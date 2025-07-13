11 най-добри алтернативи на Brandfolder за управление на цифрови активи

Кампанията е на път да започне, логото липсва и никой не си спомня къде е последната версия.

Звучи ли ви познато? 📁

Някой твърди, че файлът е в споделена папка. Друг има остаряла версия. Дизайнерът е „извън офиса“. А крайният срок наближава.

Добрата система за управление на цифрови активи (DAM) трябва да опростява сътрудничеството, а не да добавя хаос. Brandfolder е популярен избор, но не е единствената опция. Ако искате по-добра автоматизация, безпроблемно сътрудничество или по-гъвкави цени, има много алтернативи на Brandfolder, които си заслужава да разгледате.

Нека разгледаме най-добрите опции, за да поддържате активите си организирани и екипа си в движение. 🙌🏼

Защо да изберете алтернативи на Brandfolder?

Въпреки че Brandfolder е надежден инструмент за управление на цифрови активи, той може да не отговаря на нуждите на всеки екип.

Ето къде Brandfolder не е достатъчно добър – и какво трябва да прави един модерен DAM.

Ценови съображения: Цените на Brandfolder могат да бъдат високи, особено за малките предприятия или стартиращи фирми, които търсят рентабилни решения.

Ограничена автоматизация на работния процес: Въпреки че предлага основна автоматизация, някои алтернативи осигуряват по-усъвършенствана Въпреки че предлага основна автоматизация, някои алтернативи осигуряват по-усъвършенствана оптимизация на работния процес за безпроблемно одобряване на активи и сътрудничество.

Ограничения при персонализирането: Потребителите, които се нуждаят от силно персонализирани структури на метаданни или опции за брандиране, може да счетат опциите за персонализиране на Brandfolder за ограничаващи.

Разширени възможности за търсене: Някои алтернативи предлагат търсене с изкуствен интелект, по-добро маркиране или по-прецизно филтриране за по-бързо откриване на активи.

Проблеми с мащабируемостта: Разрастващите се екипи или предприятия може да се нуждаят от по-гъвкаво съхранение, разрешения и интеграции, които по-добре отговарят на променящите се нужди.

Загриженост относно обслужването на клиенти: В зависимост от плана ви, времето за отговор на обслужването може да не е толкова бързо или изчерпателно, колкото това на конкурентите.

Необходимост от интеграция: Ако вашият екип разчита на специфични Ако вашият екип разчита на специфични инструменти за дизайн, проекти или управление на съдържание , алтернатива с по-дълбока интеграция може да е по-подходяща.

🧐 Знаете ли, че... 92% от служителите признават, че прекарват (или губят) до осем часа седмично в търсене на файлове. Инструментите за управление на данни могат лесно да решат този проблем с загубата на производителност.

Алтернативи на Brandfolder на един поглед

Подходящият инструмент за управление на цифрови активи улеснява организирането и споделянето на активи. Ето кратък преглед на най-добрите алтернативи и това, в което те са най-добри.

Инструмент Основни функции Най-подходящо за Цени ClickUp – Всеобхватно управление на проекти и активи – Търсене с изкуствен интелект – Проследяване на персонализирани метаданни – Автоматизация за активи Екипи, които се нуждаят от управление на проекти и активи на едно място, с автоматизация и работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Canto – Визуално търсене, задвижвано от изкуствен интелект – Организация на колекции и метаданни – Портали за брандирано съдържание Организации, които се нуждаят от функции, базирани на изкуствен интелект, и по-лесно организиране на активи с вградени аналитични инструменти. Персонализирани цени Filecamp – Персонализирано брандиране – Сигурно споделяне на файлове – Разрешения за съвместна работа Екипи, които искат персонализирано брандиране и контрол над това кой може да има достъп и да редактира активи Basic: 29 $/месец на потребител; Advanced: 59 $/месец на потребител; Professional: 89 $/месец на потребител Bynder – Централизирано съхранение на активи – Персонализирани шаблони – Маркиране на метаданни с помощта на изкуствен интелект Предприятия, които управляват структурирани активи на марката и се нуждаят от работни процеси за одобрение Персонализирани цени Nuxeo – Управление на жизнения цикъл на съдържанието – Класификация, базирана на изкуствен интелект – Мащабируемо съхранение Бизнеси с голямо количество съдържание, което изисква спазване на строги правила, и се нуждаят от усъвършенствана автоматизация на работния процес и управление на жизнения цикъл на съдържанието. Персонализирани цени Frontify – Интеграция с ръководството за стила на марката – Сътрудничество в реално време – Мащабируеми модули за работния процес Маркетинг екипи, фокусирани върху поддържането на последователност на марката и ефективното сътрудничество по отношение на съдържанието Персонализирани цени Adobe Experience Manager – Интеграция с Adobe Creative Cloud – Персонализирано предоставяне на съдържание – Управление на множество канали Големи организации, които се нуждаят от цялостно решение за управление на съдържание и цифрови активи Персонализирани цени Acquia DAM (Widen) – Автоматично маркиране с изкуствен интелект – Надеждна аналитика – Мащабируемо съхранение и контрол на достъпа Бизнеси, които разширяват нуждите си от управление на активи с мощни аналитични и AI функции Персонализирани цени MediaValet – Съвместно управление на активи – Маркиране с изкуствен интелект – Персонализирани потребителски разрешения Екипи, които се нуждаят от безпроблемно сътрудничество и споделяне на файлове с мощни възможности за търсене на активи Персонализирани цени Aprimo – Управление на маркетингови ресурси – Автоматизация на работния процес – Централизирани активи на марката Маркетинг екипи, управляващи бюджети, активи и проекти с мощни възможности за управление на работния процес Персонализирани цени Lytho – Автоматизация на творческия работен процес – Сътрудничество в реално време – Функции за маркиране и търсене, задвижвани от изкуствен интелект Креативни екипи, които се нуждаят от управление на активи, последователност на бранда и автоматизация на работния процес Персонализирани цени

