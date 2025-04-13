Как да използвате Gemini в Google Slides за по-добри презентации

Създаването на презентация, която привлича вниманието, а не само колективно зевкане, може да се усеща като изкачване на планина.

Но ето нещо, което може да ви събуди: Изследвания показват, че средната продължителност на вниманието на аудиторията по време на презентации е около 10 минути .

Въвеждането на нови елементи в презентацията ви на всеки няколко минути дава на публиката нещо, което да обработи, и поддържа интереса й. Но как да намерите време за иновации, когато презентацията трябва да бъде готова днес?

Тук на помощ идва Gemini AI. Това е мощен AI инструмент за презентации, който ви помага да генерирате идеи и лесно да усъвършенствате слайдовете си.

Независимо дали актуализирате презентации за клиенти или започвате от нулата, тази функция на Google Workspace гарантира, че вашите слайдове ще впечатлят, без да се налага да се бързате в последния момент. Да започнем!

⏰ 60-секундно резюме Ето как можете да използвате Gemini AI, за да подобрите Google Slides: Достъп до Google Slides Gemini чрез натискане на бутона в горния десен ъгъл на презентацията ви (изисква Google Workspace или AI Premium Plan)

Използвайте Gemini, за да създавате бързо конспекти и резюмета или да усъвършенствате текста с конкретни команди, като например „Създай слайд за тримесечните резултати от продажбите“.

Създавайте персонализирани изображения и получавайте предложения за дизайн, за да подобрите визуалната привлекателност и последователността на вашите слайдове.

Посочете целевата си аудитория в подсказките, за да получите по-добре адаптирано съдържание, и използвайте визуализации, генерирани от изкуствен интелект, за динамични презентации.

Използвайте потенциала на Gemini, като го използвате за създаване на кратки текстове, предложения за оформление и вмъкване на подходящи визуални елементи.

Обърнете внимание на точността на съдържанието, ограниченията при генерирането на изображения (без изображения на хора) и месечната цена на Premium плана.

Искате по-добра алтернатива? Опитайте ClickUp , за да управлявате задачите по презентациите, да сътрудничите в реално време и да интегрирате безпроблемно с Google Slides.

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да обменяте идеи, да проектирате слайдове визуално и да проследявате напредъка си – всичко това в една платформа.

ClickUp Brain помага за усъвършенстване и генериране на съдържание, създаване на логична последователност и спестяване на време, като същевременно гарантира изпипана презентация.

Как да използвате Gemini в Google Slides

Готови сте да направите слайдовете си по-интелигентни, но откъде да започнете? Gemini AI не е просто ефектно допълнение към вашия инструмент за презентации; той е създаден, за да генерира съдържание, да усъвършенства съобщенията и да подобрява визуалната привлекателност с минимални усилия.

Изкуственият интелект може да се справи с тежките задачи, ако имате нужда от структурирани теми за разговор, свежи изображения или по-изтънчен дизайн.

Нека започнем с основите: достъп до Gemini, използването му за създаване на съдържание и дизайн на слайдове, които наистина привличат вниманието.

🧠Интересен факт: Името „Gemini“ произлиза от латински и означава „близнаци“. В астрономията съзвездието Близнаци се свързва с гръцките митологични близнаци Кастор и Полукс, известни с допълващите се си сили. Тази двойственост отразява способността на AI модела да интегрира различни функционалности, подобно на хармоничното взаимоотношение между близнаците.

Стъпка 1: Достъп до Gemini

Отворете презентация и намерете бутона Gemini в горния десен ъгъл, за да използвате Gemini в Google Slides.

Имайте предвид, че за да използвате Gemini за вашите презентации, трябва да се абонирате за AI инструмента – закупете Google One AI Premium Plan (20 $/месец) или Gemini for Google Workspace Plan, за да започнете.

Кликнете върху Gemini, за да активирате AI помощта, която ще ви позволи да генерирате изображения, да усъвършенствате съществуващите слайдове и да подобрите съдържанието им.

