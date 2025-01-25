Безплатни шаблони за график на проекта в Google Sheets за лесно планиране

Според Standish Group почти половината от гъвкавите проекти се сблъскват със забавяния, а над 11% се провалят. Дори с гъвкавостта на Agile, не винаги е лесно да се спазва графика.

Графиките за проекти могат да променят изцяло ситуацията, ако се сблъсквате с кратки срокове, променящи се приоритети или претоварване с задачи. Те разбиват сложните проекти на ключови етапи, определят ясни срокове и ви помагат да изпреварите рисковете.

Google Sheets остава предпочитан инструмент за шаблони за график на проекта – познат, достъпен и лесен за персонализиране. Но намирането на подходящия шаблон може да бъде трудно. За да го опростим, събрахме най-добрите безплатни шаблони за график на проекта в Google Sheets, за да оптимизирате планирането си и да поддържате проектите си в правилната посока.

Какво прави един добър шаблон за времева линия на проекта в Google Sheets?

Първо, нека разгледаме накратко какво отличава един добър шаблон за времева линия на проекта от един посредствен. Добрият шаблон има следните характеристики:

Ясно и кратко оформление: добре организирано с ясни заглавия и колони, което го прави лесно за четене и разбиране.

Гъвкавост: Може да се адаптира към различни типове и размери проекти, което позволява лесно персонализиране.

Разбивка на задачите: Позволява ви да разделите проекта на по-малки, управляеми задачи.

Идентифициране на важни етапи: Имате възможност да маркирате Имате възможност да маркирате важни етапи и да проследявате напредъка на проекта (още по-добре, ако можете да го направите с визуализации).

Персонализиране на времевата линия: позволява ви лесно да настроите мащаба на времевата линия (например дневен, седмичен, месечен), за да отговаря на конкретните нужди на проекта.

Контрол на версиите: Можете да проследявате промените в графика и да се уверите, че всички работят с най-новата версия.

Подходящият шаблон за времева линия на проекта в Google Sheets може да ви помогне да проследявате дори най-сложните проекти и да ги изпълните навреме, без да се изгубите в морето от задачи, зависимости и крайни срокове.

7 страхотни шаблона за график на проекта в Google Sheets

Сега нека разгледаме някои шаблони на Google Sheets за управление на времевата линия на проекти, които може да са идеални за вашия екип.

Шаблон за график на проекта от Coefficient

чрез Coefficient

Шаблонът за график на проекта от Coefficient е прост шаблон за седмичен график на проекта. Той е разделен на четири фази за всяка седмица от месеца. Като разделите проекта си на седмични части, можете да държите екипа си отговорен за конкретни резултати и етапи.

Той има и колона „Дни“, в която можете да прецените колко време ще отнеме дадена задача. Това ви помага да планирате ефективно натоварването на екипа си и да разпределите ресурсите съответно.

Въпреки че позволява основно планиране на задачите и проследяване на напредъка, той не предлага вградени функции за визуализиране и управление на зависимостите между задачите. Поради това може да не успеете да го използвате за създаване на график за сложни проекти с множество взаимозависимости.

✨ Идеални за: Малки екипи с прости проекти, които проследяват своите проекти седмично.

График на проекта с шаблон за времева линия от Coefficient

чрез Coefficient

Друг безплатен шаблон от Coefficient, Шаблон за график на проекта с времева линия, е идеален за екипи, които търсят двоен подход към проследяването на проекти. Този шаблон ви позволява да наблюдавате състоянието на проекта и да визуализирате напредъка едновременно, като използвате комбинация от цветово кодирани диаграми и времеви линии.

Всеки път, когато добавите или актуализирате задача в проследяващия инструмент на проекта (разположен в долната половина на шаблона), информацията автоматично се отразява в графиката и диаграмата на проекта. Диаграмата визуално представя напредъка на задачите с помощта на цветни кутийки: зелени за завършени задачи и червени за текущи задачи. Ширината на всяка кутийка съответства на продължителността на задачата.