🎉 Интересен факт: Предметите в игри като Fortnite и CS:GO имат реална стойност, като редките скинове се продават за хиляди долари.

11-те най-добри алтернативи на Brandfolder, които можете да използвате

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Brandfolder не е единственият вариант за системи за управление на цифрови активи. Независимо дали търсите по-добри цени, повече възможности за персонализиране или разширени функции, има много алтернативи, които могат да отговорят на вашите нужди.

Нека разгледаме най-добрите варианти, които можете да вземете под внимание. 📑

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти и активи)

Управлението на цифрови активи не трябва да се свежда само до съхранение – то трябва да оптимизира целия ви работен процес, свързан с съдържанието. Независимо дали стартирате нова кампания или управлявате последователността на бранда в различните екипи, ClickUp ви помага да преминете от създаването на активи до изпълнението, без да сменяте инструментите.

Като универсално приложение за работа, ClickUp е най-добрата алтернатива на Brandfolder. То комбинира съхранение на файлове, документация, управление на задачи и търсене с изкуствен интелект в една платформа, така че вашите активи се намират там, където действително се извършва работата.

📝 Сътрудничество в реално време с ClickUp Docs

Опитайте ClickUp Docs безплатно! Сътрудничество, документиране и изпълнение – всичко на едно място с ClickUp Docs.

Повечето DAM инструменти съхраняват активи, но какво става с брифингите, черновите или стратегическите документи, които ги съпътстват? С ClickUp Docs можете да създавате, редактирате и сътрудничите по съдържанието в реално време – директно в пространството на вашия проект.

Имате нужда да изготвите стратегия за социалните медии? Отворете документ, добавете съдържанието си, вмъкнете макети на дизайна и маркирайте колегите си за бърза обратна връзка. Документите остават свързани със съответните задачи, така че всяка актуализация е контекстуално свързана.

Можете също така да направите документите публично достъпни, което е идеално за споделяне на бранд китове или брифинги за кампании с клиенти или фрийлансъри. Освен това, тъй като те се намират в структурираната йерархия на ClickUp, намирането на подходящото съдържание е бързо и интуитивно.

ClickUp служи и като система за управление на знания, което улеснява създаването на уикита, центрове за въвеждане и речници на активи с вложени страници и интелигентни връзки.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса директно от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

🔎 Намерете всичко мигновено с ClickUp Connected Search

Намирайте файлове и активи мигновено с помощта на ClickUp Connected Search.

Уморени сте да търсите в разпръснати папки, чатове и имейли, само за да намерите един ресурс?

ClickUp Connected Search елиминира хаоса, като индексира цялото ви работно пространство – от документи и задачи до коментари и прикачени файлове. Просто въведете ключова дума и веднага ще намерите това, от което се нуждаете – дори ако сте забравили къде е съхранено.

Това прави ClickUp много повече от решение за съхранение – то е вътрешната търсачка на вашия екип.

🧠 Работни процеси и съдържание, задвижвани от изкуствен интелект, с ClickUp Brain

Извличайте релевантни документи, създавайте ясни прозрения и бъдете в крак с цялата си база от знания с ClickUp Brain.

Дори най-добре организираните системи се разпадат, когато работните процеси са ръчни. Ето тук се включва ClickUp Brain .