Ако не виждате опцията, уверете се, че използвате акаунт в Google Workspace с активирана функция Google Workspace Labs. Сега сте готови да използвате изкуствения интелект за по-интелигентни презентации.

Можете да използвате добавките на Google Workspace, за да коригирате, проверявате автентичността, избягвате плагиатството и правите процеса на създаване на слайдове по-лесен и по-интересен от всякога.

💡Съвет от професионалист: Изчерпали сте идеите си за свеж дизайн? Слайдшоуто с изображения, генерирани от изкуствен интелект, в долната част на страничната лента на Gemini може да ви даде нови идеи за вашите презентации.

Стъпка 2: Създаване на съдържание

С Gemini AI можете бързо да създавате съдържание за презентационни слайдове, като използвате конкретни подсказки. Имате нужда от структуриран план или резюме? Просто помолете Gemini да го изготви.

Опитайте следните техники за създаване на съдържание:

Създавайте нови слайдове, като въведете команди като „Генерирай слайд за тримесечните резултати от продажбите“ директно в страничната лента на Gemini.

Напишете и усъвършенствайте текста, като помолите Gemini да „създаде увлекателно въведение за този слайд“ или „направи тази точка по-кратка“.

Обобщете информацията, като поставите по-дълъг текст и помолите Gemini да „извлече ключовите точки“.

Визуализирайте данните, като интегрирате Gemini с Google Sheets, за да представите ефективно цифрите. С изкуствения интелект, който усъвършенства вашите идеи, вашите презентации ще останат фокусирани и увлекателни.

💡 Бърз трик: Споменете целевата си аудитория в подсказките, за да помогнете на Gemini да разбере по-добре вашите нужди. За технически ориентирана аудитория поискайте подробни обяснения. За начинаещи поискайте по-опростен език.

Стъпка 3: Дизайн на визуални елементи

чрез Google Help

Една силна презентация не се състои само от думи – тя се нуждае и от завладяващи визуални ефекти. Gemini в Google Slides ви позволява да генерирате изображения, които пасват на вашата тема.

Ето как да го направите:

Създавайте персонализирани изображения, като опишете какво искате, например „Създайте илюстрация, показваща екипната работа в модерен офис“.

Помолете Gemini да „предложи оформление за тази слайд с сравнение на продукти“, за да получите предложения за дизайн на конкретни слайдове.

Вмъкнете визуализации, генерирани от изкуствен интелект, като кликнете върху Вмъкване или изберете подходящи визуализации от предложените опции.

Настройте оформлението и цветовете, за да подобрите визуалната привлекателност на вашите слайдове.

Осигурете последователност, като използвате приложенията на Google Workspace за форматиране на текст, фигури и изображения по единен начин.

Независимо дали подобрявате съществуващи слайдове, Google Docs или започвате от нулата, тези AI-базирани функции помагат да направите презентацията си визуално динамична.

👀 Знаете ли, че... Преди Gemini първият AI-базиран инструмент на Google за Google Slides беше функцията „Explore“, която беше пусната през 2016 г. Този умен инструмент използва машинно обучение, за да анализира вашите слайдове и автоматично да предлага предложения за дизайн, което улеснява създаването на изпипани презентации.

Ограничения при използването на Gemini в Google Slides

Когато искате да ангажирате аудиторията си по време на презентация, Gemini AI за Google Slides може да се окаже идеалното решение – особено ако вече сте запознати с Google Workspace.

Преди да го приемете обаче, трябва да знаете основните ограничения, които могат да повлияят на вашия работен процес.

1. Точността на съдържанието се нуждае от постоянна проверка ❌

Макар Gemini да може бързо да генерира съдържание за вашата презентация, трябва да проверите фактите във всичко, което създава. Инструментът понякога генерира информация, която звучи правдоподобно, но е неточна, така че ще трябва да прегледате и потвърдите ръчно всеки слайд, който създава. Тази допълнителна стъпка за проверка може да забави цялостния ви работен процес.

2. Ограничени възможности за създаване на изображения ❌

Имате ли слайд, в който трябва да изобразите хора? Нямате късмет. Gemini понастоящем не може да генерира изображения, които включват хора.

