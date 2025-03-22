Notion и Apple Notes: коя приложение за водене на бележки е по-добро?

Преди десетилетие воденето на бележки беше лесно. Вземахте химикал, драскахте на хартия или пишехте кратки бележки на телефона си.

Днес дигиталните приложения променят начина, по който записваме, организираме и извличаме информация. Приложенията за водене на бележки като Notion и Apple Notes са в сърцевината на тази еволюция.

Но коя от двете е подходяща за вас? Имате ли нужда от елегантно, без отвличащи вниманието пространство за ежедневните си мисли или от система с много функции за организиране на проекти, проследяване на цели и сътрудничество?

В тази статия ще сравним Notion и Apple Notes, като обсъдим техните силни и слаби страни и сравним техните функции, използваемост и най-добри примери за употреба. Ако нито едното, нито другото ви допада, ще обсъдим ClickUp, алтернатива, която надминава и двете!

Какво е Notion?

чрез Notion

Notion е модулна платформа за продуктивност, която съчетава бележки, бази данни и управление на проекти в един интерфейс. Проектирана за индивидуални потребители, екипи и фирми, Notion ви позволява да създавате структурирани работни процеси, да свързвате свързана информация и да си сътрудничите в реално време.

Системата на Notion, базирана на блокове, го прави уникален, като всяко съдържание (текст, изображения, списъци за проверка или бази данни) е подвижна, персонализирана единица.

Функции на Notion

Най-голямата сила на Notion е в неговата гъвкавост. То не налага строга структура на потребителите. Вместо това, вие създавате страници, свързвате информация и организирате данни както желаете. Ето разбивка на основните му функции:

Функция № 1: Персонализирани страници и блокове

чрез Notion

За разлика от традиционните приложения за водене на бележки, блоковете на Notion го правят уникален. Чрез пренареждане на съдържанието си можете да превърнете всяка страница в персонализиран, личен табло.

Можете да:

Използвайте функцията „плъзгане и пускане“, за да премествате секции

Създавайте вложени страници в рамките на страниците за по-добра организация

Добавете мултимедийни елементи като YouTube видеоклипове, PDF файлове и фрагменти от код

Например, вместо статичен списък със задачи, можете да превърнете страницата в Notion в напълно интерактивна Kanban табло, календар или таблица.

💡 Съвет от професионалист: Използвайте метода Zettelkasten в Notion. Можете да свържете свързани идеи с системата за споменаване „@“ на Notion, за да създадете взаимосвързани бележки и да изградите лична мрежа от знания.

Функция № 2: Бази данни, таблици и усъвършенствана организация

Ако имате нужда от нещо повече от обикновено приложение за водене на бележки, базата данни на Notion е точно за вас. Създавайте таблици, списъци и табла с разширени опции за сортиране, филтриране и маркиране директно в страницата на Notion.

Можете да:

Използвайте бази данни, за да проследявате проекти, информация за клиенти или списъци с книги.

Свържете свързани бележки, за да създадете вътрешна система за управление на знанията.

Добавете свойства като отметки, дати и етикети с многократен избор за по-добра категоризация.

Това прави Notion идеално за управление на сложни проекти, особено когато работите в екип.

👀 Знаете ли, че... Notion ви позволява да превърнете всяка бележка в база данни. Просто напишете /table или /database, за да превърнете бележката в интерактивна таблица!

Функция № 3: Сътрудничество и работни пространства за екипи

Поканете членовете на екипа в споделени работни пространства. Възлагайте задачи и оставяйте коментари на страниците, за да привлечете вниманието им. Можете също да зададете различни нива на разрешения (зрител, редактор, администратор), да проследявате промените с история на версиите и да пингате съотборниците си в коментари и дискусии.

Функция № 4: Шаблони и интеграции с трети страни

Готовите шаблони на Notion опростяват настройката, като предлагат готови структури за календари с съдържание, проследяване на проекти и CRM системи. Приложението се интегрира и с инструменти като Slack, Google Calendar и Zapier, за да автоматизира работните процеси.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс: 12 $/месец на потребител

Бизнес: 18 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

🧠 Интересен факт: Студентите, които си водят бележки на цифрови таблети, са много по-малко склонни да се разсейват в сравнение с тези, които използват лаптоп.

