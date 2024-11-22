Как да напишете убедителни препоръки в LinkedIn (+примери)

Много от нас са имали удоволствието да работят с фантастични колеги, шефове и служители, които бихме искали да препоръчаме в LinkedIn (или където и да е, всъщност).

Но да седнете и да напишете тази препоръка не винаги е лесно. Как да направите контакта си да се открои, като същевременно запазите автентичността му? Трябва ли да изброите всичките му невероятни умения или да бъдете кратки и лаконични?

Разделихме задачата за писане на препоръка в LinkedIn на осем прости стъпки, които можете да изпълните за около пет минути (ако използвате подходящия инструмент – повече за това по-късно). Така че следващия път, когато ви помолят да препоръчате някого, следвайте нашите съвети за създаване на съобщение, което ще даде тласък на кариерата на вашия колега – и в замяна ще ви донесе добра карма.

И като бонус, сме включили няколко чудесни примера за препоръки в LinkedIn!

Какво е препоръка в LinkedIn?

Препоръката в LinkedIn е начин един професионалист да се застъпи за друг, като подчертае неговите умения, работна етика или опит от съвместната им работа.

Това е прост, но ефективен начин за колеги, клиенти или мениджъри да подкрепят уменията на даден човек, като същевременно придават на профила му допълнително предимство, за да привлече вниманието на потенциални работодатели или клиенти.

Тези препоръки се появяват директно в LinkedIn профила на получателя и подчертават качества, които може да не фигурират в автобиографията. Независимо дали се отнасят до меки умения като работа в екип и комуникация в екип или конкретни технически таланти, тези препоръки помагат за изграждането на доверие и авторитет в професионалната мрежа. Това е особено полезно, когато хората се опитват да променят кариерата си или да върнат професионалния си живот в правилната посока.

Какви са ползите от препоръките в LinkedIn?

Написването на препоръка в LinkedIn помага както на лицето, което препоръчвате, така и на вас самите. Как? Нека разберем.

Повишава тяхната и вашата надеждност

Когато казвате нещо като: „Сара увеличи разпознаваемостта на нашата марка с 40% само за шест месеца“, вие подкрепяте нейните умения с реални цифри, което я прави по-достоверна за потенциалните работодатели.

В същото време, даването на обмислена препоръка повишава вашата кредибилност. То показва, че цените работата на другите и оценявате техните силни страни. Бъдещите клиенти или работодатели могат да видят, че сте човек, който не само постига резултати, но и признава добрата работа на другите.

Изгражда вашата мрежа и оформя вашата лична марка

Когато давате или получавате препоръка, това може да укрепи взаимоотношенията и да отвори нови възможности. Представете си, че сте написали препоръка за бивш колега. Няколко месеца по-късно той ви запознава с вицепрезидента на голяма технологична компания – възможност, която не сте очаквали.

Препоръките също играят ключова роля в изграждането на вашата лична марка. Когато препоръчате някого като г-н А, неговите контакти вероятно ще забележат вашия профил, което ще повиши вашата видимост.

Препоръките в LinkedIn са нещо повече от просто одобрение; те предоставят реални примери за уменията на даден човек в действие.

Например, представете си, че един колега е написал:

Уменията на Ейми за анализ на данни са изключителни. Тя използва сегментиране на пазара, за да идентифицира нова целева демографска група, което доведе до 25% увеличение на конверсиите.

Това дава конкретно доказателство за експертния опит на Ейми и стойността, която тя носи.

Освен това, вашата препоръка се отразява и на вас. Като признавате приноса на някого, показвате, че знаете как изглежда качествената работа. Това не само потвърждава неговите способности, но и ви позиционира като експерт във вашата област.

Това ви прави по-видими и им дава предимство при търсенето на работа.

Профилите с препоръки обикновено се класират по-високо в резултатите от търсенето. Това означава, че се появяват по-често, когато работодателите търсят кандидати за конкретна позиция.

Освен това, когато дадете препоръка като известен лидер в бранша, който хвали уменията на получателя, това му дава предимство пред другите кандидати.

Как да напишете ефективна препоръка в LinkedIn

Колкото и да звучи просто, препоръките в LinkedIn могат да бъдат малко трудни за написване. За какви качества да говорите? Да споменете ли вашите квалификации, за да звучите достоверно? Колко дълго трябва да бъде?

Ето стъпка по стъпка ръководство, което ще отговори на всичките ви въпроси.

1. Намерете инструмент, който да ви помогне да напишете и управлявате препоръките си в LinkedIn

Ако искате да пишете висококачествени, персонализирани препоръки без проблеми, подходящият софтуер е от решаващо значение. Затова намерете инструмент, който да ви помогне да направите това.

