25+ най-добри подсказки за Gemini AI за подобряване на производителността

Ерик Бринйолфсон и колегите му от Станфордския университет и MIT проведоха интересен експеримент с 5000 агенти за обслужване на клиенти в голяма корпорация. Те сравниха агентите, които работят без изкуствен интелект, с тези, които използват инструменти за изкуствен интелект, за да видят дали има разлика в производителността. И познайте какво?

Агентите, използващи изкуствен интелект, обработват 13,8% повече запитвания на час

Качеството на работата се подобри леко с 1,3% по отношение на успешното решаване на проблеми

Още по-интересно – клиентите не можеха да разберат дали агентите използват AI или не!

AI също действаше като изравнител, помагайки на по-малко опитни агенти да се представят по-добре и ускорявайки процеса на обучение на новоназначените служители. Овладяването на AI инструментите може значително да подобри ефективността и да опрости сложните задачи.

Следователно, разгледайте този наръчник като интензивен курс по използване на изкуствен интелект за продуктивност – той обхваща всичко, от най-добрите подсказки на Gemini до мощни алтернативни инструменти. Ще ви предложим и по-мощни инструменти с изкуствен интелект, които можете да изпробвате – такива, които не се нуждаят от дълги и трудоемки подсказки, защото вече разполагат с необходимия контекст! 🧠

⏰ 60-секундно резюме Google Gemini AI е усъвършенстван мултимодален езиков модел, който се интегрира с възможности за разсъждение и позволява адаптивни решения в различни приложения.

Необходимо е да се пишат подробни и контекстуални подсказки, за да може Gemini за Google да отговаря на запитванията на потребителите.

Подсказките са структурирани входни данни, предоставяни на AI модел, за да насочват отговорите му.

Ограниченията на Gemini AI включват спорадични неточности, потенциални халюцинации, ограничени възможности за персонализиране и предизвикателства при ефективното изпълнение на сложни задачи.

ClickUp Brain е AI-базиран асистент, който подобрява продуктивността чрез автоматизиране на задачите, предоставяне на полезни информации и предлагане на персонализирани решения за управление на проекти и сътрудничество.

Разбиране на Gemini AI

Gemini е най-напредналата серия от модели за изкуствен интелект на Google, с значителни подобрения в две основни версии. Първоначалната версия Gemini 1.0 (декември 2023 г.) постави основите, а Gemini 2.0 (декември 2024 г.) отбеляза преход към по-активни възможности на изкуствения интелект.

Основна еволюция на Gemini

Gemini значително еволюира от първоначалното си мултимодално разбиране до по-напреднали възможности. Докато Gemini 1.0 се фокусираше върху обработката на различни модалности – текст, код, аудио, изображения и видео – Gemini 2.0 набляга на автономните действия и вземането на решения, подобрявайки цялостната си интелигентност.

Въпреки тези подобрения, Gemini запазва своята тристепенна структура – Ultra за най-мощна производителност, Pro за балансиран подход и Nano за мобилна оптимизация.

👀 Знаете ли, че... Терминът „изкуствен интелект“ е измислен през 1956 г. на конференция в Дартмут.

Забележителни нови функции в Gemini за Google

Дълбоките проучвания на Gemini ви позволяват да изследвате сложни теми и да разработвате подробни доклади. AI асистентът е подобрил диалога, използването на инструменти и паметта с Project Astra.

След това има Project Mariner, който ви позволява да взаимодействате безпроблемно с уеб съдържание чрез AI агент, базиран на браузър. За разработчиците Jules е революционен продукт – AI-базиран асистент за кодиране, интегриран с GitHub, за оптимизиране на работните процеси.

Интеграцията на Gemini в игрите пренася геймплея на ново ниво, като предоставя AI агенти, които анализират, разбират и помагат при взаимодействия в реално време.

Практически приложения за потребителите

Gemini е проектиран да обработва безпроблемно заявките на потребителите в различни инструменти, приложения и услуги, независимо дали използвате мобилно устройство или уеб.

