спира, тези алтернативни шаблони за тренировки от ClickUp предлагат по-персонализирани функции, които подкрепят вашите фитнес цели без допълнителни ръчни усилия.

1. Шаблон за тренировъчен дневник на ClickUp

Получете безплатен шаблон Записвайте тренировките, повторенията и напредъка си с шаблона за тренировъчен дневник на ClickUp.

Проследяването на тренировките в Notion често включва ръчно създаване и форматиране на нови бази данни. Шаблонът за тренировъчен дневник на ClickUp е по-опростено и интерактивно решение, при което всяка тренировка се превръща автоматично в задача с персонализирани полета като повторения, серии, тежест и продължителност. Това позволява разширено филтриране, проследяване на напредъка и седмични обобщения – всичко в един централизиран табло.

Потребителите могат да организират записите по тип тренировка (например сила, кардио, гъвкавост), да маркират сесиите по цел (например издръжливост, загуба на мазнини) и да следят последователността с вградени календарни изгледи. За разлика от статичните шаблони, този шаблон за дневник за упражнения е напълно динамичен, поддържа повтарящи се тренировки, качване на формуляри и записване на бележки за представянето.

Защо ще харесате този шаблон:

Задайте напомняния и повтарящи се задачи за последователни тренировъчни навици

Записвайте отделните упражнения с показатели като серии, тежест и продължителност.

Организирайте тренировките си, използвайки статусни етикети като „Завършено“, „Пропуснато“ и „Завърши“.

Превключвайте между изгледи като календар, табло или списък, в зависимост от вашия работен процес.

Идеално за: Фитнес ентусиасти и треньори, които следят ежедневните си тренировки и тенденциите в напредъка си във времето.

Ето какво казва Сиобхан Уилън, директор и проверен консултант на ClickUp в SDW Consulting, за използването на шаблоните на ClickUp:

ClickUp промени начина, по който работи екипът ни, като ни предостави единен източник на информация, който обединява екипа ни и гарантира, че оставаме фокусирани върху целите си. Използването на шаблони, автоматизации и правилната настройка на работните ни процеси промени изцяло ефективността и комуникацията ни.

ClickUp промени начина, по който работи екипът ни, като ни предостави единен източник на информация, който обединява екипа ни и гарантира, че оставаме фокусирани върху целите си. Използването на шаблони, автоматизации и правилната настройка на работните ни процеси промени изцяло ефективността и комуникацията ни.

2. Шаблон за предизвикателство за здраве „ClickUp 75 Hard Wellness Challenge“

Получете безплатен шаблон Изградете последователност и психическа сила с ClickUp 75 Hard Wellness Challenge

За да завършите предизвикателството 75 Hard, е необходима сериозна последователност, а ClickUp улеснява постигането й. Шаблонът ClickUp 75 Hard Wellness включва ежедневни списъци за проверка за всички критерии на предизвикателството: две тренировки, четене, прием на вода, спазване на диета и снимки на напредъка. За разлика от строгите таблици на Notion, тази настройка позволява автоматизация, известия и проследяване, подходящо за мобилни устройства.

Всеки ден е структуриран като задача с вградени подзадачи, проследяване на навици и визуални броячи на поредици. Полетата за персонализиране ви позволяват да записвате размисли, хранене и лични постижения, а статусите улесняват визуализирането на поредици и пропуски. Всичко е организирано така, че да продължавате напред, без да се отклонявате от пътя.

Защо ще харесате този шаблон:

Проследявайте степента на изпълнение, времевите записи и отразяващите бележки, което ще ви помогне да поддържате дисциплина през 75-те дни.

Вижте статистиките за предизвикателствата и напредъка в изпълнението им в таблото в реално време.

Задавайте ежедневни задачи за тренировки, диета и цели за нагласа и използвайте визуални табла и диаграми на Гант, за да следите темпото си.

Използвайте известията на мобилното приложение, за да следите целите си отвсякъде

Идеален за: Хора, които се заемат с 75 Hard или подобни холистични фитнес предизвикателства, които изискват ежедневна последователност в навиците.