Искате нещо, което е лесно за използване, има шаблони или AI, които помагат при писането, позволява ви да поддържате всичко организирано и работи добре с платформи като LinkedIn.

Възползвайте се от функциите за управление на документи на ClickUp, за да управлявате препоръките си на едно място.

Напишете и запазете препоръките си в LinkedIn в документи за управление на проекти.

Напишете и запазете препоръките си в LinkedIn в ClickUp Docs.

AI асистенти могат да коригират и усъвършенстват стила и тона на писането ви, докато създавате препоръки в LinkedIn.

AI асистенти могат да направят вашите препоръки да се открояват от останалите:

Това, което наистина отличава ClickUp, е неговият AI асистент, ClickUp Brain. Ето как той може да направи вашите препоръки да се открояват от останалите:

Генерира идеи и предлага ключови точки , които да включите, въз основа на ролята и отрасъла на лицето.

Подобрява езика , като препоръчва думи и изрази, които правят препоръката ви по-впечатляваща.

Помага ви да анализирате контекста , който предоставяте, и да го персонализирате , като подчертаете конкретни умения и постижения.

Коригира и усъвършенства тона, като се уверява, че звучи професионално, но и лично.

Организирайте структурата на препоръката си, за да постигнете максимален ефект, като се уверите, че сте обхванат всички съществени елементи.

Лесно се справя с писането на множество препоръки, като ги персонализира и поддържа постоянното им качество.

2. Започнете с положителна нотка с впечатляваща встъпителна фраза

След като сте избрали подходящия инструмент, е време да започнете да пишете. Най-добрият начин да започнете е с изречение, което привлича вниманието и кара хората да искат да продължат да четат. В края на краищата, искате мениджърите по наемане на персонал да го прочетат, нали?

Силно начало:

Привлича вниманието и прави препоръката ви да се откроява

Създава положителен, професионален тон за всичко, което следва

Пробужда любопитство , като кара читателя да иска да научи повече за лицето

Дайте малко контекст, като бързо установите вашата връзка с тях.

Въпреки това, не трябва да прекалявате. Началото трябва да бъде впечатляващо, но все пак да изглежда искрено и професионално. Избягвайте преувеличенията и неформалния език, които могат да намалят достоверността на препоръката.

📌Пример: „През 15-те години, в които ръководя технически екипи, рядко съм срещал човек, който да решава проблеми по толкова иновативен и решителен начин като Сара. “

Тази препоръка веднага показва опита и авторитета на препоръчващия, като същевременно подчертава изключителните умения на Сара.

Или можете да изберете нещо по-пряко и ясно, като например:

„Ако търсите маркетинг стратег, който превръща данните в полезни идеи, Джон е вашият човек. “

3. След това опишете работните си отношения с лицето, което препоръчвате.

„Откъде познавате този човек и защо точно вие го препоръчвате?“

Това е следващото, което читателят ще се запита.

Когато описвате откъде познавате лицето, не само показвате, че сте достоверен, но и давате на читателя по-добра представа за гледната ви точка. Това придава тежест на препоръката ви и я прави по-искрена.

Можете да напишете нещо като:

„Имах удоволствието да работя с Ема в продължение на три години, когато тя беше главен UX дизайнер в моя екип в TechInnovate Inc. “

Той накратко обобщава колко дълго сте работили заедно и каква е била нейната роля, като дава на читателя ясна представа за вашите професионални отношения.

Или:

„Като пряк ръководител на Джон в Global Marketing Solutions от 2020 до 2023 г., наблюдавах как той се развива от младши копирайтър до ръководител на екип, управляващ най-важните ни клиенти. “

Това не само обяснява връзката ви, но и подчертава развитието на Джон, добавяйки повече дълбочина към препоръката ви и ви помага да преминете плавно към следващата част.

4. Опишете накратко как лицето се е справило със своята роля и отговорности

В тази секция разкажете на читателя точно какво е направил човекът и колко добре се е справил. Подчертайте важни моменти като:

Основните отговорности, които са поели

Всички допълнителни роли, в които са участвали, или „шапки“, които са носили

Оценка на цялостното им представяне

Ето един добър пример, който можете да разгледате: „Като наш старши проектен мениджър, Сара успешно управляваше няколко проекта с висока степен на напрежение, като винаги ги изпълняваше преди срока и под бюджета. Тя поддържаше 98% степен на навременното изпълнение на задачите, като ръководеше екипи от до 15 души и подобряваше процеса на управление на проектите в компанията. “

5. Подчертайте впечатляващите умения, които сте видели с очите си

Разбира се, човекът, когото препоръчвате, е умен и талантлив, но какво наистина го прави изключителен?

