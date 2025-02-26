Как да рисувате, докато записвате екрана

Представяте ли този толкова важен проектен доклад или се опитвате да подобрите онлайн лекциите си? Усъвършенстването на изкуството на рисуването по време на запис на екрана може сериозно да подобри представянето ви.

Не е изненадващо, че повечето хора или организации разчитат на инструменти за запис на екрана, за да обяснят сложни работни процеси, да създават видеоклипове с инструкции и да документират важни моменти.

С пазара за тези инструменти, който расте с постоянен темп от 6,5% CAGR, те стават незаменими за образованието и комуникацията на работното място.

Този ръст подчертава и нарастващата роля на асинхронната видеокомуникация за по-динамичното обучение и сътрудничество.

Готови ли сте да превърнете екрана си в платно? Нека разберем как!

⏰ 60-секундно резюме Рисуването по време на запис на екрана помага да се изяснят идеите и да се задържи вниманието на аудиторията.

Изберете от инструменти като ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam или Snagit, за да започнете да скицирате по време на запис.

Избирайки инструмент като ClickUp, можете да използвате ClickUp Whiteboards за рисуване, ClickUp Mind Maps за подробно структуриране и Proofing за анотации.

Записвайте целия екран, конкретен прозорец или раздел на браузъра с ClickUp Clips.

Редактирайте записите, добавяйте бележки с Proofing и ги споделяйте чрез функциите за сътрудничество на ClickUp, за да получите обратна връзка.

Защо да рисувате, докато записвате екрана?

Защо да рисувате, докато записвате екрана, ще попитате? Ами, представете си, че обяснявате сложна идея без визуални средства – това е като да описвате цветове на някого в тъмното.

Добавянето на рисунки по време на запис не е само за да изглеждате готини (макар че вероятно и това е част от причината 😎); то е за да повишите яснотата и ангажираността.

За по-добро сътрудничество на работното място, рисуването на живо върху видеоклипове може да преодолее разликите в разбирането по време на асинхронна комуникация или презентации. Независимо дали става дума за обсъждане на работни процеси или добавяне на коментари към споделен проект, рисуването директно върху екрана добавя този допълнителен слой от „О, сега разбрах!“ за вашите зрители.

Освен това, софтуерът за запис на екрана с вградени инструменти за рисуване ви спестява главоболието от последващата редакция. Той е мигновен, впечатляващ и прави вашето послание запомнящо се. Защо да не дадете живот на вашите идеи, докато записвате?

Днес има много инструменти за запис на екрана, но намирането на този, който отговаря на вашите специфични нужди – дали за сесии на живо или асинхронна комуникация – може да направи огромна разлика.

Подходящият инструмент ви позволява да записвате и добавяте бележки и скици, за да реализирате идеите си. Нека разгледаме най-добрите опции, включително инструмент като ClickUp, за да ви помогнем да изберете най-подходящия за вас.

1. ClickUp Clips

Вградете клипове от ClickUp директно в работното си пространство, за да елиминирате неудобството от превключването между приложения или управлението на качването на файлове.

Да започнем с най-добрия инструмент на пазара – ClickUp Clips.

Интегрира се директно в ClickUp, което ви позволява да записвате и споделяте видеоклипове, без да превключвате приложения. Независимо дали предоставяте актуална информация на екипа или създавате кратко урокче, това е лесен начин да заснемете екрана на компютъра си и да го изпратите за преглед за секунди.

Просто натиснете запис, споделете екрана си и го изпратете по-бързо, отколкото да напишете отговор. Вашите зрители и сътрудници могат дори да коментират конкретни моменти, което насърчава конструктивни дискусии – един приятен бонус!

Ето защо това е перфектният вграден безплатен софтуер за запис на екрана:

Премахнете недоразуменията и напредвайте в разговорите с асинхронна комуникация

Записвайте екрани с или без глас зад кадър

Добавяйте коментари към конкретни моменти в клип, за да привлечете вниманието на зрителите си.

