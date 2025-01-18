Как да записвате екрана на Mac с аудио без усилие

Запознайте се с Марк. Марк се зае да създаде подробен видео урок за своя екип. Натисна „запис“ на своя Mac и всичко изглеждаше перфектно, докато не осъзна, че аудиото липсва.

Записът улавяше всяко кликване и превъртане, но беше почти безполезен без звука на гласа му. Звучи ли ви познато? Много потребители на Mac се сблъскват със същия проблем, когато се опитват да записват екрана с аудио – независимо дали става въпрос за системния аудио, вход от микрофона или и двете.

За щастие, macOS разполага с вградени инструменти като QuickTime Player, както и приложения на трети страни, които опростяват процеса. Ако сте един от над 100 милиона Mac потребители по целия свят, ето как да записвате екрана на Mac с аудио!

🧠 Интересен факт: Оригиналното лого на Apple, проектирано от съоснователя Роналд Уейн през 1976 г., изобразяваше сър Исак Нютон, седнал под ябълково дърво.

⏰ 60-секундно резюме Ако имате проблеми с липсващ звук в записите, това ръководство ще ви помогне да създавате безпроблемни записи на екрана на вашия Mac: Ето как да записвате екрана на Mac и да използвате ClickUp, за да извлечете максимума от вашите записи. Използвайте лентата с инструменти за екранна снимка (Command + Shift + 5) за бързо заснемане на екрана и запис на аудио.

Изпробвайте QuickTime Player за лесен начин да записвате екрана и системния звук.

Решете често срещани проблеми като липса на аудио, забавяне на системата и ограничения на приложенията с подходяща настройка, преди да започнете да записвате.

Разгледайте инструменти на трети страни като OBS Studio, Camtasia, Vmaker и Snagit за разширени функции.

Опитайте да използвате ClickUp Clips , който променя правилата на играта с безпроблемна интеграция на задачите, сътрудничество в екип и AI транскрипция.

Следвайте най-добрите практики като планиране, оптимизиране на настройките и редактиране, за да създадете професионални записи.

Как да записвате екрана на Mac с аудио

Записването на екрана на вашия Mac е по-лесно, когато знаете подходящите инструменти и настройки.

По подразбиране macOS записва екрана без аудио. Можете обаче да използвате вградената лента с инструменти за екранни снимки на операционната система, QuickTime Player или различни съвместими приложения на трети страни, за да записвате аудио в своите записи.

Първо, нека ви запознаем с някои опции за запис на екрана в самата macOS.

Използване на лентата с инструменти за екранни снимки

Лентата с инструменти за екранни снимки е вградена функция в macOS, която предлага лесен начин да записвате целия екран или избрана част от него заедно с аудио.

1. Отворете лентата с инструменти за екранни снимки

Натиснете Command + Shift + 5 на клавиатурата си.

Лентата с инструменти за екранна снимка ще се появи в долната част на екрана ви с опции за заснемане или записване на екрана ви.

чрез Apple

2. Изберете опцията за запис

Изберете едно от следните:

Запис на целия екран: Заснемете целия си екран

Записване на избрана част: Плъзнете и изберете конкретната област, която искате да запишете.

3. Активиране на аудио запис

Кликнете върху „Опции“ в лентата с инструменти.

В раздела „Микрофон“ изберете желания аудио вход (например „Вътрешен микрофон“ или „Външен микрофон“).

Уверете се, че опцията за аудио е активирана за записване на звук.

4. Започнете записването

Кликнете върху „Запис“ в лентата с инструменти и изпълнете действията, които искате да запишете.

5. Спрете записването

Когато приключите със записването, натиснете отново Command+Control+Escape или Shift+Command+5 и след това иконата „Спри запис“ в лентата с менюта.

6. Запазете записа

Записът ви ще бъде запазен автоматично в местоположението по подразбиране (обикновено на работния плот) или в папката, която сте избрали в Опции.

Използване на QuickTime Player

QuickTime Player е стандартното приложение за възпроизвеждане на мултимедия, включено в macOS. Известно със своята простота и гъвкавост, то е фантастично и за записване на екрана с аудио.

1. Отворете QuickTime Player

Намерете и стартирайте QuickTime Player от папката „Приложения“ или използвайте Spotlight Search за същото.

2. Изберете „Нов запис на екрана“

В лентата с менюта кликнете върху „Файл“ и изберете „Нов запис на екрана“.

Функцията за запис на екрана ще се отвори с малка лента за управление.

3. Активиране на аудио запис

Кликнете върху малката стрелка до бутона „Запис“.

От падащото меню изберете източника на аудио (например вътрешен микрофон или друго налично устройство за изход на звук).