Вместо да посочвате очевидното, се съсредоточете върху 1-2 ключови умения, които наистина ги отличават. Помислете за това, в което са по-добри от всички останали, и фокусирайте препоръката си върху това.

Например, ако вашият бивш изпълнителен асистент кандидатства за мениджърска позиция, можете да подчертаете опита му в ръководенето на доброволци, което е по-релевантно, отколкото просто да говорите за организационните му умения.

Преди да започнете да пишете, е добре да се консултирате с колегите си и да разберете дали искат да обсъдите конкретни роли. По този начин препоръката не само отразява тяхната реална работа, но и съответства на кариерните им цели, което я прави по-впечатляваща и запомняща се.

6. Споменете ключово постижение, което е оказало значително влияние върху вашия бизнес

Сега е време да разкриете най-важното: едното постижение или принос с максимално въздействие.

Това може да бъде всичко – от ръководене на успешен проект до подобряване на процеси или постигане на важни резултати. Ако се фокусирате върху едно изключително постижение, препоръката ви ще бъде по-силна.

Например: „По време на пускането на нашия продукт Емили ръководеше маркетинговия екип и създаде кампания, която увеличи продажбите ни с 30% само за два месеца. Нейното стратегическо планиране и внимание към детайлите бяха решаващи за пускането на продукта. “

7. Добавете личен щрих

Следващата стъпка е да добавите личен отпечатък към препоръката си.

Това е вашата възможност да споделите как е да се работи с този човек и да дадете представа за неговата личност. Просто не забравяйте да имате предвид аудиторията си – това, което може да е забавно сред приятели, може да предизвика учудване у бъдещи работодатели!

Личното послание може да помогне на екипа по набиране на персонал да разбере, че този човек не само е способен, но и е удоволствие да се работи с него.

Например, можете да кажете: „Работата с Марк винаги беше удоволствие; той лесно изграждаше отношения с екипа и поддържаше мотивацията им, дори при кратки срокове. “

Това дава представа за неговия характер, като същевременно подчертава стойността, която той носи на работното място.

8. Завършете с убедителна препоръка

Накрая, завършете препоръката си с кратка и директна заключителна фраза, която показва вашата силна подкрепа за лицето. Тук няма много какво да се прави; просто едно кратко изречение, което оставя трайно положително впечатление.

Нещо като това: „С удоволствие препоръчвам Джон за всяка позиция, която пожелае – той без съмнение ще бъде чудесно попълнение за всеки екип!“

Примери за препоръки в LinkedIn

Въпреки че току-що разгледахме подробно как да напишете такава, ето някои от най-добрите примери за препоръки в LinkedIn, от които можете да черпите вдъхновение:

1. За колега

Емили има невероятен талант да превръща сложни данни в практични идеи. Работим заедно като маркетингови анализатори в TechGrow от три години, като се занимаваме с някои големи проекти. Емили винаги полага допълнителни усилия, не само като анализира цифрите, но и като ги превръща в стратегии, които дават резултати. Това, което наистина я отличава, е нейната невероятна способност да забелязва тенденции, които другите може да пропуснат. Например, нейният анализ доведе до промяна в продукта, която увеличи приходите ни за четвъртото тримесечие с 30%! Хуморът и добротата на Емили правят работата с нея удоволствие – тя е тази, която поддържа връзката в екипа ни, особено когато нещата станат напрегнати. Всяка компания би била щастлива да я има и аз я препоръчвам безрезервно за всяка позиция, свързана с маркетинг, базиран на данни.

2. За вашия старши колега

Работата с Джон беше фантастично преживяване, от което научих много за стратегическото мислене. Като вицепрезидент по операциите в InnoTech, той ръководи нашия отдел през голяма цифрова трансформация. Това, което отличава Джон, е начинът, по който мотивира екипа си; той балансира дългосрочните цели с ежедневните задачи, като винаги е на разположение за подкрепа. Въвеждането на гъвкави методи от негова страна повиши производителността ни с 40% и подобри морала на екипа. Освен това, той е изключително достъпен. Въпреки високата си позиция, той е бил кариерен ментор за много от нас. Под неговото ръководство съм се развил повече, отколкото където и да е другаде, и всяка компания би била изключително щастлива да го има за лидер.

3. За мениджър

Управленският стил на Сара е наистина вдъхновяващ. Като проектен мениджър в BuildRight Solutions, тя с лекота се справи с най-трудните ни проекти през последните 18 месеца. Сара балансира безупречно множество задачи, изисквания на клиенти и динамиката в екипа. Тя винаги изважда най-доброто от всеки – знае как да съчетае задачите с силните страни на всеки човек, което води до 25% увеличение на навременното завършване на проектите. Дори спечелихме договор за целия град, когато тя ръководи проекта за обновяване на центъра, като се съобрази с бюджета и изпревари графика. Освен това, отличните й комуникативни умения и политиката на отворени врати я правят мениджър, с когото хората наистина обичат да работят. Силно я препоръчвам за всяка мениджърска позиция.