Позволете на колегите си да имат достъп до клипове, когато е необходимо

Вградете клиповете си директно в ClickUp. Генерирайте публичен линк, за да ги споделите извън платформата или да позволите на потребителите да ги изтеглят.

Транскрибирайте видеоклиповете си автоматично с ClickUp Brain — иновативен AI инструмент, който се добавя към екранните записи — за да преглеждате бързо акцентите и да намирате важно съдържание чрез времеви отметки.

Копирайте фрагменти от клипове, за да ги използвате за други цели

Въпреки че не можете да рисувате директно в Clips, можете да добавяте коментари и да насочвате читателите си към конкретни части от екранния запис чрез коментари.

2. Loom

чрез Loom

Ако някога сте имали нужда да изпратите видео актуализация, но не искате да насрочвате среща, Loom е вашият приятел.

Той ви позволява да записвате екрана си (и камерата, ако желаете), за да обясните идеи или да споделите обратна връзка. Освен това, с прости линкове за споделяне и анализи за проследяване на ангажираността на зрителите, той е отличен за лична и екипна употреба.

💡Как да рисувате в Loom: За да рисувате в Loom, използвайте вградените инструменти за анотиране по време на записването на екрана, като избирате от опции като текст, фигури и лазерна показалка, за да подчертаете ключови моменти.

3. Zoom

чрез Zoom

Вероятно знаете Zoom за срещи, но знаете ли, че можете да го използвате и за записване на екранни сесии? Той е идеален за записване на бързи уроци, обучителни материали или сесии за мозъчна атака. Щом натиснете запис, видеото ви се предоставя с лесни линкове за споделяне и дори опции за транскрипция.

Можете да добавяте бележки на екрана си по време на срещи и да запазвате видеото локално. Това елиминира необходимостта да добавяте скици след това, което ви спестява време и трафик.

💡Как да рисувате в Zoom: В Zoom активирайте функцията „Анотиране“ по време на среща или споделяне на екрана, за да рисувате, добавяте текст или маркирате области от екрана си в реално време.

4. Bandicam

чрез Bandicam

Bandicam е идеалният избор за тези, които искат висококачествени записи. Поддръжката му за 4K запис и персонализирани области за запис е идеална за геймъри или всеки, който създава подробни видео уроци.

А ако имате нужда да добавяте бележки по време на запис, вградените инструменти за рисуване правят това лесно.

💡Как да рисувате в Bandicam: Докато използвате Bandicam, можете да активирате инструмента за рисуване чрез функцията „Правоъгълник“ или „Перо“ в настройките, за да добавяте бележки и подчертавания по време на запис на екрана.

5. Snagit

чрез Snagit

Snagit е най-добрият избор, ако търсите нещо просто и лесно за използване. Известен със своите възможности за заснемане на екрана, Snagit предлага прости инструменти за запис на екрана, които ви позволяват да заснемате видео и да добавяте текст или бележки в движение.

Това е подходящо за бързи, изпипани уроци или за обясняване на сложни концепции без излишни екстри на по-напреднали софтуери.

💡Как да рисувате в Snagit: Snagit ви позволява да рисувате на екрана си, като изберете раздела „Draw“ (Рисуване) преди да започнете записването, което ви позволява да добавяте бележки и фигури на ръка, докато записвате екрана си.

Той буквално има ВСИЧКИ функции в едно приложение. Записвайте клипове, проследявайте времето, проследявайте сервизни проекти или разработване на продукти. Намерих го случайно и съм много щастлив, че го направих... Използвал съм Trello, monday.com, Bitrix и всички други приложения за тази цел на планетата в 10 различни организации. НИЩО не се доближава до това.

Как да рисувате, докато записвате екрана: стъпка по стъпка

Всеки инструмент има свой интерфейс и метод за рисуване по време на запис на екрана, но всички те следват един и същ процес.

