Над 120 негативни подсказки на Stable Diffusion за подобряване на изкуството на изкуствения интелект през 2025 г.

Настройвате подсказката, натискате „Генерирай“ и резултатът не е точно такъв, какъвто сте очаквали – излишни детайли, леки изкривявания или елементи, които изглеждат неподходящи. Ако сте работили с AI генериране на изображения, вероятно сте се сблъсквали с това и преди.

Тук на помощ идват отрицателните подсказки на Stable Diffusion. Stable Diffusion генерира изображения въз основа на текстови описания, известни като подсказки. Отрицателните подсказки, от друга страна, посочват какво не трябва да бъде включено, като ви помагат да отфилтрирате изкривявания, нежелани обекти или разбъркани артефакти.

Вместо да се борите с непредсказуемостта на изкуствения интелект, можете да усъвършенствате резултатите му, за да получите по-чисти и по-контролирани резултати. В това ръководство ще откриете над 120 мощни отрицателни подсказки, с които да подобрите изкуството, създадено от изкуствения интелект, да минимизирате недостатъците и лесно да постигнете изображения с по-високо качество. Да започнем да изследваме!

⏰ 60-секундно резюме Кратко описание: Негативните подсказки на Stable Diffusion помагат за усъвършенстване на изображенията, генерирани от изкуствен интелект, като филтрират нежелани елементи като излишни крайници, изкривявания и размазани текстури. Те подобряват качеството на изображението, контрола върху композицията и поддържат последователността на стила, като предотвратяват често срещани проблеми при произведенията, генерирани от изкуствен интелект.

Как работи : AI интерпретира отрицателните подсказки, като коригира вероятностните тегла – намалява присъствието на определени елементи за по-чисти и по-прецизни резултати.

Примери : Премахване на изкривявания (напр. „излишни пръсти“, „размазани детайли“), усъвършенстване на стилове (напр. „пренаситени цветове“, „нисък контраст“) и подобряване на реализма (напр. „неестествено осветление“, „изкривена анатомия“).

Оптимизиране на отрицателните подсказки: Това включва тестване на различни термини, усъвършенстване на тежестите и балансиране на изключенията, за да се постигне най-добър художествен резултат.

Внимание: Претоварването или противоречивите отрицателни подсказки могат да влошат качеството на изображението – прекалено много изключения могат да объркат изкуствения интелект, което да доведе до размазани, непълни или прекалено опростени резултати.

Какво представляват отрицателните подсказки на Stable Diffusion?

Негативните подсказки на Stable Diffusion са инструкции, които казват на изкуствения интелект в Stable Diffusion какво да не генерира.

Вместо просто да опишете какво искате да видите в изображението си, трябва да предоставите и списък с неща, които да бъдат изключени – като излишни пръсти, размазани лица или изкривени фонове. Това ще доведе до по-чисти, по-реалистични и визуално привлекателни резултати.

За разлика от обикновените подсказки, които насочват AI към определена естетика, отрицателните подсказки действат като филтър, намалявайки нежеланите елементи, които често се появяват в изкуството, генерирано от AI. Независимо дали целите хиперреализъм, аниме или абстрактни визуализации, овладяването на отрицателните подсказки може да издигне вашето AI изкуство на по-високо ниво.

Защо да използвате отрицателни подсказки в Stable Diffusion?

Създавали ли сте някога изображение с плашещи ръце, плаващи очи или странно издължено лице? Ето тук отрицателните подсказки идват на помощ.

Ето защо те са толкова важни:

Поправете често срещани проблеми в изкуството, създадено с изкуствен интелект : Предотвратете появата на излишни крайници, изкривявания и нереалистични черти.

Подобрете яснотата на изображението : Премахнете шума, замъгляването и нежеланите детайли.

Контролирайте композицията: Уверете се, че AI се придържа към вашата артистична визия без отклонения.

Подобрете реализма: Получете естествено изглеждащи изображения с по-добри пропорции и по-малко AI артефакти.

Как работят отрицателните подсказки в Stable Diffusion?