4. Персонализирайте зоната на запис

Решете дали искате да записвате целия екран или само определена област. Кликнете където и да е на работния плот, за да запишете целия екран.

За да запишете конкретна част, плъзнете курсора, за да маркирате желаната област.

5. Започнете записването

Кликнете върху червения бутон „Запис“, за да започнете записването, и изпълнете задачите, които искате да заснемете на екрана.

чрез Apple

6. Спрете записването

Кликнете върху иконата „Спри запис“ в лентата с менюта (малък квадрат в кръг) в горната част на екрана или натиснете Command + Control + Esc.

7. Запазете записа

Веднага след като приключите със записването, QuickTime Player автоматично ще отвори записания файл за преглед.

След това кликнете върху „Файл“ > „Запиши“, за да наименувате и запишете записа на предпочитаното от вас място.

👀 Знаете ли? QuickTime Player първоначално беше достъпен както за macOS, така и за Windows платформи. Apple обаче преустанови Windows версията през 2016 г. поради намаляващата нужда от кросплатформена версия.

Чести проблеми при записването на екрана на Mac

Записването на екрана на Mac обикновено е лесно, но потребителите се сблъскват с няколко често срещани проблема:

Някои приложения, особено тези със защитено съдържание (например платформи за стрийминг), могат да блокират записването на екрана, за да предотвратят неразрешено споделяне . Ако забележите нещо нередно в настройките за запис, вероятно това се дължи на тези защитни мерки.

не поддържа запис с уеб камера , което може да бъде истинско разочарование, ако целта ви е да QuickTime Player, което може да бъде истинско разочарование, ако целта ви е да създадете по-интересни и интерактивни видеоклипове за вашите проекти.

Записът на екрана в macOS изглежда остарял, като ограничава качеството на записа до 1080p . Макар че 1080p все още може да работи в повечето случаи, липсата на опции с по-висока резолюция, като 4K, е забележима.

По отношение на експортирането на вашите записи, QuickTime Player поддържа само формата .mov , която е изключителна за Apple. Не можете да записвате екрана с помощта на стандартните инструменти в по-широко използвани формати като .mp4, .wmv или .mkv; първо ще трябва да конвертирате файла.

всички записи се съхраняват локално на вашето устройство. За разлика от инструментите, базирани в облака, Друго ограничение е, чена вашето устройство. За разлика от инструментите, базирани в облака, вашите записани видеоклипове са обвързани с една система и споделянето им може да се превърне в неприятност.

Прочетете също: 15 примера за обучителни видеоклипове за развитие на служителите

Въпреки че вградените инструменти като QuickTime Player и лентата с инструменти за екранни снимки са чудесни за основен запис на екрана на Mac устройства, понякога може да се наложи да ви е необходима по-голяма гъвкавост или функционалност за вашите нужди при запис.

Например, ако работите върху уроци, видеоклипове за игри или професионални презентации, ще ви трябват разширени функции като миксиране на аудио, опции за редактиране и възможности за стрийминг на живо.

За да имате достъп до тези разширени функции, се нуждаете от софтуер или разширение на трета страна. Нека разгледаме някои от най-добрите на пазара!

1. OBS Studio

чрез OBS Studio

OBS Studio (Open Broadcaster Software) е безплатен софтуер с отворен код, който се е превърнал в любим сред създателите на съдържание и професионалистите. Той е широко ценен за своята гъвкавост и мощни възможности.

Леката програма има някои функции, предпочитани от потребителите:

Поддържа запис на екрана и стрийминг на живо

Позволява ви да записвате вътрешен звук, системния звук и входящия звук от микрофона.

Позволява ви да персонализирате записването с множество сцени, наслагвания и преходи.

Предлага опции за запис с висока честота на кадрите и резолюция.

OBS Studio е идеален за геймъри, преподаватели и всеки, който иска професионални записи, без да харчи нито стотинка. Въпреки това, интерфейсът му може да се стори прекалено сложен за начинаещи.

2. Camtasia

чрез Camtasia

Camtasia е едно от инструментите, предлагани от специалистите по запис на екрана и екранно записване TechSmith. Това е първокласно приложение на трета страна, идеално за професионалисти, които искат цялостно решение за запис на екрана и редактиране на видео. Можете да използвате този инструмент, за да записвате безпроблемно благодарение на следното:

Лесен за използване интерфейс за записване на целия екран или избрани части от него

Вграден редактор за добавяне на бележки, анимации и ефекти

Поддръжка за запис на аудио от различни източници, като микрофони и системни звуци.

Музика и ресурси без авторски права, с които да подобрите записите си

Camtasia е чудесен за създаване на уроци, уебинари и обучителни видеоклипове. Той е подходящ за начинаещи, но е скъп.