✨ Идеален за: Екипи, които предпочитат визуално проследяване на напредъка на проекта.

Шаблон за регистриране на проблеми при управлението на проекти от Template.net

Този шаблон – Шаблон за регистриране на проблеми при управлението на проекти от Template.net – е специално създаден за проследяване на грешки или проблеми. Първо, създайте основен списък на всички свои служители с описание на длъжността им и информация за връзка с тях.

Когато член на екипа срещне проблем, той може да го документира в таблицата за регистриране на проблеми в управлението на проекта. Тази таблица включва цветови кодове за нивата на приоритет, които показват сериозността и спешността на проблема. Този визуален сигнал помага за приоритизиране на задачите и ефективно разпределяне на ресурсите.

✨ Идеални за: Екипи за обслужване на клиенти или техническа поддръжка, които се занимават предимно с проследяване и отстраняване на бъгове, докладвани от потребители.

📽️ Бонус: Чудили ли сте се някога какво отличава времевата линия от диаграмата на Гант? И какъв е по-добрият начин да визуализирате напредъка на проекта си? Прочетете също: Диаграма на Гант срещу график: какво представляват и как се използват

Шаблон за пътна карта на проекта от Template.net

Вие сте проектен мениджър и планирате дългосрочен проект? Може би ще ви отнеме три месеца или повече? Тогава шаблонът за пътна карта на проекта от Template.net е точно за вас. Този лесен за използване шаблон ви помага да създадете ясен и кратък 3-месечен график за вашия проект, като ви води плавно от етапа на планиране през възлагането на задачи до изпълнението им.

Ако проектът ви продължава повече от три месеца, можете лесно да добавите още една секция, за да се съобразите с удължената времева линия. Важно е обаче да имате предвид, че този шаблон предоставя обща представа за пътната карта на проекта ви, а не подробна, детайлна разбивка на задачите и етапите.

✨ Идеални за: Маркетинг специалистите и продуктовите мениджъри разчитат на пътни карти, за да създават функции или да провеждат кампании.

Шаблон за времева линия от Template.net

Шаблонът за времева линия на Template.net е прост инструмент за проследяване на проекти, който може да бъде персонализиран за всеки период (дневен, седмичен или месечен). Просто трябва да разделите проекта си на няколко фази.

Този шаблон е създаден, за да ви даде обща представа за времевата линия на вашия проект, като се фокусира върху по-широките фази, а не върху отделни етапи и задачи. Макар че няма да намерите подробни функции за възлагане на задачи или проследяване на зависимости, тази простота ви позволява да се фокусирате ясно върху цялостната картина.

✨ Идеален за: дългосрочно планиране на проекти и наблюдение на цялостния напредък на вашия проект.

Шаблон за график на задачите от Template.net

За разлика от предишния шаблон, който се фокусираше върху общата картина, този шаблон за график на задачите от Template.net предлага подробен и ориентиран към действията подход към управлението на проекти, като се фокусира върху конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени.

Тук можете да разделите проекта си на няколко задачи, да ги разпределите между хората и да проследявате напредъка им в цветна лента за напредък. Освен това има и колона „Бележки“, където можете да добавяте коментари или да споменавате зависимости.

Но това не е всичко. Всеки път, когато добавите задача към проследяващия инструмент и попълните подробностите, тя автоматично се актуализира в таблицата с времевата линия на задачите, където можете да визуализирате напредъка си спрямо календара.

✨ Идеален за: Подгрупи, които искат шаблон, за да проследяват задачите си и да визуализират напредъка в календар.

Шаблон за ежедневен график от Template.net

Последният шаблон в списъка ни е шаблон за ежедневен график от Template.net. Както подсказва името, този шаблон ви предоставя ежедневен тракер, с който да следите задачите на екипа си. Макар да е чудесен за екипи, като ви позволява да визуализирате ежедневния напредък, когато следвате гъвкави рамки за проследяване на времето и управление на проекти (като ежедневен скрам), той е още по-добър за индивидуална употреба.

Планирането на задачите за деня може да ви помогне да разпределите времето си ефективно и да избегнете кризисни ситуации в последния момент. Споделянето на ежедневния ви график може да насърчи сътрудничеството и съгласуваността с целите на екипа, ако сте част от такъв. Не забравяйте да го използвате като инструмент за прозрачност и координация, а не като средство за микроуправление.

✨ Идеални за: Агилни екипи, които се нуждаят от ежедневни актуализации, или лица, които практикуват блокиране на времето.

Ограничения при използването на Google Sheets за график на проекта

Макар Google Sheets да е многофункционален инструмент, той е доста ограничен по отношение на дълбочината. Може да не е идеален за сложни проекти или такива, които изискват усъвършенствани методики за управление на проекти. Ето някои недостатъци на използването на Google Sheets за управление на времевите графики на вашите проекти.

Ограничени функции за управление на задачи: Липсват разширени функции за управление на задачи, като подзадачи, персонализирани полета и зависимости. Това затруднява управлението на сложни проекти с взаимосвързани задачи.

Трудности при проследяването на времето и разходите: Изисква ръчно добавяне на колони за проследяване на времето и разходите, но няма вградени функции Изисква ръчно добавяне на колони за проследяване на времето и разходите, но няма вградени функции за управление на времето или оценка на разходите, което затруднява контрола на бюджета.

Ограничени възможности за визуализация: Предлага основни опции за създаване на диаграми и форматиране, което може да не е достатъчно за създаване на визуално привлекателни и информативни графики, особено за мащабни проекти.

Предизвикателства при сътрудничеството в реално време: Става трудно за няколко потребители, които работят едновременно по една и съща времева линия, особено ако има зависимости между екипите.

Не е подходящ за мобилни устройства: Осигурява мобилен достъп, но не е оптимизиран за мобилна употреба, като често изисква постоянно мащабиране.

Прочетете също: Топ 10 алтернативи и конкуренти на Google Sheets

10 алтернативни шаблона за график на проекта

Ако търсите специализирани шаблони за цялостно управление на проекти, готовите шаблони на ClickUp за управление на времевата линия на проектите могат да бъдат добра отправна точка.

Създадени на базата на пакета за управление на проекти на ClickUp, те разполагат с подробни функции, които могат да ви помогнат да проследявате и визуализирате времевата линия на вашия проект по различни начини, от Kanban табла и календари до диаграми на Гант.

Шаблон за времева линия на проекта ClickUp Project Timeline Whiteboard Template

Нека започнем с шаблона за времева линия на проекта ClickUp Project Timeline Whiteboard Template. Този шаблон може да бъде много удобен вариант, ако харесвате простотата на преместването на лепящи се бележки, за да пренареждате задачи и променяте крайни срокове, или ако имате проект с висока степен на непредвидимост и променящи се времеви линии.

Освен това, цветните лепящи се бележки са чудесен начин да проследявате напредъка на задачите.

Изтеглете този шаблон Получете обща представа за напредъка на проекта си с шаблона за времева линия на проекта ClickUp Project Timeline Whiteboard Template.

Ето как работи шаблона:

Хоризонтална ос : Представлява етапите или стъпките на проекта.

Вертикална ос: Показва времевата линия или продължителността на проекта.

Можете да използвате цветни блокове, за да визуализирате времето за конкретни дейности, и лепящи се бележки в същите цветове, за да подчертаете подробни задачи във всеки етап. След като сте финализирали задачите, можете да кликнете два пъти върху лепяща се бележка и да кликнете върху Задача , за да превърнете тази лепяща се бележка в задача. Много удобно, нали?

✨ Идеален за: Визуални мислители, които предпочитат гъвкавостта на белите дъски.

Шаблон за график на проекта ClickUp Gantt

Шаблонът за график на проекта ClickUp Gantt е за тези, които търсят шаблон, който ви позволява да визуализирате напредъка на проекта и да го сравните с първоначалния график.

Шаблонът предлага седмични, месечни и годишни изгледи и дори ви позволява да скриете уикендите от диаграмата, което го прави чудесен вариант за краткосрочни и дългосрочни проекти.

Изтеглете този шаблон Задайте етапи и проследявайте визуално напредъка им с шаблона за график на проекта ClickUp Gantt.

Шаблонът включва предварително създадени потребителски полета като:

Падащо меню с опции като „Стартиране“, „Планиране“, „Мониторинг“ и „Управление“, за да обозначите фазата на задачата.

Автоматична лента за напредък, показваща процента на завършеност на задачите.

Поле за формула, в което да отбележите продължителността на задачата (изчислена въз основа на началната и крайната дата)

Това ви помага да визуализирате напредъка на задачите спрямо крайните срокове. За да направите нещата още по-удобни, можете да коригирате продължителността на дадена задача, като я плъзнете върху диаграмата.

✨ Идеален за: Проектни мениджъри, които искат да визуализират напредъка на сложни проекти с взаимосвързани задачи.

Шаблон за график на маркетингов проект на ClickUp

Ако търсите структурирана рамка за планиране, организиране и проследяване на маркетингови инициативи, може да ви предложим да опитате шаблона за график на маркетингови проекти на ClickUp. Този шаблон предлага три изгледа:

Изглед на времевата линия за тримесечно планиране

Изглед на тръбопровода за проследяване на състоянието на проекта

Изглед „Капацитет на маркетинговите лийдове“ за проследяване на натоварването

Изтеглете този шаблон Групирайте маркетинговите проекти по месеци и тримесечия с шаблона за график на маркетингови проекти на ClickUp.

Той също така разполага с персонализирани полета за:

Посочете усилията, необходими за изпълнението на дадена задача.

Оценете бюджета, необходим за завършване на дадена дейност

Проследявайте действителните разходи, необходими за дадена дейност.

Освен това можете да изчислите разликата в бюджета с помощта на формулите на ClickUp.

✨ Идеален за: Маркетинг екипи, които искат да управляват времето и бюджета на проектите си.

Шаблонът за времева линия на ClickUp, който може да се попълва

Шаблонът за времева линия на ClickUp е чудесна отправна точка за тези, които искат да започнат веднага. Той предоставя предварително структурирана рамка, така че всичко, което трябва да направите, е да добавите задачите си, за да започнете.

Този шаблон е разделен на две части: график вляво и списък със задачи вдясно. За да зададете началната и крайната дата на дадена задача, преместете я с плъзгане и пускане върху графика. Шаблонът автоматично ще актуализира фазата и продължителността на задачата.

Изтеглете този шаблон Създайте график за съществуващите си задачи и събития с шаблона за попълване на график на ClickUp.

Това е чудесен шаблон за екипи, които имат списък със задачи, но искат да „попълнят“ график. Проектните мениджъри могат също да помолят екипа си да добави всички задачи в ClickUp и след това да използва този шаблон, за да планира натоварването на екипа.

Тъй като този шаблон включва изглед на натоварването, можете да планирате натоварването на екипа си успоредно с времевата линия. Други изгледи включват:

Диаграма на Гант за визуализиране на напредъка

Kanban изглед за групиране на задачите по статус

Основен списък за преглед на всички ваши задачи

Това го прави идеалния шаблон за управление на вашите проекти, натоварване и графици от едно място.

✨ Идеален за: Екипи, които искат да създадат график на проекта и да разпределят ресурси за съществуващи задачи.

Шаблон за времева линия на ClickUp

Шаблонът ClickUp Timeline Whiteboard е изключително лесен за използване и ви позволява да проследявате проектите си на месечна база. Шаблонът предлага два вида изглед:

Месечен изглед, за да подчертаете месечния напредък на проекта и важните етапи

Годишен преглед, за да подчертаете годишния напредък на проекта и важните етапи

Изтеглете този шаблон Добавете бързи снимки на важни моменти от личния си проект с шаблона за времева линия на ClickUp Timeline Whiteboard.

Простотата на този шаблон го прави идеален за лична употреба, като планиране на курсове, хобита или семейни проекти, а не за сложни, екипни проекти. Визуалният характер на бялата дъска също прави този шаблон подходящ за деца, ако планирате да работите по проект с децата си или да планирате тяхното образование.

✨ Идеален за: Проследяване на прости, дългосрочни лични или семейни проекти.

Шаблон за график на творчески проект на ClickUp

Търсите забавен и лесен за ползване шаблон за график, с който да следите творческите си проекти? Шаблонът за график на творчески проекти на ClickUp е създаден специално за вас. Този шаблон представлява проста презентация на бяла дъска и ви позволява да използвате забавни форми, за да планирате графика на проекта си, и реални изображения на трофеи, за да отпразнувате постигнатите успехи.

Изтеглете този шаблон Планирайте и следете творческите проекти с шаблона за график на творчески проекти на ClickUp.

Този шаблон не съдържа строги правила или рамки. Можете да добавите свои шаблони – за месец или за година – и статуса на вашите проекти. Тъй като това е бяла дъска, можете да добавите други фигури и свързващи елементи, за да разделите по-големите задачи на по-малки или да добавите бележки.

По принцип, той може да бъде толкова прост или подробен, колкото искате.

✨ Идеални за: Планиране на творчески проекти без строги срокове

Шаблон за график на проекта за внедряване на софтуера ClickUp

Просто казано, планът за внедряване на софтуер е планът, който се изготвя, преди да преминете към самия процес на разработване на софтуера. Тук създавате цялостен план за пускането на софтуера на пазара – от проучване на пазара и създаване на прототип до разработване и маркетинг.

И тук е мястото, където шаблонът за график на проекта за внедряване на софтуера ClickUp може да ви помогне – като ви гарантира, че всички карти са на мястото си, преди да пристъпите към самата работа.

Изтеглете този шаблон Планирайте и проследявайте резултатите от внедряването по фази с шаблона за график на проекта за внедряване на софтуер на ClickUp.

Този шаблон се състои от три секции (или изгледа):

Rollout Plan View е бяла дъска, на която можете да обсъждате плана за проекта си.

Rollout Deliverables View е основен списък с всички задачи, свързани с пускането на вашия софтуер.

Rollout Process View е Kanban Board, с който можете да групирате резултатите си по статус (или фаза).

Ако предпочитате, можете да създадете и други изгледи, като табло или диаграма на Гант, за да визуализирате напредъка на плана си за внедряване на софтуера.

✨ Идеален за: ИТ компании, които планират да пуснат на пазара нов софтуер.

Шаблон за пътна карта на проекта ClickUp

Шаблонът за пътна карта на проекта ClickUp е предназначен за екипи за разработка на продукти, които планират нови версии на тримесечна база. С този шаблон можете да планирате предстоящи версии на функции по тримесечия и да планирате бюджета, натоварването на екипа и приоритетите си. Това е едно гише за продуктовите мениджъри, където могат да следят пътните карти на функциите.

Изтеглете този шаблон Създавайте тримесечни планове за проекти с шаблона за пътна карта на проекта ClickUp.

Шаблонът за пътна карта на проекта включва и пет различни изгледа за различни случаи на употреба:

Изглед на списък : за организиране и приоритизиране на задачите в линеен списъчен формат

Изглед на натоварването : за да следите капацитета на екипа и разпределението на натоварването

Календарно представяне : за визуализиране на крайни срокове и важни етапи в календар

Gantt View : За планиране и проследяване на времевите графики, етапите и зависимостите на проекта

Изглед на табло: За да визуализирате работните процеси и да проследявате статуса на таблото Kanban.