ClickUp Brain отива още по-далеч, като се занимава с създаването на съдържание и автоматизацията за вас. Той разбира естествения език, така че можете да генерирате съдържание, да обобщавате информация и да автоматизирате работните процеси с прости инструкции.

Да предположим, че ви е необходим имейл за представяне на нов продукт. Можете да напишете: „Напишете професионален имейл, с който да обявите представянето на новия продукт на XYZ Corp. “ ClickUp Brain ще генерира структуриран чернови вариант незабавно, спестявайки ви време.

Той помага и за настройката на ClickUp Automations.

Например, можете да кажете: „Когато даден дизайнерски ресурс бъде одобрен, преместете задачата в „Финализирано“ и уведомете маркетинговия екип.“ AI асистентът конфигурира този работен процес автоматично, елиминирайки ръчните актуализации.

🏷️ Организирайте и автоматизирайте с ClickUp Custom Fields

Метаданните са жизненоважни за всяка DAM система. ClickUp ви позволява да надхвърлите обикновеното маркиране с персонализирани полета , съобразени с вашия работен процес.

Проследявайте правата за използване, статуса на одобрение, релевантността на кампаниите или типа активи – всичко това в рамките на вашето работно пространство. Можете дори да филтрирате, автоматизирате или визуализирате тези атрибути в табла и отчети.

Например, творческият ръководител може автоматично да преглежда всички активи, одобрени за социални медии, които трябва да бъдат готови тази седмица, и да задейства работни процеси за предаване.

📦 Оптимизирано управление на активи с шаблони

Получете безплатен шаблон Шаблонът за управление на активи на ClickUp е създаден, за да ви помогне да следите активите на вашата компания.

Шаблонът за управление на активи на ClickUp помага на екипите да организират файлове, да проследяват състоянието на активите и да намалят ръчното предаване на задачи, без да се налага да изграждат системи от нулата.

Ремонт Календар: Планирайте и проследявайте задачите по поддръжката с ясен график.

Преглед на разходите за ремонт: Записвайте разходите за ремонт за по-добро бюджетиране.

Изглед на списък: Поддържайте всичките си активи организирани на едно място, където можете да ги търсите.

Това е готова система, с която можете веднага да започнете да управлявате активи и свързаните с тях работни процеси.

Като цяло, ClickUp е проектиран да замести множество инструменти с една единствена, унифицирана платформа и помага на екипите да управляват цифрови активи, да проследяват проекти и да си сътрудничат по отношение на съдържанието – всичко това благодарение на изкуствен интелект, който свързва всичко.

Най-добрите функции на ClickUp

Поддържайте свързани свързаните активи: Свържете задачи, файлове и документи с Свържете задачи, файлове и документи с ClickUp Relationships , за да разполагат екипите винаги с най-новата версия на стиловите ръководства, логотипите или активите на кампаниите.

Оптимизирайте одобренията: Преглеждайте изображения, PDF файлове и видеоклипове директно с Преглеждайте изображения, PDF файлове и видеоклипове директно с Proofing в ClickUp , като добавяте коментари и бележки, за да направите обратната връзка ясна.

Контролирайте кой има достъп и може да редактира файлове: Ограничете правата за редактиране, дайте на фрийлансърите достъп само за преглед и защитете чувствителните активи на марката.

Управлявайте файлове отвсякъде: Достъпвайте, одобрявайте и споделяйте активи, докато сте в движение, с мобилното приложение, което улеснява отдалечените екипи да останат свързани.

Ограничения на ClickUp

Планът Free Forever предлага ограничено пространство за съхранение, което може да не е подходящо за екипи, работещи с дизайнерски файлове с висока резолюция или големи видео файлове.

Богатите възможности за персонализиране и наборът от функции могат да ви се сторят прекалено много на пръв поглед и да изискват време, за да настроите ефективно работните процеси за управление на цифрови активи.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 040 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 сподели следното за своя опит с ClickUp:

ClickUp ни позволява лесно да съхраняваме всичките си проекти на едно място. При всеки проект може да възникнат проблеми или препятствия, които екипът трябва да преодолее, но ClickUp ни позволява да комуникираме бързо с тези, с които трябва да се свържем. Автоматизацията ни позволи да превърнем един много остарял и отнемащ време процес в по-бърз и по-точен.

ClickUp ни позволява лесно да съхраняваме всичките си проекти на едно място. При всеки проект може да възникнат проблеми или препятствия, които екипът трябва да преодолее, но ClickUp ни позволява да комуникираме бързо с тези, с които трябва да се свържем. Автоматизацията ни позволи да превърнем един много остарял и отнемащ време процес в по-бърз и по-точен.