📮 ClickUp Insight: 63% от участниците в нашето проучване класифицират личните си цели според спешността и важността им, но само 25% ги организират според времевата рамка. Какво означава това? Знаете какво е важно, но не непременно кога е важно. ⏳ ClickUp Goals, подобрено от AI помощта на ClickUp Brain, внася яснота в този процес. То ви помага да разделите големите цели на конкретни стъпки с определени срокове. ClickUp Brain предоставя интелигентни предложения за времеви графици и ви държи в течение с актуализации на напредъка в реално време и автоматични промени в статуса, докато изпълнявате задачите. 💫 Реални резултати: Потребителите отчитат 2 пъти по-висока продуктивност след преминаването към ClickUp

3. Шаблон за ежедневен план за действие на ClickUp

Получете безплатен шаблон Останете мотивирани и постигнете целите си с ежедневния план за действие на ClickUp.

Шаблонът за ежедневен план за действие на ClickUp не е само за управление на задачи – той е практичен инструмент за всеки, който иска да структурира ежедневната си фитнес рутина. Макар да не е специфичен за тренировки, той съчетава проследяване на навици с планиране на времето, създавайки повторяема рамка за тренировки, хранене, възстановяване и практики за нагласа.

Защо ще харесате този шаблон:

Планирайте деня си по сегменти: тренировки, хранене, фокус и възстановяване.

Следете ежедневните си постижения и повтарящите се здравословни навици в един контролен панел.

Получавайте известия за задачи като стречинг, водене на дневник или прием на протеини.

Изградете дългосрочна дисциплина с структурирани проверки и оценки на навиците

Идеално за: Хора, които следват структурирана ежедневна рутина за добро здраве или лично фитнес развитие.

➡️ Прочетете още: Безплатни шаблони за план за самогрижи

4. Шаблон за личен план за развитие на ClickUp

Получете безплатен шаблон Поставете си цели и проследявайте напредъка си с плана за личностно развитие на ClickUp.

Шаблонът за личен план за развитие на ClickUp е идеален за проследяване на дългосрочни навици, свързани със здравето, цели за производителност и етапи на психическа устойчивост. Докато потребителите на Notion могат да се занимават с няколко несвързани бази данни, потребителите на ClickUp могат да следят фитнеса, нагласите, ученето и напредъка по целите си на едно място.

С полета като „Постижения и успехи“ и „Цели за учене“ получавате цялостен поглед върху напредъка, който се простира отвъд физическото. Този шаблон включва раздели за дългосрочна визия, 30-, 60- и 90-дневни цели, както и формиране на навици.

Защо ще харесате този шаблон:

Организирайте размислите си за нагласата и благосъстоянието заедно с тренировъчните си дневници.

Използвайте цикли за преглед, за да преразгледате и усъвършенствате рутините си с течение на времето.

Задайте лични цели за фитнес, хранене или душевно развитие и проследявайте напредъка си с помощта на етапи и тримесечни прегледи.

Използвайте актуализации на статуса като „На път“ или „Извън път“, за да коригирате плановете си.

🔑 Идеален за: Потребители, които се интересуват от фитнес и искат да съчетаят физическата тренировка с изграждане на навици, размисъл и планиране на цели.

💡 Професионален съвет: Следете възстановяването и съня си заедно с тренировките. Възстановяването е толкова важно, колкото и повторенията. Добавете проста секция, в която да записвате часовете сън или нивото на мускулна треска, за да можете да прецените кога да намалите интензивността и кога сте готови да се натоварите повече.

5. Шаблон за проследяване на лични навици в ClickUp

Получете безплатен шаблон Проследявайте ежедневните си навици с ClickUp Personal Habit Tracker

Шаблонът ClickUp Personal Habit Tracker е идеален за изграждане на устойчиви здравословни навици – независимо дали става дума за ежедневно разтягане, проследяване на броя стъпки, поддържане на хидратацията или практикуване на съзнателност. Той превръща вашия тренировъчен план в игрови табло, където навиците са обозначени с цветове, планирани и отразявани всяка седмица.