А ако сте гъвкав екип, можете да използвате и полетата за персонализиране, за да категоризирате задачите си по спринтове и да проследявате напредъка с точки за спринтове.

✨ Идеален за: Екипи за разработка на продукти, които планират пускането на нови функции на всеки три месеца.

Шаблон за бизнес план на ClickUp

Докато предишният шаблон за пътна карта беше специфичен за екипите за разработка на продукти, шаблонът за бизнес пътна карта на ClickUp може да се използва за изготвяне на времевата линия на всяка бизнес инициатива.

Типичен пример е персонализираното поле „Бизнес категория“, което можете да използвате, за да посочите кой отдел отговаря за дадена задача. Можете също да филтрирате времевата линия за всяка бизнес категория, така че екипите да имат представа само за своите отговорности, без да се претоварват с всички задачи.

Изтеглете този шаблон Категоризирайте пътните карти на вашия проект по екипи с шаблона за бизнес пътна карта на ClickUp.

Този шаблон предлага и няколко изгледа, включително:

Месечна диаграма на Гант: За визуализиране и проследяване на времевата рамка на проекта всеки месец

Тримесечен преглед: За да получите обща представа за всички инициативи през тримесечието, независимо от отдела

Стратегически цели: Групирайте задачите според техните общи цели за по-добро съгласуване и приоритизиране.

Можете също да създадете зависимости между задачите и да ги визуализирате на диаграмата на Гант, което е изключително полезна функция за междуотделни проекти с множество взаимосвързани задачи.

✨ Идеален за: Малки и средни предприятия, които търсят универсален инструмент за проследяване на проекти.

Простият шаблон на ClickUp за диаграма на Гант

Накрая, имаме шаблона ClickUp Simple Gantt, полезен инструмент за планиране на времевата рамка на проектите и проактивно идентифициране и разрешаване на зависимости чрез визуализиране на взаимоотношенията между задачите.

Например, ако задача Б зависи от завършването на задача А, диаграмата на Гант ще покаже ясно тази връзка с помощта на свързващ елемент. Така че, ако задача А се забави, ще трябва да актуализирате времевата линия на проекта си, за да отчетете забавянето както в задача А, така и в задача Б.

Изтеглете този шаблон Следете задачите, зависимостите и етапите с шаблона ClickUp Simple Gantt.

Просто начертайте задачите, подзадачите и зависимостите на проекта в изгледа „План на проекта“. Изгледът „Gantt на проекта“ ще актуализира автоматично всички ваши задачи.

Когато маркирате задача или подзадача като изпълнена в изгледа „План на проекта“, вашата диаграма на Гант автоматично ще проследява нейния напредък. Този шаблон ви помага да визуализирате напредъка и зависимостите на проекта в реално време, без да се налага да полагате допълнителни усилия.

✨ Идеален за: Ръководители на екипи, които искат да проследяват графиците на проектите и препятствията в диаграма на Гант.

Останете в контрол над времевите графики на вашите проекти с ClickUp

Специализираният инструмент е винаги по-добър от универсалния. Получавате повече функции и е по-лесно да ги персонализирате, за да съответстват на вашите системи.

Софтуерът за управление на проекти, като ClickUp, предлага набор от функции, създадени да оптимизират работните процеси по проектите, независимо от рамката или системата за управление на проекти, която използвате. Функции като управление на задачи, диаграми на Гант, проследяване на цели и други могат да ви помогнат да планирате, организирате и проследявате проектите си ефективно и в сътрудничество с другите.

Така че, ако искате да улесните управлението на проекти, регистрирайте се безплатно в ClickUp и започнете веднага.