В това постепенно ръководство ще ви покажем как да използвате ClickUp Clips, за да започнете да рисувате на екрана си по време на запис – без да се налага да инсталирате допълнителен софтуер!

1. Инсталирайте необходимия софтуер

Преди да започнете да рисувате по време на запис на екрана, ще ви са необходими два основни инструмента: нещо, с което да записвате екрана си, и нещо, с което да рисувате.

Докато повечето софтуерни опции изискват изтегляне и инсталиране на приложението локално, ClickUp Clips работи директно от приложението ClickUp!

Поддържайте реда с Clips Hub – бързо намирайте и управлявайте всичките си ClickUp записи на едно централно място, което ви позволява да ги търсите, сортирате и визуализирате за максимална продуктивност.

Просто влезте в акаунта си в ClickUp, за да започнете записването.

💡 Съвет от професионалист: Ускорете работния си процес, като използвате ClickUp Integrations. С над 1000 безплатни връзки към инструменти като Gmail, HubSpot, Salesforce и други, можете да автоматизирате задачите и да поддържате гладкото протичане на процесите – всичко това с само няколко кликвания.

2. Настройте записването на екрана

Правилната настройка на записването може да подобри качеството на видеото ви. Ето как да се подготвите за успех:

Отворете ClickUp Clips: Потърсете иконата на камерата или бутона „Запис на клип“ (обикновено в горния десен ъгъл). Кликнете върху него, за да започнете.

Изпробвайте различни опции за споделяне и записване на вашите клипове в ClickUp.

Изберете какво искате да записвате: Решете дали ще записвате целия екран в режим на цял екран, само едно прозорец или само конкретен раздел на браузъра.

Проверете микрофона си: Ако планирате да говорите, докато рисувате, уверете се, че микрофонът ви работи! ClickUp Clips ви позволява да записвате едновременно гласа си и екрана – идеално за увлекателни уроци или презентации.

🧠 Интересен факт: ScreenCam, един от първите продукти за запис на екрана, пуснати на пазара през 90-те години, придоби популярност за стрийминг и излъчване на демонстрации и уроци на екрана.

3. Стартирайте инструмента си за рисуване

Докато рисувате по време на запис на екрана в ClickUp Clips, имате две надеждни опции:

Можете да използвате ClickUp Whiteboards и ClickUp Mind Maps, за да създавате скици директно в работното си пространство и да интегрирате рисунките си в задачи и проекти.

Алтернативно, ако предпочитате други инструменти като Microsoft Paint или Google Jamboard, те също са чудесни опции за външно рисуване!

📮ClickUp Insight: Смяната на контекста тихо подкопава продуктивността на вашия екип. Нашите проучвания показват, че 42% от прекъсванията по време на работа се дължат на преминаването между различни платформи, управлението на имейли и преминаването от една среща към друга. Ами ако можехте да елиминирате тези скъпоструващи прекъсвания? ClickUp обединява вашите работни процеси, клипове и чатове в една единна платформа. Стартирайте и управлявайте задачите си от документи, бели дъски и други, докато функциите, задвижвани от изкуствен интелект, поддържат контекста свързан, достъпен за търсене и управляем!

Превърнете идеите си в действия с помощта на ClickUp Mind Maps.

Ако използвате инструментите за рисуване на ClickUp, ето как да започнете:

Отворете бяла дъска или мисловна карта в работната си среда ClickUp.

Настройте зоната за рисуване с предпочитания от вас размер и оформление.

Изберете инструментите за рисуване и цветовете, за да дадете воля на творчеството си.

Насладете се на по-бързо зареждане, по-плавни взаимодействия и сътрудничество в реално време без забавяне с ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards предлага бързо зареждане и плавно сътрудничество в реално време, което е идеално за интегриране на рисунки по време на запис. Освен това, те могат да бъдат интегрирани с вашите задачи и проекти, така че можете бързо да превърнете скиците в практически планове!