Шаблонът използва ясни визуализации, персонализирани полета (като „10 000 стъпки“ и „Изпийте 64 унции“) и прости статуси „отворен“ и „завършен“, за да ви помогне да следите последователността на навиците си, без да усложнявате процеса. За разлика от шаблоните на Notion, ClickUp ви позволява да зададете всеки навик като повтаряща се задача, да създадете автоматизация (например задачи за награди или тригери за постигнати етапи) и да оцените спазването с диаграми за напредъка.

Защо ще харесате този шаблон:

Създайте напълно персонализиран тракер за дисциплина с етикети и резултати

Задавайте и проследявайте ежедневните си навици за здраве или продуктивност с прости превключватели.

Визуализирайте напредъка си с помощта на структурирани полета като брой стъпки или прием на вода.

Създавайте и организирайте микро навици по приоритет или категория, използвайки персонализирани етикети.

Идеален за: Потребители, които търсят минималистичен, гъвкав инструмент за проследяване на навици, за да поддържат рутината си за здраве и благосъстояние видима и отчетна.

6. Шаблон за годишни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Задайте дългосрочни фитнес цели с шаблона за годишни цели на ClickUp.

Шаблонът за годишни цели на ClickUp е предназначен за планиране в широк мащаб. Въпреки че е създаден за проследяване на общи цели, той работи добре и за дългосрочни фитнес цели, като например завършване на маратон, достигане на целево тегло или усвояване на сложна тренировъчна програма.

Този шаблон ви помага да постигнете годишните си цели, като ги разделите на управляеми задачи, зададете етапи и следите напредъка в различни изгледи, включително Gantt и Calendar. Вие не просто записвате тренировките си – вие планирате годината с цел.

Защо ще харесате този шаблон:

Задайте си годишни фитнес или уелнес цели с измерими резултати

Разделете целите си на изпълними седмични или месечни задачи

Проследявайте важни събития и крайни срокове с изгледите „Календар“ и „Гант“.

Следете напредъка си и правете корекции с помощта на вградените табла.

Идеално за: Хора, които си поставят цели и предпочитат структурирано, тримесечно планиране, за да останат ангажирани с фитнес пътуването си през цялата година.

7. Шаблон за ежедневни цели на ClickUp

Получете безплатен шаблон Изпълнете краткосрочните си фитнес задачи с шаблона за ежедневни цели на ClickUp.

Идеален за структуриране на деня ви около микро фитнес цели, шаблонът за ежедневни цели на ClickUp ви предоставя инструменти, с които да останете фокусирани и да следите това, което наистина има значение – дали това е 20-минутна тренировка, следене на хидратацията или постигане на цел за броя стъпки.

Можете да разделите по-големите здравни цели на ежедневни действия, да следите какво е направено и да преглеждате задачите в края на деня, като използвате вградени статуси, като „Завършено“, „Прегледано“ и „Завършено“. Става въпрос да направите малките победи видими с всеки запис, фокусирайки се върху целите за тренировка за един ден, победите в мисленето, целите за хранене и дневниците за движение.

Защо ще харесате този шаблон:

Поставете си измерими ежедневни цели, свързани с фитнес, рутина или уелнес.

Следете напредъка в реално време, използвайки персонализирани полета и статуси.

Организирайте задачите и идеите си в изгледи като „Списък с бележки“ и „Ежедневни бележки“.

Прегледайте и коригирайте приоритетите си бързо чрез изгледи на табло или списък.

Идеално за: Хора, които работят върху ежедневния си импулс, дисциплина и положително подкрепление в своето тренировъчно пътуване.

Въведете структура във фитнес рутината си с ClickUp

Шаблоните на Notion са солидна отправна точка, особено ако искате всичко да е на едно място, но ако търсите повече автоматизация, по-добра мобилна производителност и контрол на ниво задачи, ClickUp е ъпгрейдът, от който се нуждае вашата рутина.

Независимо дали записвате серии, изготвяте план за хранене или проследявате напредъка си ден след ден, ClickUp предлага готови за употреба шаблони, които премахват необходимостта от предположения при планирането. От проследяване на навици до поставяне на дългосрочни цели, той е проектиран да ви помогне да се движите с намерение, а не само с инерция.

Ако целта ви е да останете последователни, фокусирани и напълно съобразени с фитнес плана си, ClickUp разполага с инструментите, които ще ви помогнат да я постигнете.

