Как да създадете диаграма тип „поничка“ за впечатляващи визуализации

Създаването на ясни и привлекателни визуализации е от решаващо значение за ефективното представяне на данни, а един от най-добрите начини да постигнете това е чрез използването на диаграма тип „поничка“.

Това е мощен инструмент за визуализиране на информация, който предлага елегантен и модерен вариант на традиционната кръгова диаграма.

Нека разгледаме как да създадете диаграма тип „поничка“, която опростява данните ви и подобрява представянето им.

Какво е диаграма тип „поничка“?

Донът диаграмата, наричана още „донат диаграма“, показва данните като пропорционални сегменти на диск с празен център, подобно на поничка.

Когато гледате кръгова диаграма, лесно е да интерпретирате погрешно размера на всеки сектор като представяне на цялата кръгова диаграма.

Вместо да представят категориите като сектори, дисковите диаграми използват дъги, което добавя яснота. Макар че централната дупка на пръв поглед може да изглежда като дизайнерски избор, тя помага на зрителите да избегнат объркване относно площта на всяка секция.

Освен това, те са лесни за създаване и имат модерен вид, което ги отличава от другите техники за визуализация.

чрез Stackoverflow

Видове диаграми тип „поничка“

Диаграмите тип „поничка“ са няколко вида, като всеки от тях служи за конкретни цели в зависимост от представяните данни. Ето някои често срещани видове диаграми тип „поничка“:

Проста диаграма тип „поничка“

Той се състои от пръстен, разделен на сегменти, всеки от които представлява част от данните. Целта е да се покаже как различните части се съотнасят с цялото, като дизайнът остава изчистен и визуално привлекателен.

Обикновено в центъра на пръстена има празно място, макар че понякога могат да бъдат добавени етикети или допълнителна информация.

Разширен кръгова диаграма

От друга страна, разширената диаграма тип „поничка“ отива още по-далеч. Тя е по-усъвършенствана версия на обикновената диаграма тип „поничка“, предназначена да подчертае конкретни сегменти.

Тази диаграма изважда един или повече сегмента от центъра, като ги прави по-забележими. Този тип диаграма е полезен, когато искате да подчертаете конкретни категории или да покажете йерархичните взаимоотношения в данните.

Визуално „изпъкналите“ части на диаграмата естествено привличат вниманието на зрителя към най-важните секции.

Вложени кръгови диаграми

Известна още като многостепенна или концентрична диаграма тип „поничка“, тя се състои от няколко пръстена. Всеки пръстен представлява различно ниво на данни, което позволява по-йерархично представяне на информацията.

Този тип диаграма е полезен, когато искате да покажете взаимоотношения или разбивки в рамките на категории.

Натрупана диаграма тип „поничка“

В тази диаграма всеки сегмент на поничката е разделен на подсегменти, които представляват различни части от една и съща категория.

Този тип диаграма е полезен за показване на приноса на различните компоненти към общата сума.

Диаграма тип „поничка“ с етикети

Някои диаграми тип „поничка“ включват етикети или стойности вътре или извън сегментите, за да предоставят допълнителен контекст, подобрявайки четимостта и интерпретацията.

Кога да използвате диаграма тип „поничка“

Донут диаграмите са чудесен инструмент за визуализация, но не винаги са подходящи за всяка визуализация на данни. Знаейки кога да ги използвате, можете да направите данните си по-ясни и по-привлекателни.

Ето няколко сценария, в които диаграмата тип „поничка“ е най-добрият начин за представяне на данни:

Сравняване на части с цялото

Донът диаграмите показват как различните части допринасят за цялостния набор от данни.

📌Пример Ако показвате пазарния дял на няколко компании, всеки сегмент от диаграмата представлява дела на дадена компания. Диаграмата ясно показва колко място заема всеки конкурент на пазара, без да претоварва зрителя с цифри.

Това визуално сравнение помага на аудиторията бързо да схване пропорциите.