Негативните подсказки казват на Stable Diffusion кои елементи да избягва при генерирането на изображение. Докато основната подсказка описва какво искате, негативната подсказка усъвършенства резултата, като елиминира нежелани артефакти, изкривявания или стилистични несъответствия.

Когато въведете отрицателен подсказващ текст, изкуственият интелект присвоява по-ниска вероятност на тези термини, което намалява вероятността те да бъдат генерирани. Това е особено полезно при справянето с често срещани проблеми, генерирани от изкуствения интелект, като неестествени ръце, прекомерно замъгляване или нежелани обекти на заден план.

Например, ако въведете:

Подсказка: „Футуристичен градски пейзаж при залез слънце, кинематографично осветление, ултрадетайлен“

Негативен подсказващ текст: „размазан, изкривен, деформиран, нискокачествен, текст, воден знак”

Изкуственият интелект ще даде приоритет на високата детайлност и кинематографичното осветление, като същевременно ще избегне размазани или изкривени резултати.

Примери за ефективни отрицателни подсказки

Ето някои често срещани примери за инженерство с отрицателни подсказки, използвани за усъвършенстване на изображения, генерирани от изкуствен интелект:

За реалистични човешки лица

Негативен подсказващ текст: „Деформиран, асиметричен, допълнителни очи, допълнителни крайници, най-лошо качество, размазан, неестествена кожа, лоша анатомия“

За да създадете чисто и ясно AI изкуство

Негативна подсказка: „Ниско качество, пикселизация, артефакти, замъгляване, изкривяване, лоша композиция, нереалистично осветление“

За изображения в аниме стил

Негативен подсказващ текст: „Допълнителни крайници, деформирани ръце, размазани, с ниска резолюция, преекспонирани, изкривени черти, текст, воден знак“

Как да създадете ефективни негативни подсказки за Stable Diffusion

Създаването на подходящи отрицателни подсказки може значително да подобри изображенията, генерирани от изкуствен интелект, като ви помогне да избегнете изкривявания и да постигнете по-изчистени резултати. Макар да няма универсална формула, структурираният подход може да подобри качеството на изображенията и да сведе до минимум често срещаните проблеми при изкуствения интелект.

1. Идентифицирайте повтарящи се проблеми във вашето AI изкуство

Преди да добавите отрицателен подтик, погледнете недостатъците в генерираните от вас изображения.

Запитайте се:

Лицата са изкривени или асиметрични?

Имат ли ръцете допълнителни пръсти?

Фонът е размазан или пикселизиран?

Изображението е размазано или липсват детайли?

След като установите какво не е наред, можете да съставите списък с отрицателни ключови думи, за да противодействате на тези проблеми.

2. Използвайте често срещани отрицателни ключови думи

Някои проблеми се появяват често в изкуството, създадено с изкуствен интелект, и отрицателните подсказки могат да помогнат за тяхното елиминиране.

Ето някои широко използвани термини за различни цели:

За по-добра човешка анатомия: „Деформирани, асиметрични, излишни пръсти, излишни крайници, слети пръсти, нереалистични пропорции, лоша анатомия“

За висококачествени и ясни изображения: „Ниско качество, размазани, шумни, пикселизирани, преекспонирани, изкривени, зърнести“

За чисти фонове: „Препълнено, разхвърляно, текст, воден знак, лого, разхвърляно, случайни обекти“

За по-реалистично AI изкуство: „Карикатурно, 3D рендер, ниска резолюция, нисък контраст, преекспонирано, измито“.

Комбинирането и съчетаването на тези ключови думи може значително да подобри качеството на изображението.

💡 Бонус съвет: Натрупайте подобни термини за по-добро филтриране – вместо просто „размазан“, добавете варианти като „нефокусиран, ниска резолюция, пикселизиран, размазан“, за да усъвършенствате резултатите още повече.

3. Експериментирайте с тежестта за по-силни ефекти

Stable Diffusion ви позволява да регулирате силата на отрицателния подтик, като използвате тегла. Ако даден недостатък продължава да се появява, опитайте да увеличите теглото му, като използвате скоби () или нотация :X.

