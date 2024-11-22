Топ 10 алтернативи на Kindle Scribe, които да опитате

Днес записването на бележки може да се извършва с помощта на цифрови бележници. И има цяла поредица от тях на разположение.

Всъщност, с прогнозата, че пазарът на цифрови бележници ще достигне 3,82 милиарда долара до 2030 г., броят на опциите може да изглежда прекалено голям. Въпреки че Kindle Scribe е завладял пазара, реших да проуча някои алтернативи.

След обширни проучвания и практически тестове с моя екип, съставих списък с 10 изключителни инструмента за водене на бележки, които се открояват. Всеки инструмент поддържа ефективни стратегии за водене на бележки, помагайки ви да запазите информацията и да останете организирани, което в крайна сметка повишава производителността.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Kindle Scribe?

Независимо дали четете, рисувате или предимно си водите бележки, има устройство, което е най-подходящо за всяка задача. Изборът се състои в разбирането и балансирането на това, от което се нуждаете най-много – нещо, което лесно може да се интегрира с вашите съществуващи инструменти, като същевременно осигурява солидно преживяване при воденето на бележки.

Устройства като reMarkable 2 или Kobo Elipsa се открояват, но изборът в крайна сметка зависи от вашите индивидуални нужди.

Ето какво ми се стори най-важно при търсенето на подходяща алтернатива:

Основно приложение: Искате ли устройство за четене, рисуване или водене на бележки? Отговорът на този въпрос е основата за вашия избор.

Съвместимост: Проверете дали устройството работи добре с предпочитаните от вас приложения или облачни услуги.

Качество на дисплея: Високата резолюция и размерът на екрана са важни, особено ако работите с подробно съдържание.

Живот на батерията: Да имате устройство, което издържа цял ден без постоянно презареждане, е голямо предимство.

Леснота на употреба: Интуитивният софтуер и лесните за употреба интерфейси могат да направят голяма разлика в производителността.

Тези съображения ми помогнаха да се фокусирам върху най-добрите таблети с e-ink.

10-те най-добри алтернативи на Kindle Scribe, които можете да използвате

Сега, когато знаем какво да търсим в инструментите за водене на бележки, нека разгледаме някои опции, които отговарят на различни стилове на работа и избор на начин на живот. Ето 10 инструмента, всеки от които може да бъде чудесна алтернатива на Kindle Scribe.

1. reMarkable 2 (Най-добър за минималистично писане без разсейване)

чрез reMarkable 2

Ако търсите просто и фокусирано преживяване при писане, този четец на електронни книги ще ви впечатли. Той е като мост между традиционната хартия и цифровото удобство.

Макар да не предлага всички екстри на другите електронни четци, той е идеален за тези, които искат да четат графични романи и да записват мислите си. Можех да правя всичко това без да се разсейвам, тъй като никакви известия или сигнали от приложения не прекъсваха концентрацията ми.

Най-добрите функции на reMarkable 2

Преобразува ръчно написания текст в текстов, което ми беше полезно по време на мозъчна атака.

Синхронизира се автоматично с облака reMarkable, което прави бележките лесно достъпни на всичките ви устройства.

Предлага 47 вградени оформления на страници и лепящи се бележки, които ви помагат да подреждате работните и личните си бележки.

Ограничения на reMarkable 2

Можете да преглеждате файловете само след като са синхронизирани с други устройства – не можете да ги редактирате.

Има леко забавяне при писането с писалката, но след известно време свикнах с това.

Цени на reMarkable 2

Таблет: 379 долара

Прочетете също: 10 алтернативи на reMarkable 2 за водене на цифрови бележки

2. Onyx Boox Tab Ultra (най-добър за мултитаскинг с Android приложения)

чрез Onyx Boox Tab Ultra

Onyx Boox Tab Ultra е уникален хибрид и според мен е един от най-многофункционалните таблети с e-ink на пазара. Работи с Android, така че имам достъп до Google Play и мога да изтеглям приложения като имейл, браузъри и дори инструменти за продуктивност – нещо, което няма да намерите в повечето други таблети с e-ink.