Можете да получите достъп до него чрез приложението Gemini (по-рано Bard), което има оптимизирани функции за чат. То се интегрира безпроблемно с Google Workspace, включително Search, Maps и Lens, за по-свързано преживяване.

Можете да използвате възможностите на Gemini на мобилни устройства чрез Pixel устройства. За по-разширен достъп разработчиците могат да се възползват от Gemini за Google чрез Google AI Studio и Vertex AI. В същото време фирмите могат да се възползват от персонализирани корпоративни решения с опции за настройка според конкретните им нужди.

Най-добрите подсказки на Gemini AI за различни случаи на употреба

За да получите най-точните отговори от Gemini, бъдете ясни и подробни в подсказките си. Ако генерирате код или съдържание, уверете се, че инструкциите ви съдържат конкретни и подходящи ключови думи и достатъчно контекст.

За да избегнете грешки или халюцинации, разделите по-дългите инструкции на отделни подсказки.

Ето над 25 от най-добрите подсказки на Gemini, които ще ви помогнат да започнете!

1. Брейнсторминг на идеи за блог публикации

Преодолейте блокадата на писателя, като генерирате идеи за съдържание.

Подсказка: „Дайте ми 10 идеи за блог публикации, свързани с [тема], които са интересни и привлекателни за [целева аудитория]. ”

2. Напишете описания на продуктите

Създайте привлекателни описания на продукти за маркетингови и търговски цели.

Подсказка: „Напишете три кратки и убедителни описания на продукта [име на продукта], като подчертаете [ключова характеристика 1] и [ключова характеристика 2]. ”

3. Създавайте надписи за социалните медии

Напишете забавни и увлекателни надписи в социалните медии, за да подобрите своето дигитално присъствие.

Подсказка: „Напишете пет креативни описания за социалните медии за пускането на [продукт/услуга], като се фокусирате върху [ключова полза] и използвате подходящи хаштагове. ”

4. Пренапишете съществуващото съдържание

Подобрявайте съществуващото съдържание въз основа на обратна връзка и предложения от екипа.

Подсказка: „Пренапишете тази статия/текст [линк] в по-кратък и убедителен тон за [конкретна платформа] (напр. LinkedIn, Twitter). ”

5. Напишете дълго съдържание

Дайте на Gemini подробни инструкции и получите блог публикация в рамките на минути.

Подсказка: „Напишете увлекателна публикация в блога на тема [тема] с не повече от 500 думи, насочена към [аудитория]. ”

6. Създайте заглавия

Определете нуждите на вашето съдържание и намерете заглавия, които привличат вниманието.

Подсказка: „Генерирайте 10 уникални и привличащи вниманието варианта за заглавие на статия за [тема]. ”

7. Напишете теми на имейли

Създавайте теми на имейли, които е вероятно да бъдат отворени.

Подсказка: „Създайте пет привлекателни теми за имейли за маркетингова кампания, промотираща [продукт/услуга]. ”

чрез Ge m ini

8. Създайте съдържание с въпроси и отговори

Създайте полезни секции с често задавани въпроси за вашия уебсайт или материали за поддръжка на клиенти.

Подсказка: „Създайте пет често задавани въпроса, които клиентите могат да имат относно [продукт/услуга], и дайте кратки и информативни отговори.“

9. Довършете уебсайта си

Създайте привлекателен уебсайт, който ефективно комуникира посланието на вашата марка.

Подсказка: „Напишете кратка и информативна страница „За нас“ за [бизнес], която подчертава [ключови ценности и мисия]. “

10. Ангажирайте аудиторията си

Бъдете креативни с Google Gemini и пишете уникални CTA.

Подсказка: „Създайте три силни призива за действие за [тип съдържание] относно [тема], насочени към [целева аудитория]. ”

11. Планирайте графиците на проектите

Спазвайте сроковете и избягвайте хаотичните графици с Google Gemini.

Съвет: „Създайте график за [име на проекта] с [брой] ключови етапи и крайни срокове.“

12. Комуникация и сътрудничество

Обещайте на екипа си продуктивни срещи и никога повече не закъснявайте за тях!

Съвет: „Напишете кратки инструкции за [задача] с новите служители.“

13. Премахнете неудобството

Насърчавайте сплотяването на екипа и подобрявайте динамиката на срещите с креативни идеи от Gemini за Google.

Подсказка: „Напишете 10 творчески дейности за [задача] за екипа на [име на отдела]. ”

14. Брейнсторминг на бизнес идеи

Прокарайте пътя за предприемаческо мислене и открийте нови възможности за успех.

Подсказка: „Създайте списък с 10 потенциални бизнес идеи, свързани с [индустрия/интерес]. ”

15. Подобряване на комуникацията с клиентите

Подобрете взаимодействията с клиентите и изградете по-силни взаимоотношения с тях чрез изтънчени, но емпатични отговори.

Подсказка: „Напишете отговор на клиентското обслужване до [Име на клиента] относно [номер на поръчката]. Извинете се за [проблема] и ги информирайте, че ние [опишете какво правите, за да решите проблема]. Поддържайте [инструкции за тоналност]. ”

16. Решавайте проблеми на работното място

Ангажирайте екипа си в съвместното решаване на проблеми.

Подсказка: „Създайте списък с пет възможни решения на [проблема] в нашия [екип/отдел]. ”

17. Изградете добри отношения между екипите

Премахнете скуката на работното място и подобрете морала на екипа с креативни решения от Gemini.

Съвет: „Направете мозъчна атака за пет креативни решения за подобряване на [проблем] в [отдел/екип]. ”

18. Подобряване на работните процеси

Идентифицирайте пречките, поддържайте организация и стандартизирайте ежедневните практики, както и дългосрочните работни процеси.

Съвет: „Разработете списък за [задача], за да гарантирате последователност и да сведете до минимум грешките.”

19. Насърчавайте развитието на служителите

Идентифицирайте и получите достъп до ценни ресурси за обучение. Помолете Gemini да ви предостави актуализиран списък с подходящи материали във вашата област или сфера на интереси.

Съвет: „Създайте списък с пет ресурса (книги, статии, подкасти), които могат да ми помогнат да подобря [умението] си. ”

20. Напишете сценарии

Развивайте креативни идеи за истории и експериментирайте с различни филмови жанрове.

Подсказка: „Напишете кратък сценарий за [вид сцена] за [вид филм]. ”

21. Създайте герои

Създайте богати и завладяващи герои за вашите измислени светове. Можете да влезете в толкова дълбочина, колкото желаете, като им придадете силни личности, уникални физически характеристики и интересни истории или странности.

Подсказка: „Генерирайте пет уникални имена на герои и истории за [жанр/описание на романа]. ”

22. Напишете текстове на песни

Получете помощ при написването на песни и разгледайте различни музикални стилове.

🧠Интересен факт: Освен Gemini за Google, има и инструменти като AIVA и Boomy, които позволяват на всеки да създава песни бързо. AIVA е популярен за композиране на музика, но може да предложи и подходящи текстове. Boomy генерира както музика, така и текстове в предпочитания от потребителите жанр и стил.

Подсказка: „Напишете текст на песен в стила на [изпълнител] за [тема]. ”

23. Създайте табло за настроение

Визуализирайте и усъвършенствайте вашите дизайнерски концепции с помощта на изкуствен интелект, обучен на базата на милиарди данни.

Съвет: „Създайте табло с настроения за [дизайнерски проект] с акцент върху [цветова палитра/стил]. ”

24. Напишете стихове

Кой казва, че поезията е ограничена до човешкото изразяване? Можете да проучите различни поетични стилове и творческо изразяване с AI (въпреки че качеството на резултата може да не се сравнява с човешките стихове и AI може да се придържа повече към определена римна схема).

Подсказка: „Напишете кратко стихотворение на тема [тема] в стила на [поет]. ”

25. Напишете кратки разкази

Преодолейте писателския блок и започнете да пишете кратки разкази.

Подсказка: „Генерирайте пет уникални идеи за кратка история на тема [тема]. ”

26. Създайте рекламен текст

Напишете привлекателни рекламни текстове, които да резонират с вашата целева аудитория. Не забравяйте, че може да се наложи да ги коригирате и усъвършенствате, за да премахнете клишираните AI фрази и дългите изречения.

Подсказка: „Напишете [брой] убедителни рекламни текстове за [продукт/услуга], насочени към [целева аудитория]. Фокусирайте се върху [ключова полза/уникално търговско предложение]. ”

27. Превеждайте информация

Достъп до информация и ресурси без езикова бариера. Използването на Gemini за преводи може да бъде полезно за международния бизнес, пътуванията, образованието, личностното развитие и развитието на общността.

Подсказка: „Преведи този текст [текст] на [език]. ”

28. Задайте въпрос

Ако сте потребител, който се чуди как да зададе въпрос на AI, го напишете в подсказка като в примера.

Съвет: „[Формулирайте конкретен въпрос, за да получите точен отговор. ]”

Пример: „ Как да бъдеш инженер на подсказки ?“

29. Напишете код

Gemini AI може да създава фрагменти от код, функции, програми или дори приложения въз основа на вашите инструкции.

Подсказка: „Напишете код на [език] за [тема]. ”

30. Създавайте есета

Въведете конкретни подробности за вида есета, от които се нуждаете от Gemini AI, и гледайте как ги пише. Помолихме го да създаде едно за концепцията за подсказване на верига от мисли!

Подсказка: „Напишете есе на тема [тема] в рамките на [ограничение за брой думи]. Не забравяйте да включите [конкретни и подходящи ключови думи]. ”

Пример: „Напишете есе на тема „Подсказване на верига от мисли“ с максимален брой думи 700. Не забравяйте да включите подходящи ключови думи като „голям езиков модел“ и „подсказване на верига от мисли“. ”

🧠 Интересен факт: Google кръсти своя усъвършенстван AI модел „Gemini“, за да символизира двойствеността на неговите възможности: комбиниране на езикова обработка с разсъждение. Това отразява по-широките цели на AI системата Gemini, които са да предоставя високо надеждни и ефективни прозрения, като същевременно поддържа гъвкавост в различните приложения. Името също така черпи вдъхновение от идеята за двойственост в съзвездието Близнаци, което символизира адаптивност и сливане на различни технологии за подобряване на потребителското преживяване.

Защо е толкова важно да овладеете подсказките?

Трябва да разберете изкуството на писането на подсказки, за да научите как да използвате Google Gemini AI. Те влияят на качеството на отговора, който получавате от AI модела.

Подсказката е входната информация или инструкцията, която предоставяте на езиковия модел, за да генерира конкретен отговор. Тя действа като запитване или отправна точка и насочва изкуствения интелект към очаквания резултат. Можете да зададете подсказка под формата на въпрос, изявление или пример. Освен това, тяхното качество и яснота значително влияят на отговора на изкуствения интелект.

Един потребител на Reddit обяснява защо дизайнът на подсказките е важен за взаимодействието ви с AI модел:

AI е много добър в следването на инструкции и възпроизвеждането на примери. Колкото по-конкретни и изчерпателни са вашите подсказки и примери, толкова по-близък до целите ви ще бъде резултатът. Например „напишете история“ срещу „напишете епична фентъзи новела в стила на Дж. Р. Р. Толкин, но с следните видове вместо елфи, джуджета, хора и хобити“.

Ключови характеристики на подсказката

Ето основните характеристики на добре структуриран подсказващ въпрос:

Въведете заявка : Въведете информацията или командата за Gemini. Пример: „Напишете пет основни най-добри практики за използване на Gemini.“

Предоставяйте контекст : Предлагайте основна информация или конкретни подробности, за да насочите модела. Пример: „Обобщете този параграф в 100 думи.“

Бъдете конкретни: Обяснете желания формат, стил или тон на отговора. Пример: „Напишете увлекателен и разговорно-ориентиран блог за мултитаскинга.“

Персонализирайте: Адаптирайте подсказките, за да постигнете конкретни резултати, и ги направете универсални за различни случаи на употреба. Пример: „Нагласете приложения по-долу текст за студент и дайте положителна и отрицателна обратна връзка за текущата версия. ”

Гледайте това кратко обяснение, за да овладеете изкуството на подсказките!

Предимства на използването на AI подсказки

Използването на шаблони за AI подсказки или създаването на свои собствени може значително да подобри вашия опит с Gemini. Ето как:

Създавайте ефективни подсказки , за да генерирате релевантни резултати с високо качество

Спестете време с добре структурирани подсказки на Gemini AI и ясни инструкции

Разпалете творчеството , като използвате подсказки, за да вдъхновите нови идеи, сюжети и концепции.

Справяйте се с разнообразни задачи с информативни, висококачествени подсказки, съобразени с различни нужди.

Подобрете уменията си за писане на подсказки , докато разглеждате различни теми и гледни точки

Преодолейте блокадата на писателя, като оставите AI да генерира идеи и да проучи възможностите

Нека да видим как можем да накараме Gemini да работи за нас с тези подсказки!

Ограничения при използването на Gemini

Gemini е полезен инструмент за изпълнение на множество функции. Преди да му се доверите сляпо обаче, обърнете внимание на следните недостатъци на AI модела:

Докато Gemini Advanced (платената версия) обещава сигурност на данните, безплатната версия не разполага с криптиране от край до край.

AI моделът може да халюцинира информация и да генерира отговори, които може да се наложи да бъдат проверени.

Освен ако не пишете подсказки, които казват на Gemini какво да прави много ясно, отговорите няма да послужат за постигане на целта.

Трябва да разделите сложните задачи на няколко отделни подсказки, за да получите точни отговори от Gemini; този процес може да отнеме много време.

Ограничените възможности за персонализиране на инструмента не позволяват на потребителите да го адаптират според своите специфични нужди.

Интеграциите на Gemini са ограничени до работната среда на Google.

Потребител на Google Gemini AI в G2 казва:

Мотивите на Gemini за резултатите могат да бъдат неясни, което затруднява проверката на точността и намаляването на потенциалните пристрастия. Тази неяснота може да бъде обезпокоителна, особено за потребители, които работят с чувствителна информация.

Алтернативи на Gemini, които да проучите

Защо да се затруднявате с ограниченията на AI инструментите на Gemini? Използвайте ClickUp Brain — вашият всеобхватен AI асистент!

ClickUp Brain свързва всички ваши задачи, документи и знания на екипа в ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата. Сега можете да управлявате всичките си проекти на една платформа – без да се налага да превключвате между няколко приложения. А най-хубавото е, че ClickUp е съвместим не само с Google Workspace. Интегрирайте го с над 1000 приложения, които използвате всеки ден.

📮ClickUp Insight: 83% от работниците в сферата на знанието разчитат предимно на имейл и чат за комуникация в екипа. Въпреки това, почти 60% от работния им ден се губи в превключване между тези инструменти и търсене на информация. С универсалното приложение за работа ClickUp, управлението на проекти, съобщенията, имейлите и чатовете ви се събират на едно място – подсилено от вграден изкуствен интелект.

Ето как ClickUp Brain преодолява някои от ограниченията на Gemini:

Мерки за сигурност на данните

Докато безплатната версия на Gemini не разполага с криптиране от край до край, ClickUp Brain гарантира поверителността на данните, като съхранява конфиденциална и чувствителна за бизнеса информация в безопасните граници на вашето работно пространство. Това гарантира, че чувствителните бизнес данни остават защитени.

Резултати без грешки

Докато Google Gemini AI може да халюцинира данни или да генерира неточна информация, AI Knowledge Manager на ClickUp Brain извлича контекстуално точни данни от вашето работно пространство. Като основава отговорите на проверена вътрешна информация, той минимизира вероятността от генериране на подвеждащи резултати.

📮ClickUp Insight: Наскоро открихме, че около 33% от работниците в сферата на знанието изпращат съобщения на 1 до 3 души дневно, за да получат необходимата им информация. Но какво ще стане, ако имате цялата информация документирана и лесно достъпна? С AI Knowledge Manager на ClickUp Brain на ваша страна, превключването на контекста става нещо от миналото. Просто задайте въпроса от работното си пространство и ClickUp Brain ще извлече информацията от работното ви пространство и/или свързани приложения на трети страни!

💡Професионален съвет: Можете да използвате ClickUp Brain, за да търсите всичко в интернет. Намерете хотели, ресторанти, планирайте почивки и още много други неща с едно кликване.

Подсказка: „Можете ли да ми препоръчате места, където да се насладя на суши в Ню Йорк?“

Търсете всичко в интернет с ClickUp Brain

Лесност на подсказките

За разлика от Gemini, който изисква много подробни и прецизни подсказки за ефективни отговори, ClickUp Brain разполага с интуитивен интерфейс и разговорна AI, която разбира общите запитвания в контекста на вашите проекти. Това елиминира необходимостта от прекалено сложни подсказки.

Откажете се от прекалено сложните подсказки с ClickUp Brain

Справяне със сложни задачи

С Gemini разбиването на сложни задачи на множество подсказки може да отнеме много време. ClickUp Brain консолидира такива работни процеси, като предлага интегрирани решения в унифицирано работно пространство, което позволява на потребителите да се справят с многоетапни процеси, без да се налага да жонглират с няколко отделни подсказки.

Извършвайте работата си по-бързо с едно-единствено подсказване с ClickUp Brain

Персонализиране и гъвкавост

Ограничените възможности за персонализиране в Gemini ограничават неговата адаптивност за конкретни случаи на употреба. В контраст с това, мащабируемостта и широките възможности за интеграция на ClickUp Brain позволяват на потребителите да адаптират AI инструментите към своите конкретни роли и индустрии, което го прави по-гъвкаво решение за продуктивност.

ClickUp Brain е интегриран с Docs за съвместно редактиране

💡Професионален съвет: Адаптирайте работните процеси към нуждите на вашия екип, като създадете шаблони за различни проекти, задачи или инициативи. За разлика от Gemini, който има ограничени възможности за персонализиране, ClickUp Brain ви позволява да оформите платформата така, че да отговаря точно на вашите изисквания, подобрявайки вашата продуктивност.

Освен че решава проблемите, с които може да се сблъскате с Gemini, ClickUp Brain се оказва полезен и за редица други задачи, благодарение на способността си да се интегрира с работното ви пространство и да абсорбира цялата информация.

Ето какво може да направи за вас:

AI Project Manager : Автоматизира рутинни задачи като отчети за напредъка и актуализации на екипа, което ви позволява да се съсредоточите върху стратегически инициативи.

AI Writer: Помага при създаването на висококачествено съдържание, съобразено с вашата конкретна роля, подобрява комуникацията и документацията

Използвайте ClickUp AI, за да пишете по-бързо и да усъвършенствате текстовете си, отговорите по имейл и други

По-добро сътрудничество : улеснява съгласуваността между екипите, като предоставя централизиран източник на информация

Мащабируемост : Поддържа над 100 инструмента за различни видове работа, което го прави адаптивен към разнообразни професионални нужди и мащабируем с разрастването на вашата организация.

Обобщение: Навигира в конкретна среща или тема, за да обобщи информацията и да подчертае ключовите моменти според вашите нужди.

Използвайте ClickUp Brain, за да обобщите информацията и да подчертаете важните точки за минути

Това определено опрости нашата продуктивност и голяма част от това се дължи на всички различни интеграции и ClickApps, които ClickUp предлага. Автоматизациите, които могат да ни улеснят живота и да ни позволят да се съсредоточим върху конкретните проекти, са наистина полезни за нас и за цялата компания.

Използвайте производителността с ClickUp

Докато инструменти като Google Gemini предлагат ценни функции, ClickUp Brain се отличава с това, че преодолява често срещаните ограничения и предлага несравнима персонализация.

Gemini може да се интегрира безпроблемно с Google Workspace за задачи, свързани с конкретни задачи, но ClickUp се свързва не само с Google, но и с широк спектър от други инструменти. Освен това ClickUp Brain може да анализира информацията независимо и да предоставя отговори без сложни подсказки.

Готови ли сте да изпитате по-умни и по-ефективни AI работни процеси? Регистрирайте се безплатно в ClickUp!