Изтъкване на ключови категории

Разширената диаграма тип „поничка“ е особено ефективна, когато се подчертават конкретни точки от данните.

📌Пример Да предположим, че представяте разходите на компанията и искате да привлечете вниманието към маркетинговите разходи. Като леко „избухнете“ маркетинговия сегмент от кръглата диаграма, можете да го подчертаете визуално, като се уверите, че зрителите го забелязват веднага.

Това е особено полезно в презентации, в които конкретни точки от данните трябва да се открояват, без да се губят.

Фокусиране върху визуалната привлекателност

Понякога данните трябва да бъдат представени по информативен и естетически приятен начин. Диаграмите тип „поничка“ придават елегантен и модерен вид на инфографиките или дигиталните презентации.

📌Пример Нестопанска организация може да използва диаграма тип „поничка“, за да покаже как се разпределят даренията – една част за административни разходи, друга за програми и т.н. Празното пространство в центъра може да показва важен номер или икона, което подобрява визуалната привлекателност на диаграмата, като същевременно фокусът остава върху данните.

Избягване на объркване

Кръговите диаграми често могат да доведат до погрешно тълкуване, защото зрителите са склонни да се фокусират върху площта на всеки сектор, а не върху стойността, която той представлява. Диаграмите тип „поничка“ помагат да се елиминира този проблем, като фокусират вниманието върху дължината на всеки дъг, което улеснява сравняването на стойностите.

📌Пример Дизайнът на диаграмата тип „поничка“ помага на зрителите да разберат разпределението на времето, прекарано в различни дейности по даден проект, без да се разсейват от общата площ на всеки сегмент.

Празното пространство в центъра намалява объркването и позволява по-прецизно сравнение на данните.

Опростяване на сложни данни

Донът диаграмите могат да опростят сложни набори от данни. Те помагат да се намали претрупването, като се фокусират върху основните категории, без да претоварват аудиторията с прекалено много подробности.

📌Пример Ако представяте резултати от проучване с множество отговори, диаграмата тип „поничка“ може да обобщи заключенията, което улеснява зрителите да усвоят информацията.

Как да създадете диаграма тип „поничка“

Макар Google Sheets да е добър вариант за създаване на кръгови и кръгови диаграми, той има някои ограничения.

От една страна, създаването на диаграми в движение може да бъде предизвикателство. Интерфейсът е по-добре оптимизиран за използване на настолен компютър, което затруднява ефективната работа на мобилни устройства, особено с големи масиви от данни.

Освен това, естетиката на диаграмите в Google Sheets е ограничена. Това може да бъде недостатък при използването им в презентации или разговори с клиенти, тъй като може да не изглеждат достатъчно добре.

ClickUp е решение за управление на проекти, което служи и като мощен инструмент за визуализация на данни. То не се ограничава само до управление на задачи – то блести при персонализиране и визуализиране на данни, особено при преобразуване на кръгови диаграми в донат диаграми.

Има много инструменти за проследяване, като например тракер за време, диаграми (кръгови, линейни, стълбови), които помагат за ефективното управление на проекти с помощта на ClickUp.

Има много инструменти за проследяване, като например тракер за време, диаграми (кръгови, линейни, стълбови), които помагат за ефективното управление на проекти с помощта на ClickUp.

Ето как можете да създадете диаграма тип „поничка“ с помощта на ClickUp:

Стъпка 1. Идентифицирайте данните

Решете кои категории искате да представите в диаграмата си. Например, ако проследявате задачи по проект, категориите могат да бъдат „Завършени“, „В процес“, „В очакване“ и т.н.

Съберете числовите стойности за всяка категория. Това може да бъде броят на задачите, изразходваните часове или друга подходяща метрика.

В ClickUp можете да избирате данни от различни места, като пространства, папки или списъци. Тази гъвкавост ви позволява да адаптирате диаграмата към вашите специфични нужди.