Какво е Apple Notes?

чрез Apple Notes

Apple Notes е приложението за водене на бележки, вградено по подразбиране в iPhone, iPad и Mac. То е проектирано за простота и бърз достъп и се фокусира върху скоростта, лекотата на използване и дълбоката интеграция в екосистемата на Apple.

Приложението е полезно за потребители, които се нуждаят от бърз и лесен начин да записват идеи, да създават списъци и да организират бележки с минимални усилия. Всичко се синхронизира автоматично чрез iCloud, което го прави идеално решение за потребителите на Apple.

👀 Знаете ли, че... Можете да използвате персонализирана парола, код за устройството, Touch ID или Face ID, за да защитите бележка в Apple с iOS 16 и iPadOS 16 или по-нова версия.

Функции на Apple Notes

Макар Apple Notes да е по-опростено от Notion, то все пак предлага мощни функции за ежедневно водене на бележки.

Функция № 1: Безпроблемна синхронизация с iCloud между устройства

чрез Apple Notes

Apple Notes автоматично синхронизира бележките ви на всички Apple устройства, като гарантира, че всичко, което напишете на iPhone, е незабавно достъпно на iPad и Mac. Бележките ви са достъпни офлайн и се архивират в iCloud. Приложението работи и с Siri за водене на бележки чрез глас.

Функция № 2: Поддръжка на ръчно писане, скициране и Apple Pencil

За тези, които предпочитат да пишат на ръка, вместо да печатат, Apple Notes предлага вградени инструменти за скициране и пълна поддръжка на Apple Pencil на iPad.

Това ви дава възможност да:

Създавайте ръчно написани бележки с различни стилове и цветове на писалки

Начертайте диаграми или добавете бележки към документи

Преобразувайте ръчно написан текст в цифров текст с помощта на Scribble

Това е значително предимство за студенти, артисти и професионалисти, които искат естествено преживяване при водене на бележки.

💡 Съвет от професионалист: Маркирайте бележките си с цветове. В Apple Notes можете да използвате удебелен шрифт, подчертаване и различни цветове на текста, за да подчертаете ключовите моменти за по-бързо преглеждане.

Функция № 3: Сигурни бележки и функции за поверителност

Apple Notes надхвърля основните функции за водене на бележки, като предлага криптиране от край до край и разширени опции за сигурност. Можете да скриете заключените бележки от резултатите от търсенето. Можете също да заключите чувствителни бележки с Face ID, Touch ID или парола.

Това го прави сигурен вариант за съхранение на пароли, поверителни документи и лични мисли.

Характеристика № 4: Интелигентна организация и разширено търсене

Макар Apple Notes да не предлага организацията в стил база данни на Notion, то разполага с интересни възможности за интелигентно търсене:

OCR (оптично разпознаване на символи): Търсене на термини в изображения и ръчно написани бележки

Етикети и интелигентни папки: Организирайте бележките си с хаштагове (#работа, #лично)

Закачете важни бележки: Запазете често използваните бележки в горната част за бърз достъп.

Тези функции правят Apple Notes по-мощно от едно обикновено приложение за бележки, като същевременно го запазват интуитивно и леко.

Цени на Apple Notes

Apple Notes е безплатно, но разчита на iCloud съхранение, което може да изисква платен ъпгрейд:

Безплатно: Когато се регистрирате в iCloud, автоматично получавате 5 GB безплатно пространство за съхранение. Ако ви е необходимо повече пространство в iCloud, можете да преминете към iCloud+.

Планове за съхранение в iCloud+: 50 GB: 0,99 $/месец 200 GB: 2,99 $/месец 2 TB: 9,99 $/месец 6 TB: 32,99 $/месец 12 TB: 64,99 $/месец

📮 ClickUp Insight: 37% от работниците изпращат бележки за последващи действия или протоколи от срещи, за да проследяват задачите, но 36% все още разчитат на други, фрагментирани методи. Без унифицирана система за записване на решения, ключовите идеи, от които се нуждаете, могат да се загубят в чатове, имейли или таблици. С ClickUp можете незабавно да превърнете разговорите в изпълними задачи във всичките си задачи, чатове и документи, като по този начин се уверявате, че нищо не се пропуска.

