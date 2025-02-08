Топ 10 AI оценяващи есета, които спестяват време и подобряват точността

Работите до късно през нощта? Гледате поредната купчина есета, а енергията ви се изчерпва по-бързо от търпението ви. Докато стигнете до последната работа, вече се съмнявате във всяка оценка.

Оценяването на есета може да бъде изтощителен маратон. То отнема много време, е повтарящо се и често не оставя много място за персонализирана обратна връзка за вашите ученици. Но какво, ако има по-умно решение?

Въведете AI инструменти за оценяване на есета – вашият нов съюзник в преподаването! Тези инструменти не само ускоряват процеса на оценяване, но и го революционизират.

Проучванията показват, че AI оценяването намалява времето за оценяване с 80%, което ви позволява да се съсредоточите върху творчески стратегии за преподаване и да се свържете с вашите ученици. 💡

В този блог ще разберем как тези AI-базирани инструменти променят начина, по който оценявате! 🚀

⏰ 60-секундно резюме Ето подбрана списък с най-добрите налични AI инструменти за оценяване на есета: ✅ ClickUp: Най-доброто решение за оценяване на есета и обратна връзка, базирано на изкуствен интелект

✅ GradeWrite : Най-доброто за оценяване и анализ с помощта на изкуствен интелект

✅ ClassX: Най-доброто решение за интерактивно AI оценяване на есета и учене

✅ Perfect Essay Writer: Най-доброто решение за създаване на изпипани есета без плагиатство

✅ EssayGrader: Най-добър за масово оценяване и подробна обратна връзка

✅ EasyMark. ai: Най-доброто решение за персонализирана и навременна обратна връзка

✅ CoGrader: Най-добър за подробна качествена обратна връзка и интеграция в класната стая

✅ AutoMark : Най-доброто решение за мащабируемо оценяване и персонализирана обратна връзка за учениците

✅ Smodin : Най-доброто решение за безпристрастна обратна връзка в реално време за есета

✅ Kangaroos AI Grader: Най-доброто решение за персонализирано AI оценяване и изчерпателни инструменти за преподаване

Какво трябва да търсите в инструмент за оценяване на есета с изкуствен интелект?

Изборът на AI система за оценяване на есета не е само въпрос на удобство; става въпрос за избор на инструмент, който подобрява ефективността на оценяването, като същевременно предоставя на студентите ценна обратна връзка. Ето функциите, на които трябва да се съсредоточите:

Персонализирани рубрики: Уверете се, че инструментът ви позволява да създавате и прилагате вашите критерии за оценяване, за да съответстват на специфичните за курса рубрики или уникалните изисквания за задачите.

Анализ на граматиката и синтаксиса : Изберете инструменти, които функционират като граматически : Изберете инструменти, които функционират като усъвършенствани проверяващи програми , които автоматично идентифицират грешките и предлагат подробни предложения за подобряване на граматиката, правописа и структурата на изреченията.

Откриване на плагиатство: Изберете AI, която сканира за копирано съдържание и предоставя точни отчети, помагайки ви да поддържате академичната си интегритет.

Контекстуална обратна връзка: Изберете инструмент, който оценява структурата на аргументите, логическата последователност и тона, за да дадете на студентите практически съвети за подобряване на есетата им.

Интеграция на данни: Изберете AI, която се синхронизира безпроблемно с платформи като Google Classroom или Learning Management Systems, за да опростите процеса на оценяване.

Езикова поддръжка: Уверете се, че инструментът поддържа многоезични есета, за да отговори на разнообразните езикови нужди и произход на учениците.

Оценяване в реално време: Изберете инструмент с вградени функции, подобни на Изберете инструмент с вградени функции, подобни на AI генераторите на текст , които се адаптират към нуждите на учениците, като предоставят незабавна, контекстуална обратна връзка, за да се даде възможност за бързи ревизии.

Анализ на представянето на учениците: Използвайте инструмент, който генерира информация за напредъка на учениците, като подчертава областите, които се нуждаят от подобрение, за да насочи бъдещите стратегии за преподаване.

💡 Професионален съвет: Винаги използвайте AI инструменти, които дават приоритет на сигурността на данните и анонимизират работата на студентите, за да гарантирате спазването на стандартите за поверителност и да намалите потенциалните пристрастия.

Дебатът относно съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, в сравнение с това , написано от хора, продължава, като повдига въпроси за оригиналност, качество и автентичност. Въпреки това, когато става въпрос за оценяване на съдържанието, нагласите се променят.