Това е добър избор, ако търсите четец за електронни книги, който предлага нещо повече от просто четене или водене на бележки.

Най-добрите характеристики на Onyx Boox Tab Ultra

Сканира документи с вградена камера

Работете с различни файлови формати, включително PDF, EPUB и MOBI. Тази гъвкавост ви позволява да импортирате и добавяте бележки към различни типове документи, като ви дава достъп до вашите бележки от различни източници.

Извършвайте няколко задачи едновременно, като използвате две приложения едновременно

Ограничения на Onyx Boox Tab Ultra

Задачите, свързани с въвеждане на текст, понякога могат да забавят работата, особено при интензивно използване, като например редактиране на документи.

Изразходва батерията по-бързо в сравнение с други таблети с e-ink дисплей поради мултитаскинг възможностите си.

Цени на Onyx Boox Tab Ultra

Начална цена: 649 долара

3. Kobo Elipsa 2E (Най-добър екологичен дизайн)

чрез Kobo Elipsa 2E

Когато тествах Kobo Elipsa 2E, едно от първите неща, които привлякоха вниманието ми, беше акцентът върху устойчивостта. Устройството е изработено от 85% рециклирана пластмаса, което веднага привлича екологично съзнателни потребители като мен.

Таблетът с e-ink дисплей има 10,3-инчов екран, който работи добре като е-четец и устройство за водене на бележки.

Въпреки че резолюцията на екрана (227 PPI) не е толкова висока като тази на други четци за електронни книги, като Kindle Scribe, тя си върши работата.

Най-добрите характеристики на Kobo Elipsa 2E

Четете, пишете и рисувайте на просторния 10,3-инчов сензорен дисплей.

Регулирайте яркостта и цветната температура за по-удобно четене.

Използвайте преобразуване на ръчен текст в текстов и рисувайте или добавяйте бележки към документите си директно с помощта на онлайн лепящи се бележки.

Ограничения на Kobo Elipsa 2E

Понякога предизвиква нежелано прелистване на страници при бързо писане.

Дизайнът изглежда по-малко луксозен в сравнение с алтернативите с метална конструкция.

Цени на Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: 399,99 $ (включва Kobo Stylus 2 и SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Най-доброто леко устройство за водене на бележки)

чрез Fujitsu Quaderno A5

Когато за първи път изпробвах Fujitsu Quaderno A5, бях впечатлен от лекия му дизайн и тънкия профил. Това устройство е идеално за хора, които са постоянно в движение. С тегло само 240 грама, то е изключително лесно за пренасяне.

Таблетът с e-ink има 10,3-инчов дисплей, който осигурява удобно записване на бележки.

Това, което обаче се открояваше, беше естественото усещане при писане с устройството. То регулираше дебелината на линията в зависимост от силата, с която натисках, което го правеше много близко до писането на хартия.

Най-добрите характеристики на Fujitsu Quaderno A5

Изберете от персонализирани шаблони за хартия, включително линии, решетка и празни страници, които отговарят на различни стилове и нужди при водене на бележки.

Маркирайте, подчертавайте и добавяйте бележки с по-голяма прецизност, използвайки усъвършенствани функции за добавяне на бележки в PDF файлове и разпознаване на текст.

Добавете важни страници в бележките или документите си, за да имате незабавен достъп до критична информация.

Ограничения на Fujitsu Quaderno A5

Липсват по-разширени функции като преобразуване на ръчен текст в текстов

Устройството ви ограничава до вградените му функции, тъй като не поддържа приложения на трети страни.

Цени на Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: 499,99 $ (включен стилус)

5. iPad Pro (най-подходящ за разнообразна работа и консумация на медийно съдържание)

чрез Apple

iPad Pro е мултифункционално устройство. Той е една стъпка над традиционните таблети с e-ink, защото предлага много повече – не само записване на бележки. Мога да рисувам, да редактирам видеоклипове и бързо да превключвам между приложения за работа и забавление.

Най-добрите функции на iPad Pro

Управлявайте лесно воденето на бележки, рисуването и професионалните задачи.