Пример:

(„допълнителни пръсти”:1. 5, „размазано”:2. 0, „изкривено”:1. 8)

По-високите стойности (например :2. 0) ще накарат AI да избягва тези елементи по-агресивно.

4. Тествайте и коригирайте въз основа на резултатите си

Изкуството, създадено с изкуствен интелект, е непредсказуемо, затова усъвършенстването на отрицателните подсказки изисква проби и грешки. Ако все още се появяват нежелани детайли, добавете по-прецизни отрицателни ключови думи или увеличете тяхната тежест.

Започнете с прост негативен подсказващ текст.

Добавяйте или премахвайте термини въз основа на качеството на резултата.

Ако е необходимо, коригирайте тежестите.

Записвайте ефективните комбинации за бъдеща употреба.

Овладяването на отрицателните подсказки на Stable Diffusion изисква известно усъвършенстване, но след като се научите, изкуството, създадено от вашата AI, ще изглежда по-чисто, по-рязко и по-професионално.

Над 120 отрицателни подсказки за Stable Diffusion

Негативните подсказки са от съществено значение за усъвършенстването на изображенията, генерирани от изкуствен интелект. Те помагат да се избегнат изкривявания, нежелани елементи и нискокачествени резултати.

Ето над 120 внимателно подбрани негативни подсказки, организирани по категории, които ще ви помогнат да усъвършенствате изображенията, генерирани от изкуствен интелект в Stable Diffusion, и да постигнете по-прецизни и висококачествени резултати:

1. Реалистични човешки лица

Реалистични човешки лица

AI често се затруднява с лицевата симетрия, текстурата на кожата и реализма. Тези отрицателни подсказки помагат за елиминирането на изкривявания като излишни очи, разтопени лица и странни черти, като осигуряват по-естествен и фотореалистичен вид.

Негативни подсказки за избягване на лошо нарисувани лица:

„Деформирани, асиметрични, излишни очи, размазани, изкривени, лоша анатомия, непропорционални, нереалистична кожа“

„Двойно лице, мутирало лице, зловещо, странно, изтеглено, разтопено, деформирано, призрачно“

„3D рендър, карикатура, пластмаса, восък, кукла, фалшива текстура на кожата“

2. Поправки на ръце, крака и пръсти

Реалистични ръце, крака и пръсти

Създаването на реалистични ръце остава едно от най-големите предизвикателства за изкуствения интелект. Следните подсказки премахват често срещани проблеми като лошо нарисувани крака, излишни пръсти, липсващи ръце, ръце с перести пръсти, излишни ръце и неестествени структури на дланите, което води до по-анатомично правилни резултати.

Негативни подсказки за избягване на лошо нарисувани ръце:

„Допълнителни пръсти, слети пръсти, липсващи крака, деформирани ръце, нереалистични ръце, пръсти като нокти“

„Пръсти с перести, изпънати ръце, двойни палци, подути ръце, извънземни пръсти, счупени кости“

„Ръце, слети с тялото, неестествена структура на дланта, плаващи ръце, множество ръце“

💡 Съвет от професионалист: Вместо да започвате от нулата всеки път, запазете и използвайте повторно структурирани шаблони за AI подсказки. Те могат да ви помогнат да организирате, усъвършенствате и стандартизирате подсказките за последователни, висококачествени резултати, генерирани от AI – особено при итерации на отрицателни подсказки на Stable Diffusion.

3. Висококачествени и ясни изображения

Висококачествени, ясни изображения

Изображенията, генерирани от изкуствен интелект, понякога могат да изглеждат пикселизирани, шумни или с ниска резолюция. Тези подсказки подобряват остротата и детайлите, като филтрират размазаните изображения с нормално качество и подобряват яснотата.