2. Canto (най-доброто решение за организация на цифрови активи с помощта на изкуствен интелект)

чрез Canto

Canto улеснява проследяването на вашите цифрови активи, без да се налага да претърсвате безкрайни папки. Визуалното търсене, задвижвано от изкуствен интелект, ви помага да намирате изображения, видеоклипове и документи, като използвате прости описания, цветове или обекти.

Имате нужда да споделяте файлове? Този инструмент за управление на активи на марката ви позволява лесно да разпространявате активи към екипи, клиенти или партньори. Той се интегрира и с Adobe Creative Suite, WordPress и други маркетингови инструменти, така че вашето съдържание се вписва идеално в съществуващите работни процеси.

Най-добрите функции на Canto

Намирайте ресурси мигновено с търсене, което разпознава изображения, видеоклипове и документи въз основа на ключови думи, цветове и обекти.

Споделяйте файлове без усилие, използвайки портали за брандирано съдържание, които улесняват разпространението на активи, като същевременно поддържат последователността на бранда.

Поддържайте реда с колекции, като категоризирате активите, добавяте метаданни и задавате разрешения за достъп за по-добър контрол.

Използвайте вградените анализи на ресурсите, за да проследявате кой разглежда, изтегля и споделя съдържание.

Ограничения на Canto

Потребителите са съобщили за неочаквано презареждане на страниците по време на търсене, което причинява неудобства и потенциална загуба на напредък.

Персонализираното брандиране и интеграциите са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Цени на Canto

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Canto

G2: 4,5/5 (над 1470 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 680 отзива)

Какво казват реалните потребители за Canto?

В едно ревю в G2 се казва:

Canto улеснява организирането на голям брой активи от динамични източници, а търсенето е много лесно. Харесва ми, че мога да бъда изключително прецизен по отношение на това как и къде се съхраняват активите, а персонализирането в полетата за метаданни е много лесно.

Canto улеснява организирането на голям брой активи от динамични източници, а търсенето е много лесно. Харесва ми, че мога да бъда изключително прецизен по отношение на това как и къде се съхраняват активите, а персонализирането в полетата за метаданни е много лесно.

3. Filecamp (Най-доброто решение за персонализирано управление на цифрови активи)

чрез Filecamp

Filecamp улеснява управлението на цифровите активи. Файловете се съхраняват подредено на едно място, което улеснява намирането им с помощта на интелигентно търсене, етикети и метаданни.

Споделянето на активи е също толкова просто. Персонализираното брандиране придава изтънчен вид на порталите за клиенти, а детайлните разрешения гарантират, че достъп имат само подходящите лица. Вградените инструменти за сътрудничество организират обратната връзка, така че одобренията не се губят в имейл кореспонденцията.

Най-добрите функции на Filecamp

Споделяйте файлове безопасно чрез защитени с парола връзки и персонализирани разрешения.

Сътрудничество безпроблемно, като позволявате на членовете на екипа и външните партньори да имат достъп, да преглеждат и одобряват активи в рамките на платформата.

Следете използването на активите с подробни аналитични и отчетни инструменти, които предоставят информация за това как и кога се осъществява достъп до файловете.

Достъпвайте вашите цифрови активи, където и да сте, с мобилното приложение на Filecamp.

Ограничения на Filecamp

Някои потребители намират функцията за търсене за разочароваща, като отбелязват, че намирането на конкретни файлове може да отнеме много време.

Липсата на стабилна функция за плъзгане и пускане забавя редактирането.

Въпреки че е функционален, потребителският интерфейс се описва като остарял от някои

Цени на Filecamp

Базов план: 29 $/месец на потребител

Разширено: 59 $/месец на потребител

Професионална версия: 89 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Filecamp

G2: 4,7/5 (над 30 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Filecamp?

В рецензия на Capterra се чете:

Софтуер на добра цена, с чудесни функции и капацитет за съхранение. Качването е малко досадно, но това е опитът ми и с други файлови мениджъри. Миниатюрите на файловете са истинско богатство, за да намерите бързо документа/файла, който търсите.

Софтуер на добра цена, с чудесни функции и капацитет за съхранение. Качването е малко досадно, но това е опитът ми и с други файлови мениджъри. Миниатюрите на файловете са истинско богатство, за да намерите бързо документа/файла, който търсите.

4. Bynder (Най-доброто решение за структурирано управление на брандови активи)

чрез Bynder

Bynder предлага на компаниите опростен начин за съхранение, управление и разпространение на цифрови активи, като същевременно поддържа насоките за бранда. Платформата предоставя на маркетинговите екипи контролиран достъп до одобрено съдържание, като гарантира последователност на бранда във всички канали.