Насладете се на почти нулева латентност с безупречно преобразуване на ръкописния текст в печатен.

Насладете се на ярък и детайлен дисплей, идеален за четене, писане и дизайн.

Достъп до хиляди приложения за водене на бележки, продуктивност и творчество

Ограничения на iPad Pro

Една от най-скъпите опции, особено с аксесоари като Apple Pencil и Magic Keyboard.

При интензивна употреба животът на батерията може да се изчерпи по-бързо от този на специализиран таблет с e-ink дисплей.

Цени на iPad Pro

11-инчов iPad Pro: Цена от 999 долара

12. 9-инчов iPad Pro: Цена от 1299 долара

6. MeeBook (най-подходящ за потребители с ограничен бюджет)

чрез Meebook

Когато тествах MeeBook, бях изненадан колко много функции предлага устройство в тази ценова категория. Това е чудесна алтернатива, ако търсите нещо достъпно, без да правите компромиси с основните функции.

10,3-инчовият дисплей на MeeBook осигурява плавно записване на бележки, особено когато се използва заедно със стилуса.

Макар да не предлага същото усещане за лукс и усъвършенствани функции като устройствата iPad Pro или reMarkable 2, то е надеждно средство, ако основната ви нужда е да си водите цифрови бележки.

Най-добрите функции на MeeBook

Маркирайте и запазвайте промените в PDF файловете лесно

Организирайте бележките и документите си, без да се налага да използвате приложения на трети страни.

Достъпвайте бележките си от различни устройства, защото те винаги са архивирани и актуализирани.

Ограничения на MeeBook

Не позволява използването на приложения на трети страни, което може да ограничи допълнителната функционалност.

Липсват разширени функции като преобразуване на ръчен текст в текстов, което може да ограничи полезността му за професионални потребители.

Цени на MeeBook

MeeBook P10 Pro: 295,83 долара (включва стилус)

7. Supernote (Най-доброто за писатели)

чрез Supernote

Ако цените гладкото и практично писане, Supernote е вашето решение.

Най-забележителната му характеристика е самовъзстановяващият се екран – гладката повърхност ви дава усещането, че пишете на хартия, а всички драскотини изчезват в рамките на 24 часа. Екранът не е толкова отзивчив като този на iPad Pro, но е достатъчен за ежедневно водене на бележки.

Най-добрите функции на Supernote

Насладете се на продължителна употреба с това устройство, тъй като то работи седмици наред с едно зареждане.

Вземайте бележки в специална среда за писане без разсейващи фактори като известия, социални медии или реклами.

Синхронизирайте с облачни услуги като Dropbox и OneDrive за лесен достъп до бележките.

Ограничения на Supernote

Ограничени до вградените функции, така че няма достъп до допълнителен софтуер.

Екранът се обновява малко по-бавно в сравнение с други устройства, което може да забави леко навигацията.

Цени на Supernote

Supernote: 299 долара

8. MobiScribe (най-добър за персонализиране)

чрез MobiScribe

MobiScribe е идеален спътник за пътуване за всеки, който се нуждае от леко, преносимо устройство за водене на бележки. Аз оценявам неговия компактен дизайн – той е достатъчно малък, за да се побере в чанта, и изключително лесен за носене.

Софтуерът MobiScribe Origin ви позволява да персонализирате още повече вашия опит в записването на бележки, като настройвате видовете писалки и организирате документите в папки.

Най-добрите функции на MobiScribe

Записвайте бележки и ги преобразувайте бързо в текст с функцията за разпознаване на ръчен текст.

Използвайте ги без напрежение за очите и се насладете на усещането за хартия с е-инк дисплей.

Синхронизирайте с Google Drive и Dropbox, за да запазвате и споделяте файлове.

Насладете се на няколко дни употреба с едно зареждане.

Ограничения на MobiScribe

Няма поддръжка на приложения на трети страни за напреднали случаи на употреба.