AI-базираните системи за оценяване на есета предлагат уникална възможност за постигане на последователност, обективност и ефективност в процеса на оценяване – нещо, което дори и най-опитните преподаватели могат да намерят за предизвикателно при управлението на големи обеми работа.

По-долу разглеждаме по-отблизо 10-те най-добри AI инструмента за оценяване на есета:

1. ClickUp (Най-доброто за оценяване на есета и обратна връзка, базирано на изкуствен интелект)

Опитайте ClickUp Brain Преобразувайте ефективността на оценяването с помощта на AI-базирана обратна връзка за граматика, структура и тон с ClickUp Brain.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира AI-базирани работни процеси за оценяване, обратна връзка в реално време и безпроблемни възможности за управление на проекти в една платформа.

За оценяване на есета преподавателите могат да използват ClickUp Brain, за да анализират съдържанието по отношение на граматика, структура и последователност, като предоставят на студентите незабавна и полезна обратна връзка.

Той предлага полезни информации в реално време, помагайки на преподавателите да дават конструктивни коментари, които подобряват работата на учениците, без да отнемат часове ръчен труд. Инструментът ви позволява да създавате и запазвате персонализирани подсказки, за да съгласувате обратната връзка с конкретни рубрики или умения за писане.

Оптимизирайте сътрудничеството и оценяването с анотирани отзиви, коментари и организирани рецензии на есета с ClickUp Docs

ClickUp Docs предоставя централизирано пространство за сътрудничество между преподавателите при оценяването на есета. Учителите могат да правят бележки по есетата, да добавят коментари и да редактират съдържанието с помощта на AI директно в платформата, което оптимизира процеса на обратна връзка.

Вградената организация и безпроблемната интеграция с задачите гарантират, че всяка стъпка от процеса на оценяване е ефективна и достъпна. Освен това, функцията за автоматизация на ClickUp ви позволява да настроите работни процеси за оценяване, които спестяват часове, а персонализираните шаблони ви позволяват да прилагате и съгласувате критериите за оценяване с вашите рубрики.

Платформата включва и централизирани табла за проследяване на напредъка в оценяването на есетата, идентифициране на тенденции и генериране на отчети, което я прави безценна за управлението на множество класове или институции.

Най-добрите функции на ClickUp

Оценявайте граматиката, тона и последователността, за да предоставяте незабавна и полезна обратна връзка.

Добавяйте бележки, коментари и усъвършенствайте есетата съвместно в ClickUp Docs.

Автоматизирайте повтарящи се задачи като разпределяне на есета за преглед или отбелязване на завършени задачи с ClickUp Automation.

Създайте персонализирани рубрики, AI подсказки и шаблони, за да се съобразите с критериите за оценяване и да проследявате напредъка.

Използвайте таблата на ClickUp , за да анализирате моделите на оценяване и да генерирате отчети за ефективността.

Синхронизирайте задачите и оценките с Google Classroom за оптимизирани работни процеси.

Ограничения на ClickUp

Изисква първоначална настройка за персонализиране на работните процеси за оценяване на есета.

Кривата на обучение за преподаватели, които не са запознати с технологиите

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

ClickUp Brain: Добавете AI възможности към всеки платен план за 7 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Потребителите ценят възможностите на ClickUp за оптимизиране на обратната връзка в реално време, която може да се приложи на практика, и за по-голяма прозрачност. Това е голямо предимство за преподавателите, тъй като им позволява да дават прозрачна и навременна обратна връзка на студентите.

„Задачите, които ми са възложени, са свързани с други задачи, които сме възложили като екип. Това ми позволява да работя индивидуално, а също така да виждам и получавам информация за задачите, които имаме като група, така че мога да предлагам нови дейности и да получавам обратна връзка от всички членове на екипа ми.“

⚡ Бонус съвет: Освен за оценяване на есета, използвайте персонализираните табла на ClickUp, за да откриете тенденции в различни класове или задачи. Лесно анализирайте моделите на оценяване, идентифицирайте често неразбирани концепции и адаптирайте стратегиите си за преподаване въз основа на данни.

2. GradeWrite (Най-доброто за процес на оценяване и анализи с помощта на изкуствен интелект)

чрез GradeWrite

GradeWrite е специализирана в оптимизирането на оценяването на есета. Нейните AI-базирани инструменти за оценяване са проектирани да обработват големи обеми задачи. Усъвършенстваните алгоритми на компанията оценяват граматиката, структурата, броя на думите и релевантността.