Негативни подсказки за висока резолюция и детайлност:

„Ниско качество, размазано, пикселизирано, шумно, преекспонирано, зърнисто, измито, ниска резолюция“

„Артефакти от компресия, назъбени ръбове, груби текстури, незавършени детайли, нисък контраст“

„Воден знак, артефакти, наслагване на текст, елементи на потребителския интерфейс, общи ефекти на стокови снимки“

4. Изображения в аниме стил

Изображения в аниме стил

За да поддържате чиста аниме естетика, е важно да премахнете елементи, които правят изображенията да изглеждат прекалено реалистични или изкривени. Тези подсказки предотвратяват проблеми като хиперреалистични текстури, 3D рендери и неправилни пропорции.

Негативни подсказки за AI изкуство в аниме стил:

„Реалистично, 3D, CGI, странно, деформирано, допълнителни крайници, ниска резолюция, изкривено, текст, воден знак“

„Хиперреалистични, живописни, фотореалистични, неестествени сенки, неправилни пропорции“

„Ниска детайлност, пикселизация, прекалено сложен фон, пренаселени елементи“

💡Съвет от професионалист: Тествайте силата на отрицателните подсказки с повтарящи се настройки – започнете с нещо просто, а след това добавете „distorted:1. 5, blurry:2. 0”, ако проблемите продължават. Претоварените подсказки могат да доведат до нежелани опростявания.

5. Чисти фонове

Чисти фонове

Претрупаният фон може да разруши композицията. Тези отрицателни подсказки помагат за премахването на ненужни обекти, разхвърлени фонове и нежелан текст, което води до по-чисто и по-привлекателно изображение.

Негативни подсказки за чисти композиции:

„Разхвърляни, претъпкани, разбъркани, нежелани обекти, изкривен фон, припокриващи се детайли“

„Случайни обекти, ниско ниво на усилие, общо, натоварена композиция, хаотична сцена“

„Текст, воден знак, графити, елементи на потребителския интерфейс, наслагване на текст, плаващи обекти“

6. Кинематографичен и професионален вид

Изтънчен и професионален вид

За да изглеждат изображенията, генерирани от изкуствен интелект, изпипани и като от филм, е изключително важно да се избягват неестественото осветление, измитите цветове и изкривените сенки. Тези подсказки усъвършенстват контраста, дълбочината и качеството на осветлението.

Негативни подсказки за кинематографично изкуство:

„Преекспониране, неестествено осветление, измити, изкривени сенки, нереалистични отражения“

„Зърнистост, шум, нисък контраст, плоско осветление, бледи цветове, прекалено заострени“

„Изгоряли светлини, цветни ивици, прекомерно размазване, филмови артефакти“

7. Фотореалистични пейзажи

Реалистични пейзажи

Пейзажите, генерирани от изкуствен интелект, понякога могат да изглеждат прекалено изкуствени или плоски. Тези подсказки премахват нереалистичните текстури, цветовите дисбаланси и средата с ниска детайлност, за да създадат по-естествено изглеждащи пейзажи.

Негативни подсказки за реалистични природни и градски пейзажи:

„Карикатурен, 3D, CGI, размазан, преработен, изкуствени цветове, ниска детайлност“

„Блокови, изглеждащи като пластмаса, лошо осветление, липса на текстура, неестествени сенки”

„Пренаситен, плоско осветление, симетрично повторение, обща сцена“

8. Без артефакти или воден знак

Без водни знаци

AI моделите понякога добавят нежелан текст, водни знаци или визуални артефакти, които развалят крайния резултат. Тези отрицателни подсказки гарантират чисти изображения без отвличащи елементи, като елиминират нежеланите наслагвания.

Негативни подсказки за премахване на нежелани артефакти:

„Воден знак, текст, подпис, лого, артефакти, елементи на потребителския интерфейс“

„Шум от компресия, пикселизирани, замъглени области, произволен текст, QR кодове“

„Изкривявания, генерирани от изкуствен интелект, клонирани обекти, странни двойни ръбове“

9. Подобрения във фантастиката и научната фантастика

Ярки и потапящи подобрения

Фантастичните и научнофантастичните теми трябва да бъдат живи и поглъщащи, но изкуственият интелект може да генерира общи, скучни или с ниска степен на детайлност сцени. Тези подсказки помагат да усъвършенствате осветлението, контраста и детайлите за по-привлекателна композиция.