Стъпка 2. Вмъкнете кръгова диаграма

Започнете с създаването на кръгова диаграма, която по-късно ще бъде превърната в диаграма тип „поничка“.

Можете да започнете, като отворите таблото на ClickUp, след което кликнете върху + Добави карта и изберете „Кръгова диаграма“ от опциите за персонализирани карти.

Кликнете върху „Кръгова диаграма“, за да покажете данните си в таблата на ClickUp.

Таблото на ClickUp се състои от карти, които могат да се персонализират, и които можете да подредите, за да представите данните си по начин, който ви харесва. Създаването на диаграма тип „поничка“ в ClickUp е толкова просто, колкото използването на тези персонализирани карти за въвеждане и показване на вашата информация.

Разделете целите, задачите, гъвкавите точки и статуса на проектите в високо персонализирания ClickUp Dashboard.

Например, да предположим, че управлявате натоварването на екип и искате да го разделите по статус – дали задачите са завършени, в процес на изпълнение или в очакване.

Когато въведете вашия набор от данни, ClickUp ще ви покаже диаграма, която не само представя статуса на задачите, но и ви дава допълнителни подробности като етикети на задачите, брой подзадачи и индикатори за задачи, които са блокирани или в очакване.

Стъпка 3. Преобразуване в диаграма тип „поничка“

Можете бързо да превърнете тази кръгова диаграма в диаграма тип „поничка“ само с няколко кликвания. В настройките на кръговата диаграма потърсете опцията за превръщане в диаграма тип „поничка“.

Активирайте опцията за диаграма тип „поничка“. Това ще добави дупка в центъра на кръговата диаграма, като в средата ще се покаже общото число.

Позволете лесна визуализация на данните с диаграма тип „поничка“ в ClickUp Dashboards.

Това число представлява общата сума на вашите категории, като ви дава бърз поглед върху вашите данни.

Можете да направите вашата диаграма тип „поничка“ толкова подробна или опростена, колкото е възможно. Това ниво на персонализация означава, че вашата диаграма не само ще предава данни, но и ще се вписва безпроблемно в цялостния вид на вашия табло или отчет.

Стъпка 4. Използвайте подробен изглед

Друга функция, която прави диаграмите тип „поничка“ толкова полезни, е подробният изглед на ClickUp. Можете да кликнете върху всеки сегмент или върху общата сума в средата, за да разгледате по-подробно конкретните данни зад този сегмент.

Лесно модифицирайте или актуализирайте задачите директно в диаграмата, като използвате функцията за детайлно разглеждане в ClickUp Dashboards.

Например, ако проследявате задачите на екипа, можете да разгледате подробно кой отговаря за коя задача, крайните срокове и постигнатия напредък.

Подредете данните от полетата с дати в определен времеви диапазон, за да визуализирате тенденциите с подробния изглед в ClickUp Dashboards.

Платформата ви позволява също да организирате данните си по дата, като използвате полетата за дата на ClickUp в картите на таблото. Това е особено полезно за визуализиране на тенденциите във времето, тъй като можете да създавате диаграми тип „поничка“, които подчертават как определени дейности или задачи се развиват в рамките на конкретен период от време.

Стъпка 5. Запазете и споделете

След като диаграмата ви е готова, запазете я и я споделете с екипа си или заинтересованите страни, за да се уверите, че всички имат достъп до най-новите визуализации на данните.

Примери за приложения на диаграмата тип „поничка“

Имате нужда от идеи за използване на диаграми тип „поничка“? Нека разгледаме няколко за вдъхновение.

Технически кръгови диаграми

Донът диаграмите са нова версия на класическата кръгова диаграма, което ги прави идеални за визуализиране на данни, свързани с технологиите.

Например, по-долу е инфографика за популярни социални медийни платформи, където диаграмите тип „поничка“ могат да разбият демографските данни за аудиторията по възрастови групи.

чрез Venngage

По същия начин, когато илюстрирате сравнения между марки лаптопи, серия от диаграми тип „донат“ може визуално да представи общия размер и тенденциите в индустрията.

чрез Venngage

Донът диаграми за продажбите

Екипите по продажбите работят с огромно количество данни. Донът диаграмата може да събере много ценна информация на малко място, което я прави идеална за табло за продажби.

Например, диаграмата може да показва сключените сделки, като всеки тип сделка се показва пропорционално на общата сума. Това помага на екипите бързо да видят своите резултати, да открият пропуски и да вземат решения, основани на данни, за да увеличат конверсиите.

чрез Boldbi

Създаване на диаграми тип „поничка“

В производството диаграмите тип „поничка“ могат да бъдат мощен инструмент за разбиране на неефективността в производството. С помощта на тези диаграми мениджърът може да визуализира причините за загуба на производствено време, като например повреди на оборудването, необходимост от поддръжка или недостиг на материали.

Разделянето на тези проблеми на сегменти в диаграмата тип „поничка“ улеснява откриването на местата, където са концентрирани проблемите, и по-ефективното разпределяне на ресурсите, което може да подобри производителността.

чрез Boldbi

Финансови диаграми тип „поничка“

Финансовите данни могат да бъдат прекалено обемни, но диаграмите тип „поничка“ ги опростяват, като показват категории като платени, чакащи, просрочени и просрочени сметки. Това дава на финансовите екипи бърз поглед върху финансовото състояние на компанията.

чрез Boldbi

Анализаторите могат незабавно да видят къде възникват потенциални проблеми и да действат проактивно, подобрявайки управлението на паричните потоци и намалявайки финансовите рискове. Това е прост, но ефективен начин за наблюдение на важните цифри.

Донът диаграми на правителството

Донът диаграмите могат да бъдат полезни и за правителствените табла, особено по отношение на процесите за проследяване, като например заявленията за субсидии.

чрез Boldbi

Можете да използвате диаграма тип „поничка“, за да представите процента на получените, одобрени или все още чакащи одобрение заявления. Този тип визуализация дава на администраторите бърз обзор, който им помага да открият неефективности и пречки в системата.

Като бързо идентифицират къде процесът се забавя, те могат да преразпределят ресурсите и да подобрят общата производителност.

Прочетете също: 10 примера за диаграми за всеки тип проект

Предимства на използването на диаграми тип „поничка“

От опциите за персонализиране до простотата – ето защо кръговите диаграми са чудесен избор за вашата диаграма за управление на проекти.

1. Възможност за персонализиране

Едно от най-големите предимства на диаграмите тип „поничка“ е възможността за персонализиране. Независимо дали сте бизнес собственик, учител или студент, можете да адаптирате тези диаграми, за да отговарят на вашата аудитория и цели.

Гъвкавостта при настройването на цветовете, етикетите и дизайна улеснява представянето на сложни данни по разбираем начин. Например, можете да съчетаете цветовата схема на диаграмата с вашата марка или да използвате психологията на цветовете, за да повлияете на начина, по който зрителите интерпретират данните.

Друга полезна функция е възможността да разделите части от диаграмата, привличайки вниманието към ключови точки от данните и насочвайки фокуса на зрителя. Това ниво на персонализация може да превърне един скучен набор от данни във визуално привлекателна история.

2. Удобство за ползване

Не е необходимо да сте експерт по данни, за да създадете или разберете диаграма тип „поничка“. Кръговият дизайн естествено се поддава на показване на пропорции, което прави дори сложните данни по-лесни за разбиране. Диаграмите тип „поничка“ преодоляват културните и езиковите бариери, което ги прави отлично средство за глобално сътрудничество.

Освен това, тъй като те са толкова интуитивни, могат да улеснят дискусиите дори сред хора, които не са запознати с анализа на данни.

3. Простота

Най-голямото предимство на диаграмите тип „поничка“ е, че са лесни за разбиране. Минималистичният им дизайн позволява на зрителите да разберат данните веднага, дори ако нямат опит в четенето на диаграми.

Фактът, че диаграмите тип „поничка“ имат много малко критични компоненти – като външни и вътрешни пръстени, сегменти, плочки и легенди – означава също, че когнитивната натоварване на зрителя е по-малко, което улеснява усвояването на информацията с един поглед.

4. Визуална привлекателност

За разлика от традиционните диаграми, диаграмите тип „поничка“ ви дават повече пространство за работа, което позволява творчество в оформлението и използването на цветове. Празното пространство в центъра може ефективно да покаже ключови числа или суми, подобрявайки дизайна и функционалността.

Когато е направена правилно, добре изработената диаграма тип „поничка“ може да бъде акцент в презентацията, който оставя трайно впечатление на аудиторията.

Ограничения на диаграмите тип „поничка“

Макар диаграмите тип „поничка“ да са визуално привлекателни и практични за представяне на определени видове данни, те имат някои ограничения, които могат да ги направят по-малко подходящи за всяка ситуация.

1. Не е идеален за често променящи се данни

Тъй като дизайнът е статичен, актуализирането му в реално време без да се създава визуален хаос е трудно. Когато се опитате да обновите данните, фиксираните секции могат да се разбъркат, което прави диаграмата трудна за четене. Кръглата форма също не е подходяща за представяне на данни, които се променят често.

Други формати, като линейни диаграми, често са по-ефективни, когато информацията трябва да се актуализира бързо.

2. Ограничена възможност за представяне на много категории

Когато се опитате да включите повече точки с данни, диаграмата бързо става препълнена и трудна за интерпретиране. Колкото повече секции добавите, толкова по-трудно е да се запази яснотата и зрителите може да имат затруднения да разберат преплитащите се линии и етикети.

За сложни набори от данни с многобройни променливи по-ефективни могат да бъдат по-прости и по-ясни алтернативи.

3. По-малко прецизен за подробно сравнение на данни

Донут диаграмите са визуално впечатляващи, но не са най-добрият вариант за прецизно сравняване на данни.

Тъй като те се фокусират върху общите пропорции, а не върху конкретни стойности, може да е трудно да се прецени точно разликата в размера между секциите. Заобленият дизайн също затруднява измерването на точните проценти, особено когато се работи с по-малки части от данните.

Тази липса на прецизност може да доведе до погрешно тълкуване, особено когато целта е да се сравнят фините разлики между категориите.

4. Ограничения на пространството

Друго ограничение е, че дисковите диаграми могат да се затруднят, когато пространството е ограничено. Тяхното кръгло оформление изисква достатъчно място, за да се покажат данните ясно, особено когато трябва да се включат етикети или допълнителна информация.

Когато се представят в малки пространства, като екрани на мобилни устройства или в гъсти отчети, текстът и сегментите могат да се компресират, което затруднява четенето на диаграмата. Това прави диаграмата тип „поничка“ по-малко гъвкава от диаграмата тип „бар“ или „линия“, които могат бързо да се адаптират към ограничени пространства, без да се жертва яснотата.

🎊Бонус: Разгледайте този кратък наръчник за Как да създадете кръгова диаграма в Excel за минути и опростете процеса на отчитане.

Създавайте впечатляващи диаграми тип „поничка“ с ClickUp

Донът диаграмите са като модерна, стилна версия на класическата кръгова диаграма и е ясно защо са толкова популярни. Изящният им, минималистичен дизайн се вписва безпроблемно във всеки визуален стил. Адаптивността им ги прави още по-добри и можете да ги използвате за представяне на данни в различни индустрии.

Ако обмисляте да създадете свои диаграми тип „поничка“, ClickUp ще ви помогне.

Не само можете да проектирате впечатляващи диаграми тип „поничка“, но и да управлявате данните си, да оптимизирате проектите си и да автоматизирате работните си процеси – всичко на едно място.

А най-хубавото е, че е безплатно!

Регистрирайте се в ClickUp още днес и започнете да оптимизирате целия си процес!