Notion и Apple Notes: сравнение на функциите

И Notion, и Apple Notes могат да изглеждат като платформи за записване на вашите мисли.

Те могат да правят това и още много други неща, но по съвсем различен начин. Ето кратък преглед на техните функции и разлики.

Функция Notion Apple Notes Персонализиране и гъвкавост Високо персонализирано с блок-базирана система, позволяваща на потребителите да създават уникални работни процеси. Просто и структурирано с минимални опции за форматиране Организация и структура Поддържа бази данни, вложени страници, свързани бележки и Kanban табла за усъвършенствана организация. Използва папки, интелигентни етикети и закачени бележки за основна организация Сътрудничество Сътрудничество в реално време с общи работни пространства, задачи и история на версиите Ограничено сътрудничество в реално време, предимно за индивидуална употреба Мултимедийна поддръжка Позволява вграждане на изображения, видеоклипове, фрагменти от код и външни връзки. Поддържа изображения, скици, сканирани документи и ръчно написани бележки с Apple Pencil. Сигурност и поверителност Основни настройки за поверителност; контрол на разрешенията за споделено съдържание Криптиране от край до край, защита с Face ID/Touch ID и заключени бележки Достъп от различни платформи Налично за Windows, macOS, iOS, Android и уеб Ексклузивно за устройства на Apple със синхронизация с iCloud Инструменти за търсене и организиране Разширени филтри за търсене, релационни бази данни и обратни връзки за управление на знанията Интелигентно търсене с OCR (разпознаване на текст в изображения и ръчно написани бележки) Интеграции Свързва се със Slack, Google Calendar, Zapier и други за автоматизация на работния процес. Ограничени интеграции с трети страни, главно в рамките на екосистемата на Apple Цени Безплатен план с платени ъпгрейди Безплатно с опционални ъпгрейди за съхранение в iCloud

Сега, когато имате обща представа за двете платформи, нека ги сравним в детайли:

Характеристика № 1: Организация и структура

Най-голямата сила на Notion е неговата адаптивност и структурирана организация. Всяка страница в Notion функционира като дигитално работно пространство, където потребителите могат да създават подстраници, да свързват свързано съдържание и да категоризират информацията, използвайки бази данни, етикети и филтри. То е идеално за тези, които искат силно структурирана система за бележки, задачи и проекти.

От друга страна, Apple Notes използва по-проста система, базирана на папки. Можете да създавате папки и подпапки и да използвате етикети, за да категоризирате бележките си. Въпреки това, приложението не разполага с усъвършенстваните инструменти за организация на Notion, като свързани бази данни и интерактивни табла.

🏆 Победител: Notion. Ако имате нужда от подробна организация, управление на задачи и структуриране в стил база данни, Notion е по-добрият избор.

Характеристика № 2: Леснота на използване и скорост

Apple Notes е предварително инсталирано на устройствата на Apple, отваря се мигновено и ви позволява да започнете да пишете веднага. Функции като Quick Notes, интеграция с Siri и поддръжка на Apple Pencil го правят още по-лесно за използване.

Notion има крива на обучение. Неговата система, базирана на блокове, макар и много гъвкава, изисква известна настройка. Новите потребители може да се почувстват претоварени от огромния брой опции за персонализиране, шаблони и инструменти за форматиране.

🏆 Победител: Apple Notes. Apple Notes е непобедимо за тези, които ценят скоростта, минимализма и незабавния достъп. Notion е отлично за тези, които са готови да инвестират време в изграждането на система.

Функция № 3: Сътрудничество и споделяне

Notion е предназначено за екипна работа. То позволява на потребителите да споделят бележки и страници, да възлагат задачи, да оставят коментари и да задават разрешения. Използва се широко за екипни проекти, планиране на съдържание и бази от знания на компании.

Apple Notes позволява основно споделяне на бележки, но за разлика от други алтернативи на Notion, то е ограничено. Можете да поканите други хора да сътрудничат по дадена бележка, но няма разширени функции като коментари, история на версиите или разрешения въз основа на роли.

🏆 Победител: Notion. Ако работите в екип или се нуждаете от подробен инструмент за сътрудничество, Notion е ясен победител.

