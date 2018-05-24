Как да експортирате задачи от JIRA и да ги импортирате в ClickUp

Когато видях JIRA за първи път, бях много объркан (същото важи и за Sprintly ).

Как се извършва търсенето?

Как се свързват проблемите?

Как определяте кои задачи да изпълните след това?

Без съмнение, това е един от най-популярните софтуерни инструменти за управление на проекти, но определено не е единственият.

С повече от 40 000 организации, които използват JIRA, той се е превърнал в нещо като Microsoft Project за разработчици. Той е идеален за проследяване на бъгове и проблеми, но определено не е подходящ за по-комплексни проекти. Подходящ е за поправяне на неща, а не за планиране. Всеки, който се намира в средата – и мрази потока от билети, толкова много билети! – е безнадеждно изгубен.

Защо трябва да преминете от JIRA към софтуер за управление на проекти, който целият ви екип може да използва

JIRA е сложна и само инженерните екипи могат да я използват оптимално. Едно от разочарованията с JIRA е, когато вашият нетехнически екип трябва да взаимодейства с вашите разработчици и продуктови мениджъри, за да завърши работата. Ако се използва от целия ви екип, става прекалено тромава и останалата част от екипа ви трябва да намери друг инструмент, което създава още по-голяма разединеност. Това е скъпо. Въвеждането на цели екипи може да ви струва хиляди долари всеки месец. Но заради цената се чувствате задължени да останете в JIRA. Защо искате да прехвърлите целия си екип на сложен инструмент само защото той има страхотни възможности за проследяване на грешки? Това не е логично. Има по-прости алтернативи. Излезте от рамките и намерете Излезте от рамките и намерете по-лесна за използване алтернатива на JIRA като ClickUp, която се възприема много по-лесно, особено за тези, които не са толкова фокусирани върху инженерството.

Фракцията против JIRA се превръща в приливна вълна, дори за разработчиците и IT операторите. И ако искате да преминете от Jira към ClickUp, ще искате да експортирате информацията си от JIRA и да я импортирате в ClickUp, за да получите много по-гладка и продуктивна платформа.

Как да импортирате JIRA файловете си в ClickUp

Не можем да контролираме как JIRA обработва своите експорти, но с ClickUp можем да го направим възможно най-лесно.

В акаунта си в ClickUp отидете в профила си, настройките и изберете „Импорт/Експорт“. Оттам изберете големия бутон JIRA, за да започнете експорта.

С ClickUp не се нуждаете от XML файл или Excel файл, всичко, което трябва да направите, е да дадете достъп на ClickUp API и ние ще се погрижим за останалото.

Трябва да създадете връзка към приложението, да конфигурирате връзката към приложението, да съпоставите URL адреса на JIRA приложението с ClickUp и да продължите оттам. Вижте точните стъпки, за да направите импорта от JIRA успешен.

Защо да експортирате от JIRA и да импортирате в ClickUp?

Използването на ClickUp вместо JIRA има много предимства. ClickUp предлага по-голямата част от функциите и интеграциите на JIRA и дори има план Free Forever.

Много от потребителите, които преминават от JIRA към ClickUp, веднага остават впечатлени от използваемостта на интерфейса. Преходът от клиничния, скучен интерфейс на JIRA към динамичната красота на ClickUp е голяма промяна.

Но ClickUp е нещо повече от просто изчистен интерфейс; ClickUp има много мощни функции, до които ще имате достъп безплатно. Сега ще можете да получавате различни изгледи на вашите проекти, да присвоявате коментари, да ползвате супербогати възможности за редактиране, лента с инструменти за многозадачност, прости и персонализирани статуси, както и иновативни функции като бележник в приложението и панел със задачи, за да минимизирате най-важната си работа, към която да се върнете по-късно.

Всички ваши екипи и отдели могат да работят заедно на една платформа.

Обикновено само инженерните екипи използват JIRA, което означава, че маркетингът, творческите екипи, операциите и HR използват друга платформа. Това е хубавото на ClickUp.

Организациите в ClickUp откриват безпрецедентна свързаност и ефективност, когато ВСИЧКИ техни екипи могат да използват една и съща, интуитивна платформа и дори да имат изгледи на таблото.

Използвайте Scrum и Sprints в ClickUp

Голямо предимство на JIRA е неговата гъвкава система за управление на проекти . Добрата новина е, че можете да правите същото и директно в ClickUp, без сложността на този интерфейс.

След като настроите йерархия, която отговаря на пространствата, проектите и списъците на вашия екип, ще можете да настроите спринтове в ClickUp и да следите проектите си от начало до край. Ще използвате списъци в ClickUp, за да настроите всеки от вашите спринтове.

Всеки списък трябва да представлява индивидуален спринт с допълнителен списък, озаглавен „Backlog”. Новите функции и аспекти на даден продукт ще бъдат разработени в рамките на тези списъци и архивирани, когато бъдат завършени. Списъците функционират перфектно като спринтове, тъй като всеки списък може да съдържа много задачи, които се отнасят за него. Освен това списъците могат да имат начални/крайни дати, подробности, цял поток от дейности и много други! Ще ви позволим дори да кодирате спринтовете си с цветове, а етикетите ще поддържат всичко заедно.

За повече информация, този помощник ще ви покаже точно как да настроите ClickUp за спринтове и можете да започнете с вашия гъвкав работен процес веднага.

Заключение

Ако тези, които използват JIRA, са честни, ще признаят, че софтуерът е тромав. Ще ви разкажат колко е разочароващо. Как всъщност забавя потребителите да свършат работата си, вместо да повиши производителността. Отнема значително време и усилия, за да разберете как наистина да използвате JIRA – защо да минавате през това? Импортирайте задачите си от JIRA в ClickUp!