Инструментите за работния процес опростяват одобренията, помагайки на творческите екипи да преминат от концепция към публикация без ненужни забавяния.

Най-добрите функции на Bynder

Съхранявайте и категоризирайте ресурсите на едно централизирано място, като се уверите, че материалите на марката са актуални и лесни за намиране.

Намалете времето за производство с персонализирани шаблони, които позволяват на маркетинговите екипи да създават материали, съответстващи на бранда.

Автоматизирайте одобренията за обратна връзка в реално време, контрол на версиите и структурирани прегледи на съдържанието.

Подобрете откриваемостта на активите чрез маркиране на метаданни с помощта на изкуствен интелект, което подобрява резултатите от търсенето въз основа на типа съдържание и употребата.

Ограничения на Bynder

Опциите за шаблони и функциите за персонализиране са доста ограничени.

За потребителите, които не са запознати със структурираните системи за управление на активи, съществува крива на обучение.

Първоначалната настройка може да отнеме време, тъй като е необходимо да се конфигурира работният процес и да се зададат настройките за разрешенията.

Цени на Bynder

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Bynder

G2: 4,5/5 (над 920 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 220 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Bynder?

В рецензия на Capterra се казва:

Въпреки че Bynder се справя добре с всичко, някои функции, които се срещат в други DAMS, липсват. Например, Bynder не търси текст в изображенията (за маркиране) и Bynder studio не поддържа файлове в InDesign. Колко важни са за вас тези малки функции е въпрос на лични предпочитания.

Въпреки че Bynder се справя добре във всичко, някои функции, които се срещат в други DAMS, липсват. Например, Bynder не търси текст в изображенията (за маркиране) и Bynder studio не поддържа файлове в InDesign. Колко важни са за вас тези малки функции е въпрос на лични предпочитания.

5. Nuxeo (най-подходящ за управление на сложни цикли на съдържание)

чрез Nuexo

Основната сила на Nuxeo се крие в способността му да автоматизира работните процеси, свързани с съдържанието, като гарантира, че активите преминават безпроблемно от създаване към съхранение, разпространение и архивиране.

Модулната архитектура на инструмента позволява на бизнеса да адаптира платформата към специфичните изисквания на индустрията, включително сектори с високи изисквания за съответствие, като финансите и здравеопазването. Системата се интегрира и с ERP и софтуер за съвместна работа с документи, което я прави естествен избор за бизнеса с комплексни екосистеми от съдържание.

Най-добрите функции на Nuxeo

Автоматизирайте управлението на жизнения цикъл на активите, като дефинирате работни процеси, които контролират одобренията, съхранението и датите на изтичане на валидността.

Използвайте класификация, базирана на изкуствен интелект, за да маркирате файловете по интелигентен начин въз основа на визуално разпознаване, текстово съдържание или тенденции в употребата в миналото.

Конфигурирайте полетата за метаданни, за да се съобразят с индустриалните регулации, като гарантирате спазването на законите и сигурността на цифровите активи.

Мащабирайте капацитета за съхранение, за да поберете обширни медийни библиотеки, без да компрометирате производителността на системата.

Ограничения на Nuxeo

Изисква технически познания за пълно персонализиране, което го прави по-труднодостъпен за екипи без технически познания.

Потребителският интерфейс дава предимство на функционалността пред простотата, което може да забави приемането от нови потребители.

Някои интеграции изискват персонализирано разработване, което удължава времето за настройка за организации с уникални софтуерни стекове.

Цени на Nuxeo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Nuxeo

G2: 4/5 (70+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (30+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Nuxeo?

В рецензия на Gartner се казва:

Платформата е надеждна, гъвкава и мащабируема. Навигацията понякога може да бъде непоследователна и ние се налага да я персонализираме чрез разработка, вместо да използваме вградената възможност за персонализиране.

Платформата е надеждна, гъвкава и мащабируема. Навигацията понякога може да бъде непоследователна и ние се налага да я персонализираме чрез разработка, вместо да използваме вградената възможност за персонализация.

🧐 Знаете ли, че... Първият туит на основателя на Twitter Джак Дорси, „Just setting up my twttr“ („Просто настройвам моя twttr“), беше продаден на търг за 2,9 милиона долара като цифров актив.

6. Frontify (Най-доброто решение за последователност на марката и сътрудничество при създаването на съдържание)

чрез Frontify

Frontify предлага структуриран подход към управлението на марката, като предоставя централизирано място за съхранение, споделяне и прилагане на указанията за брандиране. Той свързва цифровите активи директно с ръководствата за стила на марката, като по този начин гарантира, че екипите винаги се позовават на най-новите одобрени материали.