За слайдове, които изискват визуализации, фокусирани върху хора, трябва да разчитате на други инструменти или услуги за стокови снимки.

3. Месечните разходи бързо се натрупват ❌

С цена от 20 долара на потребител на месец, разходите за Gemini могат бързо да се натрупат, особено за по-големи екипи. Например, екип от 10 души би похарчил 2400 долара годишно само за този инструмент. Малките предприятия и свободно практикуващите професионалисти може да имат затруднения да оправдаят тези разходи при изготвянето на бюджета си.

4. Качеството зависи от вашите умения за бързо реагиране ❌

Качеството на резултатите от Gemini зависи до голяма степен от зададените от вас команди. Ако не сте запознати с AI инструментите, може да ви е трудно да постигнете желаните резултати. Написването на ефективни команди изисква практика и експериментиране. Лошо написаните команди често водят до нецелесъобразно съдържание и изискват значителна редакция.

5. Пречки за достъп и интеграция ❌

Използването на Gemini с други инструменти, като Looker Studio, изисква премиум абонамент, подходящи разрешения за преглед и достъп на редактора до вашите презентации. Ако някое от тези условия не е изпълнено, ще ви бъде блокиран достъпът до ключови функции, което ще ограничи възможността ви да се възползвате максимално от инструмента.

📮 ClickUp Insight: Типичният работник в сферата на знанието трябва да се свърже със средно 6 души, за да свърши работата си. Това означава да се свързва ежедневно с 6 основни контакта, за да събере необходимата информация, да съгласува приоритетите и да напредне с проектите. Борбата е реална – постоянните проследявания, объркването с версиите и липсата на видимост подкопават продуктивността на екипа. Съхранявайте съвместните си презентации в ClickUp Whiteboards и бъдете в течение с това кой върху какво е работил.

Използване на изкуствен интелект и Google Slides с ClickUp

Търсите икономичен начин да използвате AI инструменти в презентациите си? Google Slides е чудесен за въвеждащи презентации, но има и платформа, която предлага AI-базирано работно пространство, което ви помага да създавате по-добри презентации и да управлявате целия си работен процес на едно място.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, съчетава управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Преди ClickUp екипите работеха на отделни платформи, което създаваше изолирани работни групи, което затрудняваше ефективната комуникация относно актуализациите и напредъка по задачите. Що се отнася до отчитането на данни, нашите ръководители се мъчеха да намерят точни отчети, необходими за вземането на важни бизнес решения за нашата организация. Най-разочароващото беше, че губехме време в дублиране на работата поради липсата на прозрачност на проектите между екипите.

Създаване на презентации, задвижвани от изкуствен интелект, с ClickUp Whiteboards

Създавайте изображения в ClickUp Whiteboards, за да подобрите презентациите си.

Имате ли нужда да създавате съвместни презентации, базирани на изкуствен интелект? Традиционният софтуер за презентации като Google Slides може да бъде ограничаващ поради своята негъвкава структура. Преминете към ClickUp Whiteboards, за да добавите ново измерение към процеса на създаване на презентации.

Независимо дали работите с вътрешен екип или представяте дистанционно пред клиент, той може да се използва като инструмент за дигитален брейнсторминг, където идеите текат свободно.

ClickUp Whiteboards добавя ново измерение към процеса на създаване на презентации. Мислете за тях като за вашето дигитално пространство за мозъчна атака, където идеите се леят свободно.

Вашата дъска е оборудвана с AI създател на изображения, в допълнение към инструменти като лепящи се бележки, добавяне на изображения, фигури, рамки, текстове и богата библиотека с шаблони. Добавете подробни указания, за да генерирате перфектните изображения за вашата презентация или сесии за мозъчна атака.

Използвайте ClickUp Brain за презентации

Помолете ClickUp Brain да визуализира вашите задачи, цели и слайдове и той ще ви предложи възможни решения.