4. За специалист по човешки ресурси

Алекс е специалистът по човешки ресурси, за когото не сте знаели, че се нуждаете, докато не сте работили с него. Само за една година в GlobalTech той превърна нашия отдел по човешки ресурси в ключов фактор за растежа ни. Като мениджър по човешки ресурси той преобрази процеса ни на наемане, въведе програма за благосъстояние и ръководи усилията за разнообразие и приобщаване. Това, което отличава Алекс, е комбинацията от емпатия и решения, основани на данни. Новият му процес на назначаване на нови служители намали текучеството с 40%! Освен това, той кара всеки служител да се чувства чут и ценен, като се отнася с внимание към деликатни въпроси. Ако искате изключително полезен ръководител на отдел „Човешки ресурси“, който насърчава чудесна култура и постига резултати, Алекс е вашият човек!

5. За вашия шеф

Лиза е от онези лидери, които ви карат да се радвате, че идвате на работа всеки ден. Като главен изпълнителен директор на TechSpark, тя ни преведе през бърз растеж и промени в индустрията през последните четири години. Лиза не е само визионер, тя е и практична и знае как да свърши нещата. Нейната способност да балансира иновациите с практичността е забележителна. Бях неин мениджър, когато пуснахме на пазара нашия флагмански продукт за изкуствен интелект, и под нейното ръководство приходите ни се удвоиха за една нощ. Освен това тя насърчава положителна корпоративна култура, в която всеки се чувства ценен. От все сърце препоръчвам Лиза за всякакви ръководни позиции!

6. За студент

Жаждата на Джейк за знания и практичният му подход го отличават от останалите. Като негов ментор по време на летния стаж в DataDrive, видях как се справя с комплексни проекти за анализ на данни като професионалист, въпреки че е само студент в колежа. Той бързо се превърна в ключов член на екипа ни, допринасяйки с иновативни идеи, които повишиха ефективността на обработката на данни с 15%. Неговата способност да свързва теорията с практиката е впечатляваща. Финалният проект на Джейк – предсказвателен модел за отлив на клиенти – сега се използва в цялата компания. Освен това, ентусиазмът и уменията му за работа в екип го правят чудесен колега. Той е идеален за всяка позиция на анализатор на данни на начално ниво!

7. За клиент

Работата с Марк и неговия екип в GreenGrow беше един от най-важните моменти в моята кариера като консултант. През изминалата година им помогнах да оптимизират веригата си за доставки, а Марк беше невероятен клиент – с много ясни цели и отворен към нови идеи. Благодарение на неговото лидерство намалихме отпадъците с 30% и повишихме ефективността с 25%. Възхищавам се на далновидността на Марк; той винаги търси начини да въведе иновации. Ако обмисляте да си сътрудничите с GreenGrow, в лицето на Марк ще имате чудесен партньор. Горещо го препоръчвам!

8. За свободна практика

Роб е свободният разработчик , от който се нуждаете във вашия екип. През последните шест месеца той оказа огромно влияние върху нашия стартъп SnapSell с впечатляващите си умения за програмиране. Способността му да превръща сложни концепции във функционални характеристики промени изцяло играта за нас. Уеб приложението, което той разработи за пускането на нашия продукт, оптимизира потребителското преживяване и допринесе за 40% увеличение на регистрациите. Роб е проактивен в разработващите общности , винаги се държи в течение и е богат на идеи. Освен това е надежден и спазва сроковете без никакво усилие. Не мога да го препоръчам достатъчно – той е фантастичен технически партньор!

Съвети за искане на препоръка в LinkedIn

Обикновено хората не дават препоръки от себе си, което означава, че ако имате нужда от такава, ще трябва да я поискате. Ето няколко съвета, които да имате предвид, когато го правите:

Изберете подходящите хора , тези, които познават добре работата ви и могат да говорят за вашите умения и постижения.

Когато се свържете с някого, споменете общи преживявания или проекти , за да направите молбата си по-специална.

Бъдете ясни относно целите си , независимо дали търсите работа, сменяте кариерата си, се стремите към професионално развитие или просто актуализирате профила си.

Напомнете им за конкретни проекти или постижения, които бихте искали да подчертаят.

Ако е подходящо, предложете да напишете препоръка и за тях.

Дайте им кратко резюме на вашата роля и основните ви постижения, за да им помогнете да започнат.

Помолете за препоръки веднага след като приключите успешен проект, когато работата ви е още свежа в съзнанието им.