Характеристика № 4: Форматиране и персонализиране

Notion предлага богато форматиране на текст, което позволява на потребителите да добавят заглавия, точки, номерирани списъци и дори фрагменти от код. Можете да вмъквате бази данни, таблици, списъци за проверка и вградени елементи, за да създадете високо персонализирани оформления.

Apple Notes разполага с основни форматиращи функции – удебелен шрифт, курсив, списъци и точки.

Функция № 5: Мултимедийни и ръчно написани бележки

Apple Notes поддържа ръчно написани бележки, скици с Apple Pencil и сканиране на документи. Приложението е идеално за рисуване, добавяне на бележки към PDF файлове или вземане на ръчно написани бележки на iPad.

Notion не поддържа ръчно писане или въвеждане с Apple Pencil. Позволява на потребителите да вграждат изображения, видеоклипове и файлове без инструменти за рисуване или скициране.

🏆 Победител: Apple Notes. Apple Notes е ясен победител, ако предпочитате ръчно написани бележки или скици.

Характеристика № 6: Достъпност на различни платформи

Notion е достъпно за Mac, Windows, iOS, Android и уеб браузъри, което го прави достъпно на различни устройства.

Apple Notes е ексклузивно за екосистемата на Apple. Работи на Mac, iPhone и iPad, но няма родно приложение за Windows или Android.

🏆 Победител: Notion. Ако се нуждаете от мултиплатформена приложение за водене на бележки, Notion е по-добрият избор.

Notion и Apple Notes в Reddit

Потребителите на Reddit имат силни мнения за Apple Notes и Notion, които са формирани от техните специфични нужди и работни процеси.

Докато Notion е похвалено за мощните си организационни инструменти, Apple Notes се счита за чудесен инструмент заради своята простота и лекота на употреба. Това е много важно за потребителите, които искат безпроблемно решение за водене на бележки.

Един потребител на Reddit го обобщава доста добре в r/notion:

В моя работен процес използвам Apple Notes, за да записвам бързо неща, така че да не излизам от ритъма си, когато използвам други инструменти. Всичко, което трябва да бъде споделено, архивирано или да получи сериозно внимание, отива в Notion. Ако след един ден вече нямам нужда от бележката и/или я използвам само като бърз бележник, просто използвам Apple Notes.

В моя работен процес използвам Apple Notes, за да записвам бързо неща, така че да не излизам от ритъма си, когато използвам други инструменти. Всичко, което трябва да бъде споделено, архивирано или да получи сериозно внимание, отива в Notion. Ако след един ден вече нямам нужда от бележката и/или я използвам само като бърз бележник, просто използвам Apple Notes.

Гъвкавостта на Notion е основен плюс за потребителите, които се нуждаят от структурирана организация, като предлага бази данни, вложени страници и шаблони за водене на бележки. Ето какво споделя един потребител в r/notion:

Notion създава наистина добре изглеждащи бележки... Прилича на това, което правя в Evernote – създавам таблици с събития, с връзки към по-подробни бележки – но го прави автоматично и много по-добре.

Notion създава наистина добре изглеждащи бележки... Прилича на това, което правя в Evernote – създавам таблици с събития, с връзки към по-подробни бележки – но го прави автоматично и много по-добре.

Други обаче твърдят, че изисква прекалено много настройки и може да отвлича вниманието.

В контраст с това, Apple Notes е обичано заради минималистичната си структура, базирана на папки. Един потребител посочи в r/AppleNotesGang,

Мога по-лесно да създавам „лепящи се бележки“, като записвам бележка, която мога да преместя в малък прозорец и да отворя в отделен прозорец. Това е МНОГО по-трудно в OneNote поради безкрайния канвас. & Приложението Sticky Notes от Windows не се синхронизира с приложението OneNote Desktop, така че дори не мога да ги използвам. Трябва да вляза в уеб, само за да ги видя (в противен случай бих ги използвал).

Мога по-лесно да създавам „лепящи се бележки“, като записвам бележка, която мога да преместя в малък прозорец и да отворя в отделен прозорец. Това е МНОГО по-трудно в OneNote поради безкрайния канвас. & Приложението Sticky Notes от Windows не се синхронизира с приложението OneNote Desktop, така че дори не мога да ги използвам. Трябва да вляза в уеб, само за да ги видя (в противен случай бих ги използвал).