Интерактивните работни процеси за одобрение помагат на дизайнерите, маркетолозите и мениджърите на марки да си сътрудничат в реално време, като намаляват недоразуменията.

Най-добрите функции на Frontify

Поддържайте целостта на марката, като свържете цифровите активи с централизирано ръководство за стил, което поддържа екипите в синхрон по отношение на визуалните стандарти.

Опростете одобренията с функции за сътрудничество в реално време, включително обратна връзка на живо и структурирани работни процеси за преглед.

Повишете ефективността на работния процес, като съхранявате лога, активи за кампании и дизайнерски шаблони в лесна за навигация библиотека.

Адаптирайте платформата към различни размери на екипи и нужди на бранда с мащабируеми модули, които се развиват с разрастването на бизнеса.

Ограничения на Frontify

Първоначалната настройка изисква усилия, особено при мигриране на съществуващи активи на марката към системата.

Някои интеграции изискват ръчна конфигурация, което може да забави внедряването за екипи с установени софтуерни екосистеми.

Цени на Frontify

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Frontify

G2: 4,5/5 (над 200 отзива)

Capterra:4. 8/5 (80+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Frontify?

В едно ревю на TrustRadius се чете:

Подходящ за организации, които започват своето пътуване в създаването на дизайн система. Предоставя готова основа, която изисква минимални усилия за настройка и стартиране. Може да бъде ограничен, ако се мащабира до хиляди дизайн елементи и множество потребители – не сме го пробвали в мащаб от повече от 10 потребители.

Подходящ за организации, които започват своето пътуване в създаването на дизайн система. Предоставя готова основа, която изисква минимални усилия за настройка и стартиране. Може да бъде ограничен, ако се мащабира до хиляди дизайн елементи и множество потребители – не сме го пробвали в мащаб от повече от 10 потребители.

🎉 Интересен факт: Цифровите активи могат да включват много неща, включително Snapchat филтри, генерирани от изкуствен интелект гласове и персонажи, виртуални имоти и дори цифрови домашни любимци (като тези в Nintendogs)!

7. Adobe Experience Manager (най-добър за цялостно управление на съдържанието)

чрез Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) предлага стабилна платформа, която съчетава управлението на цифрови активи с възможности за управление на съдържание, подходяща за предприятия, които търсят унифицирано решение.

AEM позволява на екипите да създават, управляват и предоставят персонализирани цифрови преживявания в различни канали, като гарантира последователност и ефективност. Интеграцията му с други приложения на Adobe Creative Cloud оптимизира работните процеси, позволявайки безпроблемно сътрудничество между творческите и маркетинговите екипи.

Най-добрите функции на Adobe Experience Manager

Интегрирайте безпроблемно с приложенията на Adobe Creative Cloud, което позволява ефективно сътрудничество между дизайнери и маркетинг специалисти.

Предоставяйте персонализирано съдържание, като използвате усъвършенстваните инструменти за таргетиране и сегментиране на AEM, за да подобрите ангажираността на потребителите.

Управлявайте и публикувайте съдържание в различни канали, като гарантирате последователно преживяване на марката.

Ограничения на Adobe Experience Manager

Внедряването и персонализирането могат да бъдат сложни и често изискват специализирани познания.

Комплексните функции на платформата са свързани с по-висока цена, което може да бъде пречка за по-малките организации.

Някои потребители са отбелязали, че обслужването на клиенти на Adobe не винаги отговаря на очакванията.

Поддържането и актуализирането на AEM изисква значителни технически познания и специални ресурси.

Цени на Adobe Experience Manager

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 3900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Adobe Experience Manager

В едно ревю в G2 се казва:

Experience Manager е мощен инструмент и вероятно най-оптимален на корпоративно ниво. Отделното включване на библиотеката с активи дава на потребителите възможност да организират визуалните си елементи поотделно, а библиотеката се свързва безпроблемно за използване на страниците. Инструментът за маркиране също е изключително стабилен и позволява на потребителя да създава динамични страници на момента, използвайки тагове.

Experience Manager е мощен инструмент и вероятно най-оптимален на корпоративно ниво. Отделното включване на библиотеката с активи дава на потребителите възможност да организират визуалните си елементи поотделно, а библиотеката се свързва безпроблемно за използване на страниците. Инструментът за маркиране също е изключително стабилен и позволява на потребителя да създава динамични страници на момента, използвайки тагове.

8. Acquia DAM (Widen) (Най-доброто решение за мащабируемо управление на цифрови активи)

чрез Acquia DAM

Acquia DAM (по-рано Widen) предоставя гъвкава платформа, която помага на брандовете да управляват и разпространяват ефективно цифрови активи между екипи и канали. Удобният за ползване интерфейс и конфигурируемата схема на метаданни подобряват възможностите за търсене и персонализиране на работния процес.