3. Vmaker

чрез Vmaker

Търсите лек и модерен инструмент? Vmaker е отличен избор за бързи записи на екрана. Това е облачен инструмент, създаден за съвременното сътрудничество и създаване на съдържание. Използвайте интуитивния потребителски интерфейс на инструмента, за да:

Записвайте едновременно видео, аудио и дори изображения от уеб камера.

Планирайте записи и задавайте напомняния

Съхранявайте и споделяйте лесно записите си с облачно хранилище

Направете основни подрязвания и анотации с лек редактор.

Vmaker е идеален за екипи, които работят дистанционно, или за хора, които създават кратки видеоклипове за социални медии или презентации.

4. Loopback

чрез Loopback

Ако някога сте имали проблеми със записването на вътрешен звук на Mac, Loopback от Rogue Amoeba е чудесен софтуер от трета страна. Макар да не е традиционен софтуер за запис на екрана за macOS, той е мощен инструмент за безпроблемно управление на аудио източници.

Този инструмент ще ви бъде особено полезен за:

Комбиниране на системния аудио и микрофонния вход в едно виртуално устройство за запис

Записване на висококачествен вътрешен звук за подкасти и видео уроци

Интегриране и споделяне на вашите записи с други инструменти като OBS Studio и QuickTime Player

Ако имате затруднения със записването на системния звук на Mac, Loopback може да ви бъде от голяма помощ. Той е идеален за записване на вътрешен звук по време на живо стрийминг или записване на урок.

Въпреки това, това е нишово средство, подходящо най-вече за напреднали потребители.

5. Loom

чрез Loom

Loom е едно от най-често използваните инструменти за бързи лични записи и е популярен избор за потребители, които се нуждаят от бърз и лесен начин да споделят видеоклипове и да записват на Mac.

Той предлага интуитивен интерфейс и е идеален за комуникация в отдалечени екипи, като позволява незабавно записване и споделяне.

Loom набра популярност благодарение на своя всеобхватен продукт, който ви позволява да:

Записвайте екрана и уеб камерата си заедно, за да придадете личен характер на видеото.

Споделяйте записите незабавно с линк

Сътрудничество с екипи с помощта на функции за коментари и обратна връзка

Маркирайте важни области по време на запис с инструменти за рисуване

Простотата и функциите за сътрудничество на Loom го правят любим инструмент за отдалечени екипи, преподаватели и професионалисти.

6. Snagit

чрез Snagit

Другият инструмент за запис и заснемане на екрана от TechSmith, Snagit, се фокусира върху лекотата на употреба и висококачествените екранни снимки. Той е идеален за потребители, които искат да комбинират запис на екрана с анотирани изображения.

Snagit се фокусира върху опростеното записване, като ви дава възможност да:

Заснемете целия екран, избрана част или области с превъртане

Добавяйте бележки към записите с текст, стрелки и ефекти

Изрежете и комбинирайте клипове с основен видеоредактор

Създавайте лесно ръководства, демонстрации и презентации

Snagit е чудесен за професионалисти, които създават уроци или визуална документация. Фокусът му върху простотата и изпипаните резултати го прави надежден инструмент за начинаещи и експерти.

7. ClickUp

Повечето инструменти на трети страни ви позволяват лесно да записвате екрана и аудиото, но това е всичко, което правят – софтуер за запис.

Ако търсите решение за запис на екрана, което надхвърля заснемането на видео и ви позволява безпроблемно да интегрирате записите си в работния си процес, ClickUp е вашият отговор.

ClickUp е универсалното приложение за работа, което комбинира управление на проекти, управление на знания и чат – всичко това подкрепено от изкуствен интелект, който ви помага да работите по-бързо и по-умно.

Известен с функциите си за управление на проекти, ClickUp надхвърля основната функция за запис на екрана с ClickUp Clips, една изключително полезна функция, която опростява сътрудничеството в екипа и повишава производителността.

Какво е ClickUp Clips?

Революционизирайте работния си процес по записване на екрана с ClickUp Clips

ClickUp Clips ви позволява да записвате и споделяте екрана си директно в работното си пространство. Това е инструмент за продуктивност, който преодолява комуникационните бариери и улеснява синхронизирането на всички участници.

Независимо дали разяснявате задача на колега, демонстрирате функция или давате обратна връзка, ClickUp Clips ще улесни целия процес за вас.

Ето видеоклип на ClickUp Clips, който ще ви помогне да разберете повече:

Ето някои невероятни функции, които ще ви помогнат да записвате на Mac, както и да правите много други неща:

1. Записвайте екрана и споделяйте незабавно

ClickUp Clips ви позволява да записвате екрана и уеб камерата си едновременно. За да добавите личен щрих, можете да насложите видеото си, докато обяснявате процеса.