💡Бърз трик Използвайте клавишни комбинации за мисловни карти, за да ускорите процеса по време на запис: Ctrl + D (Cmd + D) за дублиране на клонове

Въведете , за да добавите нова клонка под текущата.

Tab, за да създадете бързо подраздел

4. Започнете запис на екрана

Време е да започнете да записвате видеото и скицата си. Ето какво трябва да направите:

1. Активирайте ClickApp

Преди да запишете първия си клип, уверете се, че приложението Clip: Screen Recording ClickApp е активирано за вашата работна среда.

За да направите това:

Кликнете върху аватара на работното си пространство в горния ляв ъгъл.

Отидете в Приложения, след което изберете ClickApps.

Потърсете Клип: Запис на екрана и го активирайте.

2. Запишете клип от екрана

След като активирате функцията, можете да започнете да записвате клипове директно от лентата с инструменти, коментар към задачата или Clips Hub. За да запишете:

Отворете менюто „Бързи действия“ от лентата с задачи, коментар към задача или Clips Hub.

От коментар към задача кликнете върху иконата за видео, за да започнете запис на клип или гласов клип в коментар към задача.

Кликнете върху Нов клип в горния десен ъгъл, за да започнете записването на екрана в Clips Hub.

5. Започнете да рисувате

След като настроите всичко, можете да реализирате идеите си с ClickUp Whiteboards или Mind Maps. Нека вземем за пример Whiteboard:

Използвайте различни форми, цветове, текстови полета, стрелки и изображения, за да рисувате на ClickUp Whiteboards.

Докато рисувате, експериментирайте със следните функции, за да подобрите вашите видеоклипове и изкуство!

Дебелина на линията: Изберете от различни дебелини, за да направите линиите си по-изразени или по-незабележими, според нуждите.

Избор на цвят: Изберете любимите си цветове, за да запазите яснотата или да проявите творчество.

Стил на линията: Променете стила, за да съответства на атмосферата на визуалното ви представяне.

Маркер: Използвайте инструмента маркер, за да подчертаете ключови моменти на бялата дъска.

Инструмент „Гумка“: Кликнете върху бутона „Гумка“ и го плъзнете по платното, за да изтриете всички линии или фигури, които сте добавили погрешно.

Лазерна показалка: Използвайте лазерния инструмент, за да насочвате вниманието на аудиторията си. Кликнете и плъзнете, за да насочите вниманието към конкретни области.

Фигури и диаграми: Създавайте елегантни визуални диаграми – избирайте фигури, персонализирайте ги, дублирайте ги за бързо разширяване и използвайте стрелки, за да свържете идеите.

Текстови полета и лепящи се бележки: Добавете редактируем текст за анотации, описания или бележки. Поставете текста директно върху бялата дъска, за да създадете автоматично текстово поле, или използвайте лепящи се бележки, за да подчертаете идеи и да създадете списъци със задачи.

С многофункционалните инструменти за рисуване на ClickUp вашите екранни записи ще преминат от основни към завладяващи за нула време!

6. Редактирайте записа си

След като натиснете бутона за запис и приключите със записването на екрана, ClickUp предлага удобни опции за редактиране, с които да довършите видеото си. Ако търсите допълнителна прецизност, винаги можете да използвате инструменти за изрязване за по-подробни редакции.

Добавяйте коментари с времеви отметки към видеоклиповете за по-ясна комуникация.

Ако имате нужда да подчертаете ключови моменти или да добавите допълнителни детайли, инструментите за видео корекция на ClickUp са точно за вас. Можете да:

Добавете бележки: Оставете коментари на конкретни времеви отметки

Привлечете вниманието: Подчертайте ключовите моменти, които изискват фокус

Посочете подробности: Изтъкнете важната информация, за да сте сигурни, че ще бъде забелязана.