Негативни подсказки за фантастика и научна фантастика:

„Скучно, банално, общо, с ниска детайлност, измито, с нисък контраст“

„Реалистични, исторически, традиционни, бледи цветове, стандартно осветление“

„Плосък дизайн, 2D изкуство, странна долина, неудобни пропорции“

10. Усъвършенствания с мрачна и хорър тематика

Ужасяващи изображения

Ужасяващите изображения могат да загубят зловещия си ефект, ако AI ги направи прекалено карикатурни или добре осветени. Тези подсказки поддържат мрачното, тревожно настроение, като същевременно избягват нежелана яркост и меки черти.

Негативни подсказки за AI изкуство с хорър тематика:

„Карикатурен, ярък, цветен, весел, меко осветление, нереалистичен ужас“

„Приятелски, сладък, в стила на Pixar, Disney, гладки текстури, пастелни цветове”

„Ниска детайлност, лоши сенки, прекалено осветени, нисък контраст, липса на дълбочина“

11. Артистични и концептуални подобрения

Артистични подобрения, както и подобрения в концептуалното изкуство

Концептуалното изкуство може да изглежда непоследователно, ако AI въведе нереалистична анатомия, плоско засенчване или лоша работа с четката. Тези подсказки помагат да усъвършенствате концептуалното изкуство, генерирано от AI, за да бъде по-съгласувано и с високо качество.

Негативни подсказки за концептуално изкуство

„Ниска детайлност, мътни цветове, нереалистична анатомия, общоприет стил“

„Прекалено рязко, странна дълбочина на полето, неудобна перспектива, плоско засенчване“

„Лошо смесване на текстури, нереалистични четковъдни удари, ефект на „нереалната долина”

12. Портретна фотография и студийно осветление

Усъвършенстване на светлини и сенки

Портретите, генерирани от изкуствен интелект, често страдат от неудобно осветление, несъвършенства на кожата и нереалистични сенки. Тези отрицателни подсказки подобряват цялостния вид, като усъвършенстват светлите части, сенките и текстурата на кожата.

Негативни подсказки за портрети със студийно качество

„Силно осветление, неестествени сенки, странни отражения, деформирани черти на лицето“

„Преекспонирани светлини, недоекспонирани области, измити цветове”

„Ниска резолюция, мек фокус, лоша текстура на кожата, шумно фоново изображение“

13. Архитектурни и интериорни дизайни

Професионално изглеждаща архитектура и интериорен дизайн

AI понякога генерира нереалистични структури с изкривени перспективи и неправилно разположени обекти. Тези негативни AI подсказки за изкуство помагат за създаването на по-чисти, по-професионално изглеждащи архитектурни и интериорни дизайни.

Негативни подсказки за реалистична архитектура

„Криви линии, изкривени стени, неравномерно осветление, фалшиви отражения”

„Ниска резолюция, пикселизирани текстури, странни сенки, нереалистично разположение на мебелите“

„Лоша перспектива, претрупано интериорно оформление, празни пространства, дублирани обекти“

14. Фотография на храна и хиперреализъм

Висококачествена фотография на храни

Когато изкуственият интелект преработва прекалено изображенията на храни, те могат да изглеждат като пластмасови или неестествени. Тези подсказки премахват изкуствените текстури и прекомерното изглаждане, като гарантират по-реалистична и висококачествена фотография на храни.

Негативни подсказки за фотография на храна:

„Пластмасово изглеждаща, восъчна текстура, нереалистични, пренаситени цветове”

„Странни отражения, разтопен вид, изкуствени текстури, фалшиво изглеждаща храна”

„Замъглено, ниска резолюция, карикатурно, плоско осветление, недобре дефинирани форми”

15. Стил на винтидж и филмова фотография

Автентични стилове на филмова фотография

За тези, които искат да създадат винтидж фотографии, генерирани от изкуствен интелект, тези подсказки помагат да се премахнат съвременните цифрови ефекти и гарантират, че изображението запазва автентичната си филмова естетика.