След като бъдат записани, клиповете се запазват автоматично в работната ви среда ClickUp, което ги прави незабавно достъпни за вашия екип.

Използвайте ClickUp Clips, за да записвате екрана си по интелигентен начин.

2. Прикачете записите на екрана към задачите

Това е мястото, където ClickUp наистина блести. За разлика от самостоятелните програми за запис на екрана, можете директно да прикачите клиповете си към конкретни задачи или проекти. Например:

Запишете доклад за грешка и го свържете с задача за разработка

Демонстрирайте процес и прикачете записа към модул за обучение на екипа.

Предоставяйте визуална обратна връзка за дизайн или документ и я свържете със съответната задача.

Предефинирайте начина, по който записвате и сътрудничите с ClickUp Clips

3. Сътрудничество с екипи чрез използване на записи

Сътрудничеството става безпроблемно, когато вашите екранни записи са централизирани в ClickUp. Вашият екип може:

Гледайте клипове директно в задачата или коментарите

Оставете обратна връзка, задайте въпроси или предоставете актуализации в реално време.

Уверете се, че всички са в синхрон, без да се налага да си разменяте безкрайни имейли.

4. Използвайте AI с вашите записи

AI възможностите на ClickUp ви осигуряват максимална използваемост на вашите записи с прости подсказки. ClickUp Brain може автоматично да транскрибира всички ваши клипове, превръщайки видео съдържанието в текст, който може да се търси, за лесно справяне от всички членове на екипа.

Това също така прави съдържанието ви достъпно за членовете на екипа, които предпочитат да четат, вместо да гледат, като ви позволява да търсите конкретни ключови думи или фрази в записите си за по-бърза навигация.

Очаквайте най-гладките транскрипции на вашите записи с ClickUp Brain.

Вижте как Brain транскрибира с лекота:

5. Сигурно и централизирано съхранение

Съхранявайте всичките си записи на сигурно и организирано място в защитеното работно пространство на ClickUp.

Достъп до клипове директно от свързаните с тях задачи или проекти

Елиминирайте нуждата от външно хранилище или платформи на трети страни.

Уверете се, че записите са достъпни само за оторизирани членове на екипа.

ClickUp е идеален за екипи, преподаватели и професионалисти, които искат да комбинират записването на екрана с безпроблемно управление на проекти.

💡 Професионален съвет: Добавете кратък текстов списък или план към задачата си в ClickUp, преди да започнете да записвате. След като приключите, прикачете клипа директно към задачата и използвайте функцията за транскрипция на ClickUp Brain, за да създадете писмено резюме за лесно справяне.

Най-добри практики за запис на екрана на Mac

Създаването на висококачествени записи на екрана на вашия Mac изисква нещо повече от просто натискане на бутона за запис. За да се уверите, че вашите записи са ясни, професионални и ефективни, имайте предвид следните най-добри практики:

Планирайте съдържанието си, преди да започнете да записвате

Изберете програма за запис на екрана, която отговаря на вашите нужди . QuickTime Player и Screenshot Toolbar са по-подходящи за основни функции, а за разширени функции можете да разгледате приложения на трети страни като Camtasia и ClickUp.

Решете дали ще записвате системния звук, входния звук от микрофона или и двете, и се уверете, че аудио настройките и аудио източниците са конфигурирани правилно.

Следете продължителността на записа. Дългите записи могат да доведат до големи размери на файловете и да изискват по-обширно редактиране на видеото.

Изберете подходящия формат на файла и резолюция за вашата аудитория. Уверете се, че крайният видеоклип е достъпен и запазва качеството си на различни устройства и платформи.

Най-важното е да не забравяте да прегледате записите си, когато приключите, за да се уверите, че всички видео и аудио файлове са записани правилно!

Защо просто да записвате, когато можете да подобрите работния си процес с ClickUp?

Надяваме се, че с тези съвети и инструменти няма да допуснете грешката на Марк: да запишете екрана си, само за да разберете, че аудиото не е било включено.

Независимо дали използвате вградената лента с инструменти за екранни снимки, проучвате приложения на трети страни като OBS Studio или използвате ефективния работен процес на ClickUp Clips, подходящият инструмент може да направи голяма разлика.

Използвайте мощния пакет от инструменти на ClickUp, за да увеличите полезността на вашите записи. Прикачете ги към задачи, сътрудничете си с екипа си и дори транскрибирайте видеоклипове за търсене на информация – всичко на едно място.

Следващия път, когато натиснете „запис“, направете го с инструмент, който работи толкова усърдно, колкото и вие. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и се убедете сами!