Запознайте се с ClickUp – най-добрата алтернатива на Notion и Apple Notes

И Notion, и Apple Notes изпълняват добре своята функция, но имат и своите ограничения.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, предлага най-доброто от двата свята – гъвкавостта на Notion и лекотата на Apple Notes – като същевременно въвежда автоматизация, базирана на изкуствен интелект, мисловни карти и безпроблемна интеграция на задачите.

Преди ClickUp работехме с два отделни инструмента. Необходимостта често да преминаваме от един инструмент за управление на задачите към друг за документиране беше неефективна за нашия екип.

Преди ClickUp работехме с два отделни инструмента. Необходимостта често да преминаваме от един инструмент за управление на задачите към друг за документиране беше неефективна за нашия екип.

ClickUp е номер 1: ClickUp Docs

Организирайте мислите си без усилие с ClickUp Docs

Notion е известно с модулното си работно пространство, където можете да създавате структурирани бележки, уикита и бази данни. Въпреки това, създаването и поддържането на тази структура изисква усилия, особено когато работите по големи проекти.

ClickUp Docs премахва това неудобство, като ви позволява да:

Свържете документи директно със задачи, проекти и работни процеси – без да се налага да свързвате ръчно бази данни.

Сътрудничество в реално време с присвоени коментари, разрешения и контрол на версиите

Вградете медийни файлове, фрагменти от код, таблици и други елементи, за да създадете структурирани документи, богати на информация.

За разлика от основната система с папки на Apple Notes, ClickUp Docs предлага дълбоки връзки, разширено форматиране и сътрудничество в реално време, което го прави мощна алтернатива на Apple Notes.

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Дайте свобода на творчеството си и оптимизирайте процеса на мозъчна атака с ClickUp Brain.

Едно от най-големите загуби на време при воденето на бележки е ръчното организиране и обобщаване на съдържанието. Notion разчита в голяма степен на ръчно структуриране, докато Apple Notes няма разширени функции за търсене и организиране.

ClickUp отива още по-далеч с ClickUp Brain, което:

Генерира автоматично резюмета за бележки от срещи , сесии за мозъчна атака и дълги текстове.

Извлича ключови действия и ги превръща в задачи, за да не се налага да пресявате информацията ръчно.

Подобрява и усъвършенства писането с предложения, базирани на изкуствен интелект, граматически проверки и оптимизация на съдържанието.

ClickUp One Up #4: ClickUp Notepad

Вземайте бързи бележки и ги подреждайте с ClickUp Notepad

Apple Notes е подходящо за бързо и неформално водене на бележки, но не може да се интегрира с задачи или да организира бележки извън прости папки. ClickUp Notepad гарантира, че всяка информация може да бъде свързана с по-широк работен процес или проект чрез:

Позволява ви да създавате, редактирате и категоризирате бележки мигновено, без да превключвате между приложенията.

Превърнете всяка бележка в задача с крайни срокове, отговорни лица и приоритети

Синхронизиране между устройства, за да имате достъп до бележките си навсякъде с една и съща интуитивна функционалност.

Предимство на ClickUp № 4: ClickUp AI Notetaker

Вземането на бележки е 10 пъти по-ефективно с AI Notetaker на ClickUp — инструмент, създаден да превърне хаоса след срещите в ясни и практични идеи.

Опитайте ClickUp AI Notetaker за по-ефективни и свързани бележки.

Ето как ви помага:

Гарантира, че всяко взето решение се записва и може лесно да се сподели с всеки – независимо дали е бил в стаята или не.

Записва задачите за действие и ги възлага на подходящите хора

Свързва всяка дискусия с подходящи задачи и файлове, като предоставя пълен контекст, така че екипът ви да може да продължи напред, без да се налага да преразказва миналото.

Предимство на ClickUp № 5: ClickUp Mind Maps

Визуализирайте идеите си в цвят с ClickUp Mind Maps

Notion поддържа основни диаграми и визуална организация, но изисква интеграция с трети страни, за да създаде подходяща мисловна карта за водене на бележки. В контраст с това, Apple Notes не предлага инструменти за визуално структуриране.