Негативни подсказки за ретро и филмов вид

„Прекалено заострени, нереалистични филмови зърна, цифров шум, странно цветово градиране“

„Модерни, с висока разделителна способност, чисти текстури, плоско осветление, синтетични цветове“

„3D рендеринг, CGI, хиперреалистично, прекалено гладко, стерилна композиция“

💡 Професионален съвет: Качеството на изкуството, създадено с AI, зависи от това колко добре структурирате подсказките. Вместо да пробвате и да грешите, използвайте инструменти за инженеринг на подсказки, които анализират и оптимизират формулировките, тежестта и структурата. Тези инструменти помагат да усъвършенствате отрицателните подсказки на Stable Diffusion, като предлагат по-прецизни изключения и предотвратяват често срещани грешки.

Често срещани грешки, които трябва да избягвате с отрицателните подсказки на Stable Diffusion

Използването на отрицателни подсказки може значително да подобри изображенията, генерирани от изкуствен интелект, но неправилното им използване може да доведе до нежелани резултати.

Ето някои често срещани грешки, за които трябва да внимавате, когато усъвършенствате подсказките си:

Претоварване на отрицателния подсказ: Добавянето на твърде много отрицателни ключови думи може да затрудни изкуствения интелект, което понякога води до размазани или непълни изображения. Дръжте се на най-релевантните термини, вместо да препълвате подсказа с всичко, което искате да избегнете.

Използване на противоречиви подсказки: Ако основната ви подсказка гласи „реалистичен портрет“, но отрицателната ви подсказка включва „реалистичен“, изкуственият интелект се обърква. Избягвайте да отричате ключови елементи от желания от вас стил.

Премахване на прекалено много детайли: Филтрирането на термини като „сянка, контраст, текстура“ може да накара AI да генерира плоски, безжизнени изображения. Внимавайте да не коригирате прекалено, особено при реалистични или кинематографични изображения.

Без коригиране на тежестта на подсказките: Ако проблемът продължава, увеличете тежестта на отрицателния термин. Вместо просто „размазан“, използвайте „размазан:1. 5“, за да накарате AI да даде приоритет на избягването му.

Пренебрегване на ограниченията на AI: Някои проблеми, като перфектни ръце или безупречна симетрия, са слабости на AI. Негативните подсказки помагат, но не могат напълно да отстранят присъщите недостатъци на модела.

Очакване, че една подсказка ще работи за всичко: Това, което работи за аниме, може да съсипе реалистична снимка. Винаги настройвайте отрицателните подсказки според стила на изкуството и темата.

Ограничения при използването на Stable Diffusion

Макар Stable Diffusion да е мощен AI инструмент за създаване на изкуство, неговите ограничения могат да повлияят на качеството и контрола на изображенията.

Ето три основни предизвикателства, които потребителите трябва да имат предвид:

1. Трудности с ръцете, лицата и симетрията

Ръцете, генерирани от изкуствен интелект, често имат липсващи пръсти, неестествени извивки или липсващи части. Лицата могат да изглеждат асиметрични или изкривени, особено в сложни композиции. Макар негативните подсказки да помагат за намаляване на тези грешки, те не гарантират съвършенство и все пак може да се наложи последваща редакция.

2. Ограничен контрол върху фините детайли

Stable Diffusion интерпретира подсказките свободно, което означава, че малките детайли (например конкретни модели на дрехи, прецизни изражения на героите) може да не се генерират точно както са описани. Дори при много подробни подсказки, някои елементи може да изглеждат случайни или непоследователни в различни поколения.

3. Трудности с текста и сложната типография

Stable Diffusion се затруднява да генерира четлив текст в рамките на изображение. AI често произвежда безсмислени символи, изкривени букви или неправилни думи, което го прави ненадежден за лога, плакати или всякакви дизайнерски работи, изискващи прецизна типография. Често е необходимо да се използва външен софтуер за редактиране, за да се коригират текстовите елементи.