Бавна скорост на обновяване при навигация в по-големи документи или PDF файлове

Цени на MobiScribe

MobiScribe Origin: 269 долара

9. Rocketbook (Най-добър в категорията на многократно използваемите бележници)

чрез Rocketbook

Rocketbook се отличава с дизайна си за многократна употреба; можете да пишете бележките си със специален химикал и да изтривате страниците с влажна кърпа, когато приключите. Тази функция може да промени изцяло живота на някой, който води много бележки и хаби хартия.

Rocketbook има страници с точкова мрежа, които дават гъвкавост да пишете, рисувате или създавате диаграми.

Най-добрите функции на Rocketbook

Използвайте интелигентните му възможности за сканиране, за да записвате и организирате лесно ръчно написани бележки.

Изберете от различни шаблони за страници, като линии, графики и празни страници, както и специализирани шаблони за списъци със задачи, планиращи и други.

Организирайте лесно ръчно написаните си бележки онлайн, като използвате персонализирани QR кодове: това е като да имате онлайн лепящи се бележки

Ограничения на Rocketbook

Ограничено усещане при писане в сравнение със специализиран таблет с e-ink

Изисква специални писалки, които може да не осигуряват най-гладко писане, като писалката на Kindle Scribe.

Цени на Rocketbook

Rocketbook: 34 долара (включва химикал и кърпа от микрофибър)

10. Sony DPT-RP1 (Най-добър за професионалисти в областта на научните изследвания)

След като тествах Sony DPT-RP1, осъзнах, че той е предназначен за специфична аудитория – тези, които редовно работят с PDF файлове и големи документи.

Този таблет с e-ink има 13,3-инчов e-ink екран, което го прави един от най-големите на пазара. Този размер е истинско предимство при четене на подробни доклади или академични статии. Не е необходимо да увеличавате или превъртате толкова често, особено в сравнение с по-малките устройства с e-ink като Rocketbook или MobiScribe.

Най-добрите характеристики на Sony DPT-RP1

Пишете безпроблемно с най-модерната технология за стилуси

Настройте персонализирани преки пътища за често използвани функции, като достъп до конкретни шаблони или инструменти.

Преглеждайте два документа едновременно с помощта на функцията за разделен екран. Водете бележки, докато се позовавате на друг документ, или сравнявайте две бележки.

Ограничения на Sony DPT-RP1

Поддържа предимно PDF файлове и не работи добре с други типове документи.

Липсва поддръжка за приложения на трети страни или по-надеждни функции за водене на бележки.

Цени на Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: 599 долара (стандартен модел)

Макар да не е цифрово устройство за бележки, ClickUp се отличава в областта на цифровото водене на бележки, ако търсите гъвкаво решение, което безпроблемно интегрира задачи и бележки.

ClickUp комбинира воденето на бележки с надеждно управление на задачите, което го прави идеален не само за записване на идеи. Можете да пишете и създавате бележки в структуриран и свободен стил.

Разгледайте някои от функциите на ClickUp, които го правят професионалист в създаването на цифрови бележки.

ClickUp Notepad: Прост, бърз и достъпен

Започнете с ClickUp Notepad Организирайте и водете бележки с ClickUp Notepad

ClickUp Notepad е най-доброто леко решение за бързо записване на мисли, без да се отваря цял документ или приложение.

Това, което веднага прави впечатление, е колко е бърз и достъпен. Мога да отворя бележника от всяко устройство – настолен компютър или мобилен телефон – и той се синхронизира незабавно. Това безпроблемно преживяване ми позволява да поддържам ритъма си, дори когато преминавам от едно устройство на друго. Харесвам простотата на ClickUp Notepad.

Той не е претоварен с функции, което го прави идеален за моментите, в които трябва да запиша бърза идея или да си направя списък със задачи.

Оценявам и интеграцията му в по-голямата екосистема ClickUp. Щом си запиша бележка, мога бързо да я превърна в задача или действие. Това е идеално за поддържане на реда, без да са необходими множество приложения или платформи.

Преди живеех според написаните си бележки, но след два дни оценяване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен .

Преди живеех според написаните си бележки, но след два дни оценяване на ClickUp разбрах, че това е решението за мен .