ClickUp променя това с вградените ClickUp Mind Maps, които ви позволяват:

Организирайте и свържете идеите си по начин, който е подходящ за вашия работен процес.

Плъзгайте и пускайте елементи, за да пренареждате мислите си динамично

Превърнете бележките в задачи мигновено, за да превърнете сесиите за мозъчна атака в действие.

За всеки, който мисли визуално, ClickUp Mind Maps предлага предимство пред традиционното водене на бележки на базата на текст.

Предимство № 5 на ClickUp: Свързано търсене в ClickUp

Намирайте подходящи бележки, задачи и документи по-бързо от всякога с Connected Search на ClickUp.

Функцията за търсене е един от най-разочароващите аспекти на Notion и Apple Notes. Apple Notes разчита на основно съпоставяне на ключови думи, което не работи, когато имате стотици бележки. Търсенето в Notion е изключително бавно в големи работни пространства.

ClickUp решава този проблем с ClickUp Connected Search, което:

Търсете мигновено във всичките си документи, задачи и бележки

Използва свързана изкуствена интелигентност , за да покаже релевантни резултати, а не само съвпадения на ключови думи.

Позволява ви да филтрирате по тип съдържание, създател или дата, за да намерите точно това, от което се нуждаете.

С ClickUp вече няма да губите време в претърсване на бележки или разчитане на етикети за организиране на информацията – всичко е на една ръка разстояние, когато ви е необходимо.

ClickUp One Up #6: Управление на знанията в ClickUp

Съхранявайте, споделяйте и получавайте достъп до ценна информация без усилие с ClickUp Knowledge Management.

Notion често се използва като система за управление на знания, но поддържането й изисква ръчен труд – създаване на бази данни, свързване на страници и структуриране на работни пространства. Apple Notes дори не се опитва да предложи структурирано управление на знания.

Системата за управление на знания на ClickUp опростява това, като предоставя:

Готови шаблони за уики, вътрешна документация по проекти и бележки от проучвания

Структурирана организация без необходимост от настройка на база данни

Директна интеграция със задачи, проекти и инструменти за сътрудничество

Това означава, че получавате предимствата на организационната дълбочина на Notion, без да се налага да го поддържате постоянно.

ClickUp’s One Up #7: ClickUp Tasks превръща бележките в задачи за изпълнение

Поддържайте организация и следете напредъка си, като свържете бележките си с изпълними задачи в ClickUp.

Един от основните недостатъци на Notion е, че макар да позволява сътрудничество, то не е създадено за управление и проследяване на задачи. Apple Notes, от друга страна, не поддържа сътрудничество освен просто споделяне. ClickUp, обаче, третира воденето на бележки като част от по-голяма екосистема за продуктивност.

С ClickUp Tasks и инструментите за сътрудничество можете да:

Задавайте задачи директно от бележките

Проследявайте напредъка на задачите в реално време с актуализации на статуса и приоритети

Използвайте шаблони като ClickUp Meeting Notes Template ClickUp Knowledge Base Template , за да организирате информацията си мигновено.

🧠 Интересен факт: Мисловното картографиране на Тони Бузан е вдъхновено от Да Винчи и Едисън, двама от най-великите мислители в историята! Като изучава навиците им за водене на бележки, той осъзнава, че идеите се развиват по-добре, когато са визуално свързани, а не записани в строги списъци. Днес мисловните карти са предпочитано средство за мозъчна атака, решаване на проблеми и дори за подготовка за изпити!

Създавайте бележки, които работят за вас. Направете ъпгрейд с ClickUp

Notion и Apple Notes служат на целите си, но имат и своите компромиси.

Notion е силно персонализирано, но изисква ръчна настройка и постоянна поддръжка, за да остане организирано. Apple Notes е просто и бързо, но му липсват дълбочина, възможности за сътрудничество и разширени функции за търсене.

Ако тези ограничения ви разочароват, е време да погледнете отвъд приложението за водене на бележки и да се насочите към напълно свързан център за продуктивност.

ClickUp е по-интуитивно решение, което преодолява разликата между воденето на бележки и превръщането им в действия. Защо да се задоволявате само с воденето на бележки, когато можете да направите толкова много повече с едно приложение?

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес!