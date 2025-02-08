10-те най-добри CRM системи за финансови консултанти

Жонглиране с обаждания от клиенти, управление на портфейли и осигуряване на съответствие – вашата работна натовареност изглежда безкрайна. Добавете към това и натиска да изградите по-силни взаимоотношения с клиентите и списъкът ви с задачи бързо става непосилен.

Тук е мястото, където един мощен CRM прави разликата.

В тази публикация в блога ще разгледаме най-добрите CRM системи за финансови консултанти, които ще ви помогнат да подобрите практиката си и да изградите по-силни и трайни взаимоотношения с клиентите. 🤝

⏰ 60-секундно резюме Подходящата CRM система помага на финансовите консултанти да управляват клиентите си, да оптимизират работните процеси и да разширяват бизнеса си. Ето 10-те най-добри опции: ClickUp (Най-доброто за управление на финансови проекти и взаимоотношения с клиенти) Wealthbox CRM (най-добър за интуитивни и лесни за използване работни процеси) Redtail CRM (Най-добър за насърчаване на сътрудничеството и комуникацията в екипа) Creatio (Най-доброто за високо гъвкави и персонализирани решения) Salesforce Financial Cloud (най-подходящ за големи финансови предприятия) Zoho CRM (най-добър за разширени функции и цена) Oracle NetSuite (Най-добър за интегрирано управление на бизнеса) AdvisorEngine (Най-доброто за безпроблемно управление на богатството) Microsoft Dynamics 365 (най-подходящ за финансови организации, фокусирани върху растежа) UGRU (Най-доброто за малки финансови фирми)

Какво е CRM за финансови консултанти?

CRM за финансови консултанти е специализиран софтуер, предназначен да помага за управлението и подобряването на взаимодействията с клиенти. Тези платформи централизират данните за клиентите, включително лични данни, финансови цели и история на комуникацията, като предоставят изчерпателен профил на всеки клиент.

Те ви помагат лесно да проследявате прегледите на портфейла, крайните срокове за данъци и годишнините на инвестициите.

С автоматизацията на CRM, проследяването, планирането и отчитането се извършват без усилие, което ви дава повече време да укрепите отношенията с клиентите.

🧠 Интересен факт: Първият осезаем CRM инструмент беше Rolodex (проектиран през 1956 г.), устройство, използвано за съхранение на физически визитни картички с информация за клиентите на гърба.

Какво трябва да търсите в CRM за финансови консултанти?

При избора на CRM за финансови консултанти обърнете внимание на следните ключови функции:

Безпроблемна интеграция: Потърсете цялостно CRM решение, което се интегрира безпроблемно с вашите съществуващи инструменти, като системи за финансово планиране и управление на портфейли, за да поддържате точността на данните.

Гъвкавост при персонализиране: Уверете се, че CRM ви позволява да добавяте и персонализирате табла, полета и работни процеси, за да отговарят на вашите уникални бизнес нужди.

Сигурност и съответствие на данните: Дайте приоритет на CRM системи с мощни функции за сигурност, включително криптиране и архивиране на данни, като същевременно гарантирате съответствие с отрасловите регулации като GDPR и HIPAA.

Мобилен достъп: Изберете CRM, който предлага мобилни функции, позволяващи ви да управлявате информация за клиенти и задачи отвсякъде.

Мащабируемост и рентабилност: Изберете CRM система, която може да расте заедно с вашия бизнес, предлагайки мащабируеми функции и гъвкави ценови планове.

🧠 Интересен факт: CRM възниква през 80-те години на миналия век, когато компаниите започват да използват бази данни за записване и управление на взаимодействията с клиентите.

10-те най-добри CRM системи за финансови консултанти

Подходящата CRM система трансформира управлението на клиенти, оптимизира операциите и стимулира растежа за финансовите консултанти. Ето списък с 10-те най-добри CRM системи за финансови консултанти. 👇

1. ClickUp (Най-добър за управление на финансови проекти и взаимоотношения с клиенти)

ClickUp е универсалното приложение за работа и е също толкова полезно за финансовите консултанти, колкото и за екипите във всяка друга индустрия.

ClickUp за финансови екипи безпроблемно комбинира управлението на проекти с CRM възможности – организиране на клиентски данни, проследяване на комуникацията и автоматизиране на последващите действия.

ClickUp CRM

Опитайте ClickUp за CRM екипи! Ускорете комуникацията с един единствен център за електронна поща, използвайки ClickUp CRM.

CRM системата на ClickUp ви гарантира, че всичко е под контрол – от определянето на финансови цели до проследяването на сметки и изчисляването на печалби.

ClickUp Dashboards

Таблото на ClickUp осигурява плавен преход от общо финансово планиране към подробни детайли. То ви позволява да следите разпределението на бюджета, разходите и печалбите в реално време, като използвате над 50 персонализирани карти.

Използвайте таблата на ClickUp, за да анализирате стойността на клиента за целия му жизнен цикъл, представянето на портфейла и размера на сделките.

ClickUp Docs

Освен това, ClickUp Docs опростява организацията на клиентските данни с мащабируема структура за портфейли и ключови документи. Удобно е също да споделяте задачи със заинтересованите страни, да задавате разрешения на потребителите за по-добър контрол и да използвате коментари с редактиране в реално време, за да оптимизирате комуникацията и одобренията.

Когато имаме пускане на нов продукт или промоция, нашият графичен дизайнерски екип изпраща творческите идеи чрез ClickUp и вместо да се разменяме имейли и да провеждаме срещи, мога просто да коментирам директно върху документа, което като цяло прави целия процес по-ефективен и ефикасен. Бих казал, че функцията за коментари и ClickUp ми спестяват около 50% от времето ми.

Когато имаме пускане на нов продукт или промоция, нашият графичен дизайнерски екип изпраща творческите идеи чрез ClickUp и вместо да се разменяме имейли и да провеждаме срещи, мога просто да коментирам директно върху документа, което като цяло прави целия процес по-ефективен и ефикасен. Бих казал, че функцията за коментари и ClickUp ми спестяват около 50% от времето ми.

Сътрудничество с екипа ви чрез редактиране в реално време в ClickUp Docs

Освен това ClickUp предлага различни шаблони, които ще ви помогнат да започнете по-лесно.

Например, CRM шаблоните на ClickUp помагат за управлението на взаимоотношенията с клиентите и проследяването на взаимодействията, докато шаблоните за финансово управление на ClickUp опростяват бюджетирането, проследяването на целите и мониторинга на печалбите.

Най-добрите функции на ClickUp

Използвайте интеграциите на ClickUp: Свържете приложения като Outlook и Google Drive с ClickUp и други инструменти, които вече използвате. Свържете приложения като Outlook и Google Drive с ClickUp и други инструменти, които вече използвате.

Централизирайте комуникацията с клиентите: Интегрирайте имейлите си директно в ClickUp, за да можете да оптимизирате контактите с клиентите, да изпращате актуализации, да проследявате отговорите и да привличате нови клиенти.

Ограничения на ClickUp

Богатите функционалности на платформата могат да бъдат прекалено сложни за нови потребители.

Мобилното приложение на ClickUp може да не предлага същата функционалност като приложението за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7 / 5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

🤝 Напомняне: Поддържайте точността на данните в CRM системата, като редовно преглеждате и премахвате остарелите данни.

2. Wealthbox CRM (най-добър за интуитивни и лесни за използване работни процеси)

чрез Wealthbox

Wealthbox е CRM за сътрудничество, предназначен за финансови консултанти, които искат лесна за използване платформа с социален фийд за комуникация в реално време в екипа.

Този софтуер ви позволява да придадете личен характер на работния процес на CRM системата „ “, като добавите емотикони към коментарите и потоците от дейности, за да постигнете по-ангажираща и оживена динамика в екипа.

Най-добрите функции на Wealthbox CRM

Добавяйте бележки към записите за контакти директно от таблото, като въведете името им.

Общувайте с клиенти и членове на екипа чрез емисия с новини на живо.

Обаждайте се на клиентите си незабавно, като кликнете върху телефонния им номер, което спестява време и опростява комуникацията.

Изпращайте, препращайте или скривайте копия на имейли до вашия личен Wealthbox имейл адрес, за да ги свържете автоматично с съответния контакт.

Персонализирайте полетата за данни с текст, дати или отметки и ги подреждайте без усилие с интерфейс за плъзгане и пускане.

Ограничения на Wealthbox CRM

Сложността на системата прави настройването й отнемащо време.

Навигацията между клиентите изисква прекалено много кликвания, което забавя работния процес.

Цени на Wealthbox CRM

Базов план: 59 $/месец на потребител

Pro: 75 $/месец на потребител

Premier: 99 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Wealthbox CRM

G2: 4,5 / 5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 140 отзива)

🔍 Знаете ли, че... Прогнозира се, че пазарът на CRM софтуер ще расте ежегодно с 10,34% от 2024 до 2029 г., достигайки 145,60 милиарда долара до 2029 г. Този постоянен растеж отразява нарастващото глобално търсене на тези решения.

3. Redtail CRM (Най-добър за насърчаване на екипното сътрудничество и комуникация)

чрез Redtail CRM

Redtail CRM е решение за управление на комуникацията с клиенти за големи финансови фирми. То предлага инструменти за управление на задачи, проследяване на продажбите и подобряване на ангажираността на клиентите, като същевременно се интегрира безпроблемно с инструменти, които са стандарт в бранша.

Удобният интерфейс и надеждна поддръжка на софтуера гарантират, че финансовите специалисти могат лесно да го възприемат и използват.

Най-добрите функции на Redtail CRM

Използвайте Seminar, за да търсите потенциални клиенти, управлявате кампании и проследявате ангажираността на клиентите.

Вградени аудиторски следи за съответствие с SEC и FINRA

Управлявайте графиците на екипа си с персонализиран календар, който се синхронизира с Office 365 и Google Calendar.

Записвайте и проследявайте взаимодействията с клиентите с помощта на бележки, като се уверявате, че цялата релевантна история на клиента е достъпна.

Подкрепете управлението на продажбите с Opportunity Tracker, като се уверите, че нито един потенциален клиент не е пропуснат.

Ограничения на Redtail CRM

Потребителите съобщават за дълги срокове за отговор от страна на клиентската поддръжка.

Добавянето и организирането на задачи е сложно

Цени на Redtail CRM

Стартиране: 45 $/месец на потребител

Растеж: 65 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Redtail CRM

G2: 4,3/5 (над 130 отзива)

Capterra: 4. 1/5 (80+ отзива)

🧠 Интересен факт: Терминът „AI CRM“ е отбелязал 4-кратно увеличение в обема на търсенията в Google от 2022 г. насам! Този ръст може да се отдаде на генеративната AI, робо-консултантите, анализа на настроенията и др.

4. Creatio (Най-доброто за високо гъвкави и персонализирани решения)

чрез Creatio

Creatio CRM е напълно персонализирана платформа за цялостно управление на продажбите за финансови консултанти. Това, което отличава Creatio, е фокусът върху комбинируеми приложения за продажби, което позволява на финансовите екипи да адаптират CRM към своите уникални нужди, без да се нуждаят от специализирани умения за разработка.

Създаден на базата на платформа от корпоративно ниво, без код, Creatio позволява на консултантите да организират финансите, да управляват потенциалните клиенти, да прогнозират продажбите и да проследяват взаимодействията с клиентите, като същевременно се интегрира безпроблемно с други инструменти.

Най-добрите функции на Creatio

Координирайте задачите на екипа, синхронизирайте календари и имейли и използвайте вградени комуникационни инструменти за интелигентни известия.

Управлявайте бюджетни предложения , договори и обработка на поръчки чрез канали за омниканална поддръжка.

Автоматизирайте и наблюдавайте работните процеси по продажбите от начало до край, като намалите ръчните задачи и осигурите последователност.

Възползвайте се от интелигентните препоръки NBA (Next Best Action) и NBO (Next Best Offer), наръчници за продажби и пътища за вземане на решения, които да насочват вашия екип по продажбите.

Ограничения на Creatio

Цените на Creatio могат да бъдат високи за малките и средни предприятия с ограничен бюджет.

Потребителите са съобщили за проблеми с функционалността на мобилното приложение.

Цени на Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Неограничен: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,7 / 5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 120 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Настройте известия за ключови събития, свързани с клиентите, като годишнини от инвестиции или важни моменти. Това ще ви помогне да поддържате навременна комуникация и ще покаже на клиентите, че винаги мислите за техните интереси.

5. Salesforce Financial Cloud (най-подходящ за големи финансови предприятия)

чрез Salesforce Financial Cloud

Основан на изкуствен интелект и специфични за бранша функции, Salesforce Financial Services Cloud предлага единна визия за взаимоотношенията с клиентите, за да се вземат по-интелигентни решения.

Този CRM софтуер може да свързва различни източници на данни, включително основни банкови системи, платформи за управление на богатството и платформи за застраховане.

Най-добрите функции на Salesforce Financial Cloud

Използвайте Einstein Relationship Insights, за да откриете възможности, да предвидите нуждите на клиентите и да персонализирате финансовите препоръки.

Прегледайте различни нива на взаимоотношения с клиенти и предприемете контекстуални действия, за да укрепите връзките си с тях.

Вградете Salesforce Scheduler във вашия работен процес за безпроблемно запазване на срещи, повишаване на ефективността в общуването с клиенти и последващи действия.

Ограничения на Salesforce Financial Cloud

Лицензите на Salesforce са скъпи в сравнение с предлаганите функции.

Необходими са повече интеграции за разширяване на функционалността, особено за управлението на богатството.

Цени на Salesforce Financial Cloud

Enterprise: 300 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Неограничен: 475 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 Sales: 700 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Financial Cloud

G2: 4,2 / 5 (над 90 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

🔍 Знаете ли, че... Майкъл Маккаферти е известен като „бащата на CRM“, защото през 1985 г. изобретява TeleMagic – първия CRM софтуер.

6. Zoho CRM (Най-добър за разширени функции и цена)

чрез Zoho CRM

Zoho CRM предлага на финансовите институции високо адаптивен инструмент за изграждане на силна CRM стратегия и предоставяне на първокласни услуги. Той централизира всички важни данни за клиентите, помагайки ви да поддържате организация, да предлагате персонализирана поддръжка и да увеличите растежа на бизнеса си.

С уникалната си комбинация от AI възможности и интеграции с трети страни, Zoho CRM прави вашия екип по-ефективен, прозрачен и фокусиран върху клиентите. Освен това, като софтуер за проследяване на клиенти, той ви позволява да наблюдавате и управлявате всичките си финансови сметки в един изглед.

Най-добрите функции на Zoho CRM

Използвайте Zia, AI асистента на Zoho, за интелигентни прогнози, напомняния и препоръки за най-добрите действия, които да предприемете.

Създавайте персонализирани AI прогнози за всеки модул, включително стандартни и персонализирани, с Prediction Builder.

Свържете Zoho CRM с над 100 популярни бизнес приложения, включително Zoho Finance Plus, Zoho Survey и Zoho Sign.

Приоритизирайте потенциалните клиенти, готови за продажба, като оцените техните демографски и поведенчески данни с функцията Lead Scoring.

Ограничения на Zoho CRM

Трудно е да се научите да настройвате опциите за персонализиране без подходящо обучение.

Времето за отговор на клиентското обслужване може да бъде подобрено

Цени на Zoho CRM

Стандартен: 30 $/месец на потребител

Професионална версия: 35 $/месец на потребител

Enterprise: 50 $/месец на потребител

Ultimate: 65 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Zoho CRM

G2: 4. 1 / 5 (над 2700 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 6800 отзива)

🔍 Знаете ли, че... 94% от финансовите консултанти използват социалните медии, за да намират и осъществяват бизнес.

7. Oracle NetSuite (Най-добър за интегрирано управление на бизнеса)

чрез NetSuite

За финансовите консултанти, които се занимават с клиентски показатели, транзакции и сложни финансови KPI, Oracle NetSuite предлага адаптивна платформа за усъвършенстване на CRM процесите.

Той се отличава със способността си да надхвърля традиционните CRM функции. От управлението на клиентските бюджети до проследяването на комисионните и осигуряването на съответствие, NetSuite съчетава ефективност и прецизност. Интеграцията му с ERP (планиране на ресурсите на предприятието) осигурява пълно съгласуване между взаимодействията с клиентите на фронт офиса и финансовите данни на бек офиса.

Най-добрите функции на Oracle NetSuite

Улеснете управлението на партньорските отношения, като управлявате съвместни маркетингови кампании, прогнози за продажбите и комисионни с инструменти за сътрудничество в реално време.

Използвайте мобилната версия, за да преглеждате календари, актуализирате информация за клиенти или регистрирате взаимодействия, докато сте в движение.

Оптимизирайте автоматизацията на маркетинга чрез управление на кампании, проследяване на ефективността и съгласуване на потенциалните клиенти с продажбения канал.

Подобрете управлението на обслужването на клиенти с автоматизирана обработка на случаи, онлайн портали за клиенти и инструменти за самообслужване с база от знания.

Ограничения на Oracle NetSuite

Процесът на внедряване е сложен и често изисква ИТ поддръжка.

Високите разходи за лицензиране и поддръжка го правят неподходящ за по-малките фирми.

Цени на Oracle NetSuite

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Oracle NetSuite

G2: 4,0/5 (над 3500 отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 1600 отзива)

8. AdvisorEngine (Най-доброто за безпроблемно управление на богатството)

чрез AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM предоставя инструменти за персонализиране на взаимодействията с клиенти, организиране на работните процеси и по-ефективно управление на ежедневните операции. Неговите функции опростяват сложните задачи, подобряват взаимоотношенията с клиентите и улесняват комуникацията. Това решение ви помага да поддържате организация, като същевременно предоставяте надеждно обслужване на вашите клиенти.

Най-добрите функции на AdvisorEngine

Взаимодействайте с потенциални и настоящи клиенти, използвайки интеграции без код за по-голяма ефективност.

Приложете управление на контактите, базирано на данни, за да подобрите взаимодействията с клиентите, като предоставите персонализирано обслужване на всеки етап от взаимодействието.

Подобрете управлението на портфейла чрез автоматизиране на ребалансирането и персонализиране на данъчните настройки, за да гарантирате съответствие с изискванията.

Ограничения на AdvisorEngine

Управлението на документи е по-неефективно в сравнение с предишната сървърна система.

Софтуерните актуализации са ограничени от по-стара базова платформа, което води до тромава и остаряла производителност.

Цени на AdvisorEngine

AdvisorEngine CRM: 65 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии на AdvisorEngine

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 4/5 (20+ отзива)

🧠 Интересен факт: Финансовите консултанти понякога могат да действат като неформални брачни консултанти, като се занимават с финансови спорове между двойки и предлагат решения.

9. Microsoft Dynamics 365 (Най-подходящ за финансови организации, фокусирани върху растежа)

чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 е гъвкаво решение, пригодено за CRM и управление на проекти. Основната му отличителна черта е интегрирането на финансовото управление с усъвършенствана изкуствена интелигентност, което улеснява прогнозирането на паричните потоци в реално време, управлението на данъците и анализа на бизнес резултатите.

С вградена мащабируемост и безпроблемна интеграция в екосистемата на Microsoft, Dynamics 365 ви дава възможност да останете гъвкави и да просперирате в постоянно развиваща се индустрия.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Справяйте се с комплексни данъчни юрисдикции, ставки и приспадания с унифициран модел за данъчни данни.

Свържете се без усилие с приложенията на Microsoft 365 и други бизнес инструменти за унифициран работен процес.

Ускорете процеса на финансово приключване с автоматизация и самообслужващи анализи, спестявайки време и намалявайки грешките.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Интерфейсът може да се възприема като по-малко интуитивен в сравнение с други CRM решения.

Потребителите са съобщавали за периодични забавяния на системата, особено при работа с големи масиви от данни.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Dynamics 365 Finance: 210 $/месец на потребител

Dynamics 365 Finance Premium: 300 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 4,0 / 5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,4/5 (5780+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: Сегментирайте клиентите си въз основа на техните финансови цели и нужди. Адаптирайте комуникацията си към различните групи, за да предлагате по-целенасочени и подходящи услуги, което ще направи взаимодействията ви по-ефективни.

10. UGRU (Най-доброто за малки финансови фирми)

чрез UGRU

UGRU интегрира CRM, софтуер за финансово планиране, автоматизация на маркетинга и счетоводство на проекти. Помага за управлението на взаимодействията с клиенти и финансовите портфейли едновременно, което улеснява проследяването и на двата аспекта на работата.

В допълнение към CRM и инструменти за планиране, UGRU включва счетоводни функции като фактуриране и финансови табла. Тези функционалности опростяват ежедневните операции и предоставят ясна представа за финансовото състояние на вашия бизнес.

Най-добрите функции на UGRU

Съхранявайте документи на клиенти, сценарии за разговори, шаблони за имейли и други ресурси в една библиотека.

Визуализирайте и проследявайте възможностите за продажби и прогнозирайте паричните потоци с отчети за тръбопровода, които ви дават ясна представа за потенциала на вашия бизнес.

Поддържайте връзка с клиенти и потенциални клиенти с инструменти за масово изпращане на имейли, автоматизация на имейли и анализи на кампании.

Ограничения на UGRU

Някои потребители смятат, че цената не съответства на предлаганата стойност.

Интерфейсът е по-малко интуитивен в сравнение с други CRM платформи.

Цени на UGRU

CRM Plus: 59 $/месец за трима потребители

Цена: 139 $/месец за трима потребители

Професионална версия: 179 $/месец за трима потребители

Advisor Pro: 324 $/месец за трима потребители

Оценки и рецензии на UGRU

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

ClickUp за по-добри връзки с клиентите

Намирането на подходящия CRM е ключово за поддържането на силни взаимоотношения с клиентите и гладкото функциониране на вашия бизнес.

ClickUp се отличава, защото съчетава CRM и инструменти за управление на проекти, като ви предоставя ясна представа за данните на клиентите, комуникацията и финансовите портфейли – всичко на едно място. Неговите персонализирани табла, документи и шаблони правят организирането, проследяването и сътрудничеството по-лесни от всякога. Това е надеждно решение за финансовите екипи, които искат да бъдат в крак с общите цели и ежедневните задачи.

Регистрирайте се в ClickUp още днес!