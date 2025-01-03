50 забавни вица за човешките ресурси, които ще развеселят атмосферата на работното място

Работните места могат да бъдат стресиращи. Амбициозните цели, наближаващите срокове и сложната динамика в екипа на работа могат да започнат да ви тежат с течение на времето. Но хуморът може да бъде перфектното противоотрова!

Независимо дали сте специалист по човешки ресурси или просто служител, който иска да се разсмее, тези вицове за човешките ресурси (внимавайте и за каламбурите, които карат очите да се обръщат!) могат да помогнат за разведряване на атмосферата, повишаване на морала, изграждане на връзки и дори подобряване на производителността.

Разгледайте тези забавни вицове за човешките ресурси и ги споделете с колегите си. 📢

Готови ли сте да се разсмеете?

50 вица за човешките ресурси, които ще добавят хумор на работното ви място

Положителната работна среда е от съществено значение за удовлетвореността и производителността на служителите.

Независимо дали добавяте вицове за разчупване на леда към виртуални дейности за изграждане на екип или просто искате да развеселите ежедневните си срещи, тези 50 вица за човешките ресурси ще свършат работа.

Вицове за разчупване на леда

Защо екипът по човешки ресурси донесе стълба на работа? За да достигне нови висоти в ангажираността на служителите. Пощенската ми кутия е толкова пълна, че не съм сигурен дали работя тук или просто сортирам спам. HR: „Търсим отговорен човек за тази работа.“ Кандидат: „Търсенето ви свършва тук! В предишната ми работа, когато нещо се объркваше, всички казваха, че аз съм отговорен!“ Защо новият служител донесе карта на интервюто за работа в отдел „Човешки ресурси“?Защото искаше да се ориентира сред всички трудни въпроси на отдела. Защо специалистите по човешки ресурси ходят в художествено училище? Защото са страхотни в очертаването на граници. Отделът по човешки ресурси ме помоли за три препоръки. Казах им, че ще ги насоча към моя терапевт, котарака ми и акаунта ми в Netflix. Какво каза мениджърът по човешки ресурси на календара?„Дните ти са преброени!“ Попитах мениджъра по човешки ресурси дали мога да получа повишение. Той отговори: „Разбира се! Към клиент.“ Новият служител на предишната ми работа попита: „Има ли тук някой, който решава проблеми?“ Естествено, ние му дадохме лупа и му пожелахме късмет!

Вицове, подходящи за шефа

Каква е разликата между шеф и лидер? Шефът казва: „Давай!“, а лидерът казва: „Да тръгваме!“ Казват, че трябва да се обличаш за работата, която искаш, а не за тази, която имаш. За съжаление, шефът ми не смяташе, че космическият костюм е „подходящо облекло за работа”. Шеф: „Това е третият път, в който закъснявате за работа тази седмица. Знаете ли какво означава това?“ Служител: „Че е сряда?“ Шефът ми току-що ми изпрати съобщение: „Изпрати ми един от твоите забавни вицове!“ Аз му отговорих: „Зает съм с работа. Ще ти изпратя по-късно.“ „Това е много смешно“, каза той. „Изпрати ми още един!“* Шефът ми каза, че колегите ми се страхуват от мен, затова просто го зяпах, докато не се извини. „И не забравяйте“, изрева шефът. Няма „Да“, промърмори един от служителите, „и няма много признаци за теб в него.“ Попитах шефа си дали мога да дойда на работа по-късно днес, а той ми отговори: „Мечтай си.“ Не е ли най-добрият? По време на моята лична оценка на работата, мениджърът ми каза: „Като много добър лекар, предписвам по-малко свободни петъчни следобеди. “ Аз отговорих: „Имам нужда от второ мнение!“

Вицове за колеги

Защо колегата ми донесе магнит в офиса? За да привлече вниманието! Защо колегата донесе молив на срещата? Защото искаше да направи някои сериозни изводи! Работата в екип е важна; тя помага да се прехвърли вината на някой друг. Нашият колега Арни напуска. На всички ни ще ни липсва да вършим работата му вместо него. Във всеки офис винаги можете да намерите величествения офис работник, сънлив, но функционален, който се храни с кафе и оцелява в среда, изпълнена с документи.

Фини хумор

Защо служителят държеше часовник под бюрото си? Искаше да работи извънредно. Растенията в офиса ни са единственото нещо, което расте тук. И те са от пластмаса. Защо презентацията в PowerPoint пресякла пътя? За да стигне до следващия слайд! Защо компютърът скъса с принтера? Намерил е някой по-съвместим. Защо HR ме игнорира? Оказва се, че просто се подготвят за Хелоуин!

Бързи смехове

Днес компютрите ни на работа се развалиха, така че трябваше да правим всичко ръчно. Отне ми 20 минути да разбъркам картите за пасианс. Какво се случи, когато миналото, настоящето и бъдещето влязоха в един бар? Нещата станаха малко напрегнати. Защо отделът по човешки ресурси отиде на лекар? Чувстваха се малко „недостатъчно наброени“! Колко рекрутери са необходими, за да сменят една електрическа крушка? Никой; просто ще намерят нов служител, който да го направи. Защо мениджърът по човешки ресурси донесе стойка за велосипеди в офиса? За да помогне на служителите да се „подготвят“ за деня! Моят мениджър по човешки ресурси казва, че трябва да работя върху комуникационните си умения, затова им изпратих мем по този повод. Шефът ми ми пожела приятен ден. Затова си тръгнах за вкъщи. Защо служителите не играят на криеница? Защото е невъзможно да се скриеш от имейлите. Работният ми ден започва с кафе и завършва с избягване на имейли. Не работя добре под напрежение... или без него. Защо не си разказваме тайни в офиса? Твърде много таблици.

Вицове за срещи

Защо срещата отиде в фитнес залата? За да изработи подробностите! Как се нарича среща, която можеше да бъде имейл? Загуба на време! На днешната среща нека всички се престорим, че знаем какво се случва. Готови, старт! Каква е разликата между среща и ситуация с вземане на заложници? В ситуация с вземане на заложници можете да преговаряте. Обсъждане на баланса между работата и личния живот на среща в 17:00 ч. О, колко иронично! Моят мозък по време на среща: 10% мисли за дневния ред, 90% се опитва да изглежда, че обръща внимание. По време на стратегическа среща някой попита: „Какво мислите за настоящия пазар на труда?“ Аз отговорих: „Както на всяка друга среща – много приказки, но все още чакам действие!“ Най-продуктивната част от една среща обикновено е, когато тя приключи! Срещи: мястото, където се водят протоколи и се губят часове.

Вирусни мем вицове

Когато работодателите искат да имате десет години опит преди да навършите 22 години...

чрез PeopleMatters

Защо мениджърът по човешки ресурси си взе отпуск?

чрез Stealthagents

Трябва да заглуша тези натрапчиви мисли...😬

чрез Brosix

Когато имате нужда от почивка от почивката си!

чрез Brosix

В болест и в здраве!

чрез boredpanda

Имах втора специалност графичен дизайн. Най-доброто решение, което съм вземал!

чрез boredpanda

Вицове за технологичната индустрия

Защо програмистката напусна работата си? Не получи масиви (повишение)! Колко програмисти са необходими, за да сменят една електрическа крушка? Никой, това е хардуерен проблем! Защо програмистът не се наслади на къмпинга? Имаше прекалено много бъгове. Някой виждал ли е екипа за киберсигурност? Всичко, което знам, е, че са избягали с ransomware. Експерт по Excel влиза в бар... и обединява две маси.

Вицове, специфични за определени роли

Служителите в отдел „Трудови възнаграждения” са като магьосници – в един момент заплатата ви е там, а в следващия вече е изразходвана! Бизнес партньорите от HR обичат да казват: „Ние сме заедно в това“, но вие все още сте заклещени в срещата! Какъв е любимият спорт на хората от отдел „Човешки ресурси“?Доджбол. Защото те винаги се измъкват от трудни въпроси! Мениджърът по човешки ресурси изпрати имейл за справянето със стреса, но сега аз съм стресиран, че трябва да го прочета преди крайния срок. Как маркетологът си намери странична работа като рибар? Имаше страхотни куки. Как се нарича служител, който работи в областта на озеленяването? Клон мениджър! Мениджър на компания лети с балон над пустинята, когато осъзнава, че се е изгубил. Той вика на човек, който язди камила под него, и го пита къде се намира. Човекът отговаря: „На 42 градуса и 12 минути, 21,2 секунди северна ширина, 122 градуса, 10 минути западна дължина, 212 метра над морското равнище, с посока изток-североизток. ” „Благодаря”, отговаря балончикът. „Между другото, ти анализатор на данни ли си?” „Да”, отговаря мъжът, „откъде знаеш?” Балончикът казва: „Всичко, което ми каза, беше напълно точно, даде ми много повече информация, отколкото ми трябваше, и все още нямам представа какво трябва да направя. „ „Съжалявам“, казва анализаторът, яздещ камилата. „Между другото, вие мениджър на компания ли сте?“ „Да“, отговаря балончикът, „откъде знаете?“ „Е, отговаря анализаторът*, „Нямате представа къде се намирате, нямате представа в каква посока се движите. Сам си се забъркал в тази ситуация, като си изпуснал куп горещ въздух, а сега очакваш от мен да те измъкна от нея.“

Забавни моменти от работата с хора с TikTok видеоклиповете на ClickUp

1. Дилемата на безкрайните срещи

@ClickUp Служителите в отдел „Човешки ресурси“ станаха известни в интернет и животът им вече не беше същият... корпоративен хумор хумор на работното място

Уморени сте от непрекъснати срещи, които сякаш никога не свършват? Това видео е идеално за всеки, който някога е имал чувството, че календарът му управлява (разрушава?) живота му!

2. Пренасищане с корпоративен жаргон

Среща на HR, която никога няма да забравя Част 1: @ClickUp Част 2: @ClickUp #корпоративенхумор #офисхумор

Чувствали ли сте някога, че в офиса ви се говори на съвсем друг език? „Потопете се“ в света на „синергията“ и „оптимизацията“.

3. Паниката в последния момент преди крайния срок

Можете ли да докладвате на HR за HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Този клип улавя лудата суматоха, която настъпва, когато крайният срок внезапно се измести. Това е сценарий, който много от нас познават твърде добре, и това видео служи като напомняне, с което всички можем да се идентифицираме, че всички заедно сме в това хаотично пътуване.

Независимо дали работите в отдел „Човешки ресурси“ или просто сте член на екипа, който се нуждае от добър смях, тези TikTok видеоклипове, подходящи за отдел „Човешки ресурси“, са идеалният начин да разведрите настроението и да внесете усмивка в деня си!

Как да споделяте вицове на работното място

Споделянето на виц в офиса може да разчупи леда и да поддържа приятелска и топла атмосфера. Най-лесният начин да споделите вицове на работното място е чрез чата на екипа или чрез незабавни съобщения. Това поддържа забавна и приятелска атмосфера, като същевременно всички носят отговорност за разговорите си с колегите. Споделянето на вицове с добър вкус може да помогне за разчупване на леда и да улесни служителите да намерят приятели на работното място. 👥

ClickUp е инструмент, който може да ви помогне да споделяте забавни разговори с екипа си и да заздравите връзките на работното място.

Като инструмент за управление на проекти, той предлага разширени функции за комуникация в екипа, споделяне на вицове в офиса и насърчаване на здравословна работна среда.

Той включва функции за сътрудничество, като:

1. ClickUp Chat

ClickUp Chat ви позволява да споделяте вицове незабавно с екипа. Това е платформа за съобщения в реално време, където можете да създавате чат групи и канали по проекти, екипи или по всякакви други критерии.

Добавете емотикони, меми или дори клипове от ClickUp в чата и помогнете за създаването на забавна и оживена атмосфера, която помага на хората на работното място да се свързват по-добре.

Останете свързани с ClickUp Chat Споделяйте вицове и провеждайте незабавни разговори с екипа си в ClickUp Chat.

Можете също да създадете специален канал за споделяне на вицове в чата. Членовете на екипа ви могат от време на време да посещават тази забавна, неформална среда, за да се насладят на еднократни шеги и любимите забавни анекдоти на хората по време на работното си време. Забавното пространство в чата може да служи и като дейност за изграждане на екип.

Просто създайте колекция от най-добрите ледоразбивачи, за да започнете разговор и да се забавлявате! 💬

2. ClickUp Brain

Една от най-добрите функции на ClickUp е ClickUp Brain, инструмент за писане с изкуствен интелект, който предлага предложения за подобряване на яснотата и ангажираността на вашия текст.

ClickUp Brain се интегрира безпроблемно с Docs и други функции, което ви позволява бързо да събирате вицове за работното място.

Това улеснява всички в екипа да създават интересни съдържания, да измислят забавни вицове и каламбури, да създават шаблони за дейности, фокусирани върху хумора, и много други.

Ето как може да ви помогне:

AI Writer for Work: Създава остроумни и забавни съобщения. Просто въведете подсказка, която може да генерира забавен отговор, който да споделите с колегите си.

AI Knowledge Manager: Търси и извлича вицове, съхранени в ClickUp. Помолете го да намери лесно конкретен тип виц или виц от определена роля.

Автоматични актуализации: Настройте автоматични напомняния или актуализации, за да споделяте „Виц на деня“ с екипа си. Това може да бъде забавен начин да започнете срещите или да развеселите работния ден.

3. ClickUp Docs

Чрез ClickUp Docs екипите могат ефективно да си сътрудничат и да споделят документи, съдържащи не само информация за работата, но и вицове, забавни истории и други.

Споделете вицове за човешките ресурси и офиса с колегите си с функцията за споделяне на документи на ClickUp.

Ето как можете да ги използвате:

Създайте специален документ: Създайте документ, специално предназначен за вицове. Можете да го форматирате с заглавия и раздели и дори да добавите изображения или GIF файлове, за да го направите по-интересен.

Сътрудничество в реално време: Допринасяйте за документа с вицове в реално време. Това означава, че можете да виждате новите вицове, когато бъдат добавени, да коментирате или да реагирате с емотикони.

Маркиране и коментари: Маркирайте колегите си в документа, за да споделите вица директно с тях. Можете също да оставяте коментари към вицовете, за да поддържате разговора.

Вградете медия: Добавете видеоклипове, изображения, меми или аудиоклипове към вашите вицове. Това може да направи вицовете по-динамични и забавни.

Контрол на поверителността и споделянето: Контролирайте кой може да вижда или редактира документа с вицове. Можете да го запазите за вашия екип или да го споделите с цялата компания.

Търсене и организиране: Търсете конкретни вицове или ги организирайте по категории. Това улеснява намирането на виц, който помните, или разглеждането на различни видове вицове.

4. Задачи в ClickUp

Използвайте ClickUp Tasks, за да задавате забавни задачи, като например „споделете любимия си мем за седмицата“, за да насърчите редовното участие на екипа и да внесете хумор на работното място.

Създайте забавни задачи за екипа си с ClickUp Tasks

Чрез инструментите за управление на задачите на ClickUp можете също да се уверите, че вашите дистанционни служители са ангажирани и продуктивни.

Ето как можете да използвате задачите в ClickUp:

Създайте задача за вицове: Създайте задача специално за споделяне на вицове. Можете да актуализирате тази задача редовно с нови вицове; всеки може да я разгледа, когато има нужда да се разсмее.

Подзадачи за категории: Използвайте подзадачи, за да категоризирате вицовете. Например, могат да се използват подзадачи за каламбури, едноизреченски вицове и ситуационен хумор. Това улеснява всеки да намери типа виц, който му харесва.

Отговорни лица и крайни срокове: Назначете членове на екипа да споделят виц в определени дни. По този начин всеки ще има своя ред и това ще се превърне в забавна екипна дейност. Можете да зададете крайни срокове, за да им напомните кога е техният ред.

Коментари и реакции: Позволете на членовете на екипа да коментират вицовете и да реагират с емотикони. Това поддържа жива комуникацията и позволява на всеки да сподели мнението си за вицовете.

Прикачени файлове : Добавете изображения, GIF файлове или видеоклипове към вашите вицове. Визуалният хумор може да бъде много ефективен и забавен.

Потребителски полета: Използвайте потребителските полета, за да добавите допълнителни подробности към вашите вицове, като източника или типа хумор. Това може да ви помогне да организирате и търсите вицове по-късно.

Автоматизация : Настройте автоматизация, за да напомняте на екипа да „споделя любимия си мем на седмицата“ или да уведомявате всички, когато бъде добавена нова шега. Това гарантира, че шегите се актуализират и споделят редовно.

Зависимости между задачите: Свържете свързани вицове или създайте поредица, която се основава на предишната. Това може да направи разказването на истории забавно преживяване.

Разберете кои вицове за човешките ресурси са подходящи за работа – бъдете толерантни и уважителни

Макар хуморът да помага за разведряване на напрегнатата работна среда, вашият стил на хумор трябва да поставя на първо място уважението и психологическата сигурност. Независимо дали става дума за вицове за човешките ресурси или други вицове на работното място, нищо, което споделяте на работа, не трябва да наранява чувствата на никого или да създава среда, в която хората се чувстват маргинализирани, незачитани или незащитени.

Има определени правила, които трябва да помните по всяко време, за да бъдете толерантни и уважителни към колегите си:

1. Избягвайте дискриминационния хумор

За да се създаде забавна, но и здравословна работна среда, е важно да се избягва хумор, който може да бъде възприет като дискриминационен. Избягвайте вицове на теми като раса, пол, сексуална ориентация или други характеристики, които могат да накарат вашите колеги да се почувстват набедени, незачитани или неудобно.

Вместо това, фокусирайте се върху универсално разбираем, забавен и безвреден хумор, така че всеки в организацията да се чувства включен, уважаван и забавляван.

2. Уважавайте възрастовото разнообразие

Да бъдеш забавен не означава да омаловажаваш или да стереотипизираш някого заради възрастта му. Независимо дали колегата ти е по-млад или по-възрастен, хуморът никога не трябва да бъде средство за омаловажаване, отхвърляне или обиждане на някого.

Докато разказвате вицове, за да разведрите атмосферата на работното място, имайте предвид и уважавайте възрастта на членовете на екипа си. Важно е да сте внимателни в такива ситуации, за да създадете положителна работна атмосфера.

3. Изградете култура на уважение

Работете за създаването на култура, в която здравословният и полезен хумор подобрява, а не влошава работната среда. За да постигнете това, обмислете да определите ясни насоки за подходящия хумор на работното място.

Насърчавайте служителите да обмислят добре потенциалното въздействие на своите вицове, преди да ги споделят. Откритите дискусии за хумора са от съществено значение за разбирането на границите и избягването на обиди или компрометиране на психологическата безопасност на работното място.

Тук могат да бъдат полезни семинари или срещи, които демонстрират как можете да използвате хумор, който повдига настроението, а не го понижава.

4. Създайте стандартна оперативна процедура за справяне с негативни реакции

Дори и с най-добри намерения, понякога една шега може да не бъде приета добре. Ако шега на работното място неволно е наранила или обидила някого, трябва да знаете как да постъпите. За да създадете здравословна работна среда, е важно да имате план за справяне с такива ситуации.

Насърчавайте колегите/служителите да казват, ако намират някоя шега за обидна. И когато някой го направи, третирайте го като възможност за учене. Не отхвърляйте чувствата на член на екипа с фрази като „Беше само шега“ или „Просто го преодолей“.

Вместо да омаловажавате реакцията на някого, е важно да го изслушате и да се опитате да разберете защо е реагирал негативно. Решаването на такива проблемни ситуации може да помогне за предотвратяване на бъдещи инциденти, които могат да влошат работната среда.

Като представител на HR отдела, трябва да правите това, което е най-добро за интересите на компанията. Ако една шега е неподходяща или някой я сметне за нетактична, HR отделът трябва да се постарае да разреши ситуацията бързо. За да се възползвате от ролята си като HR професионалист, започнете с признаване на проблема, след което говорете с засегнатите служители, за да го разрешите. Като проактивна мярка, създайте предпазни мерки, за да гарантирате, че такива случаи няма да се повторят.

5. Умерено чувство за хумор на организационно ниво

Организациите играят ключова роля в определянето на тона на хумора на работното място, а това е нещо повече от просто наличието на политики.

Отделите по човешки ресурси трябва да предоставят насоки за подходящия хумор и да включат тази тема в обучението за разнообразие и приобщаване. Организациите могат да създадат специални пространства или време за споделяне на хумор, като например весела верига от имейли в петък или специален канал за чат.

По този начин вие осигурявате структуриран източник на хумор, като същевременно поддържате контрол върху неговата уместност и защитавате вашата марка.

Освен това, отделът по човешки ресурси трябва да бъде подготвен да се справя с случаи, в които хуморът преминава границата, като ги третира като възможности за обучение и корекция.

Разпространете радост на работното си място с ClickUp!

Внасянето на хумор на работното място значително подобрява динамиката в екипа, повишава морала и създава по-ангажираща работна среда.

Но хуморът никога не трябва да бъде обиден или неуважителен. Преди да разкажете вицове за човешките ресурси или офиса, запитайте се дали съдържанието им е уважително, необидно и подходящо за работа. Ако виц, който смятате за безобиден, засегне колега, потърсете начини да се справите с негативните реакции с empatiя, внимание и подходящи действия. 🫶

Инструменти като ClickUp улесняват споделянето на офис вицове и подобряват връзките в екипа. Чрез функции като ClickUp Chat и ClickUp Docs, вицовете за HR и дори каламбурите за HR могат да бъдат забавни. ClickUp позволява на екипите ефективно да разпространяват вицове, да създават задачи, свързани с хумор, и да разработват общо хранилище с подходящ хумор за работното място.

Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp и станете свидетели на промяната! 🎉