ClickUp Docs: Централен хъб за всички нужди, свързани с воденето на бележки

Вземайте бележки и сътрудничейте лесно с екипа си с ClickUp Docs.

ClickUp Docs е моят избор за по-подробно водене на бележки. Опитайте го, когато имате нужда от място, където да организирате бележки от срещи, идеи за проекти и дори сесии за мозъчна атака. Това, което ще ви впечатли, е лекотата, с която се създават структурирани документи, които не са просто статични бележки, а са интерактивни. Можете незабавно да свържете задачи, да вградите документи и да ги споделите с екипа си.

Едно от най-значителните предимства на ClickUp Docs е сътрудничеството. За разлика от други инструменти за водене на бележки, мога да каня членовете на екипа да редактират, коментират и доразвиват идеи директно в документа. Това е като да имаш работно пространство на живо, където идеите се развиват в реално време.

И тъй като ClickUp Docs се интегрира напълно с другите функции на ClickUp, мога да задавам задачи за действие директно от документа, превръщайки дискусиите в конкретни задачи. Тази функция прави работния ми процес много по-гладък.

ClickUp Brain: Водете бележки по-бързо и по-умно

Записвайте всичките си постижения с ClickUp Brain.

Всеки, който е скептичен към използването на изкуствен интелект за водене на бележки, трябва да опита ClickUp Brain. Инструментът за писане с изкуствен интелект на ClickUp може да ви помогне с всичко – от обобщаване на дълги бележки до предложения за организиране на съдържанието.

Когато съм в краен срок, ClickUp Brain ми помага да ускоря нещата, като пише чернови или подрежда бележките ми в нещо по-структурирано.

Това, което най-много харесвам в ClickUp Brain, е колко интуитивен е. Например, ако си водя бележки от среща, мога да помоля инструмента да обобщи ключовите точки или да генерира действия, които трябва да се предприемат въз основа на дискусията. И тъй като той е тясно интегриран с ClickUp, той синтезира информацията от моите задачи, файлове и бележки. В резултат на това ClickUp Brain адаптира всичките си отговори, за да отговарят на моите нужди.

Шаблон за ежедневни бележки на ClickUp

Получете безплатен шаблон Водете бележки и поддържайте висока продуктивност с шаблона за ежедневни бележки на ClickUp.

Когато за първи път открих шаблона ClickUp Daily Notes, не осъзнавах колко ще опрости деня ми. Този шаблон за водене на бележки ми помогна да организирам всичко на едно място. Той не е просто място, където да си записвате бележки – той е проектиран да структурира деня ви, за да можете да останете фокусирани и продуктивни.

Ето как ми помогна шаблона:

Структурира деня ми: Разделя деня ми на управляеми части и предоставя пространство за размисъл върху постиженията ми в края на деня.

Управление на задачи и приоритети: Позволява ми да проследявам важни и спешни задачи, като ги категоризирам по приоритет.

Персонализирано оформление: Разполага с ясен, лесен за следване формат, който мога да настроя според моя работен процес, включително раздели за мозъчна атака и Разполага с ясен, лесен за следване формат, който мога да настроя според моя работен процес, включително раздели за мозъчна атака и бележки от срещи

Повишава производителността: Централизира всичките ми ежедневни нужди на едно място, което значително повишава общата ми производителност.

ClickUp, най-доброто приложение за водене на бележки за вашите задачи

След като проучих и оцених различни алтернативи на Kindle Scribe, получих ценна информация за разнообразните опции за подобряване на воденето на бележки и продуктивността. Всеки инструмент за водене на бележки предлага уникални функции и предимства, които отговарят на конкретни нужди, което прави избора на подходящия за вас доста лесен.

Междувременно, като човек, който цени ефективността и безпроблемната продуктивност, силно препоръчвам да използвате ClickUp като приложение за водене на бележки. Разнообразните му функции и добре интегрирани възможности го правят отличен избор за всеки, който иска да подобри работния си процес.

Регистрирайте се в ClickUp, за да се насладите на една всеобхватна платформа, която позволява ефективно управление на проекти, управление на задачи, лесно водене на бележки и безупречно сътрудничество.