Учителите могат да гарантират последователност, като същевременно поддържат целостта на оценяването с функции като откриване на плагиатство и персонализиране на рубрики.

GradeWrite предлага и аналитични данни за проследяване на тенденциите в представянето на целия клас, което позволява на преподавателите да идентифицират областите, в които учениците се нуждаят от повече подкрепа.

Най-добрите функции на GradeWrite

Оценявайте граматиката, структурата и релевантността с помощта на AI за прецизна и навременна обратна връзка.

Извършвайте AI-базирани проверки за плагиатство, за да проверите автентичността на съдържанието.

Проследявайте тенденциите в представянето на учениците с помощта на основни и разширени анализи.

Ограничения на GradeWrite

Ограничени аналитични функции в безплатния пакет

Разширени функции като интеграция с Google Classroom все още не са налични.

Цени на GradeWrite

Учители (безплатно): Безплатно

Учители (Premium): 24,99 $/месец на потребител

Училищни райони или колежи: Свържете се с нас за цени

Оценки и рецензии за GradeWrite

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📚 Допълнителна информация: Използвайте AI за нещо повече от оценяване. Безплатните AI системи за оценяване на есета са само върхът на айсберга по отношение на възможностите на AI в образованието. Представете си автоматизиране на урочните планове и рубриките или дори създаване на интересни задачи. Научете повече в този кратък наръчник за автоматизиране на създаването на съдържание с AI.

3. ClassX (Най-доброто за интерактивно AI оценяване на есета и учене)

чрез ClassX

ClassX комбинира AI оценяване на есета с интерактивни инструменти за обучение, което го прави идеален за преподаватели, търсещи цялостно преживяване при оценяването. AI анализира есетата по граматика, уместност и последователност, като същевременно предлага на студентите персонализирана обратна връзка, за да подобрят писането си.

ClassX предлага инструменти за създаване на персонализирани упражнения, чатботове и интерактивни учебни материали, което го прави всеобхватна платформа за оценяване и ангажиране на учениците.

Възможността за обработка на голям брой есета и интегриране на интерактивни AI преподаватели преодолява разликата между традиционната оценка и адаптивното обучение.

Най-добрите функции на ClassX

Създавайте персонализирани упражнения и чатботове, за да подпомогнете персонализираното обучение.

Оценявайте есета накуп, за да спестите време и да оптимизирате работните процеси по оценяване.

Интегрирайте AI-базирани наставници за допълнително насочване на учениците.

Ограничения на ClassX

Безплатният пакет се поддържа от реклами и предлага ограничен брой AI заявки.

За да имате пълен достъп до разширените AI функции, е необходимо да имате Pro членство.

Цени на ClassX

Безплатно

Премиум: 9 $/месец на потребител

Pro: 19 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClassX

G2 : Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🧠 Интересен факт: Макар че много хора се притесняват, че AI инструментите за оценяване са пристрастни, те не осъзнават, че AI елиминира субективността. Личните предпочитания, настроенията или несъзнателните пристрастия могат да повлияят на човешките оценители. AI обаче гарантира, че всеки есе е оценен последователно и справедливо, като изравнява шансовете за всички студенти.

4. Perfect Essay Writer (най-доброто решение за създаване на изпипани есета без плагиатство)

чрез Perfect Essay Writer

Perfect Essay Writer не се занимава само с генериране на есета – той също така предоставя AI-базирано оценяване и обратна връзка в реално време. Инструментът оценява различни видове есета, от аргументативни до описателни, като анализира структурата, съгласуваността и точността на цитирането.

Той също така предоставя обратна връзка относно граматиката, тона и яснотата, като гарантира, че студентите получават полезни съвети за усъвършенстване на работата си.

Функцията за редактиране на живо е мощна комбинация от инструменти за корекция и пренаписване. Това позволява на потребителите да усъвършенстват есетата в реално време и да гарантират, че крайният резултат отговаря на конкретни изисквания.

Интегрираните инструменти за проверка на плагиатство и цитиране на инструмента служат за две цели: помагат на авторите да запазят оригиналността си по време на написването, като същевременно предоставят на оценителите инструменти за проверка на академичната интегритет. Това го прави ценен за цялата академична екосистема – студентите могат да го използват за писане и самооценка, а преподавателите – за последователно оценяване.

Най-добрите функции на Perfect Essay Writer

Редактирайте и усъвършенствайте есетата директно с помощта на редактора на живо за промени в реално време.

Получете достъп до проверки за плагиатство и генерирайте цитати в различни формати.

Работете с различни видове есета, от аналитични до убедителни.

Ограничения на Perfect Essay Writer

Ограничени опции за форматиране на шрифтове и елементи на дизайна

Цени на Perfect Essay Writer

Стартово ниво: Безплатно

Основен: 9,99 $/месец на потребител

Pro: 14,99 $/месец на потребител

Разширено: 99,99 $/година

Оценки и рецензии за Perfect Essay Writer

G2: 4,8/5,0 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Потребителите харесват как AI-базираните функции на PerfectEssayWriter.ai оптимизират процеса на писане на есета, което го прави любим за студенти и професионалисти.

„Като студент в магистърска програма, трябва да кажа, че конспектът, създаден от PerfectEssayWriter.ai, ми спаси живота! Той направи целия процес на писане на есета много по-гладък. Освен това, генерираното съдържание беше наистина впечатляващо – добре информирано и добре написано.“

💡 Професионален съвет: Използвайте AI за повтарящи се задачи като граматична проверка и първоначална обратна връзка, за да запазите енергията си за по-нюансирана оценка и наставничество на студентите.

5. EssayGrader (най-добър за масово оценяване и подробна обратна връзка)

чрез EssayGrader

EssayGrader опростява оценяването на есета с AI-базирани инструменти, проектирани да обработват големи обеми от оценки за минути.

Той позволява на преподавателите да качват есета накуп и предоставя подробна, конструктивна обратна връзка за съдържанието, граматиката и стила.

Персонализираните и стандартните рубрики са съобразени с конкретни стандарти за оценяване и функционират като AI генератори на съдържание, за да анализират есетата ефективно. Интеграцията с Google Classroom и други платформи допълнително оптимизира работните процеси.

Най-добрите функции на EssayGrader

Използвайте персонализирани и стандартни рубрики за гъвкаво и точно оценяване.

Откривайте съдържание, генерирано от AI, и гарантирайте оригиналността на есетата.

Интегрирайте с Google Classroom за безпроблемни работни процеси по оценяване.

Ограничения на EssayGrader

Безплатният план има ограничени квоти за оценяване и обобщаване на есета.

Разширените рубрики и AI откриването изискват планове от по-високо ниво.

Цени на EssayGrader

Основно: Безплатно

Lite: 8,99 $/месец на потребител

Pro: 19,99 $/месец на потребител

Премиум: 49,99 $/месец на потребител

Екип: 12,99 $/месец на потребител

Район: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за EssayGrader

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Един потребител на Reddit спомена инструментите на EssayGrader заради тяхната ефективност и бърза обратна връзка, въпреки че признава важността на човешкия нюанс при оценяването.

Те могат да бъдат полезни за откриване на граматически грешки и структурни проблеми, но все пак нищо не може да се сравни с личния подход на учителя, когато става въпрос за оценяване на по-дълбоките аспекти на дадена работа.

🔮 Бонус съвет: Разширете ролята на изкуствения интелект във вашата стратегия за преподаване. Изкуственият интелект не служи само за оценяване – той може да революционизира вашите методи на преподаване и обхват.

6. EasyMark. ai (Най-доброто за персонализирана и навременна обратна връзка)

EasyMark. ai революционизира оценяването на есета, като съчетава скорост и прецизност, подобно на това как AI-базираните инструменти за копирайтинг обслужват писателите. То гарантира, че учителите предоставят практична, персонализирана обратна връзка без забавяне.

EasyMark. ai може да оценява есета в големи количества, използвайки персонализирани рубрики и скали, които съответстват на вашите стандарти за преподаване. Съвместимостта с PDF и възможността да поддържа есета до 4500 думи го правят универсален за различни нужди при оценяването.

Независимо дали работите с няколко есета или със стотици, EasyMark. ai гарантира справедливост и внимание към детайлите, без да жертвате ценното си време.

Най-добрите функции на EasyMark. ai

Оценявайте есета в големи количества с подробни списъци с грешки и предложения за подобрения.

Използвайте вашите рубрики и скали за оценяване, съобразени с нуждите на вашия клас.

Предоставяйте на студентите персонализирана и незабавна обратна връзка за техните писмени работи.

Ограничения на EasyMark. ai

Безплатният план ограничава потребителите до оценяване на само 15 есета на месец.

Разширените функции, като по-високи лимити за есета, изискват премиум планове.

Цени на EasyMark. ai

Безплатно: 15 есета/месец

Стандартен: 9,99 $/месец на потребител

Премиум: 22,99 $/месец на потребител

EasyMark. ai оценки и рецензии

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: Използвайте AI оценяването като допълнение към човешката преценка, а не като нейна заместителка – този баланс гарантира ефективност, без да се нарушава връзката между ученик и учител.

7. CoGrader (Най-добър за подробна качествена обратна връзка и интеграция в класната стая)

чрез CoGrader

CoGrader предлага мощна платформа, базирана на изкуствен интелект, предназначена да опрости оценяването на есета за преподавателите. Тя предоставя подробна, качествена обратна връзка за граматиката, съдържанието и структурата, спестявайки време и подобрявайки задълбочеността на оценките на учениците.

С интеграцията с Google Classroom преподавателите управляват безпроблемно задачите, а възможността да обработват ръчно написани работи добавя гъвкавост. CoGrader разполага и с табло за представянето на класа, което позволява на учителите да идентифицират тенденции и области за подобрение.

Най-добрите функции на CoGrader

Оценявайте до 350 студентски работи на месец с подробна качествена обратна връзка.

Интегрирайте с Google Classroom за оптимизирано управление на задачите.

Анализирайте тенденциите в представянето на класа с помощта на изчерпателен информационен панел.

Ограничения на CoGrader

Безплатният план ограничава потребителите до 100 подадени работи на месец.

Разширените функции, като откриване на плагиатство, изискват институционални планове.

Цени на CoGrader

Стартово ниво: Безплатно

Стандартен: 19 $/месец на потребител

Училища и училищни райони: Персонализирани цени

Висше образование и предприятия: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за CoGrader

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... През есента на 2023 г. 50% от студентите и 22% от преподавателите са използвали AI инструменти като ChatGPT за академични задачи – значителен скок от едва 9% по-рано през същата година! AI бързо променя подхода на студентите и преподавателите към ученето и преподаването.

8. AutoMark (най-доброто решение за мащабируемо оценяване и персонализирана обратна връзка за студентите)

чрез AutoMark

AutoMark е универсален инструмент за оценяване с изкуствен интелект, на който преподавателите се доверяват, за да получат бърза, точна и персонализирана обратна връзка. Проектиран да се справя с разнообразни задачи, той поддържа персонализирани рубрики за последователни оценки и предлага информация за ученето, за да проследява напредъка на учениците.

AutoMark позволява на учителите да идентифицират модели в представянето на учениците, като им помага да адаптират обучението, за да се справят с често срещаните трудности.

С безпроблемна LMS интеграция и подробни анализи, той е идеален за индивидуални преподаватели и институции, които целят да поддържат академичните стандарти, като същевременно спестяват време.

Най-добрите функции на AutoMark

Качете персонализирани рубрики за последователна и значима обратна връзка при оценяването.

Проследявайте напредъка на учениците и идентифицирайте модели в ученето с помощта на аналитични данни.

Интегрирайте ги с системи за управление на обучението за безпроблемно управление на задачите.

Ограничения на AutoMark

Разширените функции за отчитане може да изискват институционални лицензи.

Няма безплатен план за индивидуални преподаватели

Цени на AutoMark

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за AutoMark

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Smodin (Най-доброто за безпристрастна обратна връзка в реално време)

чрез Smodin

Smodin е усъвършенстван AI оценяващ есета, който осигурява последователна и безпристрастна обратна връзка за учениците и учителите. Анализирането на есетата по отношение на граматика, структура, оригиналност и фокус помага на учениците да подобрят писането си и да постигнат по-добри оценки.

За учителите платформата предлага възможности за масово оценяване с персонализирани критерии, които оптимизират процеса на оценяване. Платформата също така предоставя обратна връзка в реално време и подробни предложения за подобряване на есетата, което спестява време и подобрява качеството на обратната връзка.

Най-добрите функции на Smodin

Анализирайте есетата по граматика, структура и съгласуваност с помощта на усъвършенствани AI алгоритми.

Оценявайте есета в големи количества с персонализирани и предварително създадени рубрики за оценяване.

Предоставяйте обратна връзка в реално време и предложения за подобрения на студентите.

Ограничения на Smodin

Масовото оценяване и разширените функции изискват планове от по-високо ниво.

Безплатният план значително ограничава използването на AI градиращите програми.

Цени на Smodin

Стартово ниво: Безплатно

Основни характеристики: 14,99 $/месец на потребител

Продуктивност: 29,99 $/месец на потребител

Ultimate: 79,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Smodin

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Потребителите ценят способността на Smodin да създава естествен, подобен на човешкия текст и да адаптира ефективно субтитрите.

„Използвал съм го, за да перифразирам някои текстове, които създавам на други AI платформи, и той се справя перфектно. Придава на текста по-голяма плавност и не изглежда толкова статичен. Резултатът е почти незабележим, че е създаден с AI. Използвал съм го и за промяна на контекста на някои субтитри и работи перфектно.“

🔮 Бонус съвет: Използвайте максимално AI инструментите за оценяване, като качите персонализирани рубрики, които съответстват на целите на курса ви, като по този начин гарантирате последователност и релевантност в резултатите от оценяването.

чрез Kangaroos AI

Kangaroos AI Grader опростява оценяването на есета от учителите, като предлага усъвършенствани AI инструменти за планиране на уроците и ефективност в класната стая. С персонализирани критерии за оценяване, възможности за масово качване на файлове и генериране на подробна обратна връзка, той е създаден, за да спести време и да подобри точността.

Kangaroos AI също така дава приоритет на сигурността на данните, като гарантира поверителността на студентите чрез криптиране. Освен оценяване, платформата предоставя инструменти като AI асистент-преподавател и генератор на рубрики, за да оптимизира образователните работни процеси.

Най-добрите функции на Kangaroos AI Grader

Създавайте и прилагайте персонализирани критерии за точно и смислено оценяване на есета.

Създавайте подробни отчети с обратна връзка, за да насочвате студентите към подобрение.

Получете достъп до допълнителни инструменти за планиране на уроци и AI помощ при преподаването.

Ограничения на Kangaroos AI Grader

Разширените функции, като персонализиране на рубриките, може да изискват планове от по-висок клас.

Поддръжката на институционално ниво се таксува отделно.

Цени на Kangaroos AI Grader

Стартово ниво: Безплатно

Професионално: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Kangaroos AI Grader

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

💡 Професионален съвет: AI-оценяващите програми не само оценяват есета, но и откриват плагиатство и оценяват оригиналността. За учителите това означава по-малко време за проверка на копирано съдържание и повече време за вдъхновяване на учениците да създават автентични работи. Това е печеливша ситуация за академичната честност!

Докато 10-те най-добри AI системи за оценяване на есета, представени в този блог, предлагат изключителни функции, има още няколко инструмента, които заслужават внимание заради уникалните си предимства за подобряване на опита на преподавателите при оценяването:

Gradescope: Предлага усъвършенствани оценки на базата на рубрики с AI-базирани инструменти за оценяване и сътрудничество, което го прави идеален избор за последователна и справедлива оценка.

Turnitin Feedback Studio: Комбинира надеждно откриване на плагиатство с персонализирани опции за обратна връзка, като гарантира академична честност и подробни отговори, съобразени с индивидуалните нужди на студентите.

GradeCam: Отличава се с бързо сканиране и оценяване на писмени тестове, като предоставя незабавна обратна връзка и анализи в подкрепа на стратегиите за преподаване, основани на данни.

SnapGrader: Предоставя незабавна аналитика на оценяването и поддържа различни формати на въпроси, като въпроси с избор от няколко отговора и кратки отговори, като оптимизира оценяването на хартиени тестове.

Преобразувайте процеса на оценяване с ClickUp: всеобхватното решение за преподаватели

Когато разглеждате най-добрите AI системи за оценяване на есета, обмислете как тези инструменти се вписват в по-широката ви екосистема на преподаване и оценяване.

Освен персонализирането на рубриките и точността на обратната връзка, обмислете съвместимостта с съществуващите работни процеси и други образователни инструменти, както и начина, по който платформата подкрепя сътрудничеството между преподавателите.

Докато много решения се фокусират единствено върху оценяването, ClickUp предлага цялостна платформа, която комбинира AI-базирана обратна връзка за есета с автоматизация на задачите, централизирани табла и пространства за съвместно оценяване.

С ClickUp преподавателите могат да управляват задачите, да оптимизират работните процеси по оценяване и да проследяват напредъка на учениците – всичко на едно място. Това е повече от инструмент за оценяване – това е цялостен пакет за продуктивност за преподаватели.

Готови ли сте да предефинирате процеса си на оценяване? Регистрирайте се в ClickUp още днес!