Мащабируемостта му го прави подходящ за организации с различни размери, които искат да централизират управлението на своите активи.

Най-добрите функции на Acquia DAM (Widen)

Подобрете откриваемостта на активите с автоматично маркиране, задвижвано от изкуствен интелект, което автоматично присвоява подходящи метаданни на новите активи.

Използвайте надеждни анализи, за да следите ефективността на активите и ангажираността на потребителите, като вземате решения въз основа на данни.

Осигурете сигурен достъп, като зададете разрешения и роли на потребителите и защитите чувствителното съдържание от неразрешено използване.

Ограничения на Acquia DAM (Widen)

Някои потребители отбелязват, че интерфейсът изглежда остарял и би могъл да се подобри с модернизация.

Интеграцията с определени инструменти на трети страни може да изисква допълнителна конфигурация.

Цени на Acquia DAM (Widen)

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за Acquia DAM (Widen)

В едно ревю в G2 се казва:

Намирам DAM за относително лесен за използване. Както и при други бази данни, отнема малко време да свикнете с него. Има редица полезни обучителни видеоклипове, които можете да гледате. След като преминете към модифициране на отделни активи, има няколко начина, по които можете да го направите – чрез самата система или чрез изтегляне на CSV файл, в който можете да направите модификациите офлайн и след това да качите документа, за да добавите метаданни.

Намирам DAM за относително лесен за използване. Както и при други бази данни, отнема малко време да свикнете с него. Има редица полезни обучителни видеоклипове, които можете да гледате. След като преминете към модифициране на отделни активи, има няколко начина, по които можете да го направите – чрез самата система или чрез изтегляне на CSV файл, в който можете да направите модификациите офлайн и след това да качите документа, за да добавите метаданни.

🧐 Знаете ли, че... Домейните, базирани на блокчейн, като .eth или .crypto, могат да заменят традиционните URL адреси на уебсайтове и се считат за цифрово имущество.

9. MediaValet (Най-доброто решение за съвместно управление на цифрови активи)

чрез MediaValet

MediaValet предлага платформа за управление на цифрови активи в облака за маркетингови и творчески екипи, които търсят инструменти за съвместна работа. Удобният за ползване интерфейс и мощните възможности за търсене позволяват на екипите да намират и разпространяват активи ефективно.

Платформата поддържа интеграция с различни творчески и продуктивни инструменти, подобрявайки непрекъснатостта на работния процес. Тя е универсална за екипи, които целят да подобрят сътрудничеството и ефективното управление на активи.

Най-добрите функции на MediaValet

Улеснете сътрудничеството с функции, които позволяват на екипите да споделят, преглеждат и одобряват активи в реално време.

Внедрете разширена функционалност за търсене с помощта на AI-базирани тагове и метаданни, подобрявайки откриваемостта на активите.

Персонализирайте потребителските разрешения, за да контролирате достъпа и поддържате сигурността в различни потребителски групи.

Ограничения на MediaValet

Някои потребители са изразили желание за повече опции за персонализиране в платформата.

Интерфейсът на платформата може да бъде по-интуитивен и по-лесен за навигация.

Цени на MediaValet

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за MediaValet

G2: 4,6/5 (над 220 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 130 отзива)

Какво казват реалните потребители за MediaValet?

В едно ревю в G2 се казва:

Представлявам членска организация с филиали. Големи количества цифрови активи трябва да се прехвърлят често, затова оценявам лекотата, с която можем да се уверим, че всички използваме правилните файлове. Освен това търсим начини да споделяме ресурси с нашите членове чрез уеб галерии и брандирани портали – те не се нуждаят от достъп до бекенда, а интерфейсът предоставя много чист и организиран метод за споделяне на файлове.

Представлявам членска организация с филиали. Големи количества цифрови активи трябва да се прехвърлят често, затова оценявам лекотата, с която можем да се уверим, че всички използваме правилните файлове. Освен това търсим начини да споделяме ресурси с нашите членове чрез уеб галерии и брандирани портали – те не се нуждаят от достъп до бекенда, а интерфейсът предоставя много чист и организиран метод за споделяне на файлове.

10. Aprimo (Най-доброто за управление на маркетингови ресурси)

чрез Aprimo

Aprimo съчетава управлението на цифрови активи с управлението на маркетингови ресурси, като обслужва организации, които искат да оптимизират своите маркетингови операции. Платформата позволява на екипите да планират, изпълняват и управляват маркетинговите дейности ефективно, като гарантират съответствие с насоките на марката.

Надеждните инструменти за автоматизация на работния процес и сътрудничество на Aprimo улесняват безпроблемната координация между членовете на екипа.

Най-добрите функции на Aprimo

Интегрирайте управлението на маркетинговите ресурси, за да планирате и контролирате ефективно маркетинговите бюджети, кампании и проекти.

Осигурете последователност на марката, като използвате централизирано хранилище за одобрени активи и указания за марката.

Получете информация за маркетинговата ефективност и използването на ресурсите с функции за анализ и отчитане.

Ограничения на Aprimo

Трудно е да споделите няколко елемента с един потребител наведнъж.

Процесът на настройка и персонализиране е обширен.

Потребителите съобщават, че потребителският интерфейс и потребителското преживяване могат да бъдат подобрени, тъй като са много тромави.

Цени на Aprimo

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Aprimo

G2: 4. 3/5 (над 100 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Aprimo?

В рецензия на Capterra се казва:

Като цяло тази програма е полезна, но отнема време да се научи. Аз определено бих обучил малка група хора, които да станат експерти, а след това да продължат да обучават другите. Имахме сесия за цялата компания, която продължи 3 часа, така че е доста време.

Като цяло тази програма е полезна, но отнема време да се научи. Аз определено бих обучил малка група хора, които да станат експерти, а след това да продължат да обучават другите. Имахме сесия за цялата компания, която продължи 3 часа, така че е доста време.

📖 Прочетете също: Как ефективното управление на ИТ активи помага на вашия бизнес

11. Lytho (Най-доброто решение за творчески работни процеси и последователност на бранда)

чрез Lytho

Lytho интегрира функции за управление на творчески проекти, което позволява на маркетинговите и дизайнерските екипи да планират, преглеждат и разпространяват активи ефективно.

Вградените указания за бранда гарантират, че всички членове на екипа имат достъп до одобрените активи и могат да ги използват, което намалява несъответствията в кампаниите. Системата поддържа и автоматично маркиране и функция за търсене, което помага на екипите да намират файловете бързо, без да се налага да сортират ръчно папките.

Най-добрите функции на Lytho

Автоматизирайте маркирането и търсенето на активи с управление на метаданни, задвижвано от изкуствен интелект, което улеснява намирането на подходящите цифрови файлове в големи библиотеки с съдържание.

Възможност за сътрудничество в реално време с функции за добавяне на бележки и одобрение, които помагат на екипите да дават обратна връзка за проектите, преди да финализират съдържанието.

Измервайте ефективността на активите с помощта на вградени аналитични инструменти, които проследяват ангажираността, тенденциите в използването и ефективността на екипа във времето.

Ограничения на Lytho

Изисква първоначална настройка и обучение, за да се персонализират работните процеси според изискванията на екипа.

Цените могат да бъдат проблем за по-малките екипи, които не се нуждаят от пълни възможности за управление на творчески проекти.

Някои потребители смятат, че интерфейсът е по-малко интуитивен в сравнение с по-опростените системи за управление на цифрови активи.

Цени на Lytho

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Lytho

G2: 4,5/5 (над 170 рецензии)

Capterra: 4. 2/5 (70+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Lytho?

В рецензия на Capterra се казва:

Някои от настройките на акаунта са малко объркващи, но обучението и поддръжката на клиенти са отлични. Не съм използвал много функцията за отчети, но тя не изглежда да предоставя това, което търся, като например колко задачи са подадени, колко са завършени, кои рецензенти закъсняват с проверката и т.н.

Някои от настройките на акаунта са малко объркващи, но обучението и поддръжката на клиенти са отлични. Не съм използвал много функцията за отчети, но тя не изглежда да предоставя това, което търся, като например колко задачи са подадени, колко са завършени, кои рецензенти закъсняват с проверката и т.н.

🧐 Знаете ли, че... Очаква се пазарът за управление на цифрови активи да достигне размер от 13,02 милиарда долара до 2030 г.

Съберете вашите активи с ClickUp

Управлението на цифрови активи трябва да бъде просто, ефективно и безпроблемно. Подходящият софтуер за управление на цифрови активи поддържа всичко организирано, достъпно и лесно за съвместна работа, така че екипът ви да може да се съсредоточи върху създаването, а не върху търсенето. Ако настоящата ви система ви се струва ограничаваща, разгледайте по-добри алтернативи.

ClickUp се отличава с комбинацията от управление на цифрови активи и мощни инструменти за сътрудничество. С AI-базирано търсене, автоматизирани работни процеси и редактиране на документи в реално време, всичко се съхранява на едно място, така че винаги работите с правилните файлове в точното време.

Улеснете управлението на активи. Регистрирайте се в ClickUp още днес! ✅