ClickUp Brain е повече от просто AI инструмент – това е виртуален асистент, към когото можете да се обърнете за всякакви видове писане и проучвания. За да подобрите презентациите си, помолете ClickUp Brain да напише бележките ви, за да се подготвите за презентацията си.

Той може да създаде съдържание за вашите презентации за секунди – просто задайте на Brain съдържанието, от което се нуждаете, и оставете той да се погрижи за останалото.

От създаването на съдържание до довършването му, ClickUp Brain може да направи всичко, за да подобри вашите презентации.

Но чакайте, има още!

Тъй като ClickUp съхранява цялата ви работа на едно централизирано място, Brain може да претърсва вашите работни данни и да извлича статистически данни и важна информация за вашата презентация.

Няма повече да търсите процента на завършените задачи през първото тримесечие – Brain може да го намери за вас. Комбинирайте Whiteboard с ClickUp Brain, за да се възползвате от истинската сила на изкуствения интелект, за да създавате изображения, да пишете съдържание и да събирате данни!

Като бонус, с ClickUp Brain вече имате възможност да използвате няколко LLM, като ChatGPT, Gemini и Claude. Така че не е необходимо да преминавате от един AI инструмент към друг – всичко може да се направи в ClickUp.

Интеграция на ClickUp AI и Google Slides

Създавайте Google Slides в ClickUp и ги вграждайте в задачите си.

Ами ако вече използвате Google Slides? Няма проблем – просто качите работата си на платформата с безплатната интеграция на ClickUp с Google Drive и опциите за вграждане.

Първо, можете да настроите презентацията си в Google Slides като публична и да добавите линка към проекта си. Сътрудничество в реално време с екипа ви в Slides директно от ClickUp – и да, можете да използвате ClickUp Brain за всичките си AI нужди!

Можете също да интегрирате Google Drive в ClickUp, което улеснява прикачването на файлове към задачи и коментари. Можете също да получавате предварителни прегледи на връзки на живо и да работите върху презентациите си от ClickUp, без да превключвате раздели.

Шаблон за презентация в ClickUp

Готови ли сте да започнете да създавате шедьовъра си в ClickUp? Започнете с шаблона за презентация на ClickUp.

Получете безплатен шаблон Създайте логична последователност за работата си с шаблона за презентации на ClickUp.

Създаден на ClickUp Whiteboards, този шаблон е подходящ за начинаещи и предлага много възможности за рисуване или писане. Той улеснява сътрудничеството с вашия отдалечен екип, като същевременно поддържа ясна структура от началото до края.

Ето основните характеристики на този шаблон, които ще ви помогнат да създадете впечатляваща презентация:

Напълно персонализируеми и готови за употреба : Адаптирайте предварително създадения план на презентацията според вашите нужди и предпочитания, за да започнете лесно и бързо.

Организация и яснота : Разработете ясна структура от началото до края, за да се уверите, че презентацията ви протича гладко и логично.

Проследяване на задачи : Проследявайте всички задачи, свързани с презентацията ви, на едно място, като оптимизирате управлението на проекта и напредъка.

Спестяване на време : Спестете време, като подготвите материалите предварително, което елиминира необходимостта от промени в последния момент.

Елиминира грешките: Избягвайте грешки, като следвате структуриран шаблон, който гарантира, че презентацията ви е изпипана и без грешки.

Подобрете презентациите си с ClickUp

Съветите за използване на Gemini в Google Slides са само началото. С ClickUp можете да обедините цялата си работа в една оптимизирана платформа.

Няма повече превключване между раздели или загуба на обратна връзка. ClickUp интегрира Google Workspace, Google Slides и AI инструменти като Gemini AI, като поддържа всичко организирано.

ClickUp Whiteboards ви позволява да обсъждате идеи визуално и да ги превръщате в слайдове – всичко това в рамките на една и съща платформа. Освен това, с ClickUp Brain генерирането и усъвършенстването на идеи за съдържание е лесно като детска игра.

Готови ли сте да подобрите уменията си за презентации? Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес и започнете да създавате слайдове, които наистина блестят!