ClickUp поддържа формати MP4, WEBM и Ogg за проверка на видео, като осигурява съвместимост с популярни браузъри като Edge, Chrome, Firefox, Safari и Opera. С тези функции вашите екранни записи стават много по-интерактивни и увлекателни!

Съвети за ефективно рисуване по време на запис

Добавянето на рисунки по време на запис на екрана или добавянето на бележки към клиповете ви може да издигне съдържанието ви на по-високо ниво – независимо дали създавате YouTube клипове или видео уроци – но е важно да го правите по начин, който подобрява, а не отвлича вниманието.

Ето няколко съвета, които ще направят вашите записи по-ефективни и интересни:

Планирайте предварително: Начертайте идеите си, преди да започнете да рисувате. Ясната структура гарантира Начертайте идеите си, преди да започнете да рисувате. Ясната структура гарантира отлични презентационни умения и ви позволява да бъдете организирани и да избегнете ненужни паузи по време на запис. ClickUp Brain , AI асистент, ви помага да генерирате идеи за съдържание и презентации, за да не се затруднявате с творчески блокажи ✅

Генерирайте идеи, обмисляйте презентации и извлечете максимума от видеоразговорите си с ClickUp Brain.

Когато използвате традиционни инструменти за рисуване, опитайте следното:

Оптимизирайте дебелината на линиите: Изберете подходящата дебелина на линиите за по-голяма яснота – тънки линии за детайли, по-дебели за акцент. Това помага на рисунките ви да се открояват, без да са прекалено натоварени ✅

Подчертайте ключови области: Използвайте инструмента за подчертаване, за да акцентирате върху най-важните части от рисунката си, насочвайки вниманието на аудиторията си ✅

Дръжте нещата прости: Избягвайте да претрупвате платното. Фокусирайте се върху кратки визуални елементи, които подкрепят разказа ви, като задържате вниманието на публиката върху ключовите моменти ✅

Работете с диаграми: Използвайте фигури и стрелки, за да илюстрирате връзки, процеси или взаимоотношения. Диаграмите могат да разбият сложни идеи на лесноразбираеми визуални елементи ✅

Спрете, когато е необходимо: Натиснете пауза, ако трябва да коригирате рисунките си или да добавите подробности. Добра идея е да попитате за коментари по време на представянето или след като сте го приключили. Опитайте Натиснете пауза, ако трябва да коригирате рисунките си или да добавите подробности. Добра идея е да попитате за коментари по време на представянето или след като сте го приключили. Опитайте ClickUp Chat , за да получите обратна връзка директно по задачите или клипа. ✅

Централизирайте разговорите, задачите и другите си дейности в ClickUp Chat.

Прегледайте преди да споделите: Възпроизведете записа си, преди да го споделите. Уверете се, че всичко протича гладко, рисунките ви са ясни и ключовите послания са предадени правилно ✅

Следвайки тези съвети, можете да създавате екранни записи, които са информативни, визуално привлекателни и лесни за следване!

Подобрете рисуването и записването на екрана с ClickUp

Рисуването в режим на запис на екрана е като добавяне на малко пикантност към вашите обяснения. Можете да задържите вниманието на зрителите си, като подчертаете ключови моменти или скицирате сложни идеи.

Но не се притеснявайте, че трябва да сте Пикасо – целта е яснота, а не шедьовър.

В сравнение с повечето други инструменти, ClickUp ви позволява да организирате вашите екранни записи, да добавяте коментари към екранните записи с времеви отметки, да съхранявате вашите шаблони за рисуване и лесно да си сътрудничите с вашия екип – всичко на едно място!

От планиране на сценарии до събиране на обратна връзка, ClickUp ви предоставя всички инструменти в един удобен пакет.

Готови ли сте да превърнете вашите екранни записи от „мех” в „уау”?

Регистрирайте се в ClickUp и направете вашите записи толкова динамични, колкото са вашите идеи!